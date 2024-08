10 Visgraatdiagram-sjablonen in Word, Excel en ClickUp

Brainstormsessies kunnen leuk zijn. Maar als er zich een groot probleem voordoet, veranderen ze gemakkelijk in intense en zenuwslopende denkmarathons. šŸƒ

Dat is waar visgraatdiagrammen om de hoek komen kijken. Hoewel ze eenvoudig zijn, zijn het waardevolle hulpmiddelen voor het ontrafelen van complexe problemen, het identificeren van hun oorzaken en het bedenken van haalbare oplossingen.

Je hoeft er niet eens zelf een te maken. Je kunt een van de vele bestaande visgraatdiagram-sjablonen gebruiken en binnen enkele minuten aan de slag gaan. We zullen een aantal van onze favorieten delen, dus blijf op de hoogte!

Wat zijn visgraatdiagram-sjablonen?

Het visgraatdiagram is een visualisatiemethode om u en uw team te helpen de oorzaken van een probleem of defect vast te stellen. Het is vergelijkbaar met een mindmap maar richt zich specifiek op oorzakenanalyse . Visgraatdiagram-sjablonen zijn kant-en-klare documenten waarmee je brainstormsessies kunt starten in plaats van urenlang naar een whiteboard te hoeven staren. šŸ¤”

Het is een raamwerk dat je kunt gebruiken om te beginnen met het analyseren van de oorzaken van een bepaald probleem in je bedrijf, of het nu te maken heeft met productkwaliteit, beperkte middelen procesinefficiƫnties of ontevredenheid van de klant. Na voltooiing biedt het diagram een solide basis voor het creƫren van een oplossing proceskaart en de uitvoering plannen .

Wat maakt een goed visgraatdiagram-sjabloon?

Een effectieve visgraatdiagram maker of sjabloon zou moeten zijn:

Schoon en eenvoudig zijn: Een duidelijke structuur en labels hebben, en gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen

zijn: Een duidelijke structuur en labels hebben, en gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen Aanpasbaar : Voldoende ruimte bieden voor problemen van verschillende complexiteit

: Voldoende ruimte bieden voor problemen van verschillende complexiteit Toegankelijk : Zorg dat je het op meerdere apparaten kunt openen en bewerken

: Zorg dat je het op meerdere apparaten kunt openen en bewerken Visueel aantrekkelijk: Kleur en andere visuele elementen bevatten om het interessanter te maken

10 Visgraatdiagram-sjablonen om te gebruiken in 2024

Als je op zoek bent naar een effectieve manier om je volgende brainstormsessie over oorzaakanalyses te beginnen, bekijk dan onze lijst met de 10 beste sjablonen voor visgraatdiagrammen in 2024

ClickUp

word en Excel.

Ze helpen u oorzaak-en-gevolgrelaties te analyseren en de fijne kneepjes ervan te herkennen. Hierdoor kunt u problemen direct oplossen en uw bedrijf laten draaien als een goed geoliede machine! āš™ļø

1. ClickUp Visgraatdiagram Sjabloon

Dit klassieke ClickUp Fishbone Diagram Sjabloon is een optimale eerste stap naar probleemoplossing

Weinig sjablonen zijn zo levendig en dynamisch als deze

ClickUp Visgraatdiagram Sjabloon

. Het is een van de leukste benaderingen van oorzaakanalyse, eenvoudig maar krachtig, met verschillende kleuren en vormen om verschillende categorieƫn weer te geven.

Raadpleeg na het uitvoeren van de sjabloon de Legenda linksboven in de vis om te zien waar elk element voor staat. U kunt de Aan de slag-documenten raadplegen als u vragen hebt over het gebruik van de sjabloon.

De sjabloon van ClickUp volgt de standaardstructuur van het visgraatdiagram, maar u kunt deze aanpassen aan elke situatie en context. Deze sjabloon is een whiteboard, dus het is

volledig aanpasbaar

.

Klik op de vormen om hun kleur en omtrek te veranderen of dubbelklik op de tekst om deze te bewerken. Je kunt objecten verslepen en groeperen om ze sneller te kunnen herschikken.

Je kunt ook de rest van het bord gebruiken om te tekenen,

stroomschema's maken

en mindmaps, voeg afbeeldingen en websitekaarten in of ga overal waar je fantasie je brengt! šŸ¤©

Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Oorzaak & Gevolg sjabloon

Het ClickUp Oorzaak- en Effectsjabloon helpt u bij het bepalen van de oorzaken van problemen

Als u bomen boven vissen verkiest, is dit misschien

Oorzaak & gevolg sjabloon door ClickUp

zal beter bij je passen. Het doel is hetzelfde als het vorige visgraatdiagramvoorbeeld - u helpen bij het identificeren van de onderliggende factoren die bijdragen aan een probleem.

In plaats van het visgraatformaat volgt het een eenvoudigere, boomachtige structuur. šŸŒ³

Het hoofdprobleem is de wortel en de primaire oorzaken zijn de takken van de eerste laag. Daarna vertakken ze zich in subtakken, die de tweede laag vertegenwoordigen, d.w.z. diepere oorzaken of bijdragende factoren.

De boom kan zich zo ver vertakken als je wilt. Zoals alle

ClickUp Whiteboards

kunt u elk sjabloonelement perfect aanpassen. Door verbindingsstukken tussen elementen toe te voegen, kunt u ervoor zorgen dat ze in relatie blijven, zelfs wanneer u ze verplaatst.

Hoewel de visgraat- en oorzaak-gevolg diagrammen veel overeenkomsten hebben, is de laatste iets flexibeler. Het is meer geschikt voor degenen die hun oorzaken niet kunnen of willen onderbrengen in duidelijke categorieƫn, zoals Methode of Materialen.

Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak

Met de visgraatdiagrammen en analysesjablonen van ClickUp duikt u diep in de onderliggende factoren of hoofdoorzaak van een probleemstelling

De

ClickUp Sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak

is geen diagram maar een uitgebreid multifunctioneel hulpmiddel voor het begrijpen van problemen, het identificeren van hun oorzaken en het bedenken van oplossingen.

Terwijl de vorige sjablonen whiteboards waren, is deze een lijst met meerdere weergaven, namelijk:

Aan de slag : Legt uit hoe je de sjabloon gebruikt

: Legt uit hoe je de sjabloon gebruikt Lijst met problemen : Toont alle problemen gegroepeerd op status

: Toont alle problemen gegroepeerd op status Prioriteitenlijst : Helpt u bij het plannen door problemen te groeperen op basis van hun urgentietag

: Helpt u bij het plannen door problemen te groeperen op basis van hun urgentietag Actiebord voor behoeften: Presenteert problemen als kaarten voor een betere visualisatie

In de lijstweergave kunt u alle informatie over een probleem bekijken en beheren. Standaard bevat de lijst de volgende kolommen: prioriteit, oorzaken 1-5, hoofdoorzaken, ernst van de verandering en winnende oplossing. U kunt de lijst personaliseren door de labels en categorieƫn te wijzigen of aangepaste velden te maken.

Als je op een probleem klikt, krijg je aanvullende informatie te zien, zoals het logboek van de geschiedenis,

controlelijsten

en bijlagen. U kunt bijzonderheden met teamgenoten bespreken in de opmerkingen. Met ClickUp kunt u ook aangepaste Automatiseringen toevoegen om uw workflow te optimaliseren . Deze sjabloon downloaden

4. Microsoft Word Visgraatdiagram Sjabloon door TemplateLab

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Word-Fishbone-Diagram-Template-by-TemplateLab-1400x826.png Word Visgraatdiagram Sjabloon door TemplateLab /img/

Gebruik dit creatieve Word Visgraatdiagram Sjabloon van TemplateLab om probleemoorzaken te ontrafelen en veel plezier ermee te hebben

TemplateLab's visgraat diagrammen voor Word zijn documenten waarin je kunt de hoofdoorzaken van een probleem kunt opsporen . Hoewel het misschien niet het meest uitgebreide visgraatdiagram in deze lijst is, is het het meest opvallende qua ontwerp. De illustratie van een bezorgde vis tovert een glimlach op je gezicht elke keer dat je gaat zitten om complexe problemen te bespreken, waardoor ze minder intimiderend worden!

Het gebruik van een effectief diagram kan niet eenvoudiger. Je hoeft het alleen maar te downloaden en uit te voeren in Microsoft Word en schrijf dan de hoofdoorzaak op in de daarvoor bestemde tekstvakken. U kunt het aantal hoofdcategorieƫn, d.w.z. oorzaken, niet wijzigen, maar u kunt dit wel doen met suboorzaken.

Verwijder een tak door de regel en de tekst te selecteren terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt en druk vervolgens op Delete. Om meer takken toe te voegen, kun je bestaande takken dupliceren met de bovengenoemde Ctrl multi-selectie, vervolgens Kopiƫren (Ctrl+C) en Plakken (Ctrl+V). Deze sjabloon downloaden

5. Oorzaak & Gevolg Visgraatdiagram Sjabloon door Creately

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Cause-Effect-Template-by-Creately-1400x841.png Sjabloon Oorzaak & Gevolg door Creately /img/

Geniet van de eenvoud van dit Cause & Effect-sjabloon van Creately

Nog een handig hulpmiddel voor diagrammen voor probleemdiagnose is dit Cause and Effect Diagram Template van Creately. Het is minimalistisch en vooral praktisch. Het houdt zich aan de standaard visgraatindeling met een centrale as die het probleem symboliseert en takken die oorzaken weergeven.

De eenvoudigste manier om dit sjabloon te bewerken is rechtstreeks in Creately. Je kunt dit gratis doen met een demo-account, zij het met beperkte mogelijkheden.

Net als bij ClickUp, kun je bij Creately bijna elk aspect van de sjabloon aanpassen. Je kunt kleuren wijzigen, nieuwe elementen invoegen en connectors toevoegen om relaties te leggen.

Blader door de enorme bibliotheek met vormen, kaders en stickers en voeg ze toe aan de sjabloon door ze te slepen. Met de app kun je ook in realtime samenwerken met je team.

Als je een betalende klant wordt, kun je de sjabloon exporteren en gebruiken in externe programma's zoals Excel. De app ondersteunt momenteel de volgende formaten:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF Deze sjabloon downloaden ### 6. Microsoft Word Visgraat Grafisch Organisatiesjabloon by Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Word-Fishbone-Graphic-Organizer-Template-by-Template.net_-1400x979.png Visgraat Grafisch Organisatiesjabloon van Template.net /img/

Gebruik deze Fishbone Graphic Organizer Sjabloon van Template.net om te brainstormen over mogelijke oorzaken van een probleem

Als paars jouw kleur is, is dit diagram echt iets voor jou! Zelfs als dat niet zo is, kun je het in een paar seconden veranderen als je de sjabloon opent in Word.

Met het Fishbone Graphic Organizer Sjabloon van Template.net kun je problemen en hun oorzaken met stijl beschrijven. Het is eenvoudig en elegant, zonder toeters of bellen.

Om het te gebruiken, download het bestand en voer het uit in Word. Klik op tekstvakken om de inhoud te bewerken en verplaats objecten door ze aan te klikken en te slepen. Naast Word kan deze sjabloon ook werken in PowerPoint, Google Documenten google Slides en Adobe Illustrator.

Houd er rekening mee dat je een betalende Template.net abonnee moet zijn om het bestand te downloaden. Je kunt het direct op de website bewerken, maar de export optie zit achter de paywall. Deze sjabloon downloaden

7. Visgraat Whiteboard Diagram Sjabloon by Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Fishbone-Whiteboard-Diagram-Template-by-Template.net_-1400x898.png Visgraat Whiteboard Diagram Sjabloon van Template.net /img/

Met het Fishbone Whiteboard Diagram Sjabloon van Template.net, kun je elk probleem opdelen in hanteerbare stukken

In plaats van na te denken over het probleem, schrijf je je gedachten op in dit Fishbone Whiteboard Diagram Sjabloon van Sjabloon.net om ze duidelijker te maken. Hoewel het niet het oplossen voor je kan doen, kan het je helpen om je ideeƫn te organiseren en de best mogelijke oplossingsstrategie te bedenken.

De sjabloon bevat de standaard zes oorzaakcategorieƫn en ruimte om je probleem te schetsen. Het grillige ontwerp voegt een vleugje creativiteit toe aan je analytische discussies, waardoor ze minder saai worden.

Net als de vorige sjabloon kun je deze gratis bewerken op het platform van Template.net. Om deze visgraat diagram maker in Word te gebruiken, moet je kiezen voor het Business of Pro plan. Deze sjabloon downloaden

8. Excel Ishikawa Visgraatdiagram Sjabloon door QIMacros

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Excel-Ishikawa-Fishbone-Diagram-Template-by-QIMacros.png Excel Ishikawa Visgraatdiagram Sjabloon door QIMacros /img/

Deze Excel Ishikawa Visgraatdiagram Sjabloon van QIMacros zit boordevol functies en hoge ad

QIMacros' Ishikawa Visgraatdiagram Sjabloon in Excel is een van de meest veelzijdige sjablonen in zijn soort. Het zit boordevol functies en wordt geleverd in vier variaties en vijf stijlen, waardoor het kan worden aangepast aan problemen van alle groottes en verschillende contexten .

Om de sjabloon te gebruiken, moet je de invoegtoepassing QIMacros installeren. Selecteer in het nieuwe menu binnen Excel het Visgraatdiagram. Raadpleeg de tab Instructies als je hulp nodig hebt.

Het diagram bestaat in vier varianten:

Klein: Een vereenvoudigde versie van het diagram met vier visgraten Middelgroot: Standaard visgraatdiagram met zes botten Groot: Een complex diagram met zes botten en extra hoofdtakken en subtakken Love Bug: Vergelijkbaar met het standaard diagram, maar met de ruggengraat en botten aan beide zijden van het hoofd

Elke variant heeft een tabblad Outline waarin je de informatie, d.w.z. het probleem en de oorzaken, kunt invoeren. Je kunt de stijl van het diagram kiezen om het aan te passen aan jouw expertisegebied:

Gezondheidszorg

Productie

Marketing

Proces

Service

Zodra je de omtrek hebt ingevuld, selecteer je de optie Visgraat maken aan de rechterkant van de Probleemstelling, en het diagram verschijnt. Om de hoofdoorzaken te benadrukken, kunt u er een ellips of een andere vorm omheen maken. Het diagram herzien is eenvoudig-je hoeft alleen de gegevens in de schets te bewerken en dan opnieuw Visgraat maken te selecteren. Deze sjabloon downloaden

9. Excel eenvoudig visgraatdiagram sjabloon door Someka

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Excel-Simple-Fishbone-Diagram-Template-by-Someka-1400x694.png Excel eenvoudig visgraatdiagram sjabloon door Someka /img/

Gebruik de Excel Simple Fishbone Diagram Template van Someka om de oorzaken van elk probleem te onderzoeken, ongeacht de grootte

Dit Eenvoudige Visgraatdiagram Sjabloon in Excel van Someka heeft alles wat je nodig hebt voor een snelle en effectieve probleemanalyse. Het bestaat uit twee diagrammen. De eerste is basis en de tweede is een uitgebreide versie die grote hoeveelheden gegevens en diepgaander onderzoek kan ondersteunen.

Om het bestand op te halen, moet u uw e-mailadres opgeven. Klik op de link in Someka's e-mail om de sjabloon te downloaden. Als u een gratis gebruiker bent, hebt u alleen toegang tot de beperkte versie van de sjabloon. De volledige versie en de versie voor meerdere gebruikers gaan schuil achter een betaalmuur.

Na het openen van de sjabloon wordt u begroet door het invoerscherm. Het bevat zes categorieĆ«n en veel ruimte voor hoofd- en bijzaken, maar je kunt ze ook aanpassen. Noteer al je gedachten in de tabel, kies dan de versie en selecteer deze. En voila, het diagram verschijnt samen met de gegevens die je hebt ingevoerd.āœØ Deze sjabloon downloaden

10. Visgraatdiagram Sjabloon door Canva

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Fishbone-Diagram-Template-by-Canva-1400x1019.png Visgraatdiagram Sjabloon door Canva /img/

Het visgraatdiagram-sjabloon van Canva is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook ongelooflijk handig voor het oplossen van problemen

Visueel is deze sjabloon de meest aantrekkelijke van het stel. Het Visgraatdiagram-sjabloon van Canva, dat gebruikmaakt van het Ishikawa-diagrammodel, biedt een naadloze integratie van creativiteit en workflow, zodat je je probleemoplossingsproces kunt stroomlijnen.

Het diagram bevat slechts vier oorzaakcategorieƫn, maar is gemakkelijk aan te passen. Je kunt niet alleen meer vormen toevoegen, maar ook stickers, afbeeldingen en rasters. Je kunt zelfs muziek toevoegen om de sfeer op te vrolijken en de brainstormsessie leuker en productiever. Voeg eigenzinnige animaties toe om een interessant beeld te creƫren dat kijkers zeker zal boeien.

Canva biedt tal van functionaliteiten. Je kunt de sjabloon op volledig scherm weergeven, delen met teamgenoten of exporteren als afbeelding of PDF-bestand. Deze sjabloon downloaden

Top 10 Visgraatdiagram sjablonen-een overzicht

Bekijk een kort overzicht van alle sjablonen en hun voordelen in de onderstaande tabel:

Voordelen van het gebruik van een Fishbone Diagram Template

Het gebruik van een visgraatdiagram sjabloon brengt veel voordelen met zich mee. De meest opvallende zijn:

Efficiƫntie: De sjabloon biedt een kader voor het snel oplossen van problemen,stroomlijnt uw werkstroomen helpt u bij te blijven met deprojecttijdlijn2. Visualisatie: Je kunt je gedachten vastleggen en ze op een logische en begrijpelijke manier ordenen Samenwerken: Met alle informatie samengevat en gegroepeerd, is het makkelijker om de volgende stappen te bespreken en samen beslissingen te nemen Verbetering: Met een geoptimaliseerd proces voor probleemoplossing kan uw bedrijf problemen snel oplossen en blijven groeien

Probeer deze Fishbone Diagram Sjablonen en ontdek het zelf

Geen probleem is te moeilijk om te begrijpen. Sommige zijn moeilijk op te lossen, maar de meeste kunnen worden opgelost als ze in hapklare brokken worden opgedeeld. Als je eenmaal de mogelijke oorzaken hebt achterhaald, zal de oplossing gemakkelijker te vinden zijn. šŸŽ£

Een visgraatdiagrammenmaker kan je voorbereiden op succes door je te helpen de diepte van de probleemanalyse in te gaan en eruit te komen met een duidelijke visie - klaar om actie te ondernemen!