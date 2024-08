10 gratis moodboardsjablonen in PPT, Slides en ClickUp

Voorbij zijn de dagen dat je DIY moodboards moest maken door tijdschriften op te stapelen, afbeeldingen uit te knippen en ze op grote planken te plakken. Natuurlijk, het was een leuke, praktische aanpak, maar laten we eerlijk zijn: het werd heel snel erg vermoeiend.

Tegenwoordig zijn digitale moodboards het nieuwe cool. Ze zijn niet alleen leuk om te gebruiken, maar ze hebben ook een schoon en opgeruimd digitaal canvas om je ideeën op te verzamelen en te presenteren. ✨

En als je niet vanaf nul wilt beginnen, kun je met een moodboardsjabloon een voorsprong nemen. Of je nu brainstormt over merkideeën, een nieuwe software-interface ontwerpt of een verhaallijn bedenkt voor je volgende contentreeks, deze sjablonen helpen je om je creatieve ideeën tot leven te brengen.

En om je te helpen bij het opstarten van je volgende project, hebben we 10 van de beste gratis moodboardsjablonen voor je op een rijtje gezet je creatieve proces te stroomlijnen . Laten we ze eens bekijken.

Wat is een moodboard?

Een moodboardsjabloon is een vooraf ontworpen digitaal canvas dat je helpt om je creatieve ideeën te organiseren en te presenteren. Dus in plaats van met een lege lei te beginnen, begin je met een structuur die je laat zien waar en hoe je afbeeldingen, kleuren, lettertypes en andere ontwerpelementen kunt plaatsen.

Deze sjablonen hebben verschillende voordelen:

Vereenvoudigen van moodboarden, vooral als je een beginner bent die het overweldigend vindt om vanaf nul te beginnen

Versnel deontwerpproces omdat de basisstructuur al aanwezig is om moodboards te maken

Zorg voor een samenhangende presentatie van het moodboard met gemeenschappelijke thema's, emoties en verhalen

Wat maakt een goed moodboardsjabloon?

Een goed sjabloon voor een moodboard moet niet alleen visueel aantrekkelijk zijn. Het moet ook volledig functioneel zijn. Laten we de belangrijkste kenmerken eens op een rijtje zetten, zodat de sjabloon die je kiest je creatieve flow versterkt en uw productiviteit verhoogt :

Duidelijke en georganiseerde lay-out voor het effectief communiceren van ideeën enconceptkaarten* Drag-and-drop interface om snel ontwerpelementen (teksten, foto's, enz.) toe te voegen, de grootte ervan aan te passen en ze te verplaatsen

Aanpasbare achtergronden, kleurenschema's en lettertypen om bij de sfeer van je project te passen

Ondersteuning voor verschillende inhoudstypen zoals afbeeldingen, video's, vormen en klikbare links

Naadloze integratie met bronnen voor stockafbeeldingen (voor eenvoudige toegang tot hoogwaardige afbeeldingen) ensoftware voor projectbeheer (voor toezicht op de uitvoering) 🛠️

Compatibel met verschillende apparaten zodat je het altijd en overal kunt openen en aanpassen

Hulpmiddelen voor samenwerking voor teams die samen aan een sjabloon moeten werken

10 gratis moodboardsjablonen om te gebruiken in 2024

De juiste sjabloon kiezen betekent dat je er een moet vinden die perfect bij je project past. We hebben 10 toppers die aan verschillende behoeften voldoen. Bekijk deze gratis sjablonen en kijk welke het beste bij jou past.

1. ClickUp Mood Board Sjabloon

Verzamel inspiratie en ideeën op één kleurrijke plek

Werk je aan een creatief project waarbij je moet jongleren met details zoals gebruikerservaring, typografie en kleurenschema's? Zo ja, dan zul je dol zijn op ClickUp's moodboard-sjabloon .

Met deze sjabloon kun je je inspiratie verzamelen in de volgende categorieën: gebruikersinterface, pictogrammen, illustraties, website, typografie en kleurenpalet. En omdat het is gemaakt in ClickUp Whiteboards kunt u het eenvoudig naar wens aanpassen.

U en uw team kunnen visueel samenwerken op hetzelfde canvas met behulp van de pen, markeerstift en mindmap hulpmiddelen. U kunt ook tekst, plakbriefjes en verbindingselementen gebruiken om context toe te voegen aan uw ontwerpideeën en verbanden ertussen te leggen.

Hoewel al deze functies geweldig zijn, is dat nog niet eens het beste deel. De projectbeheerfuncties van ClickUp zorgen ervoor dat u naadloos van ideeën brainstormen om ze uit te voeren, en dit alles terwijl u uw vooruitgang bijhoudt. ⏳

Deze sjabloon is perfect voor grafische ontwerpers, UI/UX-professionals en productteams die hun creatieve workflows willen stroomlijnen en tegelijkertijd alle belanghebbenden op één lijn willen houden.

2. ClickUp Visiebord Sjabloon

Met de ClickUp Vision Board-sjabloon kunt u naadloos productideeën vastleggen, prioriteren en volgen

Als u zich ooit verloren hebt gevoeld bij het organiseren van een heleboel ideeën bij het plannen van nieuwe zakelijke producten of het vernieuwen van bestaande producten, ClickUp's Visiebord Sjabloon is hier om de mist op te ruimen.

Het is ontworpen om al uw productideeën in één ruimte vast te leggen en te evalueren welke de moeite waard zijn om te implementeren en in welke volgorde. Dit betekent dat je voor elk productidee het volgende kunt doordenken:

Product: Je productnaam en wat het doet

Je productnaam en wat het doet Visie: De impact die je met het product wilt bereiken

De impact die je met het product wilt bereiken Doelgroep: Voor wie het product bedoeld is

Voor wie het product bedoeld is Noden: Welk probleem lost je product op voor de doelgroep

Welk probleem lost je product op voor de doelgroep Zakelijke doelen: Hoe het product je bedrijf ten goede komt

En met de veelzijdige weergaven van de sjabloon wordt organisatie een fluitje van een cent:

Leer hoe u de sjabloon gebruikt aan de hand van de details in de weergave Begin hier

Sla alle productideeën op in deVisiebord* Verzamel productideeën van uw team met het Product Vision Formulier

Focus op de belangrijkste productideeën met de Priority view

Voor wie is deze sjabloon? Productteams en ondernemers die hun productontwikkelingsproces door georganiseerde ideeënvorming, duidelijke communicatie van productdoelen en strategische uitvoering.

3. ClickUp Visie Whiteboard Sjabloon

Vind de ideale staat voor je volgende project met deze Whiteboard Sjabloon voor Visie

Voortbouwend op de vorige sjabloon, deze ClickUp Vision Whiteboard Sjabloon tilt uw gezamenlijke brainstormsessies naar een hoger niveau met een interactieve Whiteboard-sjabloon .

Deze Whiteboard-functie draait allemaal om creatieve, hands-on en realtime interacties zodat jij en je team je productvisie kunnen vormen en verfijnen. Ontwerpers kunnen dit gemakkelijk gebruiken om inspiratie op te doen voor ideeën voor winkelinrichting, textuurvoorbeelden, verschillende lay-outs, een collagevoorbeeld of zelfs om een ruimte te creëren voor productfoto's.

Je kunt productideeën visueel rangschikken en organiseren met behulp van foto's, illustraties en plakbriefjes. Zo creëer je een stappenplan dat iedereen in één oogopslag kan begrijpen. 🗺️

Wilt u een vruchtbare brainstormsessie ? Gebruik ClickUp Documenten om sessiedoelen van tevoren op te stellen en te delen. Op deze manier komt elk teamlid voorbereid aan, gewapend met inzichten en ideeën, wat op zijn beurt de productiviteit van uw sessie verhoogt.

4. ClickUp Storyboard Sjabloon

Bouw en visualiseer uw verhaalstructuur en flows in een oogopslag met ClickUp's Storyboard Sjabloon

Of u nu een filmmaker, een schrijver of een bedrijfseigenaar bent die zijn klantervaring wil verbeteren, ClickUp's storyboardsjabloon is een handig hulpmiddel om uw creatieve workflows te structureren. Het biedt een speciaal canvas waarop u uw ideeën kunt visualiseren en ze kunt opdelen in duidelijke en afzonderlijke scènes of stappen.

Creativiteit gedijt bij flexibiliteit, en deze sjabloon begrijpt dat. Je kunt scènes verschuiven om verhaalstromen te verfijnen en ze dupliceren op basis van de lengte van je verhaal. Dus of je nu te maken hebt met een beknopt proces van drie stappen of een complex creatief proces, deze storyboardsjabloon past zich aan uw behoeften aan.

Als je aan films, speelfilms en games werkt, gebruik dan het kader van elke scène als een opslagplaats voor het vastleggen van details zoals acties, dialoog en audio-fx, zodat er geen detail verloren gaat bij het vertalen.

Aan de andere kant, als je een bedrijfseigenaar bent of deel uitmaakt van een klantervaringsteam, kun je de vakken gebruiken om belangrijke aanrakingspunten, interacties en feedback vast te leggen om je bedrijf te analyseren klantreizen en de klantervaring verbeteren. 🤩

5. ClickUp Verhaalschema Sjabloon

Plan uw volgende verhaal op een meer georganiseerde manier met ClickUp's Story Outline Template

Deze is voor alle verhalenvertellers. Als je een fan bent van de vorige storyboard-sjabloon, dan zul je de ClickUp Verhaalschema Sjabloon nog meer.

Het is geen geheim dat verhalen vertellen een kunst is, maar ook een gestructureerde wetenschap. En deze sjabloon geeft je verhalen de gestructureerde ruggengraat die ze nodig hebben, zodat je je energie kunt steken in het verhaal dat alleen jij kunt vertellen.

Je kunt het gebruiken om hoofdstukken te schetsen, ze op te splitsen in scènes, plots te organiseren, personages op te bouwen en locaties te beheren.

Naast deze organisatorische functies werkt het sjabloon ook als een persoonlijke verantwoordingspersoon. Gebruik het om deadlines in te stellen voor het voltooien van de verschillende scènes in je verhaal en houd je voortgang bij met statussen als Te Doen, In Uitvoering en Voltooid.

Dit sjabloon zorgt er niet alleen voor dat je georganiseerd bent, maar ook dat je je verhalen op tijd af hebt. Tijd is tenslotte geld. 💸

6. ClickUp sjabloon voor in kaart brengen gebruikersverhaal

Maak en pas uw user story map aan met een flexibel en voorgeformatteerd whiteboard-sjabloon in ClickUp

Heeft u moeite om te begrijpen wat uw gebruikers echt nodig hebben bij het plannen van een product? Of vindt u het moeilijk om uw team op één lijn te houden wat betreft productdoelen en -prioriteiten? Gebruikersverhaal in kaart brengen is een beproefde methode om taken rond gebruikersbehoeften te visualiseren en te organiseren bij het ontwikkelen van een product. Zonder een duidelijke structuur kan het echter chaotisch en overweldigend worden.

Dit is precies waar ClickUp's sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen komt goed van pas. Het is ontworpen om dit proces voor u en uw team te vereenvoudigen door u te concentreren op één product of functie tegelijk.

Het helpt je om diep in gebruikersinteracties te duiken door gebruikerspersona's, gebruikersactiviteiten, gebruikersstappen voor het uitvoeren van activiteiten en de details die gebruikers nodig hebben om elke stap te voltooien, in kaart te brengen. Dit maakt het gemakkelijk om gebieden te identificeren die verbetering behoeven, zodat je team zijn inspanningen strategisch kan richten.

Als je deel uitmaakt van een productteam wiens prioriteit het is om de behoeften van de gebruiker centraal te stellen, hun trajecten te demystificeren en te begrijpen wat er verbeterd moet worden, dan is deze sjabloon iets voor jou.

7. ClickUp Ontwerp Bord Sjabloon

Plan en voer uw ontwerpprojecten uit met ClickUp's Design Board Template

De ClickUp Ontwerp Bord Sjabloon is gemaakt voor teams en bureaus die hun ontwerpprocessen van planning tot lancering willen stroomlijnen. 📅

Het wordt geleverd met een aantal algemene taken voor typische ontwerpprojecten zoals bepalen projectdoelen en KPI's, ontwerponderzoek, brainstormen en het lanceren van producten.

Je kunt elke taak in het ontwerpproces toewijzen aan een teamlid, de prioriteit ervan instellen en een deadline toevoegen. Bovendien kun je taken organiseren en bijhouden op basis van:

Ontwerpfasen: Briefing, branding, ontwerpen, marketing, lanceerdag en feedback

Briefing, branding, ontwerpen, marketing, lanceerdag en feedback Goedkeuringsstatus: In behandeling, goedgekeurd en revisie

In behandeling, goedgekeurd en revisie Revisietype: Geen, kleine revisie en grote revisie

De opvallendste eigenschap van deze sjabloon zijn de flexibele weergaven die geschikt zijn voor verschillende werkstijlen en visualisatievoorkeuren:

Projectoverzicht: Een lijst van alle ontwerptaken

Een lijst van alle ontwerptaken Ontwerpproces : Een overzicht van taken gegroepeerd volgens hun ontwerpfasen

Een overzicht van taken gegroepeerd volgens hun ontwerpfasen Op prioriteit: Visualiseren taken volgensprioriteitsniveausmet urgent en hoge prioriteit bovenaan

Visualiseren taken volgensprioriteitsniveausmet urgent en hoge prioriteit bovenaan Op status: Een bordweergave voor het bijwerken van de taakstatus en het visualiseren van de voortgang

Een bordweergave voor het bijwerken van de taakstatus en het visualiseren van de voortgang Revisies: Een lijst van taken die moeten worden herzien

Een lijst van taken die moeten worden herzien Ontwerp tijdlijn: Visuele lay-out van de duur en deadlines van taken

Als u uw ontwerpprojecten - grafisch ontwerp, webdesign, app-ontwerp enzovoort - georganiseerd en op schema wilt houden, dan is dit ontwerp ideeënbord is wat je nodig hebt om het te laten gebeuren.

8. Inspirerend moodboard sjabloon van Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Inspiring-Mood-Board-Template-by-Template.net.jpg Inspirerend moodboard sjabloon met meerdere foto's van Template.net /img/

via Template.net

Als je op zoek bent naar een moodboardmaker die je motiveert om je persoonlijke en professionele doelen te bereiken, dan is dit misschien precies wat je nodig hebt. Het is superflexibel, dus je kunt citaten, fotocollages of emoji's toevoegen die je blij maken en je inspireren.

Je kunt dit inspiratiebord downloaden in verschillende formaten, zoals Microsoft Word, Google Docs en Adobe Illustrator.

Je kunt er ook voor kiezen om het direct te bewerken op de website van Template.net, die een uitgebreide bibliotheek met stockfoto's, illustraties, stickers en kaders heeft. En als je het nog persoonlijker wilt maken, kun je ervoor kiezen om je eigen afbeeldingen te uploaden.

9. Mood Board Presentatie Sjabloon by Beautiful.ai

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Mood-Board-Presentation-Template-by-Beautiful.ai.jpg Een voorbeeld van een Mood Board Presentatie Sjabloon van Beautiful.ai /img/

via Beautiful.ai

Als je een interieurontwerper, modestylist of fotograaf bent die zijn ideeën wil organiseren en presenteren aan zijn team of klanten, dan is de Mood Board Presentation Template van Beautiful.ai het perfecte hulpmiddel.

Dit moodboard voor interieurontwerp valt op door zijn eenvoudige en duidelijke organisatie. Het is onderverdeeld in belangrijke secties die helpen om de visie van je project over te brengen:

Achtergrond: Definieer het project, de doelgroep en je klant. Dit biedt context en zorgt ervoor dat iedereen het grotere geheel begrijpt

Definieer het project, de doelgroep en je klant. Dit biedt context en zorgt ervoor dat iedereen het grotere geheel begrijpt Kleuren: Laat je gekozen kleurenpalet zien om de sfeer en stijl van het project te bepalen

Laat je gekozen kleurenpalet zien om de sfeer en stijl van het project te bepalen Fotografie: Voeg foto's toe die overeenkomen met de visie van het project, of ze nu van de klant of van je onderzoek zijn

Je kunt deze sjabloon in Beautiful.ai gemakkelijk aanpassen voor andere gebruikssituaties zoals moodboards voor mode en bruiloften. Als je klaar bent om te delen, kun je het exporteren naar formaten zoals PowerPoint, JPG en PDF.

10. Brand Mood Board PowerPoint Sjabloon by 24Slides

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Brand-Mood-Board-PowerPoint-Template-by-24Slides.jpg Zwart-wit gethematiseerd Brand Mood Board PowerPoint Sjabloon by 24Slides /img/

via 24Slides

Wanneer je een rebranding project is het belangrijk om een duidelijke visuele richting te hebben. Deze sjabloon helpt je daarbij. Je kunt visuals zoals kleurenpaletten, foto's en unieke illustraties toevoegen om je team te laten zien hoe je nieuwe merk eruit zal zien.

Om je creatieve ideeën de vrije loop te laten, geeft de sjabloon voorbeelden als "Vintage Life", "The Cinema", "The Rainbow" en "Ocean" als inspiratie voor je rebranding.

Als je al bekend bent met Microsoft PowerPoint, zul je merken dat het super eenvoudig is om deze sjabloon aan te passen aan jouw behoeften.

Mood Board Beste Praktijken

Voor het maken van een effectief moodboard is meer nodig dan alleen het verzamelen en ordenen van beeldmateriaal. Het gaat om doordacht cureren en strategisch ontwerpen. Om je te helpen opvallende moodboards te maken, zijn hier een aantal best practices om te overwegen:

1. Begin met een duidelijk concept: Voordat je begint, moet je duidelijk voor ogen hebben wat je met je moodboard wilt communiceren. Dit kan de visie van een project zijn, een persoonlijk merk, een esthetisch ontwerp of een verhaallijn.

2. Bepaal je vormgevende elementen: Bepaal de kernelementen die je moodboard vorm zullen geven. Dit kunnen afbeeldingen, kleurenpaletten, typografie, texturen, patronen of zelfs tekstnotities zijn. Deze elementen moeten de stemming, sfeer en stijl overbrengen die je wilt uitstralen.

3. Kies een logische structuur: Organiseer je moodboard op een manier die logisch is voor de kijker en overeenkomt met je doelstellingen. Je kunt ervoor kiezen om elementen te groeperen op kleur, materiaal, thema of een andere categorie. Het belangrijkste is dat je moodboard logisch gestructureerd en gemakkelijk te begrijpen is.

4. Geef de voorkeur aan afbeeldingen van hoge kwaliteit: Afbeeldingen van hoge resolutie en topkwaliteit zorgen ervoor dat je moodboard er professioneler en indrukwekkender uitziet. Afbeeldingen van lage kwaliteit of met pixels kunnen afleiden van je visie.

5. Maak het samenhangend: Hoewel je moodboard verschillende elementen kan bevatten, moet er een verbindend thema of esthetiek zijn die alles samenbrengt. Dit helpt om een samenhangend visueel verhaal te creëren en maakt je moodboard effectiever.

6. Maak ruimte voor flexibiliteit: Een van de leuke dingen aan moodboards is dat ze kunnen evolueren. Naarmate je ideeën of projecten zich ontwikkelen, kan het nodig zijn om je moodboard aan te passen. Zorg er dus voor dat je moodboard flexibel is en ruimte biedt voor veranderingen.

7. Gebruik een moodboard sjabloon: Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, kan het gebruik van een moodboard sjabloon het proces veel eenvoudiger maken. Het geeft je een gestructureerd startpunt en kan je tijd besparen.

8. Werk samen: Als er een team bij het project betrokken is, zorg er dan voor dat alle leden meedenken. Dit zorgt voor verschillende perspectieven en ideeën en kan de algehele effectiviteit van je moodboard vergroten.

9. Houd het gefocust: Zorg ervoor dat je moodboard niet te onoverzichtelijk is. Je wilt verschillende elementen en ideeën laten zien, maar vermijd dat het te overweldigend wordt en afleidt van het hoofdconcept.

Onthoud dat een goed ontworpen moodboard niet alleen inspireert en informeert, maar ook een visuele richting en doel geeft dat helpt om elk creatief project naar succes te sturen.

Breng je visie tot leven met moodboards

Moodboards zijn handig voor het organiseren en visualiseren van je ideeën, gedachten en plannen. Het kiezen van de juiste mockup voor je project verhoogt de creativiteit en productiviteit van je team.

Wilt u uw productiviteit nog verder verhogen en uw eigen moodboard-visie tot leven brengen? ClickUp's moodboardsjablonen, die naadloos integreren met projectmanagementfuncties, zijn speciaal daarvoor ontworpen. 🦾

Verder dan moodboards, ClickUp's uitgebreide (en gratis) sjabloonbibliotheek is geschikt voor een breed scala aan bedrijfsprocessen, zodat u alle aspecten van uw workflows kunt optimaliseren. Aanmelden voor ClickUp vandaag om te beginnen!