Freelance projectmanagement: Voordelen, tips en uitdagingen

Wil je een carrièresprong maken of je voorbereiden op je eerste freelance projectmanagementbaan? Dit is een geweldige plek om te beginnen. 🏁

Met een goede strategie en de juiste projectmanagement tools kun ook jij een ervaren projectmanager worden, je eigen baas zijn en elk project dat op je pad komt als een echte professional managen.

Wat is freelance projectmanagement?

Laten we beginnen met de basis.

Een freelance projectmanager is een zelfstandige professional die projectmanagementdiensten aanbiedt. Met hun sterke managementvaardigheden en probleemoplossende vaardigheden helpen ze bedrijven het hele project van begin tot eind te overzien, verschillende teams en partijen te coördineren naar een gemeenschappelijk doel en ervoor te zorgen dat alle projectvereisten op tijd worden voldaan.

Wat hen onderscheidt van traditionele projectmanagers is hun manier van werken. Sommige freelance projectmanagers werken alleen voor verschillende klanten op contractbasis. Andere freelancers werken samen met een derde partij, zoals een bureau of platform, om hun werk met klanten te bemiddelen.

Voordelen van freelance projectmanagement

Voordat we verder gaan met de uitdagingen die voor ons liggen, laten we het eerst hebben over wat jij eraan hebt. Waarom zou je überhaupt overwegen om freelance projectmanager te worden?

Zoals met alle carrièrepaden, komt het erop aan de werkregeling te vinden die voor jou "werkt".

Projectbeheer

kan stressvol zijn.

Het vereist vaardigheden op het gebied van crisismanagement en veel geduld. Maar als je gesteld bent op je vrijheid, je eigen uren kunt bepalen en het leuk vindt om verschillende aspecten van de workflow tegelijk aan te pakken, dan is het de rit meer dan waard.

1. Flexibiliteit en autonomie

In de afgelopen jaren hebben miljoenen mensen hun traditionele baan opgezegd om alternatieven te zoeken waarmee ze kunnen werken en leven op hun eigen voorwaarden. Freelancen en alternatieve werkrelaties zijn in opkomst.

Freelance jobs als projectmanager geven je de vrijheid om te beslissen wanneer, waar en hoe je werkt. Met autonomie in je carrière verrijkt niet alleen je werkleven maar ook je algemene levenskwaliteit.

via Ruul

2. Financiële onafhankelijkheid

Werken als freelance projectmanager betekent dat je zelf je tarieven en prijsmodel bepaalt. Meestal verschillen je tarieven afhankelijk van je professionele niveau.

Of je nu een beginner of een senior projectmanager bent, deze carrière kan je de beste regeling laten kiezen en je tarieven laten stijgen naargelang je eigen levensomstandigheden.

Ruul's talent dashboard waar je je financiële cyclus kunt stroomlijnen

3. Mogelijkheden om je netwerk uit te breiden

Freelance projectmanagement stelt je in staat om in contact te komen met een groter aantal professionals. Natuurlijk heb je je eigen expertisegebieden en "niche" Maar als freelance projectmanager kun je altijd je tenen in nieuwe sectoren dopen en je bedrijf in alle richtingen uitbreiden.

Omdat je nauw samenwerkt met mensen in verschillende functies, verbreed je ook je horizon op de arbeidsmarkt. Wie weet is je volgende grote carrièrewending wel één betekenisvolle connectie van je verwijderd.

4. Meer afwisseling in werk

Als u een projectmanager bent die voor een bepaald bedrijf werkt, zijn de omvang van je werk beperkt is tot hun productlijn/diensten. Bij freelance projectmanagement kun je verschillende projecten in verschillende sectoren .

Zo kun je zonder beperkingen je talenten en interesses verkennen. Naarmate je je vaardigheden bijschaaft en ervaring opdoet in verschillende projecten, komen er meer kansen.

Dit is een veel voorkomende ervaring bij projectmanagers die alleen werken: Ze hebben een specifieke opleidingsachtergrond. Maar uiteindelijk komen ze in veel verschillende niches terecht die ze zich op de universiteit niet hadden kunnen voorstellen.

Uitdagingen van freelance projectmanagement

We hebben de voordelen van freelance projectmanagers besproken en nu ben je misschien verkocht. Laten we nu eens kijken naar de mogelijke uitdagingen onderweg.

1. Teamafstemming en -coördinatie

Als freelance projectmanager ben je vaak verantwoordelijk voor het coördineren van verschillende teams. Dit kan betekenen dat je verschillende tijdzones en planningen moet laten werken voor een gemeenschappelijk doel. Met zoveel bewegende delen kan het een uitdaging zijn om teams op elkaar af te stemmen.

Tijdzone-instellingen in ClickUp maken het gemakkelijk om de locaties van gebruikers te kennen voor eenvoudigere samenwerking

Het geheim van een gezond "geheel" zijn gezonde onderdelen met gezonde relaties. Elk teamlid moet zijn rol en verantwoordelijkheden kennen zodat geen enkel detail onopgemerkt blijft. Natuurlijk heb je ook een solide medium nodig voor interactieve samenwerking samenwerking op afstand om werk gedaan te krijgen.

2. Deadlines halen

Hoe paradoxaal het ook klinkt, deadlines zijn de levensader van een project. Elke kleine taak en grote mijlpaal moet een deadline hebben. Met zoveel werk dat gedaan moet worden, moet de projectmanager de deadlines bijhouden en ervoor zorgen dat de verantwoordelijke persoon ze kan halen.

Het menselijk geheugen kan maar een bepaalde hoeveelheid informatie vasthouden. Als je als freelance projectmanager met meerdere klanten werkt, kan het een uitdaging zijn om de exacte data voor elke deliverable bij te houden. De juiste tools en technieken om verschillende taken en hun deadlines te sorteren, maakt het gemakkelijker om deadlines te beheren.

3. Doelen en deliverables definiëren

Dit is het ultieme doel van freelance projectmanagement: De bedrijfsresultaten behalen die de klant voor ogen heeft. Maar om dat te bereiken, moet je de uitvoerbare punten opsplitsen in kleine betekenisvolle brokjes.

Goed gedefinieerde deliverables zorgen ervoor dat alle betrokkenen op één lijn zitten. Ze helpen ook om het algehele succes en verloop van het werk te meten. Zie het als controlepunten voor een lange autorit. Gebruik hiervoor een projectmanagementtool met een functie voor het instellen en bijhouden van doelen .

Blijf op koers om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangsregistratie in ClickUp

4. Een naadloze workflow organiseren

De cyclus van werk die nodig is voor een project gaat - helaas - niet vanzelf. Hier komt de projectmanager om de hoek kijken. Nadat je de noodzakelijke stappen hebt uitgezet, d.w.z. de deliverables en doelen, is dit het deel waarin je uitzoekt hoe de doelen aangepakt gaan worden. De koers, zogezegd.

Elk project heeft unieke eisen en uitdagingen. Maar als je workflow organisatie kunt u uw aanpak voor elk scenario aanpassen en hergebruiken. Voor freelance projectbeheer moet je een paar basisvragen beantwoorden, zoals de volgende:

Welke tools ga je gebruiken?

Hoe ga je taken verdelen en de opdrachtnemers informeren?

Wie zal de individuele vooruitgang bijhouden en hoe?

Wat werkt voor het specifieke team en de specifieke situatie, en wat kan er verbeterd worden?

Wanneer zich een probleem voordoet, hoe zal het feedback- en verbeteringsproces verlopen?

5. Scope creep vermijden

Ziehier, de ultieme nachtmerrie van projectmanagers, het angstaanjagende idee dat rondwaart in hun zorgvuldig opgestelde plannen: scope creep .

Scope creep is wanneer de omvang van het project gaandeweg wordt uitgebreid of gewijzigd. Dit brengt een extra werklast met zich mee voor alle betrokkenen en vereist een verschuiving van middelen en een nieuwe planning. Nogal griezelig, nietwaar?

Vooral in freelance projectmanagement, als solotalent dat met verschillende klanten werkt, ligt de verantwoordelijkheid om scope creep te voorkomen bij de projectmanager. Je moet zorgvuldig scope statements opstellen en duidelijk communiceren met belanghebbenden en klanten tijdens het project, zodat alles goed gedefinieerd en gestructureerd is.

Uiteraard hoeven ze niet allemaal direct betrokken te zijn bij het project. Toch moet je transparantie behouden en houd ze op de hoogte en geïnteresseerd. Het in evenwicht brengen en prioriteren van de eisen en feedback van belanghebbenden is een integraal onderdeel van succesvol freelance projectmanagement.

7. Verspreide hulpmiddelen en documenten

Ze zeggen dat er een dorp nodig is om een kind op te voeden. Om een projectbaby op te voeden is er een heleboel documenten, mappen, gegevens, tools en platforms nodig. Met zoveel concurrerende digitale platforms kan het duizelingwekkend zijn om tussen tabbladen en software te navigeren.

Waar heb je die klantenlijst gelaten? Hoe zit het met die inhoudsopgave ? Hoe zit het met je vergaderschema en die Google Meet-links? Uw arme computer maakt weer dat luide ventilatorgeluid, nietwaar?

Door te kiezen voor een projectmanagementplatform met veel integraties kunt u uw volledige workflow op één plaats stroomlijnen en de tijd verminderen die u spendeert aan het roekeloos heen en weer gaan tussen tabbladen.

Bonus: Time-Tracking Software voor Freelancers

Tips voor succesvol freelance projectmanagement

Projectmanagement is geen raketwetenschap zolang je bereid bent er werk in te steken. Met de juiste hulpmiddelen en tips in je mouw is elk project goed op weg naar succes.

1. Gebruik een

RACI Grafiek te coördineren teams

Een manier om ervoor te zorgen dat teams op één lijn zitten is door de rollen en verantwoordelijkheden van elk lid te definiëren RACI-diagram (of RACI-matrix) voor dit doel.

RACI is het acroniem voor Responsible, Accountable, Consultant en Informant - verschillende niveaus van verantwoordelijkheid binnen het team.

RACI-rollen in de ClickUp Whiteboard-weergave via Alladdine Djaidani Gebruik ClickUp's Whiteboard functie om uw eigen RACI-diagram te maken of gebruik een kant-en-klaar RACI-sjabloon om verschillende projectactiviteiten visueel te schetsen, de mate van verantwoordelijkheden tussen teams aan te geven en sneller van start te gaan.

Bekijk deze_ freelancer sjablonen !

2. Deadlines bijhouden via kalenders

Meerdere deadlines en meerdere projecten? Geen enkel probleem. Met behulp van gratis projectmanagementtools zoals ClickUp kunnen u helpen om eenvoudig meerdere aspecten van een project te sorteren - of meerdere aspecten van meerdere projecten!

U kunt aan elke taak een deadline toewijzen en ClickUp's kalenderweergave om deadlines te visualiseren en te beheren. Met behulp van de filters en weergavemodi wordt het navigeren door deadlines een fluitje van een cent. U kunt zelfs vergaderingen plannen en starten met Google Agenda en Zoom-integraties. Over een one-stop shop gesproken!

Organiseer projecten, plan tijdlijnen en visualiseer het werk van uw team op een flexibele kalender die iedereen op dezelfde pagina houdt.

3. Beheer taken met een Ganttgrafiek of Kanban-bord

Taakplanning en -beheer vormen de ruggengraat van freelance projectbeheer. Projectmanagers moeten de juiste methode kiezen voor taakbeheer om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en het project een succes wordt.

Op dit moment zijn de populairste methoden voor het organiseren van je taken als projectmanager Gantt-diagrammen en Kanban-borden . Elk hulpmiddel heeft zijn unieke voordelen en toepassingen, maar de uiteindelijke beslissing hangt af van wat je nodig hebt.

Gebruik de grafiekweergave in ClickUp om taken te plannen de voortgang van het project bijhouden, deadlines beheren en knelpunten oplossen.

Gantt-diagrammen geven een tijdlijnweergave van alle taken en activiteiten en tonen idealiter details zoals afhankelijkheden en mijlpalen . De horizontale balkweergave helpt bij het visualiseren van de voortgang en geeft een goed overzicht van de projecttijdlijn .

Met Kanban-borden daarentegen kun je taken groeperen in kolommen op basis van hun status. De standaardopties zijn "te doen", "in uitvoering" en "klaar", maar je kunt ze wijzigen en aanpassen aan je behoeften. Kanban-borden zijn vooral nuttig voor de Scrum-aanpak, omdat het helpt om eenvoudig te overlopen wat gedaan is en wat nog gedaan moet worden.

4. Deel doelstellingen op in projectmijlpalen

In freelance projectmanagement ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van waar je naartoe gaat en wat je huidige status is. Een goede manier om op de hoogte te blijven van je voortgang is door gebruik te maken van project mijlpalen . Vooral als je per mijlpaal betaald krijgt, is dit essentieel om je bedrijf in stand te houden.

Projectmijlpalen kunnen worden ingesteld volgens de fasen van een productcyclus. De idee- en brainstormfase zou bijvoorbeeld mijlpaal één zijn, werken aan een prototype zou mijlpaal twee zijn, het prototype testen en feedback verzamelen zou mijlpaal drie zijn, en de lancerings- en promotiefase zou mijlpaal vier zijn.

Relaties weergeven tussen taken en Mijlpaaltaken in de Gantt-weergave in ClickUp

Je kunt ook OKR's en bedrijfsresultaten instellen als mijlpalen. Bijvoorbeeld een bepaald doelpubliek bereiken of zoveel omzet genereren.

5. Stel een communicatieplan op voor belanghebbenden

Of ze nu direct betrokken zijn bij het project of indirect beïnvloed worden door de resultaten, belanghebbenden betrekken is een essentiële verantwoordelijkheid voor projectmanagement. Om transparantie te behouden en ze betrokken te houden, moet je een communicatieplan opstellen.

Voor elke stakeholder moet je een ander communicatieaanpak . Met een functie als ClickUp's aangepaste toegangsrechten kunt u beheren wie welke documenten ziet en gevoelige informatie veilig houden.

Met de opties voor samenwerking op afstand van ClickUp kunt u ook interne belanghebbenden door de projectstatussen leiden en hen in staat stellen om direct commentaar te geven op de relevante materialen. Een andere handige functie zijn integraties, waar we het zo meteen over zullen hebben.

6. Kies voor een projectbeheertool met native integraties

Een alles-in-één projectbeheertool moet het heen en weer gaan tussen apps en tabbladen zoveel mogelijk voorkomen. ClickUp's native integraties maken precies dat mogelijk: naadloze integratie van verschillende apps en tools op één plek. Maar je kunt ook verschillende acties ontgrendelen. Met zinvolle automatisering en functies wordt het navigeren door de projectcyclus veel eenvoudiger.

Meester freelance projectmanagement met de juiste tools

Werken als freelance projectmanager kan een uitdaging zijn omdat je verschillende projecten tegelijk moet beheren. Maar met de juiste tools zoals ClickUp , een gratis projectmanagementsoftware, ben je uitgerust met alles wat je nodig hebt om een ervaren projectmanager te worden.

ClickUp biedt honderden aanpasbare functies om u te helpen bij het beheren van allerlei projecten en functionele systemen te creëren waarmee u werk kunt delegeren, de voortgang van projecten kunt bijhouden en een naadloze samenwerking en teambeheer kunt bevorderen om een succesvolle voltooiing te garanderen.

Gekoppeld aan Ruul als uw partner op het gebied van compliance en financiën, wordt het opzetten en succesvol laten groeien van uw freelance bedrijf eenvoudig met een paar klikken.

Gastschrijver:_

bilge Özensoy_ is een voormalige ambitieuze academicus en freelancer die zich nu bezighoudt met alles wat met inhoud te maken heeft en de mogelijkheden van nieuwe media onder Ruul onderzoekt.