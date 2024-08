De 5 beste Workflowy alternatieven & concurrenten (functies, prijzen)

Ben je ooit echt in de stroom van dingen geweest?

Het zijn van die momenten dat de ideeën gewoon door je heen stromen en je het nauwelijks kunt bijhouden!

Wanneer dit gebeurt, is het een goed idee om een handige lijstmaker naast je te hebben die je helpt om al deze gedachten samen te voegen.

En dat is waar Workflowy je een handje kan helpen.

Het is een handige app voor het maken van lijstjes met een aantal mogelijkheden voor taakbeheer.

De app heeft echter een paar beperkingen.

Workflowy biedt bijvoorbeeld geen mindmapweergave en lijstjes met opsommingstekens zijn niet de meest effectieve brainstormtool. 🧠

Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom de meeste teams op zoek gaan naar alternatieven voor Workflowy

Maar maak je geen zorgen, we hebben een lijst van de beste alternatieve tools voor je gebrainstormd.

In dit artikel gaan we kort in op wat Workflowy is, de beperkingen en de beste alternatieven vijf Workflowy alternatieven die je zullen helpen je workflow onder de knie te krijgen.

laten we dit artikel in gang zetten

3 redenen waarom je een Workflowy-alternatief nodig hebt

Workflowy is een online takenbeheerder waarmee individuen en teams meerdere lijsten kunnen maken. Het is eigenlijk een digitaal notitieblok dat mensen helpt met plannen en notities maken, brainstormen mastermind plannen en meer.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies van Worklowy:

Geneste lijsten maken

Items op uw takenlijst slepen en neerzetten om ze in een andere volgorde te zetten

Inzoomen op een item om erop te focussen 🔎

Items markeren en toewijzen

Akanban-stijl bord voor taakplanning

Maar hoewel de app goede mogelijkheden heeft om notities te maken, loopt niet alles van een leien dakje.

Hier zijn drie nadelen van Workflowy die je naar een andere app doen overstappen:

1. Een beperkt gratis plan

Het gratis plan heeft een 250 maandelijkse bullet-limiet.

_Het probleem?

Als je de app wilt gebruiken voor journalistiek, schrijven of uitgebreid notities maken, dan heb je waarschijnlijk niet genoeg aan 250 items per maand.

Je kunt dit aantal echter verhogen door vrienden door te verwijzen (100 items per verwijzing).

maar wat als je huisdier je enige vriend is?

Bovendien heeft het gratis plan ook een uploadlimiet van 100MB.

Je bent ook beperkt tot twee basisopties om bestanden te delen:

Volledige toegang: gebruikers kunnen het document bewerken en delen met anderen

gebruikers kunnen het document bewerken en delen met anderen Alleen bekijken: gebruikers kunnen het document alleen bekijken

het is dus eigenlijk alles of niets!

Verschillende essentiële functies zoals onbeperkte opsommingstekens, Dropbox-back-up en meer aanpassingsmogelijkheden zijn exclusief voor het pro-account.

2. Mist essentiële integraties

Workflowy integreert niet met populaire tools zoals Jira , Salesforce, Trello of Google-taken .

Een gebrek aan integraties betekent dat je vrijwel beperkt bent tot alleen het maken van notities, en je zult niet in staat zijn om je favoriete apps aan de tool te koppelen.

3. Te eenvoudig voor complex taakbeheer

Hier zijn drie redenen waarom de app inefficiënt is voor het beheren van grote taken:

A. Beperkte bewerkingsmogelijkheden voor rijke tekst

Hoewel de app cursief, onderstreept en vet ondersteunt, biedt hij geen verschillende lettertypen, koppen of link shorteners.

B. Geen ingebouwde automatische herinneringen

De app heeft geen ingebouwde herinneringen om je te helpen je dagelijkse taken te beheren en je productiviteit te verhogen. Ik denk dat je gewoon moet vertrouwen op Google Agenda om herinneringen te krijgen. 🤷

C. Basisfuncties voor samenwerking

Met Workflowy kunt u links delen met teamgenoten voor samenwerking bij documenten tagt teamleden in notities en laat je bijhouden wat er gedaan is.

Maar het heeft geen geavanceerde functies voor teamsamenwerking zoals het toevoegen van opmerkingen naast je documenten of een optie om pDF's te annoteren samen.

Bovendien is er geen ingebouwde functie voor instant messaging.

dus je team zal op de ouderwetse manier moeten communiceren..._

Nee, niet via duivenpost.

Het is nog iets erger... via e-mail! 😩

Top 5 Workflowy Alternatieven

Hier zijn de vijf beste alternatieven voor Workflowy die je creatieve sappen doen stromen:

ClickUp is de met de hoogste waardering app voor notities en productiviteit gebruikt door zeer productieve teams in kleine en grote bedrijven.

Van hulp bij het beheren van uw tijd met behulp van de eigen tijdregistratiesysteem waarmee u persoonlijke en zakelijke doelen , ClickUp is het ultieme hulpmiddel om u te helpen geconcentreerd te blijven.

Hier lees je waarom ClickUp het ultieme Workflowy-alternatief is:

Maak notities, schrijf ideeën op of noteer zelfs uw wekelijkse boodschappenlijstje met de Kladblok .

Of kopieer en plak tekst van waar dan ook op het web, zoals een leeslijst, maaltijdplan, onderzoek en meer.

Uw Notepad is volledig privé, maar u kunt omzetten je briljante ideeën om in taken wanneer je er klaar voor bent, zodat teamleden er samen met jou aan kunnen werken.

Dit is wat je nog meer kunt doen met het Notepad:

Bewerkingsgeschiedenis bekijken en wijzigingen terugdraaien

Neem je notities mee via deChrome-extensie* Open een notitie en vouw deze uit om het scherm te vullen

Zoek een trefwoord in je notities

Notities afdrukken

Oh, en je kunt je ontdoen van saaie, platte tekst met rijke tekst bewerken .

Je kunt:

Tonnen leuke emoji's toevoegen 📝

Koppen, aanhalingstekens, vet , onderstrepen, italics en meer toevoegen

, onderstrepen, italics en meer toevoegen Taken vermelden

Syntax highlighting

Interpreteer tonnen talen met codeblokopmaak

Dagelijks to-do's ?

Voeg eenvoudigweg toe controlelijsten naar je aantekeningen.

Je kunt ook geneste items toevoegen aan je checklists voor meer organisatie en details.

soms gebeurt er gewoon iets en moet je sommige taken verplaatsen._

Daarom kunt u met ClickUp items slepen en neerzetten tussen lijsten om ze gemakkelijk te herschikken.

Na een lange dag taken afwerken, hebt u een gemakkelijke manier nodig om uw taken te reorganiseren! 💆

U kunt ook checklist-sjablonen maken en ze hergebruiken zonder tijd te verspillen.

En als er een familiediner op komst is en je wat hulp nodig hebt bij het boodschappen doen, kun je gewoon toewijzen die specifieke taak toe aan een enkele cessionaris . 🛒

En natuurlijk kun je je dagelijkse taken met je meenemen via de webapp, desktopapp of mobiele app app .

maak je geen zorgen, Homer; kijk gewoon in de _app als je in de war bent._

Andere belangrijke ClickUp functies

Taakprioriteiten: gebruik vlaggen om aan te geven of een taak dringend, hoge prioriteit, normale prioriteit of lage prioriteit heeft, zodat teamleden weten waar ze moeten beginnen

Bewijsvoering: goedkeuringsprocessen versnellen door opmerkingen rechtstreeks aan taakbijlagen toe te wijzen

Terugkerende taken: herhalende schema's instellen voor alles wat steeds opnieuw moet worden gedaan, zoals een wekelijkse teamvergadering

Documenten: in realtime samenwerken met teamgenoten om wiki's, vergadernotities, gebruikershandleidingen en meer te maken

Herinneringen: krijg herinneringen van vijf minuten tot drie dagen voordat uw taak klaar is

Sjablonen : gebruik sjablonen voorpersoonlijke projecten, evenementenplanning,projectmanagementen meer om vooruit te komen

Mindmaps: visuele overzichten maken voor uw komende projecten

Views : bekijk uw dagelijkse taken in eenLijst,kanban-bord ,Gantt-diagramof een stijl naar keuze

bekijk uw dagelijkse taken in eenLijst,kanban-bord ,Gantt-diagramof een stijl naar keuze Tijdlijnweergave: uw taken lineair bekijken en uw dagelijkse taken in de tijd plannen

Kalenderweergave : al uw taken plannen en beherenbronnen* Google Agenda synchroniseren:alle wijzigingen die worden gemaakt in gesynchroniseerde taken in een van beide apps worden onmiddellijk in beide apps weergegeven

ClickUp voordelen

Krachtige gratis versie met onbeperkt aantal gebruikers

Taken toewijzen aanmeerdere bestemmelingenzodat teamgenoten kunnen samenwerken

Toegewezen opmerkingen zorg ervoor dat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien

Gebruiksvriendelijke interface met online enoffline modus Direct e-mails verzenden en ontvangen binnen uw taak met behulp vanE-mail ClickApp Koppel snel gerelateerde taken in Workspaces mettaakrelaties* 50+taak automatiseringen om workflows te stroomlijnen

Gebruik eensneltoetsom mooie tekst te gebruiken zonder je toetsenbord te verlaten

Voeg toebegindatum en vervaldatum toe aan je taken om herinneringen wanneer dingen gedaan moeten worden

Integreert metEvernotefacebook,Google Assistenten meer

ClickUp beperkingen

(Nog) geen tabelweergave in de mobiele app

Kijk hier ClickUp's stappenplan om te zien hoe we dergelijke nadelen oplossen, en onze uitgebreide lijst van ClickUp alternatieven .

En als je toch bezig bent, duik dan in een schatkist met functies die dit gratis Workflowy-alternatief voor je in petto heeft!

ClickUp prijzen

ClickUp biedt drie prijzen plannen:

Gratis Altijd Plan :

Onbeperkt aantal leden Onbeperkt aantal taken 100MB opslag En meer

: Beperkt plan ($5/maand per lid):

Alle "gratis" functies Onbeperkte lijst-, bord- en agendaweergaven Onbeperkte integraties Doelen Portfolio's En meer

($5/maand per lid): Business Plan ($9/maand per lid):

Alle onbeperkte functies Doel mappen Alle dashboards widgets Alle automatiseringen Extra gasten Tijd in status Geavanceerde tijdsregistratie Mindmaps En meer

($9/maand per lid):

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Apple-notities

Apple Notes is een iOS-lijstjes-app. Je kunt deze gebruiken outliner app op je iPad, Apple mobiel apparaat, laptop of zelfs via je browser.

Apple Notes is echter slechts een basis app voor het maken van notities en het mist geavanceerde functies voor taakbeheer, zoals toegewezen taken en opvallende waarschuwingen.

Apple Notes belangrijkste functies

Prik je favoriete of belangrijkste notities vast, zodat je ze gemakkelijker terugvindt

Voeg bijlagen zoals foto's, video's of weblinks toe aan je notities

Checklists maken

Notities ordenen in mappen

Apple notities voordelen

Nodig mensen uit om samen te werken aan je notities

Zoeken naar handgeschreven notities, getypte notities en afbeeldingen

Gebruik Face ID, Touch ID of een wachtwoord om je notities te vergrendelen en te ontgrendelen

Beperkingen van Apple Notes

Geen Android app beschikbaar

Kan geen terugkerende checklists maken

Kan belangrijke tekst niet markeren

Apple Notities prijzen

Apple Notes is gratis. Maar als je meer iCloud-opslagruimte wilt, beginnen de prijzen bij $0,99/maand voor 50 GB.

Apple Notes klantwaarderingen

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N.v.t

Notie is een app voor het maken van notities met enkele basisfuncties voor projectbeheer zoals kanban-borden , toegewezen taken en krachtige integraties.

Het is echter een inefficiënte samenwerkingstool voor grotere teams, tenzij ze het alleen willen gebruiken als een kennisbank software .

Wat zal uw idee over deze organisatietool _zijn zodra we de functies ervan hebben bekeken?

Laten we eens kijken:

Belangrijkste kenmerken van Notion

Maak teamwiki's zodat je team toegang heeft tot alles wat ze moeten weten over je bedrijf of project

Heeft Kanban-borden, tabellen, lijsten en meer

Notities, checklists en documenten maken

Opmerkingen en mentions om meer gedaan te krijgen met andere mensen, waar je ook bent

Notion voordelen

Kan helpen bij het beheren van je producten, HR-taken, marketingactiviteiten en meer

Gebruik de Android of iOS app om onderweg notities te maken

Kan taken en deadlines in kaart brengen met de tijdlijnweergave

beperkingen van #### Notion

Beperkt tot 50 sjablonen

U moet upgraden naar een premium plan voor toegang tot beheer- en beveiligingstools

Geen twee-factor authenticatie om je documenten veilig te houden

Notion prijzen

Notion heeft drie prijsplannen:

Personal (gratis):

Onbeperkt aantal pagina's en blokken Delen met vijf gasten Synchroniseren tussen apparaten En meer

(gratis): Persoonlijk pro ($5/maand):

Onbeperkt bestanden uploaden Onbeperkt aantal gasten Versiegeschiedenis En meer

($5/maand): Team ($10/maand per lid):

Onbeperkt aantal teamleden Werkruimte voor samenwerking Geavanceerde machtigingen Beheerderstools En meer

($10/maand per lid):

Notion klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote is een gratis app voor het maken van notities . De app heeft virtuele plakbriefjes, sjablonen voor terugkerende projecten en aangepaste tags.

De tool is ook een geweldige Evernote alternatief.

We willen echter een opmerking toevoegen: soms duurt het even voordat gegevens van de webapp synchroniseren of synchroniseren ze helemaal niet met de mobiele apps.

je zult gewoon naar je telefoon moeten staren en wachten!

Microsoft OneNote belangrijkste functies

Uw notities reviseren met markeringen of inktannotaties

Notities delen en eraan samenwerken

Gebruik de OneNote webclipper om inhoud met één klik op te slaan

Sjablonen voor budgettering, planners en trackers, kaarten en meer

Microsoft OneNote professionals

Geluidsnotities opnemen, online video's invoegen en bestanden toevoegen

Beschikbaar als mobiele apps voor iOS en Android

Organiseer je inhoud in pagina's en secties

Microsoft OneNote beperkingen

De Mac-versie ondersteunt geen aangepaste tags

Ontbreekt native integraties met niet-Microsoft tools zoals Salesforce, Calendly en meer

Kan geen PDf-bestanden annoteren

Microsoft OneNote prijzen

Microsoft OneNote is gratis.

Microsoft OneNote klantwaardering

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: N/A

5. Dropbox-papier

Dropbox Paper is een productiviteitstool dat teams helpt bij het brainstormen. Met de tool kun je meewerken aan het bewerken, opmerkingen toevoegen, annotaties maken en afbeeldingen, video en geluid toevoegen aan je brainstormnotities zodat je je ideeën volledig kunt visualiseren.

Als je de app echter voor je werk wilt gebruiken, heb je veel papier nodig voor deze tool, want de betaalde abonnementen beginnen bij $19,99/maand. 💵

je weet wat ze zeggen, mo' papier, mo' problemen._ 🤷

Belangrijkste functies Dropbox Paper

Maak notulen van vergaderingen metactiepunten en team vermeldingen

Taken toewijzen aan teamleden en vervaldatums toevoegen aan taken

Ondersteunt sjablonen voor brainstormen,inhoudskalendercreatieve briefings en meer

Onderweg ideeën noteren en foto's maken op je iOS- of Android-apparaat

Dropbox Papier voordelen

Samenwerken aan documenten met je teamgenoten

Het gratis plan geeft je 2 GB gratis opslagruimte

Kies tot welke bestanden je toegang wilt hebben terwijl je offline bent

Dropbox Paper-beperkingen

Bestanden sorteren en organiseren kan een uitdaging zijn

Beperkt tot één gebruiker in het gratis plan

Aangezien de app op markdown is gebaseerd, mist het een aantal geavanceerde tekstverwerkingsmogelijkheden zoals een ingebouwde spellingcontrole en een verscheidenheid aan lettertypen

Dropbox Paper prijzen

Dropbox Paper heeft zes plannen:

Basic (gratis):

Tot 3 apparaten Dropbox-overdracht (tot 100 MB) 1 gebruiker 2 GB versleutelde opslag En meer

(gratis): Plus ($11,99/maand per gebruiker):

1 gebruiker 2 TB (2.000 GB) versleutelde opslagruimte Zoveel apparaten als je nodig hebt Bespaar ruimte op de harde schijf met Dropbox Smart Sync En meer

($11,99/maand per gebruiker): Gezin ($19,99/maand per gezin):

Tot 6 gebruikers 2 TB (2.000 GB) versleutelde opslag delen Familiekamer map om te delen Gecentraliseerde facturering En meer

($19,99/maand per gezin): Professioneel ($19,99/maand per gebruiker):

Eén gebruiker 3 TB (3.000 GB) aan ruimte Geavanceerde besturingselementen voor delen Bescherm bestanden die u deelt met watermerken met een merknaam En meer

($19,99/maand per gebruiker): Standaard ($15/maand per gebruiker):

3+ gebruikers 5 TB (5.000 GB) aan ruimte Geavanceerde tools voor delen en samenwerken Beheerderscontrole voor extra beveiligingsondersteuning En meer

($15/maand per gebruiker): Geavanceerd ($25/maand per gebruiker):

3+ gebruikers Onbeperkte opslagruimte Verkeer en inzichten Gelaagde beheerdersrollen En meer

($25/maand per gebruiker):

Dropbox Paper gebruikersbeoordelingen

G2: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Verlies je flow niet met Workflowy 🙅

Workflowy is een behoorlijk goede tool voor het maken van notities.

Het heeft echter een minimaal gratis plan.

Bovendien biedt het betaalde pakket geen geavanceerde functies voor taakbeheer die teams nodig hebben om een project van begin tot eind te kunnen uitvoeren.

Niet de ideale situatie als je al die ideeën probeert te documenteren die door je heen stromen. 🤷

En hoewel we een aantal goede Workflowy alternatieven hebben genoemd, komt ClickUp op de eerste plaats.🏆

Met ClickUp krijgt u een krachtige Hiërarchie structuur om u te helpen uw werkstroom gemakkelijk te beheren, een Multitask werkbalk die u kunt gebruiken om in bulk wijzigingen aan te brengen, en tonnen integraties voor al uw behoeften.

Dus waarom niet spring vandaag gratis in ClickUp om alles soepel te laten verlopen!