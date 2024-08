9 Beste moodboard-softwaretools om ontwerpideeën samenhangend te organiseren

Kunstenaars in welke ruimte dan ook - of ze nu schrijven, schilderen of ontwerpen - worstelen vaak met het effectief overbrengen van hun ontwerpconcepten aan klanten. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt het alleen maar erger als ze een wegversperring tegenkomen bij creatieve projecten en geen idee hebben voor welke esthetiek ze moeten gaan! 😅

Dit is waar de transformerende kracht van moodboard software om de hoek komt kijken! Het biedt een schoon, rommelvrij digitaal canvas om abstracte ideeën te presenteren en te organiseren en structuur toe te voegen aan elk creatief proces.

Als je worstelt met het verwoorden van je visie, moe bent van onvoorspelbare AI-tools voor het maken van kunst of gewoon op zoek naar inspiratie voor je volgende project, wij hebben je! In deze gemakkelijk te volgen gids verkennen we de fijne kneepjes van kwaliteitsvolle moodboards en presenteren we de negen beste softwaretools voor dit doel.

Lees mee!

Wat is moodboardsoftware?

De dagen van doe-het-zelf moodboards waarbij je urenlang knipsels uit tijdschriften moest knippen en knoeierig moest lijmen, zijn al lang voorbij! ✂️

Digitale moodboards zijn nu helemaal in omdat ze karakter kunnen geven aan vage ontwerpconcepten. Net als artistieke collages kunnen deze tools op behendige wijze afbeeldingen, tekst, kleurstalen, materialen en diverse elementen verzamelen om de essentie van een definitief ontwerp samen te vatten. @marketingbesties Moodboards die er 3 dagen over doen om te maken <<< moodboards die er 3 uur over doen om te maken #productiviteit#marketing#moodboard#timesavingtipsorigineel geluid - YourMarketingFriend Deze veelzijdige hulpmiddelen, ook wel digitale inspiratieborden, ideeënborden of themaborden genoemd, worden gebruikt in een breed spectrum van creatieve inspanningen. Van knutselen merkidentiteiten tot het vormgeven van productesthetiek, het verfijnen van website lay-outs en het koesteren van esthetische en stijlconcepten, zijn deze tools onmisbaar geworden in elk ontwerpproject.

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Tools voor moodboards ondersteunen meestal grafisch ontwerpers, interieurontwerpers, animators, illustratoren, filmmakers en modeontwerpers. Er zijn twee belangrijke soorten digitale moodboard apps of software:

Collage digitale moodboards: Het meest voorkomende en gebruiksvriendelijke type moodboard, met een compilatie van afbeeldingen en tekst die geschikt is voor beginners 3D renders: Verbetert het eenvoudige collage moodboard door ontwerpelementen in een 3D-omgeving te integreren

Wat moet je zoeken in moodboardsoftware?

Er zijn een aantal factoren waar je rekening mee moet houden voordat je investeert in software om een moodboard te maken. Bekijk enkele standaardkwaliteiten die je kunt verwachten:

Aanpassing: Maakt het mogelijk om kleurenschema's, achtergronden en lettertypen aan te passen zodat ze aansluiten bij de essentie van je project en tegelijkertijd visueel aantrekkelijk zijn Sleep-en neerzet-interface: Hiermee kun je moeiteloos ontwerpelementen toevoegen, zoals afbeeldingen, teksten, vormen en meer, en het formaat en de positie van items wijzigen Een verscheidenheid aan sjablonen: De beschikbaarheid van moodboardsjablonen is een geweldig startpunt als je professionele ontwerpen en thema's behandelt, zoals meubilair en de lay-out van websites Mobiele compatibiliteit:Zorgt ervoor dat je altijd en overal aan je moodboard kunt werken Integratiemogelijkheden: Dankzij integraties kun je je moodboard koppelen aan je favoriete ontwerp- en beeldapplicaties en krijg je snel toegang tot hoogwaardige visuals Live samenwerkingstools: Vereenvoudigt gezamenlijke bewerking en feedback als je met een team werkt

9 Mooie moodboardsoftware om leuke ontwerpthema's te bedenken

Laten we ter zake komen - onze lijst van negen top-notch mood board software zal je helpen de perfecte oplossing voor je project te kiezen!

Van gebruiksvriendelijke apps die geschikt zijn voor beginners tot meer geavanceerde ontwerptools voor professionals, er is voor elk wat wils. ✏️

Gebruik de veelzijdige ClickUp Whiteboards om fantastische moodboards te maken: wijs taken toe, label toewijzers en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

Of u nu uw volgende onderneming aan het bedenken bent of een gecentraliseerde hub wilt om de esthetiek van meerdere projecten te beheren, ClickUp is er voor allesomvattende ondersteuning! In de kern is het een projectbeheeroplossing, maar de royale functies voor visuele samenwerking maken het perfect voor het ontwerpen van moodboards!

Ga verder ClickUp Whiteboards om onmiddellijk moodboards te maken op een soepele drag-and-drop interface. U krijgt een oneindig canvas om uitgebreide ontwerpthema's in kaart te brengen. Maak gebruik van ingebouwde hulpmiddelen zoals markeerstiften, pennen en plakbriefjes om uw ideeën tot leven te brengen conceptkaarten .

Je kunt experimenteren met meerdere collagelay-outs en foto's, illustraties en andere ontwerpelementen toevoegen om je bord te plannen!

Creativiteit vereist aandacht voor ingewikkelde elementen zoals lettertypes, gebruikersverwachtingen en algemene esthetiek om de vibe check te doorstaan. Op dagen dat creativiteit je maar niet wil raken, kun je terugvallen op de ClickUp Mood Board Sjabloon .

Verzamel inspiratie en ideeën op één kleurrijke plek

Deze sjabloon geeft jou en je team een gedeeld canvas om ideeën in realtime te brainstormen en te spelen met verschillende pictogrammen, illustraties, kleurenschema's en typografie.

ClickUp heeft 1.000+ andere sjablonen voor allerlei thema's en scenario's. Uw ontwerpteam zal dol zijn op de ClickUp Ontwerp Bord Sjabloon terwijl die in de videoproductie industrie vindt de ClickUp Storyboard Sjabloon super handig!

Naast Whiteboards biedt ClickUp een heleboel samenwerkingstools om je projecten te versnellen. U kunt bijvoorbeeld de ClickUp Chatweergave en Bewijsfunctie om workflows te bespreken en feedback te delen.

Deel documenten met teamleden in de taak en verzamel feedback over ontwerpactiva zonder ClickUp ooit te verlaten

Zodra een ontwerp klaar is, hoeft u alleen nog maar uw medewerker te taggen en het goedkeuringsproces te starten.

ClickUp's 15+ weergaven kan een grote hulp zijn voor UI/UX-professionals en productteams die hun workflows willen stroomlijnen binnen strakke deadlines.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp beperkingen

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwkomers

Meer opties voor automatiseringen zouden nuttig kunnen zijn (er zijn er momenteel meer dan 100)

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. GoMoodboard

Via: GoMoodboard GoMoodboard staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en heeft een solide reputatie als een van de populairste digitale moodboard-apps op onze lijst.

Deze veelzijdige tool biedt een veelheid aan sjablonen voor moodboards om verbluffende visuele collages te maken. Je kunt ook kiezen voor een blanco canvas om je bord vanaf nul aan te passen.

Gebruik de sleep-en neerzetfunctie om dingen gemakkelijk over het canvas te verplaatsen. Met GoMoodboard kun je onder elke afbeelding opmerkingen toevoegen om je communicatiedoelen te bereiken met klanten of collega's.

Het beste is dat het helemaal gratis is en dat je je borden gemakkelijk kunt delen via één enkele link. Als je klaar bent, gewoon opslaan en publiceren! 🎉

GoMoodboard beste functies

Geen account nodig om een moodboard te maken

Slepen-en-neerzetten-functie om afbeeldingen te verplaatsen in de moodboard-app

Commentaarfunctie voor samenwerking

Snel publiceren

Verschillende moodboardsjablonen om mee te werken

GoMoodboard-beperkingen

Geen uitgebreide ondersteuning voor real-time samenwerking

Teams die op zoek zijn naar uitgebreide ontwerpopties vinden het misschien niet erg bruikbaar

GoMoodboard prijzen

**Gratis

GoMoodboard beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

3. Pinterest

Via: Pinterest Pinterest, een cultfavoriet sinds de lancering in 2010, is een populaire keuze onder creatieven die op zoek zijn naar inspiratie. Het platform geeft prioriteit aan gemak en eenvoud, waardoor het een uitstekende bron is voor het maken van moodboards voor meerdere projecten zonder uitgebreide bewerkingen.

Pinterest biedt een breed scala aan inspiratiebronnen voor film, televisie, fotografie, lifestyle, recepten en interieurontwerp en biedt een schat aan moodboards voor vrijwel elke creatieve bezigheid!

Elk onderdeel, een "pin" genoemd, is gekoppeld aan een website, zodat je het gemakkelijk kunt downloaden, delen of uploaden. Door deze beelden op je borden te pinnen, wordt het gemakkelijker om ideeën te verzamelen die aansluiten bij je ambities.

Afgezien van deze coole functies, wint Pinterest onze harten omdat het helemaal gratis is en toegankelijk voor iedereen! 🥰

Pinterest beste functies

Beginnersvriendelijk om moodboards te ontwerpen

Slaat je voortgang op

Uitgebreide media-assets

Effectieve zoekfilters voor je eigen moodboard of anderen

Biedt browserextensies om links naar je borden op te slaan

Pinterest beperkingen

Advertenties kunnen af en toe de gebruikerservaring verstoren

Kan buggy zijn op bepaalde apparaten

Pinterest prijzen

Gratis voor altijd

Pinterest beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4.5/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (240+ beoordelingen)

4. Canva

Via: Canva Canva, oorspronkelijk ontworpen om te dienen als een veelzijdig creatief platform, biedt een rijke verzameling moodboardsjablonen, waardoor het een keuze bij uitstek is voor zowel ontwerpen als storyboarden.

Terwijl je deze kant-en-klare sjablonen hebt, kun je ook je eigen unieke ontwerpen maken. Maak gebruik van de drag-and-drop tools om naadloos verschillende elementen te integreren en een moodboard te maken dat je concept perfect weergeeft! Storyboards maken ? Deze veelzijdige software geeft toegang tot een uitgebreide bibliotheek met lettertypes, ontwerpelementen en stockafbeeldingen, zodat je je ambitieuze ideeën vorm kunt geven.

De gebruiksvriendelijke interface van Canva verwelkomt zowel beginners als doorgewinterde ontwerpers en vereenvoudigt het creatieve proces op zowel je computer als je mobiele apparaat.

Canva beste functies

Gebruiksvriendelijke interface

Slepen en neerzetten

Moeiteloos delen en exporteren

Beeldverbeteraar verbetert je visuals

Biedt een uitgebreide collectie lettertypes, ontwerpelementen en afbeeldingen

Veel opties voor moodboardsjablonen

Canva-beperkingen

Mogelijk niet geschikt voor afbeeldingen van hoge kwaliteit vanwege beperkingen in bestandsgrootte

Het kan even duren om de webversie te herladen

Canva prijzen

Canva Gratis

Canva Pro: $119,99/jaar per gebruiker (jaarlijkse facturering)

$119,99/jaar per gebruiker (jaarlijkse facturering) Canva voor Teams: Neem contact op voor prijzen

Canva beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.500+ beoordelingen)

5. InVision

Via: InVisionApp InVision is toegewijd aan het verbeteren van de efficiëntie van teams en real-time samenwerking . Hoewel het een werkstroombeheer tool voor ontwerpers, biedt het ook een stijlvolle en gebruiksvriendelijke moodboardfunctie.

Met deze functionaliteit kan de inhoud eenvoudig worden georganiseerd, wat zorgt voor een visueel aantrekkelijk en intuïtief proces.

Het is vrij eenvoudig voor ontwerpers om hier borden te maken, dankzij de drag-and-drop functie en meerdere sjablonen om mee te werken. Wat InVision onderscheidt is de veelzijdigheid - het is niet beperkt tot één platform.

Of je nu een mobiel apparaat gebruikt of een computer, deze moodboard-app ondersteunt verschillende bestandstypen, wat zorgt voor een soepele ervaring.

InVision beste eigenschappen

Teamgerichte tools voor samenwerken

Biedt gebruiksvriendelijke interface met slepen en neerzetten

Ondersteunt tekstvakken

Biedt een breed scala aan sjablonen van bekende sjabloonmakers

Kan worden geïntegreerd met tools als Microsoft Teams en Slack

InVision-beperkingen

Kan soms traag laden

Niet beschikbaar op Android

InVision prijzen

Gratis voor altijd

InVision beoordelingen en recensies

Capterra : 4.6/5 (730+ beoordelingen)

: 4.6/5 (730+ beoordelingen) iOS App Store: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

6. StudioBinder

Via: Studiobinder StudioBinder biedt aangepaste sjablonen voor makers van beeld- en videocontent. Met dit veelzijdige platform kun je je projecten efficiënt organiseren met functies als Shot Lists en Storyboards. Je kunt zelfs framegrootte, lay-out en afbeeldingsspecificaties binnen enkele seconden aanpassen.

Deze moodboard-softwaretool biedt speciale secties voor elementen zoals locaties, personages, kostuums, rekwisieten en meer, allemaal versterkt door een strak en efficiënt ontwerp.

StudioBinder stroomlijnt je workflow doordat je moeiteloos scripts kunt uploaden en scènes of opstellingen kunt herschikken via snelle drag-and-drop acties. Als je aan het moodboarden bent voor lange productieschema's, voeg je dagpauzes en belangrijke notities toe en wijs je opnamelocaties toe.

Bovendien biedt de tool versie tracking om je project georganiseerd en op schema te houden.

StudioBinder beste eigenschappen

Afdrukken en delen mogelijk

Snelle samenwerking en feedback

Biedt flexibele aanpassing van de lay-out met betrekking tot framegroottes

Uitgebreide shot list en storyboard builder om je creatieve proces te verbeteren

StudioBinder beperkingen

Geen Undo-functie kan sommige gebruikers hinderen

De gebruikersinterface kan verwarrend zijn voor beginners

StudioBinder prijzen

Starter : $25/maand

: $25/maand Indie : $42/maand

: $42/maand Professioneel: $85/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

StudioBinder beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (10+ beoordelingen)

: 3.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (minder dan 10 beoordelingen)

7. Muurschildering

Via: Muurschildering Mural is meer dan alleen een digitaal moodboardtool; het is een uitgebreid software voor visuele samenwerking die workflows vereenvoudigt. Met behulp van de functies voor afbeeldingen en notities van Mural kunt u uw ontwerpideeën bespreken en moeiteloos delen met uw team.

Van het aanbieden van een drag-and-drop functie tot het maken van ingewikkelde moodboards, Mural is een geweldige plek om te gebruiken brainstormtechnieken en creëer dynamische en interactieve ervaringen met je team. Je kunt zelfs polls toevoegen, wat een extra laag van betrokkenheid toevoegt aan je creatieve proces.

Mural gaat verder dan het maken van traditionele notities en laat je ideeën en ideeën toevoegen actiepunten door middel van aanpasbare plakbriefjes en tekstvakken. Vergroot de duidelijkheid door kleuren te veranderen en informatie te clusteren om patronen te identificeren en nieuwe oplossingen te bedenken.

Mural stopt niet bij visuals; het integreert naadloos met Noun Project, GIPHY en Unsplash, zodat je complexe ideeën visueel kunt uitdrukken.

Mural beste eigenschappen

Perfect voor teamsamenwerking

Intuïtieve drag-and-drop interface

Talloze sjablonen

Toegankelijkheid voor verschillende apparaten

Muurbeperkingen

De prijzen kunnen relatief hoog zijn

De UI is misschien niet geschikt voor elke ontwerper

Mural prijzen

**Gratis

Team+: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Zakelijk: $17,99/maand per gebruiker

$17,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Mural beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.350+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (115+ beoordelingen)

8. Moodzer

Via: Moodzer Moodzer, een gebruiksvriendelijke en gratis moodboardtool, vereenvoudigt het creatieve proces met zijn intuïtieve ontwerp. Dankzij de veelzijdige functies kun je het tegelijkertijd gebruiken als sfeerbord en collagetool.

De veelzijdigheid van Moodzer strekt zich uit tot het invoegen van tekst, zodat je die overal op de afbeelding kunt plaatsen. Je kunt kleurenpaletten en lettertypes aanpassen terwijl je ook de ruimte tussen de afbeeldingen kunt instellen. Op die manier beschik je over een uitgebreide toolkit om een indrukwekkend moodboard te maken.

Met behulp van formaataanpassingen, filters, kleuraanpassingen en overlay-elementen kunnen ontwerpers hun gewenste visuele impact naar voren brengen. Met Moodzer kun je je creatieve ideeën met gemak en precisie tot leven brengen.

Moodzer beste eigenschappen

Afbeeldingen organiseren in een gestructureerd rastersysteem

Filters en kleuraanpassingen

Gebruiksvriendelijk platform voor beginners en professionals

Ingebouwde beeldbewerking

Moodzer beperkingen

Gebrek aan sjablonen kan niet aantrekkelijk zijn

Advertenties op het gratis plan kunnen afleiding veroorzaken

Prijzen van Moodzer

Proefversie: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Standaard: $5/maand per gebruiker

Moodzer beoordelingen en recensies

Er zijn nog geen beoordelingen beschikbaar

9. Evernote

Via: Evernote Evernote onderscheidt zich als een veelzijdige moodboardsoftwaretool en biedt een snelle aanpak voor het plotten van ontwerpideeën. Pas je ervaring aan door projectspecifieke notitieblokken te maken en afbeeldingen naadloos in deze notitieblokken te integreren om gepersonaliseerde moodboards te maken. Je kunt alle notities ook offline opslaan.

Werk moeiteloos samen met teams en geniet van een reeks aanpassingen die passen bij je creatieve proces. Met Evernote kun je moeiteloos afbeeldingen slepen en toevoegen, waardoor je een canvas hebt dat toegankelijk is op je telefoon, tablet of browser visueel projectbeheer .

Met de werkbalk kun je ook de kleur, grootte of stijl van het lettertype wijzigen. Je kunt gemakkelijk afbeeldingen, tabellen en tekst toevoegen binnen een notitie om je creativiteit de vrije loop te laten. Deze app is vooral geschikt voor filmmakers en bureaus die op zoek zijn naar betere ideatietechnieken .

Beste functies van Evernote

Project-specifieke notitieblokken

Uitgebreide zoekfunctie

Slaat elke notitie offline op

Geschikt voor filmmakers

Evernote beperkingen

Gebruikers kunnen mogelijk geen notities offline openen met het gratis plan

Kan soms haperen op Macbook

Evernote prijzen

Gratis voor altijd

Persoonlijk: $10,83/maand per gebruiker

$10,83/maand per gebruiker Professioneel: $14,17/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

Fleur uw moodboards op met ClickUp!

Wanneer woorden tekortschieten, komen moodboards in beeld als een visueel aantrekkelijke en ingewikkelde manier van communicatie en expressie, waarbij ideeën en esthetiek moeiteloos worden verwoord.

Verhoog uw projectreis met de whiteboards en sjablonen van ClickUp, ontworpen om u van concept tot voltooiing te begeleiden. Het is het ideale lanceerplatform voor uw creatieve inspanningen, waarmee u uw projecten vanaf elke plek kunt starten! Begin door je gratis account aan te maken vandaag nog! 🎨