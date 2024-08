Hoe je gebruikersgerichte use cases maakt voor ideale successcenario's [met voorbeelden]

Stuur je een project aan, ontcijfer je ingewikkelde bedrijfsprocessen of ontwikkel je complexe softwareoplossingen? Zo ja, dan weet je dat succes staat of valt met duidelijkheid en precisie. Goed nieuws! Use cases kunnen u en uw clients een hoop ellende besparen.

Stel je voor dat je een gebouw bouwt. Blauwdrukken begeleiden je en beschrijven het doel en de layout van elke kamer. Dit is precies wat een use case is: een blauwdruk om de systeemvereisten en de resultaten van het project te begeleiden. Het helpt processen in kaart te brengen voor interacties tussen gebruikers, zodat u een systeem kunt bouwen dat is afgestemd op doelen en behoeften van gebruikers. 🏗️

Een steek in de tijd bespaart negen, en op dezelfde manier kan mastering use cases u later ontelbare uren besparen. In deze praktische gids leggen we uit:

Het belang van een use case-gedreven aanpak in softwareontwikkeling

Stappen om een use case voor meerdere scenario's te schrijven

Wat is een Use Case en welk doel dient het?

Use Cases zijn onmisbaar voor het begrijpen van gebruikersspecifieke interacties en verhalen (of user stories) om het beoogde ontwerp voor een systeem te maken.

In technische termen is een use-case een gedetailleerde beschrijving die schetst hoe een gebruiker zal interageren met een IT-oplossing om een specifiek doel te bereiken. Het brengt de stappen die ze nemen in kaart, met een duidelijk begin, midden en einde.

Als use cases nieuw voor je zijn, vraag je je waarschijnlijk af waarom je je er zorgen over zou moeten maken. De waarheid is dat elk softwareontwikkelingsproces de last draagt van gebruikersgerichte project abonnementen. Het is van cruciaal belang om de service- of systeemvereisten van tevoren te begrijpen, zodat je eindproduct perfect werkt en winstgevend is.

Hier komt een use case om de hoek kijken, die u helpt om interacties van gebruikers te visualiseren van begin tot eind en lokaliseer eventuele haperingen onderweg. Zie het als een walkthrough in een strategisch spel waar elke beweging cruciaal is. Uw invoer, de reactie van het systeem, specifieke processen en het eindresultaat worden allemaal expliciet vermeld, zodat er geen ruimte is voor dubbelzinnigheid bij beslissingen.

Het idee is om projectmanagers, bedrijfsanalisten en softwareontwikkelaars te helpen om op één lijn te komen met wat de eindgebruiker wenst in een systeem softwaretoepassing of een systeem en neemt het giswerk weg. Het resultaat? Slimmere beslissingen over:

Te prioriteren functies

Ontwerpbereik

Bugs om op te lossen

Tip: Snel aan de slag? Gebruik de

ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

om meteen te beginnen met het in kaart brengen van use cases! De ingebouwde

oneindig Whiteboard

helpt u gebruikersverhalen binnen enkele minuten bij te houden en te prioriteren.

Bouw en pas uw user case map aan met een flexibel en voorgeformatteerd sjabloon in ClickUp

Voordelen van use cases in bedrijfsprocessen

Use cases bieden verschillende voordelen bij het ontwikkelen en

het beheren van softwaresystemen en -projecten

. Hier zijn zeven belangrijke voordelen voor verschillende belanghebbenden in de business:

Klariteit in specifieke interacties: Use cases geven een duidelijk inzicht in de interactie tussen gebruikers en een systeem en helpen bij het definiëren en documenteren van functionele eisen Gerichte communicatie : Use cases dienen als een brug tussen belanghebbenden in de business ontwikkelaars, ontwerpers, projectmanagers en clients op één lijn brengen Identificatie van hoe een systeem zich gedraagt: Ze helpen bij het identificeren en documenteren van de verschillende manieren waarop gebruikers met het systeem omgaan. Dit omvat zowel normale als uitzonderlijke scenario's en biedt een uitgebreide weergave van het gedrag van de gebruiker verwachte gedrag van het systeem Projecten plannen : Use cases helpen bij het plannen door de gewenste functies op te splitsen in beheersbare eenheden die specifieke doelen van het systeem aanpakken Flexibiliteit: Ze bieden een flexibel kader dat ruimte biedt aan wijzigingen (alternatieve stromen) of toevoegingen zonder de algehele werkstroom van het systeem te verstoren Documentatie en training: Use cases dienen als waardevolle documentatie over werkstromen voor toekomstig gebruik. Ze bieden inzichten die kunnen worden nuttig kunnen zijn voor training nieuwe leden van het ontwikkelingsteam Risico-identificatie : Door verschillende succes- en faalscenario's te verkennen, helpen use cases bij het vroegtijdig identificeren van potentiële risico's en uitdagingenontwikkelingsproces ## Wat op te nemen in de Use Case van een project: Met praktische stappen

Use Cases kunnen een aantal elementen bevatten, afhankelijk van de schaal en complexiteit van het systeem dat je bouwt. Hier zijn enkele van de belangrijkste opties:

Titel en beschrijving Actoren (gebruikers) Doelen gebruiker Belanghebbenden Voorwaarden Basis werkstroom Uitzondering op de basis werkstroom Variaties of what-if scenario's Alternatieve werkstromen

Deze punten kunnen beter worden uitgelegd als we de praktische kant van de zaak bekijken. Raadpleeg de onderstaande paragrafen om te begrijpen hoe je deze elementen kunt opnemen en complexe use-casescenario's kunt distilleren tot uitvoerbare stappen.

Stap 1: Bedenk de titel en beschrijving

Elke use case studie moet een aantrekkelijke titel hebben. Houd het beknopt, specifiek en indicatief voor het doel van de use case. Instance, de titel Optimizing Online Checkout: A Use Case for E-Commerce Conversion Enhancement geeft meteen de focus en de reikwijdte weer.

Vervolgens moet de beschrijving van de casus de context kort en bondig schetsen, met de use-case actor of gebruiker, het systeem in kwestie en het uiteindelijke doel. Hier is een voorbeeld: deze _use case beschrijft de stappen die een online shopper neemt om een aankoop te voltooien, met de nadruk op de reactie van het systeem bij elke interactie om een soepele transactie te garanderen en het verlaten van het winkelwagentje te verminderen._

Houd je taalgebruik scherp en richt je direct op de innovatieve resultaten die je zoekt.

Stap 2: Identificeer de actoren

Dit zijn geen Hollywoodsterren, maar eerder de sleutel- individuen, groepen of zelfs andere systemen die interageren met het onderzochte systeem. Het identificeren van deze actoren is vergelijkbaar met het casten van tekens in een toneelstuk; elk heeft een rol, een doel en een reeks acties die bijdragen aan het zich ontvouwende verhaal. 🎭

Actoren binnen een use-case diagram kunnen worden gecategoriseerd als primaire of secundaire. Een primaire actor zoekt zelf de hulp van het systeem om een specifiek doel te bereiken. Aan de andere kant levert een secundaire actor een dienst aan het systeem als direct resultaat van de primaire use case. Het systeem initieert interactie met de secundaire actor voor informatie of het voltooien van een doel.

Laten we zeggen dat een gebruiker online een lening aanvraagt, wat hem de primaire actor maakt. Als reactie op de leningaanvraag triggert het systeem een andere bron om rentepercentages te berekenen - die bron is de secundaire actor.

Als je nog in de onderzoeksfase zit en hulp nodig hebt bij het identificeren van de primaire actor, kun je je bevindingen documenteren met behulp van de ClickUp sjabloon voor een gebruikersonderzoeksplan . De ingebouwde functies helpen software- en UX-teams om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen en problemen binnen apps, websites of projecten op een ordelijke manier op te lossen.

Met de sjabloon voor het ClickUp gebruikersonderzoeksplan kunt u gemakkelijk doelen definiëren en uw belanghebbenden op één lijn houden

Stap 3: Bepaal het doel van de actoren

Of een actor nu een product koopt, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een website gebruikt, hun doel is de drijvende kracht achter hun interactie met uw diensten. Het is uw taak om deze doelen te begrijpen zodat u het volgende kunt doen

een systeem kunt ontwerpen

dat hen helpt om ze op de meest efficiënte manier te bereiken.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit de praktijk: als u een website voor de detailhandel beheert, kan het doel van een klant zijn om een product in minimale stappen te kopen. Voor deze use case moet je de stappen schetsen die klanten moeten nemen om die aankoop te voltooien, van het selecteren van het item tot het afronden van de betaling.

Gebruik deze ClickUp

SMART doel actieplan sjabloon

om de doelen van alle geïdentificeerde actoren op te sommen en te controleren hoe je team ze aanpakt.

Met het sjabloon voor het SMART doel actieplan zorgt u ervoor dat de doelen van de acteur worden opgevolgd met een visuele lijstweergave om alles georganiseerd en op schema te houden

Stap 4: Belanghebbenden en hun rente vastleggen

Het is superbelangrijk om alle belanghebbenden te identificeren en hun rente te begrijpen om ervoor te zorgen dat uw use case effectief is. Een belanghebbende kan een eindgebruiker, een systeembeheerder of zelfs externe actoren of systemen zijn die met uw service interageren. Ze hebben allemaal unieke behoeften en verwachtingen. Dit is wat u moet doen:

Lijst van alle mogelijke belanghebbenden die betrokken zijn bij de use case Identificeer voor elke stakeholder hun rente of wat ze willen bereiken met de use case. Een mogelijk belang voor een online shopper zou bijvoorbeeld een intuïtieve en efficiënte gebruikerservaring zijn Bedenk hoe de use case kan worden vervuld zonder de algemene doelen in gevaar te brengen Bekijk deze lijst regelmatig als je project of product zich ontwikkelt en zorg ervoor dat er rekening wordt gehouden met nieuwe behoeften

Analyse van belanghebbenden

kan een stressvolle klus zijn, vooral als er meerdere use cases zijn om in de gaten te houden. We raden aan om kwaliteit

sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden

om het proces te structureren.

De sleutelspelers van een project en hun niveau van ondersteuning identificeren op een ClickUp Lijst

Stap 5: Bepaal voorwaarden of aannames

Voorafgaande voorwaarden vormen de instelling voor actie en zorgen ervoor dat alle noodzakelijke voorwaarden aanwezig zijn voordat de use case wordt gestart. Denk aan must-haves om uw scenario te laten werken, zoals het hebben van een internetverbinding voor een online transactie of een account voor gebruikers voor toegang tot een alleen-voor-leden gedeelte. Stel je het scenario voor vanuit het perspectief van de gebruiker en identificeer en lijst deze voorwaarden duidelijk op.

Hier is een illustratie die laat zien hoe pre-condities worden gebruikt om use cases en

de werkstroom automatiseren

voor een bankwebsite:

Via:

BA Times.nl

Stap 6: Basiswerkstroom schetsen

Dit is het minimum viable product (MVP)-scenario, het scenario waarin alles klikt en uw use case zich precies ontvouwt zoals voorzien. Geen fouten, geen haperingen, gewoon een rechttoe rechtaan pad naar een tevreden gebruiker.

Stel je een scenario voor waarbij een klant een boek koopt in een online winkel. De basis werkstroom zou zijn:

De klant logt in op zijn account Hij zoekt een boek op titel, auteur of genre De klant beoordeelt het boek en voegt het toe aan zijn winkelwagentje Ze gaan naar de kassa, bevestigen de verzendgegevens en selecteren een betaalmethode Ze bekijken het overzicht van de bestelling en plaatsen de bestelling Er wordt een bevestigings e-mail naar de klant gestuurd

Elke stap hier moet duidelijk en noodzakelijk zijn en de gebruiker naar een bevredigende transactie leiden. Terugvallen op de

ClickUp sjabloon voor de werkstroom van gebruikers

om efficiënte gebruikerstrajecten te ontwerpen en te delen met uw team.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif De werkstroom van gebruikers in kaart brengen in ClickUp /$$$img/

Met dit sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersstromen kunt u visuele weergaven maken van complexe ideeën zoals gebruikersstromen, wireframes en technische diagrammen

Stap 7: Bepaal uitzonderingen of voorwaarden voor fouten

Deze uitzonderingen zijn scenario's waarbij de standaard werkstroom niet van toepassing is. Bedenk wat er mis zou kunnen gaan en hoe uw systeem zou moeten reageren. U kunt:

Respecteer realistische scenario's : Denk na over alle manieren waarop een handeling zou kunnen afwijken of tot faalscenario's zou kunnen leiden. Dit kan het gevolg zijn van technische problemen, fouten van gebruikers of onverwachte omstandigheden

: Denk na over alle manieren waarop een handeling zou kunnen afwijken of tot faalscenario's zou kunnen leiden. Dit kan het gevolg zijn van technische problemen, fouten van gebruikers of onverwachte omstandigheden Documenteer elke uitzondering : Beschrijf duidelijk elke uitzondering, inclusief de oorzaak, het effect en hoe uw systeem moet reageren

Geef uitzonderingen prioriteit : Rangschik uitzonderingen op basis van hun waarschijnlijkheid en impact op de gebruikerservaring

Stap 8: Extensies of variaties op de functie van het systeem opnemen

Zie deze alswat-als scenario's die uw

processen wendbaar houden

. Stel dat een klant zijn winkelwagentje verlaat, wat is dan de volgende stap? Misschien moet je dan een extensie maken die een vervolgreeks e-mails activeert of een speciale korting aanbiedt om de klant opnieuw te binden.

Use cases moeten zich aanpassen aan de complexiteit van de werkelijkheid en innovatieve oplossingen bieden die de betrokkenheid van de gebruiker in stand houden. Het gaat erom te anticiperen op het onverwachte en een antwoord te formuleren dat uitdagingen omzet in kansen.

Stap 9: Overweeg alternatieve werkstromen

Overweeg alternatieve routes als er zich uitdagingen of procesafwijkingen voordoen. Stel je voor dat je een use case ontwerpt voor een online winkelwagensysteem.

Main Success Scenario (MSS):

De gebruiker voegt items toe aan het winkelwagentje

De gebruiker gaat naar de kassa en bevestigt de betaling

Maar!

_Wat als een item niet op voorraad is?

Het systeem verwittigt de gebruiker onmiddellijk

Het systeem beveelt vergelijkbare producten aan

wat als de betaling wordt geweigerd?

De gebruiker vragen om een andere betaalmethode te proberen

Aanbieden om het winkelwagentje op te slaan om het later te voltooien

wat bij problemen met het netwerk?

De voortgang van de gebruiker automatisch opslaan

Informeer de gebruiker en probeer opnieuw verbinding te maken

Ontwikkel voor elke what-if een alternatief pad dat je systeem naar een succesvol resultaat leidt.

Effectieve use cases schrijven met ClickUp

Nu we een grondige kennis hebben van het proces om use cases te ontwikkelen, laten we eens onderzoeken hoe we er een professioneel kunnen schrijven met

ClickUp

. Deze alles-in-één

tool voor projectmanagement

wordt geleverd met een overvloed aan documentatie voor gebruikers en functies voor het schrijven van use cases. Laten we

het proces opsplitsen

om te laten zien hoe moeiteloos het kan zijn.🌹

Creëer en beheer uw use cases in ClickUp Docs

Om uw business use case-model in ClickUp te starten, gaat u naar

ClickUp Documenten

is de geïntegreerde oplossing van het platform voor het maken en opslaan van alle soorten documenten, van gebruikershandleidingen en definities van testcases tot technische vereisten.

Gebruik ClickUp AI om content in Documenten te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

Naast het genereren van tekst kan ClickUp AI ook de grammatica en toon van uw bestaande documenten corrigeren en zelfs lange casestudy's samenvatten om u tijd te besparen.

Voorbeelden van use cases voor softwareontwikkelingsprojecten

Laten we eens wat voorbeelden van business use cases bekijken om te illustreren hoe ze eruit zien en hoe ze uw projecten kunnen stroomlijnen.

Use Case #1: Online boodschappenlijstje

Een e-commerceplatform wil een verlanglijstfunctie introduceren die de online winkelervaring voor gebruikers verbetert.

Actoren: Online shoppers

Doelen: Items toevoegen aan een verlanglijstje; weergave van de inhoud van het verlanglijstje

Stakeholders: E-commerce platform, online shoppers, productverkopers, marketing team, ontwikkelaars

Voorwaarden: Gebruiker moet ingelogd zijn en beschikbare producten bekijken

Basis werkstroom:

Gebruiker logt in op het e-commerce platform

Gebruiker bekijkt beschikbare producten

Gebruiker selecteert de optie om een product aan zijn verlanglijstje toe te voegen

Het systeem voegt het geselecteerde product toe aan het verlanglijstje van de gebruiker

Gebruiker kan zijn verlanglijstje op elk gewenst moment weergeven en beheren

Het systeem biedt gepersonaliseerde productaanbevelingen op basis van items in de wishlist

Extensies/Variaties:

Een notificatiesysteem implementeren om gebruikers te waarschuwen wanneer items op de wishlist in de aanbieding zijn

Gebruikers kunnen hun verlanglijstje delen met vrienden of familie voor cadeausuggesties

Exceptions/Error voorwaarden:

Als een geselecteerd product niet meer beschikbaar is, breng de gebruiker dan op de hoogte en bied alternatieve cursussen aan

Zorg er in geval van technische problemen voor dat gebruikers nog steeds zonder onderbrekingen kunnen bladeren en items aan hun verlanglijstje kunnen toevoegen

Alternatieve werkstroom :

Gebruiker logt in op het e-commerce platform

Gebruiker selecteert de optie om zijn bestaande verlanglijstje weer te geven

Het systeem toont een lijst met items op het verlanglijstje van de gebruiker

Gebruiker kan items van het verlanglijstje verwijderen of overgaan tot aankoop

Het systeem werkt het verlanglijstje bij en geeft relevante suggesties voor aanvullende items

Use case #2: Reisroutebeheer

Een app voor reisplanning wil een functie implementeren waarmee gebruikers hun reisroutes kunnen maken en beheren.

Actoren: Reizigers, reis app

Doelen: Reisroutes maken en bewerken; aanbevelingen ontvangen

Stakeholders: Bedrijven die reis-apps maken, reizigers, lokale bedrijven, toerismebureaus, ontwikkelaars

Voorwaarden: Gebruiker moet ingelogd zijn en een reis hebben abonnement

Basis werkstroom:

Gebruiker logt in

Gebruiker selecteert de optie om een nieuwe reisroute aan te maken

Gebruiker voert reisgegevens in, inclusief bestemmingen en data

Het systeem genereert een eerste reisschema en stelt lokale attracties voor

Gebruiker kan het reisschema aanpassen en aangepaste activiteiten toevoegen

Het systeem biedt realtime updates en aanbevelingen op basis van de voorkeuren van de gebruiker

Extensies/Variaties:

Integreer een functie voor weersvoorspellingen voor elke bestemming

Gebruikers kunnen hun reisplannen delen met medereizigers.

Excepties/Fouten:

Als een geselecteerde attractie gesloten of niet beschikbaar is tijdens de geplande datum, stel de gebruiker dan op de hoogte en stel alternatieven voor

Als er problemen zijn met de verbinding, zorg er dan voor dat gebruikers offline nog steeds toegang hebben tot hun reisplannen en deze kunnen wijzigen

Alternatieve werkstroom:

Gebruiker logt in op de reis app

De gebruiker kiest een bestaande route

Het systeem toont het huidige reisschema, inclusief geboekte accommodaties en activiteiten

Gebruiker kan het reisschema aanpassen, nieuwe activiteiten toevoegen of bestaande activiteiten verwijderen

Het systeem werkt het reisschema bij en past de aanbevelingen dienovereenkomstig aan

De zaak sluiten bij succes

Of je nu je bedrijfsproces wilt verfijnen of de klantervaring wilt verbeteren, use case modellering is een geweldig hulpmiddel voor visuele probleemoplossers. Als u snel een waarneembaar resultaat nodig hebt, vertrouw dan op de strategische use case

ontwikkeltools

binnen ClickUp om uw tijdlijnen van projecten en uw zakelijke doelstellingen verwezenlijken. 🍉 Meld u aan om de gratis te gebruiken oplossing te verkennen .