6 sjablonen voor software release notes om de productervaring te optimaliseren

Laten we er meteen mee beginnen: Softwarereleasesjablonen dragen bij aan herhalingssucces. Maar hoe stimuleer je je collega-ontwikkelaars, engineers en productmanagers om sjablonen op een natuurlijke manier over te nemen en te volgen?

Dringende verzoeken, uitdijende apps en slechte teamcommunicatie zijn harde klappers voor de productiviteit en het toevoegen van sjablonen voelt soms als Another Project No One Asked For.

Maar als deze budgetverspillende gebeurtenissen doorgaan, verzwakken de productsnelheid en -levering, en dat is geen realiteit die we voor u willen!

Elk hulpmiddel dat we gebruiken kan onze productiviteit belasten - als er niet goed mee wordt omgegaan. Als we onze ervaring op het gebied van productiviteit kunnen delen om u te helpen bij het organiseren van uw releaseleveringsproces, dan zullen we ons niet inhouden.

Er zijn hier geweldige sjablonen en voorbeelden om uit te pakken. We verkennen vijf sjablonen voor release notes, praktische tips om er voordeel uit te halen en een stap in een dag-voor-dag gids voor het schrijven en publiceren van release notes.

**Wat is een release note voor software?

Software release notes zijn technische documentatie die samen met een nieuwe of bijgewerkte productrelease naar wijzigingen aankondigen , bugfixes en verbeteringen. Je release notes houden gebruikers op de hoogte van waar je team aan heeft gewerkt om aan hun verwachtingen te voldoen. ⚡️

Release notes moeten het antwoord zijn op de basisvraag van je klant: Wat moet ik weten?

Afhankelijk van je branche - entertainment, zakelijk, reizen of sociale netwerken - worden deze publieke release notes over het algemeen verspreid via de volgende kanalen: de website van het bedrijf, blog, in-app meldingen, e-mail, applicatiewinkels en sociale media. Technische documentatie is niet het meest gewild bij klanten (ik kijk naar jou, Algemene voorwaarden), maar release notes hebben hun eigen classificatie. Ze vormen een kennisbank om je klanten de beste ervaring met je product te geven. 💡

Het gebruik van onbekende woorden in je release notes isoleert en verwart klanten. Probeer daarom technisch jargon te vermijden!

Bouw een lopend document in ClickUp om alle vroegere, huidige en toekomstige releaseopmerkingen te organiseren Meer informatie over Documenten Net als een liedje en een dans gaan release notes over voorbereiding, timing en levering.

Ze zijn een directe lijn om gefrustreerde gebruikers te behouden en gebruikers opnieuw te betrekken. Wacht dus niet met het schrijven van release notes tot de avond voor de lanceerdag. ⌛️

Of je organisatie nu in het tweede of het tiende jaar zit, de sjablonen voor release notes variëren van basisdocumentatie tot een productiviteitssuite. Er is dus voor ieder wat wils!

6 gratis sjablonen voor releaseopmerkingen

1. Release Notities Sjabloon door ClickUp

Sjabloon Release Notities door ClickUp

Onze eerste sjabloon voor releaseopmerkingen voor software wordt u aangeboden door ClickUp Docs!

De ClickUp Uitgave-opmerkingen Sjabloon pakketten met plaatshouders voor inhoud en visuele voorbeelden die tot uw beschikking staan om creatieve beslissingen te stimuleren voor een positieve impact op de leeservaring van uw klant.

Hier zijn een paar tijdbesparende (en gratis!) functies van Docs die u geweldig zult vinden naast uw release-inhoud:

Samenwerkingseditor: Markeer teamleden en belanghebbenden met opmerkingen, wijs ze actiepunten toe en zet tekst om in taken die je kunt bijhouden om bovenop je ideeën te blijven zitten

Markeer teamleden en belanghebbenden met opmerkingen, wijs ze actiepunten toe en zet tekst om in taken die je kunt bijhouden om bovenop je ideeën te blijven zitten Kleurgecodeerde banners : Organiseer inhoud en benadruk belangrijke tekst

: Organiseer inhoud en benadruk belangrijke tekst Actiegerichte knoppen : Verbind relevante links met andere productgerelateerde content voor uw klanten om meer te weten te komen

: Verbind relevante links met andere productgerelateerde content voor uw klanten om meer te weten te komen Sticky inhoudsopgave : Spring naar elk deel van uw document met een sticky inhoudsopgave die u blijft volgen terwijl u scrolt

: Spring naar elk deel van uw document met een sticky inhoudsopgave die u blijft volgen terwijl u scrolt Codeblokken : Behoud code-integriteit, leesbaarheid en spatiëring met syntax highlighting

: Behoud code-integriteit, leesbaarheid en spatiëring met syntax highlighting Publiekelijk gedeelde pagina's: Sta zoekmachines toe om de link op te nemen in zoekresultaten en kopieer de insluitcode uit het gedeelte met geavanceerde instellingen

Van idee tot release: prioriteer en plan uw initiatieven, epics en problemen - alles op één plek. 🧑‍💻 Deze sjabloon downloaden

2. Release Train Sjabloon door ClickUp

Een Release Train is een gecoördineerd en gestructureerd proces voor het tijdig en efficiënt leveren van software-updates.

Blijf op de hoogte van uw software-updates met de ClickUp sjabloon voor Release Notes. Onze oplossing van eigen bodem biedt een dynamisch en gebruiksvriendelijk platform voor het beheer van releasetreinen - de georganiseerde en tijdige levering van software-updates. Deze sjabloon voor releaseopmerkingen is ontworpen om uw teams en belanghebbenden op één lijn te houden en garandeert dat iedereen op één lijn zit met de gedeelde doelstellingen.

ClickUp's sjabloon voor releaseopmerkingen maakt het gemakkelijk om de vooruitgang, bugfixes en verbeteringen bij te houden en duidelijkheid te verschaffen over wat er nieuw beschikbaar is in elke productversie. Door een beknopte en nuttige uitsplitsing van elke softwarerelease te bieden, helpt ClickUp uw team effectief te communiceren over het werk dat is gedaan en plannen te maken voor de komende taken.

Bovenop software-updates blijven hoeft geen uitdaging te zijn. Met ClickUp's sjabloon voor releaseopmerkingen kunt u een voorspelbaar releaseschema aanhouden, zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de voortgang en weten wat ze kunnen verwachten. Of u nu een ontwikkelaar bent die de details van een software-update documenteert, of een projectmanager die toeziet op de soepele uitrol van updates, onze sjabloon kan effectief aan uw behoeften voldoen. Deze sjabloon downloaden

3. MS Word Sjabloon Release Notities

via Voorbeeldsjablonen Je leert het een en ander over een traditionele opmaak van een release note met de sjabloon van Microsoft Word! Dit is een goed voorbeeld van consistent taalgebruik waar je naar wilt streven bij het schrijven van release notes. (Hierover later meer!) Deze sjabloon downloaden

4. Sjabloon voor productvrijgave-notities

via Kipwise De volgende sjabloon van Kipwise is nog een voorbeeld van goede release notes om updates met klanten te communiceren. Als je op zoek bent naar een kant-en-klaar sjabloon om naar je technisch schrijver of productmanager om release notes te schrijven, hebben ze een schets waarmee ze meteen aan de slag kunnen. Deze sjabloon downloaden

5. MS Word-publicatienota's sjabloon

via Voorbeeldsjablonen Deze sjabloon voor aantekeningen bij de volgende release in Microsoft Word is een bewerkbaar document met een speciale releaseopmerkingensectie voor elk hoofdonderwerp: Inleiding, Belangrijkste wijzigingen, Configuratie-opmerkingen en Bekende problemen.

We hebben al besproken waarom je technisch jargon bij elke gelegenheid moet vermijden. maar_ als je software ontworpen is voor productenthousiastelingen die de technische termen volgen, zal deze sjabloon je laten zien hoe je je release notes kunt organiseren voor leesbaarheid en flow.

(Zie je, er is voor elk wat wils op deze lijst!) Deze sjabloon downloaden

6. Sprint Release Notities Sjabloon

via Voorbeeldsjablonen Last but not least, dit invul-sjabloon beschrijft alle belangrijke onderdelen van een release-document. Volledige disclaimer, dit sjabloon is...veel...vooral als klanten liever elk woord lezen. (Spoiler: dat doen ze niet!) Maar laat dat je niet afschrikken.

De plaatsaanduidingen zijn precies wat een goed sjabloon voor release notes nodig heeft om het giswerk weg te nemen van "Wat moet hier komen?" We kunnen nooit onderschatten hoe vergeetachtig we kunnen zijn over de kleine details, hoeveel product release notes we ook hebben uitgebracht! Deze sjabloon downloaden

Releaseopmerkingen schrijven

Als u ooit nieuwsgierig bent geweest naar ClickUp, is het eerste wat u moet weten het ondersteunen van ontwikkelingswerk is onderdeel van wie wij zijn.

De meeste agile teams in hybride of bijna volledig externe werkomgevingen gaan door fases met pieken en dalen in productiviteit. Fouten worden herhaald, systemen worden opgezet, en dan komt er iets dat alles op zijn kop zet. Je teamleden zijn meesters in zelforganisatie, maar je weet dat er een betere manier is om productiviteitsbelemmeringen weg te nemen, zodat ze zich kunnen concentreren op het werk dat ze moeten doen.

Maak groepen mensen in ClickUp om eenvoudig taken toe te wijzen, te vermelden in opmerkingen of toe te voegen als watchers

Hoewel er geen toverstokje is om deze veelvoorkomende problemen te laten verdwijnen, zijn tools zoals ClickUp ontworpen om de kracht van workflowaanpassing in de handen van teams te leggen.

En productteams gebruiken ClickUp graag omdat ze op hoog niveau inzicht hebben in meerdere teams of de gedetailleerde details van een project of afhankelijkheid krijgen wanneer dat nodig is.

Voor ClickUp was het gewoon gekkenwerk. We verscheepten iets en moesten rollbacks doen omdat de functie te veel bugs had en niet goed gepland was. Het aantal gerapporteerde bugs is enorm gedaald en ClickUp helpt ons om veel problemen te voorkomen.

Raúl Becerra, productmanager bij Atrato

We willen dat uw proces voor het maken van release notes een intuïtieve tool is voor het beheren van cross-functionele projecten en het verwijderen van onnodige rompslomp Zoom vergaderingen uit ieders agenda!

In deze handleiding bekijken we het samenwerkingsproces voor een hybride organisatie om interactieve release notes te schrijven in vijf dagen. 🗓

Wijs opmerkingen toe als actie-items en bespaar tijd met deelbare schermopnamen

Dag 2: Uw release notes opstellen en ontbrekende of onduidelijke items opvolgen

Nu het belangrijkste evenement: het schrijven van de releaseopmerkingen! Met ClickUp's sjabloon voor releaseopmerkingen kunnen medewerkers aan het document in realtime bewerken en individuele personen of groepen @noemen tijdens een writer's block. ✍️

Must-haves voor uw release notes zijn onder andere:

Documentnaam, datum en versienummer : Een versienummer is een reeks getallen met cijfers achter de komma die zowel interne als externe gebruikers aangeeft welke softwareversie actueel is. Als het cijfer uiterst links achter de komma toeneemt, betekent dit dat er een grote software-update is. De getallen rechts van de komma duiden op kleine updates

: Een versienummer is een reeks getallen met cijfers achter de komma die zowel interne als externe gebruikers aangeeft welke softwareversie actueel is. Als het cijfer uiterst links achter de komma toeneemt, betekent dit dat er een grote software-update is. De getallen rechts van de komma duiden op kleine updates Feature namen, beschrijvingen en updates : Dit is directe informatie die je kunt halen uit taken die de teams hebben voltooid

: Dit is directe informatie die je kunt halen uit taken die de teams hebben voltooid Visuele inhoud : Schermafbeeldingen, video's en GIF's helpen klanten om wijzigingen in de software beter te volgen en te leren kennen

: Schermafbeeldingen, video's en GIF's helpen klanten om wijzigingen in de software beter te volgen en te leren kennen Relevante links: Elke sectie moet een korte samenvatting zijn met links naar diepgaande helpartikelen

Gebruik een sleep-en neerzet actie om eenvoudig je release-inhoud te organiseren

Een agile workflow in ClickUp maakt het zoeken naar informatie overbodig. Als u bezig bent met het schrijven van release notes, zult u voortdurend dingen uit taken moeten opzoeken. Daarom zal de functie Relaties in ClickUp uw nieuwste obsessie worden.

Koppel eenvoudig uw release notes-document aan release-gerelateerde bronnen vanuit uw werkruimte. Verwijzingen worden niet langer een karwei, maar een productiviteitsboost met ClickUp!

Vermeld en koppel taken en Documenten aan referentie-informatie en actie-items

Dag 3: Markeer belanghebbenden voor beoordeling en goedkeuring in het release notes document

Nadat alle openstaande punten zijn opgelost, de opmaak is voltooid en de tekst is gecontroleerd, is het tijd voor de beoordeling door de belanghebbenden! 🔍

Je kunt ervoor kiezen om een opmerking toe te voegen aan het document om belanghebbenden te waarschuwen of om ze de directe URL te sturen als ze niet in je Workspace zijn. Dit voorkomt dat er meerdere kopieën naar verschillende mensen worden gestuurd.

Gebruik opmerkingen in ClickUp Docs om belangrijke tekst ter beoordeling aan te geven

Dag 4: Releasematerialen voltooien en goedkeuren

Om iedereen betrokken te houden in de uren voorafgaand aan de release is transparante communicatie nodig. Voer in: Chat in ClickUp!

Chat vervangt Slack threads en eenmalige e-mails om de resterende vragen en last-minute verzoeken te stroomlijnen.

Maak een speciale chatweergave voor al het werk dat u in ClickUp nodig hebt

Dag 5: Verspreid release notes naar alle kanalen

Wanneer de releasemanager bevestigt dat de software-updates naar productie zijn gepusht, is het tijd om de release notes te publiceren! 🎉

Na een welverdiend teamfeest is het tijd om vooruit te kijken naar de volgende release. Ga terug naar Day One en herhaal het proces met uw aangepaste sjablonen opnieuw!

via ClickUpdates versie 2.143 U zorgt voor uw klanten, maar wie zorgt er voor u?

We hebben u een aantal dingen gegeven om over na te denken, maar u hoeft dit proces niet alleen uit te werken! Soms hebben we een frisse blik nodig om ons betere, veiligere en kosteneffectieve manieren te laten zien om ons werk te doen.

