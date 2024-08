De 10 beste tijdregistratiesoftware voor ontwikkelaars in 2024

Bijhouden hoeveel uur je werkt is belangrijk voor elke freelance professional of werknemer, maar softwareontwikkelaars hebben een aantal extra factoren om rekening mee te houden. Je moet niet alleen het totale aantal gewerkte uren bijhouden, maar ook de factureerbare uren voor individuele clients en je totale aantal uren projectbudget .

Excel-spreadsheets en Urenregistraties zijn hier gewoon niet geschikt voor. Gebruik een tijdsregistratie voor projecten tool voor softwareontwikkelaars om werkuren bij te houden en het facturatieproces te stroomlijnen. Bekijk ons overzicht van de beste software voor tijdsregistratie voor ontwikkelaars om aan de slag te gaan.

Wat moet u zoeken in software voor tijdsregistratie voor ontwikkelaars?

De beste software voor tijdsregistratie hangt af van de grootte van uw team en uw strategie voor projectmanagement. Een voorbeeld agile ontwikkelingsteam zal andere eisen stellen dan een freelancer die voor meerdere clients werkt.

Hier zijn een paar dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een app voor tijdsregistratie voor jouw bedrijf software team :

Automatisering: De beste tools voor tijdsregistratie maken gebruik van automatisering om de werkuren bij te houden. Automatische tijdsregistratie zorgt ervoor dat de leden van het team in de tijdzone komen zonder dat ze eraan hoeven te denken om hun werkuren of uurtarieven handmatig toe te voegen.

Integraties: Uw hulpmiddel voor tijdsregistratie moet rechtstreeks integreren met uwtaakbeheer en factureringstools om clients gemakkelijk te kunnen factureren.

Aanpassing: Heb je een complex systeem van taken en subtaken die je moet bijhouden? Zoek naar een aanpasbare tool voor tijdsregistratie voor extra flexibiliteit die u gedetailleerde rapportages, uitsplitsingen van factureerbare uren en functies voor tijdbeheer kan geven om te weten of een softwareontwikkelaar te weinig of te veel tijd aan een project besteedt.

Privacy: Mac tools voor het monitoren van werknemers die schermafbeeldingen maken of toetsaanslagen registreren, kunnen invasief aanvoelen voor uw teamleden. Zoek naar oplossingen voor tijdsregistratie die gedetailleerde rapportages bieden en tegelijkertijd de privacy van werknemers respecteren.

Cross-platform: Kies software voor tijdsregistratie met desktop- en mobiele apps zodat teamleden op afstand kunnen inklokken vanaf elk Android-, Mac- of Linux-apparaat. En het helpt om een integratie te hebben met software voor het bijhouden van onkosten om ervoor te zorgen dat je binnen het budget blijft terwijl je projecten beheert.

De 10 beste software voor tijdsregistratie voor ontwikkelaars in 2024

Effectieve tijdsregistratie kan je met van alles helpen, van sprint abonnementen naar navigeren bronbeperkingen . Hier zijn 10 softwaretools voor tijdsregistratie die een softwareontwikkelaar in 2024 moet kennen:

Volg tijd, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en bekijk rapporten van uw tijd vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp

ClickUp is een platform voor taakbeheer dat een breed bereik biedt van samenwerkingstools die kunnen helpen met tijdsregistratie en teambeheer . Je vindt er gebruiksvriendelijke tools zoals ClickUp Whiteboards en Ruimtes evenals integraties met tientallen andere tools voor projectmanagement via de ClickUp API.

Als het gaat om tijdsregistratie voor ontwikkelaars, kunt u niet alleen vanaf elk apparaat werkuren bijhouden, u kunt werkuren ook in realtime koppelen aan taken in uw ClickUp-taak. U kunt ook urenregistraties van andere apps importeren, zodat u gedurende de werkdag nauwkeurige tijdrapporten kunt verkrijgen en invoer kunt bewerken of goedkeuren.

ClickUp biedt ook handige hulpmiddelen zoals sjablonen voor tijdsregistratie met aangepaste velden en meerdere weergaven voor extra flexibiliteit. Van eenvoudige tijdsregistratie grafieken tot Gantt grafieken, gebruik ClickUp's sjablonen om uw activiteiten te stroomlijnen en uw winstgevendheid te verbeteren.

ClickUp beste functies

Globale timer: Multitasking kan minder geavanceerde apps voor tijdsregistratie parten spelen. Maar met de globale timer van ClickUp kunt u eenvoudig tussen taken schakelen en de tijd bijhouden om de voortgang van projecten te bewaken.

Mobiele functie : Uw teamleden kunnen hun uren met slechts een paar klikken registreren vanaf elk apparaat, inclusief de desktop-app, mobiele app en extensie voor Chrome.

: Uw teamleden kunnen hun uren met slechts een paar klikken registreren vanaf elk apparaat, inclusief de desktop-app, mobiele app en extensie voor Chrome. Resourcetoewijzing : Softwareontwikkelingsteam leads moeten de prioriteiten van hun teams verplaatsen en aanpassen om ervoor te zorgen dat alle projecten de aandacht krijgen die ze nodig hebben. ClickUp maakt het gemakkelijk met de werklastweergave om te zien hoe iedereen in het team zijn tijd gebruikt.

ClickUp limieten

Voor een eenvoudige stopwatch zijn de aanpassingsopties van deze tool en de vele geavanceerde opties niet genoegsoftware voor projectmanagement functies misschien te veel voor eenvoudige gebruiksgevallen

ClickUp prijzen

Free forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Harvest

via HarvestHarvest is een tool voor tijdsregistratie voor ontwikkelaars met geavanceerde functies voor rapportage, zodat u uw budget, capaciteit van uw teams en nog veel meer in de gaten kunt houden. Bekijk hoe de tijd van werknemers wordt besteed en welke leden van het team te veel (of te weinig) werk op zich hebben genomen.

Harvest biedt een gratis abonnement met maximaal één zetel voor gebruikers en twee projecten, terwijl het Pro-abonnement onbeperkte zetels en projecten ondersteunt. Je kunt Harvest uitproberen met een proefversie van 30 dagen zonder dat je een kredietkaart nodig hebt.

Harvest beste functies

Ingebouwde facturatie : Harvest biedt facturatie- en betalingsfuncties zodat u tijd kunt bijhouden en betalingen kunt accepteren via Stripe of PayPal.

Harvest biedt facturatie- en betalingsfuncties zodat u tijd kunt bijhouden en betalingen kunt accepteren via Stripe of PayPal. Integraties: Harvest werkt met boekhoudprogramma's zoals Xero en QuickBooks, zodat je je facturen niet handmatig hoeft te importeren. Detijdmanagementtool werkt ook metsoftware tools voor projectmanagementzoals Trello, Asana en Slack.

Harvest beperkingen

Beperkte prijsabonnementen

Prijzen voor Harvest

Gratis

Pro:begint bij $10,80 per zetel per maand

Harvest beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

3. Hubstaff

via Time Doctor Time Doctor is een oplossing voor stopwatchen die geschikt is voor een grote verscheidenheid aan teams, waaronder externe en hybride teams en BPO-bedrijven (Business Process Outsourcing). Time Doctor integreert met financiële tools zoals FreshBooks en ADP, maar ook met softwareontwikkelingstools zoals Azure DevOps en GitHub.

Werknemers kunnen de Time Doctor 2 mobiele app gebruiken om werkuren bij te houden of de Chrome extensie of Firefox add-on in hun browser installeren.

Gebruik de ingebouwde loonlijsttools om je valuta en loonperiode te kiezen en exporteer alles als CSV zodat je het eenvoudig kunt importeren in externe betalingsplatforms.

Time Doctor beste functies

Flexibele oplossingen: Time Doctor is geschikt voor teams op afstand en uitbestede teams

Time Doctor is geschikt voor teams op afstand en uitbestede teams Veiligheid en compliance: De software van de stopwatch op ondernemingsniveau voldoet aan de GDPR- en HIPAA-normen en heeft een uptime van 99%

Time Doctor limieten

Teams kunnen te veel tijd in de gaten houden

Prijzen Time Doctor

Basis: Begint bij $5,90 per gebruiker per maand

Begint bij $5,90 per gebruiker per maand Standaard: Begint bij $8,40 per gebruiker per maand

Begint bij $8,40 per gebruiker per maand Premium: Begint bij $16.70 per gebruiker per maand

Time Doctor beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

5. ClickTime

via ClickTime ClickTime biedt in hoge mate aanpasbare urenregistraties voor ontwikkelaars, met aangepaste velden, toestemming van gebruikers en ruimte voor aantekeningen op elke tijdregistratie. U krijgt ook tools voor het bijhouden van overuren, onkosten en verlof, zodat u elk aspect van uw project kunt bijhouden.

Ingebouwde functies voor het bijhouden van tijd zijn onder andere een mobiele app, stopwatch en automatische herinneringen om de nauwkeurigheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien.

ClickTime beste functies

Verlof bijhouden:* Houd de opgebouwde ziekte- en vakantietijd bij, zodat u de afwezigheid van werknemers beter kunt accounteren

Personeelsplanning: Schat de tijd die u nodig hebt om een project te voltooien op basis van historische gegevens en werknemersoutput

ClickTime limieten

Steilere leercurve dan sommige alternatieven

ClickTime prijzen

Starter: begint bij $10 per gebruiker per maand

begint bij $10 per gebruiker per maand Team: Begint bij $13 per gebruiker per maand

Begint bij $13 per gebruiker per maand Premier: Begint bij $24 per gebruiker per maand

Begint bij $24 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickTime beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (650+ beoordelingen)

4.6/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

6. Tijdig

via Tijdig De Timely app belooft "AI-powered" tools voor tijdsregistratie zodat je meer van het proces kunt automatiseren en nauwkeurigere resultaten kunt krijgen. Timely registreert automatisch uren zodat je teamleden hun concentratie niet hoeven te verbreken om handmatig de tijd bij te houden.

In tegenstelling tot sommige tijdsregistratie apps, beschrijft Timely zichzelf als "100% kruip-proof" en bevat het geen tools voor schermafbeeldingen of toetsaanslagen. Timely is ook geweldig voor freelancers die hun tijd bijhouden, omdat je taken met verschillende uurtarieven kunt registreren voor een nauwkeurige facturering.

Timely beste functies

Integraties : Timely heeft open API's die het gemakkelijk maken om de software te integreren met GitHub, Jira en andere tools voor webontwikkelaars

Timely heeft open API's die het gemakkelijk maken om de software te integreren met GitHub, Jira en andere tools voor webontwikkelaars Privacy: Gebruikers kunnen zelf bepalen welke informatie over productiviteit ze met anderen willen delen, zodat uw teamleden zich niet in de gaten gehouden voelen op de werkplek

Tijdelijke limieten

Gebrek aan tools voor het monitoren van werknemers

Tijdige prijsstelling

Starter: Vanaf $9 per gebruiker per maand

Vanaf $9 per gebruiker per maand Premium: Begint bij $16 per gebruiker per maand

Begint bij $16 per gebruiker per maand Unlimited: Begint bij $22 per gebruiker per maand

Begint bij $22 per gebruiker per maand Unlimited+: Aangepaste prijzen

Tijdige beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

7. DeskTime

via DeskTime DeskTime heeft functies voor het automatisch bijhouden van tijd, het bijhouden van vrije tijd, het bijhouden van projecttijd en meer. Gebruikers kunnen een Pomodoro timer instellen om hun productiviteit te verbeteren of de functie privétijd inschakelen om hun apparaten in hun vrije tijd voor niet-zakelijk gebruik te gebruiken.

Sommige abonnementen bevatten dienstroosters en een afwezigheidsagenda, en je kunt DeskTime integreren met andere tools zoals Google Agenda en Microsoft Outlook.

DeskTime beste functies

Goedkoop prijzig : Individuele gebruikers kunnen DeskTime Lite gratis gebruiken en zelfs Enterprise-abonnementen zijn een redelijke $20 per gebruiker met het maandelijkse abonnement

Individuele gebruikers kunnen DeskTime Lite gratis gebruiken en zelfs Enterprise-abonnementen zijn een redelijke $20 per gebruiker met het maandelijkse abonnement Kostenberekening: DeskTime kan de kosten van een project schatten op basis van de uurtarieven die je hebt ingesteld voor je team

DeskTime limieten

Beperkte integraties met derde partijen in vergelijking met andere tools

DeskTime prijzen

DeskTime Lite: $0 voor één gebruiker

$0 voor één gebruiker Pro: Begint bij $6.42 per gebruiker per maand

Begint bij $6.42 per gebruiker per maand Premium: begint bij $9.17 per gebruiker per maand

begint bij $9.17 per gebruiker per maand Enterprise: Begint bij $18.33 per gebruiker per maand

DeskTime beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

8. Teamdeck

via Teamdeck Teamdeck biedt software voor resourcebeheer, waaronder teamplanning, tijdsregistratie, projectmanagement en meer. Je kunt het gebruiken om de beschikbaarheid van teams te beoordelen, verlofaanvragen te beheren en het juiste aantal leden van het team aan elk project toe te wijzen.

De API van Teamdeck maakt het gemakkelijk om het naast andere tools te gebruiken. Maak een Slack bot om te posten over project updates of automatisch gebeurtenissen in de kalender te loggen als gewerkte uren. Gebruik de mobiele kalender en tijdsregistratie app om onderweg toegang te krijgen tot Teamdeck.

Teamdeck beste functies

Integraties : Gebruik Teamdecks API om gegevens te delen met andere teamsproductiviteitstools en identificeerbeperkingen van middelen

Teamdeck beperkingen

Betaalbare prijzen, maar weinig upgrade-opties

Teamdeck prijzen

Basisresource: begint bij $0,90 per maand

begint bij $0,90 per maand Teamlid : Begint bij $3.60 per maand

Teamdeck beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

4.4/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

9. Tempo

via Tempo Tempo biedt AI-aangedreven tijdsregistraties zodat u uw tijd nauwkeuriger en met minder moeite kunt bijhouden. Teamleden kunnen suggesties krijgen voor invoer op basis van gebeurtenissen in de kalender of recent gelogde problemen in Jira. Ze kunnen ook de extensie Tempo Chrome inschakelen.

De prijzen beginnen bij $10 per maand per gebruiker voor een cloudlicentie voor Urenregistratie. De tools Planner en Cost Tracker kosten elk $10 extra. Je hebt ook een Jira-licentie nodig voor elke gebruiker van Tempo. De prijzen voor servers en datacenters worden op verschillende manieren berekend.

Tempo beste functies

Geautomatiseerde tijdregistratie : Houd factureerbare uren nauwkeuriger bij met voorgestelde tijdsregistraties vanuit Jira en Google Agenda

: Houd factureerbare uren nauwkeuriger bij met voorgestelde tijdsregistraties vanuit Jira en Google Agenda Slack integratie: Gebruik de Tempo for Slack app om uren te registreren zonder direct Tempo te hoeven openen

Tempo beperkingen

Complexe prijzen

Moet Jira licenties hebben

Tempo prijzen

$10 per maand voor één product en maximaal 10 clouds (de prijs stijgt met het aantal producten en licenties)

Tempo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (190+ beoordelingen)

10. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp biedt aanwezigheidsrapportage, bijhouden van productiviteit, facturering en andere software voor het bijhouden van tijd voor programmeurs en ontwikkelaars. Je kunt schakelen tussen kalender- en tijdweergave voor eenvoudige zichtbaarheid en om het totaal aantal uren te zien dat aan een project is besteed.

Het gratis abonnement ondersteunt onbeperkte gebruikers en projecten, maar je moet upgraden om functies als tijdsafronding, tijdsregistratie, productiviteit en budgettering te krijgen.

TimeCamp beste functies

Attendance bijhouden:* TimeCamp kan ziektedagen, vakantiedagen en andere afwezigheden bijhouden om HR-papierwerk te verminderen

Integraties : Gebruik meer dan 100 app integraties of de Chrome extensie voor de browser

TimeCamp limieten

Voor de sleutel functies is een Pro abonnement nodig

TimeCamp prijzen

Gratis forever-abonnement

Starter: Begint bij $2,99 per gebruiker per maand

Begint bij $2,99 per gebruiker per maand Basis: Begint bij $6,99 per gebruiker per maand

Begint bij $6,99 per gebruiker per maand Pro: Begint bij $9,99 per gebruiker per maand

Begint bij $9,99 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

4.7/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (580+ beoordelingen)

Bespaar tijd en geld met software voor tijdsregistratie

Het handmatig registreren van werkuren zet de deur open voor onnauwkeurige urenregistraties en gemiste uren - maar te veel controle geeft teamleden het gevoel dat er iemand over hun schouder meekijkt terwijl ze werken.

Door de juiste software voor tijdsregistratie voor uw ontwikkelaars te kiezen, zorgt u ervoor dat u elk factureerbaar uur vastlegt terwijl u uw teamleden de onafhankelijkheid geeft die ze nodig hebben om productief te zijn. De ClickUp app downloaden en begin vandaag nog met het bijhouden van uw tijd.