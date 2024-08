10 beste samenwerkingstools voor softwareontwikkeling in 2024

Als je met een DevOps-team werkt, is een goede projectplan en agile methodologie kunnen je ver brengen. Maar dat zijn niet de enige dingen die je softwareontwikkelingsteam nodig heeft om het beste werk te leveren. Het andere belangrijke ingrediënt is teamwork en dat vereist samenwerking. 👭

Online samenwerkingstools voor softwareontwikkeling zijn essentieel voor elk team, vooral voor teams op afstand. Natuurlijk houden ze je programmeurs op schema met hun taken, maar hun kracht reikt veel verder dan dat.

Laten we eens kijken hoe samenwerkingstools voor softwareontwikkeling de effectiviteit van uw DevOps-team kunnen verbeteren en wat u moet zoeken in een samenwerkingsplatform. Je ontdekt ook de beste tools om je team naar een hoger niveau te tillen. ✨

Wat is een samenwerkingstool voor softwareontwikkeling?

Een samenwerkingstool voor softwareontwikkeling is een toepassing die de workflow stroomlijnt en de communicatie en samenwerking tussen gedistribueerde DevOps-teamleden vergemakkelijkt. Het zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit en samen in de juiste richting werkt.

A samenwerkingstool voor projectbeheer maakt het gemakkelijk om ideeën te delen en constructieve feedback te geven. Scrum Masters en andere managers kunnen ze gebruiken om het team gemotiveerd te houden, of ze nu in hetzelfde kantoor zitten of niet. En wanneer zowel de ontwikkelaars op kantoor als de ontwikkelaars op afstand het gevoel hebben dat ze een belangrijk onderdeel van het team zijn, is het resultaat een grotere betrokkenheid, creativiteit en innovatie - wat allemaal leidt tot een gelukkiger en effectiever team. 😊

Samenwerktools voor softwareontwikkeling maken het ook makkelijker om samen te werken met externe afdelingen en om feedback te delen met belanghebbenden, van de projectontwikkeling fase tot voltooiing. ✅

Wat moet je zoeken in een samenwerkingstool voor softwareontwikkeling?

De beste samenwerkingstools voor softwareontwikkeling combineren hulpmiddelen voor projectbeheer en communicatietools met samenwerkingsfuncties. Afhankelijk van de behoeften van je bedrijf, wil je waarschijnlijk enkele of al deze functionaliteiten:

Tools voor het in kaart brengen van processen om een stappenplan te maken van elke fase van hetlevenscyclus van projectmanagement 🛤️

Software voor werkverdelingstructuur (WBS) om doelen op te delen in mijlpalen en individuele taken

Taakbeheertools die het eenvoudig maken om taken te creëren en toe te wijzen aan de juiste teamleden

Tools voor werkstroomoptimalisatie om workflows te stroomlijnen

Cloud-gebaseerdtools voor softwareontwikkeling waarmee uw team frameworks en toepassingen kan maken, codebeoordelingen en bugtracking kan beheren en vervolgens het systeem kan onderhouden 🐞

Een mix van real-time en asynchrone communicatie tools zoals groepschats, individuele berichten en videogesprekken

Samenwerkingstools die werken op afstand eenvoudig maken, zoals het delen van bestanden, schermdeling en whiteboards

Meldingen om iedereen op de hoogte te houden van to-do lijsten en andere checklists 🔔

Automatisering van routineprocessen om resources vrij te maken

Aanpasbareprojectbewakingstools die analyses weergeven zoals voltooiingspercentages van taken en tijdregistratie, zodat het gemakkelijk is om rode vlaggen te identificeren 🚩

Integratiemogelijkheden met tools zoalsZoomskype,Trelloconfluence, Dropbox en andere plugins

Nu je een idee hebt van wat voor functies en functionaliteit er beschikbaar is, kun je overwegen welke je team nodig heeft. Laten we je opties beperken met dit overzicht van enkele van de beste samenwerkingstools voor softwareontwikkeling die momenteel beschikbaar zijn.

De meer dan 15 weergaven van ClickUp bieden organisaties een oplossing van muur tot muur voor elk team

ClickUp is een alles-in-één projectmanagement- en productiviteitstool dat u helpt elk aspect van uw bedrijf te beheren. Met zijn sterke focus op teamwerk is het een populaire samenwerkingstool voor softwareontwikkeling.

ClickUp biedt niet alleen samenwerking, maar veilige samenwerking. Het heeft immers geen zin om hard te werken en dan te zien dat een concurrent uw product eerder lanceert dan u. Dankzij het databeveiligingscentrum, risicobeheer, 256-bits SSL-encryptie en geavanceerde beveiligingsinstellingen werkt u samen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over datalekken. 🔐

Deel ideeën en brainstorm met uw team over workflows met behulp van ClickUp Whiteboards . Zet deze ideeën vervolgens direct om in taken en wijs ze toe aan teamleden. ClickUp Samenwerkingsdetectie houdt iedereen op dezelfde pagina en laat u weten wanneer iemand in uw team een taak bekijkt, bewerkt of becommentarieert.

Werk in realtime samen aan projectdocumenten met behulp van ClickUp Documenten en zet tekst ook daar direct om in traceerbare taken. Categoriseer uw documenten en koppel ze vervolgens aan uw workflows, zodat iedereen altijd toegang heeft tot de informatie die ze nodig hebben. ClickUp Chatweergave laat uw team in realtime chatten op het platform, helpt u bij het opmaken van al uw berichten voor een veel grotere impact en brengt al uw conversaties, bronnen, documenten en updates samen op één plaats. 📚

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

De mobiele app van ClickUp is nog niet helemaal op snelheid met de functionaliteit van de desktop-app, maar het team werkt eraan

AI-tools zijn niet beschikbaar op het gratis plan

ClickUp prijzen

Gratis Voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Asana

via AsanaAsana is een platform voor projectbeheer dat is ontworpen om multifunctionele teams samenwerken. Dankzij de vele mogelijkheden werkt het goed als samenwerkingstool voor softwareontwikkeling.

Asana maakt het gemakkelijk om uw doelen te verduidelijken en ze te koppelen aan de doelen van uw team en bedrijf. Bepaal hoe u de voortgang zult meten, definieer uw tijdlijn en team en stem taken af op deze parameters. 🎯

Blijf op de hoogte van de voortgang en signaleer eventuele problemen in een vroeg stadium met realtime updates over je doel, zowel van onderliggende taken als van gekoppelde apps. Houd alles bij in aanpasbare dashboards die je vertellen wat je moet weten aan de hand van grafieken en inzichten.

Asana beste functies

Asana is snel en eenvoudig in te stellen, dus u kunt snel aan de slag

Beheer de weergave- en bewerkingstoegang die verschillende teamleden hebben

Gebruik het gratis Basis-plan voor teams tot 15 personen, dat veel handige functies bevat zoals onbeperkte taken, agendaweergave, mobiele apps en integraties met andere tools

Non-profitorganisaties krijgen 50% korting op Premium- en Business-plannen, met ook mogelijke kortingen op het Enterprise-plan

Asana beperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijs voor betaalde pakketten hoog voor kleine bedrijven

Als u geen projectmanagementkennis en -ervaring hebt, kan de leercurve wat steil aanvoelen

Asana prijzen

Basis: Gratis

Gratis Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (12.200+ beoordelingen)

3. Jira

via JiraJira is een Atlassian-product dat speciaal is ontworpen als samenwerkingstool voor softwareontwikkeling. Met Jira, dat gebruikmaakt van agile methodologie en het Scrum-raamwerk, kun je grote doelen opdelen in behapbare brokken, taken toewijzen en je workflow aanpassen om dingen zo effectief mogelijk gedaan te krijgen.

Communicatie- en samenwerkingstools houden je in contact met je hele team, zodat iedereen op de hoogte is en samenwerkt. Automatisering via slepen en neerzetten bespaart u tijd en u krijgt alle analyses en rapporten die u nodig hebt, plus krachtige inzichten voor het nemen van beslissingen. 📊

Jira beste functies

Houd iedereen op de hoogte met ingebouwdesjablonen voor softwareontwikkelingsplan voor veel verschillende aspecten van softwareontwikkeling, waaronder bugtracking, Scrum-borden en Kanban-borden

Complexe projecten beheren en de voortgang ervan eenvoudig bijhouden

Schaalbaar als u groeit, eenvoudig beginnen en vervolgens aanpassen als dat nodig is

Verbeter de samenwerking via integraties met andere Atlassian tools, zoals Trello, Confluence en Compass, maar ook met externe platforms zoalsGoogle Werkruimtezoom en Microsoft 365

Jira beperkingen

De gebruikersinterface is vrij complex en kan een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Het is geen verrassing dat Jira het soepelst integreert met andere Atlassian tools

Jira prijzen

Gratis : Gratis/maand per gebruiker

Gratis/maand per gebruiker Standaard: $8,15/maand per gebruiker

$8,15/maand per gebruiker Premium: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen)

4. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet is een samenwerkingsplatform dat is gebouwd voor IT-professionals en wordt weergegeven in een spreadsheetachtige indeling. Het werkt voor zowel kleinschalige als grootschalige projecten.

Formulieren maken het gemakkelijk om gegevens en feedback te verzamelen van andere teamleden of externe belanghebbenden. Koppel aan relevante bestanden en voer gesprekken binnen het Smartsheet-platform zodat al uw inhoud op één plek staat. Iedereen in het samenwerkingsteam heeft de mogelijkheid om de inhoud te bekijken en feedback toe te voegen, maar ook om de voortgang in realtime te volgen.

Smartsheet beste functies

Gebruik drag-and-drop automatisering om tijd te besparen en uw workflow te stroomlijnen

Kies uw weergave uit de opties Raster, Gantt, Kaart of Kalender 🗓️

Bekijk uw analyses en rapportages in visuele vorm voor een snel overzicht, en ga vervolgens dieper in op details als dat nodig is

Integreer met andere samenwerkingstools zoals Slack, Skype en Dropbox

Smartsheet beperkingen

Als u geen fan bent van spreadsheets, is de indeling van Smartsheet misschien niets voor u

Updates kunnen soms vertraging oplopen en het kan zijn dat u handmatig moet verversen om de nieuwste informatie te zien

Smartsheet prijzen

Gratis

Pro : $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (14.700+ beoordelingen)

4.4/5 (14.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

5. Raket.chat

via Raket.chat In de kern is Rocket.Chat een open-source chatplatform dat kan worden gebruikt als samenwerkingstool voor softwareontwikkeling. Het is ideaal voor samenwerking op afstand, asynchrone of hybride samenwerking en is sterk gericht op privacy en beveiliging op hoog niveau, zodat u weet dat uw gegevens veilig zijn.

Stuur berichten naar individuen of groepen, of gebruik privékanalen voor je team. Voer audio- of videogesprekken als u meer gedetailleerde discussies wilt voeren en deel veilig alles vanaf uw apparaat of cloudopslag. 📤

Rocket.Chat beste functies

Gebruik de open-source code om het Rocket.Chat-platform aan te passen aan jouw behoeften

Creëer een doorzoekbare, centrale ruimte om al uw taken, berichten en projecten op één plaats te bewaren

Configureer aangepaste rollen om te bepalen wie toegang heeft tot verschillende informatieniveaus

Automatiseer repetitieve, handmatige taken om tijd vrij te maken voor belangrijker werk

Rocket.Chat beperkingen

Er zijn nog steeds enkele bugs en de mobiele app hapert soms

Je betaalt extra voor add-ons zoals de white-label chat engine, dedicated cloud hosting en professionele diensten zoals datamigratie en implementatie consulting

prijzen #### Rocket.Chat

Community: Gratis

Gratis Enterprise: $7/maand per gebruiker

Rocket.Chat beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (149+ beoordelingen)

6. TeamViewer

via TeamViewerTeamViewer is software voor externe toegang waarmee je verbinding kunt maken met elk ander apparaat, overal ter wereld. Gebruik het om op afstand toegang te krijgen tot je eigen bestanden, ondersteuning te bieden aan klanten of teamleden, problemen te identificeren die moeten worden opgelost en training op afstand te geven.

Deze samenwerkingstool voor softwareontwikkeling biedt een uitstekende beeldkwaliteit en een extreem snelle bestandsoverdracht. Het kan ook omgaan met problemen met lage bandbreedte, zodat je dingen gedaan krijgt, zelfs als de verbinding niet supersnel is. 🐌

TeamViewer beste functies

Ga snel aan de slag met een snelle installatie via een eenvoudige download

Gebruik TeamViewer op desktop- of mobiele apparaten, op meerdere besturingssystemen en in meer dan 30 talen

Wees gerust met het hoge beveiligingsniveau, inclusief 256-bits codering en verificatie met twee factoren

Integreer met andere platforms zoals Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira en SAP

TeamViewer beperkingen

Met het Remote Access-pakket kunt u alleen verbinding maken met maximaal drie beheerde apparaten en het biedt geen technische ondersteuning via de telefoon als u tegen problemen aanloopt

Sommige gebruikers hebben af en toe verbindingsproblemen ervaren die hun werk belemmerden

TeamViewer prijzen

TeamViewer externe toegang: $24,90/maand voor 1 gebruiker (maximaal 3 apparaten)

$24,90/maand voor 1 gebruiker (maximaal 3 apparaten) TeamViewer Business: $50,90/maand voor 1 gebruiker (tot 200 apparaten)

$50,90/maand voor 1 gebruiker (tot 200 apparaten) TeamViewer Premium: $112,90/maand voor 15 gebruikers

$112,90/maand voor 15 gebruikers TeamViewer Corporate: $229,90/maand voor 30 gebruikers

$229,90/maand voor 30 gebruikers TeamViewer Tensor: Neem contact op voor prijzen

TeamViewer beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (3.200+ beoordelingen)

4.4/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (11.200+ beoordelingen)

7. Wooboard

via Wooboard Wooboard heeft een iets andere insteek dan veel samenwerkingsopties. Het wordt aangekondigd als een "platform voor mentale gezondheid en erkenning" en richt zich op de betrokkenheid en het welzijn van werknemers. Het is een samenwerkingstool voor softwareontwikkeling in de zin dat gelukkige en gezonde DevOps-teamleden altijd hun beste werk zullen doen.

Wooboard maakt gebruik van sociale gamification en incentives om teamleden aan te moedigen rekening te houden met hun eigen mentale gezondheid en die van hun collega's. Het maakt het ook makkelijk voor managers om hun mentale gezondheid en die van hun collega's in de gaten te houden. Het maakt het ook makkelijk voor managers om hun team te erkennen en te belonen voor goed werk. 🥇

Wooboard beste functies

Verhoog het moreel en verhoog de productiviteit door regelmatig de prestaties van je team te erkennen

Beloon ze met punten die je kunt inwisselen voor echte beloningen zoals vrije dagen, geld of waardebonnen voor Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify of Whole Foods

Integreer Wooboard met Slack en Teams of gebruik de open API om te integreren met de software van je bedrijf, zodat het gebruik van het systeem onderdeel wordt van je dagelijkse routine

Gebruik de rapportagefuncties om herkenning te beheren en te controleren

Wooboard beperkingen

Er zijn nog niet genoeg beoordelingen om zeker te weten hoe goed Wooboard werkt

De website biedt geen prijsinformatie - je moet contact opnemen met het verkoopteam voor een offerte

Wooboard prijzen

Contact voor prijzen

Wooboard beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (1 beoordeling)

3.5/5 (1 beoordeling) Capterra: Nog geen beoordelingen

8. GitHub

via GitHub GitHub is een speciaal gebouwd ontwikkelaarsplatform dat AI gebruikt om ontwikkelingsprocessen te versnellen. Met de projectbeheertools van GitHub kun je projecten en problemen beheren, waardoor dit een zeer effectieve samenwerkingstool voor softwareontwikkeling is.

Samenwerking wordt vereenvoudigd met meerdere functies. Brainstorm met je team in de Discussions-ruimte op het platform. Codeer en bouw in Codespaces en review en test ook daar.

Gebruik pull requests om het team te laten weten wanneer nieuwe wijzigingen zijn geüpload en klaar zijn om gecontroleerd te worden. Versiecontrole zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en dat je alle iteraties kunt opslaan voor toekomstig gebruik.

GitHub beste functies

Versnel het voltooien van taken met behulp van natuurlijke taal om de AI relevante codering voor te stellen 🤖

Automatiseer je workflow om minder tijd te verspillen aan repetitieve en alledaagse taken

Raadpleeg de open-source gemeenschap voor codefragmenten en andere bronnen

Blijf op de hoogte van uw werk met de mobiele app, zelfs als u onderweg bent

GitHub beperkingen

Er zijn veel functies en het kan wat tijd kosten voor nieuwe gebruikers om het platform te leren gebruiken

Je moet extra betalen voor add-ons zoals grote bestandsopslagcapaciteit en geavanceerde beveiliging

GitHub prijzen

**Gratis

Team: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Onderneming: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

GitHub beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5.800+ beoordelingen)

9. Slack

via Slack Slack is een productiviteitsplatform dat kanalen gebruikt om communicatie te beheren en alle bronnen op te slaan die je nodig hebt om je werk gedaan te krijgen.

Stel kanalen in voor teams, afdelingen of onderwerpen. Beperk de toegang tot kanalen tot slechts een paar mensen of geef iedereen in je bedrijf toegang. Kanalen voor externe klanten of leveranciers maken het ook gemakkelijker om samen te werken. 🤝

Deze samenwerkingstool voor softwareontwikkeling gebruikt AI om routinetaken te automatiseren en je workflow te stroomlijnen zodat je meer gedaan krijgt in minder tijd. De Workflow Builder vereist geen codering, maar maakt gebruik van eenvoudige drag-and-drop functionaliteit

Slack beste functies

Chat in realtime, gebruik een Huddle voor een live spraakgesprek of stuur audio- of videoclips voor asynchrone communicatie

Laat de chatbot aantekeningen voor je maken tijdens je vergaderingen zodat je aanwezig blijft

Doorzoek het archief om snel eerdere gesprekken en opgeslagen bestanden te vinden die je wilt raadplegen

Integreer met duizenden apps zoals Google Agenda,DropboxhubSpot, Microsoft Teams enSalesforce Slack beperkingen

Slack is onderdeel van de Atlassian toolbox en werkt het beste als je het gebruikt met andere Atlassian tools zoals Jira

Met het gratis plan kun je alleen de laatste 90 dagen aan berichten zien, wat beperkend is voor grotere projecten

Slack prijzen

Gratis

Pro : $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Zakelijk+: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Ondernemingsgrid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (31.900+ beoordelingen)

4.5/5 (31.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.100+ beoordelingen)

10. Google-werkruimte

via Google Werkruimte De Google Werkruimte universe biedt verschillende samenwerkingstools voor softwareontwikkeling, waaronder Google Agenda, Gmail, Google Drive, Google Meet en Google Chat.

Gebruik Google Docs of Google Sheets om in realtime samen te werken met uw team en sla vervolgens uw projectinformatie-met-versiegeschiedenis op binnen het platform. Gebruik Google Meet om uw Google Slides te presenteren aan uw team of andere belanghebbenden.

Al uw bestanden zijn eenvoudig georganiseerd in hiërarchische mappen, zodat u altijd vindt wat u nodig hebt. En omdat het platform cloudgebaseerd is, is het eenvoudig om bestanden te delen met iedereen, waar ook ter wereld. 🌎

Google Workspace beste functies

Centraliseer alles op één platform zodat je nooit meer tussen apps hoeft te springen

Ga snel aan de slag met de vriendelijke en intuïtieve gebruikersinterface

Microsoft-documenten zoals Word of Excel ook binnen de werkruimte opslaan en openen

Wees er zeker van dat uw gegevens veilig zijn met beveiligings- en beheercontroles die nog verder worden verbeterd bij de plannen Business Plus en Enterprise

Google Workspace-beperkingen

De functionaliteit van Google Docs, Sheets en Slides is nog niet helemaal op hetzelfde niveau als de equivalente Microsoft-producten

Het Business Starter-pakket biedt slechts 30G opslagruimte per gebruiker, waarmee je niet ver komt

Google Workspace prijzen

Business Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business Standard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker ZakelijkPlus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.600+ beoordelingen)

4.6/5 (40.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.100+ beoordelingen)

De meest effectieve softwareontwikkeling vereist een sterk projectplan, methodologieën die werken voor uw bedrijf en - het allerbelangrijkste - geweldig teamwork. Het is dus logisch om de beste samenwerkingstools voor softwareontwikkeling te gebruiken. 💪

Er zijn er veel op de markt, elk met zijn voor- en nadelen, en het is de moeite waard om onderzoek te doen om erachter te komen welke het meest geschikt is voor uw zakelijke behoeften.

ClickUp biedt u alle tools die u nodig hebt om samenwerken in teams gemakkelijk te maken, en de voordelen gaan veel verder dan teamwork. Het is een tool voor projectbeheer en productiviteit die elk aspect van uw bedrijf ondersteunt, uw leven gemakkelijker maakt en de productiviteit en het werkplezier van uw team verbetert.

En een natuurlijk resultaat van dat alles? Een boost voor uw resultaat. 🤩 Gratis aanmelden en maak je klaar om je team en je bedrijf naar een hoger niveau te tillen.