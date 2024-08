10 beste vastgoedmarketingtools voor makelaars in 2024

Met 97% van de kopers die zich tot het internet wenden bij het zoeken naar een huis, zijn de dagen van vertrouwen op open huizen en opzichtige tuinborden om een deal te sluiten allang voorbij. Gelukkig hoef je geen digitale marketinggoeroe te zijn om op de hoogte te blijven van deze nieuwe trends. šŸ§™

Dankzij innovatieve vastgoedmarketing software kun je gemakkelijk al je marketingactiviteiten coƶrdineren en optimaliseren. Deze platforms doen wonderen voor het vergroten van de zichtbaarheid van je aanbiedingen, het aantrekken van gekwalificeerde leads en uiteindelijk het sluiten van lucratieve deals.

We laten je kennismaken met de top 10 vastgoedmarketingtools in 2024, uitgekozen op basis van hun reputatie, verscheidenheid aan functies, positieve gebruikersbeoordelingen en het vermogen om aan de algemene en specifieke behoeften van makelaars en marketeers te voldoen.

Wat moet je zoeken in onroerend goed marketing software?

Hier zijn de belangrijkste kwaliteiten om te overwegen bij het kiezen van de perfecte vastgoedmarketingtools:

Gebruiksgemak: De vastgoedmarketingtools moeten een intuĆÆtieve navigatie en een gebruiksvriendelijke interface hebben om de leercurve en de implementatietijd te verminderen Verscheidenheid aan functies en aanpassingsmogelijkheden: Het moet het beheer van aanbiedingen, het genereren van leads, e-mailmarketing, het beheer van sociale media en het maken van virtuele rondleidingen vergemakkelijken. De tools moeten ook gemakkelijk aan te passen zijn aanuw merkidentiteit weerspiegelen en doelgroep Integratiemogelijkheden: De tool moet integreren met de tools die je al gebruikt, zoals CRM-systemen en digitale marketingtools zoals social media marketingplatforms en e-mailmarketingsoftware Analyse- en rapportagefunctie: Hiermee kun je effectief websiteverkeer monitoren en de prestaties van je vastgoedmarketingstrategie en -campagnes bijhouden Prijzen en schaalbaarheid: Er mogen geen verborgen kosten of extra kosten zijn. De prijzen moeten transparant en schaalbaar zijn om te voldoen aan uw veranderende behoeften Ondersteuning en training: Het bedrijf achter de vastgoedmarketingtool moet een responsieve en toegewijde klantenondersteuning hebben om uw vragen of technische problemen op te lossen

Sommige vastgoedmarketingtools kunnen je helpen bij het beheren en organiseren van klantinformatie, het bijhouden van leads en het automatiseren van communicatie over de hele linie. Andere marketingtools gaan verder door makelaars te helpen bij het promoten van onroerend goed en het maken van boeiende websites, aantrekkelijke profielen op sociale media of meeslepende virtuele rondleidingen door onroerend goed.

Waar je ook voor kiest, de tools die we hieronder presenteren kunnen je helpen uw verkoop te stimuleren en biedt een voorsprong op je concurrenten.

Bekijk uw vastgoedproject in vogelvlucht met ClickUp

Als u deel uitmaakt van een vastgoed marketingteam dan staat je iets moois te wachten. ClickUp biedt verschillende functies perfect voor het plannen, samenwerken, uitvoeren en volgen van de prestaties van uw campagnes en projecten, specifiek voor vastgoedbedrijven!

Nog een fantastische functie waar marketeers absoluut dol op zijn: ClickUp's sjablonen die makelaars een voorsprong geven op het project waaraan ze werken en daarbij kostbare tijd besparen. ā³

Stroomlijn uw vastgoedmarketinginspanningen met ClickUp's sjabloon

De ClickUp Vastgoedmarketing sjabloon is op maat gemaakt voor vastgoedteams die de online zichtbaarheid van hun aanbiedingen de hoogte in willen jagen. Je kunt eenvoudig de perfecte marketingplannen en kanalen, stel merkrichtlijnen en zelfs een betrouwbare marketingkalender om al uw zakelijke activiteiten in de vastgoedsector bij te houden.

Om te beginnen voegt u de woning die u wilt promoten toe aan de sjabloon. Elke aanbieding heeft een afzonderlijke opdracht waaraan je foto's en bestanden kunt toevoegen om ze gemakkelijker te kunnen identificeren.

Je krijgt ook een overzicht van al je gepromote aanbiedingen! De sjabloon wordt geleverd met veel weergaveopties die verschillende perspectieven en inzichten bieden, alsof je je marketingcommandocentrum binnen handbereik hebt:

Lijstweergave campagnes: Groepeer de aanbiedingen op basis van de status van hun promotie-inhoud (bijvoorbeeld: Te doen, In uitvoering, Moet worden goedgekeurd, Moet worden herzien, Goedgekeurd)

Volg de voortgang van uw vastgoedpromoties met ClickUp

ClickUp Board bekijken : A Kanban-bord waarop vermeldingen als kaarten worden weergegeven en geordend volgens de Strategiefase van de bijbehorende inhoud (Idee, Inhoud schrijven, Ontwerp, Beoordeling, Publicatie, Beoordeling)

Bekijk de status van je aanbiedingen in een Kanban-bord

Kalenderweergave: Toont de plaatsingsschema's van je promotie-inhoud in een maandelijkse kalenderweergave. De aanbiedingen krijgen een andere kleur afhankelijk van het type bericht waarmee ze worden gepromoot (blog, sociale media,e-mail nieuwsbrief)

Houd al uw marketingdeadlines op Ć©Ć©n plaats met ClickUp

ClickUp beste functies

1.000+ aanpasbare sjablonen

15+ weergaven

Aangepaste velden en tags

Beschikbaar op web en mobiel

Tijdregistratie en geavanceerde rapportage

Integraties met 1000+ populaire tools en platforms, zoals Slack, Calendly, Dropbox en Google Drive

Functies voor het maken van kaarten om spelden op aanbiedingen te plaatsen

Herinneringen en meldingen

ClickUp beperkingen

Af en toe bugs en glitches door frequente updates

Mobiele app niet zo volledig als de webapplicatie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive is een populaire software voor klantenrelatiebeheer (CRM) perfect voor kleinere verkoopbedrijven die hun processen willen verbeteren en meer deals willen binnenhalen.

Een van de belangrijkste krachten van Pipedrive is het centraliseren van klantgegevens in Ć©Ć©n toegankelijk platform. Het helpt je om leads in de trechter te volgen, het hele verkoopproces te visualiseren en moeiteloos te communiceren met klanten in elke fase van de verkooppijplijn.

Als het gaat om vastgoedmarketing, kan Pipedrive een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn voor het organiseren van leads, ongeacht of ze worden gegenereerd via je website en sociale media of via meer traditionele kanalen, zoals verwijzingen en aanmeldingen voor open huizen.

Zodra je een lead toevoegt aan je systeem en er een makelaar aan toewijst, kun je met Pipedrive de voortgang volgen door aanpasbare stadia van de verkooptrechter tot dat magische moment waarop je de deal sluit.

Het platform maakt ook naadloze samenwerking mogelijk tussen teamleden of makelaars, die taken aan elkaar kunnen toewijzen, documenten kunnen delen en rechtstreeks binnen het platform kunnen communiceren.

Ten slotte kun je met de analysefuncties van Pipedrive belangrijke statistieken bijhouden, zoals conversiepercentages en dealwaarden. Deze waardevolle inzichten kunnen uw sterkste wapen zijn in het verfijnen van marketingbenaderingen en het detecteren van potentiƫle verbeteringsgebieden voor uw vastgoedbedrijf.

Pipedrive beste functies

Leads en deals beheren

Activiteiten van klanten bijhouden

E-mail integratie

Workflows automatiseren

Inzichten en rapporten

Diverse integraties met de bestaande tech stack

Pipedrive beperkingen

Beperkte brandingopties

Een steilere leercurve voor gebruikers met weinig ervaring met CRM's

Gerapporteerdproblemen met klantenondersteuning Pipedrive prijzen

Essential : $9,90/maand per gebruiker

: $9,90/maand per gebruiker Geavanceerd : $19,90/maand per gebruiker

: $19,90/maand per gebruiker Professioneel : $39,90/maand per gebruiker

: $39,90/maand per gebruiker Power : $49,90/maand per gebruiker

: $49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipedrive beoordelingen en recensies

Bekijk onze gids op_ Pipedrive alternatieven !

3. Movavi

Maak boeiende schermafbeeldingen van uw eigendom met Movavi Via Movavi Movavi staat bekend om zijn video- en fotobewerking, schermopname en multimediaconversietools. Het belangrijkste verkoopargument van alle Movavi apps is hun gebruikersvriendelijkheid en intuĆÆtieve interface, waardoor ze toegankelijk zijn voor absolute beginners terwijl ervaren gebruikers ook de functionaliteiten behouden die ze nodig hebben om verbazingwekkende video-inhoud te creĆ«ren.

Movavi kan een waardevolle aanwinst zijn in uw vastgoedmarketingtoolbox. Met de videobewerkingssoftware kunt u adembenemende videotours van eigendommen maken, zodat potentiƫle kopers een virtuele wandeling kunnen maken. U kunt de beelden zo veel knippen en snijden als u wilt en het videomateriaal aanvullen met muziek, voiceovers en tekstoverlays om het pand tot leven te brengen op het scherm.

U kunt ook profiteren van de fotobewerkingssoftware van Movavi voor virtuele enscenering-zeker om het genereren van leads te verhogen. Maak foto's van leegstaande panden en gebruik de software om digitaal meubels en andere interieurelementen toe te voegen, zodat potentiƫle kopers kunnen visualiseren hoe de ruimte kan worden gebruikt.

Een ander idee om kopers aan te trekken met behulp van de video-editor van Movavi is het maken van korte hoogtepunten. Neem de mooiste foto's van het pand, mix er wat achtergrondmuziek en tekstoverlays bij en bundel ze in een korte, boeiende video.

Deel de reel op sociale media of verstuur hem in nieuwsbrieven en zie hoe uw publiek zich omzet in leads.

Movavi beste functies

Gebruiksvriendelijke interface, ideaal voor zowel beginners als meer gevorderde gebruikers

Bibliotheek met filters en speciale effecten in vastgoedmarketingtool

Video-, foto- en audio-editor

Conversie-opties voor media

Stabilisatie en motion tracking

Eenvoudig delen en exporteren naar potentiƫle klanten of andere vastgoedprofessionals

Movavi beperkingen

De gratis versies van Movavi's producten hebbenbeperkte functies* Sommige gebruikers klaagden oververvelende upsell pop-up vensters Movavi prijzen

Video-editor : $49,95/jaar

: $49,95/jaar Video-editor + Effect Packs : $155,95/jaar

: $155,95/jaar Video Suite + Effect Packs: $237,95/jaar (momenteel afgeprijsd naar $94,95)

*De vermelde prijzen hebben betrekking op persoonlijke licenties

Movavi beoordelingen en recensies

4. Hubstaff

Via Hubstaff Hubstaff heeft bekendheid verworven met zijn workforce management suite waarmee bedrijven de prestaties van hun externe teams kunnen beheren en bijhouden. Maar het doet meer dan tijdregistratie en het monitoren van werknemers!

De tool is fantastisch voor projectbeheer met zijn ingebouwde functies voor teamcommunicatie, personeelsplanning, loonlijst en facturatie, en inzicht in productiviteit. Hubstaff kan vooral handig zijn bij het beheren van vastgoedprojecten inclusief de marketingaspecten ervan.

Gebruik het platform om deadlines te stellen, taken toe te wijzen en de voortgang van de projecten van je vastgoedbedrijf te meten.

Met de time-tracking mogelijkheden van het platform kunt u nauwkeurig de tijd meten die wordt besteed aan taken zoals het maken van content, social media management en communicatie met klanten. U kunt de verzamelde gegevens gebruiken om knelpunten op te sporen en de productiviteit van uw vastgoedbedrijf te verbeteren.

Met Hubstaff kun je de verantwoordelijkheid van je medewerkers makelaars vergroten, vooral diegenen die op afstand werken. Functies zoals activiteitsniveaus en schermafbeeldingen zorgen ervoor dat alle teamleden zich richten op productief werk en dat projecten op tijd worden afgerond.

Hubstaff beste functies

Tijdregistratie met online urenstaten en tijdrapporten

Bewaking van werknemers met GPS locatie tracking

Personeelsanalyse

Agile projectbeheer

Integratie met verschillende tools voor projectbeheer, boekhouding, communicatie en CRM

Hubstaff beperkingen

Privacy

Incidenteelbugs en crashmeldingen Hubstaff prijzen

Hubstaff Veld Veld Pro : $10/maand per gebruiker Desk Veld : $12,50/maand per gebruiker Enterprise : beschikbaar na contact

Hubstaff Time en Hubstaff Desk modules **Gratis Starter : $5,83/maand per gebruiker Pro : $8.33/maand per gebruiker Enterprise : beschikbaar na contact



*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hubstaff beoordelingen en recensies

5. SEMRush

Via Semrush SEMRush is niet voor niets al een tijdje een rockster in de wereld van SEO. Het is een van de meest gebruikte tools voor het uitvoeren van zoekwoordanalyses, concurrentieonderzoek en het volgen en verbeteren van websiteprestaties.

Als je vertrouwt op de productie van content om de zichtbaarheid van je onroerend goed advertenties te vergroten en leads te genereren, kan SEMRush je strategie naar een hoger niveau tillen. Gebruik het om de meest relevante zoekwoorden in de vastgoedsector te ontdekken en optimaliseer je vastgoedwebsite en -content dienovereenkomstig. Bovendien kun je zien waar je concurrenten mee bezig zijn en de gebieden identificeren waar jij je kunt onderscheiden van de massa.

Omdat vastgoed marketing vaak draait om het promoten van onroerend goed in specifieke geografische gebieden, zijn de Local SEO tools van SEMRush absolute game-changers. Functies zoals Listing Management en Position Tracking kunnen helpen om de lokale zichtbaarheid te vergroten en meer leads te genereren. Het gaat tenslotte allemaal om het bereiken van de juiste mensen op de juiste plaatsen.

Ten slotte doen SEMRush's sociale managementfuncties wonderen voor het verhogen van je naamsbekendheid. Automatiseer en plan het plaatsen van berichten op sociale media, volg de sociale activiteiten van je concurrenten en analyseer je aanwezigheid op platforms zoals Instagram, Facebook, LinkedIn en Youtube om er het beste van te maken.

SEMRush beste functies

Trefwoordonderzoek voor vastgoedprofessionals

Content marketing tools

Lokale SEO voor regionale markten

Marktrapporten en analyse

Betaald adverteren

SEMRush beperkingen

Aan de duurdere kant

Klachten overgebruikersinterface engebruiksgemak SEMRush prijzen

Pro : $99,95/maand

: $99,95/maand Guru : $191,62/maand

: $191,62/maand Zakelijk: $374,95/maand

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SEMRush beoordelingen en recensies

6. Iconosquare

Volg de prestaties van je sociale-mediacampagnes met Iconosquare Via Iconosquare Iconosquare is een fantastisch hulpmiddel voor vastgoedmarketeers die hun social media-game willen verbeteren. Het platform biedt de beste tools en functies voor het optimaliseren van sociale-mediamarketing, het meten van prestaties en het effectief betrekken van volgers.

Met de tool kunt u een consistente aanwezigheid op sociale mediaplatforms handhaven door berichten in te plannen. U kunt ze ook automatisch op meerdere platforms tegelijk laten publiceren voor een maximaal effect.

Over effect gesproken, met Iconosquare kun je het meten met een sterk analytics arsenaal. Volg belangrijke statistieken zoals bereik, impressies, volgersgroei en betrokkenheid om een nauwkeurig idee te krijgen van hoe uw sociale-mediastrategie presteert.

U kunt ook waardevolle inzichten krijgen in uw volgers, zoals hun demografische informatie, engagementpatronen en gedrag. Met deze kennis kunt u uw online inhoud en de algehele marketingstrategie aanpassen om dichter bij uw volgers te komen en ze uiteindelijk om te zetten in leads en klanten.

Iconosquare beste eigenschappen

Gepland en automatisch publiceren op meerdere sociale mediaplatforms, waaronder Instagram, Facebook en TikTok

Geavanceerde analyses en inzichten in het volgersbestand en de concurrentie

Rapportage op maat

Leads genereren en gesprekken voeren via sociale media

Iconosquare-beperkingen

Problemen metautomatisch plaatsen van Instagram-verhalen* Conversatiefunctie naar verluidttwitter niet ondersteunt Iconosquare prijzen

Pro : ā‚¬49/maand

: ā‚¬49/maand Geavanceerd : ā‚¬79/maand

: ā‚¬79/maand Enterprise: ā‚¬ 139/maand

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Iconosquare beoordelingen en recensies

7. Wix

via Wix Editor X Ontwerp Wix is een uitstekend platform om de website te maken waar je altijd al van hebt gedroomd. En je hoeft geen coderingsgenie of doorgewinterde webontwikkelaar te zijn om je aanbiedingen te laten zien en potentiƫle kopers aan te trekken. Dankzij de drag-and-drop editor, heb je maar een paar muisklikken en een beetje fantasie nodig om een boeiende website voor je bedrijf te ontwerpen.

Je hoeft niets vanaf nul te verzinnen, want Wix heeft een bibliotheek met sjablonen die speciaal zijn ontworpen voor de makelaarsbranche. Kies de sjabloon die bij je merk en doel past, pas hem aan naar wens en je hebt in een mum van tijd een virtuele showroom voor je aanbiedingen!

Zodra je website helemaal klaar is en de aanbiedingen live gaan, kun je ze aantrekkelijker maken door fotogalerijen, interactieve kaarten en virtuele rondleidingen toe te voegen of de belangrijkste details van je woning te benadrukken. Als je bezoekers je hebben gevonden, maak er dan klanten van door contactformulieren en lead capture tools aan je website toe te voegen.

Wix beste eigenschappen

Website ontwerpen met een intuĆÆtieve drag-and-drop editor

800+ website sjablonen

Mobiele app voor het bouwen en beheren van je website

Professionele diensten voor webontwikkeling

Wix-beperkingen

Gerapporteerdproblemen met klantenondersteuning* Klachten overhoge prijzen en beperkte ontwerpfunctionaliteiten Wix prijzen

VIP : $24,50/maand

: $24,50/maand Unlimited : $12,50/maand

: $12,50/maand Combo : $8,50/maand

: $8,50/maand Connect Domein: $4,50/maand

Wix beoordelingen en recensies

8. Podio

Podio platformvoorbeeld

Podio is een platform voor projectbeheer en samenwerking dat een levensader kan zijn voor vastgoedmarketeers die meerdere panden, leads en teamleden beheren. Het stelt je in staat om al je werk te centraliseren in sterk aanpasbare workspaces, die je kunt aanpassen aan je behoeften door workflows en velden toe te voegen en handmatige, arbeidsintensieve taken te automatiseren.

Om op de hoogte te blijven van uw leads, doet Podio dienst als CMM-software. U kunt klantinformatie opslaan en de reis van uw klanten volgen door de verkooptrechter, zodat u nooit een goede deal misloopt door desorganisatie.

Samenwerking is cruciaal voor het succes van elk vastgoedbedrijf en Podio maakt het gemakkelijk door een centraal punt te bieden waar uw teamleden informatie kunnen delen, ideeƫn kunnen brainstormen en elkaar kunnen helpen deals te sluiten - en dat alles in realtime.

Podio beste functies

Projectbeheer

CRM

SociaalIntranet software* Samenwerking

Beheer van werkstromen

Beheer van bedrijfsprocessen

Podio beperkingen

Aanpassing en flexibiliteitkan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Onderbrekingen kunnen de automatisering verstoren en bedrijfsprocessen beĆÆnvloeden

Podio prijzen

Gratis

Plus : $11,20/maand

: $11,20/maand Premium: $19,20/maand

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Podio beoordelingen en recensies

9. Werkamajig

Beheer uw vastgoedmarketingprojecten met Werkamajig Speciaal ontworpen voor creatieve bureaus en marketingteams, wil Workamajig de "one-stop-shop" zijn voor het stroomlijnen van project-, resource- en financieel beheer, evenals team- en klant samenwerking .

Workamajig biedt een gecentraliseerde hub van marketingtools waar vastgoedmarketeers leads kunnen traceren en al hun vastgoed listings kunnen bijhouden, inhoud kalenders en communicatie met klanten op Ć©Ć©n gemakkelijk toegankelijke plaats.

De software faciliteert ook naadloze communicatie tussen teamleden, waardoor eindeloos heen-en-weer gemail niet meer nodig is en je je kunt richten op wat belangrijk is: het behalen van marketingdoelen en het genereren van leads en sales.

Middelen en financieel beheer zijn vaak de pijnpunten van kleinere marketingteams en de makers van Workamajig begrijpen dat heel goed. Met de marketing tools kun je budgetten en uitgaven bewaken en het genereren van facturen optimaliseren om je boekhouding schoon te houden.

Om knelpunten of verspilling van middelen te voorkomen, kunt u met Workamajig de werklast van uw medewerkers beheren en hun beschikbaarheid bijhouden. Het zorgt voor een optimale toewijzing van middelen, zodat uw team op volle capaciteit werkt om uw KPI's te behalen.

Workamajig beste functies

Projectbeheer

Tijd en taken bijhouden

GeĆÆntegreerde boekhoud- en financiĆ«le tools

Project intake software

Verkoop CRM

Hulpmiddel voor marketing resource- en verkeersbeheer

Workamajig beperkingen

Gerapporteerde problemen metwebsite responsiviteit* Klachten overonintuĆÆtieve gebruikersinterface engeĆÆntegreerde projecten beheren Werkamajig prijzen

In-house : $41/maand per gebruiker

: $41/maand per gebruiker Bureau : $41/maand per gebruiker

: $41/maand per gebruiker Enterprise: beschikbaar na contact

*Gegeven prijzen gelden voor teams met 10+ leden

Workamajig beoordelingen en recensies

10. Basecamp

Basecamp productvoorbeeld

De missie van Basecamp is om bedrijven te helpen een einde te maken aan de _"overal verspreide spullen"_aanpak. Het biedt een gecentraliseerd platform om uw vastgoed te beheren marketingcampagnes effectief en werk samen met je team om wederzijdse doelen te bereiken.

Gebruik de marketingtools om op de hoogte te blijven van verschillende marketinginitiatieven, zoals het promoten van woningaanbiedingen, het uitvoeren van social media-campagnes en het creƫren van boeiende inhoud. Maak aparte projecten voor elk marketingkanaal, wijs taken toe aan je teamleden en stel deadlines in om maximale productiviteit te garanderen.

De kalenderintegratie van Basecamp maakt het moeilijk om een belangrijke datum met betrekking tot uw marketingactiviteiten te missen. Of het nu gaat om een deadline voor het publiceren van content, een open huis evenement of de lancering van een social media campagne, het platform doet uw tijdmanagement voor u.

Basecamp beste functies

Home: dashboard op Ć©Ć©n pagina met je projecten en opdrachten

To-dos: voor het bijhouden van taken en deadlines

Kampvuur: ingebouwde groepschat

Doors: voor integratie met externe tools en diensten

Schedule: een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en deadlines

Basecamp beperkingen

Prijzen Basecamp

Basecamp : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Basecamp Pro Unlimited: $299/jaar of $349/maand

Basecamp beoordelingen en recensies