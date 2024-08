De kunst van agile epics: Succes creëren, volgen en meten

Het managen van agile epics is als jongleren met bowlingkegels. Als je ze uit het oog verliest, verknal je de hele act. Maar met genoeg oefening en een robuuste toolset kunnen projectmanagers de kunst van het voltooien van epics in de kortste agile iteraties gemakkelijk onder de knie krijgen. 🤹

Als je daar al mee bezig bent, wees dan niet bang - we zijn hier om de geheime sleutel te decoderen tot het harmoniseren van je agile epics met efficiënt projectmanagement!

Dit artikel biedt uitgebreid inzicht in de aard van agile epics, hun plaats binnen de bredere agile methodologie en hun relatie met user stories en taken. We geven ook een lijst van verschillende benaderingen en hun voordelen, samen met voorbeelden uit de praktijk van agile epics om hun praktische toepassing te illustreren.

Laten we ons verdiepen in het raamwerk achter agile epics!

Wat is een agile epic?

Een agile epic is een verzameling kleinere en onderling verbonden taken, ook bekend als user stories, geformatteerd als requirements die voldoen aan de behoeften van de eindgebruiker. Deze verzamelingen helpen ontwikkelteams een hiërarchie van hangende taken te creëren en consistent kwaliteit te leveren aan hun klanten.

In de meeste gevallen zijn agile epics niet opgebouwd uit low-end taken die je in één iteratie kunt voltooien. Zie epics als vertakkingen van een boom, waarbij elk blad een verhaal van een gebruiker vertegenwoordigt - ze vallen er één voor één af in plaats van allemaal tegelijk. 🍂

Toch moet je consistentie behouden in alle epossen, en dat is waar agile thema's om de hoek komen kijken. Thema's zijn de stam van je agile boom en vertegenwoordigen algemene richtingen van het ontwikkelproces zonder al te veel in detail te treden. Ze helpen agile teams bij het prioriteren van werk en zorgen ervoor dat het op één lijn ligt met de grotere doelstellingen van het project.

Met epics kun je de initiële instelling van het thema detailleren en een doel omzetten in een reeks taken.

De rol van agile epics in projectmanagement

Agile epics zijn essentieel in het detailleren van de algemene doelstelling van het project en het effenen van de weg naar het voldoen aan de eisen van de client. Met een duidelijk begrip van de context van een thema verlagen Teams het risico overweldigd te worden en van hun doel af te dwalen.

Met dat in gedachten, lees je hier hoe agile epics bijdragen aan een soepele oplevering van een project:

Het bieden van een holistische weergave: Epics splitsen de initiële algemene vereisten op en stellen je in staat om op basis daarvan specifieke verhalen van gebruikers te creëren. Ze bieden een strategische routekaart voor productontwikkeling en geven richting aan het prioriteren van werk

Epics splitsen de initiële algemene vereisten op en stellen je in staat om op basis daarvan specifieke verhalen van gebruikers te creëren. Ze bieden een strategische routekaart voor productontwikkeling en geven richting aan het prioriteren van werk De toewijzing van middelen vereenvoudigen: Inzicht in de reikwijdte en grootte van epics helpt projectmanagers om weloverwogen beslissingen te nemen bij de toewijzing van middelenervoor zorgen dat alle Taken binnen de deadlines worden Voltooid *Backlog management: Epics zijn cruciaal bij het prioriteren van werk en het beheren van de product backlog. Projectmanagers prioriteren samen met eigenaren en ontwikkelaars epics op basis van factoren zoals urgentie en klantbehoeften

Inzicht in de reikwijdte en grootte van epics helpt projectmanagers om weloverwogen beslissingen te nemen bij de toewijzing van middelenervoor zorgen dat alle Taken binnen de deadlines worden Voltooid *Backlog management: Epics zijn cruciaal bij het prioriteren van werk en het beheren van de product backlog. Projectmanagers prioriteren samen met eigenaren en ontwikkelaars epics op basis van factoren zoals urgentie en klantbehoeften Bevorderen van samenwerking: Multifunctionele teams met verschillende Taken kunnen deel uitmaken van dezelfde epic, wat de samenwerking bevordert en de interne dynamiek versterkt. Het verder opsplitsen van epics in kleinere verhalen zorgt ervoor dat afhankelijkheid effectief wordt beheerd

Multifunctionele teams met verschillende Taken kunnen deel uitmaken van dezelfde epic, wat de samenwerking bevordert en de interne dynamiek versterkt. Het verder opsplitsen van epics in kleinere verhalen zorgt ervoor dat afhankelijkheid effectief wordt beheerd Het bewaken van voortgang: Epics bieden een raamwerk voor het bewaken van voortgang en het bijhouden van mijlpalen. Projectmanagers gebruiken epics om het verloop van het project te beoordelen, risico's en problemen te identificeren en waar nodig bij te sturen

Het handhaven van de ingestelde hiërarchie kan een uitdaging worden als je agile epics groeien in nummer en grootte. Als dat gebeurt, kun je gebruik maken van sjablonen voor projectmanagement ze bieden kant-en-klare frameworks en zorgen voor consistentie in het hele Scrum team.

Beheer en volg uw taken efficiënt met ClickUp's Kanban-achtige bordweergave

Voordelen van het gebruik van Agile Epics

Een van de meest opvallende voordelen van agile epics is de verfijning van Scrum projectmanagement . **Dit stelt teams in staat om werk effectief te prioriteren en zorgt ervoor dat de ontwikkelingsinspanningen gericht zijn op het leveren van waarde.

Dat is slechts één van de redenen om ze in je processen te implementeren. Laten we er nog een paar bekijken! ⚙️

Klantgerichte resultaten

Door epics op te splitsen in verhalen van gebruikers, agile projectmanagement zorgt niet alleen voor duidelijke afhankelijkheid, maar zorgt er ook voor dat een epos aan alle specifieke behoeften van de klant voldoet.

Dit helpt je bedrijf om feedback van klanten te prioriteren en veranderingen door te voeren die aansluiten bij de huidige doelen van het bedrijf, waardoor de middelen van de belanghebbenden gerechtvaardigd zijn. Als je eenmaal een beeld hebt van wat de eindgebruiker van je product echt nodig heeft, kunnen alle teams effectief op deze behoeften inspelen.

Flexibiliteit

Naarmate uw klantenbestand evolueert, evolueert ook de marktdynamiek en daarmee de algemene projectvereisten. Dit is waar het agile raamwerk het verschil maakt-epics bevorderen flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Door de werklast strategisch te verdelen, kunnen de ontwikkelaars en het hele Scrum- of agile team teruggaan naar een specifiek verhaal van een gebruiker en het aanpassen, verfijnen, reprioriteren of zelfs helemaal weggooien.

Verbeterd tijdmanagement

Epics zijn tijdsgebonden en hebben natuurlijk een start- en einddatum. Dit betekent dat je:

Ze in meerdere Sprints kunt beheren in plaats van ontwikkelaars te overweldigen

Duidelijke schattingen maken over wanneer je een epic voltooit

De vorige Sprints bekijken om nauwkeurigere voorspellingen te doen voor toekomstige epics

Hoewel dit in het begin een tijdrovend proces kan zijn, kun je, als je eenmaal gewend bent om alle epics tegelijkertijd bij te houden, het volgende doen uw huidige processen optimaliseren en nauwkeurigere schattingen maken.

Voorbeeld uit de praktijk van Agile Epics

Hoewel de term epics is ontstaan in de instellingen van agile softwareontwikkeling, is hij gemakkelijk toepasbaar op elk proces dat kan worden opgedeeld in meer beheersbare stukken. Om de term verder uit te leggen, laten we een analogie trekken en een levensecht voorbeeld van agile epics bekijken. ⏸️

voorbeeld: Constructie van een omheinde tuin

Stel je voor dat je een omheinde tuin aan het aanleggen bent - een oase van rust waar mensen kunnen ontspannen en weer in contact kunnen komen met de natuur. Laten we dit project opdelen volgens de agile principes.

In de context van onze tuin vertegenwoordigen epics brede categorieën van werk die aansluiten bij de doelstellingen van het project. Hier zijn enkele mogelijke epics:

**Het ontwerpen van de layout, het selecteren van planten en het creëren van paden

Infrastructuur: Een hek bouwen, een poort installeren en een irrigatiesysteem instellen

Een hek bouwen, een poort installeren en een irrigatiesysteem instellen Comfort: Bankjes toevoegen, verlichting installeren en decoratieve functies integreren

User stories vertegenwoordigen specifieke functies van de tuin vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Ze helpen om het epos op te splitsen in uitvoerbare Taken. Als we het epos over infrastructuur als voorbeeld nemen, zou een user story kunnen zijn:

Als tuinier wil ik een stevig hek om de tuin te beschermen tegen wilde dieren en privacy te behouden.

Elke gebruikersverhaal punt bestaat uit verschillende Taken met een gedefinieerd tijdsbestek voor voltooiing. Om de bovenstaande user story te voltooien, zullen we bijvoorbeeld taken voltooien zoals het aanschaffen van materialen voor het bouwen van het hek en de poort, het installeren van irrigatiebuizen en het testen van het systeem op efficiëntie.

Project mijlpalen visualiseren met de weergave Gantt in ClickUp

Agile epics maken en bijhouden

Om epics op de juiste manier te maken, moet u ervoor zorgen dat ze aansluiten bij de huidige doelen van het bedrijf of objectives and key results (OKR's). Het brainstormen, schrijven en bijhouden van epics kan een ingewikkeld proces zijn, maar met het juiste hulpmiddel hebt u het in een mum van tijd onder de knie. 🛠️

Nog te doen, gebruik een holistisch software voor projectmanagement zoals ClickUp ! De ClickUp Agile Suite helpt je om sneller epics te maken met industriespecifieke AI-prompts, elke epic bij te houden met burndown grafieken en SMART doelen, en gelijktijdig samen te werken met je hele agile team!

Stap 1: Definieer de persona van de gebruiker voor het epos

Voordat je aan de epics begint, moet je de target van het project bepalen. Vraag jezelf af:

_Wiens perspectief zullen de gebruikersverhalen aanspreken?

waar geeft de target echt om?

hoe kan het product hun ervaring verbeteren?

De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor het schrijven van gebruikersverhalen die voldoen aan de eisen van de klant. Of het nu gaat om het aantrekken van nieuwe leads of het verbeteren van de huidige ervaring, zorg ervoor dat je target op de pijnpunten van de klant en creëer relevante user stories die het development team zullen leiden.

Om een voorsprong op het proces te krijgen, kunt u het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor gebruikersprofielen . Eigenaren van producten kunnen eenvoudig verschillende persona's maken op basis van geslacht, leeftijd en interesses door aangepaste velden te gebruiken. Meerdere weergaven helpen u ook deze persona's te groeperen om een groter beeld te krijgen en te visualiseren hoe elk van hen omgaat met het product door gemeenschappelijke gedragspatronen te identificeren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-16-at-11.17.40-AM-1400x540.png Sjabloon voor gebruikerspersona's door ClickUp /%img/

Geef sleutelinformatie over uw doelgroep weer, inclusief hun motivaties, demografische gegevens en professionele geschiedenis, met behulp van het sjabloon User Persona van ClickUp

Om bedrijfsspecifieke aanpassingen te maken aan de gedefinieerde gebruikerspersona, gebruikt u ClickUp Whiteboards . Met deze virtuele doeken kunt u ideeën verbinden en samenwerken met het Scrum-team om verschillende gedragspatronen in realtime te herkennen.

Visueel samenwerken met teamleden binnen de ClickUp Whiteboards om te brainstormen en ideeën om te zetten in bruikbare items

Stap 2: Stel uw doelen vast en definieer heldendichten

Zodra u de vereisten voor het project hebt vastgesteld, is het tijd om duidelijke doelen te stellen voor verschillende epics. Epics moeten breed genoeg zijn om belangrijke werkgebieden te omvatten, maar specifiek genoeg om het team te voorzien van bruikbare richtlijnen.

Om elke agile epic eenvoudig vast te stellen, kun je het volgende proberen ClickUp Doelen . Maak to-the-point targets en wijs ze toe aan de verantwoordelijke persoon. Naarmate de ontwikkeling vordert, kunt u de voortgang in één oogopslag visualiseren met bijhouden van percentages - u weet meteen hoe dicht u bij het bereiken van het doel bent. 🎯

Gebruik Weergave van chatten in ClickUp om uw doelen te bespreken en eventuele wijzigingen die u wilt dat uw agile leden achter de schermen maken. Maak groepen voor vergaderingen en geef leden toegang of opmerkingen toewijzen om snel taken te delegeren.

Doelen voortgang rollup

Voor totale duidelijkheid over de doelstellingen, zorg ervoor dat elk object is SMART :

**Specifiek

**Maar haalbaar

A chievable

chievable **Realistisch

**Tijdgebonden

Deze aanpak neemt dubbelzinnigheid weg en zorgt ervoor dat elk lid van het team de vooraf gedefinieerde verwachtingen begrijpt. De ClickUp's sjabloon voor de wekelijkse scorekaart vergemakkelijkt de installatie van duidelijke, gedeelde wekelijkse doelen die direct bijdragen aan de primaire doelstellingen.

Stap 3: Deel epics op in verhalen voor gebruikers

Als de epics eenmaal zijn gedefinieerd en geprioriteerd, breek ze dan op in kleinere, meer gedetailleerde verhalen van gebruikers en uitvoerbare taken. Epics met meer gedetailleerde gebruikersverhalen die meerdere Sprints vereisen, kunnen visueel worden gestructureerd met behulp van een grafiek voor meer duidelijkheid.

Met ClickUp's Gantt grafieken u kunt verschillende kleuren gebruiken om al uw verhalen en taken van gebruikers weer te geven of alle taken sorteren op basis van hun:

Deadlines Prioriteit Status

Krijg direct een update van de voortgang van een taak door er met de cursor overheen te gaan en een visueel percentage van de voltooiing te zien. Voeg afhankelijkheden toe om taken automatisch opnieuw in te plannen en gebruik slim bijhouden van afhankelijkheid om verhalen van gebruikers te identificeren die mogelijk langzamer gaan dan de bedoeling is. Dit stimuleert op zijn beurt de prestaties van je team projectmanagement capaciteiten.

Als je er niet van houdt om gebruikersverhalen op de ouderwetse manier samen te stellen, kun je ze direct maken met behulp van ClickUp AI en maak gebruik van meer dan 100 branchespecifieke aanwijzingen. Geef de tool gewoon de opdracht om gebruikersverhalen te creëren op basis van de door u verstrekte gegevens en pas het resultaat zo nodig aan.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 AI Weergave Algemeen /%img/

Stimuleer creativiteit, maak sjablonen of genereer razendsnel kopij met ClickUp AI

Centraliseer alle verhalen van gebruikers en deel ze met relevante belanghebbenden terwijl u live samenwerkt met collega's met behulp van ClickUp Documenten -de projectmanager kan extra hulp nodig hebben van andere agile leden!

Stap 4: Definieer tijdschema's en houd elk epos bij

Streef naar een evenwichtige limiet voor de tijd van je agile epics - niet te lang of te kort. Gewoonlijk streef naar een tijdsbestek van 1-4 maanden per epic, met ruimte voor meerdere Sprints.

Geef je agile epics een duidelijke tijdlijn en resource management boost met ClickUp's tijdsinschattingen . Wanneer u een taak toewijst, klikt u gewoon op de optie tijdsinschatting om uw agile ontwikkelingsteams een tijdsbestek te geven waarop ze kunnen steunen. Zodra u een redelijke schatting hebt gemaakt, kunt u een abonnement nemen op hoe lang het duurt om één verhaal van een gebruiker te voltooien.

Hierdoor kun je belanghebbenden ook beter inschatten wanneer ze een nieuwe functie of verbetering kunnen verwachten.

Gebruik ClickUp's Sprint Burndown grafiek sjabloon om de voortgang van uw agile epic te visualiseren.

Naast burndown grafieken, Kanban-borden bieden een visuele weergave van lopende Taken en fases. Ze stellen meerdere teams in staat om de voortgang van epics en user stories te bewaken, hiaten te vinden en drempels voor werk in uitvoering te reguleren. Kanban-borden van ClickUp zijn daar de perfecte tool voor-je kunt naadloos door de taken van verhalen van gebruikers bladeren op basis van data, assignees, status, prioriteit en vervaldatums. Heb je het gevoel dat er iets misplaatst is? Verplaats kaarten snel met een intuïtieve functie voor slepen en neerzetten. 🖱️

Stap 5: Integreer feedbacklussen voor klanten

Zoek in verschillende fasen van een epos actief naar input van de klant en verwerk hun suggesties in het project. Aanpassingen helpen de verhalen van gebruikers te verfijnen zodat ze beter aansluiten bij de behoeften van de gebruiker en de verwachtingen van de klant.

U kunt agile methoden voor procesverbetering en registreer de feedback van de client. Begin met het gebruik van ClickUp's formulier weergave om aanpasbare formulieren te maken - u kunt elke reactie omzetten in een traceerbare taak zodat uw team er onmiddellijk aan kan werken en achterstand kan voorkomen. Daarnaast kunt u:

Verplichte of optionele vragen toevoegen

De prioriteit van een antwoord wijzigen

Regels met trigger activeren om de processen te automatiseren

Start een enquête om feedback te verzamelen met zeer aanpasbare formulieren op ClickUp

Voor een uitgebreide weergave van elke geconverteerde feedback geeft u Tabel weergave van ClickUp een poging om 15+ te bewerken Aangepast veld types waarmee u alle gegevens georganiseerd kunt houden.

Best Practices voor het beheersen van Agile Epics

Het beheersen van agile epics vereist een combinatie van strategisch denken, effectieve communicatie en aanpassingsvermogen. Hier zijn een aantal best practices om je te helpen agile teams te helpen excelleren in het managen ervan:

Bied voldoende context: Zorg ervoor dat je team de user stories achter hun taken en het grotere plaatje van het thema duidelijk begrijpt. Dit zal hen helpen oplossingen te creëren die in lijn zijn met de bredere doelstellingen

Zorg ervoor dat je team de user stories achter hun taken en het grotere plaatje van het thema duidelijk begrijpt. Dit zal hen helpen oplossingen te creëren die in lijn zijn met de bredere doelstellingen Zorg voor betrokkenheid van het team: Werk actief samen met belanghebbenden, eigenaren van producten en leden van het team tijdens de definitie en verfijning van epics. Dit zorgt ervoor dat je rekening houdt met verschillende perspectieven 👫

Werk actief samen met belanghebbenden, eigenaren van producten en leden van het team tijdens de definitie en verfijning van epics. Dit zorgt ervoor dat je rekening houdt met verschillende perspectieven 👫 Schattingen van tijd en moeite aanpassen: Herzie de eerste schattingen en vergelijk ze met de tijd en moeite die nodig is om een epic te voltooien. Zodra je je processen hebt verfijnd, kun je nauwkeuriger prioriteiten stellen

Herzie de eerste schattingen en vergelijk ze met de tijd en moeite die nodig is om een epic te voltooien. Zodra je je processen hebt verfijnd, kun je nauwkeuriger prioriteiten stellen Afhankelijkheid effectief beheren: Identificeer en beheer afhankelijkheid tussen epics en andere projectonderdelen. Dit helpt u knelpunten en vertragingen te voorkomen. Communiceer regelmatig met relevante teams om een soepele samenwerking te garanderen

Identificeer en beheer afhankelijkheid tussen epics en andere projectonderdelen. Dit helpt u knelpunten en vertragingen te voorkomen. Communiceer regelmatig met relevante teams om een soepele samenwerking te garanderen **Evalueer en reflecteer regelmatig op de voortgang van epics, ontvang feedback van belanghebbenden en pas je aanpak aan op basis van geleerde lessen

Domineer uw Agile epics met ClickUp

Nu u alles weet over het effectief creëren van agile epics, kunt u werk prioriteren, afhankelijkheid beheren en waarde leveren gedurende de gehele levenscyclus van het project.

Gelukkig hoeft u deze processen niet handmatig te ontwikkelen - ClickUp helpt u hierbij. Maak gebruik van de flexibiliteit van het platform tools voor projectmanagement zoals AI, aangepaste velden, whiteboards, dashboards en feedbackformulieren om uw agile heldendaden naadloos te creëren, meten en bijhouden. Aanmelden voor ClickUp en laat uw team zich concentreren op wat echt belangrijk is - succesvolle projectontwikkeling. 🥇