10 Beste projectmanagementsoftware voor freelancers 2024

Werken als freelancer is meestal puur geluk. Maar als je geen systeem hebt om al je klanten en freelance projecten te beheren, riskeer je veel frustraties en mogelijk gemiste deadlines.

Maar je weet dit. Daarom ben je op zoek naar de beste projectmanagement software voor freelancers. Gelukkig voor jou onderzoeken we 10 freelance software voor projectbeheer voor freelancers vandaag.

Deze tools kunnen je helpen bij het beheren van meerdere klanten, het plannen van projecten en het bijhouden van de voortgang. Maar laten we eerst wat dingen rechtzetten voordat we in detail treden:

De kosten zijn een van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden voordat je voor een freelance projectmanagement hulpmiddel. Per slot van rekening ben je waarschijnlijk een eenmansshow en wil je je overheadkosten laag houden.

Maar dit is geen groot probleem omdat je veel projectmanagementsoftware gratis kunt gebruiken.

(HINT: De eerste tool in deze lijst is gratis en zit boordevol essentiële projectmanagementfuncties.)

Kwaliteit 1: Meerdere weergaven

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

U wilt projectbeheersoftware waarmee u eenvoudig uw taken kunt plannen projectomvang en tijdlijnen. De tool van uw keuze moet meerdere weergaven hebben, zoals De Kanban-weergave van ClickUp , kalender-, lijst- en taakweergaven, om er maar een paar te noemen.

Kwaliteit 2: Voortgang bijhouden

Krijg een overzicht op hoog niveau van hoe uitgelijnde initiatieven vorderen met de Portfolio-widget in ClickUp

Freelancers weten dat klanten graag de voortgang van uw project zien. Daarom is het het beste om een tool te gebruiken waarmee je gemakkelijk de voortgang van je project kunt delen.

Je software voor freelance projectbeheer moet een rapportagefunctie hebben waarmee je de voortgang voor al je unieke klanten in kaart kunt brengen. Als je ze kunt onderverdelen in specifieke portfolio's, blijf je georganiseerd.

Kwaliteit 3: Aanpasbaar en samenwerkingsgericht

Maak aangepaste dashboards in ClickUp om een overzicht op hoog niveau te krijgen van al uw werk

Laten we eerlijk zijn: freelancers zijn uniek en behandelen verschillende soorten projecten. Het is belangrijk om projectmanagementsoftware voor freelancers te gebruiken die kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

Nog belangrijker is dat de tool van je keuze meer dan één lid moet ondersteunen wanneer je een extra lid of klant moet toevoegen aan je projectdashboard . Maar bovenal moet de beste projectmanagementsoftware voor freelancers eenvoudig in te stellen en te gebruiken zijn.

Nu je weet waar je op moet letten, laten we eens duiken in de 10 tools die je moet overwegen voor projectbeheer als freelancer.

De 10 beste software voor projectbeheer voor freelancers

Zet uw ideeën om in taken binnen de ClickUp Whiteboard-functie

Er is een goede reden waarom we ClickUp hebben opgenomen in de lijst van beste projectbeheerprogramma's voor freelancers. Om te beginnen heeft ClickUp een gratis plan met alle essentiële functies die je als freelancer nodig hebt.

ClickUp belooft drie dingen: Planning, samenwerking en volgen van projecten . Deze handige projectmanagementsoftware geeft u toegang tot meerdere weergaven, waaronder Gantt, lijst, kalender, Board en Box. U kunt ook een meer gepersonaliseerde weergave maken van een van de meer dan 10 weergaven van ClickUp.

Zet opmerkingen om in ClickUp taken of wijs ze toe om gedachten direct om te zetten in actie-items

Met ClickUp kunt u in realtime chatten met klanten binnen het projectdashboard. Klanten kunnen opmerkingen achterlaten of wijzigingen toewijzen via @ opmerkingen. U kunt bijlagen delen, zoals afbeeldingen, documenten of codebestanden, allemaal binnen ClickUp.

U hoeft niets te missen dankzij realtime meldingen en een centraal platform waar alles gemakkelijk toegankelijk en te delen is.

ClickUp functies

Prioriteiten om taken in te delen in dringend, hoog, normaal of laag geprioriteerd

Toestemming en toegangsrechten om te bepalen wie toegang krijgt tot wat

Commentaar toewijzen en annotaties achterlaten op afbeeldingsbestanden om meer samen te werken

ClickUp Doelen om te definiëren wat u in een bepaald tijdsbestek wilt voltooien

ClickUp Mindmaps om projectideeën te brainstormen en input van de klant te krijgen

ClickUp voordelen

Heel veelgratis projectsjablonen om snel aan de slag te gaan

SamenwerkenClickUp Documenten om info voor al uw klanten te organiseren en te delen

Krachtige integraties met Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira, enz.

Een globale tijdregistratiefunctie om te meten hoeveel tijd je aan een project besteedt

Een handigemobiele app om onderweg projecten te beheren

ClickUp nadelen

Het brede scala aan functies kan overweldigend zijn

Zoekfuncties zouden sneller kunnen (updates volgen binnenkort! 😉)

ClickUp prijzen

ClickUp biedt een gratis plan met veel functies en betaalbare premium plannen als volgt:

Beperkt : $7 per lid per maand

: $7 per lid per maand Zakelijk : $12 per lid per maand

: $12 per lid per maand Onderneming: Prijs op aanvraag

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Maandag.nl

Maandag Board View kan kaartweergavedetails aanpassen en in groepen verdelen

Als je op zoek bent naar een projectbeheeroplossing voor freelancers, heb je vast en zeker gehoord over Maandag . Deze projectmanagementsoftware is robuust en een veelgemaakte keuze voor freelancers met veel klanten of complexe projecten.

Monday richt zich op het beschikbaar stellen van projectgegevens, samenwerking en het uitgebreid volgen van projecten.

Monday.com functies

Kanban-, kalender-, lijst- en grafiekweergaven

Workload automation op de premium plannen

Privéboards en -documenten

Zeer aanpasbare projectdashboards en workflows

Meldingen bij verandering van taakstatus

Voordelen van Moday.com

200+sjablonen voor freelancers* Android- en iOS-apps om onderweg freelance projecttaken te plannen en bij te houden

Je kunt een projectdashboard maken voor elk taakbord of meerdere borden combineren

Mijlpalen om de voortgang van een project bij te houden

Geavanceerde integraties met andere populaire tools

Nadelen van Moday.com

Een zeer beperkt gratis plan (slechts 3 Kanban-borden en 2 teamleden op het gratis plan)

Premium plannen zijn vrij prijzig vergeleken met de meeste tools die we hebben bekeken

Machtigingen op meerdere niveaus zijn alleen beschikbaar in het enterprise plan

Het kan ingewikkeld lijken als je begint

Moday.com prijzen

Maandag.nl heeft een gratis plan en vier andere betaalde plannen, zoals hieronder weergegeven:

Basis : $8 per maand per gebruiker

: $8 per maand per gebruiker Standaard : $10 per maand per gebruiker

: $10 per maand per gebruiker Pro : $16 per maand per gebruiker

: $16 per maand per gebruiker Ondernemingsplan: Beschikbaar op aanvraag

Moday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Monday.com alternatieven !

3. Trello

Via Trello Als je kanban-borden noemt aan een freelancer, zullen hun gedachten onmiddellijk springen naar Trello . Deze projectmanagementsoftware werkt voornamelijk op Kanban-borden. Trello past uitstekend bij een freelancer die ervan houdt om projecten op borden te visualiseren.

Trello functies

Borden, lijsten en kaarten om projecttaken op te splitsen en te organiseren

Automatisering om workflows te vereenvoudigen

Sjablonen voor de meeste projectmanagementfuncties

Centraal dashboard om een project, vervaldatums, taken en mijlpalen te visualiseren

Plugins om de functionaliteit uit te breiden

Trello professionals

Beste Kanban-bordweergaven

Betrouwbare drag-and-drop functionaliteit

Veel aanpassingsopties

Onbeperkt aantal gebruikers in het gratis plan

Onbeperkte opslag

Trello nadelen

Slechts 10 prikborden in het gratis plan

Beperkte bestandsgrootte voor bijlagen

Kan geen taken toewijzen aan andere medewerkers in het gratis plan

Geen ingebouwde tijdregistratie

Moeilijk om mee te beginnen

Trello prijzen

Trello wordt geleverd met een gratis forever plan en drie betaalde plannen.

Gratis

Standaard : $5 per maand per gebruiker

: $5 per maand per gebruiker Premium : $10 per maand per gebruiker

: $10 per maand per gebruiker Enterprise: $17,50 per maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Trello alternatieven !

4. Asana

Voorbeeld van Asana's teamkalenderfunctie Asana is een krachtige projectmanagementsoftware, hoewel het niet specifiek gericht is op freelancers. Dat gezegd hebbende, Asana is geweldig als je een tool zonder veel franje wilt om complexe projecten te beheren.

Met Asana kun je projecten visualiseren in een bord-, tijdlijn- en lijstweergave. Deze projectbeheer-app kan je ook helpen bij het automatiseren van taakbeheer bijvoorbeeld door automatisch vervaldatums in te stellen. **Vergelijk Asana met ClickUp !

Asana functies

Formulieren om projectaanvragen aan te vragen en in te dienen

Doelen om te beschrijven wat u wanneer moet voltooien

Taken en subtaken om al uw projectwerk te plannen

Mijlpalen om de voortgang te visualiseren en te delen met klanten

Secties om projecten georganiseerd te houden

Dashboards en aangepaste grafieken voor een overzicht van alle projecten

Toestemmings- en privacybeheer om te bepalen wie toegang heeft tot wat

Asana pro's

Veel functies in het gratis plan

200+ integraties met krachtige tools zoals Slack, Google Agenda, Harvest, DropBox, Google Drive, enz

Professioneel maar intuïtief en gebruiksvriendelijk

Asana nadelen

Betaalde plannen zijn een beetje prijzig

Het gebruik kan overweldigend zijn

Asana prijzen

Asana heeft een gratis plan en twee betaalde plannen, zoals hieronder weergegeven.

Premium : $10,99 per maand per gebruiker

: $10,99 per maand per gebruiker Zakelijk: $24,99 per maand per gebruiker

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5 (11.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Asana alternatieven !

5. Notie

Via Notie Terwijl Notie kan voornamelijk worden gezien als een hulpmiddel om notities te maken het kan ook worden gebruikt als een app voor taakbeheer voor freelancers. Notion werkt het beste voor freelancers op creatief gebied, bijvoorbeeld freelance schrijvers, vanwege de functies voor het maken van notities en documentatie.

Het is ook een van de weinige robuuste gratis projectbeheersoftware-opties in deze lijst.

Notion functies

Mogelijkheden voor notities en documentatie

Board-, lijst- en agendaweergave om projecten te visualiseren

Rich content embeds bij het plannen van taken in de projectmanagementtool

Filters om snel toegang te krijgen tot taken en projecten

Real-time samenwerking

Meldingen over statuswijzigingen, voltooiing van taken en opmerkingen

Voordelen van Notion

Veel communitysjablonen om je op weg te helpen

Eenvoudige gebruikersinterface

Veilig dankzij SOC2-compliance en SAML single sign-on

Granulaire rol- en machtigingsniveaus

Exporteer werkruimte, inclusief projecten, taken en andere details

Notion nadelen

Beperkte functies voor project- en taakbeheer

Prijzige premium plannen

Notion prijzen

Notion heeft een gratis plan en drie premium plannen:

Plus : $8 per maand per gebruiker

: $8 per maand per gebruiker Zakelijk : $15 per maand per gebruiker

: $15 per maand per gebruiker Enterprise: prijzen beschikbaar op aanvraag

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Notie alternatieven !

6. Hive

Via HiveHive is de projectbeheer-app voor jou als je op zoek bent naar een tool voor taakbeheer en vergaderbeheer in één. Deze hulpmiddel voor projectbeheer is ook geweldig voor het gebruik van de aangepaste sjablonen en voor gedetailleerde tijdregistratiefuncties.

Hive functies

Meerdere weergaven (Gantt, tabel, kalender, kanban, portfolio) om je project te plannen en te visualiseren

Sjablonen voor projectbeheer

Tijd bijhouden

Notities voor samenwerking

Deelbare formulieren om projectaanvragen te verzamelen en in te dienen

In-app kalender

Hive voordelen

Krachtige integraties met toonaangevende tools

Inheemse real-time chats

Onbeperkte projecten

Onbeperkt aantal samenwerkingsnotities

Aangepaste emoji's in de projectbeheer-app

Hive nadelen

Sommigen melden demobiel projectbeheer app traag is

Gebruikers vinden het misschien een beetje prijzig voor hun behoeften

Prijzen van Hive

Hive is beschikbaar in drie plannen: een gratis en twee betaalde.

Solo : $0

: $0 Teams : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming: Prijzen alleen op aanvraag

Hive beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Bonus: Time-Tracking Software voor Freelancers !

7. Todoist

Via TodoistTodoist is een populaire takenlijst-app voor persoonlijke en werktaken. Als taakbeheerder is Todoist gericht op eenvoud, organisatie en ervoor zorgen dat je bovenop al je freelance werk zit voor volledig projectbeheer.

Daarnaast vereenvoudigt Todoist de invoer van taken door middel van parsing in natuurlijke taal en functionaliteit voor terugkerende taken. Als je bijvoorbeeld typt "voltooi taak XYZ morgen", herkent Todoist de datum van morgen en stelt een herinnering in.

Bovendien worden al je taken automatisch gesorteerd in relevante categorieën (vandaag, aanstaande of een aangepaste filterweergave) om je mentale belasting te verlichten. Op deze manier laat de app alleen zien waar je je nu op moet concentreren.

Je kunt ook klanten en andere medewerkers om een project te bespreken in de opmerkingen en uw projectdashboard of specifieke taken te delen.

Todoist-functies

Prioriteit voor al je taken in meerdere projecten

Subtaken om planning en voortgangscontrole te vereenvoudigen

Projectsjablonen

Extensies en widgets om de functionaliteit van Todoist uit te breiden

Herinneringen voor tijdgevoelige taken

Meldingen om je te waarschuwen wanneer medewerkers commentaar geven, een taak voltooien of een opmerking achterlaten

Kanban-achtige borden en kalenderfeedweergaven

E-mails als taken doorsturen naar Todoist

Activiteitengeschiedenis om de voortgang bij te houden

Todoist voordelen

Integreert met meer dan 70 tools

Productiviteitsaanbevelingen gebaseerd op sterke punten en eigenschappen

Favorieten voor snelle toegang tot belangrijke taken en projecten

Labels en filters voor snel zoeken

Thema's met 10+ kleuren om bij je persoonlijkheid en stijl te passen

Todoist nadelen

Beperkte gratis versie (je krijgt maar maximaal 5 gebruikers per project)

Meldingen kunnen repetitief en vervelend zijn

Je moet betalen om toegang te krijgen tot gebruikersrollen

Todoist prijzen

Todoist heeft drie abonnementen:

Gratis

Pro : $4 per maand per gebruiker

: $4 per maand per gebruiker Zakelijk: $6 per maand per gebruiker

Todoist beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.900+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Todoist alternatieven !

8. Basecamp

Via BasecampBasecamp is een hulpmiddel voor online samenwerking en projectbeheer. Het is de enige tool zonder gratis plan op deze lijst. De betaalde plannen hebben echter essentiële projectbeheerfuncties die freelancers willen.

Voor de meeste freelancers is Basecamp gecentraliseerd, gebruiksvriendelijk en ondersteunt het veel integraties.

Basecamp functies

Eén-pagina dashboard voor al je projecten, planningen en taken

Berichten en realtime chats om de communicatie met klanten en andere medewerkers te vereenvoudigen

To-dos vergezeld van deadlines en notificatieherinneringen

Kanban-weergaven voor snelle visuals in meerdere projecten

Cloud bestandsondersteuning voor Notion, DropBox en meer

Basecamp pros

Veel functies

Geen opslagbeperkingen

Dagelijkse overzicht e-mails van projectvoortgang

Basecamp nadelen

Geen gratis versie

Beperkte integraties

Het is nogal hectisch om van het ene product naar het andere te gaan om taken te voltooien

Basecamp prijzen

Basecamp kost $11 per maand per gebruiker

Basecamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Basecamp alternatieven !

nTask

via nTask Een van de dingen die je als freelancer zou kunnen aantrekken tot nTask zijn de betaalbare betaalde plannen, die beginnen bij slechts $3. En zelfs als je het gratis plan kiest, biedt nTask veel essentiële functies voor taakbeheer. Helaas heeft nTask, in vergelijking met andere projectbeheer apps in deze lijst, geen Kanban-borden in het gratis plan.

nTask is gemakkelijk te gebruiken voor freelance projecten, en de betaalde plannen beperken het aantal teamleden dat je kunt toevoegen niet.

nTask functies

Kanban-borden slepen en neerzetten

Kant-en-klare kanban-bordsjablonen voor eenvoudige planning en projectvisualisatie

Prioriteit en taakstatus

Meerdere geadresseerden en medewerkers voor taken

Commentaar op taken

Subtaken en taakafhankelijkheden

Teamchat om in realtime met klanten te communiceren

Automatische timer om de duur van taken bij te houden

Vergaderagenda en bespreking om instructies van de klant snel vast te leggen

nTask voordelen

Uitgebreide taak- en tools voor projectbeheer voor het beheren van projecten

Indeling met checklist om uw to-dos te beheren

Gemakkelijk in te stellen en te gebruiken

Krachtige voortgangsrapporten

nTask nadelen

Het gratis plan heeft geen kanban-bord

Laadt soms langzaam, zelfs met een sterke internetverbinding

nTask prijzen

nTask heeft een gratis plan en drie andere premium plannen.

Premium : $3 per maand per gebruiker

: $3 per maand per gebruiker Zakelijk : $8 per maand per gebruiker

: $8 per maand per gebruiker Enterprise: Beschikbaar op aanvraag

nTask beoordelingen en recensies

Via TickTickTickTick is een app voor checklists, taakbeheer en takenlijsten. Deze tool voor taakbeheer is misschien eenvoudig, maar het kan perfect werken voor freelancers met een paar vaste klanten.

De eenvoudige interface van de app vertaalt zich naar snel aan de slag gaan met je projecten zonder problemen of vertragingen. De kalender van TickTick is een van de sterkste punten van de app. Je kunt de kalender in vijf verschillende modi bekijken, bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks en maandelijks, afhankelijk van wat voor jou werkt.

Je kunt ook gecontroleerde items en to-do lijsten delen met klanten en andere medewerkers met één simpele klik. In termen van project management tools werkt TickTick beter als een to-do lijst app.

TickTick functies

Tags om je projecttaken te categoriseren op klant of onderwerp

Aangepaste herinneringen voor al je taken en projecten

Synchroniseert op 10+ platformen, inclusief

Spraakinvoer (voor je to-dos)

Zet e-mails van klanten in een paar klikken om in taken

Taken organiseren in mappen, lijsten, vinkjes en taakitems

Pomodoro-timer naarje gefocust te houden op een project TickTick voors

Betaalde versie is relatief betaalbaar vergeleken met de meeste tools op deze lijst

Meeslepende en gebruiksvriendelijke interface

De mogelijkheid om terugkerende taken in te plannen kan je wat werk uit handen nemen

Aangepaste filters enprioriteitsniveaus aanpassing

Witte ruis-functionaliteit om je focus te verbeteren, zelfs wanneerthuiswerken* Lijst- en activiteitsgeschiedenis, samenvatting en statistieken om voortgang te bepalen

Parseert data in natuurlijke taal

TickTick tegens

Vervelende pop-ups op de gratis versie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor projectmanagementsoftware

De eenvoud van Tick Tick gaat ten koste van de robuustheid die nodig is voor projectmanagementsoftware, vooral wanneer er met veel projecten of klanten wordt gewerkt

TickTick prijzen

TickTick biedt een gratis plan en een premium plan vanaf $27,99 per jaar.

TickTick beoordelingen en reviews

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

ClickUp: De enige tool voor freelance projectbeheer die u ooit nodig zult hebben

Als freelancer wil je iets eenvoudigs maar robuust om de taken en werkdruk die bij een freelancer horen aan te kunnen. Je wilt ook je productiviteit verhogen en houd een gezond evenwicht tussen werk en privé .

ClickUp kan een betrouwbare partner voor al uw freelance werk .

Deel eenvoudig updates, links en reacties terwijl u belangrijke gesprekken consolideert met de chatweergave in ClickUp

Bijvoorbeeld freelance schrijvers zullen ClickUp Docs en de integratie van ClickUp met Google Drive, Gmail en Slack waarderen. Omgekeerd zullen freelance ontwikkelaars het geweldig vinden hoe gemakkelijk ClickUp integreert met Jira en andere programma's andere ontwikkelaarstools .

Met ClickUp hebt u toegang tot alle functies die nodig zijn om klanten, projecten en een groot aantal andere freelancetaken te beheren. Probeer ClickUp vandaag gratis uit .