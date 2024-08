10 Beste beheersoftware voor bouwprojecten voor Mac

Als je verantwoordelijk bent voor het plannen, coördineren en beheren van een bouwproject, moet je elke dag elk detail in de gaten houden. Dat betekent dat je de juiste software voor projectmanagement nodig hebt oplossing om u te ondersteunen.

Er is veel dat je in Excel kunt doen, maar als je nog te veel controle wilt hebben over alle betrokken elementen, dan heb je een bouwpakket nodig tool voor projectmanagement . Of je nu je eigen kleine bedrijf runt of een grote aannemer bent, als je een trouwe Apple gebruiker bent, is constructiesoftware voor Mac jouw oplossing. 🛠️

Zodra het concept duidelijk is en de proces in kaart is gebracht (of je nu betrokken bent bij die fases of niet), software voor projectmanagement in de bouw helpt je om het project van begin tot eind succesvol af te ronden.

Van het opstellen van kostenramingen of het bestellen van materialen tot het omgaan met onderaannemers en het uitvechten van werkschema's voor de bemanning software voor projectmanagement in de bouw voor Mac helpt je sneller te werken en blijft uw project op tijd en binnen het budget. 🙌

Wat moet je zoeken in constructiesoftware voor Mac?

De juiste bouwsoftware kiezen om je project te beheren is essentieel en de gebruiksvriendelijkheid moet gelijk zijn aan de intuïtieve gebruikersinterface (UI) van je Mac. Hoewel de specifieke functies die Mac-gebruikers nodig hebben voor elk project kunnen verschillen, moet je op deze sleutel functies letten:

Kostenbeheertools waarmee je uitgaven kunt schatten en vervolgens de werkelijke uitgaven tijdens het hele bouwproject kunt bijhouden, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe je het doet ten opzichte van je budget

waarmee je uitgaven kunt schatten en vervolgens de werkelijke uitgaven tijdens het hele bouwproject kunt bijhouden, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe je het doet ten opzichte van je budget Projectbeheer en Apps voor projectplanning zodat je middelen, waaronder mensen en apparatuur, kunt toewijzen waar ze nodig zijn

Apps voor projectplanning zodat je middelen, waaronder mensen en apparatuur, kunt toewijzen waar ze nodig zijn Taak- en tijdlijntools die je werkstroom en tijdlijn laten zienafhankelijkheid van projecten en helpen u de voortgang bijhouden ten opzichte van deproject abonnement in een format naar keuze, zoals rasterweergaven, Kanban-borden ofGantt grafieken *Cloud-gebaseerde software zodat u in realtime toegang hebt tot uw project, zelfs op een mobiel apparaat, of u nu op kantoor of op locatie bent

die je werkstroom en tijdlijn laten zienafhankelijkheid van projecten en helpen u de voortgang bijhouden ten opzichte van deproject abonnement in een format naar keuze, zoals rasterweergaven, Kanban-borden ofGantt grafieken *Cloud-gebaseerde software zodat u in realtime toegang hebt tot uw project, zelfs op een mobiel apparaat, of u nu op kantoor of op locatie bent Documentopslagruimte zodat u altijd contracten of bouwvergunningen kunt controleren, waar u ook bent

zodat u altijd contracten of bouwvergunningen kunt controleren, waar u ook bent Materialen bijhouden en middelenbeheer zodat je weet wanneer je bestellingen moet plaatsen en wanneer materialen worden geleverd

en zodat je weet wanneer je bestellingen moet plaatsen en wanneer materialen worden geleverd Apparatuurbeheer zodat je zeker weet dat je hebt wat je nodig hebt en dat je weet wanneer apparatuur wordt gebruikt en wanneer het onderhoud nodig heeft

zodat je zeker weet dat je hebt wat je nodig hebt en dat je weet wanneer apparatuur wordt gebruikt en wanneer het onderhoud nodig heeft Het bijhouden van problemen zodat u problemen effectief kunt registreren, aanpakken en oplossen

zodat u problemen effectief kunt registreren, aanpakken en oplossen Sleutelfuncties voor samenwerking om ervoor te zorgen dat het hele team op dezelfde pagina blijft

om ervoor te zorgen dat het hele team op dezelfde pagina blijft Rapportagemogelijkheden zodat u gemakkelijk feedback over de voortgang van het project kunt geven aan al uw belanghebbenden

zodat u gemakkelijk feedback over de voortgang van het project kunt geven aan al uw belanghebbenden Integratiemogelijkheden om de functies van uwprojectmanagement voor de bouw platform

De 10 beste bouwsoftware voor Mac voor gebruik in 2024

Het doel van alle software voor bouwmanagement is het stroomlijnen van het projectmanagement en de planning, terwijl het allemaal zo flexibel mogelijk blijft.

In feite is er veel overlap tussen bouwmanagement en projectmanagement, wat betekent dat de beste software voor projectmanagement vaak ook goed werkt voor bouwmanagement. Daarom vind je hier een aantal tools voor projectmanagement in onze lijst van de beste bouwbeheersoftware voor Mac. Waarom immers het wiel opnieuw uitvinden?

Laten we beginnen met onze lijst van de beste software voor bouwbeheer voor Mac. 🤩

Plan, beheer en bijhoud uw bouwprojecten van begin tot eind met ClickUp

Als 's werelds hoogst beoordeeld clickUp is software voor productiviteit en projectmanagement in de bouw en heeft veel te bieden. ClickUp is een alles-in-één pakket dat u helpt uw bouwproject naadloos te beheren. ✨

ClickUp is niet alleen software voor projectmanagement, het is een alles-in-één platform om uw documenten op te slaan, projectbudgetten te organiseren, voortgang bij te houden en samenwerking te bevorderen - of u nu in de bouwindustrie werkt of niet. Projectmanagers op bouwplaatsen houden van ClickUp vanwege zijn mogelijkheden voor Taakbeheer en geavanceerde aanpassingen, vooral als het gaat om aangepaste velden.

ClickUp beste functies

De gratis versie biedt onbeperkte gebruikers en uitgebreid taakbeheer

Effectief plannen en beheren van lijsten met taken met tijdsinschattingen en afhankelijkheid van taken

Meerderesjablonen voor bouwbeheer en sjablonen voor projecten,inclusief concept kaartenbudgettering, planning en rapportage

Projecten op ondernemingsniveau worden gemakkelijk gemaakt metdashboardshulpmiddelen voor resourcebeheer en automatisering

Samenwerking tussen teams vergemakkelijken met behulp van opmerkingen om taken toe te wijzen en tags om te helpen bij het filteren

Gemakkelijk indieningen, opnames en verzoeken om informatie en andere gegevens bekijken met behulp van opmerkingen en updates

Formule velden gebruiken om schattingen, hoeveelheden en materialen te berekenen zodat ubestellingen kunt beheren* Biedt mobiele apps voor iOS en Android zodat je in contact kunt blijven met teamleden, waar je ook bent

GebruikClickUp mindmaps om uw werkstromen te abonneren

ClickUp AI naaraI-tools gebruiken om bouwprojecten te beheren* Ondersteunt zowel macOS voor uw Apple computer als Microsoft Windows en Linux

ClickUp limieten

Wanneer u gegevens uploadt of wijzigt, kan het systeem soms traag zijn om bij te werken

Als u de mobiele app gebruikt, is er nog geen tabel weergave beschikbaar

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (7.900+ beoordelingen)

4.7/5 (7.900+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Voorman aannemer

via Aannemer Voorman Deze bouw software voor aannemersbeheer voor Mac is er trots op maximale waarde voor zijn geld te bieden aan alle soorten aannemers, inclusief algemene, residentiële en commerciële aannemers. 🙌

Aannemer Foreman beste functies

Gebruik deze Mac software voor projectmanagement voor een onbeperkt aantal projecten

Schattingen genereren en offertes beheren

To-do checklists gebruiken om taken te beheren

Een groot bereik aan documenten maken en beheren

Eenvoudig bestellingen, planningen, urenstaten en dagelijkse logboeken beheren

Kosten bijhouden met actuele rapportages

Integraties instellen met Google Agenda en QuickBooks boekhoudsoftware

Contractor Foreman limieten

De instelling en het leren gebruiken van alle functies kan wat tijd en moeite kosten

Sommige gebruikers vinden dat de klantenservice beter kan

Prijzen van Contractor Foreman

Gratis proefversie: 30 dagen lang

30 dagen lang Standaard: $49/maand voor drie gebruikers

$49/maand voor drie gebruikers Plus: $87/maand voor acht gebruikers

$87/maand voor acht gebruikers Pro: $123/maand voor 15 gebruikers

$123/maand voor 15 gebruikers Unlimited: $148/maand voor onbeperkte gebruikers

Contractor Foreman beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

4.5/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (550+ beoordelingen)

3. Houzz Pro

via Houzz Pro Houzz Pro is software voor bedrijfsbeheer ontworpen om professionals in de bouw en verbouwing te ondersteunen.

Houzz Pro beste functies

Taken bijhouden tegentijdlijnen van projecten en houd uitgaven bij ten opzichte van uw budget

Gemakkelijk schattingen en professionele voorstellen maken

Facturen beheren en online betalingen plannen

Nieuwe abonnementen in 2D maken met de vloerplanner en ze vervolgens in 3D modelleren om ze aan clients te presenteren

Een productbibliotheek samenstellen zodat u gemakkelijk producten van verschillende leveranciers kunt kopen

Houzz Pro limieten

Populaire functies zoals de tijdlijn van het project, projectmanagement en het bijhouden van onkosten zijn alleen beschikbaar op de Pro en Ultimate pakketten, terwijl alleen het Ultimate pakket hulp biedt bij het genereren van leads

Sommige gebruikers vinden de prijs hoog voor de waarde die ze krijgen

Houzz Pro prijzen

Gratis proefversie: 30 dagen lang

30 dagen lang Startersprijs: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Essentieel: $139/maand per gebruiker

$139/maand per gebruiker Pro: $199/maand per gebruiker

$199/maand per gebruiker Ultiem: $399/maand voor onbeperkte gebruikers

Houzz Pro beoordelingen en recensies

G2: 3.2/5 (3 beoordelingen)

3.2/5 (3 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4. Bluebeam Revu

via Bluebeam Revu Bluebeam Revu wordt voornamelijk gebruikt om documenten te beheren door veel verschillende spelers in de vastgoed- en bouwsector, waaronder architecten, bouwers, ingenieurs en bouwmanagers. 📚

Bluebeam Revu beste functies

Het blinkt uit in veilig documentbeheer en biedt tools voor bijhouden en automatisering

Het vergemakkelijkt digitale samenwerking tussen teams door het delen van bestanden, van ontwerp en bouw tot oplevering

Er zijn meerdere integraties beschikbaar, waaronder Dropbox, Google Drive en OneDrive

Het is webgebaseerd, dus je kunt overal vandaan werken op elk apparaat

Installeer eenvoudig de iOS app om Bluebeam Revu op Apple apparaten te gebruiken

Bluebeam Revu beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de gebruikersinterface niet zo intuïtief is als het zou kunnen zijn voor Taakbeheer

Wanneer je met grote bestanden werkt, vertraagt het soms de prestaties met veel projectgegevens

Bluebeam Revu prijzen

Basis: $240/jaar per gebruiker

$240/jaar per gebruiker Core: $300/jaar per gebruiker

$300/jaar per gebruiker Voltooid: $400/jaar per gebruiker

Bluebeam Revu beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

5. Stapel

via Stapel Hoewel Stack oplossingen voor project- en documentmanagement biedt, ligt de echte kracht in de naadloze integratie tussen de takeoff-software en de calculatiefunctionaliteit.

Stack beste functies

De schattings- en boekhoudsoftware en functies voor rapportage zijn uiterst flexibel en aanpasbaar

Bouwramingen worden eenvoudig omgezet in professionele aanbestedingsdocumenten, offertes of voorstellen met een eigen merknaam

U kunt ervoor kiezen om in de Stack-interface te werken of uw gegevens te exporteren naar andere software, zoals Excel

Er zijn meerdere integratiemogelijkheden met andere software voor bouwbeheer, zodat u die kunt gebruiken om uw calculatiegegevens naar de volgende fase te brengen

Beperkingen van Stack

De functies projectmanagement en documentbeheer zijn nieuwe producten en worden nog geoptimaliseerd

De prijs is aan de hoge kant in vergelijking met sommige andere bouwbeheersoftware voor Mac

Stack prijzen

Opname en schatting: $2.499/jaar per gebruiker

$2.499/jaar per gebruiker Veld productiviteit: $599/jaar per gebruiker

$599/jaar per gebruiker Projectmanagement : $3.588/jaar per gebruiker

Stack beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (14 beoordelingen)

3.9/5 (14 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

6. Zweef

via Float Float is voornamelijk software voor middelenbeheer waarmee je de capaciteit van je team kunt zien zodat je effectief werk kunt inplannen. 👀

Float beste functies

Bekijk eenvoudig uwprojectfasen en de mijlpalen waar je naar streeft

Een live tijdlijn geeft u een handig beeld van al uw mensen en projecten en stelt u in staat om aan te passentoewijzing van middelen met behulp van slepen en neerzetten

De tijdsregistratiefunctie registreert de geschatte versus de werkelijke tijd die nodig is om taken te voltooien en controleert dit aan de hand van uw budget

Taken invoeren vanuit andere tools voor projectmanagement

Ontvang herinneringen en notificaties over wijzigingen in de planning en updates van taken via Slack

Float-beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de functie niet zo flexibel is als ze zouden willen

Taken verplaatsen langs de tijdlijn is niet zo gemakkelijk als het zou moeten zijn

Prijzen van Float

Gratis proefversie: 30 dagen lang

30 dagen lang Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Float beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

7. Jobber

via Jobber Jobber is gericht op het helpen van dienstverleners aan huis, waaronder bouwaannemers, om uitstekende service te bieden, waardoor relatiebeheer (CRM) eenvoudig. 🤩

Jobber beste functies

Eenvoudig professionele schattingen, offertes en facturen maken

Duidelijk online je beschikbaarheid aangeven zodat je je werkschema's beter kunt plannen en beheren

Houd je tijd en uitgaven bij terwijl je team in- en uitklokt voor klussen, waar ze ook zijn

Al uwcommunicatie met providers en bouwklanten op één centrale plaats

Gebruik deze management app om uw business te runnen terwijl u onderweg bent

Accepteer betalingen persoonlijk, online of met een kredietkaart

Elk prijspakket helpt je om je bedrijf naar het volgende niveau van operationele efficiëntie te brengen, waarbij Grow pricing tools voor verkoop- en marketingautomatisering biedt om je te helpen opschalen

Jobber beperkingen

De functies voor planning en boekhouding bieden niet zoveel flexibiliteit als sommige gebruikers zouden willen

De mobiele app is nog steeds een beetje onhandig en heeft meer werk nodig

Jobber prijzen

Gratis proefversie: 14 dagen lang

14 dagen lang Lite: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Core: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Verbinding: $117/maand voor 1-5 gebruikers

$117/maand voor 1-5 gebruikers Groeien: $225/maand voor 1-15 gebruikers

Jobber beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (160+ beoordelingen)

4.3/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

8. CoConstruct

via CoConstrueren CoConstruct is een tool voor projectmanagement voor thuisbouwers en verbouwers. Deze software voor projectmanagement in de bouw biedt één centrale app waarmee je alle elementen van je project kunt beheren, van clients tot aannemers. 🛠️

CoConstruct beste functies

Maakt het maken van bouwramingen en het verwerken van bestellingen eenvoudig

Helpt u de voortgang van het project bij te houden en eenvoudig feedback te geven aan de client met de analyse- en rapportagefunctie

Biedt een bereik van aanpasbare sjablonen

Gebruik elektronische handtekeningen om sneller documenten goed te keuren

Vereenvoudigt facturering, facturering en online betalingen

CoConstruct beperkingen

Het kan tijd kosten om het te leren gebruiken

De mobiele app werkt niet zo goed als de desktop-app en moet verder ontwikkeld worden

CoConstruct prijzen

Essential: $99 voor de eerste maand, daarna $399/maand

$99 voor de eerste maand, daarna $399/maand Geavanceerd: $399 voor de eerste maand, daarna $699/maand

$399 voor de eerste maand, daarna $699/maand Voltooid: $699 voor de eerste maand, daarna $999/maand

CoConstruct beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20 beoordelingen)

4/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (850+ beoordelingen)

9. Zweepje rond

via Zweepje rond Whip Around helpt u de nalevings- en onderhoudsaspecten van uw bouwprojectvloot te beheren om veiligheidsrisico's te verminderen. 👀

Whip Around beste functies

Problemen met wagenparkonderhoud voorkomen door alle voertuiggegevens met elkaar in verbinding te houden, inclusief inspecties en bestellingen voor werk

Onderhoudsintervallen beheren om in lijn te blijven met CSA (Compliance, Safety and Accountability)/Department of Transportation-regelgeving

Ontvang waarschuwingen voor vervaldatums en verlengingen zodat u er altijd bovenop zit

Brandstofverbruik in real-time bijhouden zodat u binnen het budget kunt blijven en uw winstgevendheid kunt maximaliseren

Eenvoudig toegang tot uw audits en maandelijkse rapportages

Stuur informatie over uw bouwwagenpark naar waar het nodig is

Whip Around limieten

De functie om opmerkingen van bestuurders bij te houden en bestuurders notificaties over problemen te sturen kan worden verbeterd

Sommige gebruikers willen formulieren en rapporten kunnen aanpassen

Whip Around prijzen

Basic: Free voor één voertuig en één gebruiker

Free voor één voertuig en één gebruiker Standaard: $5/maand per voertuig voor onbeperkte gebruikers

$5/maand per voertuig voor onbeperkte gebruikers Pro: $10/maand per voertuig voor onbeperkte gebruikers

Whip Around beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (550+ beoordelingen)

10. Prioriteit Matrix

via Prioriteit Matrix Priority Matrix gebruikt de Eisenhower-methode om teams te helpen prioriteiten te stellen voor hun Taken. Dit model kent een niveau van urgentie en belang toe aan elke Taak, zodat je weet waar je je eerst op moet richten en wat je moet delegeren of negeren.

Prioriteitenmatrix beste functies

Verbetert de verantwoordingsplicht en het teamwerk omdat u ervoor zorgt dat iedereen samenwerkt aan de meest urgente Taken

Al je bouwwerkzaamheden bijhoudenprojecten en taken bij in de vier kwadranten van het Eisenhower-model

Verhoogt uw productiviteit omdat elk lid van het team op het juiste moment aan de juiste dingen werkt

Gebruik filters om te zien wat elk lid van het team in realtime aan het doen is

Bijhouden van voortgang en gesprekken voor elke taak of voor het hele project

Synchroniseer op verschillende apparaten en integreer met tools zoals Microsoft 365 en Microsoft Teams

beperkingen van de prioriteitenmatrix ####

Door de focus op de Eisenhower matrix is het niet echt flexibel genoeg voor andere functies in bouwbeheer

Het kan voor kleine bedrijven duur zijn om nieuwe gebruikers toe te voegen

prijzen van de Priority Matrix ####

Gratis proefversie: 14 dagen lang

14 dagen lang PM voor Office 365: $9/maand per gebruiker (alleen voor Office 365-gebruikers)

$9/maand per gebruiker (alleen voor Office 365-gebruikers) Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Prioriteitenmatrix beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

Lever op tijd en binnen budget met Mac Construction Project Management Software

De sleutel tot het succes van uw project is de keuze van de juiste software voor projectmanagement. Software voor projectmanagement in de bouw helpt u onder andere om op tijd en binnen het budget te blijven.

Maar ze moeten je ook helpen om al je middelen effectief te beheren en in staat zijn om nauwkeurige en grondige rapportages terug te geven aan de client.

ClickUp is uw one-stop shop voor de beste software voor projectmanagement voor Mac of Windows! Het is webgebaseerd, gebruiksvriendelijk en biedt alle hulpmiddelen die u nodig hebt om uw Mac optimaal te benutten en uw project met succes af te ronden. Ontvang het vandaag nog gratis en je kijkt nooit meer achterom. 🤩