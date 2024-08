10 van de beste productiviteitstools voor ontwikkelaars in 2024

Er zijn zoveel productiviteitsmiddelen voor ontwikkelaars tegenwoordig, en het kan moeilijk zijn om te weten welke de moeite waard zijn.

Daarom heb ik ingenieurs van enkele van de grootste en meest innovatieve bedrijven, zoals Google, Uber en GitHub, gevraagd wat volgens hen de beste tools zijn voor het softwareontwikkelingsproces.

Ze gebruiken deze tools om sneller en met minder afleiding meer gedaan te krijgen. Wie weet ontdek jij wel een nieuwe favoriet!

Dus laten we eens duiken in de top 10 productiviteitstools voor ontwikkelaars. Onze expert ingenieurs raden deze tools aan gebaseerd op hun eigen ervaringen en de behoeften van hun ontwikkelteams.

Of je nu alleen werkt of deel uitmaakt van een groot team, deze tools kunnen je helpen om efficiënter en effectiever te werken. Neem dus de tijd om ze te verkennen en kijk welke het beste voor jou werken!

ClickUp is een van de best beoordeelde softwaretools voor projectbeheer en productiviteitstools voor ontwikkelaars .

Het biedt honderden aanpasbare functies om agile projectbeheer zoals 15+ aangepaste weergaven, Agile Dashboards en meer, om ontwikkelaars te helpen sprints te plannen, taken op te splitsen en toe te wijzen en effectiever samen te werken met hun teams.

Deze productiviteitstool voor ontwikkelaars biedt ook een aangepaste automatiseringsfunctie waarmee je aangepaste triggers en acties kunt maken om terugkerende taken te automatiseren en zelfs de meest complexe workflow te vereenvoudigen. Bovendien is het hele platform aanpasbaar: je kunt ClickUp bouwen die past bij jouw voorkeuren voor workflow en projectbehoeften.

Een andere reden waarom ClickUp een van de beste productiviteitstools is, is zijn integratiemogelijkheden . ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 werktools, zoals Google Agenda, GitHub en Slack.

Dit betekent dat u ClickUp kunt verbinden met al uw meest-apps samen om uw workflow te stroomlijnen en gemakkelijk toegang te krijgen tot uw taken en deze te beheren op meerdere platforms zonder het platform te verlaten. Over het geheel genomen is ClickUp een krachtige en veelzijdige tool die uw ontwikkelteam kan helpen sneller te leveren en beter samen te werken.

Wilt u de sprong wagen en het uitproberen? Probeer een van deze engineering-sjablonen om je op weg te helpen!

Voordelen

Beperkingen

Aanpassingsopties kunnen een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Zakelijk : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen van klanten

"ClickUp heeft mijn manier van werken volledig veranderd. Ik kan me niet voorstellen dat ik het niet zou gebruiken. Het is bijna zover gekomen dat als het niet op ClickUp staat, ik het niet doe. Het is even wennen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt het exponentieel nuttig." - G2Crowd Bonus: Softwareontwikkelingsplan sjablonen !

2. Jam

via Jam.dev

De volgende op onze lijst met productiviteitstools is Jam is een van de snelste manieren om bugs te rapporteren zonder uw workflow te verstoren.

Met Jam kunt u een screenshot of video van de bug maken en deze delen met uw ontwikkelaars. Het beste deel is dat Jam automatisch nuttige informatie vastlegt, zoals netwerkverzoeken, browserinfo, apparaatdetails, reprostappen, opmerkingen en console logs. Dit maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om uit te zoeken wat er aan de hand is en de bug snel te verhelpen.

Een andere geweldige functie die Jam tot een goede productiviteitstool voor ontwikkelaars maakt, is dat het integreert met enkele van de populairste tools zoals ClickUp, Jira en GitHub, waardoor het eenvoudig is om Jam te gaan gebruiken om je bestaande workflows en tools te verbeteren.

Voordelen

Direct opnemen en annoteren van je scherm

Automatisch vastleggen van belangrijke ontwikkelaarslogs

Maak eenvoudig een schermafbeelding of leg een opname vast naareen bugrapport te krijgen* Deel links naar uw bugrapporten of stuur ze rechtstreeks naar uw favoriete issue tracker

Integreert nauw met uw favoriete issue trackers en tools (inclusief ClickUp)

Beperkingen

Sommige schermafbeeldingen bevatten mogelijk niet alle informatie die nodig is om het probleem te identificeren

Prijzen

Gratis plan

Team : $10/maand/gebruiker

: $10/maand/gebruiker Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Beoordelingen van klanten

"Jam heeft mijn workflow op zoveel manieren veranderd dat de communicatie met al mijn contacten nu veel eenvoudiger is: ik stuur tickets naar de technische ondersteuning en los problemen op in minuten in plaats van uren, ik stel specifieke vragen visueel aan klanten en elimineer onnodige vergaderingen en ik maak zelfs video tutorials voor mijn team zodat ze een workflow begrijpen die ik voor hen heb gebouwd. Zoek niet verder-Jam is alles wat je ooit nodig zult hebben." - Mikki Kowal van Chrome Webstore Beoordelingen

3. GitHub piloot

via GitHub Copilot GitHub piloot is een AI-tool en een van de nuttigste productiviteitstools voor programmeurs die je kunnen helpen om sneller en beter code te schrijven. Het is een uitbreiding voor VScode en biedt AI-gebaseerd coderen suggesties, wat betekent dat het je code automatisch kan aanvullen terwijl je het schrijft.

Bovendien hoef je je geen zorgen te maken dat je vergeet hoe je iets moet doen als je in een onbekende taal werkt. Het kan zelfs nieuwe code voor je genereren op basis van de instructies die je geeft in je codecommentaar, analyseert de context in het bestand dat je aan het bewerken bent en geeft suggesties binnen je teksteditor, waardoor Github Copilot een van de beste productiviteitstools voor ontwikkelaars op de markt is.

Over het geheel genomen is GitHub Copilot een geweldig hulpmiddel voor iedereen die code schrijft. Het is krachtig en makkelijk te gebruiken, en het kan ontwikkelaars helpen om sneller kwaliteitscode te schrijven.

Voordelen

Getraind op miljarden regels code

Schrijft code met de eigen stijl en conventies van uw codebase

Het weet hoe de meeste API's en bibliotheken te gebruiken, zodat u niet hoeft te zoeken

Kan in VS-code worden gestoken

Het bespaart ontwikkelaars tijd

Beperkingen

De interface kan een beetje gebrekkig zijn omdat het alleen beschikbaar is op Visual Studio Code en Codespaces (de UI is geweldig als je IDE's gebruikt, maar het is niet handig als je dat niet doet)

Prijzen

Het GitHub Copilot abonnement is beschikbaar op een maandelijkse of jaarlijkse cyclus Maandelijks : $10/maand Jaarlijks : $100/jaar



Beoordelingen van klanten

"Copilot maakt het eenvoudiger dan ooit om boilerplate code te stubben. Dat is vooral handig als je nieuw bent in een bepaalde taal of in een bepaald framework. Bovendien ondersteunt het ook dagelijkse autocomplete terwijl je codeert."- Mohd Irteza software-ingenieur bij Google_

4. Brongrafiek

via Sourcegraph Brongrafiek is een codezoekprogramma voor ontwikkelaars. Het stelt gebruikers in staat om te repareren, navigeren en automatiseren in al je code en code repositories te verkennen, met functies zoals intelligente fuzzy matching en code-bewust zoeken.

Dit is een geweldige productiviteitstool voor ontwikkelaars omdat het code kan doorzoeken, zelfs in grote codebases en meerdere code-repositories, je kan laten zien waar verschillende dingen worden gebruikt en je kan helpen erachter te komen welke andere code afhankelijk is van jouw code.

Voordelen

Kan zoeken in grote codebases en meerdere repositories

Maakt het sneller om de code te begrijpen

Stroomlijnt het aanbrengen van wijzigingen in een groot aantal bestanden

Bevat ook functies voor code review en samenwerking

Zeer intelligent en snel zoeken

Beperkingen

De UX is niet gebruiksvriendelijk voor sommige gebruikers (het kan bijvoorbeeld afzonderlijke repositories uitsluiten met regex, maar niet met één klik repositories uitsluiten)

Prijzen

Zakelijk plan : $99 actieve gebruiker/maand

: $99 actieve gebruiker/maand Enterprise: Bel voor aangepaste prijzen

Beoordelingen van klanten

"Sourcegraph is een gamechanger. Zoeken in de codebase van je bedrijf is een unieke manier om impact te hebben. En het supercoole is dat je dezelfde wijziging in een heleboel codebases tegelijk kunt doorvoeren eddie Saenz , Software Engineering Manager bij Indeed_

5. iTerm2

via iTerm2

Als je op zoek bent naar een krachtige terminalemulator voor macOS, iTerm2 biedt een aantal functies om u te helpen de opdrachtregelinterface (CLI) van uw computer te gebruiken.

Een van de beste dingen van iTerm is de aanpasbaarheid. Je kunt kiezen uit verschillende kleurenschema's en je scherm opsplitsen in vensters om meer dan één ding tegelijk te zien. iTerm houdt ook een doorzoekbare geschiedenis bij van alle commando's die je hebt uitgevoerd, zodat je gemakkelijk iets terug kunt vinden dat je in het verleden hebt uitgevoerd.

Een ander leuk aspect van iTerm is dat het veel verschillende programmeertalen ondersteunt. Bovendien integreert het met andere IT-beheer tools, zoals GitHub en GitLab, zodat je het kunt gebruiken met de code waar je al aan werkt.

Voordelen

Panelen splitsen om een tabblad in meerdere vlakken te verdelen

Sneltoetsvenster geeft je een altijd beschikbare terminal

Robuuste zoek-op-pagina-functie

Functie voor autoaanvullen die een lijst met suggesties genereert

Met de kopieermodus kunt u het toetsenbord gebruiken om selecties te maken en te wijzigen

Beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren

Kan geen afzonderlijke instanties starten via een shellscript of opdrachtregelinterface

Prijzen

Het programma is gratis te gebruiken

Beoordelingen van klanten

"iTerm is een shell-applicatie voor macOS die je productiviteit verhoogt als je in hun terminal leeft. Met functies als profielen, sneltoetsen, zoeken en de uitgebreide configureerbaarheid is het een must-have." - salvatore D'Agostino_ senior Software Engineering Manager, GitHub_

6. JupyterLab

via JupyterLab JupyterLab is een open-source webgebaseerde geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) voor het werken met Jupyter-notebooks, code en gegevens.

Het biedt een reeks functies voor interactief computergebruik, waaronder de mogelijkheid om Jupyter-notebooks te maken en te bewerken, code in meerdere talen te schrijven en uit te voeren en gegevens te visualiseren en te verkennen. JupyterLab ondersteunt ook samenwerking, zodat gebruikers notitieblokken kunnen delen en er samen in realtime aan kunnen werken.

Hoewel het veel krachtige functies bevat, is het supergemakkelijk te gebruiken. Het heeft een duidelijke en intuïtieve gebruikersinterface en zit boordevol functies waarmee je gemakkelijk code kunt schrijven en uitvoeren, gegevens kunt visualiseren en verkennen en kunt samenwerken met andere mensen. Bovendien is het webgebaseerd; je kunt het vanaf elk apparaat met een internetverbinding gebruiken.

Voordelen

Stelt u in staat om op een flexibele, geïntegreerde en uitbreidbare manier te werken met documenten en activiteiten zoals teksteditors, terminals en aangepaste componenten

Maakt het gemakkelijk om gegevens en code te delen en eraan samen te werken

Ondersteunt meer dan 100 programmeertalen

Krachtige functionaliteit

Grote gemeenschap van gebruikers om je te helpen je vragen snel beantwoord te krijgen

Beperkingen

De gebruikersinterface kan worden verbeterd voor een vriendelijkere ervaring

Prijzen

Gratis te gebruiken

Beoordelingen van klanten

"Ik vind het leuk omdat ik gemakkelijk methodes van gegevensvisualisatie en manipulatie en dan de resultaten delen met anderen." - Jonathan Grant technisch leider, Two Sigma_

7. Visual Studio Code

via Visual Studio Code Visuele Studio-code (VS Code) is een populair code-editor gebruikt door veel softwareontwikkelaars. Het is snel, krachtig en zit vol met functies die het schrijven en debuggen van code gemakkelijk maken.

Deze open-source en gratis productiviteitstool voor ontwikkelaars is aanpasbaar; je kunt kiezen uit veel verschillende thema's en kleurenschema's. Je kunt ook extensies installeren om nieuwe functies en functionaliteit toe te voegen. Je kunt ook extensies installeren om nieuwe functies en functionaliteit toe te voegen. Bovendien heeft VS Code een schone en intuïtieve gebruikersinterface, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is, zelfs als je nog nooit hebt gecodeerd.

Voordelen

Ingebouwde Git-commando's waarmee u diffs kunt bekijken en direct vanuit de editor commits kunt doen

Geweldige ingebouwde debugging tools, zoals breakpoints, call stacks en interactieve console

Uitbreidbaar en aanpasbaar

VS Code voor JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS en meer

Grote gemeenschap van extensies, en gemakkelijk om je eigen extensies te maken

Gratis en open source

Beperkingen

Het wordt niet geleverd met een project- of oplossingsconcept

Voor beginners kan het een uitdaging zijn om zich aan te passen aan de VS-code omdat het veel functionaliteit biedt maar eenvoud mist

Prijzen

Open source en gratis te gebruiken

Waardering en beoordelingen van klanten

"VSCode zelf is geweldig. Ik heb een paar extensies geschreven voor onze interne frameworks en monorepo om taken te vereenvoudigen, zoals het gebruik van constanten voor ontwerpthema's of het schakelen tussen projecten. Ik waardeer echt de grote uitbreidbaarheid."- Vojtech Miksu software-ingenieur, Uber_

8. SaltStack

via SaltStack SaltStack is een hulpmiddel voor configuratiebeheer en uitvoering op afstand dat IT-organisaties helpt bij het verbeteren van DevOps-workflows door uitrol, configuratie en beheer van infrastructuur te automatiseren.

Deze automatiseringstool is krachtig en flexibel, zelfs voor grootschalige infrastructuur met veel servers en systemen. Bovendien heeft het een actieve community, dus je kunt hulp en ondersteuning krijgen van andere gebruikers als dat nodig is.

Voordelen

Kan schalen naar grote infrastructuur

Volgt een parallel uitvoeringsmodel in plaats van een meer regulier lineair model

Flexibel beheer en krachtige functionaliteit

Gebaseerd op Python, een uitgesproken veelzijdige taal

Grote en actieve gemeenschap van gebruikers en bijdragers

Beperkingen

De gebruikersinterface kan worden verbeterd omdat het lastig kan zijn om het in te stellen en meer documentatieondersteuning vereist

Beschikbaar als open-source downloads

Beoordelingen van klanten

"SaltStack maakt eenvoudige en herhaalbare automatisering van systeemconfiguratie mogelijk, waardoor je minder hoofdpijn hebt van toekomstige gebruikers die je vragen wat je in het verleden hebt gedaan om iets te laten werken. Met de templating kun je alle speciale eigenaardigheden bijhouden die nodig zijn om je machines op te starten, zodat ze niet verloren gaan in de annalen van de tijd." - alex Huynh_ , Systeemingenieur, Cloudflare

9. Zeemeermin JS

via Mermaid JS Zeemeermin JS is opgenomen in deze lijst met de beste productiviteitstools voor ontwikkelaars omdat je er diagrammen en grafieken mee kunt maken met JavaScript. Het is gebaseerd op Markdown-geïnspireerde tekstdefinities, waardoor het gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is, zelfs als je geen programmeur bent.

Omdat diagrammen en documentatie tijdrovend kunnen zijn voor ontwikkelaars, is het belangrijkste doel van deze tool om documentatie te helpen de ontwikkeling bij te benen. Je kunt er allerlei diagrammen en grafieken mee maken en ze deel laten uitmaken van je productiescripts en andere stukken code. Als je geen programmeur bent, kun je de Mermaid Live Editor gebruiken, een gebruiksvriendelijke interface voor het bewerken van Mermaid-diagrammen.

Voordelen

Gebruiksvriendelijk omdat niet-programmeurs gemakkelijk gedetailleerde diagrammen kunnen maken

Integraties en plugins zijn beschikbaar

Video tutorials zijn beschikbaar voor beginners en gevorderden

Diagram-voorbeelden zijn te vinden in de Mermaid Live Editor

Diagrammen direct insluiten in uw Markdown-bestanden, Issues en PR-commentaren

Beperkingen

Hoewel er veel diagramopties zijn, ontbreekt het aan verschillende configuratie-instellingen

Prijzen

Gratis te gebruiken

Beoordelingen en recensies van klanten

"Mermaid JS is een diagrammen-tool dat is overgenomen door GitHub. Het is geweldig omdat we diagrammen kunnen toevoegen in de Mermaid opmaaktaal en ze kunnen insluiten in README/Markdown bestanden of ze kunnen toevoegen in GitHub commentaren. Er zijn ook IDE-integraties die erg leuk zijn." - Preston Pham software-ingenieur, Jam_

10. Jira

Via Jira

Jira van Atlassian is software die veel gebruikt wordt door ontwikkelteams om goede software te plannen, bij te houden en uit te brengen. Het is een van de populairste software voor het bijhouden en uitbrengen van problemen tools voor projectbeheer voor ontwikkelaars.

Voordelen

Maakt gedetailleerd bijhouden van bugs, problemen en taken mogelijk.

Zeer configureerbare Scrum- en Kanban-borden voor agile projectbeheer.

Uitgebreide rapportagetools geven inzicht in teamprestaties en projectvoortgang.

Naadloze integratie met andere Atlassian-producten zoals Bitbucket en Confluence en tal van andere tools zoals GitHub, Zendesk en Slack.

Beperkingen

De flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden kunnen het complex en ontmoedigend maken voor nieuwe gebruikers.

De mobiele versie van de applicatie is aanzienlijk minder krachtig dan zijn desktop tegenhanger.

Sommige gebruikers melden een steile leercurve en de behoefte aan speciale Jira beheerders om de tool te beheren.

Prijzen

Standaard : $7,75 per gebruiker per maand

: $7,75 per gebruiker per maand Premium : $15,25 per gebruiker per maand

: $15,25 per gebruiker per maand Enterprise: Wordt jaarlijks gefactureerd en prijzen zijn alleen beschikbaar op aanvraag

Beoordelingen en recensies van klanten

"JIRA is zeer snel gegroeid en er zijn duizenden gebruikers die vertrouwen op dit samenwerkingsplatform, dus we twijfelen niet aan de functies die het biedt. Het is ideaal voor agile projecten die constante veranderingen in scope vereisen, en de Kanban-borden kunnen zelfs worden gevisualiseerd in de vorm van lijsten en taken zoals traditionele Gantt Charts.

In sommige projecten die gericht zijn op kostenstructuren en resource management die complexe financiële implementaties vereisen, moeten we misschien andere aanvullende applicaties gebruiken, maar JIRA in het algemeen kan zorgen voor het monitoren en succesvol uitvoeren van de projecten, naast de notificaties die op elk moment inzichtelijk zijn voor de teamleden." - G2

Er zijn tal van geweldige productiviteitstools voor programmeurs om ontwikkelaars te helpen efficiënter en effectiever te werken. Van agile projectbeheertools zoals ClickUp om u te helpen uw sprints bij te houden en te beheren, tot code-editors zoals VSCode en Atom, tot samenwerkingstools zoals GitHub Copilot en Sourcegraph, het is veilig om te zeggen dat er een tool is voor elke behoefte en voorkeur.

Maar het belangrijkste om te onthouden is dat niet elke tool voor iedereen is. Wat werkt voor de ene ontwikkelaar werkt misschien niet voor de andere, en wat nuttig is voor het ene project is misschien niet nuttig voor een ander.

Dus als u op zoek bent naar een volledig aanpasbaar platform met robuuste functies, workflowautomatisering en krachtige integratiemogelijkheden om al uw meest gebruikte ontwikkelaarstools met elkaar te verbinden, dan is ClickUp iets voor u.

Of u nu een solo-ontwikkelaar bent of deel uitmaakt van een team, ClickUp kan u de boost geven die u nodig hebt om productief te worden en u helpen bij het organiseren, beheren en bijhouden van al uw projecten, bugs, teamcommunicatie, documentatie en nog veel meer - alles op één plek! Probeer ClickUp vandaag gratis uit Gastschrijver_:

dani Grant is de CEO van Jam, een bedrijf dat duizenden teams helpt om sneller software van hoge kwaliteit te leveren. Voordat ze Jam oprichtte, was ze productmanager bij Cloudflare en VC bij Union Square Ventures._