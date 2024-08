10 uitstekende sjablonen voor fondsenwerving voor evenementen en goede doelen in 2024

Een inzamelingsactie opzetten is veel meer dan mensen vragen om hun portemonnee te openen. Er komen allerlei promotionele gebeurtenissen en activiteiten bij kijken om potentiële ondersteuners bekend te maken met je doel. En er komt heel wat planning bij kijken - als je te snel te werk gaat, kom je misschien te enthousiast over of geef je een verkeerd beeld van je beweegredenen.

Daarom moet je je denkpet opzetten en eersteklas materialen en strategieën creëren die mensen laten zeggen: "Ik doe mee."_ 💳

Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen, niet als je fundraising sjablonen tot je beschikking hebt! Hiermee kun je elke stap van je campagne in kaart brengen om effectief bekendheid te geven en donateurs met een groot hart aan te trekken.

In dit artikel laten we je kennismaken met de 10 beste sjablonen voor fondsenwerving om je campagne op te voeren en doelen te bereiken.

Wat is een sjabloon voor fondsenwerving?

Fondsenwerving is het zoeken naar financiële ondersteuning voor een goed doel of een zakelijke onderneming door middel van gebeurtenissen, diners, concerten en campagnes. Naast het inzamelen van geld gaat het bij fondsenwerving meestal ook om het vergroten van het bewustzijn over een bepaald probleem of idee.

Een sjabloon voor fondsenwerving biedt de basis voor het organiseren van activiteiten om mensen over uw doel te laten praten en er uiteindelijk aan bij te dragen. De kant-en-klare structuur vormt de fase voor het maken van informatieve en eenvoudig te begrijpen flyers, posters, presentaties, abonnementen voor gebeurtenissen en marketingcampagnes.

Wat maakt een goed sjabloon voor fondsenwerving?

Een goed sjabloon voor fondsenwerving moet de volgende kenmerken hebben:

Gebruiksgemak : Het sjabloon moet overzichtelijke secties hebben die iedereen die bij het project betrokken is gemakkelijk kan begrijpen en volgen

: Het sjabloon moet overzichtelijke secties hebben die iedereen die bij het project betrokken is gemakkelijk kan begrijpen en volgen Aanpasbaarheid: U moet de secties en elementen kunnen aanpassen om gepersonaliseerd materiaal te maken dat de gewenste boodschap overbrengt aan de brief ✉️

Meerdere leden van een team kunnen tegelijkertijd een document bewerken in ClickUp Docs

Functies voor samenwerking : Het moet opties hebben zoals realtime bewerking, gemakkelijk delen en taken beheren. U moet eraan kunnen werken met uw collega's of andere mensen die betrokken zijn bij fondsenwerving

: Het moet opties hebben zoals realtime bewerking, gemakkelijk delen en taken beheren. U moet eraan kunnen werken met uw collega's of andere mensen die betrokken zijn bij fondsenwerving Veelzijdigheid: Het sjabloon moet kunnen worden aangepast aan verschillende fondsenwervingsdoeleinden

10 sjablonen voor fondsenwerving om te gebruiken in 2024

We hebben honderden sjablonen voor fondsenwerving onderzocht en onze selectie teruggebracht tot de top 10 van ClickUp , Template.net, Adobe en Slidesgo. Ze vormen de perfecte balans tussen praktisch en esthetisch, waardoor abonnementen en teamwerk een fluitje van een cent worden.

Laten we beginnen en je campagne op weg helpen naar succes! 💪

1. ClickUp sjabloon voor planning van evenementen voor fondsenwerving

ClickUp sjabloon voor planning van evenementen voor fondsenwerving

Bent u een gebeurtenis aan het plannen om het bewustzijn te vergroten en geld in te zamelen voor een specifiek doel? Of je nu een grootschalig concert, veiling of buurtbarbecue organiseert, de ClickUp sjabloon voor het plannen van evenementen voor fondsenwerving kan uw persoonlijke assistent voor uw abonnement zijn! ✅

Dit sjabloon is in wezen een lijst met alle taken en activiteiten die je moet voltooien om ervoor te zorgen dat je fondsenwerving succesvol verloopt. Vóór de lijst zie je een samenvatting van de gebeurtenis, inclusief het doel, de target inkomsten, de datum en de voortgang.

Standaard bevat de sjabloon een lijst met 15 subtaken die betrekking hebben op elk aspect van het plannen van een gebeurtenis, van het verzamelen van de troepen die je zullen helpen tot het maken van een verslag na de gebeurtenis . Dit zijn slechts richtlijnen-je kunt aanpassen, uitbreiden, verwijderen en nieuwe subtaken toevoegen om een persoonlijke lijst te maken die aansluit bij je doelen.

De charme van het sjabloon ligt in het toevoegen van relaties tussen taken. Je kunt afhankelijkheid van taken creëren en ervoor zorgen dat het plannings- en organisatieproces soepel verloopt en er niets door de mazen van het net glipt.

U kunt ook bijlagen toevoegen aan het sjabloon of specifieke subtaken verbinden met ClickUp Docs om informatie te centraliseren. Verantwoordelijkheden delegeren en abonnementen communiceren door taken toe te wijzen aan je teamleden. Of het nu voor een non-profit organisatie of een liefdadigheidsveiling is, je kunt in contact blijven met je team.

2. ClickUp sjabloon voor actieplan fondsenwerving

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Daily-Action-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor actieplan fondsenwerving https://clickup.com/templates/action-plan/fundraising Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zonder duidelijk abonnement en nauwgezette organisatie kan het fondsenwervingsproces snel in een chaos veranderen. Gelukkig kun je dergelijke scenario's voorkomen met de ClickUp sjabloon voor actieplan fondsenwerving !

Het sjabloon is als een vuurtoren die uw fondsenwervingsschip in de juiste richting stuurt. Het helpt je bij de instelling van doelen voor fondsenwerving, het bepalen van de doelgroep en het budget, en het maken van abonnementen.

Het gebruik van een sjabloon als dit maakt een enorm verschil als je probeert om de fondsenwervingsinspanningen af te stemmen op bestuursleden of leden van de gemeenschap die betrokken willen zijn.

Om het sjabloon te gebruiken, ga je naar de weergave Actiestappen en voer je je taken en activiteiten in. U kunt prioriteiten en status instellen, toegewezen personen toevoegen, start- en deadlines definiëren, afdelingen opgeven, de complexiteit van taken meten en opmerkingen achterlaten. ClickUp-taak sorteert automatisch op deadline, zodat u een duidelijk overzicht hebt van wat u als eerste moet aanpakken.

De Doelen weergave is een Kanban-bord dat je taken als kaarten weergeeft en groepeert volgens de afdeling die ervoor verantwoordelijk is.

De Tijdlijn weergave is een Gantt grafiek toont geplande activiteiten en taken in een kalender, zodat u werklasten kunt bekijken en optimaliseren en ervoor kunt zorgen dat er geen overlappingen zijn. Deze weergave is ook uitstekend voor het maken en beoordelen van afhankelijkheid van taken.

Het sjabloon wordt geleverd met een voorbeeld van het organiseren van een cadeautjesprogramma. Gebruik het als illustratie van hoe je het volledige potentieel van de sjabloon kunt benutten en het perfecte abonnement voor fondsenwerving kunt samenstellen. 🎁

3. ClickUp sjabloon voor een fondsenwervingsproject

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-239.png ClickUp sjabloon voor projectplan fondsenwerving https://clickup.com/templates/project-plan/fundraising Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ongeacht de grootte brengen fondsenwervingsprojecten vaak veel stress met zich mee. Een solide abonnement kan de spanning verlichten en je helpen je ogen op het doel te houden, zodat je campagne soepel verloopt.

Dat is waar de ClickUp sjabloon voor projectplan voor fondsenwerving komt binnen. Hiermee kunt u:

Duidelijke doelen stellen voor fondsenwerving

Uwtijdlijn van je project visualiseren Taken maken afhankelijk van beschikbare bronnen ende beperkingen begrijpen Zoek uit hoe elke taak bijdraagt aan je doelen enprogrammafasen beheren Het sjabloon heeft meerdere weergaven waarmee u uw fondsenwervingsproject vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. Je startpunt is de Sjabloon weergave van het projectplan. Hier voegt u de beschrijving van uw fondsenwervingsproject toe en maakt u de taken en activiteiten die u moet voltooien om de eindstreep te halen. 🏁

Naast het invoeren van de namen van de taken, kun (en moet) je er ook details over opgeven, zoals de deadline, status, sectie, afdeling, impactniveau en bijlage. Als u met een team aan een project werkt, kunt u hen specifieke taken toewijzen, die ClickUp zal groeperen op basis van hun aangewezen sectie (als u die hebt opgegeven).

Deze secties identificeren activiteiten die u en uw team moeten voltooien voor elk onderdeel van het project.

De Vooruitgangsweergave planning is een Kanban-bord waar alle Taken uit de vorige weergave zijn gegroepeerd op basis van hun status. Je kunt op een kaart klikken voor meer informatie over een bepaalde opdracht en de kaarten verplaatsen met de intuïtieve drag-and-drop editor.

4. ClickUp Projectplan voor liefdadigheid sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Charity-Project-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor liefdadigheidsproject https://clickup.com/templates/project-plan/charity Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wacht, is dit een fout? Dit sjabloon is hetzelfde als de vorige! Dat klopt, maar een sjabloon kan meer dan één doel hebben. In dit geval kun je het gebruiken om een liefdadigheidsproject te plannen, organiseren en uitvoeren.

De ClickUp sjabloon voor liefdadigheidsprojecten kan het proces gemakkelijker maken door uw project op te splitsen in kleinere, gemakkelijker te beheren stukken. Hiermee kunt u de doelen van het liefdadigheidsproject definiëren en de leden van uw team in dezelfde richting laten kijken.

De twee zorgvuldig ontworpen weergaven van de sjabloon bieden alles wat je nodig hebt om liefdadigheidsprojecten van alle soorten en grootten te beheren.

Uw eerste stap is het opsplitsen van het project in activiteiten en deze toe te voegen aan de Sjabloonweergave projectplan. Deze lijstweergave wordt geleverd met talrijke vooraf gedefinieerde velden zoals status, deadline en toegewezen persoon, zodat er geen ruimte is voor onzekerheden of wat-als.

De Planning Voortgang Weergave verandert de taken van de Project Plan Sjabloon Weergave in kaarten en sorteert ze op basis van hun status. Standaard zijn er drie statussen Nog te doen, In uitvoering en Voltooid. U kunt ze echter aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw project.

5. ClickUp sjabloon voor evenementenmarketing

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.18.38-AM.png ClickUp marketing sjabloon voor gebeurtenissen https://clickup.com/templates/event-marketing-t-140176532 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bij het organiseren van een fondsenwervende gebeurtenis zijn er talloze details waar je je op moet richten, van het vinden van de perfecte locatie tot het uitnodigen van gasten en het regelen van de catering. De situatie wordt nog ingewikkelder als je met meerdere gebeurtenissen moet jongleren en het kan nog erger worden als ze allemaal tegelijk plaatsvinden.

Gelukkig heb je een geheim wapen - de ClickUp sjabloon voor evenementenmarketing . Hiermee kunt u:

Elke gebeurtenisgerelateerde taak en activiteit bewaken Je team verenigen en als één team werken Bespaar tijd Werklasten onder controle houden

Het sjabloon heeft twee secties: Eventmarketing en gebeurtenissen bijhouden. Begin met het verstrekken van informatie over je gebeurtenissen in de weergave Evenement van de sectie Evenementmarketing. Hier vind je de namen, belangrijke data, toegewezen personen, types, fasen en locaties van de gebeurtenissen. De Kalenderweergave helpt je bij het plannen van je tijd en het voorkomen van overlappingen, terwijl de Board-weergave je gebeurtenissen weergeeft als kaarten die zijn gegroepeerd op basis van hun status (Open, In uitvoering en Gesloten).

Met het Gebeurtenissen bijhouden gedeelte van dit sjabloon kun je elk evenement tot in de puntjes bijhouden. Gebruik het om de voortgang van gebeurtenissen bij te houden, doelen voor leads in te stellen en te bewaken en het budget te plannen. Je kunt ook facturen en bonnetjes bijvoegen en een centrale hub creëren waar jij en je teamleden alle informatie over een evenement kunnen vinden.

6. ClickUp sjabloon voor evenementenplanning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Events-Planning-Template.png ClickUp sjabloon voor evenementenplanning https://clickup.com/templates/events-planning-1737m-78604 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of het nu gaat om een klein diner met slechts een paar gasten of een exclusief feest op grote schaal, voor het plannen van een gebeurtenis is een dorp nodig. 🏘️

De ClickUp sjabloon voor evenementenplanning is precies wat u nodig hebt om uw schip vlot naar uw bestemming te laten varen - zodat de gasten tevreden zijn en de gebeurtenis een succes wordt. 🚢

Het sjabloon is verdeeld in vier secties:

Algemene informatie Details installatie Lijst met uitnodigingen Lijst van verkopers Het Algemene informatie deel richt zich op de datum, tijd en locatie van de gebeurtenis. Als je wilt, kun je ook een routebeschrijving naar de locatie toevoegen.

Het Setup Details gedeelte bevat drie subsecties - Registratie installatie, Cocktail installatie en Receptie installatie, en elk bevat een lijst van wat je moet regelen. Natuurlijk kun je de subsecties en lijsten aanpassen aan je eigen doel.

Als je bijvoorbeeld een veiling voor fondsenwerving organiseert, moet je beslissen hoeveel mensen er zullen komen, hoeveel items er geveild zullen worden, een veilingmeester inhuren en schriftelijk materiaal voorbereiden. Je kunt deze activiteiten onderverdelen in subtaken zodat je ze gemakkelijker kunt bijhouden en beheren.

Het gedeelte Uitnodigingslijst heeft een functie met een tabel met al uw gasten en postadressen. In het RSVP gedeelte kun je een vinkje zetten bij degenen die hun aanwezigheid hebben bevestigd.

In het gedeelte Verkoperlijst vind je de lijst met bedrijven die je hebt ingehuurd voor de catering, de decoratie en het entertainment.

7. ClickUp Non-Profit sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Non-Profit-Event-Planning-Template.png ClickUp sjabloon voor het plannen van evenementen zonder winstoogmerk https://clickup.com/templates/non-profit-event-planning-t-3nn77cc Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Een non-profit gebeurtenis kan alleen succesvol zijn als je elk aspect tot in het kleinste detail plant. Eén foutje en je gebeurtenis kan snel uitdraaien op een epische mislukking. ❌

De ClickUp Non-Profit sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen helpt u om evenementgerelateerde taken en activiteiten op te splitsen, deadlines te controleren en ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

Het belangrijkste voordeel van dit sjabloon is zijn eenvoud. Op het eerste gezicht is het niets meer dan een korte beschrijving van een gebeurtenis en een lijst met taken. Maar als je dieper graaft, ontdek je de ware charme van het sjabloon.

Je kunt namelijk toegewezen personen en deadlines toevoegen aan elke taak op je takenlijst, waardoor samenwerken en teamwork veel gemakkelijker wordt. Je kunt urgente of belangrijke taken een prioriteit geven en de voortgang ervan bijhouden om problemen en haperingen onderweg tot een minimum te beperken.

Een andere opmerkelijke functie die dit sjabloon biedt, is het creëren van relaties tussen taken. Je kunt twee of meer taken koppelen en een tijdlijn maken die het uitvoeren van activiteiten gestroomlijnder maakt en je team op het juiste spoor houdt.

Met het sjabloon kun je bijlagen toevoegen, wat betekent dat je alle gebeurtenisgerelateerde documentatie kunt bewaren, zoals rekeningen, bonnetjes en andere documenten leverancierscontracten op één plaats.

8. Google Documenten Fondsenwerving Fest Sjabloon by Template.net

Gebruik het Google Documenten Fundraising Fest sjabloon van Template.net om fantastische uitnodigingen voor je gebeurtenis te maken

Je hoeft geen ontwerper te zijn om aantrekkelijke uitnodigingen voor je evenement te maken! Het Google Documenten Fundraising Fest sjabloon van Template.net is alles wat je nodig hebt om je gebeurtenis in het beste licht te presenteren, indruk te maken op gasten vanaf het begin en hen aan te moedigen aanwezig te zijn.

Laten we meteen één ding duidelijk maken: hoewel het sjabloon Google Documenten heet, kun je het opslaan in andere formaten, waaronder Word, Illustrator en PSD. Je kunt het sjabloon ook online bewerken in de editor van Template.net.

Laat het "Fundraising Fest" gedeelte van de naam je niet in verwarring brengen. Ja, het voorbeeld is een uitnodiging voor een inzamelingsactie. Toch kun je het aanpassen aan jouw gelegenheid, of dat nu een stille veiling, diner of carnaval is. 🎎

Het beste aan dit sjabloon is dat het aanpasbaar is. Elk element dat je ziet, kun je vergroten, verkleinen, verwijderen of bewerken. Je kunt kleuren veranderen, achtergronden toevoegen, tabellen invoegen, video's en bestanden uploaden en animaties maken (als je een digitale uitnodiging maakt). Het voorbeeld is er alleen om je te laten zien wat het sjabloon kan doen - aarzel niet om je creatieve kant vrij te laten en een meesterwerk van een uitnodiging te maken.

9. Poster sjabloon voor fondsenwerving by Adobe

Maak fantastische posters voor evenementen met de sjabloon voor fondsenwerving van Adobe

Het maken van posters voor fondsenwerving is niet echt raketwetenschap. 🔬

Maar het vereist wel aandacht voor detail en inspanning. Je moet oppassen dat je mensen niet overdondert met een heleboel informatie. Of juist het tegenovergestelde doen en een cruciaal detail over het hoofd zien (zoals de tijd en plaats). Het sjabloon van Adobe voor posters voor fondsenwerving kan je met beide helpen.

Dit gebruiksvriendelijke sjabloon is een voorbeeld van een poster voor een benefietconcert. Het laat je zien hoe je tekst en illustraties in balans brengt en geeft richtlijnen over welke informatie je op je poster moet zetten. Er is echter geen enkel element vastgelegd - zie de sjabloon als een canvas waarop je je innerlijke kunstenaar kunt loslaten en unieke posters kunt maken.

Wanneer je het sjabloon opent, kom je automatisch terecht in Adobe's online editor, die honderden opties biedt om je poster aan te passen. Je kunt tekst en foto's toevoegen, vormen invoegen, achtergronden veranderen, kleurenschema's kiezen, animaties maken en de bestelling van lagen aanpassen.

Als je klaar bent, kun je de poster direct vanuit de editor delen of opslaan als PNG, PNG met een transparante achtergrond, JPG of PDF-bestand.

10. Sjabloon voor presentatie over fondsenwerving via sociale media by Slidesgo

Gebruik het sjabloon voor presentaties over fondsenwerving via sociale media van Slidesgo om elk detail van je fondsenwervingscampagne te schetsen

Geld inzamelen via internet ( sociale media ) wordt met de dag populairder. Maar hoe overtuig je mensen om geld te doneren aan jouw doel te midden van zoveel online donatiecampagnes? Je moet met een overtuigende en aantrekkelijke manier komen om je bedoelingen te presenteren.

In plaats van een presentatie vanaf nul op te bouwen, kun je het sjabloon voor presentaties over fondsenwerving via sociale media van Slidesgo proberen.

Dit gratis sjabloon voor fondsenwerving bevat 56 dia's die je kunt opslaan en bewerken in Google Slides of PowerPoint format. Elke dia bevat gedetailleerde instructies over welke informatie je erin moet opnemen. De derde dia richt zich bijvoorbeeld op de tabel met inhoud en stelt mogelijke secties voor zoals Over ons, Doelen & strategie en Budget.

Afhankelijk van je doel kun je secties bijwerken, dia's verwijderen, nieuwe dia's toevoegen en visuals zoals foto's, grafieken en diagrammen invoegen.

Stel, je zamelt geld in voor een lokaal dierenasiel. Je kunt foto's toevoegen van de bewoners van het asiel en hun gedrag en eigenaardigheden beschrijven, wat de lezers zal aanspreken. Je kunt ook aangeven hoe je het ingezamelde geld gaat besteden en de mensen laten zien dat het een goede beslissing is om aan jouw doel te doneren.

Sjablonen voor fondsenwerving: Gemakkelijk uw doelen bereiken

Of u nu verantwoordelijk bent voor het maken van uitnodigingen voor een gebeurtenis, het presenteren van een fondsenwervingscampagne of het plannen en coördineren van het hele project, sjablonen voor fondsenwerving kunnen u een helpende hand bieden. 🤝

Ze bieden de ondersteuning die je nodig hebt om je dromen over fondsenwerving stap voor stap waar te maken!