SharePoint, dat eigendom is van Microsoft, is al lange tijd een platform voor bedrijven die hun productiviteit willen verbeteren, willen samenwerken en hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden content efficiënt willen beheren . Populair betekent echter niet altijd het beste.

Met de opkomst van betere technologie en een behoefte aan meer flexibele en innovatieve tools, onderzoeken bedrijven andere opties die beter aansluiten bij hun behoeften.

Om u te helpen de perfecte keuze te maken, zullen we de top 10 alternatieven en concurrenten van Microsoft SharePoint onderzoeken en hun belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en meer belichten.

Wat moet u zoeken in SharePoint Alternatieven?

Het kiezen van het beste SharePoint-alternatief kan een heel gedoe zijn als je niet precies weet welke functies je moet overwegen voor projectmanagement. Het is essentieel om uit te kijken naar een productiviteitsoplossing die gemakkelijk delen mogelijk maakt, teamsamenwerking en integratie met uw reeds bestaande stack.

Een andere belangrijke functie waar je op moet letten is flexibiliteit, vooral voor bedrijven met unieke werkstromen, een platform dat aanpasbare sjablonen en automatiseringen biedt die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan je specifieke behoeften.

En natuurlijk de prijs! Ga voor een optie met transparante prijzen - geen verborgen extra kosten voor het delen van bestanden of kennisbeheer en samenwerkingssoftware . Sommige platforms bieden ook freemium versies, die je kunt proberen voordat je upgradet naar een betaald abonnement.

10 Beste SharePoint Alternatieven & Concurrenten in 2024

Verken onze lijst met de top 10 SharePoint alternatieven zodat je een oplossing kunt kiezen met alle nodige functies voor effectieve samenwerkingen en verhoogde productiviteit over functieoverschrijdende teams .

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

Een van de beste alternatieven voor SharePoint is ClickUp vanwege de zeer aanpasbare samenwerkingsfuncties, kennisbeheersoftware en mogelijkheden voor het delen van bestanden om je team productief te houden. En dan hebben we het nog niet eens over de uitstekende klantbeoordelingen!

ClickUp werkt als CRM een visuele Whiteboard-tool of een platform voor projectmanagement om taken en werklasten te beheren. De vele functies helpen teams om georganiseerd te blijven, effectief samen te werken en workflows te stroomlijnen - waardoor het een van de beste productiviteitstools .

De solide combinatie van de app met aanpassingen, documentatie, samenwerkingssoftware en taakbeheer functies maken het een geweldig SharePoint-alternatief voor teams van alle groottes en industrieën.

ClickUp beste functies

ClickUp documenten : Organiseer de kennis van uw team op één plaats en zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot de bronnen die ze nodig hebben om hun werk efficiënt te doen.

Aanpasbare weergaven: Pas uw werkruimten aan uw behoeften aan. Met aanpasbare weergaven kunnen teams wisselen tussen weergaven zoals lijstweergave, bordweergave en kalenderweergave, allemaal binnen dezelfde werkruimte

Pas uw werkruimten aan uw behoeften aan. Met aanpasbare weergaven kunnen teams wisselen tussen weergaven zoals lijstweergave, bordweergave en kalenderweergave, allemaal binnen dezelfde werkruimte Agile projectmanagement : Maak gebruik van sjablonen voor het plannen van Sprints, burndown grafieken en aangepaste workflows, zodat u eenvoudig projecten kunt beheren met Agile methodologieën.

Maak gebruik van sjablonen voor het plannen van Sprints, burndown grafieken en aangepaste workflows, zodat u eenvoudig projecten kunt beheren met Agile methodologieën. Tijdregistratie: Houd de tijd bij die aan Taken wordt besteed, stel tijdsinschattingen in en geef tijdsrapporten weer.

Houd de tijd bij die aan Taken wordt besteed, stel tijdsinschattingen in en geef tijdsrapporten weer. Samenwerkingstools: Communiceer met uw team met behulp van verschillende samenwerkingstools, zoals chatten, vermeldingen en taaktoewijzingen, waardoor communiceren en samenwerken eenvoudig wordt.

Communiceer met uw team met behulp van verschillende samenwerkingstools, zoals chatten, vermeldingen en taaktoewijzingen, waardoor communiceren en samenwerken eenvoudig wordt. Integraties: ClickUp integreert met vele andere oplossingen, waaronder Slack, Google Drive en Trello, zodat u naadloos kunt werken op verschillende platforms.

ClickUp integreert met vele andere oplossingen, waaronder Slack, Google Drive en Trello, zodat u naadloos kunt werken op verschillende platforms. Sjablonen: ClickUp biedt een verscheidenheid aan vooraf gebouwde sjablonen voor verschillende use cases, zoals productlanceringen, gebeurtenissen plannen, encontent management.

ClickUp limieten

ClickUp is een van de meest functionele tools voor projectmanagement beschikbaar, maar de software heeft een paar limieten - van de complexiteit tot een ietwat steile leercurve. Gelukkig hebben de veelzijdigheid en verschillende gebruikssituaties ervoor gezorgd dat het een toppositie voor veel gebruikers ongeacht.

ClickUp prijzen

ClickUp heeft vijf prijsniveaus om aan de behoeften van elk team te voldoen:

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar - als u software nodig hebt voor uw business, neem dan contact op met de verkoopafdeling om u te helpen bij de instelling wanneer u klaar bent.

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Zelfde pagina

Via SamePage SamePage is een andere SharePoint-concurrent. Het is een samenwerking tussen projecten tool die helpt bij het beheren, organiseren en delen van bestanden. Met de app kun je in realtime samenwerken, waardoor je team sneller resultaten boekt. Paylocity overgenomen Samepage in 2020 en richt zich op het bouwen van een platform voor werknemersbetrokkenheid en teamsamenwerking, waarbij enkele sleutel functies worden bijgewerkt.

SamePage beste functies

Teams chatten en instant messaging

Ingebouwde video-conferencing

Taakbeheer

Deel bestanden en samenwerking

SamePage-limieten

Accepteert momenteel geen nieuwe aanmeldingen

Alleen beschikbaar op desktop en mobiele app

SamePage prijzen

Gratis versie

Standaard abonnement: $7.50/maand per gebruiker

$7.50/maand per gebruiker Pro abonnement: $9/maand per gebruiker

Beoordelingen van SamePage klanten

G2: 4.5/5 (210+ beoordelingen)

4.5/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (810+ beoordelingen)

3. Google Werkruimte

Via Google Google Werkruimte, voorheen bekend als G Suite, is een cloud-gebaseerde verzameling productiviteitstools voor teamwerk en samenwerking . Hoewel het geen directe SharePoint-concurrent is, kunnen verschillende tools van Google Werkruimte een alternatief zijn voor SharePoint.

Platformen zoals Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Agenda, Google Documenten en meer zijn allemaal beschikbaar binnen Google Werkruimte - waardoor naadloze samenwerking en beheer van content mogelijk is met weinig tot geen tools van derden.

Google Workspace beste functies

Opslagruimte in de cloud

In realtime samenwerken aan documenten in Google Documenten

Video vergaderen

De functie e-mail is een van de belangrijkste functies

Veiligheid van gegevens

Google Werkruimte limiet

Onvriendelijk voor samenwerking met derden

Limieten voor uploaden en opslagruimte (Bekijk dezeGoogle Werkruimte alternatieven!)

Prijzen van Google Werkruimte

Google Werkruimte biedt doorgaans vier prijsabonnementen:

Business Starter : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Business Standard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Verkoop voor prijzen

Beoordelingen van Google Werkruimte klanten

G2 : 4.6/5 (40.400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40.400+ beoordelingen) Capterra: 4,7 (14.600+ beoordelingen)

4. Huddle

Via Ideeën Huddle is een ander SharePoint-alternatief dat een documentgerichte ervaring biedt voor interne teams, clients en belanghebbenden. Het biedt een uniek en veilig platform waarmee gebruikers werk kunnen beoordelen, veilig kennis kunnen delen en efficiënt kunnen samenwerken.

Met deze samenwerkingstool kunnen gebruikers in sterk gereguleerde sectoren hun documenten volledig onder controle houden, zodat ze hun vergaderingen consequent kunnen voltooien.

Huddle beste functies

Veiligheid op overheidsniveau

Gebruiksvriendelijke interface

Maakt naadloze controle van en toegang tot versies van documenten mogelijk

Functies voor externe samenwerking zoals delen en aanvragen van bestanden

Automatisch bijhouden van activiteiten

Ondersteunt veel verschillende bestandsformaten

Portalen voor clients

Huddle beperkingen

Documenten lopen af en toe vast

Verwarrende instellingen software

Beperkte rapportage mogelijkheden

Huddle's prijzen

Huddle biedt vier abonnementen:

Essential: $15/maand per gebruiker

Plus: $30/maand per gebruiker

Team Starter: $150/maand

Premier: Neem contact op met Verkoop voor prijzen

Beoordelingen van Huddle klanten

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

5. Nuxeo

Via Nuxeo Nuxeo is een open-source content management systeem waarmee teams en managers digitale activa kunnen opslaan en beheren. Met dit SharePoint-alternatief kunnen gebruikers slimme, low-code apps voor content bouwen die besluitvorming mogelijk maken en klantervaringen verbeteren.

In tegenstelling tot traditionele contentmanagementplatforms met beperkte flexibiliteit en schaalbaarheid, maakt Nuxeo gebruik van de kracht van AI om organisaties te helpen efficiënt te blijven en de meeste waarde uit hun content te halen.

Nuxeo beste functies

AI projectmanagement

Beheer van digitale activa en samenwerking bij documenten

Beheer van claims

Content zoeken en analyseren

Systemen voor werkstroombeheer en automatisering

REST API voor complexe interacties met content

Ondersteunt integratie met andere systemen

Nuxeo limieten

Complexe installatie backend

Onvriendelijke gebruikersinterface

Slechte community en forums

Nuxeo prijzen

Nuxeo biedt een gratis proefversie van 30 dagen, terwijl voor een betaald abonnement een demo moet worden geboekt.

Beoordeling Nuxeo klanten

G2 : 4/5 (70+ beoordelingen)

: 4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

6. Samenloop

Via Atlassian Confluence is een team werkruimte op afstand ontwikkeld door Atlassian. Het geeft bedrijven toegang tot een gecentraliseerd platform waar informatie kan worden gecreëerd, gedeeld en georganiseerd.

Met veel aanpasbare en kant-en-klare sjablonen is Confluence perfect voor het bouwen van een kennisbank ofbedrijfswiki . Het nadeel is wel dat je veel moet leren om de software in te stellen.

Compare **SharePoint vs Confluence !

Confluence beste functies

Talrijke teams en projecten sjablonen om documentatie te versnellen

Superieure integratie functies

Pagina versiebeheer voor het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van documenten

Een toestemming functie voor toegangscontrole

Mobielvriendelijk

Confluence beperkingen

Beperkte opslagruimte

Niet-intuïtieve zoek functie

Synchroniseren op meerdere apparaten kost tijd

Moeite met exporteren van PDF's

Steile leercurve (bekijk dezeConfluence alternatieven!)

Confluence prijzen

Confluence heeft drie prijsabonnementen, en aangepaste pakketten voor teams met meer dan 100 leden:

Free: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Standaard: $5.75/maand per gebruiker

$5.75/maand per gebruiker Premium: $11/maand per gebruiker

Confluence klant beoordelingen

G2 : 4.1/5 (3500+ beoordelingen)

: 4.1/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2900+ beoordelingen)

Vergelijk_ Confluence Vs Notion !

7. Jostle

Via Jostle Jostle is een samenwerkingssoftware voor het verbeteren van de communicatie, samenwerking en betrokkenheid van werknemers. Met de app kunnen bedrijven bedrijfsnieuws publiceren, belangrijke aankondigingen doen en feedbackpeilingen houden om de productiviteit van teams te verhogen.

Met Jostle kunt u er zeker van zijn dat iedereen in uw organisatie een centraal platform heeft om relevante informatie te vinden, problemen op te helderen en successen te delen - ongeacht locatie of tijdzone.

Jostle beste functies

Polling functie voor het verzamelen van team input over een cruciale bedrijfsbeslissing

Activiteitenfeed om medewerkers op de hoogte en up-to-date te houden

Discussieforum om samenwerking, projectmanagement en transparantie te vergemakkelijken

Documentenbibliotheek om bestanden te sorteren en content gemakkelijk te doorzoeken

Eenvoudige integratie metMicrosoft Office en Google Bestanden

De beperkingen van Jostle

Er is geen gratis proefversie beschikbaar

Geen threaded discussies, dus het volgen van gesprekken en onderwerpen kan moeilijk zijn

Er is geen freemium versie beschikbaar

Beperkte aangepaste functie

Jostle's prijzen

Jostle heeft vier prijsabonnementen maar de prijs wordt bepaald op basis van de grootte en behoeften van het bedrijf.

Brons

Zilver

**Goud

Platina

Beoordelingen van klanten

G2 : 4.5 (190+ beoordelingen)

: 4.5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.4 (70+ beoordelingen)

8. Box

Via Box Box is een cloudgebaseerd platform voor veilige opslagruimte voor bestanden, contentbeheer en samenwerking tussen teams. Het helpt organisaties om hun teambrede documentatie te centraliseren en kan worden geïmplementeerd voor meerdere gebruikssituaties - marketing, verkoop, HR, financiën, techniek en meer.

Met Box kunnen gebruikers beveiligde bestandsdelen delen, medewerkers aan groepen toevoegen, bestanden goedkeuren en belangrijke documenten laten ondertekenen.

Box beste functies

Intelligente detectie van bedreigingen en volledig informatiebeheer

Op classificatie gebaseerde functies voor veiligheid

E-handtekeningen voor naadloze ondertekening van contracten en overeenkomsten

1500+ app integraties

Migratie van content

Beheerders voor gebruikersbeheer

Delen van bestanden en opslagruimte in de cloud

Box limiet

Geen native functie voor synchroniseren

Beperkt uploaden van bestanden

Software incompatibiliteiten

Ongeschikt voor massale overdracht van content

Beperkte zoekfunctie

Geen gratis abonnement

prijzen #### Box

Box heeft vier prijsabonnementen:

Business : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Business plus : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Enterprise plus: Aangepast abonnement

Box beoordelingen van klanten

G2 : 4.2 (4.800+ beoordelingen)

: 4.2 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4 (5.200+ beoordelingen)

9. Alfresco

Via AlfrescoAlfresco is een content management systeem dat oplossingen biedt aan organisaties die kritieke informatie willen verbinden, beschermen en beheren. De open-source software slaat informatie op en organiseert deze efficiënt, voorkomt tijdverspilling en verhoogt de productiviteit.

In tegenstelling tot sommige andere SharePoint alternatieven, organiseert het Alfresco team virtuele gebeurtenissen en webinars - en biedt het hands-on klantenservice.

Alfresco beste functies

Bereik naleving van de regelgeving met documentbeheer, audit trails, bewaarbeleid en toegangscontroles om de juiste behandeling en bewaring van content te garanderen

Met een uitgebreid documentbeheersysteem kunt u documenten opslaan, organiseren en categoriseren in een centrale opslagplaats

Versiebeheer, check-in/check-out mogelijkheden, metadatabeheer, zoeken in de volledige tekst en samenwerkingstools voor efficiënte documentverwerking

Vastleggen en analyseren van gegevens over contentgebruik, gebruikersgedrag en systeemprestaties

Uw bedrijfsprocessen en workflows ontwerpen, modelleren en automatiseren met procesmodellering, toewijzing van taken, routing van workflows en bijhouden van cases

Alfresco beperkingen

Onvriendelijke gebruikersinterface

Geen drag-and-drop functie

Af en toe problemen met uploaden van documenten

Beperkte zoekmogelijkheden

Alfresco prijzen

Alfresco biedt aangepaste prijzen voor teams of individuele behoeften.

Alfresco beoordelingen van klanten

G2 : 3.6 (40 beoordelingen)

: 3.6 (40 beoordelingen) Capterra: 4.1 (20+ beoordelingen)

10. Redbooth

Via Redbooth Met zijn intuïtieve oplossing voor content- en projectmanagement, Redbooth helpt organisaties bij het effectief plannen van Taken, het organiseren van projecten en het onderhouden van consistente teamcommunicatie.

Redbooth heeft beperkte rapportagemogelijkheden, waardoor het voor managers moeilijk is om gedetailleerde rapporten over projectprestaties te genereren.

Redbooth beste functies

Vooraf gebouwde sjablonen voor projectmanagement

Kanban-borden voor eenvoudige visualisatie van werkstromen

AI-gestuurd Taakbeheer

Mobiel-vriendelijk

HD video vergaderingen

Diepgaande rapportages over productiviteit

Visuele tijdlijnen voor projecten

Redbooth beperkingen

Complexe en onhandige software

Ingewikkelde opslagruimte en organisatie van bestanden

Onvoldoende ondersteuning voor nieuwe gebruikers

Geen subtaken met datums kunnen toewijzen

Beperkte instellingen voor notificaties

Redbooth prijzen

Redbooth Pro : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Redbooth Business : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Redbooth Enterprise: Aanpasbaar volgens de behoeften van je team.

Beoordelingen van Redbooth klanten

G2 : 4.4 (98 beoordelingen)

: 4.4 (98 beoordelingen) Capterra: 4.4 (89 beoordelingen)

ClickUp: Het beste SharePoint-alternatief voor uw team

Als je dit leest en op zoek bent naar Microsoft SharePoint Alternatieven met functies voor content- en projectmanagement die voor jou en je team aan alle eisen voldoen, dan heb je geluk!

Waarom zou je tijd verspillen aan het worstelen met een tool van ondermaatse kwaliteit als er een eenvoudige oplossing is? Neem de controle over uw projectdocumentatie teams, teamcommunicatie en taakbeheer met ClickUp - de alles-in-één oplossing voor al uw productiviteitsbehoeften. Probeer ClickUp vandaag nog uit en zie waarom het het beste Microsoft SharePoint-alternatief op de markt is.