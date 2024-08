Gratis digitale sjablonen voor visieborden om je team te inspireren

Waarom zou je een visiebord nodig hebben voor het werkproject van je team? Zijn ze niet voor

persoonlijke planning, affirmaties en zelfzorgdoelen

?

Daar zijn ze zeker goed voor, maar vision boards zijn ook een fantastisch zakelijk hulpmiddel. Ze leggen dezelfde informatie vast die je in lijsten en documenten zou zetten, maar dan op een visuele manier. Bovendien zijn ze een manier om te communiceren hoe je product eruit zal zien en aan zal voelen in een afbeelding. 🖼️

Voordat je de schaar, stickers en lijmstiften tevoorschijn haalt, moet je onthouden dat je

dingen efficiënt moet houden

in het bedrijfsleven. Het eindproduct moet iets zijn dat je digitaal kunt delen met je team en je bedrijf. En glitter wil je koste wat het kost vermijden.

Dit is waar een visiebordsjabloon in ClickUp van pas komt. Het geeft u een voorsprong bij het gezamenlijk creëren van elk type visiebord dat uw team nodig heeft en het bijwerken ervan naarmate uw project vordert.

In dit artikel bespreken we een aantal basisprincipes voor visiebordsjablonen. We delen ook een aantal van onze favorieten, zodat je zeker weet dat je een gouden ster van je team verdient (zelfs als je er geen hebt gekregen bij Kunst en Ambacht). ⭐

Wat is een sjabloon voor een visiebord?

Een persoonlijk visiebord - ook wel droombord, manifestatiebord of doelbord genoemd - is een visuele weergave van je persoonlijke levensdoelen of doelen

professionele doelen

en wensen voor de toekomst. Het is meestal een collage van woorden en afbeeldingen die zijn uitgeknipt en op een bord geplakt, bedoeld om inspiratie, motivatie en positieve gedachten te geven.

Voor een bedrijf is een productvisiebord vergelijkbaar. Maar in plaats van levensdoelen richt het zich op de doelen voor een product waar je team aan werkt. Het legt de doelstellingen en de ideale staat van je product vast in een digitaal formaat dat je team samen kan maken, bekijken en raadplegen.

Wanneer je een vision board maakt, zou het moeten werken als een hulpmiddel dat het maken van vision boards begeleidt door

de OKR's voor een product of project vast te leggen

. De sjabloon leidt uw team door de taken om vision boards te ontwikkelen en het kan uw team zelfs helpen beslissingen te nemen over de visie achter uw product.

De indeling, kleuren en afbeeldingen van een product vision board leggen de emotionele en creatieve aspecten van uw product vast - niet alleen wat het doet, maar ook hoe het gebruikers laat voelen. Wanneer je een vision board maakt, helpt het je ook bij het verbinden van je bedrijfsvisie en merkidentiteit.

Wat maakt een goed vision board sjabloon?

Het maken van een vision board gaat niet alleen over het virtueel maken van een fotocollage. Het is een klein project op zich en een goed sjabloon voor een visiebord gidst een team door het proces en stelt de lay-out voor.

In de meeste gevallen heb je twee sjablonen nodig: een om het proces van het maken van het bord in goede banen te leiden en een om te helpen met de look en feel van het visiebord.

Hier volgen enkele kenmerken van een goed sjabloon voor een visiebord:

Richt zich op zakelijke toepassingen en niet op persoonlijke doelen

Neemt gemakkelijk uw bedrijfsvisie en branding op

Ondersteunt een omgeving waarin teamleden tegelijkertijd aan het visiebord kunnen werken

Begeleidt u bij het weergeven van de input van belanghebbenden, marktsegmentatie, branding, functionaliteit en informatie over de doelmarkt

Stimuleert het gebruik van afbeeldingen, kleuren, tekst, lettertypen, inspirerende citaten en andere soorten media

Houdt alle ideeën van het vision board in een aantrekkelijk en professioneel formaat dat klaar is voor presentatie

Werkt binnen uw projecttool

Wie houdt er niet van gratis? Het gebruik van een gratis sjabloon vermindert de druk wanneer je voor het eerst een visiebord maakt

3 gratis sjablonen voor visieborden die je in 2024 kunt gebruiken

De plek om te beginnen met het definiëren van de visie van je product is met een van deze gemakkelijk te gebruiken visionboard-sjablonen.

1. ClickUp Visiebord Sjabloon

Help je hele team om je doelmarkt beter te begrijpen met deze Vision Board Template

Om je te onderscheiden van je concurrentie heb je een duidelijke productvisie nodig. Deze gratis ClickUp Visiebord Sjabloon helpt uw team de functie van uw product, uw doelmarkt en de klanten en gebruikers te beschrijven.

Zodra u de basisprincipes hebt vastgelegd, kunt u zich verdiepen in de problemen die uw product zal aanpakken en de middelen die u nodig hebt om te slagen. Als je team begint met het organiseren van hun visionboardproject, vinden ze vier handige aangepaste velden en verschillende categorieën voor elke taak in de takenlijst:

Visie: Vat de grote lijnen en het algemene gevoel samen, of dit nu voor het hele product is of voor een deel van het product of project

Vat de grote lijnen en het algemene gevoel samen, of dit nu voor het hele product is of voor een deel van het product of project Noden: Deel als team wat er nodig is om de taken van elk deel van je visiebord te voltooien

Deel als team wat er nodig is om de taken van elk deel van je visiebord te voltooien Doelgroep: Kies uit een aantal voorgedefinieerde demografische groepen, zodat je een publiek en doel kunt toewijzen aan elk onderdeel van je visie

Kies uit een aantal voorgedefinieerde demografische groepen, zodat je een publiek en doel kunt toewijzen aan elk onderdeel van je visie Zakelijke doelen:Plaats het product, project of de taken in context door de impact te identificeren die je hoopt te hebben op je bedrijf, groot of klein

Deze projectsjabloon voor gemiddeld niveau begeleidt je team bij het verzamelen van de ideeën die je op je visiebord wilt zetten. Het splitst je project op in visie, doelgroepen, bedrijfsdoelen en behoeften.

Voor elk hiervan kunnen teamleden samen taken toewijzen en uitvoeren,

elke stap prioriteren

ontwikkel checklists en deel media die op het visiebord komen te staan.

De sjabloon biedt ook een handige "Start hier"-gids voor uw teamleden over het gebruik van de sjabloon en het ontwikkelen van een geweldig visiebord. De gids legt de structuur uit van het project dat in de sjabloon is gedefinieerd, evenals een nuttig overzicht van wat een visiebord is en waarom u er een nodig hebt voor uw product.

Dit zijn goede geheugensteuntjes die je hele team kan gebruiken bij het werken aan je eigen visiebord.

En omdat de sjabloon uw visiebordproject in ClickUp bouwt, beschikt u over tijdregistratie, chat, documentatie en planning,

dagelijkse taakplanning

en zelfs AI-tekst genereren als onderdeel van het proces. U kunt het ClickUp Whiteboard ook gebruiken om uw afbeeldingen te maken.

2. ClickUp Whiteboard Sjabloon Visiebord

Vind de ideale situatie voor je volgende project met deze Whiteboard Sjabloon voor Visie

We bieden ook een gratis visiebordsjabloon voor visuele denkers met Whiteboard ontwerpelementen die precies bereiken wat je nodig hebt. De ClickUp Visie Whiteboard Sjabloon is ook een aanvulling op de projectgerichte visiebordsjabloon.

Het biedt een eenvoudig kader voor het schetsen en specificeren van uw productdoelstellingen en hoe de ideale staat van uw product eruit ziet. Of gebruik het als een moodboard voor productinspiratie om samen te brainstormen over alles van ontwerp tot marketing.

De sjabloon is kleurgecodeerd en verdeelt het visiebord in:

Visie

Doelgroep

Behoeften

Product

Waarde

Elk van deze secties wordt geleverd met beschrijvende pictogrammen die je kunt behouden of aanpassen om je bedrijfs- of merkstijl weer te geven. Deze sjabloon helpt je aan de creatieve kant van het definiëren van je productvisie. Als je kleurrijke en stijlvolle vision board-sjablonen bewondert, zoals die van Canva, dan is dit de sjabloon voor jou. Het geeft u de visuele aantrekkingskracht van een artistiek visiebord plus de functionaliteit en integratie van de tools van ClickUp.

Deze gratis sjabloon kunt u direct aansluiten op

ClickUp's Whiteboard

weergave, waar u toegang hebt tot alle

ontwerptools

die je nodig hebt. Je kunt tekst, afbeeldingen, pictogrammen, video's en nog veel meer toevoegen via een eenvoudig te gebruiken interface die is ingebouwd in je

projectbeheertool

met alle samenwerkingsmogelijkheden die u dagelijks gebruikt.

Dit is ook een afdrukbaar visiebordsjabloon, dus als je wilt kun je het op een posterbord plakken en het in de fysieke wereld aanpassen. als PDF-bestand. Deze sjabloon is een startpunt om je creativiteit de vrije loop te laten.

3. ClickUp Visie naar Waarden Sjabloon

Breng je waarden op één lijn met je visie met de Waarden naar Visie Sjabloon

De termen "visie" en "waarden" worden vaak gebruikt. Maar het zijn meer dan modewoorden die een presentatie overtuigend maken. Zonder visie en de waarden die nodig zijn om die visie te realiseren, kunnen projecten en producten tekortschieten of leeg aanvoelen.

Natuurlijk kost het tijd en moeite om van het grote plaatje van je productvisie naar de belangrijke details te gaan, zoals de waarden die je nodig hebt om tot die visie te komen. Dit denkproces kan soms moeilijk te begrijpen zijn, vooral als je van een meer technische kant komt. Maar maak je geen zorgen. Ook daar hebben we een sjabloon voor.

ClickUp's sjabloon van visie naar waarden

begeleidt u en uw team bij het in kaart brengen van alles wat u nodig hebt om volledig te documenteren waar u met uw bedrijf of project naartoe wilt. Zie het als een werkblad dat u invult voordat u uw digitale visiebord maakt.

Het bevat secties over:

Visie

Missie

Strategieën, inclusief concurrentievoordelen en productstrategie

Bedrijfsdoelstellingen, inclusief doelen en statistieken

Actiepunten

Klantwaarden

Klantsegmenten

De sjabloon maakt gebruik van alle mogelijkheden die beschikbaar zijn in een ClickUp Doc, en de lay-out is aantrekkelijk en aandachttrekkend, dus u hoeft er geen grafisch kunstenaar bij te halen om het op te knappen. Er zijn plaatshouders voor uw productnaam en branding en pictogrammen voor elke sectie.

En er is genoeg ondersteuning ingebouwd. De sjabloon bevat aantekeningen waarin het doel van elke sectie wordt uitgelegd en hoe je dat deel van het document het beste kunt invullen, zodat jij en je team samen je waarden en visie kunnen verduidelijken.

Omdat uw nieuwe document in een ClickUp project zit, kan uw team samen door de secties heen werken en samenwerken terwijl u itereert. En zodra u alles hebt uitgewerkt, hebt u een aantrekkelijk document van hoge kwaliteit dat u kunt gebruiken als referentie in uw team en kunt delen met alle belanghebbenden.

Voordelen van het gebruik van een Visiebord voor je team

De meeste teams gebruiken een visiebord omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Het maken van een visiebord is echter nog belangrijker. Het creatieve proces waarbij de ideeën van je team worden samengevat in afbeeldingen en tekst, helpt het team om na te denken en beslissingen te nemen over je product.

Stel dat je team een nieuwe digitale marketingcampagne voor sociale media moet ontwikkelen. Je hebt waarschijnlijk een heleboel e-mails en voorstellen waarin je statistieken, doelgroepdemografie, grafische stijl, merkboodschap en de tientallen andere dingen die je team moet weten om een succesvolle campagne uit te voeren, worden beschreven.

Ze voor een

digitaal schoolbord

met een goed ontworpen visiebordsjabloon is het net alsof je alle ideeën rond een project door een trechter gooit en eindigt met een gerichte en complete visie van wat je team probeert te produceren.

Eenmaal gedeeld, houdt een visiebord het team bij de les en kan het hen uit het onkruid trekken om naar het grote geheel van het project te kijken. En vergeet niet dat sommige mensen visuele leerlingen en communicatoren zijn, en de grafische aard van een visiebord kan uren aan e-mails en gesprekken besparen.

Kortom, een goed visiebord kan je helpen:

Vaststellen of je product boven de norm ligt

Controleren of uw product voldoet aan de vereisten van uw bedrijf

Een productstrategie maken

Producteigenschappen verbeteren

De behoeften van uw doelmarkt begrijpen en actieplannen ontwikkelen

De samenwerking binnen het team en het stellen van doelen bevorderen, terwijl iedereen naar één doel toewerkt

De voordelen van het maken en gebruiken van een vision board zijn afhankelijk van één belangrijke factor. Je team moet dit krachtige hulpmiddel gedurende het hele project gebruiken. Begin met een goed sjabloon voor een visiebord dat het team regelmatig kan maken, aanpassen en raadplegen, niet als iets dat ergens anders op een virtuele muur is geplakt.

Veelgestelde vragen over visiebordsjablonen

Hoe komen teams op ideeën voor een visiebord?

Als teams samenkomen om een visiebord te maken, is het belangrijk om samenwerking en open communicatie te bevorderen. Begin met het plannen van een

brainstormsessie

waar iedereen zijn ideeën en visies voor de toekomst van het team kan inbrengen.

Moedig teamleden aan om hun doelen, ambities en waarden te delen. Zorg voor een collectieve aanpak voor het verzamelen van visuele inspiratie, zoals afbeeldingen, citaten en symbolen die de gedeelde visie van het team vertegenwoordigen.

Is een virtueel visiebord beter dan een fysiek visiebord?

Terwijl traditionele visieborden fysieke collages zijn die op posterborden of kurkborden worden gemaakt, kun je ook digitale visieborden maken met behulp van online tools of apps. Zowel fysieke als digitale visieborden kunnen effectief zijn om je doelen en ambities te visualiseren.

Welke vragen moet ik mezelf stellen voordat ik een visiebord maak?

Nadenken over het afgelopen jaar en wat je zou willen veranderen of verbeteren is een nuttig startpunt. Jezelf afvragen wat je op dit moment het meest nodig hebt, waar je van houdt in het leven en welk verhaal je jezelf vertelt over jezelf kan ook waardevolle inzichten opleveren.

Visiebordsjablonen gebruiken om je team te inspireren

Het is altijd beter om te weten waar je naartoe wilt voordat je aan een nieuw product of project begint. Visieborden zijn een krachtig hulpmiddel om vast te leggen wat je team moet weten en om ze te inspireren

in dezelfde richting te houden

gedurende het hele project.

Creatief of technisch, individuele medewerker of teamleider, iedereen heeft hetzelfde probleem aan het begin van een project - uitvinden waar te beginnen. Maar met de visiebordsjablonen van ClickUp hebt u een bewezen en efficiënt startpunt voor uw visiebordreis. En u bent dat proces begonnen in een collaboratief, gebruiksvriendelijk platform.

Deze sjablonen voor visieborden helpen u het proces van het maken van het visiebord te beheren, het op een ClickUp Whiteboard te plaatsen en het grote geheel te documenteren. Eén sjabloon begeleidt uw team zelfs bij het verankeren van uw visie in uw waarden. Zie ze als een vision board kit waarin je alles hebt wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. 🏃

Als u al een ClickUp gebruiker bent, voeg dan nu een sjabloon toe aan uw werkruimte. Als u ons krachtige platform voor projectbeheer en samenwerking nog niet hebt geprobeerd,

meld u dan aan voor een gratis proefversie van ClickUp

en geef het een draai-glitter optie. ✨