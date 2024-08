Een duik in RICE-prioritering met kant-en-klare sjablonen

Fantastische nieuwe ideeën, marktonderzoek, feedback van gebruikers - je hebt alles om de perfecte producten te maken. Maar hoe beslis je welke taken of ideeën je het eerst aanpakt?

Welke keuze je ook maakt, je moet het verantwoorden tegenover de aandeelhouders en je team. En wat is er beter dan een prioriteitenscore om dat te doen?

In deze zeer competitieve wereld, waar elke taak en elk idee strijdt om aandacht en middelen, is het beheersen van de kunst van het prioriteren cruciaal. Het gebruik van een raamwerk zoals RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) prioritering kan je helpen bij het kwantificeren van je ideeën en een basis bieden om een specifiek idee te verkiezen boven andere.

Dit artikel bespreekt de details van het RICE-scoringsmodel en hoe het je besluitvorming kan veranderen.

Wat is RICE Prioritering?

Het RICE model is een prioriteringsraamwerk dat gebruikt wordt in productmanagement en projectontwikkeling om taken, functies of projecten te evalueren en te prioriteren door ze te scoren op basis van vier criteria.

RICE staat voor:

R - Reach: Reach meet het aantal gebruikers of belanghebbenden die beïnvloed zullen worden door een bepaalde taak of functie

Reach meet het aantal gebruikers of belanghebbenden die beïnvloed zullen worden door een bepaalde taak of functie I - Impact: Impact evalueert het potentiële positieve effect dat een taak of functie kan hebben op het product, de gebruikers of de bedrijfsdoelstellingen

Impact evalueert het potentiële positieve effect dat een taak of functie kan hebben op het product, de gebruikers of de bedrijfsdoelstellingen C - Vertrouwen: Vertrouwen staat voor de mate van zekerheid of vertrouwen die het team heeft in hun schattingen van de impact en inspanning voor een bepaalde taak of functie

Vertrouwen staat voor de mate van zekerheid of vertrouwen die het team heeft in hun schattingen van de impact en inspanning voor een bepaalde taak of functie E - Effort: Effort meet de middelen, inclusief tijd, personeel en budget, die nodig zijn om een taak te voltooien of een functie te implementeren

De RICE-methode helpt om structuur en objectiviteit aan te brengen in de besluitvorming, waardoor een betere besluitvorming mogelijk wordt

prioriteitenbeheer

en objectieve beslissingen.

De formule voor de RICE-methode is als volgt:

RICE Score = (Bereik x Impact x Vertrouwen) / Inspanning

Met deze score wordt het gemakkelijker om de volgorde van het project en de prioritaire taken te bepalen.

De oorsprong van het RICE Scoremodel

Sean McBride, de voormalige productmanager bij Intercom, was mede-ontwikkelaar van het RICE raamwerk. Hij en zijn collega's worstelden met het vinden van een raamwerk voor prioritering dat het beste aansloot bij hun besluitvormingsbehoeften.

Een veelvoorkomend probleem voor productmanagers is of ze projecten moeten selecteren op basis van persoonlijke perspectieven of projecten met een groter bereik. Dus ontwikkelde McBride de RICE score om problemen op te lossen die te maken hebben met het maken van objectieve beslissingen.

**Hoe werkt RICE Prioritization?

Eerder bespraken we in het kort de componenten van de RICE score. In dit gedeelte gaan we er één voor één dieper op in.

Bereik

De eerste component van het RICE raamwerk is Bereik. Dit meet het aantal mensen dat binnen een bepaalde periode door een project wordt bereikt. Hoe groter het bereik, hoe meer mensen van het project zullen profiteren. Het wordt meestal gemeten over een maand of kwartaal.

Om het bereik te berekenen, kun je definiëren welke categorie gebruikers je beschouwt. Het is echter het beste om actuele metingen te gebruiken van

productgegevens

.

Stel bijvoorbeeld dat u een nieuwe samenwerkingsfunctie lanceert op uw

evaluatieplatform

met maandelijks 100.000 actieve gebruikers.

De eerste stap is het identificeren van de potentiële doelgroep of gebruikersgroep waarvoor deze functie over een maand (of kwartaal) effect zal hebben. Laten we zeggen dat je schat dat deze functie relevant is voor 40% van je gebruikersbestand. Je bereik is dus 40.000 gebruikers.

Impact

Impact evalueert het potentiële effect van een taak, functie of project op individuele gebruikers. Bij bereik meet je het aantal mensen dat beïnvloed wordt door een functie. Bij impact meet je hoeveel mensen worden beïnvloed.

In het bovenstaande voorbeeld kun je dus controleren hoeveel de samenwerkingsfunctie de betrokkenheid van gebruikers en de samenwerking tussen teams zal vergroten.

We meten de impact meestal met een hoger doel. McBride gebruikte hiervoor een meerkeuzeschaal:

3 = enorme impact

2 = Grote impact

1 = Middelgrote impact

0,5 = Geringe invloed

0,25 = Minimale invloed

Je hoeft niet dezelfde schaal te gebruiken. Je kunt de schaal kiezen die het best bij je past.

Een cruciaal punt om te onthouden tijdens het meten is dat je duidelijke doelen moet stellen voor elk project voordat je de RICE-score gebruikt. En de beste manier om dit te doen is door samen te werken met je team en belanghebbenden. Je kunt een gedeeld whiteboard gebruiken om te brainstormen en in real-time te communiceren.

ideeën delen, op de hoogte blijven en samenwerken in realtime met ClickUp Whiteboard_

Vertrouwen

Vertrouwen meet uw zekerheid over uw schattingen van bereik, impact en inspanning. Dit criterium wordt bepaald op basis van het antwoord op de volgende vraag:

Hoe zeker ben je over deze functie en de scores die je hebt toegekend?

Het antwoord wordt uitgedrukt in een eenvoudig percentage. McBride gebruikte de volgende meerkeuzeschaal:

100% = Groot vertrouwen

80% = gemiddeld vertrouwen

50% = Laag vertrouwen

Alles onder de 50% is een gok. Nogmaals, u kunt elke schaal gebruiken die voor u het beste werkt. Van 10% intervallen tot 25% intervallen, gebruik wat het beste past bij uw eisen. De sleutel hier is echter om volledig eerlijk te zijn.

Gebruikerscontext, onderzoek en experimenten moeten een hoge betrouwbaarheidsscore ondersteunen. U kunt ook

hulpmiddelen voor product backlog management

voor geavanceerde analyses en inzichten.

Met de vertrouwensscore kunt u ervoor zorgen dat uw beslissingen echt op gegevens zijn gebaseerd. Als je een hoge bereik- en impactscore hebt, maar een lage vertrouwensscore, kun je onderzoeken hoe je dit kunt verbeteren.

Inspanning

Inspanning vertelt je de totale hoeveelheid werk die je moet doen om het project te voltooien. U moet rekening houden met de tijd van uw teamleden, inclusief product-, ontwerp- en engineeringteams. Het wordt geschat als persoon-maanden, de hoeveelheid werk die één teamlid in een maand kan doen.

In tegenstelling tot andere factoren is inspanning een negatieve factor. Dus hoe hoger de inspanning, hoe minder levensvatbaar je project zal zijn. Een hogere inspanning betekent dat je meer tijd nodig hebt om het project af te ronden.

Het ontwerpen, testen, debuggen en lanceren van de functie in ons voorbeeld kan bijvoorbeeld drie maanden duren. Ervan uitgaande dat je een team van 5 mensen hebt, zou je inspanningsscore 15 mens-maanden zijn.

Praten met je teamleden is het beste om een nauwkeurig beeld te krijgen.

Hoe optimaliseer je het RICE prioriteringsproces

Het gebruik van sjablonen en product management software kan je RICE prioriteringsproces optimaliseren.

ClickUp is een project management tool die product management vereenvoudigt en sneller en gemakkelijker maakt. U kunt

ClickUp voor productbeheer

om uw productvisie in kaart te brengen, prioritering te vereenvoudigen en stappenplannen op te stellen die teamwerk verbinden.

Lees ook over

hulpmiddelen voor het prioriteren van werk

om u te helpen uw dagelijkse werk beter te prioriteren.

Dit is hoe:

Klik op Taakweergave

Personaliseer uw taakbeheerervaring met 15+ veelzijdige ClickUp Views

Taakweergaven geven u een unieke manier om uw taken te visualiseren. U kunt kiezen uit verschillende weergaven, waaronder lijst, activiteit, bord, tabel en team. U kunt taken opsommen, updates schrijven, contextuele vragen stellen over verschillende taken en taakoverzichten genereren.

Vraag de leden naar hun specifieke taken om de inspanning van je team in te schatten (in-persoon uren/weken/maanden).

Aangepaste velden

geavanceerde formules gebruiken in aangepaste velden_

Met aangepaste velden kunt u uw werkruimte aanpassen en verschillende gegevenstypen toevoegen. Je kunt geavanceerde formules, wiskundige functies, datum- en tijdfuncties enz. gebruiken. Dit is perfect om scores toe te voegen aan je RICE-onderdelen.

Met ClickUp kunt u ook velden maken, bewerken en indien nodig tonen en verbergen.

ClickUp Ganttgrafieken

visualiseer uw projecttijdlijnen met de ClickUp Gantt Chart View_

U kunt

ClickUp productplanning

om roadmaps te bouwen, mijlpalen in te stellen, sjablonen toe te voegen, beter te visualiseren en meer. Met de Gantt-diagrammen kunt u plannen voor succes en tijdlijnen van projecten visualiseren. U kunt eenvoudig vergelijken en samenwerken, prioriteiten beheren en de voortgang bijhouden.

Klik op doelen

teamdoelen afstemmen op ClickUp doelen_

Het RICE prioritering raamwerk werkt het beste wanneer uw team en belanghebbenden het eens zijn over de doelen die u wilt bereiken met behulp van verschillende ideeën. ClickUp Goals helpt bij het afstemmen van teamdoelen, het stellen van duidelijke doelen, het meten van succes en het beheren van al uw doelen op één plek.

Prioritatiesjablonen

Het gebruik van sjablonen voor prioritering en productplanning verhoogt de efficiëntie, verbetert de besluitvorming en zorgt voor een effectieve toewijzing van middelen. Enkele sjablonen die u kunt gebruiken zijn:

Evalueer taken op basis van hun impact en inspanningsniveaus met behulp van de ClickUp Prioritization Matrix Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Beheer ideeën en voorstellen met behulp van de kleurrijke Sjabloon voor whiteboard prioriteiten stellen

Deze sjabloon downloaden

Schets uw ontwikkelingsproces en houd tijdlijnen bij met behulp van de Sjabloon voor nieuwe productontwikkeling . Deze sjabloon helpt u ook om teams op één lijn te krijgen met betrekking tot mijlpalen

Deze sjabloon downloaden

Visualiseer uw productontwikkelingsproces en krijg gedetailleerd inzicht in elk onderdeel met behulp van het sjabloon voor de productroutekaart

Deze sjabloon downloaden

Voor- en nadelen van het gebruik van de RICE Prioriteringsmethode

Net als andere raamwerken heeft de RICE prioriteringsmethode voor- en nadelen. Hoewel het je ideeën kwantificeert, kan het ook onnauwkeurig zijn. Laten we deze voor- en nadelen eens in detail bekijken.

Voordelen

Hier zijn enkele van de voordelen van RICE-prioritering:

1. Betere communicatie

Het maakt betere communicatie mogelijk met behulp van een gestandaardiseerd scoresysteem en helpt bij het duidelijk communiceren van prioriteiten. Het helpt iedereen om taken met de hoogste prioriteit te identificeren en hun prioriteiten beter te beheren. Verder zorgt het gebruik van

hulpmiddelen voor productbeheer

verbetert ook de samenwerking en het delen van updates in realtime.

2. Duidelijke prioritering

De RICE-score geeft je een duidelijke en numerieke prioritering van taken of functies. Zo kunt u de lijst sorteren op prioriteit en meer aandacht besteden aan items met een hoge prioriteit. Hierdoor kunt u uw middelen, inclusief tijd en geld, efficiënt gebruiken.

3. Gemakkelijk te begrijpen

RICE gebruikt een eenvoudig scoresysteem gebaseerd op vier factoren, zodat mensen het kunnen gebruiken zonder

product management certificering

of kwalificatie. Teamleden, belanghebbenden en besluitvormers kunnen het gemakkelijk gebruiken om de reden achter verschillende prioriteitsbeslissingen te begrijpen.

4. Houdt rekening met belangrijke factoren

De score geeft prioriteit aan vier belangrijke factoren: bereik, impact, vertrouwen en inspanning. Deze behoren tot de meest cruciale factoren bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een idee en of een idee levensvatbaar is.

5. Prioritering op basis van gegevens

Het RICE raamwerk biedt een kwantitatieve benadering van prioritering door persoonlijke vooroordelen en subjectieve meningen te verwijderen. Het is gebaseerd op gegevens en meetbare feiten die u helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

6. Categorische flexibiliteit

Het biedt flexibiliteit doordat teams het kunnen aanpassen en toepassen op verschillende categorieën taken, producten en functies. Of het nu gaat om nieuwe productfuncties, bugfixes of procesverbeteringen, RICE kan worden aangepast aan verschillende contexten.

7. Helpt bij de afstemming

De RICE score helpt om teamleden en belanghebbenden op één lijn te krijgen en zorgt ervoor dat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt. Dit bevordert ook een collaboratieve en meer gefocuste werkomgeving.

Cons

Enkele nadelen zijn:

1. Kan onnauwkeurig zijn

Een van de grootste nadelen van RICE is dat er veel geschat en geraden moet worden. We kunnen de waarden overschatten, waardoor de score onnauwkeurig wordt. Bovendien is de vertrouwensfactor subjectief en gebaseerd op het begrip en vertrouwen van de persoon in de taak.

Daarom is het cruciaal om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. De vereiste metriek kan je hierbij helpen.

2. Minder klantgericht

Een ander probleem met deze methode is dat ze niet klantgericht is. Factoren als bereik en impact leggen sommige aspecten van klanten vast. Cruciale elementen zoals voorkeuren, feedback en emotionele aspecten worden echter niet meegenomen.

Zelfs met bereik en impact worden deze cijfers bepaald door wat de productmanager gelooft dat het bereik en de invloed van een bepaald product over een bepaalde tijd zou zijn.

3. Gemakkelijk manipuleerbaar

Het toekennen van scores in RICE is niet geheel vrij van subjectief oordeel. Verschillende productmanagers hebben verschillende vooroordelen die kunnen leiden tot inconsistente scores. Sommigen kunnen opzettelijk scores opblazen of verlagen, vooral in de vertrouwenscomponent. Een manier om dit te vermijden is om meerdere mensen te betrekken bij het scoringsproces.

Variaties en alternatieven voor RICE

Hier zijn enkele alternatieven voor het RICE Prioritization Model:

RICE

BRICE Scoring is een uitstekend alternatief voor het RICE raamwerk voor het prioriteren van productmanagement. Het is vergelijkbaar met RICE, behalve dat het een extra factor meet die Business Belang heet.

Dus, de vijf factoren die gemeten worden zijn Business Belang, Bereik, Impact, Vertrouwen en Inspanning. Business Importance meet hoe het product dat je overweegt af te stemmen op de strategische bedrijfsdoelstellingen. De score ligt meestal tussen 1 en 3, waarbij 3 de hoogste score is (wat betekent dat het product cruciaal is voor het bedrijf).

Om de BRICE score te berekenen, kunt u deze formule gebruiken:

BRICE Score = (Zakelijk belang x Bereik x Impact x Vertrouwen) / Inspanning

Waarde vs. Inspanning

Waarde vs. Inspanning is een prioriteringsmethode die zich richt op waarde en inspanning en waarmee je verschillende functies kunt evalueren. Het idee is heel eenvoudig: je meet het voordeel dat het idee je zal geven en vergelijkt dat met de moeite die het kost om het te bereiken.

Geef elke functie een waardescore en een inspanningsscore om deze te berekenen. De functies met een hoge waarde en een lage inspanning zijn duidelijke winnaars. Hoge waarde, hoge inspanning en lage waarde, lage inspanning komen daarna. Functies met een lage waarde en een hoge inspanning kun je het beste vermijden.

Hoewel de methode een duidelijk idee geeft voor prioritering, is een van de nadelen dat het moeilijk is om waarde en moeite in te schatten.

SU-RICE

Het SU-RICE raamwerk heeft twee dwingende factoren die niet zijn opgenomen in het RICE model: bron en User Persona. Dit is een uitgebreider raamwerk, omdat het ook rekening houdt met uit welke bron je je ideeën voor producteigenschappen en user persona haalt, naast bereik, impact, vertrouwen en inspanning.

Je kunt vier bronnen overwegen: prospect, klant, markt of concurrentie, en intern, en ze rangschikken volgens prioriteit. Dit raamwerk geeft een gedetailleerder inzicht in de context en potentiële impact van een taak of functie.

Verhaal in kaart brengen

Story mapping prioriteert de functies op basis van hoe uw klanten van plan zijn het product te gebruiken. Het is geen scoringsmodel. In plaats daarvan worden gebruikersverhalen die een functie beschrijven verzameld en in kaart gebracht.

Zo krijg je een overzicht van het product en een lijst met subtaken en details voor elke taak. Deze methode is zeer klantgericht en laat je het grote geheel zien. Tijdens het ideëren creëer je ook een visueel document dat iedereen aan zijn doelen herinnert.

Prioriteer beter door gebruik te maken van het RICE-Raamwerk met ClickUp

Het RICE raamwerk is een uitstekende methode om te beslissen welke ideeën het eerst aandacht verdienen. Het kwantificeert ideeën en maakt het eenvoudig om ze te prioriteren. Bovendien kost het weinig tijd om te gebruiken en helpt het bij objectieve besluitvorming.

Een paar dingen om te onthouden bij het gebruik van het model:

Focus op één doel

Je scoresysteem beïnvloedt de score

Betrek je team bij het scoringsproces om het objectiever te maken

Gebruik productmanagementsjablonen voor een betere visualisatie

Herzie en update de score regelmatig

Kan technische schuld onderwaarderen, dus neem het apart in overweging in je prioriteringssysteem

Een alles-in-één productmanagementtool zoals ClickUp biedt betere afstemming, samenwerking, visualisatie en sjablonen tijdens het prioriteren. Aanmelden gratis vandaag!