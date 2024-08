13 voorbeelden van productmarketing om je te inspireren in 2024

Van de meer dan 30.000 producten die elk jaar worden gelanceerd, eindigt 95 procent in een mislukking . Het internet staat vol met voorbeelden van productmarketing (goede en slechte) als je wilt leren van degenen die de proef op de som hebben genomen.

Elk product dat ooit is gelanceerd, brengt een reeks lessen of tips met zich mee. Je kunt deze marketingcases gebruiken om inspiratie op te doen of te anticiperen op mogelijke obstakels bij het ontwikkelen van je strategieën voor productlancering.

In dit artikel bespreken we een aantal van de beste en slechtste voorbeelden van productmarketing van bekende en minder bekende merken.

Wat is productmarketing? Productmarketing communiceert de USP (Unique Selling Proposition) van een product naar de doelgroep. Het omvat marktonderzoek om de doelgroep en de concurrentie te begrijpen, overtuigende berichtgeving om het unieke waardevoorstel van het product te benadrukken en het ontwikkelen van strategieën voor productlanceringen en voortdurende promotie.

Het proces bestaat uit drie stappen:

De pijnpunten van klanten identificeren om je berichtgeving op maat te maken voor de doelgroep

Analyseren hoe je product hun problemen oplost om het waardevoorstel van je product duidelijk te communiceren

Het product promoten om de merkbekendheid te vergroten en marktaandeel te veroveren

Eenvoudig gezegd is productmarketing de drijvende kracht om producten op de markt te brengen en te houden. Productmarketeers werken samen met multifunctionele teams, maken marketingmateriaal en werken aan verkoopondersteuning om de vraag te stimuleren, de verkoop te verhogen en het succes van het product op de markt te maximaliseren.

Laten we enkele voorbeelden van productmarketing ontleden om uw productmarketingstrategie te begrijpen, te implementeren en te verbeteren.

13 voorbeelden van verbazingwekkende productmarketing

In deze lijst hebben we goede en slechte voorbeelden van productmarketing van startups en MNC's verzameld, vol met leerpunten en tips voor 2024.

Voorbeelden van succesvolle productmarketing om van te leren

1. ClickUp

Breng uw productvisie in kaart, stem uw team op elkaar af en sprint naar de markt met ClickUp's alles-in-één platform voor productbeheer.

In 2017 was ClickUp een van de meest uitdagende productlanceringen op de markt. Door zijn late intrede was het landschap van projectmanagement al overvol met populaire tools zoals Slack en Monday.com.

Nu, in 2024, heeft ClickUp meer dan 10 miljoen gebruikers en een jaaromzet van 158,7 miljoen dollar.

Dus, hoe heeft ClickUp de concurrentie verslagen?

Drie dingen:

Productaanpassing

Content-marketing

Freemium-aanbiedingen

Oprichter Zeb Evans zag de uitdaging om zich te onderscheiden tussen concurrenten totdat de tool precies kon leveren wat mensen nodig hebben.

Dus onthulde Evans het geheime recept voor het maken van een product waarin de gebruiker centraal staat - de vliegwielstrategie._ Het begint met het voortdurend verzamelen van feedback van gebruikers en dat te combineren met een hoge leveringssnelheid.

De strategie was impactvol genoeg om sterke feedbacklussen met klanten tot stand te brengen. Het team stond open voor feedback en zocht er actief naar via formulieren en interviews.

Feedback verzamelen was een dagelijks ritueel.

In 2018 bracht ClickUp het volgende uit 287 nieuwe functies plus tonnen verbeteringen gericht op gebruikerservaring. Maar zijn 287 functies niet veel om te beheren? Nou! Dit is hoe het Klaar is:

ClickUp gebruikte de ClickUp Toolkit voor productbeheer om projectgerelateerde communicatie op één plaats te centraliseren, ideeën te brainstormen met Whiteboards en abonnementen op te stellen met samenwerkingstools.

ClickUp is eenvoudig aan te passen en past zich naadloos aan naarmate het team groeit of krimpt.

Het beste van alles is dat de tool app chaos elimineert. Het team kan de producten vanuit één app plannen, bouwen en verzenden. Dit helpt ook om één enkele bron van waarheid te behouden terwijl iedereen op dezelfde pagina blijft, ongeacht de locatie.

Nadat we ervoor hadden gezorgd dat het product bij de ideale klantpersona paste, deelde ClickUp organische content om beter vindbaar te zijn en de concurrentie te verslaan.

ClickUp maakte het mensen gemakkelijk om de oplossing te visualiseren als een beter alternatief voor de populaire tools voor projectmanagement in de markt, ClickUp positionerend als 'Eén app om ze allemaal te vervangen'

Bron: Stichtingninc Blog Butterfield aantekening dat mensen 'bèta' vaak zien als een testfase die onbetrouwbaar is. Dus ging het team voor een term die nieuwsgierigheid en opwinding zou opwekken, waardoor meer mensen zich zouden aanmelden.

De aanpak werkte als bij toverslag. Binnen de eerste 24 uur schreven 8k mensen zich in voor de preview-release. Twee weken later groeide het aantal naar 15k en het bleef maar doorgaan.

Alsof dat nog niet genoeg was, creëerde Slack een vijand: Email.

Laten we eerlijk zijn: E-mail maakt samenwerken en het bijhouden van gesprekken moeilijk. Slack gebruikte deze tekortkoming als een haak voor potentiële klanten en dwong hen om Slack te proberen.

Hun productmarketing team deed alles wat nodig was. Ze begonnen Slack via artikelen te positioneren als een 'Email Killer'.

Bron: Fast Company Of deze van Business Insider:

Bron: Business Insider Het werd inderdaad duidelijk gemaakt dat Slack er is om e-mails te vervangen. Slack werd vergeleken met zo'n gigant en trok de nieuwsgierigheid van veel klanten.

Dat is het moment waarop het zijn laatste kaart - het gratis lidmaatschap - gooide. Slack bood geen gratis proefversie aan. In plaats daarvan verdienden ze het vertrouwen van gebruikers door een gratis versie van het product aan te bieden.

Key Takeaway: Voor Slack waren de kleine dingen vanaf het begin belangrijk. Van het testen van het product met de juiste mensen tot een geweldig freemiumproduct, Slack gebruikte mond-tot-mondmarketing om vertrouwen te wekken, geloofwaardigheid te creëren en klanten te winnen.

4. Nike's Air Jordan

Nike probeerde zijn geluk in de aerobics- en casual schoenenmarkt maar faalde tegen Reebok.

In een interview met Harvard Business Review zei Phil Knight, voormalig CEO van Nike Inc:

"Kijk naar het merk Nike. Vanaf het begin begreep iedereen dat Nike een hardloopschoenenbedrijf was en dat het merk stond voor uitmuntendheid op het veld. Het was een heel duidelijke boodschap en Nike was erg succesvol. Maar casual schoenen gaven een andere boodschap. Mensen raakten in de war en Nike begon zijn magie te verliezen."

Dus, hoe kwam Nike weer op het juiste spoor? De Air Jordan.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/nike-jordan-1400x567.png nike /%img/

Bron: Nike Het AirJordan project resulteerde uit een dringende behoefte om nog een geweldige Nike hardloopschoen te produceren. In tegenstelling tot casual schoenen, draaide basketbal om prestaties en AirJordan paste precies bij het imago van het merk. Bovendien legde de associatie met Michael Jordan de balk nog hoger.

De schoen was ongetwijfeld geweldig. Toch was hij zo kleurrijk dat de NBA verboden het. 👎

Nike zag het als een marketingkans en deed het onconventionele, of in de eigen woorden van het merk: 'Gewoon Nog te doen'

Michael Jordan droeg de schoenen ondanks dat hij met boetes werd bedreigd. Hij was een legendarische speler; fans kwamen het merk massaal kopen als hij Nike droeg. Als gevolg daarvan nam de verkoop van Nike een hoge vlucht.

De marketingstrategie was zo uniek en out-of-the-box dat het de manier waarop Knight over zijn bedrijf dacht, veranderde.

"Jarenlang zagen we onszelf als een productiegericht bedrijf, wat betekende dat we al onze nadruk legden op het ontwerpen en produceren van het product. Maar nu begrijpen we dat het belangrijkste wat we doen is het product en het merk samen op de markt brengen."

Key Takeaway: Het succesverhaal van Air Jordan laat zien hoe belangrijk het is om een product af te stemmen op een overtuigend verhaal en een charismatische persoonlijkheid. Nike creëerde een emotionele verbinding met consumenten door het merk te associëren met een iconisch figuur.

5. Apple

Apple is een reus in de marketing van zijn producten door middel van reclamecampagnes of door ze te vergelijken met het aanbod van concurrenten.

De 'Get a Mac'-campagne met Justin Long en John Hodgman in de rol van respectievelijk Mac en PC, begonnen in 2006 en duurde drie jaar.

afbeelding via de 'Koop een Mac'-campagne van Apple_

De campagne bestond uit een reeks advertenties. In de advertenties zie je de Mac 'aardig zijn' tegen de pc omdat ze, technisch gezien, wilden laten zien dat pc's inferieur waren aan de Mac.

Was het een succesvolle productmarketingcampagne?

Absoluut! Niet alleen schoot de verkoop van Macs omhoog in 2006, maar Apple nam uiteindelijk 66 verschillende tv-spots voor de campagne in drie jaar.

De belangrijkste afleiding: Zelfs als je een product hebt dat maar één keer in je leven gemaakt wordt, communiceer dan op een manier die aansluit bij wat je publiek belangrijk vindt.

6. Poo-Pourri

Bron: Poep-pourri website Poo-Pourri is een uitstekend voorbeeld van hoe je een product op de markt brengt dat gênant is om te verkopen.

Het product Poo-Pourri is een toiletspray die onaangename geurtjes in de badkamer verwijdert, meestal na het poepen.

Natuurlijk is het ongemakkelijk om over het onderwerp te praten. Maar Poo-Pourri heeft een manier gevonden om het eeuwenoude taboe te doorbreken en hun product op een humoristische manier op de markt te brengen.

Dit is hoe ze het deden:

Het bedrijf gebruikte visuals zoals afbeeldingen en video's om veelvoorkomende scenario's te illustreren waarin je hun product kunt gebruiken

Vervolgens gebruikten ze tv- en videoreclame om hun humoristische advertenties onder de aandacht te brengen. De allereerstevideo ging viraal* Het bedrijf creëerde ook klantpersona's om specifieke doelgroepen en situaties te targetten. Iedereen poept, maar niet iedereen wil een spray

Tot slot vertrouwde Poo-Pourri op recensies van klanten om het vertrouwen van potentiële klanten te winnen

Bron: Poep-pourri website Key Takeaway: Verkoop niet het product, maar de oplossing. Alles kan worden verkocht als het op de juiste manier wordt gepositioneerd.

7. Red Bull

Geeft Red Bull je vleugels? Natuurlijk niet letterlijk, maar het product heeft zichzelf met succes geassocieerd met energie en adrenaline.

Vroeger, toen Red Bull op het punt stond gelanceerd te worden, was er nog geen markt voor energiedrankjes. Zulke producten bestonden nog niet. Fast forward naar 2023, het bedrijf verkocht 12.138 miljard blikjes wereldwijd in één jaar alleen.

Hoe kreeg Red Bull vleugels?

Red Bull herkende studenten als een van hun belangrijkste target klanten. Het bedrijf gebruikte 'guerrillamarketing' om studenten te verleiden het drankje te proeven. Een van hun eerste marketingmethoden waren de 'Red Bull meisjes' die gratis blikjes Red Bull uitdeelden aan studenten.

Deze marketingtactiek verhoogde hun verkoop en zichtbaarheid enorm. Gezien de resultaten ging Red Bull door met het targetten van jongerenomgevingen zoals studentenfeesten, balies, cafés, bibliotheken, enz.

Maar daar bleef het niet bij; Red Bull begon met het sponsoren van avontuurlijke gebeurtenissen die in lijn liggen met hun merkimago. Een van die stunts was in 2012, toen we allemaal zagen hoe Felix Baumgartner van de rand van de ruimte sprong. Toen hij terug op aarde viel, brak hij verschillende wereldrecords.

Bron: Rode Stier De media-aandacht was enorm en miljoenen mensen keken naar de livestream op YouTube. De duizelingwekkende kosten van 30 miljoen dollar werden overschaduwd door de rapportage van 500 miljoen dollar aan omzet die Red Bull dankzij de marketingcampagne behaalde.

Echte afleiding: First-mover advantage is echt. Als je een uniek product hebt dat in een bepaald segment past, is de associatie met een gevoel of emotie de sleutel tot het genereren van miljarden.

8. Volkswagen

Volkswagen is een ander uitstekend voorbeeld van productmarketing. De focus van de autofabrikant is altijd geweest om de 'toegankelijkheid en premium kwaliteit' van zijn auto's in balans te brengen. Ongetwijfeld heeft de subtiele mix van deze twee wonderen gedaan voor het autobedrijf.

De opmerkelijke verschuiving in de voorkeuren van autokopers van 'efficiëntie en prijs' naar 'veiligheid' is echter niet onopgemerkt gebleven voor het marketingteam van Volkswagen.

Het team realiseerde zich dat mensen bereid zijn meer te betalen voor gegarandeerde veiligheid. Dus zorgden ze ervoor dat hun product dit op de best mogelijke manier aantoonde.

Tegenwoordig richt de marketingstrategie van Volkswagen zich meer op de veiligheid van zijn voertuigen. De website brengt deze boodschap effectief over met beoordelingen van de veiligheid en andere bewijzen.

Bron: Volkswagen Key Takeaway: Stem uw product af op de voorkeuren van de markt. Als veiligheid een belangrijk aandachtspunt is in de markt, zorg er dan voor dat uw product actief veiligheidsfuncties demonstreert en prioriteit geeft.

9. Colgate

Colgate-Palmolive is een Amerikaans bedrijf dat reinigings-, tandreinigings- en andere persoonlijke verzorgingsproducten maakt. Het bedrijf beheerst wereldwijde marktovernames en positioneert zijn producten met succes in meer dan 200 landen en gebieden wereldwijd.

Colgate's meest invloedrijke productmarketingstrategie kwam in de schijnwerpers te staan tijdens de penetratie op de Indiase markt. De positionering van het product was zo goed dat Colgate bijna een decennium lang werd beschouwd als synoniem voor tandpasta in India 77.21% aandeel van de Indiase tandpastamarkt ($ 1,5 miljard).

Hoe heeft Colgate dit voor elkaar gekregen? Lokalisatie!

Colgate verwachtte dat het niet gemakkelijk zou zijn om de Indiase markt te betreden, totdat de leidinggevenden erachter kwamen dat 82% van tandpasta aankopen zijn ongepland!

Dat inzicht was genoeg. Colgate draaide zijn hele productmarketing rond dit feit en kwam met vele manieren om zichzelf te verkopen:

Ze verkochten hun tandenborstels als een pakje kauwgom of kleine chocolaatjes

Koop-één-krijg-één programma's (verhoogde de verkoop met 170%)

Terwijl andere bedrijven zich concentreerden op billboards om target klanten aan te trekken, maakte Colgate gebruik van banners in de winkel om je aandacht te trekken in de winkel

Ze maakten gebruik van materiedeskundigen zoals tandartsen en moeders om voor het merk te pleiten in online advertenties. Ze gaven gedenkwaardige slogans zoals 'Dentist ka sujhaya no.1 brand' (Door tandartsen aanbevolen nr.1 merk); 'Kya aapke toothpaste mein namak hai' (Zit er zout in jouw tandpasta?)

Key Takeaway: Lokalisatie is cruciaal als je moet concurreren op de wereldmarkt.

10. Airbnb

Vroeger waren hotels de populairste vakantiebestemmingen. Maar toen Airbnb de markt betrad, veranderde het de manier waarop mensen reizen. Airbnb concurreerde met het eeuwenoude hotelmonopolie in de horeca.

Dus, hoe zorgde Airbnb voor een revolutie?

Niet alleen was het huren van een Airbnb betaalbaar, maar het hele UI/UX-ontwerp van de app was voor iedereen gemakkelijk te gebruiken. Uiteindelijk bood het een alternatief voor traditionele hotelaccommodaties voor reizigers.

Bron: AirBnB Later zag het bedrijf in dat dit niet genoeg was om de markt te penetreren.

Dus, met behulp van datawetenschap en productmarketing, identificeerde Airbnb gebieden met een hoge bezettingsgraad om de vakantieverhuur te verspreiden over toplocaties en toeristische hotspots.

Vandaag de dag geven de zoekmachines van Airbnb een huurwoning voorrang als deze zich in een gebied bevindt met een hoge dichtheid aan Airbnb boekingen, waardoor de gebruikerservaring verder wordt geoptimaliseerd.

Key Takeaway: Deze verschuiving in hoe Airbnb haar producten toont aan bestaande klanten voor een betere ervaring illustreert de synergetische relatie tussen gegevens en product marketing.

Slechte voorbeelden van productmarketing om van te leren

We kennen allemaal het gezegde: 'Wijze mensen leren van de fouten van anderen' productmarketing blunders om van te leren - de don'ts van marketing.

11. Duif

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/dove.png duif /%img/

Bron: De Wachter Als onderdeel van een campagne voor Dove body wash werd een korte video op sociale media geplaatst met daarin drie vrouwen van verschillende etniciteiten.

De campagne was bedoeld om te laten zien dat Dove body wash voor elke vrouw is en de diversiteit viert. Maar het werkte averechts: veel kijkers vonden het ongepast en racistisch.

De negatieve perceptie verspreidde zich snel via sociale media, wat leidde tot wijdverspreide reacties tegen Dove. De situatie escaleerde en sommige mensen reageerden door Dove-producten te boycotten.

Om de gemoederen te bedaren, ontsloeg Dove de post en tweette een verontschuldiging. Het kwaad was echter al geschied. Het bedrijf had al volgers en trouwe klanten verloren door het verzet.

Takeaway: Ga er niet vanuit dat je publiek je advertentie ziet zoals bedoeld. Voer A/B-tests uit en bespreek het met je juridische team om ervoor te zorgen dat je niet dezelfde fout maakt als Dove.

12. Audi

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/audi-1400x950.png audi /%img/

Bron: CNN YouTube In juli 2017 heeft Audi een commercial tekent boosheid voor het vergelijken van vrouwen met tweedehands auto's.

De reclame opent met een huwelijksceremonie, met een bruid en een bruidegom klaar om de geloften af te leggen. De dingen nemen een wending wanneer de moeder van de bruidegom haar toekomstige schoondochter 'inspecteert'.

Ze knijpt in haar neus, trekt aan haar oor en controleert de binnenkant van haar mond voordat ze haar goedkeuring geeft. De scène gaat dan over in een rode Audi-sedan die door de straten van de stad rijdt met een voice-over van een man die zegt: "Een belangrijke beslissing moet zorgvuldig genomen worden."

Het spotje werkte averechts, mensen vonden het seksistisch en 'walgelijk'

Audi betreurde de uitzending van de commercial ten zeerste en verklaarde dat de advertentie "op geen enkele manier overeenkomt met de waarden van ons bedrijf."

Key Takeaway: Vermijd overgecompliceerde advertenties alleen omwille van de creativiteit. Streef in plaats daarvan naar uniciteit, eenvoud en duidelijkheid om ervoor te zorgen dat je target publiek je boodschap gemakkelijk begrijpt.

13. Verkeerde positionering TATA Nano-product

De TATA Nano werd in 2008 gelanceerd door TATA Motors, het grootste autobedrijf van India.

De targetmarkt van de Nano was de middenklasse en de lagere middenklasse. Daarom was de prijs slechts $ 1300 - het grootste pluspunt van de auto.

Alles wees erop dat de Nano een groot succes zou worden op de Indiase automarkt. Maar waar ging het bergafwaarts? Tata labelde de Nano als 'de goedkoopste auto', maar deze branding was verkeerd en ondermijnde het gebruikelijke gevoel van trots dat gepaard gaat met het kopen van een auto.

Ratan Tata, de voorzitter van de TATA bedrijvengroep, erkent dat het label Nano als 'goedkoopste auto' een vergissing was.

De eerste verkoop van de Nano bedroeg slechts ongeveer 30.000 stuks. Erger nog, de fabriek assembleerde slechts één Nano in juni 2018 voordat de productie werd stopgezet.

Bron: De economische tijden Key Takeaway: Een slechte branding kan de ultieme deal-breaker zijn, zelfs als je het perfecte product voor je publiek hebt.

Belangrijkste conclusies uit deze voorbeelden van productmarketing

Hoe innovatief uw product ook is of welke kernproblemen het ook oplost, het zal geen deuk in de markt slaan als het niet goed in de markt wordt gezet.

Samengevat zijn dit de sleutels uit deze voorbeelden van productmarketing. Leer van deze inzichten en pas ze toe voor je volgende productlancering .

Verkoop je product niet; verkoop emoties Mond-tot-mondreclame is de beste manier om je product te promoten. 77% van de consumenten is eerder geneigd een product te kopen als het wordt aanbevolen door een bekende Durf te doen wat je concurrenten niet doen; soms onconventioneelmarketingcampagnes je product iconisch maken Stem uw product af op wat de markt wil Lokalisatie is de beste manier om buitenlandse markten te veroveren De perceptie van je merk maakt het verschil in verkoop - communiceer er verstandig over Taglines spelen een cruciale rol in het memorabel maken van je product Het verzamelen en analyseren van gegevens is essentieel om het gedrag van klanten te begrijpen, de gebruikerservaring te verbeteren en op te vallen in de overvolle markt

ClickUp-De 'geheime formule' voor een succesvolle productlancering

Een succesvolle productlancering steunt op drie pijlers: rigoureus plannen, voortgang bijhouden en effectieve samenwerking tussen teams. ClickUp helpt u controle te krijgen over uw productmarketingstrategie. Van het documenteren van abonnementen tot het volgen van ontwikkelingen tijdens het proces - ClickUp zorgt voor de details.

Houd de prestaties van uw productmarketing in de gaten om de effectiviteit van uw strategie te meten en weloverwogen beslissingen te nemen. ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van productmarketing KPI's maakt het een fluitje van een cent om de sleutelgegevens te controleren die er echt toe doen voor uw bedrijf.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Product-Marketing-KPI-Tracking-Template.png ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van productmarketing KPI's is ontworpen om u te helpen uw marketingprestaties effectief te controleren en te meten.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&_gl=1\*2kwfxg\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp's praktische sjabloon voor productmarketingplannen voor technologie stelt u in staat om taken efficiënt uit te voeren, de productiviteit te verbeteren en succes op de markt te verzekeren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Technology-Product-Marketing-Plan-Template.png ClickUp's sjabloon voor productmarketingplannen voor technologie biedt een allesomvattende oplossing voor het beheren en uitvoeren van uw marketingstrategie.

https://app.clickup.com/signup?template=t-206443634&_gl=1\*1s5wj4h\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Sjabloon downloaden /%$cta/

Bovendien helpen de communicatie- en samenwerkingsfuncties van ClickUp teams en belanghebbenden om op dezelfde pagina te blijven. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat ieders ideeën en suggesties nooit onbeluisterd blijven.

Stimuleer uw productmarketing met ClickUp - de ultieme tool om taken te stroomlijnen, moeiteloos samen te werken en kritieke statistieken bij te houden voor een soepele rit met uw volgende grote productlancering!

Veelgestelde vragen

1. Wat maakt een succesvolle productmarketingstrategie?

Een succesvolle productmarketingstrategie bestaat uit drie kernelementen: marktonderzoek, inzicht in de target doelgroep en hun pijnpunten en een abonnement om de strategie aan te passen als de markt verandert.

2. Waarin verschilt productmarketing van gewone marketing?

Het belangrijkste verschil ligt in de focus. Terwijl reguliere marketing zich richt op activiteiten om een bedrijf, het merk en de producten of diensten te promoten, concentreert productmarketing zich expliciet op het promoten en verkopen van een bepaald product. Beide marketingpraktijken sluiten echter aan bij de missie en doelstelling van het bedrijf.

3. Ondersteunt ClickUp-taak productmarketing?

Ja, ClickUp is een alles-in-één samenwerkings- en productbeheer hulpmiddel. Het ondersteunt taken en activiteiten met betrekking tot productplanning, ontwikkeling en uiteindelijke lancering.