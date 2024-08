15 Beste risicomanagementsoftware 2024 | Tools voor risicomanagement

Laten we beginnen met een pro tip - risicomanagementsoftware is een onmisbaar hulpmiddel in de hedendaagse bedrijfsomgeving.

Wat als je de langetermijnuitkomst van elke beslissing wist voordat je die nam? Of dat u bij elke lancering van een nieuw product al wist hoe klanten het zouden ontvangen?

Deze scenario's elimineren het natuurlijke risico dat gepaard gaat met de meeste bedrijven en productontwikkeling, en TBH, deze scenario's zijn ook vrijwel onmogelijk. Sterker nog, 62% van de organisaties heeft de afgelopen 3 jaar al te maken gehad met een incident met kritieke risico's. 😳🤯

Er zit echter ook een lichtpuntje aan dit alles: risico's zijn een volkomen normaal onderdeel van elk bedrijf. Bovendien zijn er manieren om je voor te bereiden op de obstakels die op je pad kunnen komen en deze te beheren met behulp van krachtige software die speciaal is ontworpen om deze taak uit te voeren!

enter_: Software voor risicobeheer. ✅

Gelukkig zijn er verschillende tools voor risicobeheer waaruit je kunt kiezen, maar niet al deze tools zijn even nuttig.

Voordat je de toekomst van je bedrijf toevertrouwt aan elke risicobeheersoftware, moet je ervoor zorgen dat je hebt geïnvesteerd in de software die is afgestemd op de behoeften van je team. Je hoeft je daar echter niet druk over te maken, daarvoor zijn we hier. 🙂💜

Lees mee terwijl we alles uitdiepen wat je moet weten over risicomanagementsoftware - wat het is, de onmisbare functies en 15 sterke platforms voor deze taak.

Wat is risicobeheersoftware?

Risicomanagementsoftware controleert veel potentiële problemen die het resultaat van uw organisatie kunnen schaden en stelt oplossingen voor om de crisis af te wenden. Dit zijn niet altijd risico's die het einde van een baan betekenen, ze kunnen in ernst variëren van een kleine daling in de verkoop tot inbreuken op de beveiliging van gegevens of niet-naleving van regelgeving.

Deze tools klinken misschien eerder als een want dan als een noodzaak als het op uitgaven aankomt-je zou zelfs kunnen denken dat je dit gebied al onder controle hebt met je reguliere teampraktijken en analysesystemen.

Maar in feite is investeren in risicomanagementsoftware een van de meest aanbevolen manieren om bedrijfsbrede kosten te verlagen .

Als het helpt om zelfs de kleinste daling in de verkoop te voorspellen of te voorkomen, dan heeft uw risicobeheerplatform zijn werk gedaan. Net als bij een verzekering voor je huis, auto of leven, wordt dit hulpmiddel misschien niet elke dag gebruikt, maar je zult blij zijn dat het er is als je het nodig hebt.

Hoe doet risicomanagementsoftware dit eigenlijk allemaal? Zoek niet verder. ⬇️

Criteria voor risicobeheersoftware

Niet alle risicomanagementtools zijn hetzelfde. Of erger nog, sommige oplossingen beloven goud maar leveren stof. 😔

Hoe weet u welke software uw verwachtingen zal overtreffen? Overweeg eerst deze factoren:

Organisatiebehoeften

Uw unieke vereisten zullen uiteindelijk bepalen welke tool u van dienst zal zijn.

Wilt u voorkomen dat financiën door de mazen van het net glippen? Dan heeft het geen zin om voor een tool te gaan die gespecialiseerd is in compliance-gerelateerde risico's zoals HIPAA. Denk aan de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) en bedrijfsdoelstellingen waarop u zich wilt concentreren en verfijn van daaruit uw zoektocht naar risicomanagementsoftware. ✅

Contract en budget

Verbazingwekkend nieuws: u hoeft geen bank te beroven om een geavanceerde tool voor risicobeheer te bemachtigen!

Er zijn genoeg opties voor bedrijven en budgetten van elke grootte, maar niet elke tool zal elk team op dezelfde manier van dienst zijn. Als je te maken hebt met een grote onderneming, zijn je budget en doelstelling voor risicomanagementsoftware natuurlijk heel anders dan voor een klein bureau of een zelfstandige ondernemer.

Integratie met bestaande toepassingen

Zorg ervoor dat uw oplossing past in uw bestaande technologiestapel. U hebt misschien het gevoel dat u de software voor risicobeheer van uw dromen hebt gevonden, maar als die niet aansluit bij de tools waarin u al hebt geïnvesteerd, kan dat een probleem zijn dat het verschil maakt. 😕

Van modules tot functies tot plugins, zorg ervoor dat uw potentiële nieuwe software integreert met uw firewalls, endpoint detectie en respons, en analyse van gebruikersgedrag. U wilt geen gaten in de beveiliging of dure revisies van tools.

15 Softwareoplossingen voor risicobeheer voor uw risicobeheerteam

Om u te helpen de slimste keuze te maken in uw zoektocht naar de beste risicomanagementsoftware, kunt u hieronder onze top 15 bekijken:

ClickUp

Controleer projectupdates, beheer risico's en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp werkruimte

Beschouw ClickUp als uw one-stop-shop voor alles wat met productiviteit te maken heeft. Met honderden volledig transparante en aanpasbare functionele functies clickUp biedt het ultieme platform voor teams van elke grootte om projectupdates te controleren, risico's te beheren en samen te werken - alles op één plek.

ClickUp's rijke ervaring met functies maakt werkbeheer een fluitje van een cent en biedt voordelen voor teams in verschillende bedrijfstakken. Van brainstormen over ClickUp's digitale whiteboards voor het maken van gedetailleerde wiki's in zijn samenwerkende documenten uw ClickUp Workspace biedt zoveel meer dan de gemiddelde risicomanagementsoftware die u misschien gewend bent. ClickUp's toegewezen opmerkingen , in-app chat functie, automatiseringen en realtime rapportage helpen je georganiseerd en op de hoogte te blijven door overplanning te voorkomen en risicofactoren te beperken die je organisatie kunnen achtervolgen. Lees hier hoe. ⬇️

Onze favoriete ClickUp functies voor risicobeheer

Zoals de perfecte combinatie van risico, project- en samenwerkingssoftware allemaal verpakt in één dynamisch pakket, helpt ClickUp u om op de hoogte te blijven van potentiële risico's en het team voelt zich verantwoordelijk en eigenaar van hun taken.

Dashboards Dashboards in ClickUp bieden een overzicht op hoog niveau van elk aspect van de status en het project van uw project op één aanpasbare en informatieve plaats. Zie het als uw missiecontrolecentrum voor elk project. 🛸

Jij hebt de macht om je Dashboard helemaal vanaf nul op te bouwen. Kies welke informatie je wilt zien en hoe je die visualiseert in je Dashboard vanaf meer dan 50 Widgets ontworpen om te worden aangepast aan jouw werkprocessen. Enkele handige widgets zijn tabellen, het insluiten van externe apps, werkbelasting van teamleden bijhouden , stappenplannen aangepaste grafieken en meer. 🤯

Als je op de hoogte wilt zijn van elk projectdetail en elk mogelijk risico, begin dan met Dashboards.

Native tijdregistratie

We kennen allemaal dat gevoel - en zijn er stiekem dol op - dat je je in een taak verliest. Als je zo lang je beste beentje voorzet en het voor je het weet al 5 uur is. 😳

Maar laten we eerlijk zijn, het is ook een groot probleem productiviteitskiller .

De oplossing? Tijdregistratie! Iets wat ClickUp tot in de puntjes beheerst. 💪🏼

Of het nu gaat om het instellen van tijdsinschattingen, het bijhouden van de tijd besteed aan een ClickUp taak , die de tijd registreert die wordt doorgebracht in elke webbrowser of uw factureerbare tijd bijhouden, ClickUp's tijdregistratie functies gaan veel verder dan uw gewone stopwatch.

Bekijk zelfs een gecombineerde rollup van alle tijd die u besteedt aan uw taken en subtaken om tot in de puntjes te weten te komen hoe u uw dag doorbrengt. En als je je afvraagt hoe tijdregistratie samenhangt met risico's: bijna alle KPI's beginnen hier. Weet hoe jij en je team hun tijd besteden zodat je belangrijke taken aan de juiste mensen kunt delegeren.

Automatiseer terugkerende taken

Een van de belangrijkste voordelen van risicomanagementsoftware is dat je de ins en outs van je team, product of prestaties kent, zonder micromanagement of de gevreesde helikoptermoeder-energie. 🚁

Dit soort software kan je helpen de onnodige tijd te beperken die je besteedt aan repetitieve taken of gewoon druk werk, zodat het team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is.

Dat is waar automatiseringen in ClickUp in het spel komen. 🙂

Er zijn meer dan 100 manieren om uw workflow in ClickUp te automatiseren om wijzigingen aan te brengen in taakstatussen, toegewezenen, prioriteiten, datums en meer. Plus, meer dan 50 acties triggeren de exacte, aangepaste automatiseringen die je nodig hebt.

Eigenlijk is niets verboden als het gaat om automatiseringen in ClickUp, dus denk buiten de gebaande paden. 📦

Honderden aanpasbare sjablonen

Dat klopt! Honderden. 😍

ClickUp heeft een sjabloon gemaakt voor eigenlijk alles wat het te bieden heeft, inclusief sjablonen voor risicobeheer . Dus terwijl het vol zit met tal van aanpasbare functies, biedt ClickUp tal van manieren - zelfs buiten de klantenondersteuning om - om uw team te helpen zijn doelen te bereiken en risico's te beperken op de meest productieve manier mogelijk.

Van Kanban-borden naar Whiteboards how-To Help Docs, Mindmaps , dynamische Gantt-grafieken en meer- ClickUp's steeds groeiende sjablooncentrum biedt een gratis sjabloon voor gebruikers op elk niveau.

Ziet u nog steeds niet de sjabloon die u nodig hebt? Of heb je een kant-en-klare sjabloon aangepast die je opnieuw wilt gebruiken? Geen probleem, je kunt elk proces, taak of weergave met een paar klikken opslaan als sjabloon in je werkruimte. ✅

Klikprijzen

Blijf het hele jaar productief en zonder risico's met de prijsplannen van ClickUp:

Gratis voor altijd : Veel krachtige functies voor risico- en projectbeheer, onbeperkt aantal taken en leden, 100 MB opslag en meer

: Veel krachtige functies voor risico- en projectbeheer, onbeperkt aantal taken en leden, 100 MB opslag en meer Onbeperkt ($7/member/maand): Onbeperkte dashboards, opslag en integraties, flexibele rapportage en meer

($7/member/maand): Onbeperkte dashboards, opslag en integraties, flexibele rapportage en meer Zakelijk ($12/lid/maand): Geavanceerde automatisering en openbaar delen, onbeperkte teams, Google SSO, exporteren op maat

($12/lid/maand): Geavanceerde automatisering en openbaar delen, onbeperkte teams, Google SSO, exporteren op maat Enterprise (Neem contact op met ClickUp voor prijzen): toegewijde succesmanager, begeleide onboarding, white labeling, ondernemings-API

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (4.510+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.970+ beoordelingen)

2. Risk Cloud

Risicobeheer en nalevingsbeoordelingen in Risico wolk LogicGate's Risk Cloud risicobeheerplatform gooit draden van e-mails en spreadsheets uit het raam om plaats te maken voor een centrale, gestroomlijnde, geen-code omgeving voor al uw risico- en complianceactiviteiten.

De grafische database vergroot de wendbaarheid en flexibiliteit naarmate uw projecten zich ontwikkelen. U kunt de database configureren om missiekritieke problemen op te lossen, zoals IT-risicobeheer en risicobeheer door derden.

Onze favoriete Risk Cloud-functies

30+ apps voor veelvoorkomende GRC-gebruiksgevallen

Aangepaste integraties

Voors van Risk Cloud

Uitgebreide structuur voor het bijhouden van gegevens en governance

Intuïtieve gebruikersinterface

Risk Cloud nadelen

Beperkte rapportagefunctionaliteit

Risk Cloud prijzen

De prijsinformatie is beschikbaar op aanvraag

Risk Cloud Beoordelingen

G2: 4,6/5 (110+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

3. Verkoper360

Risicobeheer voor derden en leveranciers in Verkoper360 Vendor360 van CENTRL is een enterprise risk management platform gericht op het helpen beheren van leveranciers en risico's van derden. Het wordt geleverd met vooraf ingestelde vragenlijsten om leveranciers te analyseren en ervoor te zorgen dat elke leverancier voldoet aan de richtlijnen. Het biedt ook een aantal automatiseringsfuncties om processen te stroomlijnen voor documenttoewijzing en -goedkeuring!

Onze favoriete Vendor360-functies

Ingebouwde connectoren om gegevens tussen bedrijven uit te wisselen

Snel aan de slagsjablonen voor leverancierslijst* Automatiseringstools om efficiënter met documenten om te gaan

Vendor360 pros

Dit is een handige tool voor het beheren van alle documenten en details van derden

Categoriseren van leveranciers op basis van inherente risiconiveaus en kriticiteit

Vendor360 nadelen

Beperkte integraties met belangrijke werkplek-apps

Geen beoordelingen op G2 of Capterra om te weten wat echte klanten van hun ervaring vinden

Vendor360 prijzen

Neem contact op met Vendor360 voor alle prijsinformatie

Vendor360 beoordelingen

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Lendflow

Ingebedde krediethulpmiddelen in Lendflow Lendflow is een kredietplatform dat bedrijven helpt om kredietproducten in te bedden en te lanceren. Het is bedoeld om klanten sneller aan kapitaal te koppelen en neemt een deel van het zware werk voor zijn rekening om je kredietproducten van de grond te krijgen.

Op het gebied van risicobeheer - en met behulp van de gebruiksvriendelijke code - helpt Lendflow je bij het beheren van compliance, regelgebaseerde workflows en risicobeoordelingen.

Onze favoriete Lendflow functies

Vooraf gebouwde applicatiewidgets

Real-time voorwaarden en aanbiedingen waarschuwingen voor je klanten

Geavanceerde gegevensbeveiliging

Een re-share component waarmee je extra commissie kunt verdienen!

Lendflow profs

Aanpasbare UI om bij je merk te passen

Beveiliging op bankniveau

Diverse integraties met derden

Lendflow nadelen

Beperkte gidsen en bronnen online

Lendflow prijzen

Neem contact op met Lendflow voor alle prijsinformatie

Lendflow beoordelingen

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

5. Oplosser

Risicoanalyse in Oplosser Planning en voorbereiding behoren tot de sterke punten van Resolver.

Hoewel geen enkele risicomanagementsoftware de toekomst kan voorspellen, gelooft Resolver dat een goede basis van planning noodzakelijk is voor elk bedrijf.

De software richt zich op het vroegtijdig identificeren en plannen van risico's voordat een project van start gaat door de behoeften en doelstellingen op het gebied van regelgeving te beoordelen om mogelijke toekomstige problemen te identificeren.

Onze favoriete Resolver-functies

Op risico's gebaseerde, flexibele controletrajecten

Rapportage incidenten om teamleden in staat te stellen hun stem te laten horen

Correctieve en Preventieve Acties (CAPA) om de boot zo vroeg mogelijk te redden

Resolver pro

Responsieve klantenondersteuning

Meerdere leden kunnen tegelijkertijd aan een bestand werken

Gemakkelijk rapporten maken

Resolver nadelen

Doe-het-zelf installatie kan een uitdaging zijn en kan hulp vereisen van hun ondersteuningsteam

Sommige gebruikers zeggen dat upgraden storend kan zijn

Beperkt bestandsoverdracht naar de software

Resolver prijzen

Neem contact op met Resolver voor alle prijsinformatie

Resolver beoordelingen

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

6. OneTrust

Rapportage van incidenten in OneTrust OneTrust is een categoriebepalende oplossing waarmee bedrijven wederzijds vertrouwen kunnen opbouwen en de naleving van best practices kunnen bevorderen. De software centraliseert agile workflows voor risico's van derden, gegevensbeheer, privacy, ethiek en naleving.

Onze favoriete OneTrust-functies

Integraties voor gestroomlijnde gegevensverzameling

Real-time rapportage

De voordelen van OneTrust

Gebruiksvriendelijke UI

Tools voor risicometing en herstel

OneTrust nadelen

Ingewikkelde implementatie

Prijzen van OneTrust

Neem contact op met OneTrust voor alle prijsinformatie

OneTrust beoordelingen

G2: 4.3/5 (110+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

7. Project Risico Manager

Via Project Risico Manager Hoewel Project Risk Manager gewoon een oplossing is voor het beheren van projectrisico's die eenvoudig te installeren, in te stellen en te gebruiken is, zit de functionaliteit van de gebruikersinterface nog steeds diep. De tool maakt gebruik van vooraf ingestelde impactcategorieën en rangschikkingen om potentiële bedreigingen beter te prioriteren.

Onze favoriete Project Risk Manager-functies

Meerdere installatiekopieën plus een beveiligde database

Automatische risicowaarschuwingen

Aanpasbare parameters

Project Risk Manager voordelen

Krachtige risicobeheertoepassingen en analysefuncties

Georganiseerde verzameling van risico's voor snelle actie

De nadelen van Project Risk Manager

Alleen desktopapplicatie

Kan duur zijn om aan te schaffen, te licenseren en leden te trainen

De juiste parameters instellen voor je team kan een uitdaging zijn

Prijzen voor Project Risk Manager

Gratis (tot 5 leden): aanpasbare parameters, onbeperkt aantal projecten en risico's, automatische risicorangschikking

(tot 5 leden): aanpasbare parameters, onbeperkt aantal projecten en risico's, automatische risicorangschikking Pro ($19/maand hosting + $1 per lid/dag): Gegevensexport, aangepaste cloud- of serverhosting

Project Risk Manager beoordelingen

G2: 5/5 (1 beoordeling)

Capterra: 4.4/5 (5 beoordelingen)

8. LogicManager

Accountanalyse in LogicManager De geavanceerde taxonomietechnologie van LogicManager biedt je ongeveer 100 pakketvariaties voor de behoeften van je team. Dit platform is er trots op dat het de prestaties van bedrijven verbetert als hulpmiddel voor operationeel risicobeheer.

Onze favoriete functies van LogicManager

To-do lijsten om risicomanagementtaken te monitoren

Vooraf samengestelde, configureerbare risicobibliotheken om de detectie van bedreigingen te verbeteren

Taxonomietechnologie om afhankelijkheden te tonen

LogicManager voordelen

Uitstekende ondersteuning van accountanalisten

Eén platform voor nauwkeurige en bruikbare gegevens

Organisaties kunnen evolueren met productupdates

LogicManager nadelen

Grote organisaties kunnen minder profiteren van de functieset

Geïntegreerde workflows en out-of-the-box rapportage kunnen enkele verbeteringen gebruiken

Prijzen van LogicManager

Neem contact op met LogicManager voor alle prijsinformatie

LogicManager beoordelingen

G2: 4,5/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

nTask

Risico's van je projecten beheren in nTaak Heb je genoeg van complexe en onhandige risicomanagementsoftware?

nTask is gebruiksvriendelijk en heeft aangename neutrale tinten op het intuïtieve dashboard. Met deze software voor beveiligingsrisicobeheer kunt u problemen prioriteren, potentiële risico's beoordelen en deze delegeren aan verschillende teamleden om ze te bewaken.

Onze favoriete nTask-functies

De aangepaste risicomatrix voor de juiste risicoanalyse

Zoeken en filteren om bedrijfsmiddelen en taken te vinden

Aangepaste categorisatie voor sneller beheer

nTask pros

Functies voor risicobeoordeling identificeren potentiële problemen

Intuïtieve gebruikersinterface

Tijdregistratie en Kanban-borden

Betaalbaar

nTask nadelen

Beperkte integratie met populaire apps zoals Zoom

Steile leercurve om aan de workflow en functies te wennen

Rapporten maken kan een uitdaging zijn

nTask prijzen

nTask biedt een gratis proefversie en meerdere betaalde plannen, afhankelijk van het aantal gebruikers.

Premium ($3/maand): Voor teams of individuen die net beginnen

($3/maand): Voor teams of individuen die net beginnen Zakelijk ($8/maand): Voor teams die projecten en plannen willen bouwen als een professional.

($8/maand): Voor teams die projecten en plannen willen bouwen als een professional. Enterprise (Neem contact op met nTask voor prijzen): Voor teams die beveiliging, aanpassingen en geavanceerde functies op ondernemingsniveau wensen

nTask beoordelingen

G2: 4,4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 3.9/5 (90+ beoordelingen)

10. CURA

Beheer van bestuur, risico's en naleving CURA Sommige bedreigingen zijn voorspelbaar, sommige komen terug en sommige zijn stiekem. Daarom moeten risicomanagementtools lopende en terugkerende risico's bijhouden.

CURA streeft ernaar precies dat te doen met haar oplossingen voor risicomonitoring. De risicorapportage van de software vindt de waarschijnlijkheid van impact in industrieën variërend van banken tot nutsbedrijven en telecommunicatie.

Onze favoriete CURA-functies

Configureerbare risicorapportage met flexibele dashboards

Objectievenfunctie om de risico's en prestaties van elk teamlid te bewaken

Visueel interactieve rapporten in de vorm van grafieken, tabellen en lijsten

CURA pros

Beoordeling van kwetsbaarheden bij elke stap van uw project

Ondersteunt het exporteren van rapporten als PDF, Excel Spreadsheets, Word doc en e-mail

Risicoherstel en interne risicogebaseerde audits

CURA nadelen

De leercurve van de UI is een beetje steil

CURA prijzen

Neem contact op met CURA voor alle prijsinformatie

CURA beoordelingen

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

11. TimeCamp

Houd de tijd bij om potentiële risico's voor te blijven met TimeCamp Glipt de tijd je door de vingers? TimeCamp is een online timer-app met een heleboel ingebouwde functies voor het beoordelen van eenvoudige of schijnbaar onschuldige risico's.

Onze favoriete TimeCamp-functies

Eenvoudige en inzichtelijke rapporten om de winstgevendheid van projecten te meten en het budget bij te houden

Goedkeuring van urenstaten met één klik

De voordelen van TimeCamp

Eenvoudig lekkende onkosten sorteren en controleren

Gratis tot 5 plaatsen

TimeCamp nadelen

Kan een beetje traag zijn bij het laden van inhoud

Mobiele app kan wat verbeteringen gebruiken

TimeCamp prijzen

Gratis : Onbeperkt aantal gebruikers, projecten en taken, mobiele plus desktop app

: Onbeperkt aantal gebruikers, projecten en taken, mobiele plus desktop app Basis ($6,3/gebruiker/maand): Aangepaste rapporten, managementrollen, onbeperkte integraties, XLS-rapporten exporteren

($6,3/gebruiker/maand): Aangepaste rapporten, managementrollen, onbeperkte integraties, XLS-rapporten exporteren Pro ($9/gebruiker/maand): Aangepaste gebruikersrollen, facturering, 2-factor authenticatie, schermafbeeldingen

($9/gebruiker/maand): Aangepaste gebruikersrollen, facturering, 2-factor authenticatie, schermafbeeldingen Enterprise (Bespreek prijzen met verkoop): Persoonlijke training, zelf gehoste server, private cloud-implementatie

TimeCamp beoordelingen

G2: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

Bekijk deze_ TimeCamp alternatieven !

12. A1 Tracker

Via Youtube A1 Tracker is een gebruiksvriendelijke software voor risicobeheer met functies zoals dreigings- en risicobeoordelingen, waarschuwingen, logboekgeschiedenis, risico-audits, webportaal, risicobeoordelingen en meer.

Onze favoriete functies van A1 Tracker

Automatisering van de workflow bij het beoordelen en goedkeuren van gegevens

Automatische realtime meldingen

Webgebaseerde, cloudhosting en on-premise hostingopties

A1 Tracker voors

Eersteklas flexibiliteit en aanpassingen

Gedetailleerde rapportage

Maakt naadloze aanpassing en migratie van bestaande oplossingen mogelijk

A1 Tracker nadelen

Sommige gebruikers meldden uitdagingen bij het bouwen van aangepaste weergaven

A1 Prijzen van Tracker

Neem contact op met A1 Tracker voor alle prijsinformatie

A1 Tracker beoordelingen

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (50+ beoordelingen)

13. Qualys

Potentiële risico's analyseren in Qualys Qualys is een ander hulpmiddel voor beveiligings- en nalevingsbeheer dat wordt gebruikt om blootstelling aan risico's te identificeren. Deze uitgebreide software kan zelfs de kleinste risicomogelijkheden uitroken. Het speciale systeem spoort mazen in je processen op, zodat je problemen proactief kunt oplossen.

Onze favoriete Qualys-functies

Continue ontdekking om al je bedrijfsmiddelen te inventariseren op een wereldwijd hybride IT-ecosysteem

Een krachtige zoekfunctie om bedrijfsmiddelen te vinden

Aangepaste tagging van assets voor een stellaire organisatie

Kwaliteiten

Enkele aanpassingsmogelijkheden

Alle apps toegankelijk vanaf één pagina

Gemakkelijk te gebruiken

Kwaliteiten tegens

UI kan verschillen door onafhankelijke upgrading

Ingewikkeld installatieproces

Kwaliteiten

Neem contact op met Qualys voor alle prijsinformatie.

Kwalys beoordelingen

G2: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 3.6/5 (10+ beoordelingen)

14. ServiceNow

Hittekaarten en grafieken om risico's te prioriteren in ServiceNowServiceNow is software voor bedrijfsrisicobeheer die uw processen verenigt in Governance, Risk en Compliance (GRC) programma's. Het doel is om een gecentraliseerd, alomvattend risicomanagementproces te realiseren om nauwkeurige rapporten en risicoprioritering bij te houden.

Onze favoriete ServiceNow-functies

Mobiele risico-app om op de hoogte te blijven van risico-activiteiten, waar u ook bent

Belangrijke risico-indicatoren die automatisch niet-conforme controles identificeren

Rapportage op maat

ServiceNow pros

Een one-stoprisicoregister voor allround beheer van vitale gegevens

Schaalbaarheid

ServiceNow nadelen

Kan een beetje achterlopen

Beperkte integraties

Prijzen van ServiceNow

Neem contact op met ServiceNow voor alle prijsinformatie

ServiceNow beoordelingen

G2: 4,3/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

15. Riskonnect

Inzicht in risico's met grafieken, kaarten en diagrammen in Riskonnect Riskonnect is een tool op bedrijfsniveau om uw organisatie te helpen risico's holistisch te begrijpen, te bewaken en te beheersen om de aandeelhouderswaarde te verhogen. Het categoriseert risico als alles wat uw reputatie, concurrentievermogen en strategische groei kan schaden.

Onze favoriete functies van Riskonnect

Administratiehulpmiddel dat systemen, mensen en claims integreert

Interne auditing voor het beheer van complexe procedures

Eenvoudige prompts in de module voor ongevalsrapportage

Riskonnect voordelen

Gebruiksgemak

Zeer configureerbare functies

Consolideert gegevens uit meerdere bronnen

Riskonnect nadelen

Beperkt aanpasbaar

Mist meerdere functies in de mobiele app

Riskonnect prijzen

Neem contact op met Riskconnect voor alle prijsinformatie

Riskonnect beoordelingen

G2: 4/5 (2 beoordelingen)

Capterra: N/A

Risico's beperken met ClickUp - Het beste risicobeheerplatform voor uw team

Er zijn talloze tools die veelbelovende realtime rapporten, tijd- en budgetregistratie of auditing bieden. Uiteindelijk zal uw bedrijf meer baat hebben bij een platform dat het allemaal kan, zonder uw huidige technische stack te verstoren of nog een venster aan uw toch al overvolle browser toe te voegen.

ClickUp is uw beste oplossing voor risicobeheer. Optimaliseer uw product- en projectprocessen terwijl u risico's op een kilometer afstand kunt herkennen met honderden aanpasbare functies, waaronder dashboards, doelen, meerdere manieren om te chatten en nog veel meer.

Het kost helemaal niets om te beginnen met het beperken van risico's op ClickUp's Gratis Altijd Plan .

