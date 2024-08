10 Beste CRM-software voor de bouw in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Bouwprojecten variëren in omvang, wat zorgvuldig projectmanagement vereist om binnen het budget aan kwaliteitsnormen en deadlines te voldoen.

Er zijn veel belanghebbenden, van clients en ontwikkelaars tot projectmanagers en ingenieurs, wat coördinatie en communicatie tot een uitdaging kan maken.

Zonder efficiënte bouw CRM-software om hun stakeholders te managen, lopen hun projecten het risico op vertragingen, kostenoverschrijdingen en kwaliteitsproblemen.

Wij zien liever een beter resultaat voor alle bouwbedrijven, dus hebben we de beste CRM-software en tools voor projectmanagement om dagelijkse punch lijsten te organiseren!

Wat moet u zoeken in CRM-software voor de bouw?

Bouwprofessionals moeten op zoek naar software die hen helpt bij het beheren van hun verkooppijplijn, bedrijfsprocessen, klantgegevens en activiteiten om sterke relaties op te bouwen met hun klanten.

Niet alle CRM-software is gemaakt om bouwprojecten met onderling afhankelijke taken . Afhankelijk van uw bestaande hulpmiddelen en al uw bouwprocessen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de adoptie en het gebruik van software.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met 15+ weergaven, waaronder Lijsten, Kalenders en Gantt grafieken voor al uw behoeften op het gebied van projectmanagement in de bouw! Communiceer naadloos met uw team in realtime, waar u ook bent. Voeg opmerkingen toe, tag je team en chat met ze op je desktop, mobiel of browser.

Moet je aanmeldingen, RFI's of tekeningen bekijken? Geen probleem! ClickUp heeft krachtige tools waarmee u eenvoudig elk document of ontwerp op één gedeelde locatie kunt bekijken en van aantekeningen voorzien. Teams kunnen bovendien contracten en andere documentatie in realtime opstellen, opmaak toevoegen en opmerkingen achterlaten, zodat iedereen in elke fase van het project op dezelfde pagina zit. ClickUp voor bouwteams

ClickUp beste functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise : Contact ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

Gebruik ClickUp om CRM & projectmanagement workflows te combineren

2. Spring

via Schrikkel Leap, voorheen Job Progress, is een tool voor aannemers met een volledig aanpasbare workflowtool die past bij de specifieke behoeften en voorkeuren van uw team. De Customer Relationship Manager helpt u al uw klantinteracties bij te houden, terwijl de online verkoop- en marketingfuncties u helpen uw bedrijf te promoten en nieuwe klanten aan te trekken.

De tool heeft veilige toegang tot de cloud en opslagruimte om documenten op één locatie te stroomlijnen. En met een manager voor werknemers en onderaannemers, kunt u de voortgang en productiviteit van uw team bijhouden!

Leap beste functies

Inschatting, offertes en planningstools

Aanpasbare workflow manager

Directe offertes en contracten

Geautomatiseerde e-mails en verkoop

Dashboard werkcentrum

beperkingen van #### Leap

Mist schaalbare hiërarchie voor bouwbedrijven om complexe projecten te beheren

Geen gratis abonnement beschikbaar

Prijzen voor Leap voortgang

$79 per gebruiker per maand met eenmalige installatiekosten van $500

Leap Progress beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (5+ beoordelingen)

: 3.8/5 (5+ beoordelingen) Capterra: N/A

3. JobNimbus

via JobNimbus JobNimbus is een cloud-gebaseerde CRM en software voor projectmanagement ontworpen om teams in de bouwsector te helpen hun activiteiten te stroomlijnen. Met JobNimbus kunnen gebruikers contacten beheren, taken aanmaken, de voortgang in realtime bijhouden en notificaties ontvangen, samenwerken met teamleden en clients facturen en rapporten genereren en nog veel meer.

De software stelt gebruikers ook in staat om hun werkstroom eenvoudig aan te passen met een drag-and-drop functie, zodat ze de bestelling van voltooide taken kunnen aanpassen. JobNimbus biedt integraties met andere populaire bedrijfsapplicaties om het gebruikers gemakkelijk te maken hun databronnen te verbinden en de efficiëntie te maximaliseren.

JobNimbus beste functies

Snelle Smart Estimates van EagleView- of HOVER-tools

Real-time prijzen van Beacon Pro+

Communicatietools om de verkoop bij te houden

In te vullen sjablonen voor begrotingen

Werkstroom borden

JobNimbus limieten

Integraties zijn beschikbaar in de dure abonnementen

Beperkte functionaliteit voor bordaanpassingen

JobNimbus prijzen

Neem contact op met JobNimbus voor meer informatie

JobNimbus beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (450+ beoordelingen)

4. FCS

via FCS FCS is een platform om commerciële dakbedekkingsbedrijven te helpen bij het opbouwen van productieve en langdurige relaties met hun klanten door een gestandaardiseerd bedrijfsmodel te bieden.

Het biedt een intuïtieve, aanpasbare oplossing die gemakkelijk gegevens in realtime registreert vanaf elk apparaat, zodat technici de klus snel en efficiënt kunnen klaren terwijl de klanttevredenheid toeneemt!

FCS beste functies

Overzicht op hoofdniveau van sleutelgegevens

Sjablonen voor inspectieaanbevelingen

Tools voor verkoop, service en productie

FCS Support Portal account

CRM-integratie voor opvolging

FCS beperkingen

Vereist andere integraties om de mogelijkheden van het platform optimaal te benutten

Activiteiten kunnen alleen worden toegevoegd aan een selectie van eigendommen

FCS-prijzen

Neem contact op met FCS voor prijzen

FCS beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (1 beoordeling)

: 4/5 (1 beoordeling) Capterra: N/A

5. Acculynx

via Acculynx Acculynx is een tool met CRM- en verkoopfuncties voor dakbedekking om werkgerelateerde gegevens effectief te beheren. Met de mogelijkheid om nauwkeurig dakschattingen te maken op basis van informatie die al is opgeslagen in Acculynx, kunnen aannemers deze naadloos omzetten in contracten met een paar klikken.

Het platform biedt ook een gecentraliseerde locatie om alle opdrachtcontacten georganiseerd te houden met de nodige informatie, inclusief de geschiedenis van interacties met elk contact in het opdrachtbestand. Met Acculynx kunnen opdrachtfoto's en documenten eenvoudig worden beheerd, zodat teamleden ze onderweg kunnen openen en bewerken.

Acculynx beste functies

Schattingen, contracten, e-handtekeningen om te helpen bij het verkoopproces

Beheer van leads follow-ups prioriteren

mobiele apps voor iOS en Android

Tekst en e-mail

Luchtmetingen

Acculynx limieten

Functies zijn specifiek ontworpen voor dakdekkers

Taakbeheer functies ontbreken

Acculynx prijzen

Neem contact op met Acculynx voor meer informatie

Acculynx beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (10+ beoordelingen)

: 4.2/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (640+ beoordelingen)

6. CRM van Unanet

via CRM van Unanet Unanet CRM is een softwareoplossing voor ondernemingen die organisaties helpt hun processen voor het beheer van relaties met klanten te verbeteren. Gebruikers kunnen hiermee het volgende stroomlijnen Klanten bijhouden en communicatie, evenals Verkoop automatiseren en marketingactiviteiten.

Het platform biedt ook functies zoals lead scoring en segmentatie van contacten, Automatisering van werkstromen gegevensanalyse, rapportage en nog veel meer. Met Unanet CRM kunnen organisaties relaties met klanten beheren en tegelijkertijd hun algehele klantervaring verbeteren.

Unanet CRM beste functies

Weergave van de inkomstenmodus om een verkooppijplijn te beheren

Grafiek van rekeningen en boekhoudfuncties

Urenregistratie enSjablonen voor onkostendeclaraties* Tools voor documentbeheer- Beheer van bronnen

Unanet CRM limieten

Geen eenvoudige CRM-oplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven

Assistentie en online ondersteuning zijn betaalde functies

Unanet CRM prijzen

Neem contact op met Unanet CRM voor meer informatie

Unanet CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (40+ beoordelingen)

: 4.2/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

7. Pipedrive

via Pipedrive De Pipedrive-platform biedt bouwbedrijven een krachtige set tools om hen te helpen georganiseerd te blijven en meerdere projecten te beheren. Met Pipedrive kunnen teams gemakkelijk deals bijhouden, updates krijgen over mijlpalen van projecten en waarschuwingen ontvangen wanneer taken moeten worden uitgevoerd.

Het platform stelt teams ook in staat om in realtime samen te werken en belangrijke documenten en bestanden veilig te delen. Pipedrive biedt ook een uitgebreid verkoop-CRM met krachtige inzichten om bouwbedrijven te helpen meer deals te sluiten!

Pipedrive beste functies

Segmenteer leads om gepersonaliseerde, gerichte communicatie te creëren

Contactgeschiedenis, inclusief gesprekken, e-mails, vergaderingen en aantekeningen

Drag-and-drop interface om deal statussen snel bij te werken

Inkomstenprognoses op basis van de verkooppijplijn

Herinneringen aan activiteiten en samenwerking tussen teams

Pipedrive beperkingen

Beperkte aanpassingen voor instellingen van gebruikers toestemming voor commerciële bouwbedrijven

Tools voor project- en documentmanagement zijn betaalde add-ons

Pipedrive prijzen

Essential : $14,90 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $14,90 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd : $24,90 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $24,90 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel : $49,90 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $49,90 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

8. Jobber

via Jobber Jobber is een alles-in-één bouwservice voor het veld beheerplatform om kleine bedrijven te helpen hun activiteiten te stroomlijnen . Het biedt een bereik aan diensten, zoals taakplanning, facturatie, relatiebeheer, tijdsregistratie en meer!

Met Jobber kunnen bedrijven gemakkelijk elk aspect van hun bedrijf bijhouden en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Het platform biedt ook tools voor monteurs in het veld, zoals geautomatiseerde repetitieve taken en formulieren, realtime taakinformatie, GPS-tracking en logboeken van klantactiviteiten.

Jobber beste functies

Android enMac mobiele apps voor de bouw voor de dagelijkse werkzaamheden

Kalender om verzoeken van clients te stroomlijnen

Automatisering om achterstallige facturen op te volgen

Gratis 1-op-1 productcoaching

Sjablonen voor schattingen

Jobber beperkingen

Projectmanagement tools zijn beschikbaar op de duurdere abonnementen

Beperkte CRM-functies voor de behoeften van bouwbedrijven

Jobber prijzen

Lite : $9 per maand voor één gebruiker

: $9 per maand voor één gebruiker Core : $40 per maand voor één gebruiker

: $40 per maand voor één gebruiker Connect : Vanaf $104 per maand voor maximaal vijf gebruikers

: Vanaf $104 per maand voor maximaal vijf gebruikers Grow: Begint bij $200 per maand voor maximaal 15 gebruikers

Jobber beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (130+ beoordelingen)

: 4.2/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (680+ beoordelingen)

9. CRM opvolgen

via CRM opvolgen Followup CRM is een systeem voor het beheer van klantrelaties dat bedrijven helpt bij het bijhouden van klanten, verkoopleads en andere gegevens. Het biedt functies zoals het bijhouden van contacten, geautomatiseerde herinneringen per e-mail, het bijhouden van communicatie, automatisering van taken en meer.

Via het aanpasbare dashboard kunnen teams alle relevante informatie op één plek zien. Met Followup CRM kunnen bouwprofessionals inzicht krijgen in het gedrag en de voorkeuren van klanten, wat betere inzichten oplevert voor de instelling van gerichte doelgroepen marketingcampagnes of het bieden van meer persoonlijke klantenservice-ervaringen.

Followup CRM beste functies

Kalenderbeheer om werklasten te beheren en teams te synchroniseren

Automatisering om leads en offertes bij te houden

Dashboards voor verkoop en calculatie

Notificaties en herinneringen

Aangepaste voorstellen

beperkingen van #### Followup CRM

Het taggen van een persoon in een reactie kost een paar extra stappen vergeleken met andere CRM-software voor de bouwsector

Steile leercurve om functies te vinden en toe te passen in dagelijkse werkstromen

Followup CRM prijzen

Neem contact op met Followup CRM voor meer informatie

Followup CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (220+ beoordelingen)

10. Gegevens

via Gegevens Dataforma is software voor het beheer van velddiensten en biedt krachtige, gebruiksvriendelijke tools voor projectmanagement voor bouwbedrijven van elke grootte. Teams kunnen projecten van begin tot eind beheren met een uitgebreide reeks functies zoals projectmanagement, tijdsregistratie, toewijzing van resources, rapportage in realtime en samenwerkingstools.

Met Dataforma kunnen bedrijven projecten effectief en met vertrouwen plannen, uitvoeren en evalueren. Het biedt ook een breed bereik aan functies voor automatisering die helpen om handmatige inspanningen te verminderen en de efficiëntie te verbeteren!

Dataforma beste functies

Planningstools om alle taken, projecten en gebeurtenissen te beheren

Klantenportaal voor een gepersonaliseerde ervaring

Garantiebeheer

Opslagruimte voor documenten

Lead bijhouden

Dataforma limieten

Licenties en serviceprijzen kunnen duur zijn in vergelijking met andere CRM

Steile leercurve om de interface van het platform te leren kennen en aan te passen

Dataforma prijzen

Neem contact op met Dataforma voor meer informatie

Dataforma beoordelingen en reviews

G2 : 3.4/5 (5+ beoordelingen)

: 3.4/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

Breng alle bouwsystemen naar ClickUp

ClickUp helpt bouwbedrijven hun werk te stroomlijnen met krachtige en aanpasbare CRM-tools. Van het beheren van planningen tot het bijhouden van gesprekken met clients en alles daartussenin, met ClickUp kan iedereen zich meer op zijn werk concentreren en minder op tijdrovend papierwerk.

Bovendien maken de gebruiksvriendelijke interface en mobiele apps van ClickUp het eenvoudig om altijd en overal toegang te krijgen tot het werk. Probeer ClickUp gratis uit en bouw een gecentraliseerde database voor al uw systemen!