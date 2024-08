10 Beste Semrush Alternatieven om je SEO te verbeteren in 2024

Als je je bedrijf wilt laten groeien, kun je niet om zoekmachineoptimalisatie (SEO) heen.

Het ontwikkelen van een krachtige SEO-strategie kan uw website hoger in Google laten komen. Op die manier zal uw bedrijf als een van de eerste worden weergegeven wanneer een potentiële klant woorden of zinnen die verband houden met uw producten of diensten intypt in een zoekmachine.

Vertaling: Als u niet investeert in een SEO-strategie, laat u mogelijk gekwalificeerde leads liggen. 😬

Om een SEO-strategie te lanceren, heb je de juiste software nodig. Semrush is een SEO-tool die kan helpen met linkbuilding, contentmarketing , trefwoordonderzoek en concurrentieonderzoek. Als je Semrush overweegt om je zoekresultaten te verbeteren of als je het wilt vervangen, lees dan verder. Hieronder duiken we in de top 10 beste Semrush alternatieven voor SEO. 🤩

Wat moet je zoeken in een Semrush Alternatief?

Semrush is een krachtig SEO en contentmarketingtool dat bedrijven helpt hun zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren. Als u op zoek bent naar een vervanger, houd dan andere SEO-tools met de volgende functionaliteit in de gaten:

Uitgebreid zoekwoordenonderzoek : Het juiste platform moet u helpen ontdekken op welke zoekwoorden u zich moet richten om nieuwe klanten te werven 👏

Het juiste platform moet u helpen ontdekken op welke zoekwoorden u zich moet richten om nieuwe klanten te werven 👏 AI contentcreatie : Geavanceerde SEO-tools optimaliseren niet alleen bestaande content, ze helpen ook bij het schrijven van nieuwe artikelen en het aantrekken van potentiële prospects

Geavanceerde SEO-tools optimaliseren niet alleen bestaande content, ze helpen ook bij het schrijven van nieuwe artikelen en het aantrekken van potentiële prospects Integraties met betaald verkeer: Zoek indien mogelijk naar een platform waar u uw organisch en betaald verkeer kunt beheren. Met veel platforms kun je advertenties in sociale media en Google Ads vanaf één plek beheren

Zoek indien mogelijk naar een platform waar u uw organisch en betaald verkeer kunt beheren. Met veel platforms kun je advertenties in sociale media en Google Ads vanaf één plek beheren Backlink checker: Backlinks zijn links op het internet die naar je website leiden (d.w.z. verwijzend verkeer). Hoe meer backlinks u hebt, hoe sneller u uw autoriteit in Google kunt opbouwen. Een alles-in-één SEO-tool helpt je om gebroken links te repareren en biedt backlinkanalyse om nieuwe linkkansen te identificeren

Backlinks zijn links op het internet die naar je website leiden (d.w.z. verwijzend verkeer). Hoe meer backlinks u hebt, hoe sneller u uw autoriteit in Google kunt opbouwen. Een alles-in-één SEO-tool helpt je om gebroken links te repareren en biedt backlinkanalyse om nieuwe linkkansen te identificeren Competitief onderzoek : Vergeet niet dat uw concurrenten ook streven naar die bovenste, felbegeerde plekken in Google. Met het juiste Semrush-alternatief kunt u de rankings van concurrenten volgen, hun topzoekwoorden begrijpen en in hun backlinks duiken

De 10 Beste Semrush Alternatieven om te gebruiken in 2024

Klaar om de prestaties van je bedrijf in zoekmachines te verbeteren? Om te beginnen met investeren in een beproefde SEO-strategie, overweeg deze top Semrush alternatieven:

1. SE Ranking

via SE rangschikking SE Ranking is een alles-in-één SEO toolkit en Semrush alternatief die je helpt om hoger in de zoekmachines te komen. Met SE Ranking kun je je rankings volgen, backlinks naar je website monitoren, een volledige website audit uitvoeren of elke individuele pagina controleren op SEO.

Plus, je krijgt toegang tot een volledige suite van analytics, zodat je kunt begrijpen welk type verkeer (organisch of betaald) naar je website stroomt, rank tracking op je top zoekwoorden, en suggesties voor hoe je SEO te verbeteren voor elke pagina of blog post.

SE Ranking beste eigenschappen

KrijgAI-gestuurde optimalisatietips voor elke webpagina of blogpost

Volg trefwoordranglijsten voor uw bedrijf en uw concurrenten

Voer eenvoudig zoekwoordonderzoek uit en ontdek gerelateerde long-tail zoekwoorden

Bestaand verwijzingsverkeer analyseren en de verwijzingen van concurrenten bespioneren om te ontdekken waar zij backlinks vandaan halen

Voer een volledige website-audit uit om inzicht te krijgen in elk probleem (groot of klein) dat de zoekresultaten kan beïnvloeden

SE Ranking beperkingen

U moet extra betalen om toegang te krijgen tot sommige tools

De meeste statistieken rapporteren alleen over organisch verkeer, wat frustrerend kan zijn als je sociale media of PPC (pay per click) advertenties gebruikt

SE Ranking prijzen

Essentieel: $44/maand

$44/maand Pro: $87.20/maand

$87.20/maand Zakelijk: $191.20/maand

SE Ranking beoordelingen

G2: 4.8/5 (1.200+ beoordelingen)

4.8/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

2. Gelijkaardigweb

via Similarweb Similarweb is een SEO- en digitaal marketingplatform dat bedrijven helpt hun publiek beter te begrijpen en de concurrentie voor te blijven. Het biedt tal van gratis tools, waaronder een website-auditor, een lijst met top-ranking websites en een website-versus-mobile checker.

Met het betaalde platform kunnen gebruikers buyer personas beter begrijpen, digitale prestaties vergelijken met die van concurrenten en marktonderzoek doen in meer dan 210 sectoren.

De beste eigenschappen van vergelijkbaarweb

Verhoog conversies met behulp van ad intelligence tools

Maak gebruik van 50+ verkeers- en engagementgegevens voor een grondige concurrentieanalyse

Analyseer meer dan 100 miljoen websites om uw doelgroep beter te begrijpen

Blijf op de hoogte van opkomende markttrends om uw digitale marketingstrategie aan te passen

Similarweb-beperkingen

De prijsstructuur kan beperkend zijn voor sommige bedrijven, met name kleine bedrijven

Het dashboard kan overweldigend zijn en kan het moeilijk maken om te vinden wat u zoekt

Similarweb prijsstelling

Starter: $125/maand voor één gebruiker

$125/maand voor één gebruiker Professioneel: $333/maand voor één gebruiker

$333/maand voor één gebruiker Team: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Similarweb beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (95+ beoordelingen)

3. Serpstat

via Serpstat Serpstat is een Semrush-alternatief dat bedrijven stimuleert om hun rankings in zoekresultaten te verhogen. Met Serpstat kunt u trefwoordonderzoek uitvoeren voor organisch en betaald verkeer, een backlinkanalyse uitvoeren en rankings voor uw concurrenten volgen.

Bovendien wordt Serpstat geleverd met AI-inhoudsanalysetools, waarmee u artikelen kunt schrijven, titels en metabeschrijvingen kunt genereren en ideeën kunt opdoen voor sociale-mediaposts.

Serpstat beste eigenschappen

Gebruik deAI-schrijftools om hele artikelen op te stellen op basis van één zin

Voer een concurrentieanalyse uit om hun meest succesvolle zoekwoorden te begrijpen (en je erop te richten)

Tot 50.000 zoekwoorden uploaden naar de clustertool om ze te groeperen op basis van overeenkomst met de SERP (Search Engine Results Page)

Een site-audit uitvoeren om cruciale SEO-fouten te vinden die van invloed kunnen zijn op uw rankings

Serpstat beperkingen

Het kan moeilijk zijn om rapporten aan te passen

Sommige tutorials zijn verouderd nu het platform nieuwe functies heeft uitgebracht

Serpstat prijzen

Individueel: $45/maand

$45/maand Team: $85/maand

$85/maand Agentschap: $335/maand

$335/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Serpstat beoordelingen

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4. CognitieveSEO

via CognitieveSEO CognitiveSEO is een cloud-gebaseerd platform waarmee bedrijven en digitale bureaus websiteverkeer kunnen analyseren, on-page SEO-siteverkeer kunnen uitvoeren en zoekvolume voor concurrenten kunnen bijhouden. Met CognitiveSEO kunt u backlinkkansen vinden, fluctuaties in het Google-algoritme signaleren en zoekwoordsuggesties vinden voor uw contentplan.

Bovendien zal de on-page SEO checker uw site crawlen op fouten die de zoekresultaten negatief kunnen beïnvloeden.

CognitiveSEO beste eigenschappen

Backlinkgegevens verzamelen om uw beste verwijzingsbronnen te ontdekken

Gebruik de SERP Checker Tool om keyword rankings te volgen op universeel, lokaal en mobiel niveau

Pas uw eigen dashboard aan met meer dan 35 statistieken om SEO-gegevens in realtime te begrijpen

Gebruik de content optimalisatie tool om trefwoordkansen te vinden voor elk stuk content

CognitieveSEO beperkingen

De enorme hoeveelheid gegevens en beschikbare functies kunnen overweldigend zijn voor beginners

Het platform heeft niet zoveel aanpassingen als sommige concurrenten

CognitiveSEO Prijsstelling

Starter: $129,99/maand

$129,99/maand Premium: $199/maand

$199/maand Elite: $499/maand

CognitiveSEO beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

5. Ahrefs

via Ahrefs Ahrefs biedt een gebruiksvriendelijke interface om uw SEO- en marketinginspanningen te stimuleren. Met Ahrefs kunt u zien hoeveel zoekverkeer uw concurrenten krijgen, bestuderen wat uw klanten intypen in Google, kritieke SEO-problemen vinden die de prestaties van uw site schaden en uw rankings van duizenden zoekwoorden controleren.

Ahrefs beste eigenschappen

Gebruik de siteverkenner voor een uitgebreide analyse van uw algehele SEO-gezondheidsscore en alle mogelijke SEO-fouten

Krijg duizenden trefwoordideeën, inclusief hun rankingmoeilijkheid en hoe ze uw verkeer het meest stimuleren

AI software voor zoekwoordonderzoek om uw zoekwoord onderzoeksproces te optimaliseren

Ontdek goed presterende inhoud en duizenden mogelijkheden voor linkbuilding

Krijg een diepgaand zoek- en backlinkprofiel van elke website, inclusief concurrenten

Ahrefs beperkingen

De leercurve kan steil zijn voor beginners

Momenteel zijn er geenAI-tools die kunnen worden gebruikt voor het genereren van inhoud

Ahrefs prijzen

Lite : $99/maand

$99/maand Standaard: $199/maand

$199/maand Geavanceerd: $399/maand

$399/maand Enterprise: $999/maand

Ahrefs beoordelingen

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

6. Raven Gereedschap

via Raven Gereedschap Raven Tools is een SEO- en rapportageplatform gebouwd voor SEO- en contentmarketingbureaus . Het wordt geleverd met een aantal geavanceerde functies, waaronder backlink-tools, zoekwoordverkenner, marketingrapporten en een toolset voor concurrentieanalyse.

Rapportage over al het betaalde en organische verkeer op één plek, met gegevens van Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console en meer

Onderzoek naar domeinen van concurrenten via vier SEO-gegevensbronnen, waarbij meer dan 20 gegevenspunten worden geïdentificeerd

Controleer uw SERP's maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks

Beheer social media-campagnes voor meerdere klanten op één plek

Het platform is voornamelijk gebouwd voor bureaus, niet voor individuele bedrijven

De enorme hoeveelheid gegevens kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Kleine bedrijven: $39/maand

$39/maand Start: $79/maand

$79/maand Groeien: $139/maand

$139/maand Thrive: $249/maand

$249/maand Lead: $399/maand

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. Moz Pro

via Moz Pro Moz Pro is een van de bekendste Semrush-alternatieven, waarmee bedrijven hun webverkeer kunnen verhogen en uiteindelijk hoger in de zoekmachines kunnen komen. Met de trefwoordverkenner kun je elke URL invoeren om precies te begrijpen welke trefwoorden het beste passen. Je kunt ook je domein autoriteit opbouwen door diepgaand backlink onderzoek om nieuwe kansen te identificeren.

Moz Pro beste eigenschappen

Voer wekelijkse site-audits uit om inzicht te krijgen in technische SEO-problemen die rankings in de weg kunnen staan

Krijg een SERP-analyse uitsplitsing van zoekwoorden, begrijpen waarom pagina's rangschikken zoals ze doen

Gebruik de on-pagewebsite optimalisatie tool om stap-voor-stap instructies te krijgen over hoe u de rankings kunt verbeteren

Maak eeninhoudskalender door ideeën van vergelijkbare onderwerpen te genereren van top-ranking sites

Moz Pro beperkingen

De trefwoordanalyse is gericht op hoge volumes, zeer concurrerende zoektermen

De prijsplannen zijn hoger dan sommige van hun directe concurrenten

Moz Pro prijzen

Standaard: $69/maand

$69/maand Medium: $129/maand

$129/maand Groot: $209/maand

$209/maand Premium: $419/maand

Moz Pro beoordelingen

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

8. SEO PowerSuite

via SEO PowerSuite SEO PowerSuite is een krachtige SEO-software die bedrijven helpt hun zichtbaarheid online te verbeteren. De software is onderverdeeld in vier oplossingen: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass en LinkAssistant. Met alle vier kunnen bedrijven de zoekwoordmoeilijkheid meten, een inhoudsanalyse ontwikkelen en een website samenstellen marketingplan en linkprospectie uitvoeren om domeinautoriteit op te bouwen.

SEO PowerSuite beste eigenschappen

Voer een SEO-audit uit om uw hele site te crawlen voor technische problemen

Identificeer spammy backlinks om content rankings te verbeteren

Controleer en volg rankings voor lokale zoekresultaten en Google Maps

SEO PowerSuite beperkingen

Het platform is verdeeld in vier afzonderlijke oplossingen in plaats van één gecombineerd platform

Het is geen cloud-gebaseerd platform

SEO PowerSuite prijsstelling

Gratis versie : $0

$0 Professioneel: $299/jaar

$299/jaar Onderneming: $499/jaar

SEO PowerSuite beoordelingen

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

9. SpyFu

via SpyFu SpyFu is een alles-in-één Semrush-alternatief waarmee je CPC-campagnes (kosten per klik) kunt beheren, in historische gegevens kunt duiken en SEO-rapporten kunt uitvoeren. Met SpyFu kunt u een concurrentieanalyse uitvoeren, backlinkmogelijkheden onderzoeken, een onbeperkt aantal trefwoord- en domeinprojecten beheren en rapporten aanpassen aan uw unieke SEO-behoeften.

SpyFu beste eigenschappen

Krijg toegang tot historische gegevens voor rankinggeschiedenis en backlinks

Duik in de Google Ads zoekwoorden en advertenties van uw concurrenten via PPC tools

Vereenvoudig uwSEO projectbeheer door trefwoordgroepen te maken en meldingen in te stellen

SpyFu beperkingen

De data voor trefwoorden met een laag volume kan beperkt zijn

Er zijn meldingen geweest dat data niet 100% van de tijd accuraat was

SpyFu prijsstelling

Basispakket : $39/maand

$39/maand Professioneel plan: $79/maand

SpyFu beoordelingen

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

10. Ubersuggest

via Ubersuggest Ubersuggest is een gebruiksvriendelijk SEO- en contentmanagementplatform dat toegankelijk is via een persoonlijk dashboard of een Chrome-extensie. Via het platform kunt u de beste zoekwoordkansen voor uw site identificeren, een technische site-audit uitvoeren en nieuwe backlinkkansen ontdekken.

Ubersuggest beste eigenschappen

Ontvang dagelijks meldingen over ranking-updates en kritieke SEO-problemen op uw website via uw dashboard

Download de Chrome-extensie om SEO-gegevens te analyseren voor elke site die u bezoekt

Vind de exacte webpagina's die het beste SEO verkeer genereren

Ubersuggest beperkingen

Er is momenteel geen mobiele app

Het haalt gegevens uit beperkte bronnen, voornamelijk Google Analytics

Ubersuggest prijsstelling

Particulier: $29/maand

$29/maand Zakelijk: $49/maand

$49/maand Onderneming: $99/maand

Ubersuggest beoordelingen

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

Wilt u uw digitale marketinginspanningen naar een hoger niveau tillen? Met de juiste marketingtools kunt u brainstormen over nieuwe contentideeën, projectbeheer vereenvoudigen en uiteindelijk nieuwe klanten aantrekken. 🎉

ClickUp AI kan eindeloze documenttypes genereren zoals projectbriefings, lesplannen en andere documenten om uw workflow te versnellen.

ClickUp is het alles-in-één platform voor productiviteit waar SEO bureaus en marketingteams kunnen campagnes organiseren, ideeën brainstormen, nieuwe inhoud opstellen en taken toewijzen. Met ClickUp AI kunnen marketeers marketingcampagnes razendsnel content ontwerpen, samenwerken aan nieuwe ideeën en nieuwe content publiceren.

Plus, met ClickUp's uitgebreide sjabloonbibliotheek hoeft u nooit meer een marketingcampagne te starten vanaf nul. 👊

Klik op de beste eigenschappen

Werk samen aan al het geschreven materiaal, zoals e-mails, blogberichten en posts op sociale media metClickUp Documenten Vereenvoudig projectbeheer en mis nooit een opdracht met meldingen, opmerkingen enClickUp Taken Genereer projectworkflows en bedenk nieuwe campagnes metClickUp Whiteboards ClickUp beperkingen

Sommige functies zijn nog niet beschikbaar op mobiel

Het platform kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Verbeter uw zoekzichtbaarheid met Semrush Alternatieven

SEO-tools helpen bij het uitvoeren van zoekwoordonderzoek, het in de gaten houden van uw concurrenten, het opstellen van gedreven inhoud en uiteindelijk het verbeteren van rankings met behulp van zoekmachineoptimalisatie. Het juiste Semrush alternatief zal je helpen om je webverkeer te stimuleren en uiteindelijk meer online verkopen te realiseren.

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en samenwerking tussen teams te bevorderen

Als u op zoek bent naar het alles-in-één, AI-gedreven marketingplatform dat uw SEO-inspanningen kan ondersteunen, probeer dan ClickUp. ClickUp biedt een complete suite van tools zoals Docs, Whiteboards, en Taakbeheer om projectbeheer te vereenvoudigen en uw volgende campagne te lanceren.

Om te beginnen, clickUp vandaag proberen . 🙌