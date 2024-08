10 SMART communicatiedoelen voor teams met voorbeelden

Voor sommigen is het vanzelfsprekend om een sterke communicator te zijn, terwijl het voor anderen een kans is om te groeien. Sommige teamleden domineren gesprekken, terwijl anderen zich misschien niet op hun gemak voelen om hun ideeën te delen.

Wat je nodig hebt is een manier om evenwicht te creëren en een omgeving te creëren waarin iedereen zelfverzekerd en effectief kan communiceren. Dat is waar communicatiedoelen om de hoek komen kijken.

Laten we eens wat dieper ingaan op communicatiedoelstellingen, waarom ze altijd SMART moeten zijn en hoe deze doelstellingen er in de praktijk uit kunnen zien. We zullen praktijkvoorbeelden van doelen bekijken en advies geven over hoe je ze het beste kunt stellen en volgen.

Wat is een communicatiedoel?

Een communicatiedoel is een doel waar je teamleden naartoe kunnen werken om hen te helpen sterke, effectieve communicatievaardigheden op te bouwen op de werkplek. Veel mensen vinden het moeilijk om de manier waarop ze communiceren aan te passen. Duidelijke doelen stellen maakt het makkelijker voor hen om communicatiebarrières te verwijderen, zodat ze kunnen verbeteren en groeien.

De meeste communicatiedoelen zijn erop gericht teams te helpen beter samen te werken. Wanneer teamleden moeite hebben met het communiceren van hun uitdagingen, kunnen planningen daaronder lijden. Door je team in staat te stellen hun communicatievaardigheden te verbeteren, creëer je een prettigere omgeving voor iedereen, waarin iedereen zich gerespecteerd en gehoord voelt en duidelijk kan communiceren.

Managers kunnen besluiten om algemene communicatiedoelen te stellen voor het hele team of specifieke doelen voor elk teamlid. Zelfs als je ervoor kiest om strategische doelen te stellen voor individuen, is het nog steeds nuttig om enkele richtlijnen te hebben voor het hele team of bedrijf.

Gebruik de

Sjabloon voor communicatieplan van ClickUp

om een interne handleiding voor communicatie op te stellen. Zo weet iedereen hoe best practices in communicatie eruit zien!

om een interne handleiding voor communicatie op te stellen. Zo weet iedereen hoe best practices in communicatie eruit zien!

Voordelen van het stellen van SMART communicatiedoelen

Om uw doelen haalbaar te maken, gebruikt u de

SMART-doel

benadering om communicatiedoelen te definiëren:

Specifiek: Wat probeer ik precies te bereiken?

Wat probeer ik precies te bereiken? Meetbaar: Hoe weet ik of ik succesvol ben geweest en hoe weet ik precies hoe succesvol ik was?

Hoe weet ik of ik succesvol ben geweest en hoe weet ik precies hoe succesvol ik was? Achievable: Is dit doel realistisch?

Is dit doel realistisch? Relevant: Helpt dit doel mij mijn bredere zakelijke doelen te bereiken?

Helpt dit doel mij mijn bredere zakelijke doelen te bereiken? Tijdgebonden : Kan ik een tijdschema opstellen voor het bereiken van dit doel?

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een SMART communicatiedoel:

Een manager realiseert zich dat de projectteamvergaderingen vaak worden gedomineerd door hun eigen stem. Ze willen de participatie van andere teamleden verhogen en stellen een doel om dit te bereiken.

Het nieuwe communicatiedoel voor het team is tweeledig: Breng de spreektijd tussen de leden in evenwicht zodat deze gelijkmatiger is en bereik dit binnen de komende vijf vergaderingen. Om dit te meten gebruiken ze een app die de spreektijd in real-time laat zien en een score geeft na de vergadering.

Dit haalbare doel heeft een duidelijk doel en is zeer relevant - grotere teamparticipatie is een belangrijk element van

teamcommunicatie

en kennisoverdracht. Het doel van de manager erkent dat deze verandering niet onmiddellijk zal zijn en geeft een realistisch en specifiek tijdsbestek. Ze hebben ook een eenvoudige manier voorzien om succes te meten door de app te gebruiken. 🎯

Het toepassen van deze SMART-benadering brengt veel voordelen met zich mee voor de algehele bedrijfscommunicatie. Deze omvatten:

Een duidelijker begrip van het beoogde doel of doel

Een haalbaar tijdsbestek om het doel te bereiken

Inzicht in het belangrijkste element van het doel

Richtlijnen over hoe succes gemeten zal worden

Context over waarom dit doel wordt gesteld en waarom het bereiken ervan belangrijk is

Overweeg bij het doornemen van je communicatiedoelen hoe je ze allemaal in overeenstemming kunt brengen met de SMART-filosofie. Duidelijke, specifieke doelen zijn gemakkelijker te begrijpen, te hanteren en te bereiken voor je teamleden. Voor betere communicatie geeft het SMART maken van je doelen je team een grotere kans op succes.

10 voorbeelden van communicatiedoelen voor je team

Een goed

communicatiestrategie

vanaf nul kan overweldigend zijn. Gelukkig hebben wij onderzoek gedaan naar de beste communicatiedoelen voor op de werkvloer. Hier zijn enkele veelvoorkomende communicatiedoelen die managers voor hun teams kunnen introduceren, samen met voorbeelden van SMART-doelen die je kunnen helpen elk doel te bereiken.

1. Wees duidelijk en beknopt

Het is moeilijk om je boodschap over te brengen zonder accuraat te communiceren. Veel mensen worstelen met beknoptheid en voegen vulwoorden, pauzes en onnodige details toe. Het resultaat is dat je belangrijkste boodschap verloren kan gaan, en je publiek kan gaandeweg zijn interesse verliezen. Oefen in plaats daarvan om duidelijk en beknopt te zijn.

Breng je boodschap over in zo weinig mogelijk woorden en schrap details die niet relevant zijn. Pas dit toe op je spreekvaardigheid in het openbaar, je schriftelijke communicatie en je non-verbale communicatie voor de grootste impact.

SMART doelvoorbeeld: Verminder het aantal opvulwoorden in je teamupdates met 20% tegen deze tijd volgende maand. 💬

2. Geef prioriteit aan de belangrijkste boodschap

Of je nu een project-update geeft of een

bedrijfsbrede vergadering

is het normaal dat je meer dan één ding te bespreken hebt. Zelfs als je maar één boodschap te delen hebt, is het gemakkelijk om je op het verkeerde element te concentreren en verwarring te veroorzaken. Probeer prioriteit te geven aan de belangrijkste boodschap en zorg dat deze eruit springt.

Denk na over je communicatiedoelstellingen en wat je probeert te communiceren. Denk na over je doelpubliek en de beste manier om de boodschap over te brengen. Bereid je update, praatje of presentatie van tevoren voor en controleer met een teamlid of je beoogde boodschap duidelijk is.

voorbeeld van een SMART-doel: Herstructureer je teamupdate zodat één belangrijke deliverable, succesverhaal of uitdaging wordt benadrukt in de volgende algemene vergadering. Alle andere updates kunnen worden gedeeld in de notities van de vergadering. 🎉

3. Gebruik gegevens en onderzoek om je boodschap te ondersteunen

Maar al te vaak halen we niet alles uit de middelen of bestaande kennis die we hebben. Als je gegevens en statistieken tot je beschikking hebt, gebruik ze dan. Gegevens kunnen je argumenten ondersteunen, de waarde van een project illustreren en je succes aantonen. Dit is niet alleen nuttig voor interne bedrijfscommunicatie, maar ook voor gesprekken met externe belanghebbenden.

Onderbouw je uitspraken, presentaties, doelstellingen en resultaten met de gegevens en inzichten waarover je beschikt. Gebruik ze om je positie te versterken, een alternatieve route voor te stellen of te vieren hoe indrukwekkend het werk van je team was.

voorbeeld van een SMART-doel: Leg scores voor klantervaringen vast, zodat je die in de toekomst kunt benadrukken als je het hebt over het succes van je succesteam. 💚

4. Acroniemen en zeer technische taal verwijderen

In de bedrijfswereld is er altijd wel een nieuwe afkorting of uitdrukking. Voor sommige teamleden zijn deze misschien alledaags en gemakkelijk te begrijpen. Voor anderen zijn ze verwarrend en doen ze afbreuk aan de boodschap die je probeert over te brengen.

Vermijd acroniemen en technische taal zo veel mogelijk om te helpen bij duidelijke communicatie.

Vraag je teamleden om hun updates voor het bredere team zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Gebruik technische taal voor je teambijeenkomsten, maar schakel over op meer alledaagse bewoordingen als je met een breder publiek communiceert. Als sommige zinnen noodzakelijk zijn en vaak voorkomen, maak dan een bedrijfsbrede woordenlijst of gids en stel deze direct beschikbaar.

SMART doel voorbeeld: Verminder het gebruik van zeer technische taal en gebruik een meer gebruiksvriendelijke taalstijl voor bedrijfsupdates tegen de volgende vergadering. ⚒️

5. Maak uw communicatie inclusiever

Op veel werkplekken vinden de belangrijkste bedrijfsupdates plaats tijdens live vergaderingen. Dit levert problemen op voor teamleden die niet aanwezig kunnen zijn en voor degenen die mondelinge updates moeilijk te volgen vinden. Probeer je communicatie zo inclusief mogelijk te maken en eventuele barrières te slechten.

Bedenk hoe je verschillende soorten communicatie kunt gebruiken, waaronder schriftelijke, visuele en verbale communicatie. Neem belangrijke vergaderingen op en stel deze opnames beschikbaar

AI-hulpmiddel voor notuleren

voor een directe samenvatting. Denk ook na over de taal die je gebruikt en kies standaard voor inclusief en niet-gendered taalgebruik.

SMART-doelvoorbeeld: Maak binnen 24 uur een video-opname van elke bedrijfsbrede vergadering beschikbaar, samen met een betrouwbare schriftelijke samenvatting, vanaf de volgende vergadering. 💻

Delen

schermopnames

om uw boodschap precies over te brengen zonder de noodzaak van een e-mailketen of een persoonlijke ontmoeting

6. Communiceer met vertrouwen

Of je nu een leidinggevende functie hebt of niet, zelfverzekerd communiceren is een zeer waardevolle vaardigheid. Je woorden, tempo, lichaamstaal en schrijfstijl gebruiken om vertrouwen uit te stralen kan je teamleden inspireren om een sterk punt te maken, een vraag te stellen of een deal te sluiten.

Sommige mensen zijn van nature zelfverzekerde leiders, terwijl anderen begeleiding kunnen gebruiken om dit te bereiken. Coach je teamleden om oogcontact te maken, duidelijk te communiceren en uitdagende vragen van een publiek te beantwoorden.

SMART doelvoorbeeld: Volg tegen het einde van het jaar een korte cursus over zelfverzekerder communiceren. 📚

7. Gebruik storytelling voor goede doelen

Veel mensen zien de waarde van storytelling in communicatie op het werk over het hoofd, maar dat geldt hier net zo goed als in de creatieve wereld. Het toevoegen van storytelling aan je communicatiestijl maakt je updates leuker, boeiender en impactvoller.

Zoek naar manieren om real-life bewijs en voorbeelden te gebruiken om de boodschap die je wilt delen te versterken. Verzamel proactief getuigenissen van klanten, casestudy's en beeldmateriaal dat op een bepaald moment nuttig kan zijn, zodat je altijd een bank met verhaalideeën bij de hand hebt.

SMART doel voorbeeld: Zoek een verhaal of voorbeeld uit de praktijk om te delen met je volgende projectimpactupdate voor de nieuwsbrief van het bedrijf. 🌍

8. Houd iedereen op de hoogte

Het is makkelijk om informatie te missen als u een vergadering niet kunt bijwonen of niet inlogt op uw

bedrijfsintranet

die dag. Bedrijven met een sterke interne communicatiecultuur gebruiken meerdere communicatiekanalen om ervoor te zorgen dat iedereen de boodschap krijgt.

Bekijk de kanalen en

interne communicatiesoftware

apps die je momenteel gebruikt en beslis of ze werken. Stel alternatieven voor aan je communicatieteam, zoals podcasts, blogs en een dagelijkse update in Slack. Bedenk hoe je de stem van je team via deze kanalen kunt laten horen en werk proactief samen met je communicatieteam om het bewustzijn te vergroten, successen te delen en om ondersteuning te vragen.

SMART doelvoorbeeld: Spreek een proces af met het communicatieteam om regelmatig een stukje over je team op te nemen in het

bedrijfsnieuwsbrief

tegen het einde van het jaar. 📝

9. Word een actieve deelnemer

De meeste bedrijven en teams hebben mensen die luidruchtig zijn en gesprekken domineren, terwijl anderen zo weinig mogelijk zeggen, zelfs als ze daarom gevraagd worden. Geen van beide communicatiestijlen is per definitie verkeerd, maar je moet op zoek gaan naar manieren om stillere teamleden aan te moedigen om meer betrokken te raken - als ze dat willen.

Praat met je teamleden en ga na of er belemmeringen zijn om hun stem te laten horen, zodat je een aantal trainingsmiddelen of ideeën kunt toevoegen aan hun persoonlijke ontwikkelingsplan naast relevante doelen om hen aan te moedigen en te motiveren.

Introduceer software voor videogesprekken om gesprekstijd te benadrukken, maak een speciale ruimte op

agenda teamvergadering

voor elk lid en hun voorkeursstijlen op het gebied van communicatie ondersteunen. Al deze strategieën bieden je een manier om je teamleden actiever te laten deelnemen aan vergaderingen, evenementen en klantgesprekken.

SMART-doelvoorbeeld: Maak een nieuwe agenda voor teamvergaderingen met ruimte voor iedereen om volgende maand een werkupdate en een leuke of persoonlijke update te delen. 🙌

Schets uw vergaderagenda, actiepunten, samenvattingen en nog veel meer in ClickUp Docs

10. Deel uw overwinningen

Een groot deel van de tijd van een manager gaat op aan het beheren van prioriteiten en het afhandelen van problemen, dus het is geen verrassing dat we vaak vergeten om ons harde werk te vieren en waardevolle feedback te geven. Begin met het benadrukken van je successen en het uitdelen van lof om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en een positieve werkomgeving te creëren.

Zoek naar mogelijkheden om het geweldige werk dat je team doet te benadrukken tijdens algemene vergaderingen, in bedrijfsnieuwsbrieven en in Slack-kanalen voor het hele bedrijf. Maak ruimte voor je teamleden om hun successen te delen en prijs ze waar mogelijk. Positiviteit werkt aanstekelijk en deze goede sfeer kan teamleden aanmoedigen om effectiever deel te nemen en te communiceren.

SMART doel voorbeeld: Reserveer ruimte aan het begin of einde van elke teambijeenkomst om je overwinningen te delen en moedig elk teamlid aan om minstens één keer per maand deel te nemen. 🤩

Hoe je communicatiedoelen bereiken

Doelen stellen is de eerste stap op weg naar succes, maar hoe controleer je eigenlijk je vooruitgang?

Wij hebben ontdekt dat de beste manier om gemotiveerd te blijven en de voortgang van uw doelen te controleren, het gebruik van doeltracking software is. Deze aanpak geeft u niet alleen een gebruiksvriendelijke plek om uw doelen op te slaan, maar het stelt u ook in staat om uw vooruitgang bij te houden en te vieren wanneer u uw deadlines haalt.

Maak duidelijke doelen op basis van uw doelstellingen en beslis vervolgens hoe u ze gaat meten. Voeg numerieke, monetaire of waar/onwaar waarden toe om uw voortgang bij te houden terwijl u taken en mijlpalen afcheckt. Haal taken en subtaken van verschillende teams en projecten op om ze samen te brengen onder één doel.

Groepeer al je communicatiedoelen samen in één map zodat je de voortgang kunt zien, zowel voor individuele doelen als voor een categorie. Gebruik het voortgangsrolmenu om de voortgang van je doelen te bekijken en duik vervolgens in gedetailleerde weergaven van individuele doelen, compleet met beschrijvingen. Maak persoonlijk,

professionele doelen voor werk

of deel ze met je bredere team of bedrijf door de rechten te wijzigen.

professionele doelen voor werk

of deel ze met je bredere team of bedrijf door de rechten te wijzigen.

Gebruik software voor het volgen van doelen om op koers te blijven om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole.

ClickUp is niet alleen een

app voor het bijhouden van doelen

het is ook een plek om interne plannen en beleidsregels, merkrichtlijnen en trainingsgidsen te maken en te delen. We hebben zelfs een bibliotheek met sjablonen die de ideale basis vormen om aan te passen, waaronder

sjablonen voor projectcommunicatieplannen

en

sjablonen voor communicatieplannen

.

Hier zijn enkele manieren om sjablonen voor jou te gebruiken:

Markeer de communicatiedoelstellingen van uw bedrijf in een werknemershandboek sjabloon

Moedig managers aan om een sjabloon voor analyse van vaardighedenkloof te gebruiken om communicatiegerelateerde behoeften te identificeren

Managers kunnen zich wenden tot een sjabloon voor ontwikkelingsplan om communicatiedoelstellingen te creëren en te controleren

Als u projectmanagementsoftware gebruikt als uw alles-in-één hub voor productiviteit en projectbeheer, wordt het ook de ideale plek om uw communicatievaardigheden te oefenen. Tag teamleden, laat opmerkingen achter, voeg notities toe en gebruik

chat-functionaliteit

om in contact te blijven met teamleden op uw projecten.

Chatten

om in contact te blijven met teamleden op uw projecten.

Van onze speciale Doelen-functie tot onze bredere collectie sjablonen,

taakbeheer

functies en

hulpmiddelen voor middelenbeheer

clickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw bedrijfsdoelstellingen te bepalen, te controleren en te bereiken. 📈

Verbeter de teamcommunicatie en zorg voor een veilige omgeving, zodat u verschillende communicatiemethoden ondersteunt

Stel uw communicatiedoelen op en beheers ze

Niemand communiceert altijd perfect, maar door je team duidelijke communicatiedoelen te geven, stel je verwachtingen vast en geef je ze een nuttig kader als leidraad. Gebruik deze communicatiedoelen en SMART-doelvoorbeelden om je eigen persoonlijke doelen op te stellen.

Als u zich wilt inzetten om uw communicatiedoelen onder de knie te krijgen, gebruik dan software voor het bijhouden van doelen. Dit maakt het eenvoudig om uw doelen te stellen, te controleren en successen te vieren. Begin met het maken van vorderingen in de richting van uw doelen vandaag. ✨