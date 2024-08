Top 10 Project Mijlpaal Sjablonen

op zoek naar gebruiksvriendelijke sjablonen voor mijlpalen?

Mijlpalen zijn cruciaal voor projectmanagement omdat ze je helpen om belangrijke gebeurtenissen bij te houden en je huidige voortgang te onthullen. Voeg checklists toe aan deze mijlpalen om alles op schema te houden!

Om optimaal gebruik te maken van mijlpalen, moet je ze visualiseren door een project mijlpalen sjabloon te gebruiken of door ze uit te zetten in een Gantt chart.

In dit artikel bespreken we kort wat mijlpalen zijn en hoe je een mijlpalengrafiek maakt. We onthullen ook onze lijst met top 10 mijlpalen sjablonen.mi

Tot slot vertellen we je over een geheim om je mijlpalen perfect in kaart te brengen!

Laten we beginnen!

Wat is een projectmijlpaal? Projectmijlpalen zijn belangrijke prestaties langs de tijdlijn van je project.

Het zijn controlepunten die de voltooiing van belangrijke gebeurtenissen of taken aangeven.

Het uitbrengen van de eerste versie van een videogame is bijvoorbeeld een mijlpaal voor het team dat de game ontwikkelt.

Wat is het verschil tussen tijdlijn en mijlpaal?

Een tijdlijn is een reeks projectgerelateerde gebeurtenissen gesorteerd in chronologische volgorde.

De tijdlijn van een project bevat alle gebeurtenissen die met het project te maken hebben, zowel grote als kleine.

Projectmijlpalen zijn bepaalde punten op de tijdlijn die alleen cruciale gebeurtenissen vertegenwoordigen, zoals het begin van een nieuwe projectfase, kritieke taken en belangrijke vergaderingen met de belanghebbenden.

Waarom zijn projectmijlpalen belangrijk?

Mijlpalen zijn belangrijk omdat ze:

Je projectteam helpen om de belangrijkste fasen en afhankelijkheden van het project duidelijk in kaart te brengen

Uw team motiveren door hen een gevoel van voltooiing te geven

Jebelanghebbenden in de loop om hun vertrouwen in je project te vergroten

het hebben van mijlpalen geeft je teams en belanghebbenden in feite een reden om te vieren!

Hoe maak je een mijlpalengrafiek?

Nu we weten waarom mijlpalen belangrijk zijn, moeten we leren hoe we een mijlpalengrafiek voor een project maken.

Hier zijn twee dingen die je moet doen om een mijlpalengrafiek te maken:

Kies je mijlpalen

Project mijlpalen sjablonen gebruiken

Laten we deze stappen eens nader bekijken:

Stap 1: Kies uw mijlpalen

Om te beginnen moet je mijlpalen kiezen voordat je een grafiek maakt en ze plot.

Anders is het net alsof je geblinddoekt pijltjes gooit.

Het zal niet goed aflopen.

Maak je geen zorgen, je hoeft alleen maar een eenvoudige vraag te beantwoorden:

"Komt dit in aanmerking om een projectmijlpaal te zijn?"

Wat zijn de beste werkwijzen voor het identificeren van projectmijlpalen?

Een mijlpaal is altijd een belangrijke gebeurtenis.

Mijlpaal Voorbeelden Hier zijn enkele voorbeelden van mijlpalen voor bijna elk projecttype:

De einddatum of startdatum van een nieuwe projectfase zoals 'testfase' of 'codeerfase'

Belangrijkste deliverables van het project zoals; de eerste werkende software

Belangrijke gebeurtenissen zoals 'goedkeuring projectsponsor', 'projectvoorstelof "goedkeuring ontwerp

Stap 2: Projectmijlpalen sjablonen gebruiken

Nu is het tijd om die mijlpalen te implementeren.

hoe kun je dat doen?

Download gewoon een nieuw mijlpalen-sjabloon en open het in PowerPoint, Excel of als Google-sheet.

Voeg vervolgens uw gegevens toe en u bent klaar.

Waarom hebt u een mijlpalen sjabloon nodig?

Mijlpalen-sjablonen zijn handig omdat ze:

U en uw projectteam helpen de mijlpalen duidelijk te visualiseren

U tijd en werk besparen omdat u niet vanaf nul hoeft te beginnen

Handelen als een gids voor diegenen die nieuw zijn in projectmanagement

10 mijlpalen sjablonen en voorbeelden

Er zijn heel veel mijlpalen sjablonen, dus hoe kies je?

Maak je geen zorgen; wij hebben het werk voor je gedaan!

Hier is onze lijst met de beste nieuwe mijlpalen sjablonen die er zijn:

1. ClickUp Stappenplan met Tijdlijn Sjabloon

ClickUp Stappenplan met Tijdlijn Sjabloon

Gebruik de ClickUp Stappenplan & Tijdlijn Sjabloon houd uw team op één lijn wat betreft mijlpalen en help het publiek visueel te informeren met deze sjabloon voor een stappenplan inclusief tijdlijn.

Download deze ClickUp Stappenplan met Tijdlijn Sjabloon .

2. ClickUp Eenvoudige planning sjabloon met mijlpalen

ClickUp Eenvoudige planning met mijlpalen

Deze ClickUp Eenvoudige planning sjabloon maakt het gemakkelijk om de tijdlijn van uw project in kaart te brengen. Met deze sjabloon kunt u Mijlpalen toevoegen om grote doorbraken te markeren bij het voltooien van een groep taken!

Download deze ClickUp Eenvoudige planning sjabloon .

3. PowerPoint Project Tijdlijn Sjabloon met Mijlpalen

Dit is een eenvoudig en opvallend PowerPoint-sjabloon voor mijlpalengrafieken van Office Timeline.

Dit downloaden sjabloon voor projecttijdlijn .

4. Microsoft Word-mijlpalenlijst voor belanghebbenden

Dit is een minimalistische mijlpalenlijst die beschikbaar is als Excel/Word-sjabloon. Je krijgt een tabel om je mijlpalen in op te sommen, samen met hun beschrijving, type en datum.

Dit downloaden sjabloon voor projectmijlpalen .

5. Excel Gantt-diagram met tijdlijn en mijlpalen

Met dit Excel Gantt-diagram sjabloon kunt u de hele tijdlijn van het project gemakkelijk. Je kunt niet alleen belangrijke mijlpalen toevoegen, maar ook taakafhankelijkheden.

Als extra bonus is deze tijdlijnindeling visueel aantrekkelijk - in tegenstelling tot de meeste andere sjablonen.

Dit downloaden tijdlijngrafiek sjabloon.

Excel Gantt chart met mijlpalen voor Agile projecten

Dit is een Excel Gantt chart sjabloon met mijlpalen speciaal ontworpen voor Agile teams .

Dit downloaden Agile project mijlpalen sjabloon .

7. PowerPoint Mijlpaal Stappenplan PowerPoint Tijdlijn Sjabloon

Deze lange, visueel aantrekkelijke PowerPoint-sjabloon met tien dia's biedt verschillende diagrammen met stappenplannen om je mijlpalen vanuit verschillende hoeken te bekijken.

Dit downloaden tijdlijn sjabloon .

8. Excel Projecttijdlijn met mijlpalen

Deze Excel-projecttijdlijnsjabloon biedt een professioneel ogende projecttijdlijn om de mijlpalen van uw project bij te houden.

Dit downloaden Excel project tijdlijn met mijlpalen sjabloon .

9. PowerPoint Tijdlijn voor groei sjabloon

Deze eenvoudige PowerPoint sjabloon voor een groeitijdlijn zet de mijlpalen van een project uiteen in eenvoudig te begrijpen infografieken en pictogrammen.

Dit downloaden PowerPoint groeisjabloon .

10. PowerPoint Mijlpaal & Geschiedenis Tijdlijn Sjabloon

Gebruik deze PowerPoint-sjabloon om belangrijke mijlpalen van de geschiedenis van een project.

Dit downloaden Tijdlijnsjabloon voor mijlpalen en geschiedenis PowerPoint .

Meer sjabloonhulpbronnen: Sjablonen voor projectbeheer als een baas!

Met Taken en Subtaken van ClickUp kunt u eenvoudig een lang project opsplitsen in kleinere Taken en Subtaken. In plaats van alles in één keer te proberen, kan uw team nu stap voor stap aan het hele project werken.

het beste deel?

Elke ClickUp Taak en Subtaak wordt geleverd met een projectstatusbalk om uw project 24/7 te volgen.

U kunt ook Controlelijsten aan deze projecttaken voor geavanceerd taakbeheer. Dit zijn eenvoudige to-do-lijsten om kleine dingen zoals kwaliteitscontrole-items in kaart te brengen. Op deze manier kan je team de kleinste details afhandelen door ze af te vinken naarmate ze vorderen.

Stap 2. De mijlpalen op een georganiseerde manier toewijzen

Uw project heeft een structuur, mooi.

Nu is het tijd om je projecttaken te prioriteren en te organiseren volgens hun projectfase.

Dit is wat je moet doen voordat je de mijlpalen toevoegt:

Identificeer de kritieke taken en de deliverables

Bepaal de specifieke taken die een projectfase beginnen of eindigen

Identificeer de taken (zoalsprojectbudget bepalen_) die goedkeuring van belanghebbenden vereisen

bekijk deze_ *sjablonen voor begrotingsvoorstellen* _!**_

Voeg gewoon de specifieke mijlpalen toe aan deze taken.

en wat is de meest georganiseerde en handige manier om dit te doen?

Spoiler: Het is geen tijdlijnsjabloon.

(Tromgeroffel)

Het is ClickUp'sMijlpalen .

Met ClickUp kunt u met een paar klikken een mijlpaal toevoegen aan elke taak.

Om het nog gemakkelijker te maken, kunt u met ClickUp de nieuwe mijlpaaltaken snel herkennen door de taaknamen vet te houden en er een diamantpictogram naast te plaatsen in de takenlijstweergave of de kalenderweergave.

Stap 3. Gebruik een Gantt-diagram om dingen in kaart te brengen

Nu komt het leukste gedeelte; het is tijd om uw taken visueel te maken.

hoe doet u dat?

Door een Gantt-diagram te gebruiken.

A Gantt chart is een visuele kaart die alle geplande taken over de gehele tijdlijn van het project in kaart brengt .

Gantt-diagrammen visualiseren een reeks projectdetails zoals:

Taken en hun gevolmachtigden

De afhankelijkheden van de taken

De algehele voortgang van het project

natuurlijk, Gantt-diagrammen zijn best cool

Maar het wordt nog beter met mijlpalen.

Als je de belangrijkste mijlpalen toevoegt aan je Gantt-diagrammen, krijg je een duidelijk overzicht van alle belangrijke data, gebeurtenissen, deliverables en deadlines.

En voor het duidelijkste overzicht probeer je het volgende ClickUp's Gantt-diagramweergave. De Gantt-diagrammen van ClickUp zijn niet alleen visueel aantrekkelijk; ze zijn ook krachtig en superleuk om te gebruiken.

Kijk zelf maar:

Hier zijn enkele coole dingen die ze kunnen doen:

Automatisch opnieuw aanpassentaakafhankelijkheden na wijziging van de projectplanning

Automatisch voltooiingspercentage van project berekenen

Kan uwkritiek pad als je te maken hebt met een strak projectschema

het beste deel?

Voor extra zichtbaarheid worden je mijlpalen automatisch geplot als gele diamantpictogrammen in je Gantt-diagram.

Meer weten over Gantt-diagrammen? Lees onze_ gedetailleerde Gantt-diagrammengids hier.

Maar wacht, dat is nog niet alles.

dit was alleen het welkomstdrankje

We hebben een vat vol functies die op je wachten: Afhankelijkheden en zet vandaag de eerste stap naar het bereiken van al uw projectmijlpalen. Op deze manier kunt u de volgende keer dat u de eerste versie van uw project afrondt, uw budget goedkeurt of een andere projectmijlpaal bereikt, dit gemakkelijk in actie volgen!