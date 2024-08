10 beste planningssoftware voor de bouw in 2024

Zoals u weet beweegt de bouwsector zich razendsnel, waardoor effectief projectmanagement van cruciaal belang is voor uw projectteams. Gelukkig kan software voor het plannen van bouwprojecten hier een makkie van maken. U zult niet langer worstelen met het halen van deadlines, het optimaliseren van de toewijzing van middelen of het bevorderen van een naadloze samenwerking tussen de leden van het team. ✨

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste technologische ontwikkelingen en een bouwplanningssoftware te selecteren die voldoet aan hun specifieke eisen. Deze blogpost gaat in op de top 10 van planningssoftware voor de bouw, met de belangrijkste functies, voordelen en manieren waarop het uw projectmanagement kan verbeteren.

Wat moet je zoeken in planningssoftware voor de bouw?

Bij het zoeken naar de beste planningssoftware voor de bouw is het belangrijk om een aantal sleutel factoren te overwegen, waaronder:

Mogelijkheden voor projectmanagement

Functies voor planning, waaronder de mogelijkheid omGantt grafieken en visualisaties om beter inzicht te krijgen in bouwschema's en afhankelijkheid van taken

Functies voor middelenbeheer, zoalsnivellering van middelen en bijhouden

Tools voor samenwerking en communicatie die documentbeheer/-deling en effectieve communicatie mogelijk maken tussen alle belanghebbenden bij het project, inclusief eigenaren, hoofdaannemers, onderaannemers, architecten en ingenieurs

Integratie en compatibiliteit met andere tools en systemen die worden gebruikt in de bouwworkflow

Mobiele apps voor Android of iOS waarmee projectmanagers en personeel op het veld de planningen kunnen bekijken en bijwerken terwijl ze op de bouwplaats zijn

Functies voor rapportage en analyse om de voortgang van projecten te analyseren,gebruik van middelenen sleutelgegevens

Gebruiksvriendelijkheid en goede klantenservice

Schaalbaarheid en flexibiliteit om ervoor te zorgen dat de software projecten van verschillende grootte en complexiteit aankan

De kosten en waarde van de software

10 Beste software voor projectmanagement in de bouw

In een dynamische en snelle wereld is een efficiënte planning van bouwprojecten cruciaal voor een succesvolle projectuitvoering. Als bouwprofessional ben je voortdurend op zoek naar de beste tools om je planningsprocessen te stroomlijnen en projectmanagement te verbeteren.

Wij zijn er om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Hieronder presenteren we de 10 beste bouwplanningssoftware die beschikbaar is. Elke software heeft krachtige functies en mogelijkheden die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop projecten worden gepland, bijgehouden en uitgevoerd.

Krijg een duidelijk beeld van uw taken en afhankelijkheden in de weergave ClickUp-taak

Met ClickUp's planningssoftware voor bouwprojecten voltooid, krijgt u voltooide controle over de tijdlijnen, middelen en deadlines van uw projecten. Met de gebruiksvriendelijke interface kunt u moeiteloos projectplanningen maken en beheren, zodat elke taak wordt toegewezen, bijgehouden en op tijd voltooid. ⏰

ClickUp's samenwerkingstools vergemakkelijken naadloze communicatie tussen alle leden van het bouwteam. Realtime updates en notificaties houden iedereen op de hoogte, wat effectieve coördinatie en snelle besluitvorming mogelijk maakt.

De geavanceerde functies van ClickUp tillen de planning van uw bouwprojecten naar een hoger niveau. ClickUp Gantt grafieken bieden een visueel overzicht van de tijdlijn van uw project, zodat u gemakkelijk afhankelijkheid te identificeren , kritiek pad en potentiële knelpunten.

Specifiek, ClickUp's sjabloon voor bouwganttgrafieken maakt het u gemakkelijk om te beginnen met plannen, de verwachte duur voor taken te zien en de voortgang van het project te visualiseren in een Tijdlijn weergave. Bovendien is ClickUp's hulpmiddelen voor resourcebeheer helpen u om arbeid, apparatuur en materialen efficiënt toe te wijzen, de productiviteit te optimaliseren en stilstand tot een minimum te beperken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/constsruction-1.png Sjabloon Construction Management Gantt Chart door ClickUp /%img/

Gebruik ClickUp's Construction Gantt Chart Template om projecten te plannen voor uw bouwteam Download deze sjabloon Veiligheid en privacy zijn van het grootste belang in de bouwsector en ClickUp begrijpt dat. Met robuuste gegevensversleuteling en toegangscontroles kunt u erop vertrouwen dat uw projectinformatie veilig en vertrouwelijk is.

Van kleinschalige woonprojecten tot grote commerciële ontwikkelingen, ClickUp richt zich op bouwprofessionals van elke grootte en specialiteit. Of u nu projectmanager, aannemer of architect bent, ClickUp stelt u in staat uw planningsprocessen te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en projecten op tijd en binnen het budget op te leveren. 💲

ClickUp beste functies

ClickUp Documenten : ClickUp Documenten zijn een cloudgebaseerde samenwerkingstool voor het creëren en opslaan van gedetailleerde bedrijfs- enprojectgerelateerde documenten, inclusief RFI's en indieningen

ClickUp Documenten zijn een cloudgebaseerde samenwerkingstool voor het creëren en opslaan van gedetailleerde bedrijfs- enprojectgerelateerde documenten, inclusief RFI's en indieningen Doelen : Bijhouden van uw business statistieken en bewaak uw resultaat

Bijhouden van uw business statistieken en bewaak uw resultaat Prioriteiten: Taken indelen in urgent, hoog, normaal of lage prioriteit, zodat de leden van het team - van voorman tot assistent projectmanagers - weten waar ze moeten beginnen

Taken indelen in urgent, hoog, normaal of lage prioriteit, zodat de leden van het team - van voorman tot assistent projectmanagers - weten waar ze moeten beginnen Mobiele apps voor iOS en Android : Met demobiele appkunt u onderweg taken toevoegen en herinneringen en aantekeningen maken, zelfs als u op locatie bent

Met demobiele appkunt u onderweg taken toevoegen en herinneringen en aantekeningen maken, zelfs als u op locatie bent Financieel beheer: Beheer uw resources en personeel door het bijhouden van bestellingen, huidige uitgaven tot nu toe en verwachte resterende uitgaven

Beheer uw resources en personeel door het bijhouden van bestellingen, huidige uitgaven tot nu toe en verwachte resterende uitgaven ClickUp AI: Bouwprojecten beheren met AI-software ClickUp limieten

Leercurve: Gebruikers die voor het eerst met de software werken, hebben mogelijk training nodig

Gebruikers die voor het eerst met de software werken, hebben mogelijk training nodig Beperkte mogelijkheden van de mobiele app: Niet alle weergaven en functies zijn beschikbaar op de mobiele app, maar u kunt wel taken en herinneringen maken, tijd bijhouden, opmerkingen achterlaten, de status van taken wijzigen en meer

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Autodesk

via Autodesk Autodesk biedt krachtige software voor het plannen van bouwprojecten, ontworpen om projectmanagement te stroomlijnen en de efficiëntie in de bouwsector te verbeteren.

Met de planningssoftware van Autodesk kunnen bouwprofessionals uitgebreide tijdlijnen voor projecten ontwikkelen, kritieke paden definiëren en afhankelijkheid tussen taken instellen. Met realtime updates en geautomatiseerde notificaties kunnen projectmanagers proactief vertragingen aanpakken, de toewijzing van resources optimaliseren en weloverwogen beslissingen nemen om projecten op schema te houden binnen budget .

Autodesk is toonaangevend op het gebied van CAD- en 3D-ontwerp, wat kan helpen bij het bijhouden van de levenscyclus van complexe projecten. 📊

Autodesk beste functies

Uitgebreide projectplanning : Maak gedetailleerde projectplanningen met precieze volgorde, duur en afhankelijkheid van taken

Maak gedetailleerde projectplanningen met precieze volgorde, duur en afhankelijkheid van taken Realtime monitoring en notificaties : Volg mijlpalen, identificeer knelpunten en pak vertragingen direct aan. Door automatisering blijven de leden van het team op de hoogte van wijzigingen en updates

Volg mijlpalen, identificeer knelpunten en pak vertragingen direct aan. Door automatisering blijven de leden van het team op de hoogte van wijzigingen en updates Geavanceerde analyses en rapportage: Genereer inzichtelijke rapporten over projectprestaties, resourcegebruik en productiviteit

Genereer inzichtelijke rapporten over projectprestaties, resourcegebruik en productiviteit Integratie met andere Autodesk tools: Autodesk-software integreert naadloos met andere tools in het Autodesk-ecosysteem, zoals BIM-software (Building Information Modeling)

Autodesk limieten

Leercurve: Autodesk software kan een steile leercurve hebben, met name voor gebruikers die nieuw zijn op het platform of beperkte ervaring hebben met vergelijkbare tools voor projectmanagement in de bouw

Autodesk software kan een steile leercurve hebben, met name voor gebruikers die nieuw zijn op het platform of beperkte ervaring hebben met vergelijkbare tools voor projectmanagement in de bouw Hardwarevereisten: Voor het uitvoeren van Autodesk-software kan krachtige hardware nodig zijn, waaronder krachtige computers of werkstations

Voor het uitvoeren van Autodesk-software kan krachtige hardware nodig zijn, waaronder krachtige computers of werkstations Afhankelijkheid van internet verbindingen: Sommige functies van Autodesk software kunnen sterk afhankelijk zijn van een stabiele internetverbinding

verbindingen: Sommige functies van Autodesk software kunnen sterk afhankelijk zijn van een stabiele internetverbinding Compatibiliteitsproblemen: Hoewel Autodesk-software integratie biedt met andere tools in hun ecosysteem, kunnen compatibiliteitsproblemen ontstaan bij het werken met externe software of met gebruikers die verschillende softwareplatforms gebruiken

Hoewel Autodesk-software integratie biedt met andere tools in hun ecosysteem, kunnen compatibiliteitsproblemen ontstaan bij het werken met externe software of met gebruikers die verschillende softwareplatforms gebruiken Beperkingen bij het aanpassen: Hoewel Autodesk-software aanpassingsopties biedt, kunnen er beperkingen zijn bij het aanpassen van de software aan specifieke behoeftenprojecteisen of unieke werkstromen

Autodesk prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

Contact verkoop voor aangepaste prijzen

Autodesk beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (2.000+ beoordelingen)

4.2/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

3. Archdesk

via Archdesk Archdesk is geavanceerde software voor het plannen van bouwprojecten waarmee bouwbedrijven hun projecttaken efficiënt kunnen plannen en beheren. Met zijn intuïtieve interface en robuuste functies vereenvoudigt Archdesk de complexe Taak van het plannen van bouwprojecten en zorgt het voor een soepele uitvoering van begin tot eind.

De software biedt real-time updates, zodat teams op de hoogte blijven van de status van projecten en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Archdesk bevordert de samenwerking tussen de leden van het team, aannemers en clients, waardoor effectieve communicatie en coördinatie mogelijk worden. 📳

Archdesk beste functies

Intuïtieve interface: De gebruikersvriendelijke interface is gemakkelijk te gebruiken

De gebruikersvriendelijke interface is gemakkelijk te gebruiken Realtime project updates: Gebruikers hebben toegang tot real-time project updates, inclusief tijdsregistratie, bijhouden van taken en mogelijke vertragingen

Gebruikers hebben toegang tot real-time project updates, inclusief tijdsregistratie, bijhouden van taken en mogelijke vertragingen Aanpasbare rapportage en analyse: De software biedt aanpasbare functies voor rapportage en analyse, zodat bouwbedrijven gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen

De software biedt aanpasbare functies voor rapportage en analyse, zodat bouwbedrijven gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen Integratiemogelijkheden: Archdesk integreert naadloos met anderebouwbeheer tools en software, waardoor gegevensuitwisseling wordt vergemakkelijkt en een gestroomlijnde werkstroom wordt gegarandeerd

Archdesk integreert naadloos met anderebouwbeheer tools en software, waardoor gegevensuitwisseling wordt vergemakkelijkt en een gestroomlijnde werkstroom wordt gegarandeerd Toegankelijkheid **Als bouwsoftware in de cloud biedt Archdesk gebruikers toegang totproject planningendocumenten en updates overal en altijd met elk apparaat met een internetverbinding

Archdesk limieten

Integratiebeperkingen: Hoewel Archdesk integratiemogelijkheden biedt, kan het beperkingen hebben op het gebied van integratie met specifieke software van derden of verouderde systemen

Hoewel Archdesk integratiemogelijkheden biedt, kan het beperkingen hebben op het gebied van integratie met specifieke software van derden of verouderde systemen Mobiele app Beperkingen: Hoewel Archdesk cloud-gebaseerde toegankelijkheid biedt, kan de mobiele app beperkte functies hebben in vergelijking met de desktop-app

Archdesk prijzen

Archdesk Essentials: $790 per maand voor vijf gebruikers; extra gebruikers vanaf $84 per maand

$790 per maand voor vijf gebruikers; extra gebruikers vanaf $84 per maand Archdesk Professional: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Archdesk Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Archdesk beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (20 beoordelingen)

4.3/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4. Procore

via ProcoreProcore stelt bouwteams in staat om projectplanningen effectief te plannen, bij te houden en te optimaliseren. Het biedt robuuste planningsapps inclusief analyse van kritieke paden, toewijzing van middelen en realtime updates, zodat projectmanagers om taken efficiënt te coördineren en werkstromen te stroomlijnen.

Procore beste functies

Volledige bouwprojectmanagementsoftware : Procore dient als one-stop-shop, waarmee bouwbedrijven alles kunnen doen, van facturatie tot RFI- en wijzigingsorderbeheer

Procore dient als one-stop-shop, waarmee bouwbedrijven alles kunnen doen, van facturatie tot RFI- en wijzigingsorderbeheer Aanpasbare dashboards: Projectmanagers kunnen gemakkelijk checklists maken voortaakbeheer en dashboards maken om de voortgang van het project gedurende de hele bouwplanning bij te houden

Projectmanagers kunnen gemakkelijk checklists maken voortaakbeheer en dashboards maken om de voortgang van het project gedurende de hele bouwplanning bij te houden Vaker gebruikt in de bouwsector : Procore wordt gebruikt door veel bedrijven, van speciale aannemers tot startpagina's voor huizenbouwers

Procore limieten

Complexiteit voor kleinere projecten: Het uitgebreide bereik van functies en tools kan te groot zijn voor kleinere, minder complexe bouwprojecten

Het uitgebreide bereik van functies en tools kan te groot zijn voor kleinere, minder complexe bouwprojecten Afhankelijkheid van internetverbinding: Stabiele internetverbinding is nodig voor real-time updates en samenwerking

Stabiele internetverbinding is nodig voor real-time updates en samenwerking Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Hoewel Procore enkele aanpassingsmogelijkheden biedt, kunnen er limieten zijn in het aanpassen van de software aan specifieke projectvereisten in vergelijking met andere software voor bouwmanagement

Hoewel Procore enkele aanpassingsmogelijkheden biedt, kunnen er limieten zijn in het aanpassen van de software aan specifieke projectvereisten in vergelijking met andere software voor bouwmanagement Platform Afhankelijkheid : Het werkt voornamelijk als cloud-gebaseerde software, wat betekent dat gebruikers afhankelijk zijn van de servers en infrastructuur van het platform voor opslagruimte en toegankelijkheid van gegevens

Procore prijzen

Neem contact op voor een aangepaste offerte

Procore beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.900+ beoordelingen)

4.6/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.600+ beoordelingen)

5. Buitendraad

via Velddraad Fieldwire is een software voor projectmanagement in de bouw die ook planningsmogelijkheden biedt. Het bevat realtime berichten om de voltooiing van projecttaken te vergemakkelijken. Gebruikers kunnen ook PDF rapporten maken om de planning van het project beter bij te houden, wat vooral handig kan zijn bij het afsluiten van het project.

Fieldwire beste functies

Mobiele weergave van abonnementen: Werkt zowel als een webgebaseerd platform als een mobiele app

Werkt zowel als een webgebaseerd platform als een mobiele app Offline mogelijkheden: Bewaar de voortgang van een project met offline markup en as-built tools

Bewaar de voortgang van een project met offline markup en as-built tools Documentbeheer : Dien alles in, van urenregistratie tot inspectierapporten, via de digitale formuliermogelijkheden van Fieldwire

Fieldwire limieten

Beperkte uploadmogelijkheden: De limiet voor de grootte van uploads is 200 megabytes

De limiet voor de grootte van uploads is 200 megabytes Beperkte mogelijkheden voor "gratis" gebruik: De gratis versie is alleen beschikbaar voor kleine teams met niet meer dan drie projecten, vijf unieke gebruikers of 100 vellen in totaal

Fieldwire prijzen

Basis: $0/maand

$0/maand Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Business: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Business Plus: $74/maand per gebruiker

Fieldwire beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

6. Voorman aannemer

via Aannemer Voorman Voorman aannemer is een Voltooid oplossing voor het beheer van aannemers . De software staat bekend om zijn gebruiksgemak, is ontwikkeld door een aannemer en kan helpen met alles van planning tot kostenramingen en projectplanning. Alle prijsmodellen omvatten toegang tot onbeperkte projecten, waardoor deze software nuttig kan zijn voor wie een grote werklast beheert.

Contractor Foreman beste functies

Gebruiksgemak: De interface is eenvoudig te navigeren

De interface is eenvoudig te navigeren Onbeperkte projecten: Alle prijsopties bieden toegang tot onbeperkte projecten

Alle prijsopties bieden toegang tot onbeperkte projecten Training en ondersteuning: Gratis inbegrepen bij alle prijsmodellen

Contractor Foreman limieten

**Als nieuwere software hebben sommige gebruikers gerapporteerd dat ze de limieten van de huidige mogelijkheden van het product hebben getest

Moeilijk aan te passen: Als uw bedrijf aangepaste tools nodig heeft, kan de ontwikkeling een tijdje duren

Contractor Foreman prijzen

Standaard: $49/maand

$49/maand Plus: $87/maand

$87/maand Pro: $123/maand

$123/maand Unlimited: $148/maand

Contractor Foreman beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (550+ beoordelingen)

7. Bouwtrend

via Bouwtrend Buildertrend heeft onlangs een update ondergaan en heeft een vernieuwd uiterlijk. De software zou voordelig kunnen zijn voor bouwmanagers die de hele levenscyclus van een project willen bijhouden, van de intake van de verkoop tot het voltooien ervan. Aannemers kunnen ook projectupdates rechtstreeks via het platform aan clients communiceren.

Buildertrend beste functies

Ontworpen voor alle aannemers: Van kleine zakelijke verbouwers tot grootschalige bouwbedrijven, Buildertrend heeft platforms die aan alle behoeften voldoen

Van kleine zakelijke verbouwers tot grootschalige bouwbedrijven, Buildertrend heeft platforms die aan alle behoeften voldoen Focus op projectmanagement: Klanten kunnen project updates ontvangen via het Buildertrend platform

Klanten kunnen project updates ontvangen via het Buildertrend platform Focus op verkoopmanagement: Aannemers kunnen de gehele levenscyclus van het project bijhouden, beginnend bij het genereren van leads

Buildertrend limieten

Toegang voor klanten kan problemen veroorzaken: Jobs moeten zorgvuldig worden bijgehouden om ervoor te zorgen dat informatie over verschillende jobs niet wordt gedeeld met de client

Jobs moeten zorgvuldig worden bijgehouden om ervoor te zorgen dat informatie over verschillende jobs niet wordt gedeeld met de client Niet genoeg informatie na de vernieuwing: Clients hebben niet genoeg feedback gegeven nadat het platform onlangs een nieuwe versie introduceerde

Buildertrend prijzen

Essential: $99/maand

$99/maand Geavanceerd: $399/maand

$399/maand Voltooid: $699/maand

Buildertrend beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (140+ beoordelingen)

4.2/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.610+ beoordelingen)

8. Zweef

via Float Float is het overwegen waard als je meerdere resources over meerdere projecten verspreidt. Met de software kun je projecten toewijzen op basis van de huidige capaciteit van je team met behulp van een live tijdlijn functie. Float synchroniseert ook naadloos met andere platforms, waardoor het een gemakkelijke toevoeging kan zijn aan je technische stapel.

Float beste functies

Live tijdlijn: Wijs uw middelen op de juiste manier toe aan een bouwproject op basis van de huidige beschikbare capaciteit

Wijs uw middelen op de juiste manier toe aan een bouwproject op basis van de huidige beschikbare capaciteit Volg projectuitgaven in real-time: Bewaak uw planning met vooraf ingevulde taken zodat u gemakkelijk de winstgevendheid kunt meten in vergelijking met de geschatte kosten

Bewaak uw planning met vooraf ingevulde taken zodat u gemakkelijk de winstgevendheid kunt meten in vergelijking met de geschatte kosten Moeiteloos synchroniseren: Importeer eenvoudig gegevens van andere tools voor projectmanagement en kalenders

Float limieten

Autocomplete functies: Gebruikers geven aan dat de autocomplete functies niet werken zoals bedoeld

Gebruikers geven aan dat de autocomplete functies niet werken zoals bedoeld Projecten worden niet automatisch opgebouwd: Gebruikers kunnen geen einddatum invoeren en terugkijken om een projectplanning te maken

Floatprijzen

Starter: $6/maand per persoon

$6/maand per persoon Pro: $10/maand per persoon

$10/maand per persoon Enterprise: Aangepaste prijzen

Float beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

9. e-Builder

via e-Builder e-Builder is een platform dat speciaal is ontworpen voor managers van grote kapitaalprojecten. Met het platform kunnen gebruikers gemakkelijk details analyseren met betrekking tot de planning en de financiën van het project. De leercurve van het platform is een beetje steil en is misschien niet de moeite waard voor kleinere bedrijven.

e-Builder beste functies

Budget en planning zijn gekoppeld: Aannemers kunnen afwijkingen in budget en planning onmiddellijk zien, omdat de twee aan elkaar gekoppeld zijn in het platform

Aannemers kunnen afwijkingen in budget en planning onmiddellijk zien, omdat de twee aan elkaar gekoppeld zijn in het platform Automatisering: Het platform stelt gebruikers in staat om veel handmatige invoer te automatiseren, zodat projectmanagers zich kunnen richten op het aansturen van projecten en het leveren van waarde

Het platform stelt gebruikers in staat om veel handmatige invoer te automatiseren, zodat projectmanagers zich kunnen richten op het aansturen van projecten en het leveren van waarde Kritieke pad analyse: Gebruikers kunnen een diepgaande blik werpen op details van het kritieke pad

e-Builder limieten

Beperkte synchronisatie met platforms van derden: Gebruikers gaven aan dat er geen compatibiliteit was metplatforms zoals Dropbox Paper of Google

Gebruikers gaven aan dat er geen compatibiliteit was metplatforms zoals Dropbox Paper of Google Moeilijke instap: De leercurve van e-Builder is een beetje steil

De leercurve van e-Builder is een beetje steil Bestemd voor grote projecten: Mogelijk niet geschikt voor kleine bedrijven

e-Builder prijzen

Neem contact op voor aangepaste prijzen

e-Builder beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (15+ beoordelingen)

3.7/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

10. Orangescrum

via Orangescrum Orangescrum is een open-source software voor projectmanagement en planning . De software biedt talloze sjablonen voor kalenders waaruit je kunt kiezen, zodat het gemakkelijk is om er een te vinden die het beste bij je project past. De planning is ook deelbaar en op afstand te beheren, een voordeel voor mensen die vanaf de bouwplaats werken.

Orangescrum beste functies

Taakcyclus rapportage: Houd uw planning bij door te zien hoeveel tijd er is besteed aan elke fase van een project

Houd uw planning bij door te zien hoeveel tijd er is besteed aan elke fase van een project Aanpasbaar: Als open-source software is het platform eenvoudig aan te passen aan uw behoeften

Als open-source software is het platform eenvoudig aan te passen aan uw behoeften Realtime voortgangsbewaking: Met deprojectbewaking kunnen projectmanagers eenvoudig de voortgang bijhouden

Orangescrum limieten

Mag niet geweldig zijn voor grote bedrijven: Gebruikers gaven aan dat het platform misschien niet het beste is voor grootschalige projecten of bedrijven met veel gebruikers

Gebruikers gaven aan dat het platform misschien niet het beste is voor grootschalige projecten of bedrijven met veel gebruikers Geen sleep-en neerzet mogelijkheden: Het bijwerken van statussen van projecten vereist veel gebruikersinvoer

Orangescrum prijzen

Free: $0/maand voor drie gebruikers

$0/maand voor drie gebruikers Startup: $8/maand voor 10 gebruikers

$8/maand voor 10 gebruikers Professioneel: Begint bij $40/maand voor 11 gebruikers en meer

Begint bij $40/maand voor 11 gebruikers en meer Enterprise: Bel voor prijsopgave

Orangescrum beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

De juiste planningssoftware voor de bouw kan uw projecten verbeteren

Om de concurrentie in de bouwsector voor te blijven, zijn efficiënte planning en projectmanagement van cruciaal belang.

Met planningsoftware voor de bouw kunt u deadlines beter halen, de toewijzing van middelen optimaliseren en een naadloze samenwerking tussen de leden van het team bevorderen. ✅

Een softwareoplossing die zich onderscheidt van de rest is ClickUp. Met zijn uitgebreide functies voor projectmanagement, gebruiksvriendelijke interface en naadloze samenwerkingstools stelt ClickUp bouwprofessionals in staat om controle te krijgen over hun projectplanningen en de efficiëntie te optimaliseren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om te beginnen.