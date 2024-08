Combineer efficiëntie en gemak: 10 beste Android-apps voor projectbeheer

De mogelijkheid om projecten efficiënt te beheren vanaf je mobiele telefoon biedt ongeëvenaard gemak en flexibiliteit. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg, met apps kun je de voortgang bijhouden, taken toewijzen en naadloze teamsamenwerking bevorderen, allemaal binnen handbereik. Dit niveau van toegankelijkheid zorgt ervoor dat u productief kunt blijven en snel kunt reageren, waar u ook bent. 🌐

We hebben de app-markt afgestruind en de 10 beste projectbeheer-apps voor Android in 2023 uitgekozen. Ze kunnen je go-to tools zijn om dingen gedaan te krijgen en teamwerk tot een fluitje van een cent te maken, handig weggestopt in je broekzak!

Wat is een projectmanagementapp?

Een app voor projectbeheer is een soort software voor projectbeheer ontworpen om individuen en teams te helpen bij het efficiënt plannen, uitvoeren en bewaken van taken en projecten. Deze apps stroomlijnen de verschillende aspecten van projectmanagement, waardoor het eenvoudiger wordt om samen te werken, middelen toe te wijzen, de voortgang bij te houden en te voldoen aan projectdoelen . 🎯

Hier zijn enkele veelvoorkomende kenmerken en functies van projectbeheer-apps:

Takenbeheer: Gemakkelijk taken maken en toewijzen, vervaldatums instellen en ze efficiënt organiseren Projectplanning : Projectplannen, mijlpalen en tijdlijnen ontwikkelen voor een duidelijke projectroutekaart Samenwerking: Stimuleer teamcommunicatie door middel van discussieborden, whiteboards, opmerkingen en het delen van bestanden Resourcetoewijzing: Wijs teamleden en middelen toe aan taken en zorg voor een effectieve toewijzing van middelenwerklastbeheer5. Visualisaties: Gebruik elementen zoals Gantt-diagrammen en Kanban-borden om tijdlijnen en afhankelijkheden van projecten te visualiseren en de planning van projecten te stroomlijnen Mobiele toegankelijkheid: Krijg onderweg toegang tot taken en beheer ze met mobiele apparaten voor meer flexibiliteit

Hoe de beste projectbeheer-app voor Android te kiezen

Als je op zoek bent naar een bekwame projectbeheer-app voor Android, overweeg dan de volgende essentiële kwaliteiten:

Efficiëntieverbetering : Zoek een projectmanagementtool dat uw workflow stroomlijnt, waardoor taakbeheer efficiënter wordt

: Zoek een projectmanagementtool dat uw workflow stroomlijnt, waardoor taakbeheer efficiënter wordt Naadloze samenwerking : Kies een Android-app die teamwerk en effectieve communicatie tussen teamleden bevordert

: Kies een Android-app die teamwerk en effectieve communicatie tussen teamleden bevordert Gebruiksvriendelijk : Kies voor een app die gemakkelijk te navigeren is, ongeacht je ervaringsniveau of technische expertise

: Kies voor een app die gemakkelijk te navigeren is, ongeacht je ervaringsniveau of technische expertise Integratiemogelijkheden : Zorg ervoor dat de app goed integreert met je bestaande software toolset om een ononderbroken workflow te behouden

: Zorg ervoor dat de app goed integreert met je bestaande software toolset om een ononderbroken workflow te behouden Robuuste rapportage : Kies een Android-app met sterke rapportagefuncties voor het bijhouden van de voortgang en projectprestaties

: Kies een Android-app met sterke rapportagefuncties voor het bijhouden van de voortgang en projectprestaties Bereikbaarheid: Overweeg of de app waar voor zijn geld biedt zonder functionaliteit op te offeren

De ultieme Android app voor projectbeheer: Top 10

We hebben talloze oplossingen op de markt onderzocht en de 10 beste Android-apps voor projectbeheer geselecteerd om je te helpen taken te overwinnen, naadloos samen te werken en projectnirvana te bereiken. 🧘

Projectbeheer vanaf elke plek waar je je mobiele app online kunt zetten!

Het is geen verrassing dat ClickUp's mobiele versie eist de toppositie op in onze lijst van de beste Android-apps voor projectbeheer. Met functies zoals mijlpalen bijhouden, resourcetoewijzing en Gantt-diagramweergaven was het plannen en uitvoeren van projecten nog nooit zo efficiënt en handig. 🤩

ClickUp's Suite voor projectbeheer bevat custom Dashboards die je een duidelijk overzicht geven van al je werk binnen je Workspace.

De kern van de functionaliteit van de app is een AI-tool die taakbeheer en teamcommunicatie een stuk eenvoudiger maakt. ClickUp AI is een ongelooflijk handige schrijfassistent die projectbriefings, tijdlijnen en actie-items voor taken kan genereren, maar ook details en gesprekken van vergaderingen kan samenvatten. Het neemt alledaagse, tijdrovende taken over zodat u en uw team zich kunnen concentreren op projectactiviteiten die extra waarde toevoegen voor uw klanten en belanghebbenden.

Voor teams die hun documentbeheer willen stroomlijnen, is de ClickUp Documenten is een schat aan samenwerkingsmogelijkheden. Het vereenvoudigt het maken, bewerken en delen van documenten, met updates in realtime die naadloos zijn geïntegreerd in uw projecttaken en tijdlijnen - en dat alles onderweg beschikbaar vanaf uw Android-apparaat.

De ClickUp mobiele app vereenvoudigt uw werk door naadloos aan te sluiten op populaire agenda- en e-mailtools, zodat u kunt werken zonder onderbrekingen door het schakelen tussen verschillende platforms. De app gaat nog een stap verder met zijn uitgebreide integratiebibliotheek van meer dan 1000 productiviteits- en communicatietools, waaronder Slack, Google Drive, Figma en Loom. Deze krachtige integratiemogelijkheden verbeteren niet alleen uw projectbeheer bekwaamheid, maar ook om teamwerk en algehele productiviteit te stimuleren.

ClickUp beste eigenschappen

Efficiënt meerdere projecten en taken beheren met aanpasbare Dashboards, drag-and-drop editor en honderden kant-en-klare sjablonen

AI-gestuurde functies voor projectbeheer en automatiseringen

Gezamenlijk documentbeheer met ClickUp Docs

Visualiseer werk met 15+ClickUp weergaven* Naadloze integratie met 1000+ werkinstrumenten

Aanpasbare herinneringen en meldingen

Ingebouwde tijdregistratie

ClickUp beperkingen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Beperkte functies in het gratis plan

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op met het bedrijf voor prijzen

: Neem contact op met het bedrijf voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Asana

Via: Asana Asana is een gebruiksvriendelijke projectbeheer-app die taakbeheer en projectorganisatie vereenvoudigt. Met Asana op uw Android-apparaat kunt u workflows stroomlijnen, effectief samenwerken en georganiseerd blijven, waar u ook bent. 🏖️

Met de app van Asana kunt u gemakkelijk spraaknotities of foto's maken om taken te creëren. Het beheren van uw inbox is een fluitje van een cent, zodat u met één tik op het scherm taken kunt archiveren, van bladwijzers kunt voorzien en opvolgtaken kunt aanmaken. Bovendien kunt u verbonden blijven met push notifications voor nieuwe taakopdrachten, opmerkingen en updates, zodat u altijd op de hoogte bent.

Asana beste functies

Projectactiviteiten in realtime volgen

Takenlijsten personaliseren zodat ze overeenkomen met uw workflow

Taken toewijzen met vervaldatums, gevolmachtigden, volgers, notities en bestanden

Productief blijven, zelfs offline; synchronisatie bijwerken zodra u weer verbinding maakt

Houd contact met je team via lopende gesprekken

Asana beperkingen

Beperkte functies met het Basis-plan

Geen Gantt-diagrammen en native functies voor tijdregistratie

Asana prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

3. Jira

Via: Jira Met Jira, een echte krachtpatser onder de Android-projectbeheer-apps voor ontwikkelaars, kunt u eenvoudig projecttaken maken, volgen en uitvoeren met slechts een paar vingerbewegingen. Je kunt moeiteloos werkitems bijwerken zoals ticket- en backlogbeheer terwijl je onderweg bent door bestanden bij te voegen, te reageren op opmerkingen en snel wijzigingen aan te brengen in beschrijvingen of statussen.

De kers op de taart? Het biedt visuele gegevens die de productiviteit van je team verhogen. 👀

Maar daar houdt Jira niet op; het is je vertrouwde bondgenoot in agile software management op Android. Je krijgt een centraal dashboard waar je team naadloos projecten kan plannen, hoe ingewikkeld ook. Met ondersteuning voor agile methodologieën zoals Scrum en Kanban, samen met aanpasbare workflows, vereenvoudigt Jira project- en productbeheer van begin tot eind.

Jira beste functies

Hiermee kun je taken maken, volgen, prioriteren en vrijgeven om projectbeheer te vereenvoudigen

Visueel inzicht om de teamproductiviteit te verhogen

Ondersteunt agile methodologieën zoals Scrum en Kanban

Real-time pushmeldingen en gecentraliseerde dashboards

Kan worden geïntegreerd met meer dan 100 apps van derden, zoals Slack, Gmail en Bitbucket

Jira beperkingen

Kan niet meer dan één persoon aan een taak toewijzen

Het kost tijd om de app te leren gebruiken

Jira prijzen

Gratis voor maximaal 10 gebruikers

voor maximaal 10 gebruikers Standaard : $7,75/maand per gebruiker

: $7,75/maand per gebruiker Premium : $15,25/maand per gebruiker

: $15,25/maand per gebruiker Enterprise: $134.500/jaar (minimaal 801 gebruikers)

Jira beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4. Trello

Via: Trello Trello is een uitzonderlijke projectbeheertool die zich richt op de visueel denkende menigte door zijn Kanban-gebaseerde aanpak. Met functies zoals checklists, labels en deadlines blinkt het uit in het bijhouden van taken, zowel professioneel als persoonlijk, terwijl de kalender- en kaartweergaven het ideaal maken voor het omgaan met complexe projecten.

De gebruiksvriendelijke Android app van Trello biedt snelle taakcontroles, intuïtieve navigatie en naadloze teamcommunicatie. Ondertussen zorgt de ingebouwde automatiseringsassistent, Butler, voor terugkerende taken, zoals het verplaatsen van taken, deadlineherinneringen en het plannen van teamopdrachten. 🗓️

Trello beste functies

Visuele voortgangscontrole met Kanban-borden

Borden, lijsten en kaarten in enkele seconden aanpassen

Checklists, labels en deadlines toevoegen aan elke taak/kaart

Kan worden geïntegreerd met apps zoals Jira, Slack, Google Drive en InVision

Directe meldingen over kaarttoewijzingen, updates en voltooiingen

Trello beperkingen

Geen ingebouwde rapporten

Geen Gantt-diagramweergave

Trello prijzen

Gratis voor altijd

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (voor 50 gebruikers)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

5. Maandag.nl

Via: Maandag.nl Monday.com is een slanke en stijlvolle projectmanagementtool die gebruikmaakt van aantrekkelijke visuals om het delegeren van taken en het voltooien van doelen te vergemakkelijken. Het stelt je in staat om meerdere projecten te beheren, processen te stroomlijnen en een naadloze teamsamenwerking te garanderen voor optimale efficiëntie.

Met automatiseringen en realtime meldingen kun je op de hoogte blijven van de voortgang van je project, waar je ook bent. Bovendien biedt het visueel aantrekkelijke dashboard een duidelijk, beknopt overzicht van al uw projecten, slechts een paar klikken verwijderd. 📱

Ondertussen hebben recente verbeteringen aan de mobiele app, zoals een verbeterde zoomervaring en geavanceerde kolommenufuncties, bijgedragen aan een soepelere navigatie.

Maandag.nl beste functies

Verschillende sjablonen en kleurengrafieken

Een nieuwsfeed met updates van geabonneerde boards

Meerdere weergaven voor visuele gegevensanalyse

Geeft prioriteit aan taken met aangepaste waarschuwingen

Monday.com beperkingen

Trage laadtijd, volgens sommige gebruikers

Complexe interface voor nieuwe gebruikers

Maandag.nl prijzen

Gratis voor altijd (voor maximaal twee gebruikers)

(voor maximaal twee gebruikers) Basis: $8/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

$8/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Standaard: $10/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

$10/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Pro: $16/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

$16/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Maandag.nl beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

6. Smartsheet

Via: Smartsheet Smartsheet is een spreadsheet-achtige app die taak- en projectbeheer vereenvoudigt met geoptimaliseerde, mobielvriendelijke visuele dashboards. Het heeft een schat aan aanpasbare sjablonen, perfect voor het stroomlijnen van workflows door middel van automatisering.

Met deze mobiele app kun je overal ter wereld op de hoogte blijven van je werkverantwoordelijkheden. Ontvang realtime updates en meldingen en handel er direct naar om het werk door te laten gaan. Voeg details toe aan je taken door foto's toe te voegen, je locatie te noteren en barcodes te scannen.

De app blinkt uit in het bevorderen van teamsamenwerking onderweg, zodat je opmerkingen in realtime kunt bekijken en beantwoorden, of je nu je hond uitlaat in een park of werkt vanaf een strand aan de andere kant van de wereld.

Daarnaast dient Smartsheet's client portal als uw veilige ruimte voor het delen van projectgegevens met klanten. Het bevat tijdlijnen, budgetten, mijlpalen, het uploaden van bestanden en commentaar - alles in één efficiënt pakket.

Smartsheet beste functies

Toegang tot live sheets, dashboards en rapporten

In realtime reageren op updates en goedkeuringsverzoeken, ongeacht locatie

Aanpasbare sjablonen voor het stroomlijnen van workflows met automatisering

Samenwerken aan lopende taken door opmerkingen te bekijken en te beantwoorden

Biedt veilige ruimte voor het delen van projectgegevens met klanten

Handige formulieren voor offline werken

Smartsheet beperkingen

Beperkte functies mobiele app

Beperkte rapportagemogelijkheden

Smartsheet prijzen

**Gratis

Pro : $7/maand per gebruiker (voor maximaal 10 gebruikers)

: $7/maand per gebruiker (voor maximaal 10 gebruikers) Zakelijk : $25/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

: $25/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (14.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

7. MeisterTask

Via: MeisterTask MeisterTask is een echt juweeltje als het gaat om het beheren van projecten op je Android-apparaat. De praktische Kanban-achtige borden vergemakkelijken de samenwerking en maken het wijzigen van taakstatussen een fluitje van een cent. Verplaats gewoon de kaarten die taken en projecten voorstellen naar de juiste plaats op het bord om de gewenste wijzigingen weer te geven.

Met realtime meldingen ben je altijd op de hoogte van je verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd kun je met de ingebouwde timer van de app bijhouden hoeveel tijd je aan individuele taken hebt besteed en blijf je op de hoogte van deadlines.

Jij en je team kunnen bestanden, ideeën en updates delen op één locatie. En vergeet de activiteitenstroom niet die iedereen op de hoogte houdt van belangrijke opdrachten en deadlines.

MeisterTask beste functies

Taken en resources instellen om projectworkflows te stroomlijnen

Vereenvoudigt taakbeheer met eenvoudig te navigeren Kanban-borden

Ingebouwde timer om bovenop de deadlines te blijven

Maakt het delen van bestanden, ideeën, updates en opdrachten tussen teamleden mogelijk

Aanpasbare dashboards

MeisterTask beperkingen

Mobiele meldingen zijn vaak traag

Beperkte functies met het basisplan

MeisterTask prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Pro : $6,50/maand per gebruiker

: $6,50/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Wrike

Via: Wrike Wrike is een functierijke projectplanner-app die bekend staat om zijn superieure functionaliteit en gebruiksvriendelijke ontwerp. Het beschikt over een zeer aanpasbaar projectmanagementdashboard en blinkt uit in het bevorderen van teamsamenwerking.

De app biedt een speciale ruimte voor het maken van projectplanningen, het toewijzen van resources en het volgen van de voortgang in realtime. Dankzij de verbeterde zichtbaarheid van taken kun je projectdeadlines en budgetten consequent halen. Bovendien stroomlijnen de automatiseringsmogelijkheden van de tool e-mails en taken, zodat u zich kunt concentreren op kritieke, kennisintensieve taken die uw aandacht vragen.

Wrike beste functies

Houdt de voortgang en deadlines van projecten in de gaten

Automatiseert e-mails en taken om workflows te stroomlijnen

Stemt uw dashboard voor projectbeheer af op uw behoeften

Verbetert teamwerk met effectievesamenwerkingstools Wrike beperkingen

Langzaam laden van pagina's

Steile leercurve

Wrike prijzen

Gratis voor altijd

Team : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Zakelijk : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

9. Podio

Via: Podio Podio is een veelzijdige tool waarmee u moeiteloos kunt jongleren met meerdere projecten met een kristalhelder overzicht van alle bijbehorende taken. Stel je voor dat je een krachtig dashboard hebt dat het visualiseren van taakstatussen en lopende deliverables vereenvoudigt - de app van Podio maakt het echt.

Wat Podio zo bijzonder maakt, is de gebruiksvriendelijke interface met activiteitenstromen en kalenders voor een naadloze workflow. Je krijgt ook realtime meldingen zodat je nooit een cruciaal actie-item mist.

Met de app hebt u toegang tot alle werkgerelateerde inhoud vanaf uw mobiele apparaat, of het nu gaat om de notities van uw laatste vergadering of ontwerpdocumenten met betrekking tot uw lopende project.

Podio beste functies

Gemakkelijk taakstatussen en projectvoortgang visualiseren

Real-time meldingen, activiteitenstromen en agenda's

Moeiteloos toegang tot inhoud van uw Podio-workspaces op uw Android-apparaat

Rijke integratiemogelijkheden, inclusief aangepaste via een API

Breed scala aan extensies, van Gantt-diagrammen tot tools voor tijdregistratie

Podio-beperkingen

Trage responstijden

Leercurve voor aanpassingen

Podio prijzen

Gratis voor altijd

Plus : $11,20/maand

: $11,20/maand Premium: $19,20/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Podio beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (400+ beoordelingen)

: 4.2/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

10. Teamwork

Via: Teamwork Teamwork gaat over het garanderen van een probleemloze samenwerking, het naleven van deadlines en het succesvol afronden van projecten, zelfs als je ver weg bent van je gebruikelijke werkplek. Deze Android app heeft uitgebreide functies voor real-time samenwerking, werklast- en middelenbeheer, tijdregistratie en meer.

Met de mobiele app van Teamwork kun je de voortgang van je project goed in de gaten houden met behulp van dashboards, kalenders, mijlpalen en verschillende taakweergaveopties zoals borden en lijsten. Met de mogelijkheid om berichten te lezen en te beantwoorden, de laatste projectactiviteiten te bekijken en bestanden en foto's rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat te uploaden, kun je bovenop je taken blijven terwijl je geniet van de flexibiliteit van werken op afstand.

Teamwork beste eigenschappen

Bewaakt taken en voortgang

Tools voor werkbelasting, tijdregistratie en samenwerking

Reacties op opmerkingen en meldingen mogelijk maken

Berekent factureerbare uren en genereert klantfacturen

Teamwerkbeperkingen

Ondermaatse mobiele app

Beperkte opties met het gratis plan

Prijzen voor Teamwork

Gratis voor altijd

Starter : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Deliver : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Grow : $19,99/maand per gebruiker

: $19,99/maand per gebruiker Schaal: Beschikbaar op aanvraag

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Teamwork beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

Kies uw Android Projectmanagement-begeleider verstandig

Zoals we hebben gezien, moet een degelijke Android project management app je in staat stellen om naadloos taken te beheren en samen te werken met je team, waar je ook bent, zolang je maar je mobiele apparaat en toegang tot internet hebt.

Maar als je op zoek bent naar een allesomvattende oplossing die alle aspecten van projectbeheer dekt, springt ClickUp eruit met zijn AI-functies, documentbeheeroplossingen en een wereld aan integratiemogelijkheden. De Android-app van ClickUp downloaden gratis en ervaar ongekende efficiëntie en flexibiliteit in het beheren van uw projecten! 🌻