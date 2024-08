10 beste AI-tools voor starters en kleine bedrijven in 2024

Geloof het of niet, maar de term "kunstmatige intelligentie" (AI) stamt uit 1956, toen John McCarthy, een Amerikaanse computerwetenschapper, de term bedacht tijdens de allereerste AI-conferentie.

Nu, in 2023, bevinden we ons in een opwindend nieuw tijdperk waarin iedereen zich bezighoudt met AI, gevoed door krachtige algoritmen voor machinaal leren. AI is niet langer een modewoord, maar een echte spelbepaler in het leven van mensen. Meer kleine bedrijven en startups omarmen AI-technologie om hun groei en succes te bevorderen en jij wilt niet achterblijven.

Als je op zoek bent naar de beste AI-tools voor startups en kleine bedrijven om je workflow en activiteiten te stroomlijnen en te optimaliseren, dan hebben wij een oplossing voor je. We verkennen 10 van de beste AI-tools op de markt van dit moment die niet alleen de klus klaren, maar ook de efficiëntie en winstgevendheid van je bedrijf een boost geven!

Bij het evalueren van AI tools voor je team moet je goed letten op de volgende sleutelgebieden:

Gebruiksgemak: De tool moet een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface hebben, zodat jij en je team de tool snel kunnen leren gebruiken en aanpassen zonder uitgebreide training of technische expertise. Dit maakt het makkelijker om snel gebruik te maken van de mogelijkheden van de tool in plaats van veel tijd te besteden aan het uitzoeken van de complexiteit van de tool Training en ondersteuning:AI-toolsnet als elke nieuwe tool die u niet kent, zult u er even aan moeten wennen. Controleer of de AI-tool die je wilt gebruiken uitgebreide documentatie, hulpmiddelen, zelfstudies en een snel ondersteunend team heeft Integratie: Controleer of de tool naadloos kan integreren met bestaande software en systemen in uw bedrijf, vooral uw projectmanagement , communicatieplatforms enbeheer van klantrelaties (CRM) Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de tool flexibel genoeg is om te voldoen aan uw groeiende behoeften en OKR's voor de lange termijn en doelen op lange termijn, zoals het schalen met uw groeiende team en klantenbestand en het verwerken van toenemende hoeveelheden gegevens Prijs: Je moet een tool niet alleen op basis van de prijs afwijzen, maar een balans vinden tussen kosten en waarde. Het moet een goed rendement op de investering opleveren terwijl je niet te ver van je budget limieten afdwaalt

Nu we de essentiële factoren hebben behandeld waarop je moet letten bij de selectie van AI-tools voor startups, duiken we in de top 10 AI-tools die je als startup of klein bedrijf in je workflow zou moeten opnemen. 🛠️

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mail antwoorden en meer te polijsten

ClickUp is een cloud-gebaseerde software voor projectmanagement ontworpen om individuen en teams te helpen bij het stroomlijnen van het plannen en organiseren van taken, samenwerking en communicatie. ClickUp bevat nu een AI-schrijfassistent die platformbreed toegankelijk is. Zie de magie van AI in actie bij het maken van nieuwe Taken, het schrijven van marketingteksten, het plannen van gebeurtenissen of het maken en wijzigen van ClickUp Documenten !

ClickUp beste functies

Toegankelijk via het web, desktop- en mobiele apps

100+ rolgebaseerde AI-tools (gegroepeerd per afdeling) metkant-en-klare prompts om je werkstroom te versnellen

Gebruik het commando Schrijven met AI Slash om snel nieuwe ideeën te brainstormen, hoofdlijnen te genereren en eerste concepten te voltooien

Gebruik het commando AI in de werkbalk Tekst om een zin of blok tekst te bewerken of aan te passen

Samenvatten van lange content met één klik op de knop

Lange blokken tekst omzetten in uitvoerbare Taken

Ideeën herstructureren en visualiseren metClickUp mindmaps enClickUp Whiteboards* Instellen van no-code automatiseringen voor repetitieve taken

Krijg toegang tot eensjabloon voor projectmanagement bibliotheek (uitproberen* ClickUp's beste sjablonen *!)

Taken van elk teamlid visualiseren voorbeter beheer van werklast* Verbind externe apps via ClickUp's API, of rechtstreeks met populaire SaaS-tools zoals Slack, HubSpot, Zoom, Calendly, en 1000+ meer via Zapier

ClickUp limieten

De uitgebreide functies van ClickUp kunnen een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp AI is momenteel niet beschikbaar in het gratis abonnement

U kunt ClickUp AI alleen aanschaffen voor uw volledige werkruimte

ClickUp prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT is een AI-gestuurde chatbot die natuurlijke taalinput van gebruikers begrijpt en zinvolle tweeweggesprekken kan voeren. Het is ook in staat om gedetailleerde en informatieve antwoorden te geven op basis van die query's, terwijl de context tijdens het gesprek behouden blijft. Als resultaat kan hij een breed bereik aan Taken uitvoeren, zoals het uitleggen van complexe onderwerpen, helpen met onderzoek en het aanmaken van content, aanbevelingen geven en zelfs het genereren van steekproeven van code.

ChatGPT beste functies

Een schone en minimalistische gebruikersinterface, waardoor het zeer gemakkelijk te gebruiken is

Natuurlijke taalverwerking en details uit eerdere gesprekken voor een interactieve en conversationele tweewegdialoog

Ondersteunt meer dan 50 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans en Japans

Uitgebreide kennisbank over meerdere industrieën en onderwerpen

ChatGPT beperkingen

Antwoorden kunnen onnauwkeurig, algemeen of repetitief zijn

De gratis versie kan soms erg traag zijn of crashen door problemen met het netwerk of als het antwoord erg lang is

Gebruikers kunnen dwingen om foute antwoorden te accepteren, wat gevolgen kan hebben voor de nauwkeurigheid van in de toekomst gegenereerde antwoorden

ChatGPT prijzen

Free: $0

$0 Plus: $20/maand

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (192 beoordelingen)

G2: 4.6/5 (192 beoordelingen)

4.6/5 (192 beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

3. DALL-E 2

via DALL-E 2 DALL-E 2 is een cloud-gebaseerde tekst-naar-kunst generator ontwikkeld door OpenAI, hetzelfde bedrijf achter ChatGPT. Om aan de slag te gaan met het platform hoef je alleen maar een account aan te maken, een tekst in te voeren voor de afbeelding die je wilt en op genereren te klikken.

DALL-E 2 beste functies

Zeer intuïtieve interface waardoor het makkelijk te gebruiken is

Genereert binnen enkele seconden unieke afbeeldingen van hoge kwaliteit op basis van een tekstaanvraag

Elke tekst of geüploade afbeelding genereert vier unieke afbeeldingsvariaties, zodat je de beste kunt kiezen

Met de ingebouwde bewerkingstool kun jetekst genereren vraagt om verschillende elementen in een afbeelding te vervangen (je kunt bijvoorbeeld DALL-E 2 vragen om de achtergrond van een foto te veranderen zodat er een specifieke poster op komt te staan)

Heeft een outpainting functie waarmee je afbeeldingen kunt uitbreiden tot buiten hun oorspronkelijke canvas

DALL-E 2 limieten

Duurt langer om complexe afbeeldingen te genereren

Heeft moeite met het genereren van bepaalde soorten afbeeldingen, zoals afbeeldingen met tekst, menselijke gezichten of een specifiek nummer (bijvoorbeeld een afbeelding met 10 katten)

Het volgt een eenrichtingsproces, wat betekent dat je niet kunt deelnemen aan heen-en-weer interacties om gegenereerde afbeeldingen te verfijnen en perfectioneren

DALL-E 2 prijzen

$15 voor elke 115 kredieten (1 krediet = 1 tekst met 4 afbeeldingsvariaties)

DALL-E 2 beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (15 beoordelingen)

4.2/5 (15 beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

4. Bricabrac

via Bricabrac Uitgebreide codeervaardigheden zijn niet langer een vereiste voor het bouwen van apps. Dus in plaats van dure ontwikkelaars in te huren die veel tijd in beslag nemen om aangepaste apps voor je bedrijf te ontwerpen, kun je je wenden tot Bricabrac. Bricabrac is een low-code/ no-code platform waarmee u uw innovatieve ideeën voor apps tot leven kunt brengen door uw tekstinvoer om te zetten in volledig functionele webapplicaties.

Bricabrac beste functies

Een tijdbesparende en kosteneffectieve AI-tool voor het inhuren van professionele en ervaren ontwikkelaars

Bouw functionele toepassingen vanaf nul in enkele minuten met behulp van tekst

Een intuïtieve drag-and-drop editor waarmee je de AI-tool kunt aanpassen aan je wensen en eisen

Exporteer je app in bestandsformaten zoals HTML, CSS en Javascript

Onbeperkte gratis web app hosting

Bricabrac beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie

Kan de ontwikkeling van zeer complexe apps niet aan

Voor het toevoegen van meer geavanceerde functies aan je app is mogelijk programmeerkennis of hulp van ontwikkelaars nodig

Bricabrac prijzen

Geen gratis abonnement: Gratis 2-daagse proefversie

Gratis 2-daagse proefversie Power abonnement: $68/maand

Bricabrac beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

5. Jasper.ai

via Jasper.ai Jasper.ai is een AI-gestuurde schrijfassistent die je over een blok van schrijvers heen helpt en content tot 10x sneller produceert. Je kunt het gebruiken om elk type content in lange vorm (bijv. blogberichten, productbeschrijvingen, landingspagina's) of korte vorm (bijv, AI bijschriften voor sociale media, advertentieteksten ).

Jasper.ai beste functies

Je hoeft je geen zorgen te maken over plagiaat omdat de geproduceerde content bijna 100% uniek is

Heeft 50+ sjablonen om het aanmaken van content te versnellen

Genereert content in meer dan 30 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands en Duits

Stelt je in staat content te hergebruiken voor meerdere platforms

Ingebouwde samenwerkingstools voor het werken met je team

Content output fijn afstemmen op de toon en stijl van je merk

Integreert met Grammarly, Copyscape en SurferSEO om unieke, foutloze en SEO-geoptimaliseerde artikelen van hoge kwaliteit te produceren

Jasper.ai limieten

Het duurt even om de AI-tool volledig te leren gebruiken

Het kan soms onjuiste feiten en details geven

Je hebt nog steeds menselijke tussenkomst nodig om de uiteindelijke uitvoer te bewerken voor publicatie

Jasper.ai prijzen

Geen gratis abonnement: 7-daagse proefversie op betaalde abonnementen

7-daagse proefversie op betaalde abonnementen Maker: $49/maand

$49/maand Teams: $125/maand

$125/maand Business:Contact voor prijzen

Jasper.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.209 beoordelingen)

4.7/5 (1.209 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.793 beoordelingen)

6. Tome

via Tome Als je ooit een diadeck hebt gemaakt, begrijp je hoe tijdrovend en frustrerend het proces kan zijn. Met slechts een tekst kan Tome overtuigende en boeiende samenvattingen, verhalen en presentaties voor je target publiek genereren.

Tome beste functies

Een voltooide presentatie maken of specifieke diapagina's (met tekst en afbeeldingen) toevoegen aan een presentatie met natuurlijke taalaanwijzingen

Zet een geüpload document om in een presentatie met één klik op de knop

Integreert met DALL-E 2 om unieke AI-afbeeldingen voor je presentatie te maken

Embed live pagina's van elke website of externe apps zoals Giphy, Airtable, Figma, Miro en Looker

Heeft functies voor delen en becommentariëren om samen te werken met je team

Tome beperkingen

Er zijn geen mediabibliotheken voor stockfoto's, geluiden en video's

Er ontbreken nog geavanceerde functies zoals het maken van aangepaste tabellen en grafieken, het toevoegen van overgangen en animaties, en het toevoegen van achtergrondafbeeldingen en muziek

Er zijn momenteel geen exportopties: De enige manier om te delen is via koppelingen naar je Tome-presentatie

prijzen #### Tome

Free: $0

$0 Pro: $10/maand

$10/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Tome beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

7. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 is een AI-aangedreven tool voor het aanmaken van video's waarmee je snel korte en boeiende video's kunt maken (of geschreven content kunt omzetten in video's) voor onderwijs, nieuws, entertainment of marketingdoeleinden . Dit is een waardevol hulpmiddel als je geen expert bent in het bewerken van video's en niet het budget hebt om een professionele editor in te huren. Je krijgt ook toegang tot ingebouwde bewerkingstools om de uiteindelijke video-uitvoer op te poetsen.

Lumen5 beste functies

Je kunt video's maken in een paar minuten, zelfs als je een beginner bent

Inheemse mediabibliotheek vol met een brede selectie stockfoto's, muziek en videoclips

Uiteindelijke video-uitvoer heeft een resolutie tot 1080p

Veel aanpasbare sjablonen om uit te kiezen

Een eenvoudige en intuïtieve drag-and-drop interface voor het maken van bewerkingen aan je video

Genereert automatisch bijschriften voor je video's met opties om het uiterlijk aan te passen

Lumen5 limieten

Het gratis abonnement heeft een beperkt aantal sjablonen, een maximale resolutie van 720p en het Lumen5 watermerk wordt opgenomen in uw uiteindelijke video

Het kan soms meer tijd kosten om een video samen te stellen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden als u meer geavanceerde video's wilt maken

Lumen5 prijzen

Free: $0

$0 Basis: $29/maand

$29/maand Starters: $79/maand

$79/maand Professioneel: $199/maand

$199/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lumen5 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (65 beoordelingen)

4.5/5 (65 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (135 beoordelingen)

8. GrammarlyGO

via GrammarlyGO Grammarly is een persoonlijke schrijfassistent die ervoor zorgt dat uw geschreven content vrij is van fouten in spelling, interpunctie en grammatica. En met de nieuwe AI-aangedreven GrammarlyGO, heb je de toegevoegde functie van brainstormen over content ideeën, het genereren van schetsen en concepten, en het aanpassen van je oude content met je eigen unieke tekst of een van de voorgestelde teksten aangeboden door Grammarly.

GrammarlyGO beste functies

Creëer een eerste ontwerp in enkele seconden door een prompt in te voeren of een van de voorgestelde prompts van Grammarly te gebruiken

Pas uw unieke content stem aan door het niveau van formaliteit, toon en type Engels (Amerikaans, Canadees, Brits, Australisch en Indiaas) op te geven

Ingebouwde plagiaatdetector om originaliteit en de juiste toeschrijving te garanderen

Kan worden gebruikt in externe desktop-apps zoals Kladblok en Microsoft Word en browser-gebaseerde apps zoals Gmail, Google Documenten, ClickUp Documenten, Twitter, LinkedIn, en meer

GrammarlyGO beperkingen

Ondersteunt momenteel alleen de Engelse taal

U kunt maar een bepaald aantal prompts per maand genereren, afhankelijk van uw Grammarly account

Biedt algemene schrijfhulp, dus suggesties zijn soms niet bruikbaar voor gebruikers in zeer technische of gespecialiseerde velden

GrammarlyGO prijzen

Free: $0

$0 Premium (Particulieren): $12/maand

$12/maand Business (Teams): $15/member/maand

GrammarlyGO beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.266 beoordelingen)

4.7/5 (4.266 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.847 beoordelingen)

9. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai is een AI-transcriptietool die elke audio (zoals podcasts) of video die je uploadt naar het platform omzet in tekst. De tool is ook een zeer effectieve aantekeningenmaker: Je kunt het zo instellen dat het je online vergaderingen bijwoont en opneemt, de gespreksonderwerpen transcribeert en je na afloop van de vergadering een e-mail stuurt met de belangrijkste punten. Hierdoor hoef je niet meer te multitasken en blijf je volledig gefocust en betrokken tijdens vergaderingen.

Otter.ai beste functies

Transcripties worden perfect gesynchroniseerd met opnames en gemarkeerd tijdens het afspelen

De transcriptie heeft tijdstempels en labels van de verschillende sprekers

De afspeelsnelheid kan variëren van 0,5x tot 3x, met de mogelijkheid om stiltes over te slaan

De OtterPilot functie kan automatisch vergaderingen van Google Meet, Microsoft Teams en Zoom bijwonen, opnemen en transcriberen, en foto's van de gebruikte dia's vastleggen

Je kunt samenwerken met je team door het transcript te markeren en er commentaar op te geven, en direct actiepunten aan teamleden toe te wijzen

Exportopties zijn onder andere .mp3, .txt, .pdf, .docx en .srt

Otter.ai limieten

Het werkt momenteel alleen met Engels uit de V.S. en V.K

Met de gratis versie kun je slechts drie audiobestanden transcriberen, daarna moet je upgraden om het te kunnen blijven gebruiken

Het detecteert niet altijd alle verschillende sprekers en benoemt ze op de juiste manier

Het is niet 100% perfect; je moet nog steeds het transcript doornemen en wat aanpassingen maken

Otter.ai prijzen

Free: $0

$0 Pro (Particulieren): $16.99/maand

$16.99/maand Business (Teams): $30/gebruiker/maand

$30/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (110 beoordelingen)

4.1/5 (110 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (63 beoordelingen)

10. SecondBrain

via SecondBrain SecondBrain (voorheen MagicChat.ai) is een AI-platform waarmee je ChatGPT-achtige bots kunt maken met gespecialiseerde kennis over je bedrijf. Je kunt je bot trainen met content van website URL's, .pdf documenten of .txt documenten. Vervolgens kun je je nieuw getrainde chatbot op je site plaatsen om gebruikers in realtime te ondersteunen door hun query's over je bedrijf te beantwoorden.

SecondBrain beste functies

Het trainen van je nieuwe chatbot en deze insluiten op je pagina (of als een widget) is super eenvoudig

De chatbot kan worden getraind met gegevens uit 90+ talen

Hij reageert snel en accuraat op query's van je klanten

Je kunt meerdere bots maken, afhankelijk van je betaalde abonnement

Geweldig voor ondernemers

SecondBrain beperkingen

Je kunt maar één bot maken op het gratis abonnement

De kwaliteit van de antwoorden van de bot wordt beperkt door het volume van de gegevens waarmee het is getraind

Er zijn momenteel beperkte hulpmiddelen in vergelijking met andere tools voor kunstmatige intelligentie

SecondBrain prijzen

Starter: $0

$0 Hobby: $19/maand

$19/maand Power: $49/maand

$49/maand Pro: $99/maand

SecondBrain beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

Hoewel het kiezen van de juiste AI-tools voor uw bedrijf een stap in de goede richting is, kan het een uitdaging zijn om ze in uw werkstroom te integreren. Dit is waar ClickUp om de hoek komt kijken als centrale hub om alle tools aan elkaar te koppelen.

Voor slechts $5/maand krijgt u onbeperkt toegang tot ClickUp's AI-aangedreven projectmanagement platform met integraties waarmee u gebruik kunt maken van de unieke AI functies van externe apps. U kunt er ook voor kiezen om u aan te melden voor het Free Forever-abonnement om een voorproefje te krijgen van wat uw business kan bereiken met ClickUp. 🌻