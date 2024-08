10 Beste Perplexity AI Alternatieven en Concurrenten in 2024

De combinatie van kunstmatige intelligentie en zoekmachines heeft een significante en positieve impact en verandering teweeggebracht in de manier waarop we online informatie vinden en gebruiken.

De zoekresultaten zijn absoluut verbeterd en het gemak waarmee deze nieuwe zoekmachineservice in AI wordt gebruikt, heeft onze algehele zoekmogelijkheden naar een heel nieuw niveau getild. De beperkingen van een traditionele webzoekmachine zijn aangepakt door AI-zoekmachinetools zoals Perplexity AI.

Voor zoekmachines groeit Perplexity AI tegenwoordig als een van de meest gebruikte AI-tools voor mensen uit alle bedrijfstakken.

Perplexity AI doet geweldig werk door complexe zoekopdrachten om te zetten in eenvoudig te begrijpen antwoorden, maar het is niet de enige tool die gebruik maakt van AI-zoekmachines. Er is geen tekort aan aanbieders in deze ruimte, die allemaal om jouw aandacht wedijveren als de beste AI-ondersteunde zoekmachine of chatbot-tool.

Laten we de belangrijkste kenmerken van Perplexity AI bespreken, hoe deze AI-zoekmachine je kan helpen met jouw specifieke behoeften en een aantal van de beste Perplexity AI-alternatieven verkennen, zodat je de perfecte app voor jouw toepassing kunt vinden.

Wat is Perplexity AI?

Perplexity AI is een zoekmachine met kunstmatige intelligentie die je op een chat-achtige manier om antwoorden kunt vragen. Stel een vraag aan Perplexity AI en het zoekt op internet naar informatie over je vraag en geeft je een antwoord op basis van wat het heeft gevonden.

Deze tool verschilt van een traditionele zoekmachine omdat het is ontworpen om meer conversatiegericht te zijn, net zoals het gebruik van onze natuurlijke taal. In plaats van te zoeken naar "voorbeelden van marketingautomatisering" zou je vragen "Wat is de beste voorbeeld van marketing automatisering in 2024?" en het zal op een converserende manier reageren.

Perplexiteit AI Chrome-extensie gebruikt in een zoekmachine

Perplexity AI gebruikt natuurlijke taalverwerking (NLP) en geavanceerde taalmodellen om u de antwoorden te geven die u nodig hebt op een manier die voor iedereen logisch is. U hoeft niet langer meerdere websites te bekijken om meer te weten te komen over een onderwerp-u kunt in plaats daarvan Perplexity AI vragen u een samenvatting te geven. 📚

Wat te zoeken in een alternatief voor Perplexity AI

Elke maand doen nieuwe AI-zoekprogramma's hun intrede in de wereld. Bij het kiezen van het juiste Perplexity AI-alternatief moet je rekening houden met je doelen, behoeften en wensen.

Hier lees je wat je moet overwegen als je op zoek bent naar een Perplexity AI-alternatief:

Features: Heeft de alternatieve zoekmachine alle functies die ik nodig heb? Biedt het me meer?

Heeft de alternatieve zoekmachine alle functies die ik nodig heb? Biedt het me meer? Gebruikerservaring: Hoe is de gebruikerservaring? Is het makkelijk te gebruiken en navigeren?

Hoe is de gebruikerservaring? Is het makkelijk te gebruiken en navigeren? Training: Is het moeilijk om te leren hoe het werkt? Kan ik mijn hele team gemakkelijk inwerken?

Is het moeilijk om te leren hoe het werkt? Kan ik mijn hele team gemakkelijk inwerken? Prijzen: Is de nieuwe tool een gratis AI-zoekmachine? Valt het binnen mijn budget?

Is de nieuwe tool een gratis AI-zoekmachine? Valt het binnen mijn budget? Reputatie: Heeft de softwareleverancier een goede reputatie? Is het volledig nieuw op de markt?

Heeft de softwareleverancier een goede reputatie? Is het volledig nieuw op de markt? Reviews: Wat zeggen andere gebruikers over deze zoekmachine? Voldoet het aan de hype?

In de kern is Perplexity AI een eenvoudig te gebruiken tool met een beperkte set functies. Dit betekent dat je gemakkelijk andere AI-zoekmachines kunt vergelijken om de beste voor jou te vinden of alternatieven in deze ruimte kunt verkennen die je nog meer functies kunnen bieden.

10 Beste Perplexity AI Alternatieven in 2024

Klaar om te zien wat er nog meer is? We hebben een lijst gemaakt van de beste alternatieven voor Perplexity AI van dit moment. Ontdek AI-zoekmachines, tools die je helpen bij het schrijven van code en platforms die je go-to plek kunnen worden voor alles wat met content en AI te maken heeft.

Verfijn uw resultaten om sneller betere inhoud te bereiken met reprompting in ClickUp AI

ClickUp heeft onlangs een AI-assistent gelanceerd die alle anderen uitdaagt. ClickUp Brein is 's werelds eerste neurale netwerk dat taken, documenten, mensen en de kennis van uw bedrijf met AI verbindt. Het heeft drie verschillende tools die u een voorsprong kunnen geven op het werk, ongeacht uw rol:

AI Knowledge Manager: Geeft direct contextuele antwoorden op al uw vragen over uw werk, overal in ClickUp. U kunt het vragen stellen over uw productnotities, roadmaps, processen, taken en nog veel meer; het haalt inzichten uit uw taken, documenten en al uw verbonden werkruimten.

Geeft direct contextuele antwoorden op al uw vragen over uw werk, overal in ClickUp. U kunt het vragen stellen over uw productnotities, roadmaps, processen, taken en nog veel meer; het haalt inzichten uit uw taken, documenten en al uw verbonden werkruimten. AI Project Manager: Helpt u projecten efficiënter te beheren met automatische taakupdates en het aanmaken van subtaken binnenClickUp Taken#### ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers suggereren dat er een steile leercurve kan zijn omdat ClickUp zo'n uitgebreide softwaretool is

ClickUp Brain is relatief nieuw, dus nieuwe functies worden na verloop van tijd toegevoegd

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar als add-on bij elk betaald plan voor $5/maand per Workspace-lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Bard

Via BardBard (ook bekend als Google Bard AI) is een gratis AI-zoekmachine die Google's antwoord is op AI-ondersteunde zoekmachineresultaten. Laad Bard en je kunt beginnen te chatten met de AI om hem vragen te stellen, hem aan te moedigen problemen op te lossen of hem te vragen je te helpen met creatieve ideeën voor een sociale-mediamarketingcampagne. 📱

Bard beste functies

Krijg antwoorden via een chatgebaseerde, AI-gestuurde app

Verifieer de bron van uw informatie zodat u feiten kunt controleren

Heeft naar verluidt toegang tot recentere gegevens dan sommige andere apps

Gebouwd door Google met een sterke reputatie voor hoogwaardige softwaretools

Bard beperkingen

Sommige gebruikers melden dat Bard niet zo bedreven is in het coderen van vragen als andere tools

Google zegt openlijk dat Bard een experiment is, dus de resultaten zijn niet altijd feitelijk

Niet beschikbaar bij meerdere zoekmachines, in tegenstelling tot Perplexity AI

Bard prijzen

**Gratis

Bard beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N.v.t

3. Bing

Via BingBing, de zoekmachine van Microsoft, heeft onlangs een AI-zoekmachine met een geavanceerd algoritme uitgebracht. Net als Perplexity AI kun je Bing (ook bekend als Bing Chat of Bing AI) gebruiken om je te helpen antwoorden te vinden op al je brandende vragen over zaken of het leven. 💭

Als je een Microsoft power-user bent en een alternatief zoekt voor Perplexity AI, dan is dit de tool voor jou.

Bing beste functies

Geïntegreerd in het ecosysteem van Microsoft

Ondersteund door zoekmachineresultaten van hoge kwaliteit

Vraag Bing om je te helpen antwoorden te vinden, planningen te maken en meer

Schrijf code met Bing's hulp in talen zoals Python

Bing-beperkingen

Sommige gebruikers melden dat Bing niet altijd relevante resultaten geeft voor complexe vragen

ZoalsAI-tool In tegenstelling tot Bing en Bard, Jasper is niet zomaar een AI-zoekmachine. In plaats daarvan is het een platform dat is ontworpen om je te helpen AI te gebruiken om inhoud voor je merk te maken. Jasper heeft een reeks AI-copywritingfuncties, waaronder Jasper Chat - hun gebruiksvriendelijke chatbot die je kunt gebruiken op een vergelijkbare manier als Perplexity AI. 🤖

Jasper beste functies

Uitgebreide database met kennis voor zowel brede als nicheonderwerpen

In staat om terug te verwijzen binnen een gesprek voor extra context

Vragen stellen, samenvattingen vragen en ideeën genereren

Breed scala aanAI-schrijftools Komo is een slank, minimalistisch alternatief voor Perplexity AI. Met deze AI-zoekmachinetool kun je vragen stellen, nieuwsartikelen en digitale inhoud verkennen en relevante zoekmachineresultaten weergeven op basis van je zoekopdracht. 📷

Bovendien gaat Komo er prat op een AI-tool voor privézoekmachines te zijn die snel en betrouwbaar is - en dat alles zonder advertenties.

Komo beste eigenschappen

Zoek op het web en stel vragen in een advertentievrije omgeving zonder afleiding

Beperk je zoekopdracht tot alleen community-gerichte content zoals YouTube-video's en nieuwsartikelen

Brainstorm ideeën gebaseerd op een specifiek onderwerp of vraag

Krijg een hybride chatbot- en zoekmachine-ervaring in één tool

Komo beperkingen

Sommige gebruikers vinden de minimalistische UI afschrikwekkend

Er is zeer weinig informatie online over Komo in vergelijking met een aantal van de meer bekende Perplexity AI alternatieve opties in deze lijst

Komo prijzen

**Gratis

Komo beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Schrijftonic

Via SchrijftonicSchrijftonic is een AI tekstschrijfprogramma dat bedrijfseigenaren en marketeers helpt nieuwe kopij te maken. Naast een artikelschrijver, parafraseerfunctie en artikel samenvatter, is dit AI-hulpprogramma voor het maken van inhoud beschikt over Chatsonic-een AI-gespreksfunctie die natuurlijke taal gebruikt, vergelijkbaar met Perplexity AI. 🖊️

Writesonic beweert ook dat het je kan helpen om volledig unieke inhoud te genereren, zodat je niet het risico loopt om plagiaat te plegen.

Writesonic beste eigenschappen

Gespreks-MLP-processor die kan wedijveren met ChatGPT

Aangedreven door zoekopdrachten, ontworpen voor het schrijven van inhoud en het genereren van ideeën

Gebruik Chatsonic om zowel AI-kunst als geschreven tekst te genereren

Toegang tot Chatsonic en andereAI-tekstschrijftoolsPoe is de AI-chatbot van het softwareteam van Quora. Deze app is ontworpen als een webbrowser en mobiele app die je toegang geeft tot verschillende chatbots op één plek.

Vanuit Poe kunnen gebruikers prompts uitvoeren op diensten als Midjourney, ChatGPT, Claude en meer. 🔍

Poe beste functies

Begin een gesprek met een groot aantal chatbots, en er worden er regelmatig meer toegevoegd

Stel vragen, krijg antwoorden en vind nieuwe ideeën met meerdere chatbots

Vind interessante nieuwe bots om mee te chatten via de Explore-functie

Beschikbaar als app voor zowel iOS- als Android-apparaten

Poe beperkingen

Poe functioneert als een gateway naar andere chatbots in plaats van er zelf een te zijn, wat betekent dat de kwaliteit afhangt van de specifieke chatbot waarmee je in contact komt

Er is momenteel geen bedrijfsabonnement beschikbaar voor bedrijven die meerdere gebruikers aan boord willen hebben, hoewel er wel aan wordt gewerkt

Poe prijzen

**Gratis

Enterprise: Binnenkort beschikbaar

Poe beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1 recensie)

4.5/5 (1 recensie) Capterra: N.v.t

8. Pi

Via PiPi is een AI-tool voor conversaties, gebouwd door Inflection AI. De tool is ontworpen om een leuke, vriendelijke vibe te bieden en meer te fungeren als een persoonlijke assistent dan een traditionele chatbot. Pi kan gebruikers helpen ideeën of inspiratie te bedenken, plannen te maken, interesses te verkennen en vragen te beantwoorden. 🌻

Pi beste eigenschappen

Gestroomlijnde, minimalistische gebruikersinterface zonder afleidingen

Een meer menselijke benadering van de chatbot-ervaring

Stel vragen, krijg inspiratie en vertel over je werkdag

Combineert AI-gebaseerd zoeken en antwoorden met een coach-achtig gevoel

Pi beperkingen

Sommige gebruikers geven misschien de voorkeur aan een professioneler gevoel dan Pi biedt - vooral als je in de software investeert voor het hele team

De tool is relatief nieuw, dus er is nog niet veel over bekend

Pi prijzen

**Gratis

Pi beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. ChatGPT

Via ChatGPTChatGPT is een van de bekendste chatbots op basis van een groot taalmodel. De generatieve AI-tool, gemaakt door OpenAI, helpt gebruikers antwoorden te vinden en informatie te krijgen op basis van eerdere conversatiegeschiedenissen en context. ⚒️

ChatGPT beste eigenschappen

Krijg hulp bij taken zoals het plannen van je marketingcampagne, het schrijven van een e-mail of het afhandelen van een moeilijk gesprek

Bepaal de lengte, stijl en opmaak van gegeven antwoorden

Code schrijven zonder dat je het zelf hoeft te weten

Teksten samenvatten en inzicht geven in langere documenten zoals essays of notulen van vergaderingen

ChatGPT beperkingen

Soms is de output niet altijd accuraat, zoals bij de meeste AI-gestuurde chatprogramma's, inclusief de beste ChatGPT-alternatieven

Sommige gebruikers melden dat ChatGPT niet altijd de context bewaart bij complexe discussies

ChatGPT prijzen

Gratis

ChatGPT Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

10. GitHub Copiloot

Via GitHub pilootGitHub Copilot verschilt enigszins van de andere Perplexity AI-alternatieven op deze lijst, omdat het een tool is die exclusief is ontworpen voor ontwikkelaars. Deze app is de meest gebruikte AI-ontwikkelaarstool en zet aanwijzingen in natuurlijke taal om in voorgestelde code in meerdere talen. ⌨️

GitHub Copilot beste eigenschappen

Stroomlijn decode-schrijfproces met behulp van AI* Krijg AI-gestuurde suggesties op basis van uw vorige code

Bewerk direct in je eigen code editor

Leer coderen met behulp van GitHub Copilot

GitHub Copilot beperkingen

Deze app is ontworpen voor het schrijven van code, dus het is alleen een nuttig Perplexity AI alternatief als dat is waar je de app voor gebruikt

Sommige gebruikers melden dat de tool een steile leercurve kan hebben

GitHub Copilot prijzen

**Gratis

Team: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $24/maand per gebruiker

GitHub Copilot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (3 beoordelingen)

Krijg de antwoorden die je nodig hebt met deze Perplexity AI-alternatieven

Er zijn zoveel alternatieven voor Perplexity AI dat ze zeker de moeite waard zijn om te bekijken. Gebruik deze gids om de beste Perplexity AI-alternatieven te vinden voor de functies en mogelijkheden die je nodig hebt.

Als je op zoek bent naar een geweldige AI-ondersteunde inhoudstool, bedenk dan dat er misschien een tool is die je nog meer kan bieden, zoals ClickUp. Ons alles-in-één platform heeft alles wat je nodig hebt, niet alleen voor AI-hulp, maar ook voor projectbeheer, productiviteit en werkbeheer. Probeer ClickUp vandaag gratis uit. ✨