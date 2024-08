Wordtune vs. Grammarly: Welk AI-schrijfprogramma is het beste?

Wil je grammaticale fouten opsporen? Check. Correcte zinsbouwsuggesties nodig? goed afgeronde feedback voor toon en stijl van de content? check

Terwijl een goede AI-schrijfprogramma helpt je met al het bovenstaande, maar ze zijn niet allemaal gelijk. Sommige bieden glimmende nieuwe AI-mogelijkheden, andere bieden redactionele functies en dan is er nog de vraag wat klanten te zeggen hebben.

Ondanks de vele opties springen er twee tools uit: Wordtune en Grammarly.

In deze gids bespreken we Wordtune vs Grammarly en vergelijken we onder andere de belangrijkste functies, prijzen en het ondersteuningsniveau.

We hebben een derde keuze toegevoegd die wel eens het AI-schrijfprogramma zou kunnen zijn waar je naar op zoek was!

Wat is Wordtune?

via Wordtune Wordtune is een generatieve AI-tool die je schrijven verbetert met AI-aanbevelingen. Wordtune is beschikbaar voor je desktop, smartphone of favoriete app en verbetert je communicatie in een oogwenk.

Gebruik de tool voor het verbeteren van berichten op sociale media, brainstormen over je volgende grote idee, technisch schrijven en nog veel meer.

Hier volgt een korte opsomming van de functies:

Functies van Wordtune

De AI-schrijffunctie van Wordtune omvat elk aspect van content schrijven

om grammaticafouten te corrigeren, databronnen te citeren, de geschreven content te verbeteren en nog veel meer.

AI Antwoorden

Wordtune biedt feitelijke content na kruiscontroles met minimaal vijf betrouwbare bronnen. De feitelijke nauwkeurigheid van het platform is beter dan tools zoals Grammarly of ChatGPT .

U kunt een gepersonaliseerde kennisbank in je Wordtune-bibliotheek met de functie AI Answers van Wordtune.

AI-schrijfassistent

Via Wordtune

De AI-assistent van Wordtune biedt AI-suggesties die trouw blijven aan je unieke stijl en je toch sneller laten schrijven. Je kunt wisselen tussen formele en informele content met één klik op de knop.

Wordtune biedt opties voor toonvorming voor je content.

Je kunt het schrijven personaliseren met grappen of de nieuwste statistieken. De AI-assistent kan technische aspecten zoals grammatica, spelling, enz. overnemen.

Maken met AI

Je kunt de sjablonen die beschikbaar zijn in Wordtune personaliseren en content van hoge kwaliteit vanaf nul opbouwen. Maak creatieve koppen, LinkedIn posts, e-mails en meer.

Wordtune herschrijven

Wordtune Rewrite maakt je leven gemakkelijker door AI-aanbevelingen te bieden die zinnen binnen enkele seconden herschrijven - van een enkel woord tot een hele pagina

Voorbeeld: je hebt een originele blogpost geschreven en wilt deze promoten via sociale media. Dit is wat je moet doen:

Plak de blog in de Parafrase-tool van Wordtune

Gebruik de samengevatte content om de blog te promoten in korte en lange formaten:

Wordtune's parafrase gereedschap

Wordtune Prijzen:

Gratis versie: $0 /maand

/maand Plus : $9.99 /maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd (30 herschrijvingen en kruiden, 5 AI-prompts en vijf samenvattingen per dag, onbeperkte tekstcorrecties, onbeperkte tekstaanbevelingen)

: /maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd (30 herschrijvingen en kruiden, 5 AI-prompts en vijf samenvattingen per dag, onbeperkte tekstcorrecties, onbeperkte tekstaanbevelingen) Onbeperkt : $14.99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd (onbeperkt herschrijven en kruiden, AI-aanwijzingen, samenvattingen, tekstcorrecties, tekstaanbevelingen, premium ondersteuning)

: per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd (onbeperkt herschrijven en kruiden, AI-aanwijzingen, samenvattingen, tekstcorrecties, tekstaanbevelingen, premium ondersteuning) Business: Aangepaste prijzen (onbeperkte functies voor alle leden van je team)

bekijk deze_ *alternatieven voor WorkTune* _!**_

Wat is Grammarly?

via Grammarly Grammarly is geëvolueerd van een spelling- en grammaticacontroleprogramma. Het is een van de beste gratis AI-schrijfassistenten vandaag de dag, met een trouwe schare fans. Gebruikers gebruiken het platform om zelfverzekerd en duidelijk te schrijven, met de juiste opmaak, herschrijving en zinsstructurering.

Grammarly is nuttig omdat het je vertelt waarom je iets moet veranderen. Je leert dus met het programma terwijl je meer schrijft:

Stel dat je een onderzoeksverslag aan het schrijven bent en het gevoel hebt dat de inleiding specifieker zou kunnen zijn. Gebruik Grammarly als klankbord om ideeën op te doen om je schrijven te verbeteren.

Grammarly wordt dat extra paar ogen om dingen op te vangen die je misschien over het hoofd ziet. Je kunt gaten in de content opvullen met tegenargumenten uit het programma.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom meer dan 30 miljoen mensen en 50.000 Teams Grammarly dagelijks gebruiken om beter te schrijven. Bovendien maakt Grammarly gebruik van geavanceerde natuurlijke taalverwerking en machine learning om de context en toon van een tekst te begrijpen.

De generatieve AI-assistent van Grammarly is beschikbaar voor Windows, Mac, Chrome, Edge en Grammarly Editor. Je kunt de generatieve AI-schrijfmogelijkheden gebruiken voor LinkedIn, Medium, Gmail en elk ander platform.

Functies van Grammarly

Grammarly biedt schrijfvriendelijke functies die je een creatieve boost geven en je tegelijkertijd productiever maken. Voer de juiste aanwijzingen in om on-demand tekst te genereren voor artikelen, e-mails, rapporten en noem maar op.

Hier zijn de meest waardevolle mogelijkheden:

AI-schrijver

Grammarly's generatieve functie voor tekst

Aangedreven door generatieve AI kunt u Grammarly's AI-communicatieassistent gebruiken om ideeën voor content te brainstormen.

Gebruik Grammarly's kant-en-klare AI co-creator om naar believen te bedenken, te componeren, te herschrijven en je communicatiedoelen sneller te bereiken.

Grammarly-aanwijzingen voor gepolijste concepten

U kunt basisinstructies geven via contextspecifieke prompts en de natuurlijke taalverwerking van Grammarly uw boodschap laten overbrengen:

Grammarly kan een hele blog genereren op basis van uw vraag.

Je kunt ook experimenteren met meerdere versies om van je schrijven de best mogelijke versie te maken.

Stemassistentie

Maar wat is de belangrijkste functie van Grammarly? De generatieve AI past je content aan op toon, formaliteit en professionele relevantie.

De tonaliteit van de door AI gegenereerde content configureren

U kunt ook brainstormen met de tool op ideeën, hoofdlijnen en perspectieven en het creatieve proces op gang brengen.

Grammarly prijzen:

Free: $0 USD /maand (schrijfsuggesties voor grammatica, spelfouten en interpunctie beschikbaar, toegang tot 100 prompts per maand)

/maand (schrijfsuggesties voor grammatica, spelfouten en interpunctie beschikbaar, toegang tot 100 prompts per maand) Premium : $12 USD /maand, jaarlijks gefactureerd (Grammarly premium biedt toegang tot 1000 prompts per maand, robuuste AI-hulp met geavanceerde functies voor schrijfsuggesties, woordkeuzemogelijkheden, format, herschrijven van volledige zinnen en meer beschikbaar)

: /maand, jaarlijks gefactureerd (Grammarly premium biedt toegang tot 1000 prompts per maand, robuuste AI-hulp met geavanceerde functies voor schrijfsuggesties, woordkeuzemogelijkheden, format, herschrijven van volledige zinnen en meer beschikbaar) Business : $15 USD /member per maand, jaarlijks gefactureerd (toegang tot 2000 prompts/member/maand, analytisch dashboard, merktonen, enzovoort)

: /member per maand, jaarlijks gefactureerd (toegang tot 2000 prompts/member/maand, analytisch dashboard, merktonen, enzovoort) Enterprise: Aangepaste prijzen; toegang tot AI voor de hele organisatie met onbeperkte prompts per gebruiker per maand

Bekijk deze_ Grammarly alternatieven !

Wordtune vs. Grammarly: Functies vergeleken

Zowel Wordtune als Grammarly bieden uitgebreide AI-schrijfmogelijkheden om foutloze content te produceren. Maar is de ene beter dan de andere? Laten we het uitzoeken!

Wordtune vs. Grammarly: In vergelijking

Hier gaan we dieper in op zes belangrijke functies van beide platforms en bekijken we hoe ze zich tot elkaar verhouden:

1. Grammaticacontroles

Grammarly is gratis grammaticacontrole geeft gedetailleerde suggesties voor het herstellen van fouten en het verbeteren van de duidelijkheid van de content.

In vergelijking daarmee schieten de grammaticamogelijkheden van Wordtune tekort. De winnaar voor het herstellen van grammaticafouten en spelfouten? Grammarly, handen naar beneden!

2. Plagiaat checker

Grammarly biedt ook een robuuste functie voor plagiaatcontrole die plagiaat in uw tekst detecteert en tegelijkertijd scant op andere problemen bij het schrijven.

Je kunt originele suggesties van de tool gebruiken en de geplagieerde content vervangen met het premium abonnement.

Wordtune biedt geen plagiaatcontrole. In plaats daarvan zinnen herschrijven terwijl de betekenis intact blijft om de content plagiaatvrij te maken.

Grammarly heeft dus de overhand op Wordtune.

3. AI schrijven

De functie Spices van Wordtune kan de content voor je herschrijven met één klik op de knop:

Je kunt wisselen tussen een informele en formele schrijfstijl. Kort de content in of breid deze uit met feitelijke gegevens.

Tot slot kun je kiezen uit meerdere 'Spices' (lees: prompts), afhankelijk van je unieke behoeften en schrijfvaardigheden:

Spices is beschikbaar op Google Chrome als extensie. Je kunt het ook gebruiken op Google Documenten, Edge Add-on, iOS Mobile App en meer.

Grammarly is een AI-schrijfassistent, maar is niet zo bedreven in het herschrijven van tekst. Deze tool is meer behulpzaam bij het herstellen van spelfouten en grammaticale fouten dan bij het parafraseren. Voor al je AI-behoeften op het gebied van schrijven (en herschrijven) is Wordtune een betere keuze.

4. Integratie

Wordtune integreert met populaire apps zoals Microsoft Outlook, Google Documenten, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn, enz.

Grammarly biedt ook integraties met meer dan 500.000 apps en websites, waaronder Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, enz. Beide platforms bieden integraties met veelgebruikte tools, waardoor het gelijkspel is.

5. Talen

Grammarly ondersteunt momenteel alleen Engels.

Wordtune is daarentegen zeer geschikt voor niet-moedertaalsprekers van het Engels. Het kan verschillende talen zoals Spaans, Duits, Frans, Mandarijn, Hindi, Koreaans, Arabisch, Hebreeuws, Russisch of Portugees naar het Engels vertalen.

Grammarly vs Wordtune: Andere nuttige functies

Grammarly's tooncontrole zorgt ervoor dat je bericht goed overkomt bij de lezers. Gebruik deze functie om je content te beoordelen op formaliteit, vertrouwen en optimisme.

Je kunt ook een 'professionele editor' inhuren die je content van een menselijk perspectief kan voorzien - iets wat in Wordtune ontbreekt.

In vergelijking hiermee is Wordtune een voordelige tool voor grammaticacontrole waarmee je de toon van je content in realtime kunt aanpassen. Je kunt echter alleen kiezen tussen formele, neutrale en informele stijlen.

Wordtune vs. Grammarly op Reddit

Dit is wat mensen te zeggen hebben over Grammarly vs Wordtune op Reddit .

De meeste mensen kiezen voor Grammarly, vooral vanwege de spelling- en grammaticacorrecties, de bewerkingsfuncties en de foutloze content:

"Ik ben een editor, dus Grammarly is mijn metgezel, vooral omdat het die handige knop heeft "klik hierop en al deze fouten worden hersteld". Het staat allemaal in een kleine, scrolbare box."

Op een apart thread beweren enkele gebruikers van Reddit dat Wordtune helpt om zinnen beter te structureren.

Wordtune vs. Grammarly: Is er een juiste keuze?

In de brede analyse van Wordtune vs. Grammarly ligt het belangrijkste verschil tussen deze twee tools in de nadruk die ze leggen: Wordtune is gespecialiseerd in het verbeteren van de stijl en toon van je content met behulp van geavanceerde AI-ondersteunde herschrijfhulp, terwijl Grammarly de nadruk legt op het corrigeren van grammaticale fouten, spelfouten en plagiaatcontroles.

Beide tools zijn uitstekend voor verschillende gebruikssituaties en toepassingen. Wordtune geeft je meer controle over het schrijven van de content, terwijl Grammarly je helpt om sleutel problemen bij het schrijven aan te pakken op een vogelperspectief niveau.

Welke tool je kiest, hangt uiteindelijk af van hoe, waarom en wat je wilt schrijven!

Maar als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing, dan is er nog een waardige concurrent in de mix!

Maak kennis met het beste alternatief voor Wordtune vs. Grammarly

_Welkom 's werelds eerste AI-oplossing die kan worden aangepast aan jouw rol! ClickUp Brein /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-61.gif Genereer ideeën, blogs, social media posts, sales e-mailer, optimaliseer content, voorspel trends en meer met de schrijfassistent van ClickUp Brain https://clickup.com/ai Probeer ClickUp Brain /$$$cta/

ClickUp's AI Assistant is hier

ClickUp Brain is uw AI-geschikt schrijfgereedschap: e-mails schrijven, blog posts schrijven en uw blok aan het schrijven doorbreken! Freelance schrijvers zullen profiteren van een van de beste schrijfassistenten.

ClickUp Brain biedt honderden handgemaakte en op onderzoek gebaseerde AI-tools voor alle denkbare rollen en gebruikssituaties, van product en engineering tot projectmanagement.

Gebruik deze tool om die creatieve vonk aan te wakkeren. Je kunt bijvoorbeeld:

Samenvattingen maken van lange teksten (denk aan: threads met opmerkingen, aantekeningen bij vergaderingen, enz.)

Actie-items en inzichten creëren uit documenten en Taken

Voorgestructureerde kopteksten, tabellen en meer gebruiken voor een perfecte opmaak

Brainstorm ideeën voor je volgende campagne, enquête, marketing tagline, gebeurtenis, enzovoort

Samen met uw copy editor consistent en duidelijk schrijven

Gebruik ClickUp Brain om content in documenten te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

Uw documenten en werk, allemaal op een centrale plaats

De krachtige ClickUp Documenten functie geeft u toegang tot alles op één plek. Koppel eenvoudig Documenten en Taken aan elkaar en ga aan de slag.

Je kunt statussen van projecten wijzigen, widgets toevoegen om workflows bij te werken, taken toewijzen en nog veel meer - allemaal binnen je editor. Maar hier houdt het niet op.

U kunt ClickUp Docs gebruiken om prachtige wiki's te maken met geneste pagina's en deze aanvullen met meerdere stylingopties (zoals tabellen toevoegen, bladwijzers insluiten en meer) om het document op te maken.

De meeste mensen worstelen met het maken van roadmaps en kennisbanken. Maar nu niet meer.

ClickUp Docs biedt een cocktail van tijdbesparende functies (denk: Overzicht en kopteksten, kant-en-klare sjablonen, enz.) om u te helpen projectdocumentatie te maken :

Bovendien kunt u teamsamenwerking verbeteren met ClickUp Docs en bewerkingen in realtime. Stelt u zich eens voor dat u anderen kunt taggen met opmerkingen en tekst kunt omzetten in traceerbare Taken - dat is de magie van ClickUp Docs.

Verbind ClickUp met uw meest gebruikte apps om uw werk te stroomlijnen tussen verschillende tools en ze samen te brengen op één centrale plaats

Heeft u een hekel aan technische API documenten maar houdt u van integraties? ClickUp is er voor u. Integreer met 1000+ apps en verbind ClickUp met tools die je team gebruikt zonder dat je technische kennis nodig hebt! Enkele van de meest waardevolle integraties zijn Zapier, Salesforce, Google Agenda, Facebook, GitLab, Calendly, Google Drive en meer.

U kunt ClickUp ook integreren met Grammarly en grammaticasuggesties en spellingcontroles krijgen vanuit elk tekstgebied in ClickUp!

ClickUp prijzen:

U kunt ClickUp Brain toevoegen aan elk betaald abonnement voor $5 per lid per maand.

Gratis versie: ClickUp Docs, 100 MB opslagruimte, onbeperkte Taken en leden, whiteboards, real-time chatten en meer

ClickUp Docs, 100 MB opslagruimte, onbeperkte Taken en leden, whiteboards, real-time chatten en meer Unlimited ($7 per lid, per maand): Onbeperkte opslagruimte, onbeperkte integraties, onbeperkte Gantt grafieken, onbeperkte dashboards, AI-compatibel, enz.

Onbeperkte opslagruimte, onbeperkte integraties, onbeperkte Gantt grafieken, onbeperkte dashboards, AI-compatibel, enz. Business ($12 per lid, per maand): Onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerde functies voor openbaar delen, geavanceerde automatisering, AI-compatibiliteit, enzovoort

Onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerde functies voor openbaar delen, geavanceerde automatisering, AI-compatibiliteit, enzovoort Enterprise ()neem contact op met verkoop voor prijzen)): Enterprise API, white labeling, toegewijde succesmanager, AI Compatible, enz.

AI-schrijftools hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we communiceren. Ze corrigeren niet alleen onze taalfouten, maar helpen ook bij de stijl, toon en doelgerichtheid van onze content. Onze diepgaande analyse van Wordtune vs Grammarly laat zien dat elk van deze tools unieke voordelen biedt. Wordtune blinkt uit in zijn AI-schrijf- en herschrijfmogelijkheden en is briljant voor anderstaligen, terwijl Grammarly opvalt door zijn vermogen om grammaticale fouten te identificeren en te corrigeren, spellingscontrole en plagiaatdetectie.

Laten we echter niet de krachtige mogelijkheden van ClickUp Brain vergeten, dat een uitgebreide suite van AI-schrijfhulpmiddelen biedt voor verschillende rollen en gebruikssituaties. Van brainstormen over ideeën tot het genereren van samenvattingen van lange teksten, ClickUp Brain is uw go-to assistent voor elke schrijfbehoefte. Bovendien integreert het moeiteloos met verschillende apps voor een soepele, alles-in-één schrijfervaring. Dus waarom kiezen tussen Grammarly en Wordtune als je ze allemaal kunt hebben met ClickUp Brain?

Of u nu eenvoudige taal wilt gebruiken of spelling en grammatica wilt verbeteren, gebruik deze tool om uw schrijfwerk snel bij te houden, duidelijk en consistent. Inschrijven voor een gratis proefversie!