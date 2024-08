Samenvatting van het Phoenix-project: Hoe solide DevOps-principes zakelijke projecten kunnen transformeren

Mislukkingen kunnen zelfs de beste bedrijven overkomen - het gaat erom hoe ze er weer bovenop komen.

Het boek The Phoenix Project volgt de reis van een fictief bedrijf dat worstelt met vertragingen, ongepland werk en minder middelen. Het toont ook de terugkeer naar winstgevendheid dankzij vernieuwde IT-activiteiten.

Het bedrijf maakt gebruik van de beste DevOps-principes om optimale manieren te ontdekken voor het plannen, uitvoeren en verbeteren van processen binnen de IT-afdeling. Dit alles culmineert in de opmerkelijke wederopstanding van het bedrijf in de stijl van de mythische feniks. šŸ”„

Hoewel je het boek zou moeten lezen om al zijn verdiensten te begrijpen, zal deze The Phoenix Project samenvatting de nadruk leggen op enkele van de meest opmerkelijke lessen. We gaan in op de plot, de belangrijkste tips, opvallende citaten en tips om de concepten van het boek in het echte leven toe te passen.

Samenvatting boek: Het Phoenix Project in een oogopslag

Via: Amazon Het Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win is geschreven door Gene Kim, Kevin Behr en George Spafford. Dit 432 pagina's tellende boek werd voor het eerst gepubliceerd in 2013 en duurt ongeveer 7-10 uur om te lezen.

Wat wij zo leuk vinden aan The Phoenix Project is dat het gebruik maakt van herkenbare tekens en bedrijfsscenario's om de gemeenschappelijke problemen in IT-operaties en -levering te definiĆ«ren, terwijl het de lezer naar oplossingen leidt die werken. Het is ook een must om te lezen als je de relatie tussen productieprocessen en IT wilt ontrafelen. šŸ€

Plot

Dit boek over business- en informatietechnologie maakt gebruik van een roman van experts om de beproefde concepten van DevOps op een gemakkelijk te volgen manier te presenteren.

De hoofdrolspeler in het verhaal is Bill Palmer, een pas benoemde Vice President Informatietechnologie die werkt voor Parts Unlimited, een bedrijf dat auto-onderdelen produceert. Zelfs als ervaren IT-directeur staat Bill voor de moeilijke taak om te voorkomen dat het bedrijf ten onder gaat.

wat is er misgegaan?

Om te beginnen wordt de hele organisatie geplaagd door problemen, van salarisstoringen en vertragingen in de planning tot budgetoverschrijdingen. Veel van deze mislukkingen hebben te maken met de misleide IT-afdeling van het bedrijf en, in het bijzonder, het onvermogen van het team om een essentieel softwareontwikkelingsinitiatief te voltooien, het titulaire Phoenix Project.

De problemen zijn doorgedrongen tot andere functies van het bedrijf en Bill moet de draad weer oppakken na tegenslagen zoals inbreuken op de veiligheid en overtredingen van staatsregels. En als hij faalt en het bedrijf zijn marktaandeel blijft verliezen, is de CEO van Parts Unlimited van plan om de IT-activiteiten uit te besteden. Dus ja, er staat veel op het spel. šŸŒ‹

Teken

Tijdens zijn pogingen om de IT-afdeling en extensie daarvan het hele bedrijf te vernieuwen, werkt Bill samen met verschillende afdelings- en technische leiders. Enkele centrale rollen zijn:

Brent Geller: Lead Engineer

Lead Engineer Steve Masters: Chief Executive Officer (CEO)

Chief Executive Officer (CEO) John Pesche: Chief Information Security Officer (CISO)

Chief Information Security Officer (CISO) Wes Davis: Directeur Gedistribueerde Technologische Operaties

Directeur Gedistribueerde Technologische Operaties Sarah Moulton: Senior Vice President Retail Operations

Senior Vice President Retail Operations Chris Allers: Vice-voorzitter applicatieontwikkeling

Vice-voorzitter applicatieontwikkeling Kirsten Fingle: De nuchtere leider van het Projectmanagement Office (PMO)

De nuchtere leider van het Projectmanagement Office (PMO) Dr. Erik Reid: Een potentieel lid van de raad van bestuur en IT-procesengineeringexpert

Van de bovenstaande lijst tekent Erik zich af als een van de meest invloedrijke figuren in het verhaal. Terwijl Bill Palmer en zijn collega's proberen te herstellen wat kapot is, begeleidt Erik hen door het proces en introduceert hij hen in de cruciale concepten van DevOps en DevOps IT-beheer . Als je in de softwareontwikkeling of IT-operaties hebt gewerkt, zul je de interacties tussen de tekens waarschijnlijk vrij bekend vinden.

Sleuteltrekkers van The Phoenix Project

De uitdagingen in dit boek zijn heel gewoon als je kijkt naar waar de meeste softwareontwikkelaars en IT-professionals vandaag de dag mee te maken hebben. Omdat de drie auteurs van The Phoenix Project vooraanstaande thought leaders in de IT-industrie zijn, zijn ze in staat om effectieve strategieĆ«n aan te wijzen om deze uitdagingen aan te pakken, zodat uw bedrijf op de lange termijn kan winnen. šŸ§‘ā€šŸ’»

Laten we vijf van de meest impactvolle lessen en leerpunten uit dit boek bespreken.

1. Identificeer de vier soorten (IT-)werk

Erik legt uit dat het gemakkelijker is om werk in IT te abonneren en te controleren als je het in vier divisies indeelt:

Business projecten: Dit soort werk omvatnieuwe projectinitiatieven en processen die een groot deel van uw business functies in beslag nemen. Ze worden individueel bewaakt door het Project Management Office onder eenkader voor programmagovernance2. Interne projecten: Dit zijn reguliere Taken, zoals systeemonderhoud, upgrades en veiligheid patches, die bedrijven zoals Parts Unlimited draaiende houden Wijzigingen: Dit zijn routinetaken, vergelijkbaar met interne projecten, maar dan met kleinschalige aanpassingen zoalsbugfixes en versie updates. Normaal gesproken moet je een ticketsysteem opzetten omproblemen, wijzigingen en oplossingen bij te houden4. Ongepland werk: Terwijl de andere categorieƫn werk van tevoren zijn afgesproken, is dit werk dat niet. Dit kan van alles zijn, van hersteltaken na een systeemstoring tot extra werk omdat een lid van het team problemen niet op tijd heeft gemeld. Dit leidt tot planningsconflicten enprocesinefficiƫntiesdie uitgroeien tot belangrijkere problemen. Om ongepland werk te voorkomen, spreken Bill en zijn team af om het volgende te evaluerencapaciteit van de teams voordat ze werk aan veranderingsverzoeken goedkeuren

Dit op werk gebaseerde controlesysteem op meerdere niveaus zorgt voor een goede werkstroom waarop het team kan vertrouwen.

2. Lopende werkzaamheden of voortgang (WIP) limieten

Volgens het boek moet je zo weinig mogelijk lopende Taken tegelijk hebben.

Bill vindt dat als je aandacht verdeeld is over meerdere Taken, je overweldigd wordt en fouten gaat maken omdat je je aandacht moet versnipperen. Hoe meer fouten je maakt, hoe meer moeite en bedrijfsmiddelen je steekt in het oplossen ervan. Omdat het oorspronkelijke werk niet vruchtbaar was, wordt het beschouwd als een verspilling van middelen die ingezet hadden kunnen worden voor nieuwe taken.

Het boek raadt aan om je strategieƫn af te stemmen op agile of Lean methodologieƫn om ervoor te zorgen dat je geplande Taken optimaal zijn afgestemd op je middelen.

Bonus lezen: Breid uw kennis uit met onze gidsen voor:

Agile projectmanagement

Lean projectmanagement

3. Kanban-borden gebruiken

Een van de manieren waarop Bill Palmer en zijn team de opeenhoping van WIP voor Parts Unlimited konden overwinnen, is met Kanban-borden . Kanban, wat "bord" betekent in het Japans, stelt het team in staat om werk te visualiseren. Het bord is verdeeld in kolommen die de fasen van de werkstroom voorstellen, meestal van links naar rechts. Elke Taak wordt voorgesteld door een kaart.

In het boek bouwt Bills team een Kanban-bord met de tags Ready, Doing (voor WIP-taken) en Done. Elke kaart heeft een toegewezen persoon en wordt aan de linkerkant van het bord geplaatst. Het wordt naar rechts verplaatst naarmate het werk vordert. Met een dergelijk systeem wordt al het werk gecontroleerd, georganiseerd en geprioriteerd om productiviteit te maximaliseren taken van het team voltooien en ongepland werk tot een minimum beperken.

Pro tip: Gebruik de Weergave van het bord in ClickUp om schaalbare en informatieve Kanban-borden te bouwen. Maak werkstromen met meerdere stappen in een paar klikken en krijg toegang tot statussen, toegewezen personen en prioriteiten in Ć©Ć©n weergave. Taken kunnen eenvoudig over kolommen worden gesleept en de ingebouwde werkbalk kan zelfs worden gebruikt om statusupdates in bulk uit te voeren. šŸ’Ŗ

Overzie taken en projecten in Ć©Ć©n oogopslag en sleep moeiteloos taken, sorteer en filter met een volledig aanpasbare weergave van het Kanban-bord

4. Beheer veranderingen met de Theory of Constraints

Erik informeert Bill over hoe de Theory of Constraints speelt in grote organisaties. De meeste bedrijven hebben knelpunten of beperkingen binnen hun IT- en fabrieksactiviteiten die verstorend kunnen zijn en tot ongepland werk kunnen leiden. Erik legt uit dat om een stabiele, voorspelbare en veilige IT service te kunnen bieden, je je personele en niet-menselijke middelen moet abonneren op deze beperkingen en een ononderbroken werkstroom moet faciliteren.

In het geval van Parts Unlimited raakte de impact van de vele beperkingen Brent, de hoofd operations engineer en een IT wonderkind. Brent zat tot zijn nek in het ongeplande werk, meestal trivialiteiten en fixes, waardoor cruciale geplande taken eronder leden.

Om dit probleem op te lossen, formeerde Bill een groep die escalaties zou behandelen in plaats van Brent. Bovendien zou Brent, die zijn methoden eerder voor zichzelf had gehouden, nu de groep trainen om zijn kennis over te dragen. Dit stelde het team in staat om in kaart brengen van het proces voor toekomstig gebruik en maakte Brents tijd vrij (of, zoals Bill zegt-bevrijdt Brent van brandjes blussen) zodat hij zijn expertise kon investeren in taken met een hogere waarde.

Bonus: Probeer de ClickUp Processen in kaart brengen Whiteboard Sjabloon om knelpunten te visualiseren en een feilloze interdepartementale werkstroom op te bouwen die is afgestemd op de Theory of Constraints.

5. De implementatiepijplijn optimaliseren

Het Phoenix project was datum-gedreven, dus er was weinig tijd om de applicatie te testen en uit te rollen.

Gedurende het boek werd Bills team echter efficiƫnter en produceerde meer releases dan in het vorige kwartaal. Dit was deels te danken aan hun nieuwe aanpak om vaker kleinere stukjes werk op te leveren, waardoor de WIP en buffertijd werden verminderd zonder buitensporige snelkoppelingen te maken.

6. Gebruik het model van de drie manieren om DevOps te versterken

Erik's coaching draait om het Three Ways-model, dat de basis is van veel DevOps-concepten. Het model biedt richtlijnen voor bedrijven om consistente productwaarde en klantenservice te ondersteunen door middel van stabiel, efficiƫnt en kwalitatief hoogstaand werk.

De eerste manier: Optimalisatie

Bij het beoordelen van het succes van een bedrijf evalueren we het resultaat, niet het proces. The First Way onderzoekt hoe het proces het resultaat en de levertijden beĆÆnvloedt. Om uw winstgevendheid te maximaliseren, moet u uw waardestroom optimaliseren dit is de werkstroom die begint bij de ontwikkeling van software en eindigt bij de levering aan de klant.

Volgens het boek is het essentieel om het grotere geheel in ogenschouw te nemen bij het maken van een optimalisatie abonnement. Wat zijn de belangrijkste objectieven van de business ? Op welk type naleving van regelgeving en welke veiligheidsnormen mag u nooit toegeven?

Bijblijven met technologische ontwikkelingen is ook belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het verkennen van nieuwe software zoals AI DevOps , planning-vriendelijke Gantt Grafiek makers en IT-hulpmiddelen voor operationeel beheer kunnen de planning en productie aanzienlijk versnellen.

De tweede manier: Een feedbacklus gebruiken om herbewerking te voorkomen

De tweede manier heeft betrekking op de interne werkstroom van informatie. Met snelle en constante feedbacklussen kunnen bedrijven leren om problemen met de kwaliteit bij de bron op te sporen en ze meteen te verhelpen, zodat ze de productielijn niet verder beĆÆnvloeden. Problemen die in latere fases worden opgemerkt, zijn lastiger op te lossen en veroorzaken aanzienlijke vertragingen. āš ļø

De derde weg: Voortdurende verbetering en service ondersteunen

De Derde Weg spreekt over voortdurende verbetering, die optreedt als resultaat van het volgende:

Leren door ervaringen uit het verleden onder de loep te nemen Het herhaaldelijk oefenen van een vaardigheid volgens Erik is het beter om elke dag vijf minuten te oefenen dan ƩƩn keer per week drie uur. Zelfs het herhalen van fouten helpt bij het opbouwen van veerkracht en vertrouwen om iets nieuws te proberen Risico's nemen en experimenteren met verschillende methoden,DevOps-toolsen andere strategieƫn voor klantenservice kunt u nooit eerder geziene niveaus van efficiƫntie en kwaliteit bereiken

De Phoenix Project Citaten Waar We Van Houden

The Phoenix Project is een zeer citeerbaar boek, maar deze vijf fragmenten zijn ons het meest bijgebleven:

Er is geen limiet aan wat bereikt kan worden als niemand zich druk maakt over wie de eer krijgt

Dit citaat wijst erop dat we opmerkelijke resultaten kunnen bereiken door persoonlijk gewin opzij te zetten en ons te richten op samenwerking. Zonder de druk om de beste te zijn, kunnen de creativiteit en kennis van teams doorschijnen. ā›

Een proces is slechts zo snel als zijn traagste knelpunt

Vanuit het perspectief van beperkingen kan onderpresteren in Ć©Ć©n fase het hele proces belemmeren, zelfs als de rest van de fasen prima verloopt.

Het maakt niet uit hoeveel we abonnementen hebben. Waar het om gaat is hoe goed we het abonnement verfijnen als er nieuwe informatie opduikt_

Onze inspanningen op het gebied van abonnementen zullen zinloos zijn als we ons niet aanpassen aan de voortdurende uitdagingen, die onvermijdelijk zijn. Hetzelfde geldt voor gunstige ontwikkelingen. Dit zijn kansen om nog betere resultaten te behalen.

Er is geen geheim waarmee je het harde werk kunt overslaan_

Soms lijkt efficiƫntie op het vinden van snelkoppelingen en het elimineren van stappen in het proces die niet nodig zijn. Maar als je wilt slagen, mag je niet beknibbelen op het harde werk en de vastberadenheid.

Een gladde zee heeft nog nooit een bekwame zeeman gemaakt

Hoewel ze frustrerend kunnen zijn en je kunnen vertragen, helpen fouten en uitdagingen om veerkracht op te bouwen en dragen ze bij tot persoonlijke en professionele groei. šŸŒ±

Leerervaringen van het Phoenix Project toepassen met ClickUp

De DevOps-lessen in dit boek vormen de basis voor elk IT-team. Toch is de miljoen dollar vraag: _Hoe passen we deze lessen toe vanuit een praktisch oogpunt?

Het antwoord is ClickUp -a hub voor projectmanagement met op maat gemaakte oplossingen voor softwareteams. Of u nu De Drie Manieren van DevOps wilt implementeren of een WIP-monitoringsysteem wilt opzetten, ClickUp is uiterst flexibel en kan worden geconfigureerd om elke werkstroom te ondersteunen.

ClickUp biedt tal van functies die speciaal zijn ontworpen voor softwareontwikkeling en operationele teams. Het integreert ook met veel van je favoriete tools, zoals GitHub, GitLab en Bitbucket, zodat je vanaf Ć©Ć©n gecentraliseerd platform kunt plannen, samenwerken en taken productiviteit kunt uitvoeren.

Plan, documenteer en verzend je software sneller-bouw je eigen Phoenix Project met ClickUp

Met ClickUp kunnen de principes van Het Phoenix Project eenvoudig onderdeel worden van uw dagelijkse routine - laten we eens kijken hoe.

In zijn reis om Parts Unlimited weer op de rails te krijgen, doet Bill Palmer zijn uiterste best om de beste DevOps praktijken voor het plannen en beheren van taken te implementeren. Maar met ClickUp is elke taak op het gebied van planning en workflow moeiteloos.

Gebruik ClickUp-taak om workflows aan te passen voor al uw projecten - bijhouden van toegewezen personen, subtaken, taakcommentaren, afhankelijkheden en labels voor prioriteit, allemaal vanaf Ć©Ć©n plek. Het platform biedt meerdere visualisatieopties via views. Voorbeeld:

Weergave van Gantt Grafiek : Maak ingewikkelde stappenplannen naar doelen en limiet WIP door een real-time overzicht te krijgen van afhankelijkheid, mijlpalen voor levering en beperkingen. U kunt ook op vooraf ontworpenSjablonen voor Gantt Grafieken om tijdlijnen van projecten sneller in kaart te brengen

Maak ingewikkelde stappenplannen naar doelen en limiet WIP door een real-time overzicht te krijgen van afhankelijkheid, mijlpalen voor levering en beperkingen. U kunt ook op vooraf ontworpenSjablonen voor Gantt Grafieken om tijdlijnen van projecten sneller in kaart te brengen Weergave kalender : Een planner met slepen en neerzetten voor datumgestuurde projecten

Een planner met slepen en neerzetten voor datumgestuurde projecten Werklastweergave : Gebruik dit om de capaciteit van het team te beoordelen en de creatieve werklast of achterstallig werk te herverdelen tussen onderwerkte en overwerkte leden van het team

Gebruik dit om de capaciteit van het team te beoordelen en de creatieve werklast of achterstallig werk te herverdelen tussen onderwerkte en overwerkte leden van het team Weergave van formulieren : Verzamel bug- en functieverzoeken met behulp van native ClickUp-formulieren en zet ze snel om in daadwerkelijke Taken met tags en labels voor prioriteit

Voor nog meer efficiƫntie kunt u repetitieve en beheerderhandelingen automatiseren met ClickUp Automatiseringen en verminder het drukke werk van je team.

2. Situatiebewustzijn opbouwen door Sprints en andere IT-activiteiten in de gaten te houden

Krijg snel inzicht in de Sprints van uw teams met de weergave ClickUp Sprint Lijst

Na het instellen van werkstromen, kunt u al uw activiteiten op ClickUp nauwlettend in de gaten houden - van Sprints en implementatietaken tot grondstoffen en aanvragen. Met Sprint in ClickUp kunt u:

Sprint weergaven kopiƫren om snel aan de slag te gaan

Datums instellen enje puntenstructuur aanpassen* Synchroniseer het werk van je team met Git opslagplaatsen

Onvolledige taken automatisch overbrengen naar de volgende Sprint

Het platform heeft functies voor burnup, burndown en cumulatieve grafieken om je te helpen de voortgang naar doelen bij te houden en beperkingen en verbetermogelijkheden sneller te identificeren.

ClickUp vereenvoudigt releasebeheer met zijn geĆÆntegreerde Git pipeline, go-live checklists en release treinen. U kunt ook het volgende instellen Kaarten voor dashboards in je werkruimte voor toegang tot live teamgegevens zoals de gemiddelde duur van de inzet en de tijdsregistratie.

3. Win met voortdurende samenwerking en feedback

Werk samen aan ideeƫn en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

In het boek legt Erik uit hoe belangrijk het is om transparant te zijn met teams over ontwikkelingen die van invloed zijn op de wachttijd of opleverdatum. Gelukkig biedt ClickUp een hele reeks communicatie- en samenwerkingstools om je hierbij te ondersteunen. Enkele van de opvallende functies zijn:

Weet u niet waar u moet beginnen? Maak gebruik van de vele kant-en-klare sjablonen van het platform voor verschillende bedrijfsdoelstellingen. Opties zoals de ClickUp Ultieme sjabloon voor softwareontwikkeling , ClickUp sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen en ClickUp sjabloon voor Release Aantekeningen zijn nietjes voor elke IT-afdeling.

Pluk de vruchten van DevOps en scoor uw volgende Business Winst met ClickUp

The Phoenix Project leert ons dat het mogelijk is om tegelijkertijd te streven naar efficiĆ«ntie, productkwaliteit en clienttevredenheid. Door de principes uit het boek toe te passen met een topoplossing voor werkbeheer zoals ClickUp, kan uw bedrijf niet alleen succesvol sturen release-abonnementen maar ook belanghebbenden tevreden te stellen. Probeer ClickUp gratis uit en ontdek alle manieren waarop het uw IT-activiteiten kan stroomlijnen en de productiviteit van teams kan verhogen. ā¬†ļø