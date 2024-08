10 beste software voor technische documentatie in 2024

Goede technische documentatie is als een superkracht voor je product. Het stelt je team in staat om wijzigingen bij te houden en procesdocumentatie maken . Maar technische documentatie maken en up-to-date houden kan vervelend zijn.

De juiste software voor technische documentatie kan het verschil maken in dit proces. Of je nu eenvoudige handleidingen of complexe kennisbanken maakt, technische documentatiesoftware helpt je om duidelijke, beknopte en gebruikersvriendelijke documenten te maken.

Veel van deze oplossingen kunnen zelfs je documentatie-workflow automatiseren, waardoor je team tijd vrijmaakt om zich te richten op het bouwen van het volgende grote project in plaats van uren te besteden aan het schrijven van technische documentatie.

Lees meer informatie over technische documentatiesoftware, wat je moet zoeken in de beste oplossingen voor technische documentatiesoftware en de 10 best beoordeelde opties!

Wat is software voor technische documentatie?

Software voor technische documentatie helpt je bij het maken en beheren van documenten die uitleggen hoe je een product of dienst gebruikt. Een technisch document kan een gebruikershandleiding, een programmeerinterface van een toepassing, een kennisbank of een wiki zijn.

Verschillende industrieën gebruiken software voor technische documentatie, waaronder softwareontwikkelaars, hardwarebedrijven en afdelingen voor informatietechnologie. Het maakt gebruikers efficiënter in het werken met een product of dienst. En het helpt gebruikers bij het oplossen van problemen, wat een win-win situatie is voor gebruikers en makers.

Met technische documentatie kunt u gebruikers helpen beter te begrijpen hoe ze autonoom het beste uit uw product of service kunnen halen, waardoor de druk op uw interne resources afneemt en uw onboarding- of probleemoplossingsprocessen worden begeleid.

Het kiezen van de juiste software is essentieel voor het technische documentatieproces. Als je op zoek bent naar de beste software voor technische documentatie, ga dan op zoek naar tools die het volgende bieden:

Gemakkelijk te gebruiken interfaces: De technische documentatiesoftware die je kiest moet gemakkelijk te gebruiken zijn, vooral als je teamleden hebt die bijdragen aan de documentatie en die misschien niet veel technische expertise hebben

De technische documentatiesoftware die je kiest moet gemakkelijk te gebruiken zijn, vooral als je teamleden hebt die bijdragen aan de documentatie en die misschien niet veel technische expertise hebben Functies voor samenwerking : Detechnisch documentatieproces is zelden een klus voor één persoon. Zoek naar een kennismanagementtool waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd documentatie kunnen bewerken, inclusief het toevoegen van commentaar

: Detechnisch documentatieproces is zelden een klus voor één persoon. Zoek naar een kennismanagementtool waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd documentatie kunnen bewerken, inclusief het toevoegen van commentaar Veel aanpassingsmogelijkheden: Geen twee technische documenten zien er hetzelfde uit, en dat is goed. Uw documentatie moetuw merk weerspiegelen en in lijn zijn met de esthetiek van uw bedrijf, waarbij rijke tekst, multimedia en verschillende manieren om uw document te structureren mogelijk zijn

Geen twee technische documenten zien er hetzelfde uit, en dat is goed. Uw documentatie moetuw merk weerspiegelen en in lijn zijn met de esthetiek van uw bedrijf, waarbij rijke tekst, multimedia en verschillende manieren om uw document te structureren mogelijk zijn Robuuste integratiemogelijkheden: Hoe meer een hulpmiddel voor technische documentatie kan worden ingepast in uw bestaande technologie, hoe waardevoller het zal zijn. Zoek naar tools die integreren met andere apps in uw softwareontwikkelingsproces, zoals contentmanagementsystemen of tools voor projectmanagement en communicatie

Hoe meer een hulpmiddel voor technische documentatie kan worden ingepast in uw bestaande technologie, hoe waardevoller het zal zijn. Zoek naar tools die integreren met andere apps in uw softwareontwikkelingsproces, zoals contentmanagementsystemen of tools voor projectmanagement en communicatie Uitgebreide publicatiemogelijkheden: De beste softwaredocumentatietools stellen je in staat om documentatie op verschillende manieren te publiceren met online en offline opties. Dat kan betekenen dat je technische documentatie in een privé domein host, als PDF afdrukt of andere deelbare opties gebruikt

Veel technische documentatiesoftware biedt gratis abonnementen of proefperioden. Dit is geweldig om de software te testen, zodat je technisch schrijvers het kunnen uitproberen en zien hoe het past in de werkstroom van je team .

Gebruik ClickUp's Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeën met uw team

ClickUp heeft een heleboel functies die het een fantastisch hulpmiddel maken voor projectmanagement en een droom voor technische schrijvers. ClickUp Documenten is de perfecte plaats om uw technische documentatie op te bouwen, zodat u uw documenten kunt verbinden met werkstromen en taken om het documentatieproces te versnellen. De rich text editor geeft u tal van aanpassingsmogelijkheden en de intuïtieve gebruikersinterface zorgt ervoor dat u in een mum van tijd door documenten heen kunt navigeren.

Meer hulp nodig? Bekijk de ClickUp AI interface, waarmee u kopij naar behoefte kunt samenvatten, uitbreiden of inkorten.

ClickUp beste functies

Talrijke sjablonen om uw documentatie een vliegende start te geven, of u nu handleidingen voor gebruikers, documentatie van broncode of productdocumentatie schrijft

AI-functies om uw schrijfproces te versnellen, inclusief handige hulpmiddelen voor het samenvatten van documenten of het uitbreiden van secties in uw documentatie

Uitgebreid functies voor samenwerking zodat teams tegelijkertijd aan documentatie kunnen werken, inclusief het achterlaten van opmerkingen of het maken van aangepaste Dashboards

ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar als betaalde optie, dus als u uw abonnement gratis wilt houden, zult u uw documenten zonder AI-hulp moeten schrijven

Niet alle robuuste functies van ClickUp zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per ClickUp-werkruimte lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. ProProfs Kennisbank

Via ProProfs kennisbank ProProfs Knowledge Base is software in de cloud waarmee u gemakkelijk technische documentatie kunt maken en publiceren. Met de uitgebreide editor kunt u tekst formatteren en afbeeldingen, video's en stukjes code aan uw document toevoegen.

ProProfs Knowledge Base integreert naadloos met verschillende tools die u misschien al in uw technische stack hebt, zoals Google Drive, Microsoft Office en Salesforce, waardoor het proces van het samenstellen en creëren van technische documentatie wordt vereenvoudigd. Met het platform kunt u documenten exporteren in verschillende formaten, waaronder PDF, Markdown-bestanden en HTML, zodat u uw documentatie gemakkelijk kunt delen of publiceren als website.

ProProfs Knowledge Base beste functies

Geweldige content auteurstools voor het toevoegen van afbeeldingen, video's en code snippets om meer boeiende en nuttige documentatie te maken

Geavanceerde zoekfunctie voor gebruikers om snel de informatie te vinden die ze nodig hebben

Geweldige integratieopties om eenvoudiger documentatie samen te stellen

ProProfs Knowledge Base limieten

Het platform heeft niet veel ingebouwde functies voor automatisering, dus het kan zijn dat u veel werk zelf nog moet doen

ProProfs Knowledge Base prijzen

Free: voor maximaal 25 artikelen

Business: $29,99/maand voor 100 artikelen per maand

Aangepast domein en white label: $30/maand

ProProfs Kennisbank beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

3. Nuclino

Via Nuclino Nuclino is een cloudgebaseerd samenwerkingsplatform en krachtige documentatieoplossing. Het platform fungeert als een centrale hub en kennisbeheertool, en geeft je team een plek om te beginnen met het samenstellen van technische documentatie. De real-time samenwerking tools en opties voor gestructureerde content maken het onderscheidend.

Nuclino beste functies

Het gestructureerde contentsysteem van onderling verbonden items maakt het gemakkelijk om documentatie te organiseren en te koppelen

Geweldige functies voor samenwerking bij het delen van kennis zijn vooral handig voor teams die asynchroon werken

Krachtige zoekopties maken het gemakkelijk om informatie te vinden, zelfs in grote kennisbanken

Nuclino limieten

Er is geen automatisering voor documentatie op basis van code, dus je moet die informatie handmatig samenstellen of andere bestaande tools gebruiken

Nuclino prijzen

Gratis

Standaard: $5 per gebruiker per maand

Premium: $10 per gebruiker per maand

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4. Watfix

Via Watfix Whatfix is een digitaal adoptieplatform, dus hoewel het misschien geen traditionele keuze is voor technische documentatie, is het een handig softwaredocumentatie tool. Met dit platform kun je interactieve walkthroughs en productgidsen maken en delen, die gebruikers laten zien hoe ze specifieke Taken of workflows moeten uitvoeren. Met deze gidsen kun je ongelooflijk rijke technische documentatie maken voor software, hardware en websites.

Whatfix beste functies

Aanpasbare walkthroughs op basis van taken, werkstroom of zelfs de rol of het apparaat van een gebruiker, waardoor bronnen relevanter en nuttiger worden

Integratie met andere tools om uitgebreidere documentatie te maken, waaronder relatiebeheer, helpdesks en leermanagementsystemen

Eenvoudig te gebruiken interface, zelfs voor mensen zonder veel technische kennis

Whatfix beperkingen

Er zijn beperkte brandingopties, dus het is mogelijk dat u geen walkthroughs kunt maken die voldoen aan de esthetische richtlijnen van uw organisatie

Whatfix prijzen

Neem contact op voor een aangepaste prijs

Whatfix beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

5. Document360

Via Document360 Document360 is een cloud-gebaseerde kennisbanksoftware die organisaties helpt bij het maken en delen van hoogwaardige technische documentatie. Het biedt krachtige versiebeheer- en samenwerkingstools en integreert met meer dan 1000 andere tools, waaronder Google Drive en GitHub.

Document360 beste functies

Met de uitstekende editor van de kennisbank kun je documentatie maken met tekst, afbeeldingen, video's, stukjes code en meer

Robuuste zoekfuncties maken het gemakkelijk om specifieke informatie te vinden in grote kennisbanken, wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt

Met de exportopties kun je technische documentatie in verschillende formaten publiceren, waaronder HTML, PDF en Markdown

Document360 beperkingen

De prijs kan snel oplopen, vooral als je geavanceerdere functies nodig hebt voor meerdere Instances vanprojectdocumentatie Document360 prijzen

Free Forever

Standaard: $199/project per maand

Professioneel: $ 399/per project per maand

Business: $ 529/per project per maand

Enterprise: $599/per project per maand

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (360+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (190+ beoordelingen)

6. Beetje

Via Bit Bit is een cloudgebaseerd kennisbeheerplatform. De gecentraliseerde kennisbank maakt het eenvoudig om gebruikershandleidingen, technische documenten, client portals en meer te creëren. Dankzij de functies voor samenwerking kunnen teams levende documenten maken met sjablonen en robuuste aanpassingsopties.

Bit beste functies

Tientallen sjablonen geven de documentatie een kickstart en je kunt aangepaste thema's gebruiken om ze af te stemmen op je huisstijl

Met slimme widgets voeg je in een handomdraai blokken tekst, blokken code, wiskundevergelijkingen en meer toe

Met het bijhouden van documenten kunt u leden van een team toevoegen voor samenwerking terwijl u het versiebeheer in de gaten houdt

Bit beperkingen

Ondersteuning per telefoon is niet beschikbaar voor alle gebruikers, dus wees voorbereid om op hulpforums te zoeken als je tegen een blokkade aanloopt

Bit prijzen

Gratis

Pro abonnement: $8 per lid per maand

Business-abonnement: $15/per lid per maand

Bit beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

7. Samenloop

Via Atlassian Confluence maakt deel uit van het veelgebruikte Atlassian ecosysteem, waardoor het een uitstekende optie is voor het maken van technische documenten als je al gebruik hebt gemaakt van platforms zoals Jira of Trello. Confluence maakt het maken van softwaredocumentatie eenvoudig met macro's en sjablonen die het aanmaken versnellen. Het platform is eenvoudig te gebruiken, maar zit boordevol functies waar iedereen, van technisch schrijvers tot projectmanagers, van zal houden.

Confluence beste functies

Webgebaseerde app is gemakkelijk te gebruiken vanaf elke plek met internettoegang, waardoor het nuttig is voor moderne teams op afstand

Geweldige editor voor tekst en hiërarchie van pagina's maken het gemakkelijk om je technische documentatie te maken en te structureren

Dankzij de geweldige traceerbaarheid kun je zien wie wanneer wijzigingen heeft aangebracht, dus versiebeheer is een fluitje van een cent

Confluence beperkingen

Automatisering met producten buiten het Atlassian ecosysteem kan omslachtig en limiet zijn

Confluence prijzen

Free: voor maximaal 10 gebruikers en 2 GB bestandsopslagruimte

Standaard: $5,75 per gebruiker per maand

Premium: $ 11 per gebruiker per maand

Enterprise: Bel voor een aangepaste prijs

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.600+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. Scribe

Via Scribe Als u de kracht van AI wilt inzetten om procesdocumentatie eenvoudiger te maken, Scribe is het platform voor jou. Scribe maakt automatisch stap-voor-stap gidsen voor up-to-date documentatie in slechts enkele minuten.

Scribe beste functies

Helpt u uw processen stap voor stap te documenteren met AI, zodat uw documentatie actueel blijft zonder urenlange tijdsinvestering

Stelt u in staat om gebruikershandleidingen te maken om veelvoorkomende vragen in uw support tickets te beantwoorden

Maakt het eenvoudig om een proces binnen enkele seconden op te nemen en te delen met een point-and-click interface

Scribe beperkingen

Een uitstekend hulpmiddel voor het documenteren van uw proces, maar het kan de functies missen voor meer robuuste technische documentatiebehoeften

Prijzen van Scribe

Basis: Gratis

Pro Persoonlijk: $23 per zetel per maand

Pro Team: $12/per zetel per maand met een minimum van vijf zetels

Enterprise: Plan een demo voor een aangepaste prijs

Scribe beoordelingen en recensies

Capterra: 4.9/5 (5+ beoordelingen)

9. GitBook

Via GitBook GitBook is een kennisbankoplossing die het makkelijk maakt om softwaredocumentatie te maken in een samenwerkingsproces. Het is geweldig voor het ontwikkelen van gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te doorzoeken bronnen voor eindgebruikers.

GitBook beste functies

Je kunt technische documentatieprojecten eenvoudig starten door bestaande content en sjablonen te importeren

Elk team kan bijdragen aan de kennisbank met samenwerkingsfuncties, en belanghebbenden kunnen onderweg hun handtekening zetten

Je kunt gemakkelijk wijzigingen aanbrengen en ze bijhouden met de gebruiksvriendelijke interface, zodat je altijd kunt terugkeren naar een oudere versie als dat nodig is

GitBook beperkingen

Als je voor een gratis account kiest, kan iedereen je content benaderen, dus publiceer er geen gevoelige content

GitBook prijzen

Persoonlijk: Free Forever

Plus: $6,70/per gebruiker per maand

Pro: $12,50/per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op voor een aangepaste prijs

GitBook beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

10. BookStack

Via BookStack Als je gratis technische documentatie wilt maken, dan is BookStack het ontdekken waard. Dit gratis, open-source platform heeft een gestripte interface waarmee zelfs niet-technische gebruikers uit de voeten kunnen, en er zijn genoeg geavanceerde functies voor diegenen die ze nodig hebben.

BookStack beste functies

Met de WYSIWYG-interface kun je je documentatie opdelen in boeken, hoofdstukken en pagina's en je tekst gemakkelijk bewerken

Goede aanpassingsopties zorgen ervoor dat je je eigen branding in de documentatie kunt invoegen

Minimale systeemvereisten zorgen ervoor dat de software je desktop niet vertraagt

BookStack limieten

Het heeft weinig functies voor samenwerking, dus het is misschien niet geschikt voor teams die documentatie tegelijkertijd moeten bewerken

BookStack prijzen

Gratis

BookStack beoordelingen en recensies

Capterra: 5/5 (2+ beoordelingen)

Stroomlijn uw technische documentatieproces met ClickUp

Goede software voor technische documentatie is essentieel voor elke organisatie die afhankelijk is van gebruikers die begrijpen hoe ze het beste uit complexe producten en diensten kunnen halen. Uitgebreide content voor technische documentatie kan interne en externe gebruikers begeleiden en hen duidelijke, beknopte instructies geven voor het gebruik van uw projecten en diensten, terwijl u tijd en frustratie bespaart.

De juiste software kan ook uw organisatie veel tijd en frustratie besparen. Als u op zoek bent naar een krachtige en veelzijdige softwareoplossing voor technische documentatie, kijk dan eens naar ClickUp. ClickUp's uitgebreide editor voor documentatie ondersteunt verschillende typen content, maakt samenwerking in realtime mogelijk en integreert met uw favoriete tools en apps.

ClickUp biedt ook een Free Forever-abonnement, zodat u zeker weet dat het in uw technische schrijfproces past voordat u zich toewijdt aan een betaald abonnement. En als u ClickUp al gebruikt als tool voor projectmanagement, kunt u de functie uitbreiden voor technische documentatie schrijven in slechts een paar klikken. Maak vandaag nog een account aan om meer informatie te krijgen over ClickUp en hoe het u kan helpen betere technische documentatie te maken.