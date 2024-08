10 gratis sjablonen voor technische documentatie

Je hebt een nieuwe stofzuiger gekocht: hij is mooi, hij is geweldig, hij heeft de meest geavanceerde functies en je kunt niet wachten om hem te gebruiken.

Niet zo snel!

Meteen nadat je hem uit de doos hebt gehaald, kom je er niet achter hoe je hem aan moet zetten. Je grijpt naar de technische documentatie die bij het product zit, maar kunt die helemaal niet ontcijferen. Je opwinding verandert in wanhoop (en zelfs spijt) als je probeert om dat ding te laten werken. šŸ«£

Of je nu huishoudelijke apparaten maakt of software ontwikkelt, je wilt nooit dat gebruikers zich verloren en verward voelen over de functionaliteit van je product.

Het schrijven van duidelijke en beknopte technische softwaredocumentatie is absoluut noodzakelijk om klanten te ondersteunen en servicetickets te verminderen. Bovendien is het ook intern nuttig, vooral voor het trainen van nieuwe medewerkers, het handhaven van de kwaliteit van producten of diensten, het oplossen van problemen en het opbouwen van kennisbanken.

In dit artikel bespreken we de beste sjablonen voor technische documentatie om je producten gedetailleerd te beschrijven en je teams en eindgebruikers tevreden en geĆÆnformeerd te houden.

Wat is een sjabloon voor technische documentatie?

Technische documentatie wordt meestal geassocieerd met handleidingen die gebruikers helpen te begrijpen hoe ze een product moeten gebruiken en die details geven over de functies van het product. Maar dat is slechts Ć©Ć©n van de doelen.

Technische documentatie is een essentieel intern hulpmiddel, omdat het vele teams dient, van softwareontwikkeling en marketing tot verkoop, kwaliteitsborging, en andere teams

klantenservice

. Om het document effectief te laten zijn, moet het gedetailleerd maar beknopt zijn, en het kan een uitdaging zijn om dit te bereiken.

Gebruik ClickUp Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en met elkaar te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeƫn met uw team

Een goede sjabloon voor technische documentatie biedt het kader voor het beschrijven van de functies en het gebruik van uw product. Het helpt u

op de juiste koers te blijven en te focussen

op relevante, verteerbare informatie zonder de lezer te overweldigen.

Een sjabloon voor technische documentatie van goede kwaliteit dient als biografie van je product. Je kunt gedefinieerde secties verwachten om productdetails en -kenmerken te presenteren. Het geschreven spoor kan productkennis bewaren voor toekomstige werknemers EN mogelijk wettelijke en aansprakelijkheidsbescherming bieden.

Wat zijn de verschillende soorten technische documentatie?

Ongeacht uw doelgroep en bedrijfstak zijn enkele van de meest voorkomende soorten technische documentatie voorbeelden:

Gidsen voor gebruikers (handleidingen) : Bestemd voor eindgebruikers en bedoeld om productkenmerken, onderdelen en gebruik duidelijk en methodisch te beschrijven

: Bestemd voor eindgebruikers en bedoeld om productkenmerken, onderdelen en gebruik duidelijk en methodisch te beschrijven Reparatiehandleidingen : Lopen gebruikers door het proces van het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen

: Lopen gebruikers door het proces van het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen API-documentatie : Beschrijft een toepassingsprogrammaverbinding (API) in detail, voornamelijk voor spec-driven professionals. Het bevat instructies voor het gebruik van en integratie met een API

: Beschrijft een toepassingsprogrammaverbinding (API) in detail, voornamelijk voor spec-driven professionals. Het bevat instructies voor het gebruik van en integratie met een API Release-opmerkingen : Geven gedetailleerde beschrijvingen van functies van softwareproducten en bevatten meestal bugfixes of updates

Kennisbank documentatie : Online bibliotheek met how-to gidsen, antwoorden op FAQ's, instructies voor het oplossen van problemen en andere productgerelateerde informatie om eindgebruikers te helpen de gegevens te vinden die ze nodig hebben

: Online bibliotheek met how-to gidsen, antwoorden op FAQ's, instructies voor het oplossen van problemen en andere productgerelateerde informatie om eindgebruikers te helpen de gegevens te vinden die ze nodig hebben Procedurehandleidingen: Het overzicht van de noodzakelijke stappen die medewerkers helpen bij het voltooien van een proces of taak

10 gratis sjablonen voor technische documentatie

We hebben tientallen sjablonen uitgekamd om

technische documentatie te maken

en selecteerde de top 10 om je te helpen details over je product onder woorden te brengen zonder de focus te verliezen. Bekijk ze en vind de beste oplossing voor u, of het nu gaat om het maken van technische documentatie voor intern gebruik of om eindgebruikers te helpen uw product te leren kennen. šŸ’Ŗ

1. ClickUp Product Briefing Document Sjabloon

Als u ervoor wilt zorgen dat de

productontwikkelingsproces

moet je je team de wapens in handen geven om de golven te bedwingen. šŸŒŠ

De

ClickUp Product Briefing Document Sjabloon

helpt u bij het definiƫren van doelstellingen, schetst de kenmerken van uw product en zorgt voor consistentie over de hele linie. Het is een voorbereid ClickUp Doc met secties voor elk aspect van uw product.

Wat is een

ClickUp Documenten

?

Het is de unieke functie van het platform waarmee u kunt creƫren, beheren, samenwerken en

documenten kunt bewerken

met je collega's en gasten, zodat je informatie centraliseert-technische documenten of niet! U en andere gebruikers (inclusief uw technische medewerkers) kunnen de Docs in realtime bewerken, opmerkingen achterlaten, ze aan taken koppelen en uw revisieproces in een handomdraai organiseren.

Deze specifieke sjabloon voor procesdocumentatie wordt geleverd met vier secties:

2-Pager: Laat zien hoe uw product klantproblemen oplost en schetst uw doelen Releaseplan: Breekt de productlancering in mijlpalen om het perfecte productreleaseplan op maat te maken Functionele specificaties: Definieert de gebruikerspersonage en hoe uw product hen helpt problemen op te lossen. Het beschrijft ook de productfuncties in detail Appendices: Bevat extra informatie en nuttige bronnen die de samenwerking bevorderen

De sjabloon kan ook dienen als

document met productvereisten

dankzij de aanpasbaarheid.

2. ClickUp sjabloon voor productpositionering

De ins en outs van uw product kennen is van vitaal belang om te bepalen wat het onderscheidt van de concurrentie en hoe u het op de markt kunt positioneren. De

ClickUp sjabloon voor productpositionering

helpt u de sterke punten van uw product te bepalen, doelklanten te identificeren en de beste positioneringsstrategie te ontwikkelen. āœØ

Gebruik de sjabloon door het formulier in te vullen in de Product Positioneringsbeoordeling. Verzamel informatie over de unique selling points van uw product en de uitdagingen die het helpt overwinnen. Het formulier is bewerkbaar, dus u kunt het aanpassen aan de doelstellingen en het werkterrein van uw bedrijf.

Als u hulp nodig hebt bij het maken van het formulier, gebruik dan

Klikken AI

-De eersteklas schrijfassistent van het platform. Deze helpt u om al uw technische documenten specifiek op uw behoeften af te stemmen.

De informatie uit het formulier wordt automatisch overgebracht naar de Productlijstweergave. Deze weergave geeft je een gecentraliseerde hub voor het beheren van al je producten door voor elk product een aparte taak aan te maken.

Taken worden gegroepeerd op basis van hun status-planning, in uitvoering, in beoordeling, enz.-maar u kunt dit criterium wijzigen door op "groeperen op" te drukken in de rechterbovenhoek van het scherm.

De Product Positioneringskaartweergave is een ClickUp Whiteboard-een digitaal canvas dat geschikt is voor samenwerking en

brainstormen

. In deze weergave visualiseer je de positie van je product ten opzichte van de concurrentie.

Met een beetje aanpassingen kan deze sjabloon dienen als basis voor het schetsen van

projectvereisten

voor de productlancering.

3. ClickUp Prijs Sjabloon

De prijs van uw product is geen raadspelletje-u kunt niet zomaar een prijs kiezen op basis van hoeveel geld u wilt verdienen (hoewel dat geweldig klinkt). Je moet goed naar je concurrentie kijken en je bewust zijn van de tastbare waarde van je product, en de

ClickUp sjabloon voor productprijzen

kan daarbij helpen.

Met deze sjabloon kunt u nauwkeurige prijsstrategieƫn ontwikkelen, prijzen aanpassen en voorraden beheren in uw technische documenten en via deze twee weergaven:

Producten per categorie: Toont al je producten met hun details, zoals merk, SKU (voorraadhoudende eenheid), typen technische documentatie en grootte. Bewerk deze Aangepaste velden op basis van de aard van uw product WeergaveProducten op merk: Groepeer uw producten op merk en geef hun prijzen weer. Als u deze weergave wilt bewerken, wijzigt u de volgorde van de kolommen en werkt u de aangepaste velden bij zodat de gewenste informatie direct beschikbaar is

Telkens wanneer u de informatie over een product in de ene weergave wijzigt, wordt de andere weergave automatisch bijgewerkt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over onregelmatigheden in technische documenten.

4. ClickUp Bedrijfsprocessen Document Sjabloon

Uw team moet als Ć©Ć©n team werken om geweldige resultaten te behalen, en dit is onmogelijk als uw bedrijfsprocessen niet goed georganiseerd en transparant zijn. De

ClickUp Document Sjabloon Bedrijfsprocessen

opslag

procesdocumentatie

op ƩƩn plek en biedt consistentie en ruimte om inefficiƫnties op te sporen en te verhelpen.

Dit is een documentsjabloon, wat betekent dat het niet meerdere weergaven heeft, maar kant-en-klare secties. Uw enige taak is om relevante informatie toe te voegen over een specifiek bedrijfsproces-van het doel tot de benodigde tools en procedures-en duidelijke richtlijnen te creƫren voor uw team.

Laten we zeggen dat je je medewerkers wilt laten zien hoe ze verlof kunnen aanvragen. Het proces is heel eenvoudig:

Je voegt details toe over goedkeuringen van aanvragen, verantwoordelijkheidslijnen en platforms voor het indienen van aanvragen (indien nodig voeg je het wachtwoord voor het geselecteerde platform toe) Vervolgens demonstreer je de stapsgewijze procedure voor het indienen van het verzoek Je teamleden kunnen deze stappen volgen om verlof aan te vragen en miscommunicatie en fouten te voorkomen

Voeg gerelateerde documenten, afbeeldingen of tekeningen toe in het laatste gedeelte en centraliseer je kennisbank. Zodra je het sjabloon voor procesdocumentatie hebt voltooid, kun je relevante teamleden toevoegen en hen de schat aan informatie laten verkennen.

5. ClickUp proces en procedures sjabloon

Goed gedefinieerde bedrijfsprocessen en -procedures zijn als de jokerkaart van uw team - ze verhogen de efficiƫntie, verlagen het risico op misverstanden en doen wonderen voor de samenwerking en het welzijn van uw team

teamcommunicatie

. šŸƒ

De

ClickUp Proces en Procedures Sjabloon

hiermee kunt u stapsgewijze instructies maken voor terugkerende taken en relevante informatie centraliseren. Als u alles op een rijtje hebt, kunt u knelpunten opsporen en uw processen bijwerken.

Dit is nog een Whiteboard sjabloon op onze lijst-de Process Flowchart weergave laat je vormen slepen en neerzetten om elke fase van je processen te visualiseren. Laat plakbriefjes achter met extra informatie en houd iedereen op dezelfde pagina.

Als je niet zo'n visueel type bent, zul je de Documentatielijst-weergave leuk vinden, waarmee je alle processen en procedures kunt schetsen. Standaard worden ze gegroepeerd per afdeling, maar je kunt dit altijd aanpassen aan je behoeften. Deze weergave biedt een fantastische functie: het Aangepaste veld Voltooiingspercentage, waarmee u kunt zien hoeveel procent van het werk aan de documenten is gedaan. āœ”ļø

Een andere beschikbare weergave is het Documentfaseplan, dat je taken in kaarten verandert en ze groepeert volgens hun fase. Je kunt eenvoudig kaarten van de ene fase naar de andere slepen.

De laatste weergave is de Tijdlijn-gebruik deze om inzicht te krijgen in de duur van processen en procedures per dag, week of maand.

6. ClickUp Proces in kaart brengen sjabloon

Met de

ClickUp Proces in kaart brengen sjabloon

zult u geen moeite hebben om de processen te begrijpen, de stappen te definiƫren en verbeterpunten te identificeren.

Deze sjabloon is een te-doen-lijst die u kunt koppelen aan andere sjablonen en taken, daarom noemt ClickUp het een taaksjabloon . De lijst bestaat uit 22 subtaken die je helpen bij het visualiseren en definiƫren van een proces voor je team.

De eerste stap (deeltaak) is het selecteren van de

proces dat u in kaart wilt brengen

en de laatste is het implementeren ervan. Daartussenin vind je stappen zoals het identificeren van teamleden, het opstellen van een tijdlijn en het identificeren van problemen met het huidige proces. Zodra je een subtaak hebt voltooid, streep je die van je lijst af om het overzichtelijk te houden.

Je kunt het volgende toevoegen

to-do lijsten

bestanden bijvoegen en notities achterlaten binnen elke subtaak.

ClickUp

laat je ook taakafhankelijkheden creƫren in slechts een paar klikken - bepaal gewoon welke subtaken eerst moeten worden voltooid om workflows te optimaliseren. Er is ook een optie om de tijd bij te houden die aan elke subtaak wordt besteed, wat handig is voor projectmanagers.

7. ClickUp bron documentatie SOP sjabloon

Wilt u digitale stapels brondocumentatie organiseren? De

ClickUp SOP-sjabloon voor brondocumentatie

helpt u het proces van het documenteren van bronnen te standaardiseren.

De voorgemaakte secties van deze sjabloon helpen u om de stappen voor het verzamelen en beheren van brondocumentatie te schetsen, zodat alle teamleden een gestandaardiseerde aanpak volgen. Dit verbetert de efficiƫntie en laat geen ruimte voor fouten of misverstanden.

De sjabloon is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken, omdat je alleen relevante informatie hoeft toe te voegen door de bijgeleverde instructies te volgen. Je begint met de algemene dingen - het doel en de reikwijdte van de standaardwerkwijze.

De Procedure sectie is waar jij en je team het meest geĆÆnteresseerd in zijn. In dit gedeelte zet je de stappen uiteen voor het standaardiseren van de processen voor brondocumentatie. Je kunt ook afbeeldingen toevoegen om je teamleden een visueel voorbeeld te geven van wat ze moeten doen.

In het gedeelte Gerelateerde bronnen kun je relevante documenten en links bijvoegen die het standaardisatieproces ondersteunen en je medewerkers helpen om het moeiteloos te implementeren.

8. Kennisbankartikel Sjabloon van Hubspot

De Knowledge Base Article Template van Hubspot helpt je relevante en gedetailleerde artikelen voor je klanten te maken en neemt de last van je klantenserviceteam weg

De kennisbank artikelen verlichten de last van je customer support team en helpen je gebruikers om problemen in een mum van tijd op te lossen. Gezien het belang ervan, kan het samenstellen van kwalitatieve kennisbankartikelen een uitdaging zijn. Gelukkig hoeft dit niet het geval te zijn, dankzij het Knowledge Base Article Template van Hubspot.

Deze

Google-document

sjabloon helpt

productmanagers

en

technische schrijvers

hoogwaardige kennisbank creƫren

artikelen met relevante en beknopte informatie.

De sjabloon is een plezier om in te werken - de benodigde secties zijn al aanwezig, samen met de instructies over wat u in elk van deze secties moet opnemen.

Bijvoorbeeld, de Common Causes/Issues sectie begeleidt je om te bedenken waarom iemand het artikel zou willen lezen. Deze aanpak helpt je om in de schoenen van je klanten te gaan staan, vanuit hun perspectief te schrijven en beter op hun behoeften in te spelen.

De sjabloon bevat alles van het schetsen van problemen tot het bieden van oplossingen en tactische overzichten. Je hebt zelfs ruimte om video walkthroughs en gerelateerde artikelen op te nemen en de mening van klanten te vragen of de oefening nuttig was.

De sjabloon is aanpasbaar, dus je kunt bestaande secties bewerken of verwijderen en nieuwe secties toevoegen om ze af te stemmen op de aard van een product of het beleid van je bedrijf.

9. Werknemershandboek sjabloon door Almanac.io

Het sjabloon voor het werknemershandboek van Almanac.io beschrijft de richtlijnen die elk personeelslid moet volgen

Handboeken voor werknemers

worden misschien niet beschouwd als technische documentatie in de traditionele zin, maar ze geven cruciale richtlijnen voor uw personeel en zijn van vitaal belang voor het onderhouden van duidelijke communicatie en het voorkomen van misverstanden.

De Employee Handbook Template van Almanac.io helpt je bij het maken van een gedetailleerd handboek dat onduidelijkheden opheldert en ervoor zorgt dat je personeel het beleid, de strategieƫn en het doel van je bedrijf begrijpt.

Deze online template biedt secties die alles behandelen wat je werknemers moeten weten. Naast algemene informatie zoals bedrijfswaarden, structuur en organigrammen, gaat de sjabloon ook dieper in op specifieke zaken zoals kledingvoorschriften en het gebruik van bedrijfsauto's.

Elke sectie wordt geleverd met instructies over hoe deze in te vullen. Als sommige secties niet zinvol zijn voor jouw bedrijf, kun je ze verwijderen en nieuwe toevoegen die het beste passen bij je eigen technische documentatieproces.

Deze sjabloon ondersteunt online samenwerking, dus je kunt relevante teamleden uitnodigen om samen te werken aan het perfecte werknemershandboek. šŸ¤

10. Technisch Documentatie Sjabloon van Template.net

Het sjabloon voor technische documentatie van Template.net kan je helpen bij het maken van gedetailleerde productgerelateerde documenten voor je team

Technische documentatie schrijven

vereist aandacht voor detail - als je Ć©Ć©n ogenschijnlijk klein dingetje mist, kan je hele document zijn doel verliezen. Het proces is veel gemakkelijker als je een uitgebreid voorbeeld hebt om je te begeleiden, en dat is waar het bij het sjabloon voor technische documentatie van Template.net allemaal om draait!

Het sjabloon is niet echt een sjabloon, het is een voorbeeld van hoe technische documentatie eruit zou moeten zien. Het omvat alles, van algemene informatie zoals het doel en de reikwijdte tot details zoals systeemdocumentatie en duurzaamheid.

Het heeft misschien geen geavanceerde samenwerkingsfuncties, maar het schept wel de voorwaarden voor het maken van technische documentatie en

projectdocumentatie

waar je team met vertrouwen op kan vertrouwen.

Sjablonen voor technische documentatie: Docs of het is niet gebeurd!

De perfecte balans vinden tussen gedetailleerde en gemakkelijk leesbare technische documentatie kan een uitdaging zijn. De sjablonen in de lijst helpen je daarbij - ze zorgen ervoor dat je inhoud relevant en to the point is, terwijl je meer dan genoeg ruimte hebt om de sterke punten van je product te beschrijven.

Vind je onze sjablonen en deze voorbeelden van technische documentatie interessant? Er is nog meer!

Verken

1000+ sjablonen in ClickUp's bibliotheek

en degene vinden die passen bij uw bedrijfsvoorkeuren en

teamdynamiek

perfect. šŸ’—