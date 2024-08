De top 5 Productmanagementcertificeringen (2024)

geïnteresseerd in het behalen van een productmanagementcertificaat?

Een gecertificeerde productmanager moet in staat zijn om een uniek productvisie en productstrategie kunnen ontwikkelen die ook waarde biedt aan klanten.

maar hoe weten ze_ _hoe ze dit moeten doen?

Een agile gecertificeerde productmanager worden is een van de beste manieren om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om je project naar succes te leiden en je te helpen een solide basis op te bouwen.

En gelukkig is gecertificeerd worden als productmanager een vrij eenvoudig proces, en gecertificeerde productmanagers zijn altijd gewild!

Om een gecertificeerde productmanager te worden, hoef je je alleen maar in te schrijven voor een digitaal certificeringsexamen voor productmanagers waarvoor je in aanmerking komt en het met succes af te leggen.

Maar met zoveel productmanagementcertificeringen waar je uit kunt kiezen, hoe weet je dan welk productmanagementcertificeringsprogramma het beste bij je past?

maak je geen zorgen.

In dit artikel leer je wat lokale en internationale certificeringsprogramma's voor productmarketing en productmanagement zijn en waarom je er een nodig hebt. We belichten ook vijf sleutelcertificeringen die je kunt verdienen en hoe je je certificaat kunt gebruiken om een efficiënte productmanagementprofessional te worden in 2021.

Dus kom naar beneden, toekomstige productmanagers, laten we jullie certificeren!

Wat is een productmanagementcertificering?

Een productmanagementcertificering is een officiële bevestiging dat een individu de vaardigheden, kennis en capaciteiten heeft om de volgende zaken te managen productontwikkelingsproces succes.

Deze trainingsprogramma's voor productmanagement leren je essentiële managementelementen zoals productmarketingfundamenten het bedenken van een productstrategie, en Agile productontwikkeling inzichten.

Deze productmanagementvaardigheden komen goed van pas als je met je productteam moet brainstormen en een nieuwe strategie moet ontwikkelen om je project naar een hoger niveau te tillen.

3 redenen waarom je productmanagementcertificaten nodig hebt

Je vraagt je waarschijnlijk af waarom je certificeringen voor productmanagement nodig hebt.

Behalve dat ze je helpen je vaardigheden te ontwikkelen en je kennis te verbreden voor een carrière in productmanagement, zijn hier nog een paar redenen waarom je nu op de trein van de productmanagementcertificeringen moet springen.

1. Een productmanagementcertificering helpt u zich te onderscheiden

Als gecertificeerde medewerker met een productmanagementcertificering kunnen andere teamleden en afdelingen u en uw mening met iets meer credibility weergeven. Dit kan helpen bij het verkrijgen van stakeholder buy-in van zowel senior level productmanagers, eigenaren van bedrijven als teamleden.

Je onderscheidt je niet alleen van je teamgenoten, maar ook op cv's als je solliciteert naar een nieuwe baan of promotie wilt maken!

2. U wordt effectiever in kerntaken

Tijdens certificeringscursussen leert u dingen in hun context.

wat bedoelen we?

Productmanagementcertificeringen verbreden uw begrip van uw rol en laten u kennismaken met echte strategieën die worden gebruikt door experts.

Deze on-demand cursussen helpen u om nuttige kernvaardigheden aan te scherpen, zoals tijdmanagementvaardigheden , stappenplan en productstrategieplanning.

En het mooiste is: met een certificaat in productmanagement leer je deze dingen in een kortere periode.

We menen het; sommige cursussen kun je in slechts een week voltooien.

dat is dezelfde tijd die mensen nodig hebben om hun goede voornemens voor het nieuwe jaar te breken!

3. Verhoogt je zelfvertrouwen als gecertificeerd productmanager

Als je een certificeringscursus voltooit, laat dit zien hoe goed je het werk begrijpt vanuit een praktisch perspectief en een academisch standpunt.

En omdat je de ins en outs van je rol kent, voel je je zelfverzekerder en beter voorbereid om als gecertificeerde productmanager dingen Nog te doen op de juiste manier.

Sommige trainingen leren je ook omgaan met moeilijke situaties en het managen van functieoverschrijdende teams effectief.

Dus de volgende keer dat je voor een risicovolle situatie staat of te maken hebt met een moeilijk lid van je team:

De top 5 productmanagementcertificeringen

Hier zijn de vijf beste productmanagementcertificeringen die je vandaag kunt verdienen:

1. Certified Product Marketing Manager - Een carrière in productmanagement

De Certified Product Marketing Manager is een AIPMM-certificering die u helpt de belangrijkste functies van productmarketing te begrijpen.

Het helpt productmanagers ook om het succes van een product op de markt te garanderen.

Aangeboden door

AIPMM

Over welke domeinen gaat het examen?

De aanwezige strategische en tactische marketing functiesgedurende de gehele levenscyclus van het product Hoe creëer eneen marketingabonnement opstellen en uitvoeren Het aanmaken van marketingproducten beheren

Hoe maak jemarketingcampagnes die klantenwerving en inkomsten stimuleren

Wat zijn de vereisten?

Iedereen kan dit certificeringsexamen afleggen, maar het wordt aanbevolen voor productmanagers en marketeers met meer dan 3 jaar ervaring (of een MBA)

Cursus duur

15-20 uur

Prijzen

$125 voor een jaar AIPMM lidmaatschap

$395 voor zelfstudie

2. Agile gecertificeerde productmanager en producteigenaar

De Agile gecertificeerde productmanager en producteigenaar cursus e introduceren u in de strategische en tactische concepten die betrokken zijn bij Agile certificeringsprogramma's voor productbeheer en training in producteigendom.

Certificaathouders zullen in staat zijn om de concepten van de Agile methodologie aan echte situaties en naadloos omgaan met tegenslagen in projecten. Het hebben van een agile productmanagementcertificering in combinatie met ervaring en gebruikersonderzoek is een krachtig iets! Je leert hoe je klanten target, je bent in staat om teamleden persoonlijk op te leiden en je hebt een goed begrip van de hele levenscyclus van een product.

Aangeboden door

AIPMM

Over welke domeinen gaat het examen?

Business-abonnementen schrijven voor elke belangrijke functie

Markt abonnementen

Uitvoerenconcurrentieanalyse* Project abonnementen voor elke belangrijke activiteit gedurende de levenscyclus van het product

Productlanceringsabonnementen ontwikkelen

Wat zijn de vereisten?

Iedereen kan de certificeringscursus volgen, zelfs bestaande productmanagers zonder certificering, maar het wordt aanbevolen voor een gecertificeerde productmanager en marketeers met meer dan 3 jaar ervaring (of een MBA).

Duur van de cursus

15-20 uur

Prijzen

$125 voor een jaar AIPMM lidmaatschap

$395 zelfstudie

3. Software productbeheer

De Cursus Software Productbeheer bereidt je voor op de uitdagingen waar je als software product manager voor komt te staan.

Het is een uitstekende software product management cursus gezien het feit dat 60% van de houders van deze certificering begon een nieuwe carrière en 27% verdiende een promotie of loonsverhoging.

Aangeboden door

Universiteit van Alberta (Coursera)

Over welke domeinen gaat het examen?

Inleiding tot software productmanagement

Softwareprocessen en Agile werkwijzen

Behoeften van de client en software-eisen

Agile abonnementen voor softwareproducten

Agile productontwikkeling

Wat zijn de vereisten?

Dit certificeringsprogramma heeft geen vereisten.

Duur van de cursus

24 weken

Prijzen

Je moet contact met hen opnemen voor meer informatie over de prijzen, maar financiële hulp is beschikbaar.

4. Digitaal productbeheer

De MicroMaster-programma in digitaal productbeheer biedt houders van een certificaat kennis over digitale productroutekaarten en technieken voor Agile productontwikkeling. Dit is zo'n beetje alles wat je nodig hebt als je een bekroonde baas van een digitaal productbedrijf wilt worden.

Aangeboden door

EdX en Boston University

Over welke domeinen gaat het examen?

Bouwen aan product roadmaps

Agile productmanagementpraktijken voor software en digitale producten

De ontwikkeling van producten begeleiden vanaf het begin door middel van essentiële processen (onderzoek, rapid prototyping en meer)

Marketing van sociale media

Wat zijn de vereisten?

Deze CPM certificering heeft geen vereisten.

Cursus duur

4-7 uur per week gedurende acht maanden

Prijzen

$ 1.995 voor de volledige programma-ervaring

5. Eén week technisch productmanager

De Eén week technisch productmanager is ontworpen door Dhaval Bhatt, een bekroonde technische productmanager.

Het programma is geschikt voor aspirant technisch productmanagers of mensen die kritische technische vaardigheden willen leren. De cursus leert je ook hoe je elke technische interview productmanager vragen.

Aangeboden door

Productmanager HQ

Over welke domeinen gaat het examen?

De technische vaardigheden die je nodig hebt om je projecten op te zetten

Hoe je je product en de privacy van gebruikersgegevens kunt beveiligen

Systeemontwerpraamwerk en casestudies

Platform productbeheer

Wat zijn de vereisten?

Dit programma heeft geen vereisten.

Duur van de cursus

Een week

Prijzen

$297 voor meer dan 140 lezingen in 6 uur content

Veelgestelde vragen over productmanagementcertificering

Hoe nuttig is een productmanagementcertificering?

Hoewel een productmanagementcertificering niet vereist is voor een succesvolle productmanagementcarrière, wordt productmanagers wel aangeraden er een te behalen. Volgens een Onderzoek van Pragmatic Marketing Inc heeft 71% van de ondervraagde productmanagers naast hun diploma minstens één professionele certificering.

Hoe lang duurt het om een productmanagementcertificering te behalen?

Hoe lang het duurt om een productmanagementcertificering te behalen, hangt af van de certificering. Dit kan bereik hebben van een paar uur tot maanden!

Hoe uw productmanagementcertificering te gebruiken

Het is één ding om dat productmanagementcertificaat te halen, maar het is iets anders om je training in productmanagement goed te gebruiken.

hoe doe je dit?

Door een krachtige tool voor productbeheer te gebruiken zoals ClickUp !

Met ClickUp kunt u uw vaardigheden op het gebied van productbeheer gemakkelijk toepassen op het werk.

Zo kan ClickUp u helpen:

ClickUp kan u op een paar manieren helpen om uw rol als effectieve productleider eigen te maken:

1. Mindmaps

Als productmanager is het bedenken van fantastische producten een belangrijke stap op weg naar succes.

Gelukkig heeft ClickUp ingebouwde mindmaps om je te helpen met 'geestverruimende' ideeën!

U kunt ClickUp mindmaps voor design thinking, het bedenken van een nieuwe productstrategie of het plannen van komende lanceringen.

Mindmaps maken in blanco modus

Gebruik de modus Taken om mindmaps te maken van je bestaande Taken in je Werkruimte. Je kunt ook taken (en subtaken) rechtstreeks vanuit je weergave maken, bewerken en verwijderen!

wil je een mindmap vanaf nul maken_?

Kies voor de blanco modus.

Je kunt dan een aangepaste mindmap maken en de knooppunten omzetten in Taken voor je product wanneer je er klaar voor bent.

Je kunt je Mindmap ook delen via Openbaar delen om je productteam en clients op de hoogte te houden.

2. Tijdlijn weergave

Gebruik de Weergave tijdlijn om je overuren te plannen en je middelen te beheren.

De weergave Tijdlijn is perfect voor het maken van een gedetailleerde, interne productroutekaart die uw ontwikkelaars en andere productmanagers kunnen volgen om een nieuw product te bouwen met een echte productstrategie erachter.

Je kunt zelfs taken toewijzen aan elk team lid en hun schema aanpassen met een snelle drag-and-drop.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image15-3.gif Taken slepen en neerzetten in de weergave Tijdlijn in ClickUp-taak /%img/

Taken slepen en neerzetten in de tijdlijn weergave

Hier is onze_ ultieme gids voor roadmapping om u op weg te helpen naar productsucces.

3. Taken

Er zijn heel wat Taken nodig om een product van de ontwikkelingsfase tot de uiteindelijke lancering te brengen.

Daarom kunt u met ClickUp taken toewijzen en relaties tussen taken beheren binnen de app.

Taakrelaties stellen je in staat om taken in je hele werkruimte te koppelen. Je kunt gerelateerde taken losjes koppelen voor snelle referentie of ze gebruiken om belangrijke items voor jou en je team te markeren.

Relaties toevoegen aan taken in ClickUp-taak

Probeer de functie Relationships uit voor taken die afhankelijk zijn van een andere taak voordat deze kan beginnen.

Zeg bovendien vaarwel tegen de vreselijke "Ik ben die Taak vergeten!" met ClickUp Herinneringen 👋.

Herinneringen laten u weten wanneer u met een taak moet beginnen of u kunt ervoor kiezen om vijf minuten of maximaal drie dagen voordat uw taak klaar moet zijn herinnerd te worden.

maar dat is nog niet alles!

Je kunt ook bijlagen toevoegen aan de herinnering, de herinnering inplannen en de herinnering aanpassen.

4. Aangepaste statussen

Gebruik aangepaste statussen om elke fase van de hele levenscyclus van een product te beheren.

Met ClickUp kunt u aangepaste statussen maken voor:

Ontwerp

Ontwikkeling

Testen

Marketing

Merkstrategie

Merkmanagement

Het is allemaal aan jou!

5. Weergave formulier

Wil je weten wat je klant _ nodig heeft?

Gebruik gewoon ClickUp's formulier weergave !

Met de weergave Formulier kunt u informatie van klanten verzamelen en analyseren. Zo kun je bijvoorbeeld feedback verzamelen van klanten die je minimaal haalbare product hebben uitgeprobeerd.

Je kunt ook heel veel aangepaste velden aan je formulieren toevoegen en reacties op formulieren omzetten in taken als je klaar bent.

6. Weergave van mijlpalen en gantt Mijlpalen geven het einde aan van een grote reeks taken, zoals het uitbrengen van een nieuwe functie voor uw product. Het is een geweldige manier om grote prestaties bij te houden en je team te motiveren!

Een taak als mijlpaal markeren in ClickUp-taak

In ClickUp's weergave van gantt mijlpalen worden weergegeven als reusachtige gele diamanten 💎 om u te helpen ze snel te identificeren in enkele seconden.

Mijlpalen identificeren in de weergave ClickUp's Gantt

Met de weergave Gantt kunt u ook de voortgang van het product in de tijd bijhouden, zodat u uw project in de loop van weken, maanden en zelfs uren kunt volgen!

7. Doelen

Geen enkele productmanager wil dat zijn teams zich zo voelen:

Met doelen kun je ervoor zorgen dat elk lid van je team weet wat hij of zij moet doen, terwijl je ook de voortgang van je team bijhoudt.

Stel eerst uw doel in ClickUp in en verdeel het vervolgens in kleinere, meetbare targets.