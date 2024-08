15 gratis merksjablonen voor marketing- en creatieve teams

Het bouwen van een unieke identiteit voor uw bedrijf, product of dienst is een van de meest uitdagende en lonende Taken op weg naar het winnen van de harten en hoofden van klanten en het behalen van succes. ♥️

Om een blijvende indruk achter te laten en iets verfrissends op de markt te brengen, moet u gedenkwaardige visuele en verhalende elementen creëren. Maar het ontwerpen van betoverende logo's of overtuigende verhalen over je merk is nog maar het halve werk Klaar.

De andere, minder creatieve helft is het behouden van een consistente uitstraling terwijl je communiceert met verschillende doelgroepen via verschillende kanalen. 📣

Als je moeite hebt met het maken of bijhouden van al je merkelementen en hun gebruiksscenario's, probeer dan een van onze top 15 gratis sjablonen. Gebruik ze om uw merkidentiteit en onderscheid jezelf van de concurrentie! 🙌

Wat is een sjabloon voor huisstijl?

Een sjabloon is een kader dat is ontworpen om u te helpen onderscheidende merkelementen te creëren en deze consistent te gebruiken in uw marketing- en andere campagnes. Dit zorgt voor merkconsistentie in zaken als logo-ontwerp, grafische elementen, merkbeelden voor visuele communicatie en typografie.

Het is een startpunt voor een pakkend logo-ontwerp, boeiende verhalen of social-mediaposts en houdt ze gemakkelijk toegankelijk voor elke gelegenheid. Deze sjablonen zijn waardevolle hulpmiddelen voor het creëren van een unieke merkidentiteit en het smeden van een emotionele band met uw klanten.

ClickUp's merkrichtlijnen zorgen ervoor dat iedereen het juiste logo, kleur en typografie gebruikt

Afgezien van de klantgerichte doelen, zorgt een sjabloon voor het merk ervoor dat uw werknemers niet afdwalen en visuals of campagnes maken of gebruiken die niet bij het merk passen (bijv. een visitekaartje van slechte kwaliteit, onjuist lettertype en grootte van de letters). Als het de ontwerpers van je organisatie ineen kan doen krimpen, moeten die regels in een sjabloon voor branding worden opgenomen.

Iedereen op dezelfde pagina houden leidt tot consistentie, wat een cruciale functie is van een kwalitatieve merkstrategie. 🔝

Wat maakt een goed sjabloon voor branding?

Een goed sjabloon is:

Intuïtief: Heeft secties die gemakkelijk te begrijpen en navigeren zijn voor iedereen, ongeacht hun vaardigheden en positie in het team Consistent: Het moet ervoor zorgen dat alle materialen die ermee worden gemaakt en beheerd op één lijn liggen met de algemene identiteit van het merk en leiden tot een samenhangende ervaring Aanpasbaar: Een goed sjabloon stelt gebruikers in staat om het aan te passen aan hun unieke behoeften door logo's of geschikte content toe te voegen Samenwerken: Het moet functies bieden die teamwerk en samenwerking binnen het bedrijf aanmoedigen Aanpasbaar: Kan worden toegepast op diverse marketing- en communicatie-initiatieven via verschillende kanalen, zoals digitaal, drukwerk en sociale media

15 sjablonen voor merken om te gebruiken in 2024

De global village die we onze thuisbasis noemen is tegelijkertijd klein en uitgestrekt, en biedt volop kansen voor degenen die weten hoe ze moeten schitteren tussen de massa. Gebruik een van ClickUp gratis branding sjablonen om een uniek beeld van uw bedrijf te creëren in de hoofden van uw klanten! 💡

1. ClickUp sjabloon met merkrichtlijnen

Gebruik ClickUp's sjabloon voor merkrichtlijnen om iedereen op dezelfde pagina te houden over uw merkstrategie

Doet u uw best om een bedrijfsmerk op te bouwen, maar werkt het niet? Uw probleem kan inconsistentie zijn. Als u niet als één werkt en dezelfde materialen gebruikt voor marketingcampagnes of social media-posts, kan uw bedrijf in conflict met zichzelf lijken. ⚔️

De ClickUp sjabloon met merkrichtlijnen is als een tegengif voor dergelijke scenario's, en zorgt ervoor dat uw team op dezelfde pagina staat als een boek genaamd de merkstrategie van uw bedrijf. 📖

Dit sjabloon biedt de basis voor het opbouwen van een succesvolle, consistente en effectieve merkcampagne. Zie het als de autobiografie van uw bedrijf. Het staat vol met details en helpt lezers te begrijpen wat uw bedrijf is of wil zijn.

Het sjabloon is verdeeld in verschillende secties, van de basis, zoals het introduceren van de missie en waarden van het bedrijf, tot de details, zoals het gewenste kleurenpalet, typografie en taglines.

Elk element kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat uw merkrichtlijnen uniek en relevant zijn voor de visie van uw bedrijf.

Samenwerking is een essentieel onderdeel van succes, dus nodig gerust mensen uit van marketing en verkoop, website projectmanagement teams, ontwerpteams en andere teams naar het sjabloon, taken maken en om meningen vragen.

2. ClickUp Merkrichtlijnen Whiteboard Sjabloon

Maak een zeer visueel en kleurrijk Brand Book met het sjabloon Merkrichtlijnen van ClickUp

Het werken aan merkrichtlijnen kan veel gemakkelijker zijn als u uw werknemers erbij betrekt, maar het kan ook uw werkstromen in de war sturen. U hoeft zich geen zorgen te maken met de ClickUp Merkrichtlijnen Whiteboard Sjabloon .

Zie het sjabloon als een speeltuin waar uw werknemers kunnen brainstormen en de puzzelstukjes van uw merkidentiteit kunnen verbinden. 🧩

Begin met het maken van een ClickUp Whiteboard dat al uw merkrichtlijnen zal bevatten. Verzamel vervolgens de troepen, a.k.a. merkactiva of grafische elementen, die de kern vormen van deze handleiding.

Nu is het tijd om de verschillende bataljons te organiseren door secties te maken voor elk onderdeel en te kijken hoe ze passen in het grotere geheel - de visie van je merk.

Verfijn de secties, voeg een beetje magie toe met unieke kleuren, lettertypes en stijlen en je krijgt praktische en consistente merkrichtlijnen die de missie en merkidentiteit van je bedrijf weerspiegelen.

Met de aangepaste statussen en weergaven van het sjabloon kunt u de voortgang van elke richtlijn bewaken en workflows ontwikkelen die aansluiten bij de branche van uw bedrijf.

3. ClickUp sjabloon voor merkboek

ClickUp's Brand Book Sjabloon schetst de waarden en doelen van uw bedrijf en stelt de norm voor branding vast

Een merkboek is de handleiding van uw bedrijf. Het bevat de kernwaarden, missie, doelen, visuele identiteitselementen en al het andere waaruit uw merk bestaat. Het boek bepaalt de merkstandaard en is een cruciaal referentiepunt voor je werknemers, dus je moet extra zorgvuldig zijn bij het maken ervan.

De ClickUp sjabloon voor merkboek kan u helpen om in een mum van tijd een eersteklas merkboek te ontwerpen. Het dient als een waardevolle gids voor het creëren van een unieke perceptie van uw merk, het opbouwen van kwaliteitsrelaties met klanten en het consistent en to the point houden van uw marketingmateriaal en -campagnes.

Dit sjabloon bevat een weergave van de taken (Docweergave), wat meer dan genoeg is om teamleden op de hoogte te houden en de voortgang van je merkboek te bewaken.

Het bestaat uit verschillende secties over alles wat te maken heeft met het merk van je bedrijf, zoals de missie, visie, waarden, logo, kleuren, typografie, pictogrammen en middelen en meer. Alle secties zijn gedetailleerd, dus je zult geen moeite hebben om het sjabloon aan te passen aan de behoeften van je bedrijf, zelfs als je geen marketingwizard bent. 🧙

Net als bij andere ClickUp sjablonen kunt u ook bij deze sjabloon uw creativiteit de vrije loop laten. Voel u vrij om de kleuren, stijlen, vormen en het specifieke logo-ontwerp te verkennen die uw merk zullen aanvullen en het aantrekkelijker zullen maken.

4. ClickUp sjabloon voor merkbeheer

Met dit sjabloon voor merkbeheer kunt u alle activiteiten voor uw clients bijhouden en daarnaast stijlgidsen en interne processen documenteren

Heeft u een marketingbureau en werkt u aan merkstrategieën voor meerdere clients? De ClickUp sjabloon voor merkbeheer kan een deel van uw stress wegnemen en uw taken en teamleden goed georganiseerd en verantwoordelijk houden.

Met het sjabloon kunt u uw werk onderverdelen in secties-één voor elke client. Binnen die secties kun je subcategorieën maken om elk detail bij te houden zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Taken toewijzen en prioriteren, bestanden toevoegen aan het sjabloon, deadlines instellen, snel wijzigingen aanbrengen op basis van feedback van de client en omkeren marketingcampagnebeheer in een soepele rit. 🚗

De twee standaard weergaven van taken zijn Lijst en Bord, en je kunt ertussen wisselen afhankelijk van waar je je op wilt concentreren.

Je kunt het sjabloon koppelen aan andere taken en documenten, opmerkingen toevoegen, het lettertype aanpassen, bijdragers toevoegen en de hele ruimte transformeren naar jouw voorkeuren.

5. ClickUp Creëer merk stijlgids sjabloon

Gebruik het sjabloon om merkgerelateerde taken in te stellen, bij te houden en de voortgang ervan te controleren

U bent op weg naar uw doel - kwaliteit creëren merkrichtlijnen . Er zijn tal van obstakels voor de eindstreep - miscommunicatie, onvolledige informatie en inconsistentie. De ClickUp sjabloon voor merkstijlgids maken neemt de hindernissen uit de weg en geeft je een mooie voorsprong! 🥇

Maak je geen zorgen dat je belangrijke informatie weglaat of vaag overkomt: het sjabloon gidst je door elk element dat van invloed is op de uitstraling van je merk, van het kiezen van het kleurenpalet tot het treffen van een toon die aanslaat bij je publiek.

U kunt taken prioriteren, toegewezen personen, deadlines en beoordelaars toevoegen, opmerkingen invoegen, de voortgang controleren en de complexiteit van elke opdracht aanpassen.

Verschillende bedrijven hebben verschillende werkstromen, dus met ClickUp kunt u het sjabloon op maat maken door nieuwe taken en categorieën toe te voegen, kleurenschema's te wijzigen en te wisselen tussen weergaven.

6. ClickUp Logo Stijlgids Sjabloon

Gebruik het sjabloon om een logostijlgids op te stellen en zorg ervoor dat elk team in uw bedrijf deze volgt

Een herkenbaar, primair logo is een belangrijk onderdeel van het merk. Toch gebruiken veel merken verschillende versies voor specifieke doeleinden, zoals marketingmateriaal, campagnes voor sociale media, mobiele apps en papieren documenten. Zo kunnen ze zich aanpassen aan verschillende omgevingen en doelgroepen en toch hun unieke identiteit behouden. 🪪

De ClickUp Logo Stijlgids sjabloon helpt u te bepalen hoe u een bepaald logo in een specifieke instelling kunt gebruiken.

Wanneer u het sjabloon opent, kunt u de naam van uw bedrijf en het idee erachter (de "persoonlijkheid" van het bedrijf) toevoegen. Dan is het tijd om aan het werk te gaan. Voeg het logo van uw merk (met een witte en donkere achtergrond), app-pictogrammen, kleurenpalet, typografiesysteem en de do's en don'ts van het logo toe.

Aan het einde van het document kun je logogerelateerde tips of richtlijnen toevoegen om verkeerd gebruik of plaatsing buiten de context te voorkomen.

7. ClickUp Merk Stijlgids Document Sjabloon

Gebruik ClickUp's Brand Style Guide sjabloon om algemene merkrichtlijnen op te stellen en uw team vertrouwd te maken met het grotere geheel

Het creëren van een merkstijlgids is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig hoeft u niet vanaf nul te beginnen - de ClickUp merkstijlgids document sjabloon is een perfecte springplank! Het heeft een basisuiterlijk zonder toeters en bellen, maar het is meer dan genoeg om algemene merkideeën te schetsen.

Het sjabloon is verdeeld in vier secties:

Onze missie Cultuur + Waarden Merk Visuals Merk stem

Elk onderdeel bevat een voorbeeld om je werk gemakkelijker te maken. Kijk naar Cultuur + Waarden - van eenvoudige slogans zoals "Details zijn belangrijk" tot meer provocerende zoals "Normaal is klote", je kunt verschillende suggesties onderzoeken en inspiratie opdoen.

Met het sjabloon kun je de richtlijnen schrijven of afbeeldingen en video's gebruiken om ze aantrekkelijker te maken. Hoewel het geen standaard secties heeft voor logo's, typografie of kleurenpalet, kun je brede instructies instellen voor het vertegenwoordigen van je merk.

Dit kan handig zijn voor andere afdelingen in uw bedrijf, zoals wanneer u begint met het maken van invoer voor blogberichten, het maken van actuele sjablonen, het aanpassen van afbeeldingen en andere zakelijke merkelementen.

Sinds ClickUp's sjablonen voor stijlgidsen zijn aanpasbaar, je kunt extra secties toevoegen en de details gedetailleerder aanpakken. Vergeet niet dat u op de stoel van de regisseur zit en dat het sjabloon uw script volgt. 🎬

Bonus: Uitchecken 7 Free Content Writing Templates for Faster Content Creation

8. ClickUp sjabloon voor huisstijl

Krijg een duidelijk overzicht van al uw brandingactiviteiten met het uitgebreide ClickUp Branding Template

Beheert u een complexe merkcampagne voor uw bedrijf of een client? Het aantal processen en taken kan snel de pan uit rijzen en de hele campagne kan ondersneeuwen en onmogelijk bij te houden zijn. 🌨️

De ClickUp sjabloon voor branding Helpt u in de zetel van de bestuurder te blijven en een arendsoog te houden over elke merkgerelateerde activiteit. 🦅

Aantekening: dit sjabloon is niet visueel. Het is niet bedoeld om het kleurenpalet, logo of goedgekeurde lettertypes van het merk te presenteren, zoals sommige van de vorige toevoegingen aan onze lijst. Het beheren van branding Taken is waar het zijn ware kracht laat zien! 💪

Om te beginnen kun je de lijstweergave van de sjabloon gebruiken om brandingactiviteiten (taken) te maken, zoals het plannen van een social media-campagne of werk aan het bedrijfslogo. In de Board-weergave van de sjabloon kun je zien welke activiteiten bij een bepaalde fase van het project horen. Of u kunt de Tijdlijnweergave gebruiken voor een groter geheel en een duidelijker overzicht van de levenscyclus van elke activiteit.

U kunt elk veld een kleurcode geven en een uniek systeem creëren voor eenvoudiger beheer en controle. Aangezien ClickUp flexibiliteit en aanpasbaarheid vooropstelt, kunt u elke kolom en rij bewerken en aanpassen om ervoor te zorgen dat het sjabloon voldoet aan de behoeften van uw bedrijf.

9. ClickUp huisstijl sjabloon

Leer hoe u uw merk kunt definiëren met dit alles-in-één sjabloon ClickUp's sjabloon voor merkidentiteit kan worden gebruikt om een krachtige merkidentiteit te creëren die u positioneert voor succes, of u nu een nieuw product lanceert of uw bedrijf een nieuwe naam geeft.

Deze sjabloon bevat klantstatussen om taken te maken, aangepaste velden om attributen te categoriseren en toe te voegen om uw merkidentiteit te beheren, zoals logo, kleuren en typografie, aangepaste velden om de werkstroom van uw merk op te bouwen en functies voor projectmanagement om de merkidentiteit beter bij te houden met commentaar, rijke media, afhankelijkheid van taken, herinneringen en meer.

10. ClickUp Rebranding Project Sjabloon

Doe een merk make-over met de ClickUp Rebranding Project Template

Branding kan een uitdaging zijn, maar het kan niet tippen aan rebranding. 🕯️

Succesvolle rebrands vereisen tijd, inspanning en toewijding van alle betrokkenen. Je eerste Taak is het definiëren en communiceren van je doelen naar je team leden. Vervolgens moet je het bestaande merk analyseren en het logo, de kleuren, de typografie, de merkvisuals en de algemene boodschap die je bedrijf uitstraalt, uit elkaar halen.

Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen (en dat zou ook niet moeten). De ClickUp Rebranding Project sjabloon kan een waardevolle copiloot zijn op de veeleisende reis die rebranding heet. 🛩️

Gebruik de sjabloon om het hele project te organiseren, taken voor uw medewerkers te creëren, hun voortgang te controleren, tijdlijnen te bewaken en ervoor te zorgen dat iedereen naar het doel toewerkt. De aangepaste statussen, velden en weergaven van de sjabloon maken uw werk eenvoudiger.

Nu komt het spannendste gedeelte - de geboorte van een nieuwe identiteit. Maak Taken voor het ontwikkelen van een nieuw logo, app iconen, merk visuals en alles wat met je merk te maken heeft. Gebruik het sjabloon om elke stap van het proces te volgen en aanpassingen te maken om in te spelen op onvoorziene omstandigheden.

Het sjabloon kan ook worden gebruikt in de ontwerpend denken proces en bij het creëren van nieuwe materialen voor uw producten en diensten. Het kan het kader vormen voor het identificeren van de behoeften en wensen van de klant en het aanpassen van oplossingen om hieraan tegemoet te komen.

11. ClickUp stijlgids sjabloon

Gebruik het sjabloon om projectspecifieke stijlrichtlijnen te maken en verwarring en fouten te voorkomen

Stel, u voert een e-mailcampagne en u wilt een positieve, informele en humoristische benadering gebruiken. De schrijfstijl voor deze campagne en de stijl voor het schrijven van officiële bedrijfsdocumenten zijn als krijt en kaas. 🧀

De ClickUp stijlgids sjabloon helpt u stijlgidsen te maken voor elk project en document en ervoor te zorgen dat verschillende teams en afdelingen de juiste visuals en taal gebruiken.

Dit beginnersvriendelijke sjabloon vat de merkrichtlijnen van uw bedrijf samen en zorgt voor stijlconsistentie in elk team, van marketing tot verkoop en design projectmanagement . Het gaat ook een stap verder en richt zich op stijlen voor bepaalde projecten. Je kunt voor elk project esthetische en functionele elementen kiezen en schermafbeeldingen van projecten en hun details bijvoegen.

Het sjabloon is vooral waardevol voor bedrijven die aan veel projecten tegelijk werken en kan zelfs van pas komen voor productontwerp en het creëren van ontwerpopdrachten . Het zorgt voor consistentie en transparantie, voorkomt verwarring over de hele linie en leidt tot snellere projectuitvoering .

12. Microsoft PowerPoint zwart-wit sjabloon voor poster met merknaam

via Microsoft

Het sjabloon Microsoft PowerPoint Black & White Branded Poster is een gestroomlijnde, veelzijdige optie voor iedereen die indrukwekkende posters met een klassieke esthetiek wil maken. Deze sjabloon vereenvoudigt het ontwerpproces, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op het effectief overbrengen van hun boodschap met behoud van een professionele uitstraling.

Met de aanpasbare functies kunnen gebruikers gemakkelijk logo's, lettertypes en afbeeldingen van hun merk toevoegen, waardoor elke poster uniek van hen wordt. Of het nu voor digitale weergave of drukwerk is, dit sjabloon is ontworpen om de aandacht te trekken en duidelijk te communiceren, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor effectieve visuele communicatie.

13. Microsoft Word Modern Capsules Briefhoofd Sjabloon Branding

via Microsoft

Het sjabloon Microsoft Word Modern Capsules Letterhead Branding biedt een eigentijds ontwerp dat een professioneel tintje geeft aan je officiële correspondentie. De minimalistische layout, in combinatie met levendige kleurcapsules, zorgt ervoor dat je documenten opvallen terwijl je merk behouden blijft.

Deze sjabloon is ideaal voor bedrijven die een moderne sfeer willen toevoegen aan hun merkidentiteit. Logo's, kleuren en lettertypes kunnen eenvoudig worden aangepast aan de esthetiek van je merk. Of het nu gaat om het versturen van brieven naar clients, bedrijfsaankondigingen of interne communicatie, deze sjabloon zorgt ervoor dat de consistentie en professionaliteit van uw merk in elk stuk correspondentie wordt gehandhaafd.

14. Microsoft Modern Flyer Gebrand Sjabloon

via Microsoft

Deze Microsoft Word Modern Flyer Branded Template biedt een fris en eigentijds kader voor het maken van opvallende flyers voor elk bedrijf of gebeurtenis. Deze sjabloon is gebaseerd op moderne ontwerptrends en combineert gedurfde typografie met een strakke layout om ervoor te zorgen dat je boodschap niet alleen wordt gezien, maar ook wordt onthouden.

Deze sjabloon kan worden gebruikt voor productlanceringen, promoties van gebeurtenissen of informatieve brochures. De template kan volledig worden aangepast, van kleurenschema's tot lettertypen, zodat je flyer perfect aansluit bij je merkidentiteit.

15. Microsoft Word Verkoop Flyer Sjabloon

via Microsoft

Het Microsoft Word Sale Flyer Sjabloon is een veelzijdig en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat is ontworpen om bedrijven en marketeers te helpen snel opvallende flyers te maken die de verkoop, speciale aanbiedingen of promoties benadrukken. De structuur is op maat gemaakt voor gebruiksgemak, zodat gebruikers tekst, kleuren en afbeeldingen kunnen aanpassen aan hun specifieke gebeurtenis zonder uitgebreide ontwerpvaardigheden nodig te hebben.

Dit sjabloon bespaart tijd en zorgt ervoor dat het promotiemateriaal opvalt, of het nu in de winkel ligt, als folder wordt verdeeld of online wordt gedeeld. De flexibiliteit en eenvoud maken het ideaal voor een breed bereik van industrieën die hun marketinginspanningen met minimale inspanning willen stimuleren.

Creëer een onvergetelijk merkbeeld met de juiste hulpmiddelen

Met de juiste strategie kunt u een positieve associatie ontwikkelen tussen uw klanten en uw merk, geloofwaardigheid opbouwen en boven het lawaai van uw concurrenten uitstijgen. Als u de verkeerde aanpak gebruikt, zullen klanten nog steeds een associatie vormen, maar niet de associatie die u wilt! Ongepaste, misleidende of inconsistente strategieën kunnen je merk onherstelbare schade toebrengen, hoe waardevol het ook is.

Met deze gratis sjablonen van ClickUp kunt u springen aan boord van de efficiënte brandingtrein en uw bestemming bereiken zonder vertragingen of obstakels. 🚂