Wat zijn de belangrijkste Scrum-rollen? (2024 Gids)

Wil je meer leren over Scrumrollen ?

Als je het Scrum framework wilt gaan gebruiken, moet je eerst de verschillende Scrum rollen begrijpen.

Want zonder ze te begrijpen, kun je geen Scrum team vormen!

En om je daarbij te helpen, noemen we de Avengers.

Zij zijn immers het perfecte voorbeeld van hoe een echt Scrum-team eruit ziet!

En met echt bedoelen we dat ze hun problemen hebben als dingen niet goed gaan, maar aan het eind van de dag bereiken ze ALTIJD hun doel.

wie is de Nick Fury van het _Scrum team _?

en welke rol spelen de andere Avengers?

In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over Scrum rollen en verantwoordelijkheden om je te helpen je eigen Avengers-stijl projectteam te bouwen!

Laten we beginnen.

Wat is het Scrum projectmanagement raamwerk?

Noot: De volgende secties zijn voor mensen die niet bekend zijn met Agile en Scrum projectmanagement. Als je alleen meer wilt weten over de Scrum rollen, klik dan hier om naar die sectie te springen.

Voordat we in Scrum teamrollen duiken, zullen we snel even doornemen wat Agile en Scrum zijn.

De Agile methodologie is een breed raamwerk voor projectmanagement, gebouwd voor verbeterde efficiëntie en aanpassingsvermogen. Scrum gebruikt de Agile-methodologie om je te helpen een project zo snel mogelijk af te ronden.

vergelijkbaar met hoe Vision was gebaseerd op de kernsoftware van J.A.R.V.I.S_:

Hoewel softwareontwikkelingsteams meestal gebruikmaken van het Scrum- en Agile-raamwerk, kunnen ze ook worden toegepast op elk project dat flexibiliteit vereist, zoals een verkoop- of een social media-marketingproject.

Hoe werkt Scrum?

wat maakt de Scrum-methode tot zo'n efficiënte managementstijl?

Laten we dit illustreren met een voorbeeld:

Stel je bouwt een nieuw Iron Man pak voor Tony Stark..

Bij traditioneel projectmanagement kost het je een heel jaar om het te plannen, te ontwikkelen en uit te brengen, om er vervolgens achter te komen dat Tony niet blij is met sommige functies.

Je dacht dat een snackautomaat het coolste idee ooit was, om er later achter te komen dat hij eigenlijk een pak wilde met de perfecte vluchtstabilisator!

(We willen toch niet dat onze favoriete superheld lijdt?)

Maar met de Agile software ontwikkel methodologie ontwikkel je de software in fases (sprints genoemd), krijg je na elke fase feedback van Tony en implementeer je de wijzigingen voor de volgende release.

Als je hem actief bij het ontwikkelingsproces betrekt, kun je een pak afleveren waar hij helemaal weg van is!

Wat komt er kijken bij Scrum?

Net zoals de Avengers-film gebaseerd is op de stripboekenreeks, heeft Scrum ook een boek dat het definieert - de Scrum Handleiding .

Wat is de Scrum Guide ?

Hierin wordt uitgelegd wat er in de Scrum methodologie die we zo meteen zullen doornemen.

Je kunt ook onze uitgebreide Agile projectbeheer gids voor meer informatie over de Agile methodologie.

Dit gezegd hebbende, heeft de Scrum methodologie een aantal unieke elementen die helpen bij een effectieve Scrum adoptie:

Scrum waarden : de vijf Scrum-waarden - commitment, moed, focus, openheid en respect, vormen de ethische code voor Scrum en agile teams. * Scrum ceremonies : Scrum-ceremonies of Scrum-evenementen helpen teams bij het plannen en beoordelen van hun werkstromen. Het omvat sprintplanning dagelijksScrum vergaderingensprint review, en sprint retrospectief vergaderingen.

Scrum artefacten: Scrum artefacten zijn hulpmiddelen die helpen om iedereen die betrokken is bij productontwikkeling op één lijn te houden. Het omvat de productbacklog ,sprint backlogen product increment.

Bekijk onze gids over de Scrum methodologie voor een gedetailleerd overzicht van hoe deze elementen samenkomen.

Wat zijn de belangrijkste Scrum rollen?

Laten we nu eens duiken in de multiple rollen en verantwoordelijkheden in een Scrum team .

Wat is een Scrum-team?

Een scrumteam is een groep van ongeveer vijf tot tien leden die werken om producten op te leveren met behulp van sprints met scrum-waarden.

de Avengers zijn een groep individuen die samenwerken om de wereld te redden

Op dezelfde manier is een Scrum-team is een groep individuen die samenwerken om een eindproduct af te leveren aan de wereld!

Enkele van hun kenmerken zijn:

Het projectteam werkt aan de oplevering van de incrementen na elke sprintcyclus

Elk teamlid moet de Scrum waarden en regels volgen

Ze zijn als geheel verantwoordelijk voor de productoplevering

verantwoordelijk voor de productoplevering Ze zijn bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen

beslissingen te nemen Ze moeten de Scrum artefacten goed onderhouden

Hoewel elke Scrum-rol verschillende verantwoordelijkheden heeft, werkt het team samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken

hoe zit het met _teamgrootte _?

Een Scrum-team bestaat meestal uit vijf tot tien leden.

waarom?

Als het projectteam te groot is, kan dit leiden tot slechte samenwerking en meer verwarring in de rollen van het Scrum-team. En als het te klein is, heeft het misschien niet alle vaardigheden die nodig zijn om het product te ontwikkelen.

Zelfs de originele Avengers bestonden uit slechts zes leden!

Het is alsof ze voorbestemd waren om een Agile team te zijn!

Noot: Als er meer dan 10 leden zijn, wordt de Scrum of Scrums methode gebruikt om het werk te coördineren. Het team wordt opgedeeld in multiple Scrumteams van 5-10 leden en vertegenwoordigers van elk team komen samen om hun voortgang te bespreken tijdens een Scrum of Scrums-bijeenkomst.

Dus wie is wie in het Scrumteam ? En welke verantwoordelijkheden horen bij elke Scrum-rol _?

laten we dat uitzoeken..

De drie belangrijkste Scrum-rollen

Elk Scrum-team heeft drie sleutelrollen:

Wacht, waarom is er geen projectmanager ? Zou niet elk project _ er een moeten hebben?

Meestal heeft Scrum geen duidelijke projectmanager rol. De verantwoordelijkheden van een manager zijn verdeeld tussen de Scrum master rol, product owner en het Scrum ontwikkelteam.

laten we meer leren over de _Scrum rollen en verantwoordelijkheden ...

A. De producteigenaarrol

Voor elk project heb je iemand nodig die de stakeholder (klant of eindgebruiker _) behoeften kan begrijpen en deze kan visualiseren als productkenmerken, toch?

Dat is de rol van de Scrum product owner, AKA, de Nick Fury van het team.

Net zoals Fury de Avengers samenbracht om Loki te stoppen, brengt de product owner het Agile team samen om het product te ontwikkelen.

Ze leiden het productontwikkelingsproces door de basis voor het project te leggen. Dit wordt gedaan door te begrijpen wat de belanghebbenden willen en dit te beschrijven met behulp van een gebruikersverhaal.

Wat is een gebruikersverhaal ?

Een user story beschrijft hoe het product nuttig zal zijn voor de belanghebbenden. Het beantwoordt drie vragen:

_Wie is de gebruiker?

Welke functies hebben ze nodig?

Waarom hebben ze deze functies nodig?

Verantwoordelijkheden van de producteigenarenrol

Hoewel ze niet noodzakelijkerwijs de business owner zijn, is de Scrum product owner primair verantwoordelijk voor het maximaliseren van de return on investment van het project.

Hiervoor:

Identificeren producteigenschappen

Definiëren de acceptatiecriteria om productstandaarden vast te leggen

Vertalen ze naar een product backlog item

Prioriteit geven aan het product backlog item voor elke sprint cyclus

Verfijn de lijst op basis van de behoeften van belanghebbenden

Maar dat is nog niet alles!

Andere verantwoordelijkheden van de product owner zijn onder andere:

Het regelmatig beheren van de product backlog

Projectdoelen en product backlog items duidelijk definiëren

Toezicht houden op het ontwikkelingsproces

Feedback van belanghebbenden doorgeven aan het projectteam

Noot: Als je een gecertificeerde Scrum product owner wilt worden, kun je product owner certificeringscursussen volgen van professionele groepen zoals de Scrum Alliance.

helaas is de _Scrum _Alliance geen intergalactische ruimtemacht!

B. De rol van Scrum Master

als je _Scrumpraktijken wilt invoeren, heb je iemand nodig die je helpt de principes van Scrum _ en de andere componenten ervan te begrijpen, toch?

Dat is de rol van de Scrum Meester aKA, de Iron Man, of Captain America van het team.

Ze zullen alles doen om het team te helpen. Dat is waarom de Scrum master de Scrum product owner en het ontwikkelteam begeleidt en helpt om het project af te ronden.

Maar wacht, als ze er alleen zijn om het team uit te helpen, dan kunnen er toch meerdere Scrum _masters zijn?

Nope.

we weten hoe graag Cap en Iron Man ruzie maken, toch?

Daarom wordt geadviseerd om slechts één Scrum master per team te hebben.

Verantwoordelijkheden van de Scrum Master rol

Onthoud dat een Scrum Master niet de projectleider of manager van het team is. Hij helpt alleen de teamleden om de principes van Scrum te leren en het managementraamwerk toe te passen in het productontwikkelingsproces.

Hier zijn enkele dingen die de Scrum Master doet:

Ervoor zorgen dat elk teamlid de Scrum en Agile ontwikkelingspraktijken * De producteigenaar ondersteunen bij het realiseren van de return on investment

Het team aanmoedigen om zichzelf te organiseren

Beschermen tegen interne en externe afleiding

Scrum-ceremonies faciliteren, zoals sprintplanning, sprintbeoordeling, enz.

Note: Als je een gecertificeerde Scrum master wilt worden, kun je cursussen Scrum master certificering volgen die worden gegeven door Scrum Alliance en andere professionele groepen.

C. Lid van het ontwikkelingsteam

Je hebt nu dus iemand die het team bij elkaar brengt.

Je hebt ook iemand die mensen op het juiste pad helpt.

maar wie gaat het _Scrum framework _ volgen?

Wie gaat de sprint backlog _ uitvoeren?

Daarvoor heb je het ontwikkelteam, AKA, de andere Avengers.

Net zoals de Avengers verschillende vaardigheden hebben en samenwerken om een doel te bereiken, heeft het Scrum-ontwikkelingsteam de cross-functionele vaardigheden die nodig zijn om het product te ontwikkelen.

Het ontwikkelteam is een groep individuen (ontwikkelaars) die tijdens elke sprint het product ontwikkelen. Het team werkt samen om het eindproduct af te leveren aan de belanghebbenden.

Ze hebben twee essentiële kenmerken:

Zelforganisatie : de leden weten hoe ze het product moeten ontwikkelen zonder hulp van een niet-Scrum teamlid

: de leden weten hoe ze het product moeten ontwikkelen zonder hulp van een niet-Scrum teamlid Multifunctioneel: ze hebben alle vaardigheden die nodig zijn voor productontwikkeling en zijn niet afhankelijk van een niet-Scrum teamlid

maar wie vormt het _ontwikkelteam _? Zijn dat alleen de softwareontwikkelaars?

De term "ontwikkelaars" verwijst vaak naar programmeurs in de context van Agile softwareontwikkeling.

Het kan echter ook verwijzen naar iedereen die deel uitmaakt van het productontwikkelingsproces, zoals:

Bedrijfsanalist

Ontwerper

Onderzoeker

Taken van het ontwikkelteam

Omdat een Scrum-ontwikkelingsteam zelforganiserend is, nemen ze sommige verantwoordelijkheden van een projectmanager op zich, zoals beslissen hoe een sprint wordt uitgevoerd.

Ze hebben ook:

Streven ernaar om zelf hun vaardigheden en workflows te verbeteren

Bouwen de productfuncties volgens de acceptatiecriteria

Wijzigingen aanbrengen in de incrementen volgens de behoeften van belanghebbenden

De verantwoordelijkheid delen voor eventuele vertragingen of mislukkingen in de productontwikkeling

Scrum-evenementen zoals sprintrecensies bijwonen,sprint retrospectief (zie ook: agile retrospectief ), en dagelijkse Scrum-meetings om de voortgang te bespreken

Note: Je kunt gecertificeerde Scrum ontwikkelaars worden door certificeringscursussen te volgen die worden aangeboden door Scrum Alliance en andere groepen. De meeste van deze cursussen zijn echter bedoeld voor software ontwikkel teams die het Scrum raamwerk willen gebruiken.

Hoe help je jouw Scrum teams om goed te presteren?

de principes van _Scrum geleerd? ✅

de _team rollen toegewezen? ✅

Bereid om een Scrum-project aan te pakken? Denk er nog eens over na

Voordat je een project _ start, heb je een platform nodig om de activiteiten uit te voeren, toch?

Ik bedoel, zelfs de Avengers hadden een hoofdkwartier nodig!

wat is dat platform voor een Scrum team?

Simpel: projectmanagementsoftware!

De beste software voor Agile Scrum-projectbeheer: ClickUp

Of u nu werkt met een traditioneel team of een agile scrumteam projectbeheertools, zoals ClickUp, helpen u om uw projecten gemakkelijk te beheren.

Ze bieden krachtige functies om teams te helpen:

Hun sprintbacklog te beheren

Sprints plannen en volgen

Communiceren met belanghebbenden en andere leden

Maar wat is ClickUp?

ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerde Scrum en Agile projectmanagementtool dat projectteams helpt om zich snel aan te passen aan het Scrum-raamwerk.

Hier is een geheim:

Hoewel we het niet officieel hebben kunnen bevestigen, hebben we sterke redenen om aan te nemen dat Tony Stark ClickUp heeft gebruikt om het eerste pak van Iron Man te bouwen.

(Pepper Potts weigerde commentaar toen we het haar vroegen.)

ClickUp helpt elk Scrum-team bij het beheren van hun projecten:

1. Sprint lijsten om sprintvoortgang bij te houden

_Wil je weten hoe een sprint vordert?

Gebruik ClickUp's Sprintlijsten!

Een sprintlijst is een checklist die uw sprintcyclus opdeelt in kleine taken om u te helpen de voortgang te volgen. U kunt ze snel afvinken naarmate u vordert in de richting van de volgende sprint.

U kunt zelfs Scrum-punten toevoegen aan ClickUp's Sprintlijsten om de tijd in te schatten die u nodig hebt om uw product backlog item af te ronden.

wat is er nog meer?

Ze zijn perfect voor het bekijken van de voortgang tijdens Scrum-evenementen zoals een sprintplanningsvergadering, sprintretrospective of dagelijkse Scrum-vergaderingen.

2. Agile Scrum Dashboards voor visuele samenvattingen van elk Agile project

ClickUp's krachtige dashboards geven u snelle visuele overzichten van elk project.

Een beetje zoals Tony's werkruimte hier:

Je kunt zelfs de grafieken die je krijgt aanpassen:

Snelheidsgrafieken : toont de voltooiingsgraad van uw taken

Burndown grafieken : toont de hoeveelheid werk die nog rest in een project

Burnup grafieken : toont de hoeveelheid werk die al is voltooid in een project

Cumulatieve stroomdiagrammen : om te zien hoe het project in de loop van de tijd vordert

3. Doelen om je sprintdoel aan te pakken

Bij sprintplanning maak je een doel om je te helpen focussen op de sprint.

maar hoe weet je of je op de goede weg bent?

Met ClickUp's Goals!

Doelen zijn containers op hoog niveau die helpen om uw sprintdoel op te splitsen in kleine, meetbare doelen. Om een sprintdoel aan te pakken, hoeft u alleen maar deze doelen te voltooien!

Als uw doel bijvoorbeeld is om het pak van Iron Man te bouwen, kunnen uw doelen "wireframe ontwikkelen" en "bug testen" zijn

Je kunt ook doelen gebruiken om je sprints snel te starten.

Maak gewoon een lijst met backlogitems en verplaats ze naar een doel om dit te doen. Op deze manier worden je backlogitems Doelen en kun je ze afvinken terwijl je verder gaat.

Zo eenvoudig is het!

bezorgd dat je commentaar vaak onopgemerkt blijft?

_Als je zo effectief wilt zijn als de Avengers, kun je je geen vertraagde feedback veroorloven!

Met ClickUp's Toegewezen Commentaar zal dat geen probleem zijn.

Met deze functie, die ideaal is voor elke projectmanager of producteigenaar, kunt u taken maken van opmerkingen en deze toewijzen aan elk Scrum-teamlid (of uzelf).

Ze krijgen direct een melding en de taak wordt zelfs weergegeven in hun takenbalk. Zodra de taak is voltooid, kunnen ze deze oplossen om extra follow-ups te voorkomen!

5. Aangepaste statussen voor het beheren van verschillende Agile projectfasen

Stoppen met taakstatussen die niet relevant zijn voor je project ?

Elk project heeft zijn eigen unieke behoeften en fasen. Maar de meeste projectmanagementtools geven je een standaardset van taakstatussen die niet nauwkeurig je projectbehoeften weerspiegelen.

_Ik bedoel, wie heeft er een "editing" stadium nodig als je het pak van Iron Man ontwikkelt?

Dit zijn echter niet alle functies van ClickUp.

Deze Software voor agile projectbeheer geeft je ook functies zoals:

Meerdere weergaven : kies uit een groot aantal weergaven om te upgraden van een gewone Scrum-bord Automatisering projectbeheer: repetitieve taken automatiseren om Scrum te verbeterenprocesefficiëntie Prioriteiten: taken prioriteren volgens hun urgentie

Afhankelijkheden : probeer uw taken in de juiste volgorde uit te voeren

Impuls : weet waar uw Scrum-team op dit moment het meest gefocust op is

Profielen : ken de opdrachten van al uw Scrum team rollen

Taak Checklists : beheer de sprint backlog met eenvoudige to-do lijsten

Samenwerking Detectie : weet wanneer anderen aan dezelfde taak werken als u

Team rapportage : bewaak de prestaties van je Scrum of Agile team met real-time rapporten

Conclusie

Het begrijpen van de Scrum rollen en verantwoordelijkheden is van vitaal belang voor elk Scrum team om succesvol te zijn.

En de Avengers bieden genoeg voorbeelden van hoe een Scrum team zou moeten zijn.

Ze zijn:

Multifunctionele

Zelforganiserend

Hecht

En bovenal, toegewijd aan succes!

En terwijl je je eigen Avengers-stijl team vormt, waarom gebruik je dan geen gratis Agile project management _tool zoals ClickUp om je te helpen?

Het heeft tal van krachtige functies om teams te helpen bij het efficiënt plannen en beheren van hun projecten in een Scrum-omgeving.

Met ClickUp is het vormen van een Scrum-team een fluitje van een cent! Meld u vandaag aan en ervaar zelf de kracht!