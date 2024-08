Gratis RACI-sjablonen

Te veel koks bederven de soep.

Dit oude gezegde is waar in projectmanagement . Het duurt langer om een project af te ronden als multifunctionele teamleden onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden hebben. In sommige gevallen kan het mislukken of langer duren om het te voltooien.

Een RACI sjabloon voorkomt het "te veel koks" probleem. Het geeft duidelijk aan wie taak X uitvoert, wie er invloed op heeft en wie de uiteindelijke beslissing over de taak neemt. Hierdoor kennen de leden van het projectteam hun rol en wordt verwarring en tijdverlies voorkomen.

In dit artikel delen we 10 van onze favoriete RACI sjablonen en hoe je ze kunt gebruiken om je projecten te organiseren! Maar laten we eerst de betekenis van een RACI-matrix .

Wat is een RACI grafieksjabloon?

Een RACI-diagram (of RACI-matrix) is een diagram waarin de rollen van teamleden met betrekking tot projecttaken worden weergegeven. Het gebruikt de letters R, A, C en I om rollen en verantwoordelijkheidslijnen aan te duiden. RACI staat voor:

Verantwoordelijk (R): Het geeft een persoon aan die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een taak en hands-on is bij het uitvoeren van de taak

Het geeft een persoon aan die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een taak en hands-on is bij het uitvoeren van de taak Accountable (A): Dit staat voor een supervisor die toezicht houdt op de taak. Deze persoon in een RACI-matrix is niet hands-on met de taak, maar beheert en zorgt ervoor dat het werk correct wordt voltooid

Dit staat voor een supervisor die toezicht houdt op de taak. Deze persoon in een RACI-matrix is niet hands-on met de taak, maar beheert en zorgt ervoor dat het werk correct wordt voltooid Geconsulteerd (C): Dit beschrijft de persoon of groep die informatie verschaft over een bepaalde deliverable. Ze worden geraadpleegd voor hun expertise over een specifieke taak om het verantwoordelijke individu te helpen een taak succesvol af te ronden

Dit beschrijft de persoon of groep die informatie verschaft over een bepaalde deliverable. Ze worden geraadpleegd voor hun expertise over een specifieke taak om het individu te helpen een taak succesvol af te ronden Geïnformeerd (I): Dit staat voor een persoon of groep die op de hoogte moet worden gehouden van de voortgang van de taak en de beslissingen die in een project worden genomen

Deel een RACI-diagram in een ClickUp Doc om samen te werken met uw team

Een RACI-diagram identificeert en definieert wie waarvoor verantwoordelijk is om verwarring, miscommunicatie en tijdverlies in een project te voorkomen. Teamleden kunnen het gebruiken als een leidend kompas om het project goed en op tijd af te ronden.

10 Gratis sjablonen voor RACI-diagrammen

Hoewel een RACI-diagram nuttig is voor elk project, zijn RACI-sjablonen verschillend opgebouwd.

Gelukkig hebben we tientallen sjablonen bekeken en de top 10 samengesteld die het beste werken voor projectmanagers. De onderstaande sjablonen zijn gratis en voorzien van de onmisbare functies om uw RACI-diagram te ondersteunen, ongeacht uw branche.

Klaar? Aan de slag!

</div>

RACI grafiek sjabloon door ClickUp

Een RACI-diagram moet rollen en verantwoordelijkheden in een project duidelijk definiëren; deze sjabloon zorgt daarvoor. Het is een RACI-planningsdocument met een diagram dat de rollen van teamleden in een project identificeert en beschrijft. Dit zorgt ervoor dat je duidelijk aangeeft wie een bepaalde taak uitvoert, beoordeelt of geraadpleegd wordt.

Deze RACI-sjabloon is eenvoudig aan te passen aan je unieke behoeften. Het is eenvoudig om de inhoud bij te werken en rijen en kolommen naar wens toe te voegen. Sterker nog, de drag-and-drop functionaliteit in sommige secties maakt de sjabloon beginnersvriendelijk en super eenvoudig aan te passen.

Bewerk de sjabloon in realtime, zodat verschillende groepen en alle teamleden toegang hebben tot updates wanneer deze zich voordoen. Dit bespaart tijd bij het exporteren en delen van het RACI-diagram met individuele afdelingen of groepsleden.

Bovendien kun je taken een kleurcode geven om ze te onderscheiden van andere taken. Je kunt bijvoorbeeld taken met een risico een kleurcode geven of de aandacht vestigen op taken met een strakke deadline. Alle wijzigingen aan de sjabloon worden opgeslagen in de cloud, zodat je ze weer kunt aanpassen wanneer het jou uitkomt.

En het beste deel?

Er zijn meerdere manieren om het RACI-diagram te delen. Exporteer het document als een PDF-, Markdown- of HTML-bestand. Je kunt het ook delen via een openbare of privé-link, afhankelijk van wie je toegang wilt geven tot de RACI-matrix. Je kunt ook teamleden via e-mail uitnodigen om toegang te krijgen tot de grafiek.

Dit gratis RACI matrixsjabloon is ongetwijfeld van een hoger niveau vanwege de unieke functies. Naast het RACI-diagram heeft het sjabloon gebieden om verwachtingen te stellen, extra notities op te nemen en hulpmiddelen te schetsen die nodig zijn om taken uit te voeren.

Deze sjabloon zorgt ervoor dat u geen detail overslaat om ervoor te zorgen dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn in uw project. De ClickUp sjabloon downloaden

2. Excel RACI-matrixsjabloon

via PM training

Met deze sjabloon kun je taken in volgorde van uitvoering zetten, zodat dringendere taken eerst worden gedaan en daarna de minder dringende. Dit kan helpen voorkomen dat deadlines worden gemist.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze sjabloon de vorm van een Google Sheet. Door gebruik te maken van Google wordt de inhoud opgeslagen in de cloud, zodat het sjabloon in realtime kan worden bewerkt en meerdere mensen toegang hebben tot het RACI-diagram. Bovendien zorgt live bewerken ervoor dat de betrokkenen direct toegang hebben tot updates wanneer deze zich voordoen, om vertragingen in een project te voorkomen.

Omdat deze sjabloon op cloudtechnologie werkt, wordt het delen van de matrix tussen teamleden vereenvoudigd door het gebruik van deze sjabloon om een RACI-matrix te maken. Deel het via een link en controleer eenvoudig de toegang door gebruik te maken van de functies van de Google-sheet.

In tegenstelling tot Excel-sjablonen die gemakkelijk verloren kunnen gaan, is deze sjabloon beschikbaar in de cloud: je hebt overal en altijd toegang via een mobiel of desktopapparaat met internet. Google Sheets-sjabloon downloaden

5. Google Sheets Taakverdeling RACI-matrix sjabloon

via Template Lab

Dit RACI-sjabloon doet zijn naam eer aan. Het is een rollen- en verantwoordelijkhedenmatrix met een rechttoe rechtaan formaat dat minimale bewerking vereist. Het laat duidelijk zien waar de taken moeten worden opgesomd en welke rollen u aan specifieke personen hebt toegewezen. Dit helpt om de sjabloon snel aan te passen aan uw behoeften en een project zo snel mogelijk te starten.

Met de sjabloon kun je taken in de volgorde van uitvoering zetten, zodat teams prioriteit kunnen geven aan dringende taken. Het resultaat? Je zorgt ervoor dat je mijlpalen voltooit binnen een vooraf bepaalde deadline. Eenvoudig Excel-schema downloaden

8. Projectmanagement RACI diagram sjabloon Excel door Template Lab

ClickUp-taken maken om een SOP op te stellen en RACI-personen toewijzen voor ieders zichtbaarheid

Stap 3: wijs de R, A, C en I acroniemen toe aan elke taak

Elke taak die u op de sjabloon vermeldt, moet minstens één van deze letters hebben (R, A, C of I). R staat voor een persoon die betrokken is bij de projecttaken. Kortom, een persoon met het label R is de uitvoerder van de taak.

Vervolgens moet een persoon die verantwoordelijk is voor de taak het label A krijgen. Deze persoon houdt toezicht op de taak en zorgt ervoor dat de persoon met het label R het project goed en op tijd afrondt.

Daarna moet de persoon die geraadpleegd wordt voor zijn expertise om R te helpen bij het voltooien van een taak gelabeld worden met C. Deze persoon geeft advies of aanvullende informatie over een taak. Niet alle taken in je RACI-diagram zullen een C hebben.

Ten slotte krijgt iedereen die op de hoogte moet worden gehouden van de voortgang van de taak het label I, dat staat voor een persoon aan wie teamleden of leiders rapporteren. Dit kan een CEO, een sponsor of hoge functionarissen in een organisatie zijn.

Stap 4: De RACI-tabel delen

Nadat u de sjabloon volledig hebt aangepast en ingevuld, deelt u het uiteindelijke document met de teamleden van het project. Een RACI-matrix is het nuttigst als iedereen die betrokken is bij een project duidelijk zijn rol begrijpt. Afhankelijk van je sjabloon kun je de uiteindelijke grafiek delen als link, PDF, Word doc, HTML of Excel-spreadsheet.

Meer sjablonen voor projectmanagement:

Bespaar tijd en stel projectverantwoordelijkheden in met RACI-sjablonen

Het gebruik van een sjabloon om een RACI-diagram te maken is zeer waardevol en bespaart je tijd om niet voor elk projectverzoek het wiel opnieuw uit te vinden. In plaats van vanaf nul te beginnen, heb je de structuur al klaar om aan te passen.

De ClickUp RACI sjabloon is flexibel voor elke teamgrootte en projectvereisten. Het wordt geleverd met alle basiselementen die nodig zijn om een aangepaste matrix te maken om de productiviteit van uw team in elke fase van het project te verbeteren. Als u samenwerkt tussen afdelingen en belanghebbenden, is de ClickUp sjabloon een must-have in uw projecttoolbox. En het beste deel? ClickUp is voor altijd gratis! Maak een gratis account aan