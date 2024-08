10 Gratis sjablonen voor prijslijsten en prijslijsten in Word, Google Docs en ClickUp

In de huidige concurrerende markt is het belangrijker dan ooit om een professioneel ogende prijslijst te hebben.

Sjablonen voor prijslijsten bieden een gestroomlijnde manier om prijslijsten te organiseren en helpen in sommige gevallen zelfs om inventarislijsten en uitgaven te beheren.

Hou je van het idee om al die tijd (en laten we eerlijk zijn, geld) te besparen door efficiëntere processen te creëren? Processen in kaart brengen kan u helpen om die efficiëntie uit te breiden naar andere gebieden van uw bedrijf!

Een goed ontworpen sjabloon voor prijslijsten kan bedrijven tijd besparen en hun inkomsten verhogen, ongeacht de branche waarin ze actief zijn.

In dit artikel nemen we acht sjablonen voor prijslijsten onder de loep. Je zult misschien verrast zijn door de complexe functies en functionaliteiten die beschikbaar zijn in deze gratis sjablonen.

Wat is een sjabloon voor een prijslijst?

Een sjabloon voor een prijslijst is een kant-en-klaar document of spreadsheet dat je kunt bewerken om een lijst te maken van de producten of diensten die je verkoopt, samen met de bijbehorende prijzen. Het is een geweldige manier om je prijsinformatie bij te houden.

Sjablonen voor prijslijsten bevatten meestal kolommen voor:

Namen van producten of diensten

Prijzen

Beschrijvingen

Andere relevante informatie

U kunt filters en weergaven gebruiken om uw sjablonen te organiseren, zodat u gemakkelijk de informatie kunt vinden die u nodig hebt.

Wat maakt een sjabloon voor een goede prijslijst?

Goede sjablonen voor prijslijsten zijn duidelijk, uitgebreid, aanpasbaar, visueel aantrekkelijk, toegankelijk en gemakkelijk bij te werken.

Let bij het kiezen van een sjabloon op het volgende:

Duidelijkheid : De sjabloon moet een duidelijke en logische layout hebben, zodat u de informatie snel kunt bewerken en terugvinden

: De sjabloon moet een duidelijke en logische layout hebben, zodat u de informatie snel kunt bewerken en terugvinden Uitgebreidheid : Het sjabloon moet alle benodigde informatie bevatten, zoals productdetails, prijsniveaus, eenheidsprijzen, kortingen en alle relevante voorwaarden

: Het sjabloon moet alle benodigde informatie bevatten, zoals productdetails, prijsniveaus, eenheidsprijzen, kortingen en alle relevante voorwaarden Aanpasbaarheid : Het sjabloon moet flexibel zijn, zodat u het kunt bewerken en aanpassen aan uw specifieke wensen

: Het sjabloon moet flexibel zijn, zodat u het kunt bewerken en aanpassen aan uw specifieke wensen Gebruiksvriendelijk: De gebruikersinterface moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn

De gebruikersinterface moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn Makkelijk bij te werken: Het sjabloon moet gemakkelijk bij te werken en te onderhouden zijn, zodat gebruikers snel bewerkingen en updates kunnen uitvoeren

Samenwerken bij detectie en bewerking, toevoegen van opmerkingen en insluiten van koppelingen binnen ClickUp Docs

Door deze factoren in gedachten te houden, kunnen bedrijven een sjabloon vinden dat gemakkelijk bij te werken is en clienten snel toegang geeft tot prijsinformatie.

10 sjablonen voor prijslijsten om te gebruiken in 2024

Hier zijn acht gratis sjablonen voor prijslijsten om grote en kleine bedrijven te helpen bij het maken en beheren van hun prijslijsten.

1. ClickUp Prijslijst Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/4a977158-1000.png ClickUp Prijslijst Sjabloon https://clickup.com/templates/price-list-t-216178482 Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp Prijslijst sjabloon voor product- en dienstverleners levert alles wat u nodig hebt in één gebruiksvriendelijke blauwdruk. En het is gratis!

Het bevat twee statussen (actief en inactief), zes aangepaste velden en vier weergavetypen waarmee je gegevens en weergaven kunt afstemmen op jouw prioriteiten.

Bovendien krijg je zes aangepaste velden om unieke gegevens vast te leggen:

Beschrijving: Neem een gedetailleerde beschrijving van het product of de dienst op Aanbod: Specificeer het type aanbod, zoals een product, dienst of abonnement Beleggingstype: Vermeld het type investering, zoals een eenmalig bedrag of een terugkerend abonnement Investeringsbedrag: Stel het bedrag van de investering in Categorie: Wijs je producten of diensten toe aan categorieën ID: Stel een unieke identificatie in voor elk product of elke service

Vier weergaven geven je veel opties om je gegevens snel te openen en te bewerken:

Lijst met producten: Een lijst met alle producten en hun beschrijvingen, prijzen en details

Een lijst met alle producten en hun beschrijvingen, prijzen en details Lijst van diensten: Een lijst van alle diensten en hun beschrijvingen, prijzen en details

Een lijst van alle diensten en hun beschrijvingen, prijzen en details Weergave raad van bestuur: EenKanban-bord van uw producten met verschillende kolommen voor elke fase van het verkoopproces

EenKanban-bord van uw producten met verschillende kolommen voor elke fase van het verkoopproces Deze sjabloon gebruiken: Een lijst van alle mensen die deze sjabloon momenteel gebruiken

De gratis sjabloon voor aanpasbare prijslijsten bevat alles wat je nodig hebt om complexe prijsdetails vast te leggen en weer te geven. Download en pas deze sjabloon voor prijslijsten vandaag nog aan en maak je klaar om als een ware tovenaar je prijzenwereld te domineren!

2. ClickUp sjabloon voor productprijzen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/392b22ed-1000.png ClickUp sjabloon voor productprijzen https://clickup.com/templates/product-pricing-t-200554896 Dit sjabloon downloaden /cta/ Zeg vaarwel tegen slapeloze nachten door een ongeorganiseerde inventarislijst. 😪

De ClickUp sjabloon voor productprijzen doet meer dan alleen boeiende prijslijsten maken. Het helpt u ook bij het bijwerken van prijzen en het organiseren van al uw productinformatie op één plek, of die nu nodig is voor uw klanten of voor uw winkels.

Met onmiddellijke toegang tot inkoopprijzen en productdetails kunt u die vervelende zoektochten (en ondervragingen van collega's) overslaan en aan het werk gaan. 🤓

Als het sjabloon voor productprijzen eenmaal werkt, kun je overwegen om het volgende toe te voegen sjablonen voor verkooprapporten om je te helpen met het grotere geheel.

De functies van het sjabloon voor productprijzen:

Lijstweergaven: Bekijk al uw aanbevolen producten in een oogopslag, filter en sorteer op verschillende criteria en pas weergaven aan voor eenvoudige toegang tot de details die u nodig hebt

Bekijk al uw aanbevolen producten in een oogopslag, filter en sorteer op verschillende criteria en pas weergaven aan voor eenvoudige toegang tot de details die u nodig hebt Aangepaste velden: Pas bijgehouden details aan met informatie zoals SKU, eenheidsprijzen, merk, producttype, productcategorie, grootte, hoeveelheid en kleur

Pas bijgehouden details aan met informatie zoals SKU, eenheidsprijzen, merk, producttype, productcategorie, grootte, hoeveelheid en kleur Gebruikshandleiding: Haal het meeste uit uw sjabloon met een handleiding voor de installatie ervan

Wilt u een overzicht van uw producten? Bekijk de lijst Producten per categorie voor een gegroepeerd overzicht. Als u van merkbeheer houdt, is de tabel Producten per merk er om u te helpen.

Net als de eerder genoemde sjabloon toont de sjabloon Prijslijst producten een prijslijst, maar met de intuïtieve Board View van ClickUp.

Het sjabloon Productprijzen helpt u om uw activiteiten soepeler te laten verlopen en slimmere werkstromen te creëren. U zult tijd besparen en uw efficiëntie verhogen! U kunt uw systemen nog een stap verder opwaarderen door een CRM-workflow om uw activiteiten aan te vullen.

3. ClickUp Boekhouden Prijs sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ee838897-1000.png ClickUp Boekhouden Prijs sjabloon https://clickup.com/templates/bookkeeping-pricing-t-900200018482 Dit sjabloon downloaden /cta/

Op zoek naar een efficiënte, maar eenvoudige manier om de prijzen voor je boekhoudkantoor bij te houden en te beheren? De ClickUp sjabloon voor boekhoudprijzen kan u helpen daar te komen! 🥳

Met dit sjabloon kun je services, prijzen en factureringsschema's bijhouden met functies zoals:

Lijstweergaven: Bevat drie lijstweergaven, Componenten, Maandelijks en Kwartaallijk, zodat u diensten kunt filteren en sorteren op verschillende criteria

Bevat drie lijstweergaven, Componenten, Maandelijks en Kwartaallijk, zodat u diensten kunt filteren en sorteren op verschillende criteria Aangepaste velden: Houd unieke informatie bij zoals eenheidsprijs, eenheid, totaalprijs, serviceclassificatie, factureringsschema en hoeveelheid

Houd unieke informatie bij zoals eenheidsprijs, eenheid, totaalprijs, serviceclassificatie, factureringsschema en hoeveelheid Tabelweergaven: Maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse weergaven geven uw te betalen diensten per maand, kwartaal en jaar weer

Als uw boekhouding als een bedrijf op zoek is naar een manier om de prijs van zijn diensten te organiseren, dan is het sjabloon voor boekhoudkundige prijzen een geweldige oplossing. Het is gemakkelijk te gebruiken, veelzijdig en tijdbesparend. Boekhouden voor de overwinning! 📣

4. ClickUp Prijslijst Commissie Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.58.04-PM.png ClickUp Prijslijst Sjabloon https://clickup.com/templates/commission-sheet-t-194515358 Meer informatie /cta/

De Sjabloon Commissieblad door ClickUp is ontworpen om automatisch commissie te berekenen, ongeacht de structuur die uw organisatie heeft ingesteld.

Dit sjabloon heeft meerdere manieren om de taken in uw rapport te sorteren. Bekijk commissies per verkoopteam, per status of per functie. Met dit commissielijstje heb je altijd een overzicht van de cashflow in je bedrijf.

5. Word sjabloon voor zakelijke prijslijst

Met het Word sjabloon voor zakelijke prijslijsten kun je snel een professioneel ogende prijslijst voor je merk maken

Met het gratis sjabloon voor zakelijke prijslijsten van Template.net kan bijna elk type bedrijf snel een prijslijstbestand ontwikkelen en afdrukken dat compatibel is met een breed bereik aan programma's, waaronder:

Google Documenten

Google Spreadsheets

Excel

Word

Apple Nummers

Apple Pagina's

Enkele van de functies zijn:

Tabel met kolommen voor productnaam, beschrijving, prijs en aantal

Koptekst met je logo en contactgegevens

Voettekst met het adres van je website en links naar sociale media

Mogelijkheid om aangepaste velden toe te voegen voor extra informatie

Het gratis sjabloon voor zakelijke prijslijsten in Word helpt je om klanten te voorzien van eenvoudig te begrijpen prijsinformatie, zodat je merk een geweldige indruk kan maken. Bonuspunten voor de gebruiksvriendelijke, aanpasbare interface en afdrukbare opties voor prijslijsten.

Dit is een goede keuze als je op zoek bent naar een gratis sjabloon voor een voorraadprijslijst die gemakkelijk te bewerken is en compatibel is met veel programma's.

6. Word sjabloon prijslijst schoonmaakdiensten

het Word Cleaning Services Prijslijst sjabloon is een nuttige bron voor bedrijven die schoonmaakdiensten leveren_

Het gratis sjabloon voor de prijslijst voor schoonmaakdiensten van Template Lab is een geweldig hulpmiddel om professioneel ogende prijslijsten te maken voor uw schoonmaakbedrijf.

Bewerk het eenvoudig in Word of Excel om uw diensten, prijzen en bedrijfsinformatie op te nemen.

Verstuur het vervolgens digitaal of druk het af en deel het uit om uw schoonmaakbedrijf te promoten! 🧹

Het gratis sjabloon met prijzen bevat veel opties en een handvol handige functies:

Tabel met kolommen voor servicenaam, beschrijving, prijs en hoeveelheid

Koptekst met bedrijfslogo en contactgegevens

Voettekst met het adres van de website en links naar sociale media

Mogelijkheid om aangepaste velden toe te voegen voor extra informatie

Kleurrijke afbeeldingen die prijslijsten leuk maken

Schoon en gemakkelijk te lezen tekstgebied

De sjabloon voor de prijslijst voor schoonmaakdiensten kan helpen de verkoop te verhogen door je klanten te voorzien van eenvoudig te begrijpen informatie over diensten en prijzen.

Bovendien kunt u een goede eerste indruk maken op potentiële klanten door uw diensten op een professionele manier te presenteren. Als je een sjabloon met een mooie prijslijst voor een schoonmaakbedrijf wilt maken, dan is de Prijslijst Schoonmaakdiensten er voor jou!

Bonus: Fact sheet templates !

7. Word sjabloon menuprijslijst restaurant

maak eenvoudig een aantrekkelijk restaurantmenu met de Word Restaurant Menu Prijslijst_

Oproep aan alle restaurant eigenaren en menu maestro's!

Moet je je menu bijwerken? Bekijk het gratis Word Restaurant Menu Prijslijst sjabloon van Template.net. Wat is het geheime ingrediënt voor een overheerlijk menu dat je klanten zal verrukken en je business een boost zal geven?

Het draait allemaal om het leuke ontwerp, eenvoudige bewerking en de mogelijkheid om je menu online te zetten of af te drukken voor gebruik in je restaurant. Deze gratis afdrukbare prijslijst heeft een gebruiksvriendelijke interface met een lijst van heerlijke gerechten en de bijbehorende prijzen.

Professionele prijslijsten zoals deze sjabloon hebben een uitstekende layout zodat je menu er net zo goed uitziet als je eten smaakt. Maar daar houdt het niet op. Het sjabloon voor de Restaurant Menu Prijslijst wordt geleverd met een aanpasbare omslag die superleuk is. 🥧

In de competitieve wereld van restaurants is efficiëntie de sleutel.

Van de prachtige prijslijsten in dit overzicht kan deze je kostbare tijd en moeite besparen met zijn eenvoudige ontwerp voor eenvoudige bewerking in Word, Google Documenten, Apple Pages of Publisher. Met een paar klikken heb je een professioneel uitziend menu waarmee je indruk kunt maken op je hongerige gasten.

Heb je moeite om je concurrenten te verslaan? Overweeg dan om een sjabloon voor concurrentieanalyse in uw proces. Als tijd besparen voor u een prioriteit is, kunt u het volgende implementeren automatisering van de werkstroom kan sommige van je andere Taken versnellen.

Verhoog je culinaire aanbod, verleid je klanten en maak van je restaurant of winkel het gesprek van de dag met deze gratis bewerkbare sjabloon voor prijslijsten voor fijnproevers, die je ook gemakkelijk kunt afdrukken. Smakelijk eten! 😋

8. Google Documenten Prijslijst sjabloon voor levensmiddelen

Maak een mooi, aangepast menu voor je restaurant met het gratis sjabloon voor de prijslijst van Google Documenten

Honger naar succes in de voedingsindustrie? We hebben nog een gratis en fantastisch sjabloon voor voedselprijzen voor je! Het Google-document Prijslijst sjabloon van Template.net is een culinaire schat die zeker een licht zal schijnen op je verrukkelijke gerechten en verrukkelijke traktaties. 🍲🥞

Zeg vaarwel tegen de dagen van verwarring en ongeorganiseerde prijzen! Met dit sjabloon maak je in een handomdraai een visueel verbluffende prijslijst.

Je kunt de sjabloon in veel programma's bewerken, waaronder Google Documenten. Download het naar een van de volgende om je sjabloon voor prijslijsten aan te passen:

Google Documenten

Illustrator

Word

Apple Pagina's

PSD

Uitgever

Wat is de instelling van dit sjabloon? Laten we eens kijken naar de fantastische functies. Om te beginnen is bewerking een fluitje van een cent dankzij de intuïtieve layout.

Met de gratis sjabloon Prijslijst Voedingsmiddelen kun je ook je eigen merknaam en afbeelding toevoegen en bewerken. In de snelle wereld van voedsel is efficiëntie de norm. Deze gratis sjabloon voor prijslijsten stroomlijnt het aanmaken van menu's en bespaart je tijd en energie.

Met een paar klikken heb je een professioneel ontworpen menu dat je met trots deelt met je klanten.

9. Google Documenten sjabloon serviceprijslijst

Met dit sjabloon voor Google Documenten Serviceprijzen kunt u snel en eenvoudig een mooie prijslijst voor uw bedrijf maken

Is het tijd om een beter uitziende prijslijst te maken voor uw servicebedrijf?

Doe het snel met het gratis Google Documenten Service Prijslijst sjabloon van GDoc.

Met dit supergemakkelijke (het is tenslotte Google Documenten!) sjabloon voor lijsten kun je je eigen afbeeldingen, branding, diensten en prijsinformatie toevoegen om je sjabloon voor prijslijsten volledig aan te passen en te bewerken.

Het sjabloon heeft een leuk ontwerp met drie opties voor servicepakketten: Standaard, Premium en Goud, met verschillende kleuren randen

Je zult dol zijn op het brede bereik aan opties waarmee je de gratis sjabloon kunt aanpassen aan jouw stijl. Met het ontwerp dat je zelf kunt aanpassen, kun je:

Je bedrijfsnaam en logo toevoegen

Contactgegevens weergeven

Uw diensten en prijsinformatie invoeren

Lettertypes, kleuren en groottes naar wens bewerken

De sjabloon voor serviceprijzen voor Google Documenten helpt je op weg met een professioneel ogende prijslijst die je kunt gebruiken om je bedrijf te promoten bij nieuwe of terugkerende klanten.

10. Google Documenten Agency Prijs Overzicht Sjabloon by Template.net

Gebruik dit Google Documenten Prijsblad sjabloon om de uitgaven en diensten van uw reclamebureau bij te houden.

Deze Google Documenten Prijslijst Sjabloon Reclamebureau is een game-changer voor reclameprofessionals. Dit gratis sjabloon voor een aanpasbare prijslijst is speciaal ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van reclamebureaus.

Dit sjabloon biedt een georganiseerde structuur voor het opsommen van de diensten van je bureau, van creatief en ontwerpwerk tot digitale marketing en PR. Je kunt je prijzen duidelijk uiteenzetten, zodat potentiële clients beter begrijpen wat ze krijgen voor hun investering.

De realtime bewerking van Google Documenten zorgt ervoor dat je je prijsinformatie snel kunt aanpassen als de dynamiek van de markt verandert. Bovendien zorgen de functies voor samenwerking ervoor dat meerdere leden van het team de prijslijst kunnen bijwerken, beoordelen en goedkeuren, waardoor consistentie in uw hele bureau wordt gegarandeerd.

Het Google-document Prijslijst sjabloon voor reclamebureaus is een waardevol hulpmiddel voor bureaus die op zoek zijn naar een gestroomlijnde, efficiënte manier om hun prijsstrategie te beheren.

Geef uw winst een boost met gratis sjablonen voor bewerkbare prijslijsten

In het huidige concurrerende zakelijke landschap is het hebben van een sjabloon voor prijslijsten die goed werkt voor uw bedrijf een redder in nood. U kunt ook het volgende overwegen middelenbeheer of productontwikkeling software om u te verduidelijken en te begeleiden bij uw instelling om grotere doelen te bereiken.

Het klinkt veel, maar als je je erin verdiept, versnellen software en sjablonen je processen.

Met name automatiseringstools kunnen repetitieve taken versnellen en je helpen ze efficiënter uit te voeren. Om meer informatie te krijgen, kunt u de volgende informatie bekijken voorbeelden van automatisering van bedrijfsprocessen voor ideeën over hoe u uw systemen kunt verbeteren.

Sjablonen kunnen je helpen om voorraden bij te houden, verkopen te registreren, je diensten te promoten en te verkopen en consumenten te informeren over je prijslijsten. Ongeacht de grootte van je bedrijf, een up-to-date prijslijst kan je helpen je winst te verhogen.

In deze uitgebreide gids hebben we een schat aan sjablonen voor verschillende soorten bedrijven onderzocht. Of je nu een geavanceerd SaaS-bedrijf runt of een van de vele kleine bedrijven die steden draaiende houden, er is een sjabloon voor een prijslijst die speciaal voor jou is gemaakt.

Dus, wat is het oponthoud? Grijp je kans en download de sjabloon van jouw keuze vandaag nog!