10 Gratis sjablonen voor budgetvoorstellen in Excel en ClickUp

Als je op zoek bent naar een sjabloon voor een budgetvoorstel om geld te vragen aan belanghebbenden, investeerders, donoren of interne financieringsbronnen, dan helpt een goede sjabloon je om het meteen goed te doen.

We hebben hier alles wat je moet weten over het kiezen van de juiste sjabloon in onze review van 10 gratis sjablonen voor budgetvoorstellen. Bekijk onze aanbevelingen hieronder!

Wat is een sjabloon voor een begrotingsvoorstel?

Een sjabloon voor een begrotingsvoorstel is een vooraf ontworpen document dat je helpt bij het maken van een strategische presentatie om financiering of goedkeuring aan te vragen voor projectontwikkeling of bedrijven. In deze presentaties worden de geschatte kosten, de verwachte inkomsten en de benodigde middelen gedetailleerd weergegeven.

Een gedetailleerd sjabloon voor een budgetvoorstel biedt belanghebbenden, investeerders of besluitvormers een uitgebreid beeld van de financiële haalbaarheid van een project.

Als budgetvoorstellen effectief worden gebruikt, helpen ze om de benodigde financiering veilig te stellen en maken ze een efficiënte toewijzing van middelen mogelijk.

Wat maakt een sjabloon voor een goed budgetvoorstel?

Goede budgetvoorstellen moeten overzichtelijk zijn, gemakkelijk aan te passen en herzieningen mogelijk maken. Real-time updates en samenwerkingsfuncties zijn ook nuttig, vooral als je met teams werkt.

Hier zijn enkele belangrijke eigenschappen die je moet zoeken in een sjabloon voor een budgetvoorstel:

Klaarheid: De sjabloon voor het budgetvoorstel moet zo zijn opgezet dat lezers gemakkelijk de doelen, het bereik, het budget en de directe kosten (of indirecte kosten) van het project kunnen begrijpen

De sjabloon voor het budgetvoorstel moet zo zijn opgezet dat lezers gemakkelijk de doelen, het bereik, het budget en de directe kosten (of indirecte kosten) van het project kunnen begrijpen Makkelijk aan te passen: Kies een sjabloon die kan worden aangepast aan uw branche en het type financiële informatie dat u moet documenteren

Kies een sjabloon die kan worden aangepast aan uw branche en het type financiële informatie dat u moet documenteren Uitgebreide informatie: Bezuinig niet op de presentatie van de informatie die belangrijk is. Zoek naar een sjabloon die alle belangrijke details van een bepaald project kan dekken, inclusief indirecte en directe kosten voor uw budgetvoorstel

Bezuinig niet op de presentatie van de informatie die belangrijk is. Zoek naar een sjabloon die alle belangrijke details van een bepaald project kan dekken, inclusief indirecte en directe kosten voor uw budgetvoorstel Herziening en herziening: Een goed sjabloon voor een budgetvoorstel moet regelmatige herzieningen en herzieningen toestaan om rekening te houden met veranderingen in omstandigheden of doelstellingen

Een goed sjabloon voor een budgetvoorstel moet regelmatige herzieningen en herzieningen toestaan om rekening te houden met veranderingen in omstandigheden of doelstellingen Gratis of tegen lage kosten: Waarom betalen voor een sjabloon voor een budgetvoorstel als er zoveel sjablonen van hoge kwaliteit beschikbaar zijn?

Door deze elementen in je sjabloon op te nemen, wordt het een waardevol hulpmiddel om een goed gestructureerd en overtuigend financieel plan te presenteren.

10 sjablonen voor budgetvoorstellen om te gebruiken in 2024

Het maken van een budgetvoorstel is veel eenvoudiger met de juiste zakelijke sjablonen. Hier zijn tien gratis sjablonen om je op weg te helpen!

1. ClickUp sjabloon voor budgetvoorstel

ClickUp's budget voorstel sjabloon

De geweldige Sjabloon voor begrotingsvoorstel door ClickUp is het ultieme hulpmiddel om u te helpen financiering voor toekomstige projecten veilig te stellen terwijl u indruk maakt op belanghebbenden en potentiële investeerders.

In deze sjabloon vind je alles netjes op een rijtje. Allereerst bevat de pagina "Personeelsoverzicht" alle personeelsgerelateerde uitgaven, zodat iedereen zijn deel krijgt.

Vervolgens zorgt de pagina "Materialen en apparatuur" voor de noodzakelijke uitgaven projectplan materialen en apparatuur om alles soepel te laten verlopen.

Natuurlijk mogen we "Logistiek" niet vergeten! Deze zorgt voor alle transportkosten, zodat alles kan komen waar het heen moet, zodat je alle directe en indirecte kosten kent.

De pagina "Evenement" houdt alle kosten bij die ontstaan tijdens de uitvoering van een evenement!

Last but not least hebben we de pagina "Samenvatting". Hier komt alle magie samen, met een uitsplitsing van het budget in een strak taartdiagram. Bovendien vind je hier "Algemene voorwaarden" en "Ondertekenaars" voor die laatste goedkeuring!

Met ClickUp's gratis sjabloon voor budgetvoorstellen waren pitches en budgetvoorstellen nog nooit zo eenvoudig. Maak u klaar om uw belanghebbenden, investeerders, donateurs en besluitvormers te laten glimlachen! 😄 Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp eenvoudig begrotingssjabloon

ClickUp's eenvoudige budgetsjabloon

Registreer en deel basisinkomsten en -uitgaven met ClickUp's eenvoudige budgetsjabloon , een gratis sjabloon om u te helpen een eenvoudig budget te beheren.

De sjabloon bevat weergaven en aangepaste velden om u te helpen uw inkomsten en uitgaven maandelijks en jaarlijks te schatten.

De Eenvoudige budgetsjabloon kan op veel manieren worden gebruikt voor een voorstelbrief:

Uitgavenbeheer : Noteer de geschatte uitgaven van uw projectkosten of zakelijke voorstel, specificeer uitgaven en houd uw budgetplan georganiseerd

: Noteer de geschatte uitgaven van uw projectkosten of zakelijke voorstel, specificeer uitgaven en houd uw budgetplan georganiseerd Projectie van inkomsten : Prognose van de potentiële inkomsten voor het pitchen van je voorstel aan potentiële investeerders of belanghebbenden

: Prognose van de potentiële inkomsten voor het pitchen van je voorstel aan potentiële investeerders of belanghebbenden Samenwerking : Meerdere gebruikers kunnen het budget in realtime bijwerken en controleren, of lerenhoe te delegeren met behulp van samenwerkingstools

: Meerdere gebruikers kunnen het budget in realtime bijwerken en controleren, of lerenhoe te delegeren met behulp van samenwerkingstools Statusupdates : Houd de status van taken bij, zodat u de voortgang kunt controleren en ervoor kunt zorgen dat u binnen het budget blijft, en stel meldingen in om teamleden op de hoogte te houden van wijzigingen

: Houd de status van taken bij, zodat u de voortgang kunt controleren en ervoor kunt zorgen dat u binnen het budget blijft, en stel meldingen in om teamleden op de hoogte te houden van wijzigingen Aanpasbaarheid: Met de zeer aanpasbare sjabloon kunt u inkomsten en uitgaven afstemmen op de vereisten van uw zakelijke voorstel, door indien nodig secties toe te voegen of te verwijderen

Om het te gebruiken, hoef je alleen maar je gegevens in te voeren in de relevante velden van de sjabloon. Het is ook gemakkelijk te delen met andere belanghebbenden voor transparantie en samenwerking. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp evenement begroting sjabloon

ClickUp's evenement budget sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het plannen, beheren en bijhouden van uw evenement uitgaven

De Evenement Budget Sjabloon door ClickUp is een krachtig hulpmiddel dat is ontworpen om de planning en het budgetteringsproces van uw evenement te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Of u nu een kleine bijeenkomst of een grootschalig evenement organiseert, met deze sjabloon zit u goed! 🎉

Met het sjabloon voor evenementenbegrotingen kun je gemakkelijk alle uitgaven voor je evenement vastleggen, zodat je er zeker van kunt zijn dat er niets tussenkomt. Je kunt de kosten voor verschillende aspecten van je evenement schatten en toewijzen, inclusief totale kosten zoals locatie, catering, decoraties, marketing, entertainment en meer.

De zeer aanpasbare sjabloon helpt je om gedetailleerde en overtuigende voorstellen te maken. Je kunt een duidelijk beeld schetsen van de kosten van het evenement, de inkomsten en de algehele haalbaarheid voor potentiële investeerders of belanghebbenden, waardoor je meer kans maakt op goedkeuring of financiering. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Persoonlijk Budget Sjabloon

ClickUp's Persoonlijk Budget Sjabloon

Wilt u uw persoonlijke bankrekening beheren? Met ClickUp's Persoonlijk Budget Sjabloon beheerst u moeiteloos de kunst van het geld beheren!

Ontdek de kracht van een goed geplande begroting terwijl u uw doelen prioriteert, spaart voor de toekomst en betere financiële beslissingen neemt. Met het gebruiksvriendelijke sjabloon van ClickUp kunt u eenvoudig uw inkomsten, uitgaven en spaargeld bijhouden, waardoor budgetteren een fluitje van een cent wordt.

Volg onze eenvoudige stappen om uw persoonlijke budget te creëren, wijs fondsen toe en pas aan indien nodig. Met realtime bijhouden houdt u uw financiën bij als een professional!

Vermijd veelvoorkomende valkuilen bij het budgetteren door realistische doelen te stellen, je uitgaven regelmatig bij te houden en een noodfonds op te bouwen.

Hoewel het ClickUp Persoonlijk Budget Sjabloon niet specifiek is ontworpen voor zakelijke voorstellen, kan het zeker voor dit doel worden aangepast, vooral voor kleinere bedrijven of starters waar persoonlijke en zakelijke financiën nauw met elkaar verweven kunnen zijn. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Bedrijfsbegroting Sjabloon

ClickUp's bedrijfsbudget sjabloon

ClickUp's Bedrijfsbegrotingsjabloon is een geweldig hulpmiddel om u te helpen effectievere pitches, voorstellen en financieringsaanvragen te maken.

De zeer aanpasbare gratis sjabloon voor budgetvoorstellen biedt een duidelijk financieel overzicht met gedetailleerde uitgaven, verwachte inkomsten, prognoses en verwachte winsten.

De Business Budget Template bevat veel bordweergaven, mappen en lijsten om je te helpen de belangrijkste zakelijke uitgaven vast te leggen.

Je kunt bijvoorbeeld je totale budget bijhouden met de "Business Budget Folder" Deze bevat weergaven voor "Algemeen budget" en "Budget Tracker per winkel" om je te helpen uitgaven te analyseren, kostenfactoren te identificeren en de winst te maximaliseren.

De map "Sales List" geeft je een uitgebreid overzicht van de verkopen van je bedrijf, gegroepeerd per producttype en winkel. met "Kosten van verkochte goederen" kun je de directe arbeidskosten, grondstoffen en overheadkosten efficiënt beheren.

En dankzij de weergaven "Operationele uitgaven" en "Salarislijst" zul je geen problemen hebben om je operationele uitgaven en salarissen van werknemers in de hand te houden!

De ClickUp Business Budget Template helpt u bij het registreren van zakelijke uitgaven en kan een geweldig gratis hulpmiddel zijn om u te helpen bij de voorbereiding van zakelijke voorstellen! Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp budget rapport sjabloon

ClickUp's budget rapport sjabloon

Maak duidelijke en beknopte budgetvoorstellen met de Sjabloon voor begrotingsrapporten van ClickUp . Het bevat verschillende vooraf gemaakte velden die u kunt gebruiken om uw voorgestelde budget samen te vatten, zoals inkomsten, uitgaven en winst. Bovendien kunt u met de sjabloon velden aanpassen aan de specifieke behoeften van uw voorstel.

De sjabloon voor het budgetrapport kan je ook helpen om je budget in de loop van de tijd bij te houden, zodat je aan potentiële klanten of partners kunt laten zien dat je bedrijf financieel gezond is en dat je een plan hebt om je uitgaven te beheren.

Tot slot kan de ontwerpsjabloon je helpen om je budgetproces te automatiseren, zodat je tijd bespaart en er zeker van kunt zijn dat je budget altijd up-to-date is.

Potentiële klanten en partners zullen de organisatie en duidelijkheid die u biedt waarderen, dankzij de sjabloon voor budgetrapporten van ClickUp. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Film Budget Sjabloon

ClickUp's filmbudget sjabloon

Wanneer u klaar bent om financiering te zoeken voor uw film, is de Film Budget Sjabloon van ClickUp kan u helpen projectbudgetten beheren en gedetailleerde voorstellen opstellen.

Het sjabloon voor filmbudgetten is in hoge mate aanpasbaar en stelt je in staat om alle uitgaven met betrekking tot je film op te nemen, zoals salarissen, serverkosten, kantoorruimte, arbeidskosten, garderobe, catering, set en reiskosten.

Tik op een uitgave om een gedetailleerde weergave te openen waar je taken en subtaken, checklists en bestandsbijlagen als ondersteunende documenten kunt toevoegen.

Zodra uw voorstel is goedgekeurd, kunt u met ClickUp's alles-in-één Software voor projectbeheer helpt je op weg met alles wat je nodig hebt om taken te beheren, projectresultaten mensen, budgetten, voorstellen en projecten voor je film.

Voor grote of kleine films, het gratis Film Budget Sjabloon zal je helpen om je uitgaven bij te houden en te delen met besluitvormers. Deze sjabloon downloaden

8. Excel Eenvoudige Maandelijkse Begroting Sjabloon van Microsoft

Deze eenvoudige maandbegrotingssjabloon maakt gebruik van de kracht van Excel om je maandelijkse inkomsten te vergelijken met je maandelijkse uitgaven en je te helpen visualiseren hoe ze zich opstapelen

Gratis Eenvoudig Maandelijks Budget Sjabloon van Microsoft geeft een visuele vergelijking van je maandelijkse inkomsten versus uitgaven.

Het is een gebruiksvriendelijke sjabloon die je kunt aanpassen aan bijna elk financieel scenario, en je kunt de tekst, afbeeldingen en meer aanpassen.

De leuke en vriendelijke sjabloon moedigt creativiteit aan met een hele bibliotheek aan foto's, afbeeldingen en lettertypen die je aan je budget kunt toevoegen.

Maak je een presentatie of voorstel? Met deze sjabloon kun je aantrekkelijke elementen toevoegen, zoals animaties, overgangen of video's om pitches nog overtuigender te maken. Bovendien kun je met de functies voor snel delen je financiële planning eenvoudig delen en publiceren op verschillende platforms. Deze sjabloon downloaden

9. Sheets Persoonlijk Maandelijks Budget Sjabloon by Vertex42

Aanpasbaar voor Google Sheets, Excel en Open Office. Met deze sjabloon kun je je inkomsten en uitgaven bijhouden en vergelijken

Google Sheets-fans kunnen genieten van de gratis Persoonlijk maandelijks budget sjabloon door Vertex42 .

Met deze sjabloon, die geschikt is voor Google Sheets, Excel en Open Office, kun je je inkomsten en uitgaven bijhouden en vergelijken.

Je kunt deze sjabloon gebruiken om voorstellen of pitches voor persoonlijke redenen voor te bereiden, in bijna elk formaat waar je al vertrouwd mee bent. Deze sjabloon downloaden

10. Maandelijks bedrijfsbudget sjabloon by Vertex42

Deze sjabloon is handig voor het begroten van kwartaaluitgaven en andere zakelijke uitgaven die op specifieke momenten in het jaar plaatsvinden

Zodra u uw persoonlijke budget hebt opgesteld, gaat u terug naar de bron om uw zakelijke financiën te organiseren met de Sjabloon zakelijk budget door Vertex42.

Deze eenvoudige sjabloon laat je inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten en berekent vervolgens automatisch je netto-inkomen, zodat je weet waar je financieel aan toe bent.

Vertex42 biedt een werkblad voor dienstverleners en voor detailhandelaars, dus u kunt het organiseren op basis van de behoeften van uw bedrijf, ongeacht de sector waarin u actief bent. Deze sjabloon downloadenBonus: Hulpmiddelen voor voorstelbeheer

Het kiezen van de beste sjabloon voor budgetvoorstellen voor je team

Hier heb je het! 10 gratis offertesjablonen in Excel en ClickUp om uit te kiezen.

Een goede pitch of voorstel heeft de best mogelijke financiële presentatie nodig, en dat is waar een gratis sjabloon voor een budgetvoorstel van pas komt. Ze omvatten alle kostenelementen die je maar kunt bedenken, van reiskosten, indirecte kosten, directe kosten en meer om uitgaven voor elk aankomend project te registreren en te tonen.

Als je de beste budgetsjabloon voor je projectbegroting kiest, ga dan op zoek naar sjablonen die zeer aanpasbaar zijn en die veel herzieningen en revisies toelaten.

Als je met een groot team werkt, wil je ook een sjabloon met realtime updates en functies voor teamsamenwerking, zodat je samen kunt werken aan het best mogelijke voorstel. Sjablonen voor accountplanning , sjablonen voor operationele plannen en software voor kantoorbeheer zijn ook geweldige hulpmiddelen om in je stapel te hebben bij het opstellen van effectieve voorstellen.

Het samenstellen van een voorgestelde begroting is een fluitje van een cent met ClickUp, en u kunt er het volgende mee doen projectbewaking vanaf hetzelfde platform.

ClickUp is een krachtige hulpmiddel voor projectbeheer dat je kan helpen om het proces van budgetvoorstellen van begin tot eind te beheren.

Om te beginnen met het stroomlijnen van uw budgetvoorstelproces, gaat u naar het platform van ClickUp en verkent u onze uitgebreide selectie van budgetsjablonen.

Probeer ClickUp vandaag nog!