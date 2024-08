10 Beste Work Breakdown Structure Software (WBS Tools) in 2024

Stel je voor dat je voor een enorm, olifantachtig project staat. Alleen al de schaal van taken en subtaken lijkt onoverkomelijk.

Waar begin je eigenlijk?

Het antwoord is eenvoudig: Work Breakdown Structure software of WBS-software.

Als je hulp nodig hebt bij het aanpakken van de deliverables van je project - hoe intimiderend ook - kun je met WBS-software een hap tegelijk nemen. In plaats van overweldigd te worden door de kolossale taak, breek je die op in kleinere, beter beheersbare taken.

We hebben het enorme oerwoud zorgvuldig uitgekamd en de beste opties voor work breakdown structure software voor projectmanagers en teamleiders in 2024 op een rijtje gezet. We bekijken de belangrijkste functies van elke tool en onderzoeken sterke en zwakke punten, prijzen en klantwaarderingen.

Met de tabel op tafel kun je strategisch de perfecte tool kiezen om door de complexiteit van complexe workflows heen te breken uw taken efficiënt te beheren . Klaar om te beginnen? Laten we eten.

Wat moet je zoeken in WBS-software?

Technologie heeft de noodzaak weggenomen om een werkstructuur in Excel . Je hebt een krachtige, flexibele en speciaal gebouwde tool nodig om je projectplan te visualiseren.

Goede WBS-software moet projectmanagers een visuele, hiërarchische weergave bieden van de projectomvang . Het moet gemakkelijk te gebruiken zijn, interactieve visuele hulpmiddelen bieden zoals een WBS-diagram of online Gantt-diagram, voorzien in middelentoewijzing mogelijkheden en naadloos integreren met andere zakelijke hulpmiddelen .

Het zou ook moeten beschikken over een uitgebreide bibliotheek van sjablonen voor werkverdelingsstructuren want niets is erger dan naar een lege pagina staren als je aan de slag wilt. De beste WBS-software biedt een balans tussen robuuste functionaliteit, een intuïtieve interface en belangrijke functies die je ook echt gebruikt - en dat alles voor een eerlijke prijs.

De 10 beste WBS-software voor projectmanagement in 2024

Transformeer je aanpak voor het beheren van projectomvang de beste WBS-software voor projectscope, bedrijfsdiagrammen en visuele workflows vindt u in onze top 10 van beste breakdown structure software. Elk van deze tools is gemaakt om je team te helpen efficiënt te werken, duidelijk te communiceren en meer succes te hebben aan het einde van zelfs de meest complexe projecten.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een uitgebreid projectbeheerplatform met meer dan 15 weergaven die zijn ontworpen om naadloze teambeheer . Het is een one-stop-shop voor het beheren van taken en middelen, het delen van documenten en het bijhouden van tijden, die teams ondersteunt bij het efficiënt halen van deadlines en het bereiken van projectdoelstellingen .

Met de aanpasbare intuïtieve gebruikersinterface kunt u Dashboards , Tabel weergaven lijstweergaven, ingebouwde Ganttgrafiekweergaven en ClickUp Whiteboards aan te passen aan uw specifieke work breakdown structuur. Het platform integreert moeiteloos met veel populaire tools zoals Google Drive, Slack en GitHub.

ClickUp's uitgebreide WBS sjabloon bibliotheek en de mogelijkheid om hiërarchieën binnen taken te maken, maken het uitstekend geschikt voor work breakdown structures. Met ClickUp Whiteboards krijgt u snel een duidelijke visualisatie van projectstappen en verantwoordelijkheden. De software bevat ook belangrijke functies voor het stellen en volgen van doelen, waardoor teams op één lijn kunnen blijven met de overkoepelende projectdoelstellingen.

ClickUp beste eigenschappen

Vind de kosten van volledige campagnes, factureerbare uren en meer met geavanceerde formules in ClickUp Custom Fields

Houd uw ogen op de bestemming gericht met behulp van productroadmaps om een WBS-diagram op te stellen

Zodra u uw enorme project hebt opgedeeld in behapbare stukken binnen uw work breakdown structure, stelt u terugkerende taken in en voegt u deze automatisch toe aan de agenda van het team

Volg jeprojectbudgetbeheer deadlines en anticipeer op knelpunten met een Gantt-diagramweergave

Zorg ervoor dat uw team niet overbelast raakt met Box-weergaven om werk en resourcecapaciteit bij te houden

Sjablonen: Probeer ClickUp's Work Breakdown Structure Sjabloon voor uw team

ClickUp Work Breakdown Structure sjabloon helpt u bij het beheren van uw projecten

ClickUp beperkingen

Een overvloed aan work breakdown structure-functies kan soms overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige desktopfuncties zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Specifieke analytische tools kunnen meer rapportagefuncties bieden dan ClickUp biedt

ClickUp prijzen

ClickUp biedt verschillende prijsplannen voor elk team:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Beoordelingen & Reviews

G2: 4.7/5 (6.790+ beoordelingen)

4.7/5 (6.790+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.670+ beoordelingen)

2. EdrawMax

Via EdrawMax EdrawMax is een veelzijdige diagrammensoftware die het maken van complexe diagrammen vereenvoudigt met zijn uitgebreide bibliotheek van sjablonen en vormen.

De intuïtieve interface en gebruiksvriendelijke functies zijn handig voor het maken van een work breakdown structure. Het platform ondersteunt verschillende soorten WBS-diagrammen, waaronder stroomdiagrammen , netwerkdiagrammen, diagrammen, organigrammen plattegronden en meer.

EdrawMax beste eigenschappen

Kies uit meer dan 20 thema's en honderden sjablonen, of bekijk de EdrawMax sjabloon om inspiratie op te doen voor de juiste work breakdown structure voor uw volgende project

Probeer de enorme bibliotheek met symbolen en vormen van EdrawMax of maak uw eigen symbolen en vormen met het ingebouwde dashboard voor vectorformaten

EdrawMax werkt direct vanuit uw browser zodat u overal met uw team kunt werken - downloaden is niet nodig

Exporteer je WBS-diagram naar HTML, grafisch,Microsoft-suite en Visio. U kunt zelfs uwdiagrammen delen op sociale media EdrawMax beperkingen

EdrawMax mist geavanceerde mogelijkheden voor taakbeheer

Dit is ingewikkeldsoftware voor projectbeheerhet kan dus training vereisen voor een projectmanager die niet bekend is met diagram work breakdown structure WBS-software

Sommige mensen hebben vertraagde klantenondersteuning gemeld

Geen gratis WBS software optie

EdrawMax prijzen

Abonnement: $99/jaar

$99/jaar Levenslang: $198

EdrawMax beoordelingen

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

3. SmartDraw

Via SmartDraw SmartDraw is een robuuste work breakdown structure-software die zowel desktop- als onlineversies biedt. Het biedt verschillende sjablonen voor je work breakdown structure, variërend van een flowchart of organigram naar een Gantt-diagram of een mindmap.

De geautomatiseerde teken- en opmaakmogelijkheden vergemakkelijken het planningsproces voor work breakdown structures aanzienlijk, zodat je je WBS-diagram efficiënt kunt opbouwen.

SmartDraw beste eigenschappen

Wbs-diagrammen toevoegen aan producten van Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian en meer

De AutoCAD-annotatielaag van SmartDraw is speciaal gebouwd voor ingenieurs en architecten

Begin met duizenden symbolen en ideeën met de sjabloonbibliotheek

Maak diagrammen op basis van bestaande gegevens zonder iets te hoeven tekenen

Diagrammen delen met Dropbox, Box, GoogleDrive of OneDrive

SmartDraw-beperkingen

Slechte gebruikersinterface leidt tot veel wisselen tussen tabbladen om taken te voltooien

Het vinden van de juiste symbolen en vormen voor je work breakdown structure WBS-software vereist veel zoekwerk

Sommige van de "slimme" functies overrulen je wanneer je een onverwachte ontwerpbeslissing neemt

Meerdere mensen kunnen niet tegelijkertijd aan hetzelfde ontwerp werken

SmartDraw prijzen

SmartDraw heeft drie prijsplannen.

Individueel: $9,95/maand per gebruiker

$9,95/maand per gebruiker Team: $8,25/maand per gebruiker

$8,25/maand per gebruiker Site: $2.995/jaar

SmartDraw Beoordelingen & Reviews

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

Bekijk deze_ SmartDraw alternatieven !

4. Matchware

Via Matchware Matchware is een toonaangevende leverancier van professionele mind-mapping software met name MindView. Het staat bekend om zijn integratie met MS Office, samenwerkingsfuncties en de mogelijkheid om een Gantt-diagram te maken van een mindmap, waardoor het zeer geschikt is voor het plannen van een work breakdown structuur.

Matchware beste eigenschappen

Met de functie voor slepen en neerzetten kun je eenvoudig deliverables, werkpakketten en 100% regels organiseren

Voeg uwprojectbesturingselementen en teamtaken direct toe aan de lay-out van uw work breakdown structure

Keuze uit zes lay-outs, waaronder work breakdown structure, ingebouwde Gantt chart en Timeline

Eenvoudig schakelen tussen elke lay-out of WBS-diagramfunctionaliteit wanneer u wilt

Toegangsrechten beheren en samen bewerken toestaan

Matchware beperkingen

Alleen de Windows desktop versie is volledig geladen

Integreert naadloos met het Microsoft suite ecosysteem maar schiet tekort met andere veelgebruikte WBS tools

Matchware prijzen

Matchware heeft drie prijsplannen

Eén jaar: $20/maand

$20/maand Twee jaar: $17/maand

$17/maand Drie jaar: $15/maand

Matchware Beoordelingen & Reviews

G2: 3.3/5 (2+ beoordelingen)

3.3/5 (2+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (15+ beoordelingen)

5. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart is een webgebaseerde diagrammenplatform staat bekend om zijn eenvoudig te begrijpen interface en samenwerkingsfuncties. Probeer verschillende aanpasbare sjablonen voor een work breakdown structure, flowcharts, organigrammen en meer. De real-time samenwerking mogelijkheden maakt het een uitstekend hulpmiddel voor teams die aan complexe projecten werken.

Lucidchart beste eigenschappen

Cloud-gebaseerde software die real-time samenwerking met belangrijke teamleden mogelijk maakt via mentions en in-editor chat

Importeer gegevens vanuit Excel of Google Sheets rechtstreeks in je Lucidchart wbs-diagram en zie hoe je work breakdown structure automatisch wordt vernieuwd wanneer je gegevens in je spreadsheet wijzigt

Maak rechtstreeks in Lucidchart Jira-tickets aan om projectverzoeken te automatiseren

Je visuele uitsplitsing aanvullen met videobeschrijvingen die rechtstreeks in de werkruimte zijn ingesloten

Kies uit meer dan 1.000 diagramsjablonen om projecten en meer te beheren

Lucidchart voldoet aan een waslijst van beveiligingscertificeringen, dus uw gegevens zijn veilig

Lucidchart Beperkingen

Grote, complexe ontwerpen verminderen de prestaties van de app

Diagrammen zien er een beetje laag-resolutie uit wanneer ze naar andere platforms worden geëxporteerd

Scrollen in en uit grote ontwerpen voelt voor sommige mensen onhandig aan

Lucidchart prijzen

Lucidchart heeft vier prijsplannen

**Gratis

Individueel: $7,95/maand per gebruiker

$7,95/maand per gebruiker Team: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Onderneming: Bel Lucidchart voor prijzen

Lucidchart Beoordelingen & Reviews

G2: 4.6/5 (2.370+ beoordelingen)

4.6/5 (2.370+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.900+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Lucidchart alternatieven !

6. Visueel paradigma

Via Visueel paradigma Visual Paradigm is een krachtig hulpmiddel voor het maken van verschillende diagrammen, van eenvoudige stroomdiagrammen tot complexe work breakdown structures.

Het beschikt over een uitgebreide set functies zoals processimulatie, projectmanagement guide-through en geavanceerde modelleringsmogelijkheden, waardoor het geschikt is voor het beheren van ingewikkelde projecten.

Visual Paradigm beste eigenschappen

Symbolen en vormen toevoegen en organiseren met slepen en neerzetten

Exporteren naar PNG, JPG, SVG, PDF en meer

Vormen maken en verbinden met slechts één sleepbeweging Vormen positioneren met de handige uitlijningsgids

Meer dan 40 work breakdown structure sjablonen

Integreert naadloos met MS Office tools

Eenvoudig Visio-bestanden importeren

Aangepaste vormen, symbolen en stencils maken

Samen tekenen en bewerken zonder elkaars werk te overschrijven

Visual Paradigm beperkingen

Lijnen sluiten niet altijd goed aan

Sommige mensen vinden de knoppeninterface onhandig

Niet alle Visio-bestandstypen kunnen worden geïmporteerd

Niet alle tools zijn beschikbaar in de online modus

Geen XML export

Visual Paradigm prijzen

Visual Paradigm heeft vier prijsplannen

Modelleer: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Standaard: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $89/maand per gebruiker

Visual Paradigm Beoordelingen & Reviews

G2: 4.4/5 (8+ beoordelingen)

4.4/5 (8+ beoordelingen) Capterra: 4.2 (15+ beoordelingen)

Bonus:_ **Hoe maak ik een WBS in Excel !

7. Creately

via Creately Creately is een intuïtief diagramhulpmiddel dat is ontworpen voor teamsamenwerking . Het ondersteunt een verscheidenheid aan diagrammen, waaronder work breakdown structures, flowcharts en mindmaps. Unieke functies zoals realtime updates en in-app videoconferenties ondersteunen teaminspanningen in projectplanning .

Creately beste eigenschappen

Documenten, links, afbeeldingen en andere bijlagen toevoegen aan elk work breakdown structure diagram of Gantt chart om context te bieden

Prioriteitrasters gebruiken om taken visueel te rangschikken

Taken koppelen aan of van andere hulpmiddelen voor projectbeheer en migreer gegevens naadloos vanuit andere programma's

Deadlines en taken toewijzen aan projectmanagers op basis van het projectplan,beperkte middelen, capaciteit en beschikbare vaardigheden

Creately beperkingen

Ontbreekt aan geavanceerde functies

Beperkt aanpasbaar

Prijzen voor Creately

Creately heeft vier prijsplannen

**Gratis

Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $89/maand per gebruiker

$89/maand per gebruiker Enterprise: Bel Creately voor prijzen

Creately Beoordelingen & Reviews

G2: 4.3/5 (520+ beoordelingen)

4.3/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

8. GanttPro

Via GanttPro GanttPro is projectmanagementsoftware gericht op het maken van (je raadt het al!) Gantt-grafieken - een cruciaal onderdeel van work breakdown structures. Het biedt gebruiksvriendelijke planningsfuncties, middelenbeheer tools voor kostenbeheer en samenwerkingsmogelijkheden. Het is een uitstekende keuze voor het beheren van projecttijdlijnen en taken.

GanttPro beste eigenschappen

Een specifieke volgorde instellen voor taken die moeten worden uitgevoerd met de functie Taakafhankelijkheid

Meet de prestaties van het team met mijlpalen

Voeg vervaldatums toe, volg de voortgang, schat uw budget en stel de prioriteiten van uw team rechtstreeks in vanuit uw diagram of WBS-diagram

GanttPro beperkingen

Beperkte integraties

Geen opties voor het afdrukken van work breakdown structures als je een fysieke kopie nodig hebt

De mobiele app mist enkele van de desktopfuncties

Geen gratis WBS software optie - alleen 14 dagen proberen

GanttPro prijzen

GanttPro heeft vier prijsplannen

Basis: $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Pro: $12,99/maand per gebruiker

$12,99/maand per gebruiker Zakelijk: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Enterprise: Bel GanttPro voor prijzen

GanttPro Beoordelingen & Reviews

G2: 4.8/5 (420+ beoordelingen)

4.8/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (420+ beoordelingen)

9. Zoho Projecten

Via Zoho Projecten Zoho Projects is een uitgebreide PM-tool die een scala aan functies biedt om te helpen bij planning, tracering en samenwerking.

De mogelijkheden strekken zich uit tot het maken van takenlijsten, planning met een Gantt-diagram, tijdregistratie en documentbeheer die allemaal de creatie van effectieve work breakdown structures ondersteunen.

Zoho Projects beste eigenschappen

Aangepaste regels opstellen om acties te automatiseren, zoals het toewijzen van taken, teams waarschuwen voor projectwijzigingen of waarschuwen voor budgetoverschrijdingen of naderende deadlines

Tijd registreren en bijhouden en de gegevens automatisch koppelen aan facturering en facturatie

Je budget plannen en je project beheren op basis van geplande en werkelijke kosten

Projecttaken direct in je agenda integreren om je workflow te beheren met drag-and-drop functionaliteit

Microsoft projectintegratieopties voor MS Excel, Sheets, PowerPoint en meer

Zoho Projects beperkingen

Er zijn geen loonlijstwidgets beschikbaar

Bestandssynchronisatie mislukt soms

Vereist Zapier om rond veel van de ontbrekende integraties te werken

Geen optie voor bulk invoer

Verouderd ontwerp

Zoho Projects prijzen

Zoho Projects heeft drie prijsplannen

**Gratis

Premium: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Enterprise: $10/maand per gebruiker

Zoho Projects Beoordelingen & Reviews

G2: 4.3/5 (340+ beoordelingen)

4.3/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.250+ beoordelingen

10. WBS Schema Pro

WBS Schema Pro is een hulpmiddel voor projectbeheer ontworpen om work breakdown structures te maken en te beheren. Het integreert met Microsoft Project-ideaal voor MS Office-bestanden en andere projectbeheersystemen.

De intuïtieve interface en robuuste functies vereenvoudigen de visuele planning en het beheer van projectonderdelen.

WBS Schedule Pro beste eigenschappen

Snel je project van boven naar beneden visualiseren met fasen en subtaken. Informatie toevoegen over planningen, budgetten en taaktoewijzingen

Grafieken maken vanuit bestaande plannen in andere projectmanagementsoftware

Projectgegevens oprollen van de laagste niveaus van je hiërarchie naar de top

Alles aanpassen. Wijzig kleuren op basis van het belang van de taak, de voortgang naar voltooiing, het niveau binnen de hiërarchie en meer

WBS Schedule Pro beperkingen

Beperkte gebruiksmogelijkheden buiten WBS

Sommige reviews zeggen dat de gebruikersinterface onhandig kan zijn

WBS Schedule Pro prijzen

WBS Schedule Pro heeft acht prijsplannen

1 tot 4: $349/licentie

$349/licentie 5 tot 9: $315/licentie

$315/licentie 10 tot 24: $280/licentie

$280/licentie 25 t/m 49: $250/licentie

$250/licentie 50 t/m 74: $225/licentie

$225/licentie 75 tot 99: $200/licentie

$200/licentie 100 tot 150: $175/licentie

$175/licentie 150+: Bel WBS Schema Pro voor prijzen

WBS Schedule Pro Beoordelingen & Reviews

G2: 4.2/5 (3+ beoordelingen)

4.2/5 (3+ beoordelingen) Capterra: N/A

Om de beste WBS software-oplossingen te kiezen, moet u de behoeften van uw organisatie en de aard van uw projecten begrijpen.

Beoordeel hoe deze tools uw werk kunnen vergemakkelijken bij het definiëren van taken, het toewijzen van verantwoordelijkheden en het bijhouden van de voortgang van complexe taken. Overweeg om verschillende tools uit te proberen om te ontdekken welke het beste aansluit bij jouw behoeften.

Onthoud dat wanneer u een work breakdown, een hulpmiddel als ClickUp nodig hebt dat beschikt over een reeks digrammen, takenlijsten, grafieken en andere visuele functies om context aan je werk te geven. Work breakdown structure WBS moet een medium zijn voor communicatie en professionele planning.

Daarom is ClickUp ideaal om duidelijkheid te scheppen, samenwerking te bevorderen en ervoor te zorgen dat elk teamlid zijn rol begrijpt en weet hoe zijn werk past in de scope of het plan van het project.