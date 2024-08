10 Beste productie-CRM in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Als u actief bent in de productiesector en op zoek bent naar een CRM om uw processen te verbeteren en uw klantenbestand uit te breiden, zoek dan niet langer. We hebben een lijst samengesteld met uitzonderlijke CRM-software en -tools voor de productiesector die u zullen helpen bij het beheren van cruciale relaties en het stimuleren van de verkoop, het stroomlijnen van uw processen en het optimaliseren van activiteiten.

In deze blog hebben we de tien beste CRM-softwareproducten voor de productie uitgekozen op basis van hun prijs, functies, klantenondersteuning en algemene prestaties op het gebied van relatiebeheer en het optimaliseren van activiteiten. Deze eersteklas oplossingen zitten boordevol functies, van krachtige analyses tot aanpasbare platforms, waarmee u de concurrentie een stap voor blijft.

Laten we er dus meteen in duiken!

Wat maakt een goede productie-CRM?

Laten we eens kijken naar de belangrijkste kenmerken van goede CRM-software voor de productiesector. De beste tools moeten het volgende bieden:

Analyse en rapportage : Uitgebreide mogelijkheden voor klantrelatiebeheer met aanpasbare dashboards met robuuste rapportagefuncties om inzicht te bieden in belangrijke prestatie-indicatoren om toekomstige verkopen te helpen voorspellen en beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen

: Uitgebreide mogelijkheden voor klantrelatiebeheer met aanpasbare dashboards met robuuste rapportagefuncties om inzicht te bieden in belangrijke prestatie-indicatoren om toekomstige verkopen te helpen voorspellen en beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen Schaalbaarheid en maatwerk : Een degelijkeCRM-systeem moet aanpassingsopties bieden waarmee fabrikanten workflows kunnen bouwen die hun behoeften en voorkeuren ondersteunen en die hen de flexibiliteit geven om het platform aan te passen naarmate hun team en bedrijf groeien

: Een degelijkeCRM-systeem moet aanpassingsopties bieden waarmee fabrikanten workflows kunnen bouwen die hun behoeften en voorkeuren ondersteunen en die hen de flexibiliteit geven om het platform aan te passen naarmate hun team en bedrijf groeien Leadgeneratie en -beheer : Geautomatiseerde leadregistratie ennurturingprocessen voor een efficiënt klantenbereik *Workflowautomatisering en orderbeheer: Verkoop- en marketingautomatisering, ordertracering en klantenserviceprocessen

: Geautomatiseerde leadregistratie ennurturingprocessen voor een efficiënt klantenbereik *Workflowautomatisering en orderbeheer: Verkoop- en marketingautomatisering, ordertracering en klantenserviceprocessen Gebruiksvriendelijke interface : Gebruiksvriendelijke interface om het gebruik door gebruikers te vergemakkelijken entijd en middelen te besparen *Mobiele en externe toegang: Kies een CRM-systeem dat toegankelijk is via een mobiele app. Hierdoor kunnen verkopers, managers en andere belangrijke belanghebbenden altijd en overal updates bekijken, toegang krijgen tot klantgegevens en meer

: Gebruiksvriendelijke interface om het gebruik door gebruikers te vergemakkelijken entijd en middelen te besparen *Mobiele en externe toegang: Kies een CRM-systeem dat toegankelijk is via een mobiele app. Hierdoor kunnen verkopers, managers en andere belangrijke belanghebbenden altijd en overal updates bekijken, toegang krijgen tot klantgegevens en meer Betaalbare prijsplannen: Flexibele prijsopties voor productiebedrijven van elke grootte

10 beste CRM voor productiebedrijven in 2024

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie en volg klantinteracties in ClickUp vanaf elk apparaat ClickUp is een effectieve CRM-tool dat ook kan dienen als projectbeheeroplossing voor elk type bedrijf, team en gebruik, inclusief een app voor verkoopbeheer en CRM voor productie.

Het platform biedt robuuste functies om je te helpen met leadbeheer rapportage en analyses, verkoopvoorspellingen en nog veel meer. Het belangrijkste is dat de hoge flexibiliteit gebruikers in staat stelt om het platform aan te passen aan hun specifieke bedrijfsbehoeften.

Door ClickUp te gebruiken als CRM-software voor fabrikanten, kunt u al uw klantgegevens georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk houden, terwijl u ook uw verkoopproces stroomlijnt en de samenwerking tussen uw verkoopteam en andere afdelingen binnen uw organisatie verbetert.

ClickUp beste eigenschappen

Volledig aanpasbaar platform met honderden flexibele en intuïtieve functies voor projectbeheer

Keuze uit meer dan 15 aangepaste weergaven, waaronder Lijstweergave, waarmee u een aangepaste productie-CRM kunt maken die past bij uw unieke bedrijfsbehoeften en workflowvoorkeuren

MaakAangepaste velden die passen bij de specifieke behoeften van uw productiebedrijf om belangrijke informatie altijd zichtbaar te houden

Profiteer van realtime rapportage en geavanceerde analyses metaangepaste dashboards* Stel aangepaste statussen in om verschillende stadia aan uw projecten toe te voegen en gestroomlijnde workflows te creëren

Gebruik tags om uw contactpersonen en klanten te organiseren op locatie, branche of een andere relevante categorie

Automatiseer uw workflow met vooraf gebouwde en aangepaste automatisering

Stroomlijn uw workflow door ClickUp te integreren met meer dan 1.000 werktools

Mobiele app voor werken op afstand

PRO TIP Leer hoe u uw eigen CRM maakt in ClickUp , zie CRM voorbeelden en use cases en gebruik CRM-sjablonen van ClickUp om u op weg te helpen.

ClickUp beperkingen

Steile leercurve door het aantal beschikbare functies

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp CRM Dashboard CTA

2. Thryv

Interacties met hun klanten beheren, uitvoeren marketingcampagnes met e-mailmarketing en meer met Thryv Thryv is een alles-in-één CRM voor fabrikanten dat belangrijke functies biedt zoals afspraakplanning, betalingsverwerking en e-mailmarketing. Het integreert ook met populaire platforms zoals QuickBooks en Outlook, om bedrijven effectief te beheren vanaf één plek.

Thryv beste functies

Geïntegreerde afspraakplanning voor productie* Mogelijkheden voor betalingsverwerking

Functies voor e-mailmarketing

Robuuste tools om klantinteracties te beheren

Thryv beperkingen

Mobiele app kan buggy zijn

Beperkte aanpassingsmogelijkheden vergeleken met andere CRM's

Geen ingebouwde belfunctionaliteit

Thryv prijzen

Starter : $45/maand

: $45/maand Essential : $95/maand

: $95/maand Professioneel : $195/maand

: $195/maand Neem contact op voor enterprise prijzen

3. FreeAgent CRM

Leg e-mails, gesprekken, vergaderingen en meer vast met FreeAgent CRM FreeAgent CRM is een tool voor klantenrelatiebeheer in de cloud, ontworpen voor kleine bedrijven. Deze CRM-software bevat functies voor pijplijnbeheer, leadtracking en uitgebreide rapportage, waardoor het een opmerkelijk CRM is voor productiebedrijven. Het platform is intuïtief en eenvoudig, waardoor het een uitstekende optie is voor productiebedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudig CRM.

De beste functies van FreeAgent CRM

Geautomatiseerd leadbeheer

Intuïtief beheer van pijplijnen

Aanpasbaar beheer van contactpersonen

Gebruiksvriendelijk

De beperkingen van FreeAgent CRM

Beperkte integraties

Rapportagemogelijkheden zijn niet zo geavanceerd als andere CRM's

Geen mobiele app voor werken op afstand

FreeAgent CRM prijzen

Starter : $0/maand

: $0/maand Professioneel : $29/maand/gebruiker

: $29/maand/gebruiker Enterprise: $99/maand/gebruiker

4. Hubspot CRM

Contacten, verkoop, pijplijn, digitale marketing en lead-nurture beheren met Hubspot CRM Hubspot CRM is een geweldige optie voor fabrikanten en verkoopteams die op zoek zijn naar een betaalbare, gebruiksvriendelijke CRM-oplossing. Dankzij de integratiemogelijkheden en geautomatiseerde functies kan deze CRM-software bedrijven helpen bij het genereren van leads, tijd besparen en hun algemene verkoop- en marketinginspanningen verbeteren.

Hubspot CRM beste eigenschappen

Integratie met andere Hubspot tools zoals Marketing Hub en Sales Hub

Aanpasbare dashboards en rapporten om een verkoopteam te ondersteunen

Geautomatiseerde tools voor het vastleggen en genereren van leads

Hubspot CRM beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Geen ingebouwde telefoonfunctie

Beperkte klantenondersteuning voor de gratis versie

Hubspot CRM prijzen

Gratis : Omvat basisfuncties zoals contactbeheer, deal tracking en e-mailsjablonen

: Omvat basisfuncties zoals contactbeheer, deal tracking en e-mailsjablonen Starters : Begint bij $50/maand voor meer geavanceerde functies zoals vergaderplanning, live chat en e-mail tracering

: Begint bij $50/maand voor meer geavanceerde functies zoals vergaderplanning, live chat en e-mail tracering Professioneel : Begint bij $500/maand voor nog geavanceerdere functies zoals voorspellende leadscoring en aangepaste rapportage

: Begint bij $500/maand voor nog geavanceerdere functies zoals voorspellende leadscoring en aangepaste rapportage Enterprise: Aangepaste prijzen voor bedrijven met complexere behoeften

5. NetHunt CRM

Leads beheren, klantrelaties onderhouden, verkoopvoortgang bewaken en meer met NetHunt CRM NetHunt CRM is een cloud-gebaseerde software die zich richt op het stroomlijnen van verkoop- en klantenserviceactiviteiten waardoor het een goede CRM is voor productiebedrijven. Als CRM-software biedt het bedrijven een reeks functies om klantinformatie te beheren, workflows te automatiseren en de klantbetrokkenheid te verbeteren.

NetHunt beste functies

Integratie met Gmail

Aanpasbare workflows en pijplijnen

Geautomatiseerde lead capture

E-mailtracking en sjablonen

Mobiele app voor externe toegang

NetHunt beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Geen ingebouwde telefoniefunctie

Beperkte klantenondersteuning voor de gratis versie

NetHunt prijzen

Gratis: Bevat basisfuncties zoals contactbeheer, e-mailtracering en bulk e-mailcampagnes

Bevat basisfuncties zoals contactbeheer, e-mailtracering en bulk e-mailcampagnes Professioneel: begint bij $24/gebruiker/maand voor meer geavanceerde functies, waaronder pijplijnbeheer, aangepaste velden en rapportage

begint bij $24/gebruiker/maand voor meer geavanceerde functies, waaronder pijplijnbeheer, aangepaste velden en rapportage Enterprise: Begint bij $48/gebruiker/maand voor nog geavanceerdere functies zoals meerdere pijplijnen en geavanceerde automatisering

6. Maximizer CRM

Volg de activiteiten van verkopers, controleer individuele effectiviteit en meer met Maximizer CRM CRM maximaliseren is cloud-gebaseerde software die bedrijven tools biedt om hun verkoop-, marketing- en klantenserviceactiviteiten te beheren. Teams kunnen deze tool gebruiken als CRM voor productie omdat het een reeks functies biedt om bedrijven te helpen hun productiviteit te verhogen, de betrokkenheid van klanten te verbeteren en de omzetgroei te stimuleren.

De beste functies van Maximizer CRM

Aanpasbare dashboards

Geautomatiseerd vastleggen van leads

Ingebouwde telefoonfunctie

Integratie met Microsoft Outlook

Mobiele app voor toegang op afstand

Maximizer CRM beperkingen

Beperkte aanpassingsopties voor rapporten

Verouderde gebruikersinterface

Beperkte klantenondersteuning voor de gratis versie

Maximizer CRM prijzen

Gratis: Omvat basisfuncties zoalscontactbeheer en opportunity tracking

Omvat basisfuncties zoalscontactbeheer en opportunity tracking Pro: begint bij $35/gebruiker/maand voor meer geavanceerde functies, waaronder e-mailmarketing, prognoses en pijplijnbeheer

begint bij $35/gebruiker/maand voor meer geavanceerde functies, waaronder e-mailmarketing, prognoses en pijplijnbeheer Enterprise: Aangepaste prijzen voor bedrijven met complexere behoeften

7. EngageBay

Werf, betrek en converteer websitebezoekers in klanten met EngageBay EngageBay is een geweldige optie voor fabrikanten die op zoek zijn naar een kosteneffectieve alles-in-één CRM-oplossing. De automatiseringsfuncties kunnen bedrijven helpen tijd te besparen en hun verkoop- en marketinginspanningen te verbeteren. Bedrijven moeten er echter rekening mee houden dat het gebruik van deze tool beperkingen kan hebben als CRM voor productiebedrijven - het heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten en integraties.

EngageBay beste functies

Uitgebreide alles-in-één oplossing

Aanpasbare dashboards en workflows

Geautomatiseerde lead capture en nurturing

Mobiele app voor externe toegang

EngageBay beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten

Geen ingebouwde telefoniefunctie

Beperkte integraties vergeleken met andere CRM-tools

EngageBay-prijzen

Gratis : Omvat basisfuncties zoals contactbeheer en deal tracking

: Omvat basisfuncties zoals contactbeheer en deal tracking Basis : Begint bij $8,99/gebruiker/maand voor meer geavanceerde verkoop- en marketingfuncties zoals e-mailsequenties en webformulieren

: Begint bij $8,99/gebruiker/maand voor meer geavanceerde verkoop- en marketingfuncties zoals e-mailsequenties en webformulieren Growth : Begint bij $29,99/gebruiker/maand voor nog geavanceerdere functies, waaronder geavanceerde rapportage en automatisering

: Begint bij $29,99/gebruiker/maand voor nog geavanceerdere functies, waaronder geavanceerde rapportage en automatisering Pro: Begint bij $47,99/gebruiker/maand voor extra functies voor klantenservice en klantenbinding

8. Freshsales

Beheer hun interacties met bestaande en potentiële klanten met Freshsales CRM Freshsales is een gebruiksvriendelijke CRM-tool die productiebedrijven een reeks functies biedt om hun klantgegevens te beheren en workflows te automatiseren. De intuïtieve interface maakt het een populaire keuze voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een kosteneffectieve CRM-oplossing.

Freshsales beste functies

Aanpasbare pijplijnen en dashboards

Geautomatiseerd vastleggen en scoren van leads

Ingebouwde telefoon- en e-mailintegratie

Geavanceerde rapportage en analyses

Mobiele app voor toegang op afstand

Freshsales beperkingen

Beperkingen op het aantal aangepaste velden en workflows voor lagere plannen

Beperkte integraties in vergelijking met andere CRM-tools

Sommige gebruikers hebben een trage responstijd voor de mobiele app gemeld

Freshsales prijzen

Sprout: Gratis voor onbeperkte gebruikers met basisfuncties zoals lead-, contact- en dealbeheer

Gratis voor onbeperkte gebruikers met basisfuncties zoals lead-, contact- en dealbeheer Blossom: Vanaf $12/gebruiker/maand voor geavanceerde CRM-functies zoals lead scoring en rapportage

Vanaf $12/gebruiker/maand voor geavanceerde CRM-functies zoals lead scoring en rapportage Garden: Vanaf $25/gebruiker/maand voor meer geavanceerde functies zoals territoriumbeheer

Vanaf $25/gebruiker/maand voor meer geavanceerde functies zoals territoriumbeheer Estate: Begint bij $49/gebruiker/maand voor extra functies voor klantenondersteuning zoals ticketing en geavanceerde analyses

9. Keap CRM

Gebruik Keap CRM voor betalingen, planning, rapportage en meer Keap CRM is een geweldige optie voor fabrikanten die op zoek zijn naar een uitgebreide CRM-oplossing met automatiseringsfuncties. Deze CRM-software heeft aanpasbare pijplijnen en fasen die bedrijven kunnen helpen om hun verkoopprocessen te stroomlijnen, en de e-commerce-integratie kan helpen om de omzetgroei te stimuleren. Bedrijven moeten echter rekening houden met de beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten en het ontbreken van een ingebouwde telefoniefunctie.

Keap CRM beste eigenschappen

Geautomatiseerd vastleggen en opvolgen van leads

E-commerce integratie

Mobiele app voor toegang op afstand

Geavanceerde rapportage en analyses

Keap CRM beperkingen

Beperkte aanpassingsopties voor rapporten

Geen ingebouwde telefoniefunctie

Sommige gebruikers hebben trage responstijden gemeld

Prijzen Keap CRM

Groei: Begint bij $79/maand voor maximaal 500 contactpersonen en bevat basisfuncties zoals contactbeheer en het maken van afspraken

Begint bij $79/maand voor maximaal 500 contactpersonen en bevat basisfuncties zoals contactbeheer en het maken van afspraken Pro: Begint bij $149/maand voor maximaal 500 contactpersonen en bevat meer geavanceerde functies zoals automatisering en lead scoring

Begint bij $149/maand voor maximaal 500 contactpersonen en bevat meer geavanceerde functies zoals automatisering en lead scoring Infusionsoft: Aangepaste prijzen voor meer geavanceerde functies zoals e-commerce en automatisering van verkooppijplijnen

10. Benchmark CRM voor e-mail

Bereik uw publiek en trek nieuwe klanten aan met Benchmark E-mail CRM CRM voor e-mail is een geweldige optie voor fabrikanten die op zoek zijn naar een betaalbare en gebruiksvriendelijke e-mailmarketingtool. De sleep-en-plaats e-maileditor en automatiseringsfuncties kunnen bedrijven helpen tijd te besparen en de betrokkenheid te verbeteren. Bedrijven moeten echter rekening houden met de beperkte aanpassingsmogelijkheden voor e-mailsjablonen en het ontbreken van een ingebouwde telefoniefunctie.

Benchmark E-mail CRM beste eigenschappen

E-maileditor met slepen en neerzetten

Geautomatiseerde e-mailcampagnes

A/B-testen

Geavanceerde rapportage en analyses

Integratie met andere marketingtools

Benchmark E-mail CRM beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor e-mailsjablonen

Geen ingebouwde telefoniefunctie

Beperkte opties voor klantenondersteuning

Benchmark E-mail CRM prijzen

Gratis: Bevat basisfuncties zoals e-mailontwerp en -bezorging

Bevat basisfuncties zoals e-mailontwerp en -bezorging Pro: begint bij $13,99/maand voor meer geavanceerde functies zoals automatisering en A/B-tests

begint bij $13,99/maand voor meer geavanceerde functies zoals automatisering en A/B-tests Plus: Begint bij $ 27,99/maand en bevat extra functies zoals engagementsegmentering en gedragsautomatisering

Begint bij $ 27,99/maand en bevat extra functies zoals engagementsegmentering en gedragsautomatisering Enterprise: Aangepaste prijzen voor bedrijven met complexere behoeften

Vind de beste CRM voor de productiesector

Het kiezen van de juiste CRM voor de productiesector kan het verschil maken bij het stroomlijnen van de bedrijfsactiviteiten en het verhogen van de verkoopprestaties. De beste CRM-systemen moeten u helpen met klantenbeheer marketingautomatisering, leadgeneratie en houd uw verkopers, interne teams en hele productiebedrijf op één lijn wat betreft doelen, updates en meer.

Hoewel er veel geweldige CRM's beschikbaar zijn springt ClickUp eruit als de beste keuze vanwege zijn indrukwekkende reeks functies, concurrerende prijsopties en overweldigend positieve klantenbeoordelingen. De gebruiksvriendelijkheid, integratiemogelijkheden en verkoopvoorspellingstools maken het een uitstekende optie voor elk productiebedrijf en -team dat zijn activiteiten wil optimaliseren.

Met ClickUp aan uw zijde kunt u een solide productie-CRM bouwen dat uw bedrijf naar nieuwe hoogten van succes zal tillen. 📈