Top 10 vrijgavebeheertools (2024)

Hoe definieer en kies je de beste release management tool? Met zo veel opties op de markt kan het moeilijk zijn om de zoektocht te beperken. Naast het benutten van releaseprocessen in je organisatie om op grote schaal te implementeren, wil je ook een intuïtieve tool die je teams en externe partners regelmatig kunnen gebruiken.

In onze Vrijgavebeheer 101 gids gaan we in op de goede dingen: hoe een releasebeheerproces mislukte releases minimaliseert en de productiviteit verhoogt om te voldoen aan de eisen van de business.

We zijn weer terug en deze keer hebben we de beste release management tools op een rijtje gezet om je te helpen bij je zoektocht naar een oplossing voor de lange termijn. ✨

Hier zijn de top 10 release management tools om de waarde van uw softwareontwikkelingsprocessen en communicatie te maximaliseren!

1. ClickUp

ClickUp is de

1 tool voor agile teams ClickUp is het ultieme productiviteitsplatform voor agile teams om releases bij te houden, samen te werken aan Sprints en al het werk onder te brengen in één tool. Iedereen in een organisatie - release managers, ontwikkelaars, externe partners, veiligheid en HR - kan ClickUp gebruiken om hun werkgebieden te personaliseren.

Met ClickUp kan iedereen taken van dagen tot maanden vooruit weergeven of met een paar klikken gedetailleerde informatie krijgen over de voortgang van een taak. Hier zijn enkele van de meer dan 100 veelzijdige functies van ClickUp die passen bij elke agile en flexibele organisatie DevOps Teams behoeften:

🐱GitHub integratie: Beheer opslagplaatsen, het bijhouden van problemen en technische projecten zonder ClickUp te verlaten (Meer informatie over het bijhouden van projecten)GitHub activiteit!)

👥Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC): Antwoorden op uw vragen overHet veiligheidsbeleid van ClickUp! ClickUp maakt gebruik van door Google geleverde faciliteiten zoals organisatorische eenheden, accounts van gebruikers, gebruikersgroepen en deelbeheer om het beleid voor vrijgavebeheer te volgen

🏃De Sprint ClickApp: Maak gespecialiseerde mappen en lijsten in elke ruimte. Sprint gebruiken taken als items van het werk, zodat u nog steeds voltooien flexibiliteit en toegang tot alle van de krachtige functies van ClickUp-taak hebt

🤝Taak relaties: Koppel gerelateerde taken voor snelle referentie of gebruik ze om essentiële items voor jou en je team te markeren. (Als een Taak Voltooid moet zijn voordat een andere kan beginnen, raden we het gebruik aan vanRelatie afhankelijkheid te gebruiken!)

🤖 Automatisering : Blader door onze bibliotheek of maak een aangepaste release Automatisering. ClickUp's automatiseringstools kunnen taken en mensen toewijzen op basis van criteria, statussen bijwerken, e-mails sturen naar externe partners en nog veel meer!

: Blader door onze bibliotheek of maak een aangepaste release Automatisering. ClickUp's automatiseringstools kunnen taken en mensen toewijzen op basis van criteria, statussen bijwerken, e-mails sturen naar externe partners en nog veel meer! 📈ClickUp Dashboards: Een portfolio toevoegen Dashboard widget voor krachtige inzichten in productreleases, teams of sleutelgegevens in je releaseproces: wat is de gemiddelde duur van de implementatie? Waar gebeuren handmatige taken in elke fase?

💬Commentaar toewijzen: Houd elkaar verantwoordelijk voor kleine to-dos door opmerkingen toe te wijzen die actie vereisen voordat een Taak kan worden afgesloten. Voor gemakkelijke verwijzing verschijnt de naam van de persoon die de opmerking heeft opgelost naast het vinkje

Clips : Een bijlage opnemen en bijvoegenscherm met geluidsopnamen vanuit uw Chrome of Firefox browser. Klik gewoon om op te nemen enClickUp clips voegt de Clip automatisch in je Taak in

: Een bijlage opnemen en bijvoegenscherm met geluidsopnamen vanuit uw Chrome of Firefox browser. Klik gewoon om op te nemen enClickUp clips voegt de Clip automatisch in je Taak in 🤩ClickUp Kanban-borden: Gebruik de drag-and-drop interface om taken in verticale kolommen te rangschikken. Met deMultitask-werkbalkkunt u gemakkelijk meerdere Taken selecteren en zoveel wijzigingen aanbrengen als u wilt. productiviteit winnen!

👉 Leer hoe we ClickUp, Fastlane en GitHub acties om onze Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) te automatiseren!

✅ ClickUp voordelen

❌ ClickUp cons

Niet alle weergaven van ClickUp zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet! 🔮

💸 ClickUp prijzen *Free Forever-abonnement (het beste voor persoonlijk gebruik)

E-mail in ClickUp

Onbeperkt aantal taken en leden

Documenten voor samenwerking

24/7 ondersteuning en meer Unlimited-abonnement (het beste voor kleine teams) $7/member per maand

alles in het Free Forever-abonnement en..._

Weergave van formulieren

Unlimited opslagruimte, dashboards en aangepaste velden

Agile rapportage en meer Business-abonnement (het beste voor middelgrote teams) $12/lid per maand

Alles in het Unlimited-abonnement en...

Aangepaste rapportage

Geavanceerde automatisering, tijdsregistratie en functies voor dashboards

Tijdlijnen, mindmaps en meer

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt voor uw Enterprise werklasten en processen, helpen we u graag met de instelling voor succes!

💬 ClickUp beoordelingen van klanten

G2: 4.7/5 (3.930+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.530+ beoordelingen)

2. Azure-pijplijnen

via Azure Pipelines

Azure Pipelines is een release management tool die in staat is om code geschreven in elke taal te bouwen en te implementeren op elk platform. Gebruikers kunnen een nieuw project aanmaken met een Azure DevOps organisatie en broncode opgeslagen in een versiebeheersysteem om een Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) release pipeline te starten. Als het project een open source project is, krijgen gebruikers tien gratis parallelle jobs om de bouwtijd te versnellen.

✅ Azure Pipelines voordelen

Implementeert tegelijkertijd naar verschillende typen targets

Linux, macOS en Windows agents gehost door Microsoft met volledige ondersteuning voor CI/CD release pipeline

❌ Azure Pipelines nadelen

Moeilijk om de kernmogelijkheden te begrijpen als een gebruiker nieuw is met dit type systeem

Om over te schakelen naar Azure Pipelines als een enkel platform voor projectmanagement, zullen Teams workarounds moeten ontwikkelen of meer diensten moeten toevoegen voor aanpassing

💸 Azure Pipelines prijzen

Azure Pipelines is gratis voor publieke projecten. Voor aangepaste offertes, neem contact op met Azure Pipelines.

💬 Azure Pipelines beoordelingen van klanten

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

3. Jira

via Jira De software Jira van Atlassian is een platform voor het bijhouden van problemen dat code gedurende de hele levenscyclus kan automatiseren met de ingebouwde Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) tool van Bitbucket Cloud, Bitbucket Pipelines of Jira partners. Het ondersteunt ontwikkelingsteams, maar ze moeten integreren met een tool voor projectmanagement zoals Trello (een ander Atlassian-product) om samen te werken met niet-productteams in de hele organisatie.

✅ Jira voordelen

Taken toewijzen of Jira problemen aanmaken rechtstreeks vanuit je pull-aanvraag

Incident rapport Dashboard om problemen met de implementatie van code sneller op te lossen

❌ Jira nadelen

Niet-productteams moeten mogelijk meerdere applicaties gebruiken voor eenvoudig werkbeheer en om al te complexe werkstromen te vermijden

De steile leercurve voor beheerders van Jira om te leren, te implementeren en teamleden te trainen

💸 Prijzen van Jira

Jira heeft een beperkt gratis abonnement. Neem voor aangepaste offertes contact op met Jira.

💬 Beoordelingen van Jira klanten

G2: 4.2/5 (4.490+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (11.270+ beoordelingen)

👉 Bekijk deze eens Jira alternatieven !

4. Chef

via voortgang Chef

De volgende release management tool op onze lijst is Chef, een product uit het portfolio van Progress dat organisatorische afstemming biedt met een standaard tool-set en infrastructuurbibliotheek voor Application, Security en Operations teams. Daarnaast hebben hun business en technische oplossingen deployment automatisering die teams helemaal van ontwikkeling naar productie brengt.

✅ Chef voors

DevOps dashboards voor validatie van infrastructuur en applicaties

Definieer beleidsregels als code om de tijd voor het testen van compliance te verminderen

❌ Chef nadelen

Pas overgenomen door In uitvoering (te vroeg om de ontwikkeling te meten)

Andere release management tools zijn nodig om software releases te voltooien

💸 Chef prijzen

Chef heeft geen gratis abonnement of freemium versie. Neem voor een aangepaste offerte contact op met Chef.

💬 Beoordelingen van Chef klanten

G2: 4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: N/A

5. Ansible

via Ansible

Ansible is een IT-automatiseringsoplossing van Red Hat voor ondernemingen. Teams hebben met één tool de flexibiliteit om Taken over IT-afdelingen en -domeinen heen te automatiseren. Het is eenvoudig te implementeren met behulp van de YAML-taal en werkt door verbinding te maken met je knooppunten en kleine programma's te pushen die geschreven zijn als bronmodellen van de gewenste status van het systeem.

✅ Voordelen van Ansible

Maak "plays", die een bepaalde groep hosts selecteren en Taken toewijzen die ze moeten uitvoeren of rollen die ze moeten vervullen

Splits uw Ansibleinventaris om uw productie op te splitsen op te delen in verschillende groepen machines

❌ Ansible tegens

Geen gratis abonnement of freemium versie

Gebouwd voor een specifiek gebruik (IT-omgeving)

💸 Ansible prijzen

Red Hat Ansible Automation Platform heeft een beperkte proefversie van het product. Neem voor een aangepaste offerte contact op met Red Hat.

💬 Beoordelingen van Ansible klanten

G2: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

6. Plutora

via Plutora

Plutora helpt teams met het verbeteren van software releases door het creëren van voltooide zichtbaarheid en organisatie voor in-house tools en business logica. Het softwareontwikkelingsproces in combinatie met de functies van Plutora (release kalenders en analytische dashboards) haalt het giswerk uit de release. Naarmate teams en releaseprocessen zich ontwikkelen, is Plutora gebouwd om met hen mee te groeien.

✅ Plutora voordelen

Geconsolideerde releasekalender stemt resources over het hele portfolio op elkaar af

Geautomatiseerde rapportage op basis van rollen houdt belanghebbenden op de hoogte van de gezondheid van applicaties en de status van releases

❌ Plutora nadelen

Ervaring met releaseprocessen vereist om te leren, te implementeren en teamleden te onderwijzen

Geen gratis abonnement of freemium versie

💸 Plutora prijzen

Neem voor een aangepaste offerte contact op met Plutora.

💬 Plutora beoordelingen van klanten

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Spinnaker

via Spinnaker

Spinnaker is een open source, multi-cloud platform voor continue levering voor het vrijgeven van software veranderingen. Een Spinnaker-applicatie modelleert het concept van een verzameling diensten (applicaties of microservices). Het is gebouwd om de handmatige last van ontwikkelteams te verlichten met twee kernfuncties: applicatiebeheer en applicatie-implementatie.

✅ Spinnaker voordelen

Biedt implementatie bij meerdere cloud providers, waaronder Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure en meer

Mogelijkheid om de uitvoering van fasen te beperken tot specifieke tijdvensters

❌ Spinnaker nadelen

Hoewel de Spinnaker tool gratis is voor open source projecten, zijn er wel kosten voor ontwikkelaars om te leren en te installeren

Vereist upgrades, meer engineers en onderhoud om te kunnen schalen

💸 Spinnaker prijzen

Spinnaker is gratis.

💬 Beoordelingen van Spinnaker klanten

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: N/A

8. Octopus Uitrollen

via Octopus Deploy

Octopus Deploy, een onafhankelijke leverancier, is een enkel platform voor teams om releasepijplijnen te beheren, de ontwikkeling van software te controleren en runbooks te automatiseren om de releasecyclus op gang te houden. Daarnaast kunnen ontwikkelaars een aangepaste tutorial bouwen voor hun Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) stack.

✅ Octopus Deploy pros

Ondersteunt geavanceerde deploymentpatronen

Consistente release promotie over omgevingen, handmatige goedkeuringen, enaantekeningen bij releases ❌ Octopus Deploy cons

Bug bijhouden, broncontrole en build/CI release automatisering zijn geen beschikbare oplossingen via Octopus Deploy

Dure betaalde abonnementen

💸 Octopus Deploy prijzen

Octopus Deploy biedt een gratis proefversie van 30 dagen en betaalde abonnementen vanaf $50/maand.

💬 Octopus Deploy beoordelingen van klanten

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

9. Digital.ai Uitgave

via Digital.ai Uitgave

Digital.ai Release biedt een releasebeheer- en orkestratieoplossing met behulp van releaseautomatisering om de levering te versnellen en risico's te verminderen. Het is ontworpen om teams op elk niveau van Continuous Delivery-volwassenheid te ondersteunen voor inzicht in de opleveringsprocessen van software van begin tot eind.

✅ Digital.ai Release voors

Geautomatiseerde rapportages en compliance-bewijs voor IT-auditors

Volledig aanpasbare dashboards voor weergave van gegevens uit alle DevOps-tools

❌ Digital.ai Release nadelen

Geen gratis abonnement of freemium versie

De interface is niet gebruiksvriendelijk vergeleken met andere release- en deploymentmanagementtools op deze lijst

💸 Digital.ai Release prijzen

Neem voor een aangepaste offerte contact op met Digital.ai Release.

💬 Digital.ai Release klantbeoordelingen

G2: 4/5 (2 beoordelingen)

Capterra: N/A

10. Jenkins

via Jenkins

Jenkins is een open source server voor automatisering waarmee ontwikkelaars over de hele wereld hun software op een betrouwbare manier kunnen bouwen, testen en uitrollen. Met honderden plugins in het Update Center integreert Jenkins met andere software in de Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) toolchain.

✅ Jenkins pros

Jenkins Pipeline: een suite van plugins die het implementeren en integreren van continuous delivery release pipelines in Jenkins ondersteunt

Bibliotheek van plugins om te werken aan het bouwen van een dynamische toepassing deployment tool

❌ Jenkins nadelen

De interface is niet gebruikersvriendelijk in vergelijking met andere release- en deploymentmanagementtools op deze lijst

Omdat het een community-gedreven tool is, kan het ondersteunen van problemen ingewikkeld zijn

💸 Jenkins prijzen

Jenkins is gratis.

💬 Beoordelingen van Jenkins klanten

G2: 4,4/5 (370+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (380+ beoordelingen)

Dit is de top tien van beste release management tools!

Niet alle release management tools zijn gelijk. Hier zijn de must-have agile functies die essentieel zijn voor het succes van continuous delivery:

Whiteboards voor brainstormsessies en ideeënvorming

Collaboratieve documenten voor SOP's,project briefingsen interne/externe communicatie

Weergaven van team- en individuele werklast om af te stemmen op het ontwikkelingsabonnement

Afhankelijkheid en tijdsinschattingen voor Taaktaken

Ruimtes om workflows van teams te scheiden en toch samen te werken als dat nodig is

Automatiseringen om de handmatige inspanning voor het uitvoeren van eenvoudige Taken te verminderen of te elimineren

Sprint, Kaban-borden en dashboards om agile meetgegevens op één plaats weer te geven

Voortdurende productondersteuning

Inmiddels heb je twee of drie releasetools in gedachten. Maar welke is de meest solide oplossing die niet alleen aansluit op bestaande werkstromen, maar die ook werkt voor zowel technische als niet-technische gebruikers in uw organisatie? 🤔

Laten we eens kort de voordelen doornemen die u kunt verwachten van de juiste release management tool:

Snelle adoptie voor interne teams en externe partners

Verbeterde en gestroomlijnde communicatie tussenTEAMS functieoverschrijdende teams* Automatische statusupdates voor het bijhouden van taken

Betere resource- encompetentiebeheer om talent te behouden

Gedetailleerde release- en implementatiegegevens

Analyse van waardestromen om verbetermogelijkheden aan te wijzen

Zichtbaarheid in werkstromen en knelpunten door real-time rapportage en records management

Software snel en efficiënt verzenden

Opkomende veranderingsambassadeurs om de groei in de loop van de tijd te begeleiden

Een snelle startgids voor het kiezen van een releasebeheertool

Als releasemanager is het niet eenvoudig om tot een beslissing te komen. Bovenop het jongleren met verschillende systemen, projectgroepen en operaties, heb je ook nog "zoek een release management tool" op je lijst staan. 😮‍💨

Wat uiteindelijk het succes zal bepalen is de transformatie die de release management tool zal maken voor je team en projecten. Het goede nieuws is dat dit geen eenpersoonstaak is! Dus hier is een snelstartgids om op de juiste voet te beginnen en uren onderzoek te besparen:

1️⃣ Begin je zoektocht met het herkennen van de problemen die deze release management tool zal oplossen. De mensen die op de tool vertrouwen om hun werk dagelijks Klaar te krijgen en anderen die er regelmatig mee in contact komen zijn de belangrijkste mensen om verbinding mee te maken!

Neem de reacties op in een ClickUp Docs tabel en prioriteer alle onmiddellijke behoeften

3️⃣ Maak een vergelijkingstabel van de beste release management tools en deel deze informatie met teamleiders en de besluitvormers.

Tip: Zoek een kleine groep enthousiaste ambassadeurs die anderen kunnen trainen en motiveren nadat de nieuwe software is geïntroduceerd. Zij kunnen één-op-één ondersteuning bieden die niet voor iedereen mogelijk is.

Houd iedereen op de hoogte van de voortgang van de zoekopdracht via één ClickUp Dashboard

ClickUp voor releasebeheer

Er is een reden waarom gebruikers die Eerder Jira hebben gebruikt en tools gebruikten, zijn overgestapt op ClickUp: ze kunnen al hun doelstellingen in één platform bereiken. Door processen te automatiseren en releasecomplexiteit te minimaliseren, schalen ze sneller en veiliger. Bedrijven wereldwijd zijn dol op de tijd die ze terugkrijgen, de kosten die ze besparen en het concurrentievoordeel dat ze halen uit het gebruik van ClickUp.

Uw zoektocht naar software eindigt vandaag op een goede aantekening