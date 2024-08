10 Gratis Microsoft Visio Alternatieven & Concurrenten in 2024

Diagramtools zoals Microsoft Visio zijn onmisbaar voor teams die ideeën en processen moeten visualiseren. U diagrammen in bedrijven zien wiki's, strategiedocumenten, technische plannen en technische specificaties.

Maar Visio kan duur zijn. En eerlijk gezegd is het niet voor iedereen geschikt.

Misschien ben je op zoek naar visualisatiesoftware die je creativiteit beter stimuleert. Misschien wil je een soepelere integratie van whiteboards of een tool die je kunt aansluiten op je projectbeheerplatform. Of misschien heb je gewoon een gratis app nodig voor persoonlijke mindmaps te maken en uw workflow beheren .

Wat je behoeften ook zijn, we hebben voor je gezorgd met deze lijst van 10 beste gratis alternatieven voor Microsoft Visio.

Wat moet je zoeken in een Microsoft Visio-alternatief?

Voordat we in de lijst duiken, bespreken we eerst een aantal kenmerken waar je op moet letten als je op zoek bent naar een alternatief voor Microsoft Visio:

Intuïtieve gebruikersinterface: Heeft deze software een interface waarmee je de functies die je nodig hebt kunt herkennen en snel kunt openen? Als je zo gewend bent om met Microsoft Visio te werken (en het geweldig vindt), wil je misschien een diagrammensoftware kiezen die je een vergelijkbare gebruikerservaring biedt.

Heeft deze software een interface waarmee je de functies die je nodig hebt kunt herkennen en snel kunt openen? Als je zo gewend bent om met Microsoft Visio te werken (en het geweldig vindt), wil je misschien een diagrammensoftware kiezen die je een vergelijkbare gebruikerservaring biedt. Flexibele diagram- en mindmappingmogelijkheden: Biedt deze diagramsoftware de complexiteit die u nodig hebt voor uw specifieke toepassing? Biedt het de mate van maatwerk die u nodig hebt?

Biedt deze diagramsoftware de complexiteit die u nodig hebt voor uw specifieke toepassing? Biedt het de mate van maatwerk die u nodig hebt? Gegevensbronnen: Kan het gegevens ophalen uit spreadsheets ensoftware voor bedrijfsinformatie met een paar klikken? Kan het Visio-bestanden importeren?

Kan het gegevens ophalen uit spreadsheets ensoftware voor bedrijfsinformatie met een paar klikken? Kan het Visio-bestanden importeren? Real-time samenwerking: Kunnen jij en je teamgenoten tegelijkertijd hetzelfde project bewerken en becommentariëren?

Kunnen jij en je teamgenoten tegelijkertijd hetzelfde project bewerken en becommentariëren? Prijs: Is er een gratis versie? Kun je betalen voor meer functies?

Om je te helpen kiezen, hebben we een lijst gemaakt van de populairste (en gratis!) software die Microsoft Visio kan vervangen in jouw technische stapel. Met uitzondering van Google Drawings en Coggle kan de software op deze lijst Visio-bestanden lezen en bewerken om je overgang te vergemakkelijken.

De 10 beste Microsoft Visio alternatieven

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een cloudgebaseerd, end-to-end productiviteits- en samenwerkingsplatform. Het wordt geleverd met ClickUp Whiteboards is een hulpmiddel voor visuele samenwerking. Omdat Whiteboards in het platform zijn geïntegreerd, hoeft u niet tussen verschillende tools te schakelen wanneer u workflows creëert , matrices en mindmaps.

De notities, foto's, documenten en taken waarnaar u moet verwijzen, staan op één enkel platform en u kunt ernaar linken of ze invoegen in uw diagram voor een vlotte workflow. (We maken geen grapje als we zeggen dat ClickUp de app is die ze allemaal vervangt!)

Als u bestanden moet openen vanuit andere software zoals Airtable, Excel, Wrike, Trello of Google Drive, integreert u ze gewoon met ClickUp.

ClickUp beste functies

ClickUp Mindmaps voor brainstormen en visualiseren van ideeën

Eenvoudig objecten slepen, neerzetten en koppelen om verbindingen en workflows te tekenen

Voeg context toe aan uw diagram door weblinks, traceerbare taken, notities en afbeeldingen in te voegen

Een sjabloon maken ofkies uit tientallen op het ClickUp platform

Soepele interface voor tekenen uit de vrije hand

Ondersteunt samenwerking in realtime

ClickUp beperkingen

Whiteboard gereedschap is niet beschikbaar op ClickUp's mobiele app (nog niet, tenminste!)

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers met weinig ervaring met diagrammen maken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Lucidchart

via LucidchartLucidchart is een werkruimte voor visualisatie, diagrammen en virtueel whiteboarden. Het is geweldig voor projecten van verschillende complexiteit-van UML-diagrammen en wireframes naar business proceskaarten en code visualisaties .

Het bedrijf beweert zelfs dat ongeveer 99% van de Fortune 500-bedrijven Lucidchart gebruikt, wat betekent dat het een ideaal Microsoft Visio-alternatief is voor bedrijven met behoefte aan gebruik en beveiliging op bedrijfsniveau.

Lucidchart beste eigenschappen

Heeft automatiseringen voor organigrammen, mindmaps,UML volgorde diagrammengegevenskoppeling en andere routinematige diagramtaken

Je kunt offline diagrammen maken en bewerken

Integreert met Google Workspace, Salesforce, Bamboo HR en andere gegevensbronnen

Exporteer borden van het Lucidspark-whiteboard om snel diagrammen te maken op Lucidchart

Beperkingen van Lucidchart

Vertragingen wanneer je afbeeldingen van hoge kwaliteit in grafieken probeert in te voegen

Kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Aangepaste pictogrammen gedragen zich niet altijd hetzelfde als standaardelementen

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $7.95

$7.95 Team : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Creately

via Creately Creately maakt het eenvoudig om visuals te maken, zoals mockups, organigrammen en proceskaarten. Je kunt beginnen met een leeg canvas voor vrije diagrammen of met een van de duizenden beschikbare sjablonen.

Als je nieuw bent met diagrammensoftware of Microsoft Visio moeilijk vindt om te gebruiken, zul je Creately waarschijnlijk graag gebruiken, omdat de interface eenvoudig te leren is.

Creately beste eigenschappen

Gegevens uit gegevensbronnen koppelen en synchroniseren, zodat wijzigingen in gegevens automatisch worden weergegeven in je visualisaties

Taken en context, zoals notities en metadata, toevoegen aan elk visueel object in je diagram

Geeft je een overzicht van taken die aan jezelf zijn toegewezen in alle workflows en diagrammen

Heeft in-app conferencing

Creately beperkingen

De drag-and-drop UI is soms buggy, wat ertoe kan leiden dat objecten niet reageren zoals bedoeld

Af en toe fouten bij het opslaan

Kan traag zijn bij het laden van grote complexe diagrammen met veel objecten

Creatieve prijzen

Gratis

Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $89/maand voor onbeperkte gebruikers

$89/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4. Nulab

Via Nulab

Nulab is een samenwerkingspakket met geïntegreerde tools voor het beheren van teamprojecten, het houden van online vergaderingen en het maken van diagrammen. Het hulpmiddel voor diagrammen, Cacoo laat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde project bewerken en communiceren via in-app video en chat.

De gratis versie van Cacoo is een ideaal alternatief voor Microsoft Visio voor virtuele teams die af en toe samenwerken aan visualisaties en geen enorme opslagruimte of meerdere exportopties nodig hebben.

Cacoo (door Nulab) beste eigenschappen

In realtime samenwerken met bewerken, commentaar geven en revisies bijhouden voor meerdere gebruikers

Biedt een complete versiegeschiedenis zodat je wijzigingen in je diagram in de loop van de tijd kunt vergelijken

Veel opties voor exporteren en delen, evenals integraties waarmee je diagrammen in inhoud kunt insluiten (bijv,bedrijfswiki's)

Cacoo (door Nulab) beperkingen

Geen eenvoudig, één-klik proces voor het groeperen van items

Geen flexibiliteit voor connectoren

De software loopt af en toe achter

Cacoo (door Nulab) Prijzen

**Gratis

Pro: $6/maand voor 1 gebruiker

$6/maand voor 1 gebruiker Team: $6/gebruiker per maand

Cacoo (door Nulab) beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Miro

via Miro Meer dan 45 miljoen gebruikers wereldwijd gebruiken Miro om met collega's te brainstormen en de verbanden tussen verschillende ideeën te zien. Deze whiteboardtool is een populair Microsoft Visio-alternatief voor marketing, UX, engineering , Behendig en teams voor productbeheer .

Miro behoort tot de populairste apps op deze lijst, samen met Lucidchart. Bekijk deze Miro vs. Lucidchart vergelijking om te kiezen tussen de twee (of om te zien of je in plaats daarvan een andere optie zou kiezen).

Miro beste eigenschappen

Supergemakkelijk te gebruiken met een minimale leercurve

Geweldig voor het houden van workshops met een oneindig whiteboard, videogesprekken, timer en stemsysteem

Ondersteunt tekst, post-it notities, documenten, afbeeldingen, video's en getagde opmerkingen

100+ integraties met tools zoals Zoom, Google Workspace, Jira en Notion

Miro beperkingen

Veel vertraging wanneer meerdere gebruikers hetzelfde canvas gebruiken

Het grote aantal functies kan nieuwe gebruikers overweldigen en de UI onoverzichtelijk maken

Je hebt beperkte opties voor het aanpassen van sjablonen

Miro prijzen

**Gratis

Starter: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (4.000+ beoordelingen)

4.8/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

6. Draw.io (nu Diagrammen.net)

via Diagrammen.net

Zeer technische gebruikers zoals Draw.io (nu Diagrammen.net ) voor zijn vermogen om complexe diagrammen en stroomdiagrammen te ondersteunen. Omdat de software open-source is, kun je het aanpassen aan je eigen behoeften en integreren in verschillende platforms, hetzij door directe integratie, via een Chrome web-extensie of als een add-on functie.

Het beste van alles is dat het een volledig gratis Visio-alternatief is.

Draw.io (Diagrams.net) beste eigenschappen

Laat je kiezen waar je je gegevens opslaat: op je apparaat, op GitHub of GitLab, of op een cloudopslagplatform

Diagrammen bewerken waar en wanneer je maar wilt - op de webapp, in offline modus (Windows, Mac of Linux) of op een platform van derden zoalsAtlassian, Notion of Google Workspace

Heeft plugins voor een aangepaste zijbalk, spraakassistent, animatie en meer

Eenvoudig insluiten en importeren van verschillende bestandstypen en elementen, waaronder iframe, HTML, SVG, Lucidchart-bestanden, Griffey-bestanden en PNG

Draw.io (Diagrams.net) beperkingen

Enorme ontwerpen worden soms niet goed geladen, met een paar elementen die elkaar overlappen

Problemen met uitlijnen bij het exporteren van grote diagrammen als PDF

Beperkte opties voor het aanpassen van lijnontwerpen, zoals hun stijl en dikte

Draw.io (Diagrams.net) prijzen

**Gratis

Draw.io (Diagrams.net) beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Draw.io alternatieven !

7. EDrawMax

via EDrawMax

Met EDrawMax kunt u diagrammen maken, stroomdiagrammen plattegronden en meer in enkele minuten. De software is gericht op gebruikerservaring, zodat je gemakkelijk de benodigde functies en hulpmiddelen kunt vinden.

U kunt het als standalone tool krijgen of als onderdeel van een bundel met andere EDRAW-apps, zoals speciaal mindmappen en Gantt chart tools.

EDrawMax beste eigenschappen

Momenteel beschikbaar voor download en levenslang gebruik met een eenmalige betaling (hoewel het bedrijf ergens in 2023 overschakelt op een puur abonnementsmodel)

Minimale, overzichtelijke interface

Heeft sjablonen voor een breed scala aan zakelijke, technische en ontwerp-gebruiksgevallen

De downloadbare versie werkt cross-platform (Windows, macOS en Linux)

EDrawMax beperkingen

Geen maandelijkse betalingsoptie

Volgens sommige beoordelingen duurt het even voordat de klantenservice reageert op vragen en klachten

Kan overweldigend zijn voor beginnende en niet-technische gebruikers van diagrammen

EDrawMax prijzen

voor particulieren_

Gratis proefabonnement

Annual Plan: $8.25/maand, jaarlijks gefactureerd

$8.25/maand, jaarlijks gefactureerd Lifetime Plan: $198 eenmalige betaling

voor bedrijven_

Jaarplan voor teams: $8,43/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$8,43/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Business Plan: Neem contact op voor prijzen

EDrawMax beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

8. Google-tekeningen

Via Google

Onderdeel van Google Workspace, Google Tekeningen is een webgebaseerde app die integreert met Docs, Slides en Sheets. De software is echter rudimentair in vergelijking met Microsoft Visio.

Als je eenvoudige diagrammen en grafieken maakt en veel van je werk op G Suite doet, kan Google Drawings aan je behoeften voldoen.

Google Drawings beste functies

Hiermee kunt u video's en grafische elementen rechtstreeks in Google Suite insluiten, zodat u minder vaak tussen apps hoeft te schakelen

Elementen slepen en neerzetten om snel diagrammen te maken

Wordt geleverd met een bibliotheek van royalty-vrije stockfoto's

Ondersteuntreal-time samenwerking Google Drawings beperkingen

Niet ideaal voor projecten met veel gegevens vanwege het beperkte aantal en de verscheidenheid aan elementen

Beperkte mogelijkheid om de stijl en het uiterlijk van je diagrammen aan te passen

Geen offline modus, dus je hebt een internetverbinding nodig

Google Drawings prijzen

Gratis

Google Drawings beoordelingen en recensies

Momenteel geen G2 of Capterra beoordelingen

9. Gliffy

via Gliffy Gliffy is een native diagrammen-app voor Confluence en Jira. Als je een Atlassian app-gebruiker bent, betekent dit dat je niet hoeft over te schakelen op andere software om netwerkdiagrammen, gebruikersstromen, wireframes en andere visuals te maken of te bewerken.

Het resultaat: een soepelere en snellere workflow.

Gebruik je Confluence niet? Geen zorgen, Gliffy heeft ook een online diagrammen-app uitgebracht voor individuele gebruikers, teams en ondernemingen.

Gliffy beste functies

Laat je interactieve diagrammen maken zonder de Confluence interface te verlaten

Koppelt en synchroniseert diagrammen, zodat elke update van een diagram automatisch wordt gereflecteerd op alle gekoppelde duplicaten en embedded versies

Alle tekst in een diagram is volledig doorzoekbaar in Confluence/Jira

Geavanceerde beveiligings- en toegangsbeheerfuncties

Gliffy beperkingen

Af en toe vertragingen en fouten als je met een groot diagram werkt

Mobiele apps ontbreken

De software vertraagt bij het presenteren van grote, zeer gedetailleerde grafieken

Gliffy prijzen

gliffy voor Confluence en Jira_

Gratis proefversie

Teams van 1-10 gebruikers: $10/maand vast bedrag

$10/maand vast bedrag Gedifferentieerde prijzen voor meer gebruikers, vanaf $3,80/maand per gebruiker voor 11-100 gebruikers

voor meer gebruikers, vanaf $3,80/maand per gebruiker voor 11-100 gebruikers Teams van >100 gebruikers: Neem contact op voor prijzen

gliffy Online_

Gratis proefversie

Professioneel (1-9 gebruikers): $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker professioneel (10-50 gebruikers) : $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Gliffy beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

10. Coggle

via Coggle Coggle is een hulpmiddel voor mindmapping dat u helpt bij het visualiseren van ideeën, concepten en taken. Als je Microsoft Visio voornamelijk gebruikt om te brainstormen met collega's of om ideeën en strategieën te visualiseren, dan is Coggle een waardig Visio-alternatief.

Het is echter niet ideaal voor complexe en zeer technische toepassingen.

Coggle beste eigenschappen

Mogelijkheid om meerdere diagrammen aan elkaar te koppelen zodat je de stroom van het ene concept naar het volgende kunt volgen

Flexibele annotatiefuncties, inclusief zwevende tekst en afbeeldingen die geen deel uitmaken van je diagramboom

Slaat elke wijziging die je maakt op en houdt deze bij, zodat je snel kunt terugkeren naar een vorige versie van je diagram

Eenvoudiger te leren in vergelijking met veel Microsoft Visio-alternatieven

Coggle beperkingen

Ondersteunt alleen aanmelden met Apple, Google Login of Microsoft Account Login (hoewel je dit ook als een voordeel kunt zien, omdat deze aanmeldingsopties veiligheid bieden en je een wachtwoord minder hoeft te onthouden)

Beperkte vorm- en lijnontwerpen, lettertypen en takkleuren

Bij gratis plannen zijn alle diagrammen openbaar en indexeerbaar door zoekmachines

Coggle prijzen

Gratis

Awesome: $5/maand

$5/maand Organisatie: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Coggle beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (6 beoordelingen)

4.8/5 (6 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Laat uw ideeën de vrije loop met uw ideale Microsoft Visio-alternatief

Wat uw behoeften ook zijn, er is altijd een alternatief voor Microsoft Visio waarmee u snel en gemakkelijk diagrammen en visuals kunt maken. We hopen dat dit artikel je een idee heeft gegeven van wat er allemaal is en je helpt bij het kiezen van de juiste tool voor brainstormen, mindmappen en diagrammen.

Als je nog steeds twijfelt, kun je je aanmelden voor ClickUp gratis en test uw eigen aanpasbare werkruimte. Nodig teamgenoten uit, maak gebruik van een van onze gedetailleerde sjablonen of creëer uw eigen Mindmap in slechts enkele minuten.

Veel succes!