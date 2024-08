Hoe Agile Scrum Artefacten Beheren: Definitie en belang

De agile scrum-methodologie is ontworpen om zich aan te passen aan veranderingen, om software te bouwen die zich aanpast aan de behoeften van de business. Wanneer deze verandering snel gaat, kunnen teams in een chaos van misverstanden en verkeerde afstemming terechtkomen.

Om altijd op koers te blijven, hebben engineering teams een gemeenschappelijke woordenschat nodig, en dat is precies wat agile scrum artefacten mogelijk maken.

In deze blogpost bespreken we scrum artefacten, hoe ze helpen en hoe je ze kunt beheren in het voordeel van je team.

Wat zijn scrum artefacten?

Scrum artefacten zijn elementen, rapportages of processen die projectmanagers helpen om essentiële informatie te delen met alle belanghebbenden.

Ze zijn duidelijk gedefinieerd agile scrum termen het primaire doel hiervan is om iedereen zichtbaarheid te geven in de productontwikkeling, geplande activiteiten, voltooide taken en teamprestaties.

De drie scrum artefacten zijn:

Product backlog

Sprint backlog

Increment

We verkennen elk van deze en hoe ze te gebruiken in agile projectmanagement verderop in deze blogpost.

Maar voordat je begint met het maken van je scrum artefacten, moet je het basisprincipe kennen: transparantie.

Het belang van artefacttransparantie in Agile Scrum

In de agile/scrum software ontwikkelingspraktijk is transparantie een fundamenteel principe dat elke beslissing en actie beïnvloedt. Een van de manieren waarop agile scrum teamleden transparantie in praktijk brengen is door middel van artefacten.

De scrum gids stelt dat het primaire doel van scrum artefacten is om "de transparantie van sleutelinformatie te maximaliseren", zodat iedereen die ze inspecteert dezelfde basis heeft om ze aan te passen.

In essentie helpen scrum artefacten bij de instelling van een gedeelde context voor het team om het project in de juiste richting te sturen. Dit komt het team op verschillende manieren ten goede.

Kweekt vertrouwen: Als iedereen toegang heeft tot actuele informatie over de voortgang van het project, vertrouwen ze elkaar.

Bevordert samenwerking: Agile scrum artefacten die collectief door het team worden gebouwd, maken de hiaten en blokkades zichtbaar. Dus, cross-functioneel team leden bieden hulp en advies in het grotere rente van het project.

Mitigeert risico's: Scrum artefacten bieden een manier om problemen te voorspellen, defecten op te sporen en ze aan te pakken voordat ze een probleem worden.

Ondersteunt het oplossen van problemen: Wanneer het scrumteam op een wegversperring stuit, dienen de artefacten als leidraad en geven ze cruciale informatie om effectieve beslissingen te nemen.

Maakt continue verbetering mogelijk: Teams streven naar voortdurende verbetering- agile scrum artefacten ondersteunen reviews en retrospectives met accurate en tijdige gegevens.

Op deze manier vormen scrum artefacten het fundament van het raamwerk. Ze helpen iedereen in het team om het agile scrum framework holistisch en effectief te omarmen. Dit is hoe.

Soorten Scrum Artefacten

Het Scrum proces raamwerk heeft drie primaire artefacten: product backlog, sprint backlog en product increment. In de loop der tijd hebben scrumteams echter aanvullende artefacten ontwikkeld, zoals de productvisie, burn-down grafiek, definitie van Nog te doen, enz. Laten we ze allemaal eens bekijken.

1. Product backlog

Productbacklog als een lijst met items die moeten worden voltooid

Dit officiële Scrum-artefact is een bestelling van de functies, verbeteringen en bugfixes die nodig zijn voor het product. De lijst is samengesteld op basis van onderzoek naar klantenservice en concurrentie-/marktanalyse.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van een product backlog zijn:

Live document: Het wordt bijgewerkt als en wanneer zich nieuwe ideeën/eisen voordoen

Emergent: Het wordt ook regelmatig herzien om te verwijderen ofte deprioriteren items die niet langer kritisch zijn te verwijderen of te deprioriteren

Teamoverschrijdend: Het wordt gebruikt door zowel business- als engineeringteams om toekomstige activiteiten te abonneren

Beheerd door de eigenaar van het product: Hoewel verschillende teams het gebruiken, ligt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden en transparant houden bij de eigenaar van het product

De product backlog is de enige bron van het werk dat door het scrum team wordt opgepakt.

Niet alle items op de product backlog zijn echter meteen klaar om aan de Sprint te worden toegevoegd. Het gaat door product backlog verfijning om ervoor te zorgen dat een item het nodige niveau van transparantie of duidelijkheid bereikt.

Hier zullen ontwikkelaars items van de product backlog opsplitsen en definiëren in kleinere, nauwkeurigere stories die binnen één Sprint kunnen worden Voltooid.

De toewijding voor een product backlog is gericht op het doel van het product. Scrum Teams definiëren het productdoel (de toekomstige staat van het product) en structureren de backlog items om dat doel te bereiken.

Zodra items in de product backlog klaar zijn om geselecteerd te worden voor de volgende Sprint, gaan ze naar de Sprint backlog.

2. Sprint backlog

De sprint backlog is een subset van de product backlog die gekozen is om in de volgende sprint te ontwikkelen. Het schetst ook een abonnement om die functie te leveren en de vergadering van het doel van de Sprint te halen.

De sprint backlog wordt gemaakt tijdens de sprint abonnement vergadering, waar het engineering team items van de product backlog kiest op basis van prioriteit, ze toevoegt aan de sprint backlog en ze opsplitst in te ontwikkelen Taken.

De sprint backlog geeft een real-time beeld van de sprint. Dat is het dus:

In realtime bijgewerkt: Teams houden items in de sprint backlog nauwlettend bij, voegen commentaar toe en werken de status regelmatig bij

Vers bewaard: Onnodige elementen uit de sprint backlog worden verwijderd

Gedetailleerd: Elk item op de sprint backlog moet genoeg informatie hebben om te kunnen worden geïnspecteerd in de dagelijkse scrum

Zodra het team werkt aan de items op de sprint backlog, bouwen ze product incrementen.

3. Product increment

Een increment is een werkende, leverbare versie van het product dat voldoet aan de 'Definitie van Klaar' van het ontwikkelteam, d.w.z. alle acceptatiecriteria (kwaliteitscriteria, beperkingen of niet-functionele/business vereisten) zoals gedefinieerd in de productbacklog.

Aan het einde van elke Sprint moet het werk van het ontwikkelteam uitmonden in een increment, een volledig geteste en goedgekeurde toevoeging aan het bestaande product.

Hoewel er één increment is voor elke sprint, omvat het ook de incrementen van alle voorgaande Sprints. Deze vullen het proces van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) aan met het bijhouden van versies en rollbacks als dat nodig is.

4. Definitie van Klaar

De definitie van klaar is een formele lijst met standaarden waaraan elk nieuw increment moet voldoen voordat het officieel als voltooid wordt beschouwd.

Volgens de scrum guide is de definitie van klaar een toewijzing voor product increment en geen artefact. Het is echter gunstig voor het hele scrumteam om een duidelijke, gedocumenteerde definitie van Klaar te hebben om het increment naar de klant te pushen.

Scrumteams hebben meestal een checklist met items die de definitie van Klaar vormen. Bijvoorbeeld:

Code review Voltooid

Functionele tests Voltooid

Voltooide veiligheidstesten

Voldoet aan normen voor naleving van regelgeving

De definitie van Klaar kan voor elke user story verschillen. Het kan evolueren om zich aan te passen aan het meest recente inzicht van het team in de business. De definitie wordt tijdens de retrospectives van de Sprint aangepast om te worden versterkt voor toekomstige incrementen.

Het increment wordt niet vrijgegeven als een item op de product backlog niet voldoet aan de definitie van Klaar. In plaats daarvan wordt het teruggestuurd naar de product backlog voor herziening. Het wordt geïnspecteerd op problemen en hoofdoorzaken zodat scrum masters kunnen processen kunnen stroomlijnen om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.

Wanneer een item voldoet aan de definitie van Klaar, wordt het afgesloten voor burndown bijhouden en gaat het team verder met de volgende openstaande taak.

5. Productvisie

De productvisie is het gemeenschappelijke begrip van de toekomstige staat van het product. Het schetst de waarde die het product aan zijn klanten levert.

De productvisie geeft richting aan de cross-functionele teams naar hun doelen. Het helpt hen de juiste beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld, wanneer twee items op de product backlog strijden om aandacht, helpen de productvisie en doelen de ontwikkelaars om prioriteit te geven aan wat belangrijk is.

6. Introductie abonnement

releaseScrum-abonnement met prioriteit, inspanning en duur_

Een releaseplan beschrijft waar het team aan gaat werken (product backlog items), wanneer ze worden vrijgegeven (tijdlijnen) en hoe ze worden uitgevoerd (resourceplan).

Het release abonnement is geen officieel artefact dat is gedefinieerd in de scrum guide. Het is echter populair onder scrum masters en producteigenaren omdat het hun projectmanagement begeleidt en hen structuur geeft.

Een releaseplan wordt vaak gemaakt tijdens de scrumplanningsfase en helpt bij het beantwoorden van vragen als:

Hoe lang is elk van de komende Sprints?

Welke items worden in elke Sprint Voltooid en wat is hun prioriteit?

Wie is verantwoordelijk voor welke activiteiten?

Welke middelen zijn nodig om elke sprint te voltooien?

Wat is het budget voor elke Sprint?

In combinatie met de productvisie helpt het releaseplan het team om een duidelijkere weergave van de toekomst te krijgen.

Een releaseplan wordt meestal gepresenteerd als een Gantt grafiek met Taken in de tijd en afhankelijkheid. In deze voorbeelden kunt u enkele voorbeelden zien Sjablonen voor projecten met een Gantt-diagram .

7. Grafiek Burndown grafieken vrijgeven (of sprint burndown grafieken) markeren de voltooide product backlog items en resterende Taken in de huidige Sprint. De burndown grafiek is nuttig bij:

Het vergelijken van de huidige prestaties met het release abonnement

Voorspellen of werk zal worden Voltooid volgens abonnement

Het identificeren van eventuele scope creep tijdens de Sprint

Leren over de prestaties van teams

Plannen van capaciteit

Nu je de drie primaire en andere uitgebreide scrum artefacten kent, lees je hier meer over hoe je ze kunt maken en gebruiken.

Hoe Scrum Artefacten Beheren

Up-to-date, duidelijke en transparante scrum artefacten zijn fundamenteel voor de effectiviteit van elk agile scrum engineering project. Om dit te bereiken heb je een efficiënte manier nodig om ze te creëren en te beheren.

Een goed scrum software voor projectmanagement zoals ClickUp zou dit mogelijk moeten maken. Dit is hoe.

Taakweergave voor scrumteams

taakweergave ClickUp

Elk item in een scrum project moet duidelijk en transparant gedefinieerd worden. Nog te doen door elk backlog item of user story in te stellen als een Taak op ClickUp.

Categoriseer het als elk type taak, zoals mijlpaal, functie, defect of feedback

Voeg een gedetailleerde beschrijving, status, prioriteit en tags toe

Splits ze op in subtaken, indien nodig

Gebruik checklists voor de definitie van Klaar

Gebruik de weergave Chatten voor gesprekken binnen de context van de Taak. Stel je team in staat om vragen te stellen, antwoorden te krijgen en te brainstormen over mogelijke oplossingen, allemaal op één plek.

Gebruik een van de 15+ ClickUp weergaven voor projectmanagement, projectmanagement en visualisatie van workflows.

Tijdsregistratie om de snelheid van Sprints te berekenen

volg de tijd vanaf elke locatie met ClickUp_

Wat gebeurt er als de eigenaar van het product zich realiseert dat de burndown grafiek aangeeft dat de taken niet binnen de huidige Sprint voltooid zullen worden? Ze voeren een oorzakenanalyse uit.

Wat heeft er zoveel tijd gekost dat het werk wordt opgeschoven? Om dit te weten moeten scrumteams hun tijd bijhouden. De ingebouwde ClickUp AI-gebaseerde tijdsregistratie app is ontworpen om precies dit mogelijk te maken.

Teams kunnen starten/stoppen, handmatig tijd toevoegen, opgenomen tijd bewerken, aantekeningen toevoegen en meer met ClickUp. Een scrummaster kan tijdsrapporten rechtstreeks op zijn ClickUp Dashboard bekijken. Ze kunnen tijdrapporten filteren, sorteren en oprollen om de sprintsnelheid te berekenen, wat helpt bij procesoptimalisatie voor toekomstige Sprints.

Kanban-borden voor backlogs

Product- en Sprint-backlogs zijn items die een reeks fasen doorlopen. Bijvoorbeeld, de product backlog items kunnen nieuw, verfijnd en klaar voor Sprint zijn. De items van de sprint backlog kunnen to-do, ontwikkelen, testen, implementeren, enz. doorlopen.

Het organiseren van backlog items op basis van hun status, d.w.z. het creëren van een scrumbord -is een geweldige manier om te visualiseren hoe ver het team is in het project. Een van de verschillende gratis Kanban-bord software kan je helpen bij het maken van een scrumbord.

kanban-bordoverzicht van ClickUp_

ClickUp gaat nog een stap verder. ClickUp's Kanban-bord weergave presenteert automatisch taken gegroepeerd op status. Dit volledig aanpasbare Kanban-bord kan worden gegroepeerd op basis van prioriteit, toegewezen persoon of deadline voor beter projectmanagement. U kunt ook aangepaste statussen instellen voor elke lijst op basis van uw behoeften.

Gantt grafiek voor backlogbeheer

de weergave van de Gantt grafiek van ClickUp

Voor het plannen van Sprints hebben eigenaren van projecten een weergave op hoog niveau nodig van de product backlog, samen met de tijdsinschattingen voor het voltooien ervan. Om dit in kaart te brengen, gebruiken projectmanagers en scrum masters gratis software voor gantt grafieken taken naast elkaar leggen. Weergave van ClickUp's Gantt grafiek biedt uitgebreide zichtbaarheid om backlogbeheer te ondersteunen. Met ClickUp kunt u:

Meerdere projecten naast elkaar of één tegelijk bekijken

Dekritiek pad om knelpunten te voorspellen

Tijdlijnen, prioriteiten en taken aanpassen om wijzigingen in het project bij te houden

Afhankelijkheid beheren

De voortgang van Sprint visualiseren en taken verplaatsen om deadlines snel te verzetten

Stel uw team in op Scrum succes met ClickUp

Voor snelle engineering teams zijn chaos, miscommunicatie en verkeerde afstemming onvermijdelijk. Behalve wanneer ze zijn uitgerust met de juiste tools en processen die doordacht zijn ontworpen rond de scrumpraktijken en -waarden.

ClickUp's projectmanagement software is gemaakt om aan te sluiten bij hoe een scrumteam werkt. Het creëert automatisch agile scrum-artefacten, waardoor u in realtime een dashboard voor activiteiten . Het automatiseert repetitieve processen en versnelt documentatie met ClickUp AI.

Verhoog de prestaties van uw scrumteam. Probeer ClickUp vandaag gratis uit .