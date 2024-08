10 Beste Lead Management Software om Leads te Traceren in 2024

Effectief leadbeheer is van het grootste belang voor het stimuleren van groei en het behalen van verkoopsuccessen in elke branche en elk type verkooporganisatie. Gelukkig is leadmanagementsoftware een gemakkelijk beschikbaar hulpmiddel geworden dat bedrijven kan helpen hun leadtrackingprocessen te stroomlijnen en hun conversiepercentages te maximaliseren.

Maar met zoveel beschikbare opties op de markt kan het vinden van de perfecte lead management software-oplossing voor uw bedrijf een ingewikkelde taak zijn. Om je op weg te helpen, hebben we hier een lijst samengesteld van de beste lead management software die momenteel verkrijgbaar is.

Of je nu een kleine startup of een grote onderneming bent, deze platforms bieden robuuste functies en functionaliteiten om je te helpen bij het vastleggen, organiseren en opvolgen van leads, wat uiteindelijk je verkooppijplijn een boost geeft.

Wat is software voor leadbeheer?

Leadbeheersoftware is een hulpmiddel dat organisaties helpt bij het kwalificeren, analyseren en opvolgen van leads met als doel ze om te zetten in nieuwe zakelijke kansen.

Waarom is leadbeheer belangrijk?

A onderzoek van de Harvard Business Review kwam tot de volgende conclusie: "Desondanks geeft ons onderzoek aan dat veel bedrijven te traag zijn met het opvolgen van deze leads. We hebben 2.241 Amerikaanse bedrijven gecontroleerd en gemeten hoe lang het duurde voordat ze reageerden op een via het web gegenereerde test lead. Hoewel 37% binnen een uur op hun lead reageerde en 16% binnen één tot 24 uur, deed 24% er meer dan 24 uur over - en 23% van de bedrijven reageerde helemaal niet. De gemiddelde reactietijd, onder bedrijven die binnen 30 dagen reageerden, was 42 uur."

Met de juiste software voor leadbeheer kan je team echter bovenop de leads blijven zitten door de reactietijd te verbeteren, leads vast te leggen en nog veel meer.

Bij het kiezen van een softwareoplossing voor leadbeheer voor uw bedrijf is het essentieel om rekening te houden met een aantal belangrijke factoren die aansluiten bij de unieke vereisten van uw organisatie, waaronder:

Het vastleggen en traceren van leads: Zoek naar traceringssoftware die naadloze leadvastlegging vanuit verschillende bronnen biedt en waarmee leadactiviteiten gedurende het verkoopproces uitgebreid kunnen worden gevolgd

Zoek naar traceringssoftware die naadloze leadvastlegging vanuit verschillende bronnen biedt en waarmee leadactiviteiten gedurende het verkoopproces uitgebreid kunnen worden gevolgd Leadsegmentering en scoring: Zorg ervoor dat het leadbeheersysteem geavanceerde mogelijkheden voor leadsegmentering biedt. Hiermee kunt u leads categoriseren op basis van specifieke criteria. Functies voor het scoren van leads helpen u om prioriteiten te stellen en u te richten op prospects van hoge kwaliteit

Zorg ervoor dat het leadbeheersysteem geavanceerde mogelijkheden voor leadsegmentering biedt. Hiermee kunt u leads categoriseren op basis van specifieke criteria. Functies voor het scoren van leads helpen u om prioriteiten te stellen en u te richten op prospects van hoge kwaliteit Integratiemogelijkheden: Controleer of de leadbeheersoftware naadloos integreert met uw bestaande CRM, e-mailmarketing en andere relevante tools voor een soepele gegevensoverdracht en efficiënte workflow

Controleer of de leadbeheersoftware naadloos integreert met uw bestaande CRM, e-mailmarketing en andere relevante tools voor een soepele gegevensoverdracht en efficiënte workflow Automatisering en workflowbeheer: Kies voor software die terugkerende taken automatiseert, zoals leadtoewijzing en follow-upherinneringen, om de productiviteit te verhogen en leadbeheerprocessen te optimaliseren

Kies voor software die terugkerende taken automatiseert, zoals leadtoewijzing en follow-upherinneringen, om de productiviteit te verhogen en leadbeheerprocessen te optimaliseren Analyse en rapportage: Zoek naar robuuste analyse- en rapportagefuncties die inzicht bieden in leadprestaties, conversiepercentages en het algehele verkoopproces en de pijplijn, zodat datagestuurde besluitvorming mogelijk is

De 10 beste leadbeheersoftware voor gebruik in 2024 (gratis en betaald)

Leads, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

Als bedrijven tegenwoordig op zoek zijn naar leadbeheersoftware, zijn ze eigenlijk op zoek naar een van de volgende dingen: een platform voor klantenrelatiebeheer (CRM) met functies voor leadbeheer of leadbeheersoftware die gemakkelijk integreert met hun software voor klantenrelatiebeheer.

ClickUp is een projectbeheerplatform dat zo veelzijdig is dat het gemakkelijk als CRM of leadbeheersysteem kan fungeren als dat is wat u nodig hebt. Het is een geldig alternatief voor elke CRM-software hiermee kunt u eenvoudig CRM-workflows aanbiedingen CRM-sjablonen en is de perfecte voorbeeld van wat een moderne CRM-oplossing eruit kan zien - flexibel en volledig aanpasbaar.

ClickUp kan worden gebruikt voor het beheer van uw gehele verkoopproces en team en laat ze eenvoudig samenwerken met marketing, product en elk ander team dat een rol speelt bij het werven en converteren van leads. Dit leadbeheersysteem is ideaal om al je teams op één platform met elkaar te verbinden.

ClickUp beste eigenschappen

Automatiseringsopties diegegevensinvoer eenvoudig en snel maken, zodat je de snelheid kunt verhogen waarmee leads door je pijplijn bewegen. U kunt automatisch taken toewijzen op basis van het trechterstadium, statusupdates triggeren voor specifieke klantactiviteiten en meer

Een flexibele CRM-ervaring waarmee u uw workflows en teamstructuren kunt ontwerpen zoals u dat wilt. ClickUp werkt als een flexibel CRM waarmee u uw workflow kunt aanpassen en uw volledige pijplijn voor het volgen van leads kunt visualiseren

waarmee u uw workflows en teamstructuren kunt ontwerpen zoals u dat wilt. ClickUp werkt als een flexibel CRM waarmee u uw workflow kunt aanpassen en uw volledige pijplijn voor het volgen van leads kunt visualiseren ClickUp Formulieren waarmee uw team het lead-intake-proces kan stroomlijnen, gegevens kan organiseren zoals u dat wilt en automatisch taken kan aanmaken, rechtstreeks vanuit formulieren met uw merknaam

Geschikte dashboards waarmee uw team gemakkelijk deals kan volgen en kan zien hoe uw team het doet. ClickUp kan tegelijkertijd worden gebruikt als een leadmanagement- en teamprestatiemanagementtool tegelijkertijd

waarmee uw team gemakkelijk deals kan volgen en kan zien hoe uw team het doet. ClickUp kan tegelijkertijd worden gebruikt als een leadmanagement- en teamprestatiemanagementtool tegelijkertijd Een voortdurend groeiend aantal sjablonen voor CRM, commissie bijhouden,verkooprapportenen meer

ClickUp beperkingen

Kan te volledig zijn voor sommigen. Kleine teams of individuen die op zoek zijn naar een zeer eenvoudige leadmanagementtool die niets anders doet, zouden overweldigd kunnen worden door ClickUp

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

Leads beheren in ClickUp's CRM-sjabloon stelt u in staat om uw actieve, verloren en voorbije leads te organiseren in verschillende lijsten zodat u ze gemakkelijk kunt volgen. Deze sjabloon is ontworpen om u te helpen klanten en verkoopleads in de gaten te houden, met aangepaste statussen waarmee u de voortgang van elke taak kunt markeren.

beheer uw leads, klantrelaties en verkoop op één plaats met deze ClickUp CRM-sjabloon_

2. Verkoopflare

via Salesflare

Salesflare is een goed CRM- en leadbeheersysteem voor kleine verkoopteams dat flexibele prijzen biedt. Het maakt deze lijst van de beste leadbeheersoftware-oplossingen omdat het sterke CRM-automatiseringsmogelijkheden biedt en verkoopteams kan helpen hun workflows aanzienlijk te verbeteren.

Salesflare beste eigenschappen

Dankzij de uitstekende automatiseringsfuncties kun je snel gegevens verzamelen, telefoongesprekken en vergaderingen registreren en heel eenvoudig gepersonaliseerde e-mailcampagnes versturen

De e-mailvindtool helpt je bij het achterhalen van e-mailadressen van leads waarmee je in contact bent gekomen, maar waarvan je geen e-mail hebt ontvangen.

Het aanmeldingsproces van Salesflare is snel en eenvoudig dankzij e-mailintegratie

Salesflare-beperkingen

De gebruikersinterface (UI) is gemaakt om eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn, maar soms is deze te simplistisch en is het moeilijk om alle informatie die je nodig hebt in één keer op het scherm te zien

Salesflare prijzen

Groei: 35/maand per gebruiker

35/maand per gebruiker Pro: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Salesflare beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (230 beoordelingen)

: 4.8/5 (230 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130 beoordelingen)

3. Pipedrive

via PipedrivePipedrive is een zeer populair hulpmiddel met uitstekende functies voor pijplijnbeheer, verkooprapportage en prognoses, gegevens importeren en exporteren en e-mailintegratie.

Het is een zeer goede lead management tool voor kleine en middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar software om hen te helpen verkopen beheren en geef ze altijd een duidelijk beeld van hun verkooptrechter.

Pipedrive beste functies

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve functies

Gemakkelijk aanpasbare dashboardopties voormiddelenbeheer* Duidelijke en goed geformatteerde rapportage over verkoopprestaties

Pipedrive beperkingen

De mobiele app kan een beetje onintuïtief zijn

Pipedrive prijzen

Essentieel: $9,90/maand per gebruiker

$9,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $19,90/maand per gebruiker

$19,90/maand per gebruiker Professioneel: $39,90/maand per gebruiker

$39,90/maand per gebruiker Power: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

4. BizConnect

via BizConnect BizConnect is geen typische CRM- of leadbeheersoftware. Het is eigenlijk software die wordt gebruikt om visitekaartjes te scannen en een database van zakelijke contacten te beheren.

Het is een geweldig hulpmiddel voor mensen die regelmatig conferenties bijwonen en visitekaartjes uitwisselen met andere zakenmensen. BizConnect maakt het eenvoudig om visitekaartjes te scannen en op die manier een lijst met prospects aan te maken en te beheren.

BizConnect beste functies

Zeer nauwkeurig scannen en opslaan van visitekaartjes

Eenvoudig contactlijsten beheren, groeperen en delen met andere teamleden

Managers kunnen taken en dagelijkse checklists aanmaken via BizConnect

Lijsten kunnen gemakkelijk worden geëxporteerd naar Google Sheets enMicrosoft Excel BizConnect beperkingen

Heeft niet veel van de functies die top lead management software en CRM's hebben

Scannen is zeer nauwkeurig, maar soms traag

Prijzen van BizConnect

Gratis versie

Premium: $9.99/maand

BizConnect beoordelingen en reviews

Capterra: 4.6/5 (25 beoordelingen)

4.6/5 (25 beoordelingen) GetApp: 4.6/5 (25 beoordelingen)

geenCRM.io

via NoCRM.io noCRM.io is bekende leadmanagementsoftware die verkoopteams kan helpen beter zicht te houden op hun pijplijnen en de klanten die ze hebben geconverteerd.

Het maakt het voor verkoopteams een fluitje van een cent om snel leads te creëren (met lead scoring) uit verschillende bronnen, van Linkedin tot visitekaartjes. Het is een tool die speciaal is gemaakt voor verkoopteams en die hen helpt bij het elimineren van handmatige gegevensinvoer zodat ze zich kunnen concentreren op conversies.

noCRM.io beste functies

Biedt een verkoopscriptgenerator die het gemakkelijk maakt om leads te kwalificeren

Robuuste e-mailintegraties

Uitstekende rapportage

Zeer gebruiksvriendelijke en intuïtieve lead scoring opties

Solide mobiele app

noCRM.io beperkingen

Integraties buiten e-mailtools zijn vrij beperkt

Dashboard aanpassen is niet erg flexibel

noCRM.io prijzen

Starter kit: €10/maand per gebruiker

€10/maand per gebruiker Verkoopexperts: €19/maand per gebruiker

€19/maand per gebruiker Dream team: €29/maand per gebruiker

noCRM.io beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (80 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (340+ beoordelingen

6. Freshsales

via Freshsales Freshsales is een geweldige leadbeheeroplossing voor kleine en middelgrote bedrijven die hun leadbeoordelingsworkflows willen automatiseren.

Het maakt deel uit van een groter pakket tools van Freshworks dat betaalbare plannen biedt voor kleine teams met uitstekende AI-gestuurde contact- en deal-scoringfuncties om de verkooppijplijn te volgen.

Freshsales beste functies

Bovengemiddelde mobiele app

Intuïtief campagnebeheer

Eenvoudig importeren en exporteren van gegevens

AI-gestuurde lead scoring

Beperkingen van Freshsales

Vrij ingewikkelde integraties met andere tools

Lichte leercurve voor teams die weinig ervaring hebben met CRM's

Prijzen van Freshsales

Groei: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $83/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.600 beoordelingen)

4.5/5 (1.600 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (340+ beoordelingen

7. Apptivo

via Apptivo Apptivo is een beetje anders omdat het niet specifiek lead management software is. Het is een CRM-software en -platform in de cloud dat een heleboel verschillende apps heeft die helpen bij het beheren van verschillende bedrijfsprocessen zoals marketing, verkoop, projectbeheer, facturatie en meer.

De "Lead App" van Apptivo wordt gebruikt om verkoopleads te beheren doorheen de volledige pijplijn.

Apptivo beste functies

Gemakkelijk leads toewijzen aan teamleden

Je kunt notities en persoonlijke informatie toevoegen voor elk contact in je pijplijn

Het hele platform is cloud-gebaseerd, dus je hoeft niets lokaal te installeren

Apptivo beperkingen

CRM-software en interface zijn wat onhandig

Heeft meer apps en functies dan de meeste verkoopteams nodig hebben

Apptivo prijzen

Lite: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Ultiem: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijs

Apptivo beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (135 beoordelingen)

4.3/5 (135 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (695 beoordelingen

8. Creatio

via Creatio Net als Apptivo is Creatio een platform met verschillende CRM-toepassingen. Een van de toepassingen is specifiek gericht op verkoop. Sales Creatio is een platform dat alle soorten teams kunnen gebruiken om hun leadbeheerproces te automatiseren.

Creatio is er ook trots op dat er geen kennis van codering nodig is om de manier waarop je team het platform gebruikt aan te passen.

Creatio beste eigenschappen

Zeer aanpasbaar dashboard om leads toe te wijzen of te gebruiken als pijplijnbeheer

Aangepaste workflows en processen zijn eenvoudig te creëren

Kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere CreatioCRM-software zoals Marketing Beperkingen van Creatio

Wellicht het meest geschikt voor grote bedrijven die een alles-in-één platform nodig hebben dat meer dan alleen verkoop afhandelt

Prijzen van Creatio

Team: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Commercie: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $60/maand per gebruiker

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (225 beoordelingen)

4.6/5 (225 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (95 beoordelingen)

9. Keap

Via Keap Keap is een uitstekend CRM-platform voor verkoopteams die hoogwaardige e-mail- en sms-marketingmogelijkheden nodig hebben. De automatisering is erg goed en met de leadtracking-software kun je eenvoudig meerdere pijplijnen maken en relaties met klanten onderhouden via geautomatiseerde communicatie.

Keap beste eigenschappen

Geweldige betalingsintegraties die het online betalingsproces snel en eenvoudig maken

Een groot aantal integraties met populaire verkooptools

Keap beperkingen

Een klein gebrek aan aanpassingsopties in verkooprapporten en het beheren van gekwalificeerde leads

Dubbele leads verwijderen en klantgegevens beheren is soms moeilijk

Vrij duur in vergelijking met andere CRM's

Keap prijzen

Pro: $199/maand voor twee gebruikers

$199/maand voor twee gebruikers **Max:89 dollar per maand voor drie gebruikers

Max Classic: Neem contact op voor prijzen

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.445 beoordelingen)

4.2/5 (1.445 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.220 beoordelingen)

10. Marketo Inschakelen

Via Adobe Adobe's Marketo Engage is een platform dat bedrijven helpt vraag te stimuleren en conversies te verhogen door gepersonaliseerde ervaringen te bieden voor alle prospects.

Het platform brengt klantgegevens, automatisering en analyses samen om zowel marketing- als verkoopteams te helpen bij een betere interactie met potentiële klanten op elk contactmoment.

Marketo Engage beste eigenschappen

Uitstekend scoresysteem dat gemakkelijk kan worden aangepast aan wat uw verkoopteam belangrijk vindt

Stelt u in staat om aangepaste buyer journeys te bouwen

Kan worden geïntegreerd met alle toonaangevende CRM's en vele andere populaire zakelijke tools

Sterke beveiligingsfuncties

Marketo Engage beperkingen

Complex. Uitgebreide training is vereist om het te gebruiken

Geen native rapporten en sjablonen. Je moet ze allemaal vanaf nul maken

Marketo Engage prijzen

Neem contact op voor prijzen

Marketo Engage beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.300+ beoordelingen)

4.1/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (660 beoordelingen)

Hoe Lead Management Software gebruiken?

Hier volgen enkele tips om u te helpen software voor leadbeheer effectief te gebruiken:

Stel gedetailleerde profielen op voor elke lead met belangrijke informatie zoals contactgegevens, demografische gegevens, interesses en aankoopgeschiedenis. Maak campagnes die gericht zijn op de juiste leads op het juiste moment, zodat u geen middelen verspilt aan prospects die misschien niet geïnteresseerd zijn in uw product of service. Automatiseer alledaagse taken zoals follow-ups om tijd en energie te besparen. De prestaties van leads bewaken om verbeterpunten in je verkoop- en marketingstrategieën te identificeren. Lead scoring systemen implementeren zodat je de beste leads kunt prioriteren voor conversie. Gebruik analysetools om belangrijke statistieken bij te houden, zoals open rates, doorkliks en conversies. Ontwerp een feedbacklus waarmee je waardevolle gegevens van klanten verzamelt om toekomstige campagnes van informatie te voorzien. Traceer leads van al je verschillende marketingkanalen zodat je kunt bepalen welke bronnen het meest effectief zijn voor het genereren van conversies. Stel triggers in om verkopers op de hoogte te stellen wanneer er nieuwe leads binnenkomen of updates zijn gemaakt, zodat ze onmiddellijk actie kunnen ondernemen. Gebruik CRM-software (Customer Relationship Management) om contactgegevens en leadvoortgang te beheren.

ClickUp: Het beste leadbeheersysteem voor uw team

Na het bekijken van al deze geweldige leadbeheerprogramma's is het duidelijk dat ze tal van krachtige functies bieden die leadtracking en nurturing processen kunnen stroomlijnen.

Het belangrijkste is hoe de software aansluit bij de specifieke behoeften van jou en je team. ClickUp springt eruit als een topkeuze omdat het ongelooflijk flexibel is. Het is niet alleen een lead management tool - elk team binnen uw organisatie kan ClickUp gebruiken. Als iedereen één platform gebruikt, is het oneindig veel eenvoudiger om elk team te synchroniseren en op dezelfde pagina te houden.

Niet overtuigd? Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account en ontdek hoe het uw verkoopteam (en uw bedrijf als geheel) kan helpen hun spel te verbeteren.