Miro vs. Lucidchart Vergelijking: Wat kan ik het beste gebruiken in 2024?

Steek je hand op als een online whiteboard of diagramtool een must is voor jouw team. 🙋🏼‍♀️

Wij ook! 🎨

Whiteboard- en diagramtools zijn essentieel om complexe onderwerpen visueel te communiceren, de voortgang in kaart te brengen, te brainstormen, workflows te presenteren en nog veel meer. Gelukkig kunt u bij het kiezen van uw favoriete digitale whiteboardsoftware heb je een heleboel opties!

De vraag naar deze tools is echt en zal waarschijnlijk niet snel afnemen - en van de grootste namen in deze categorie staan Miro en Lucidchart bovenaan de lijst.

Verschillende teams gebruiken deze twee tools om de samenwerking tussen teams te bevorderen. En hoewel ze veel voordelen en functionaliteit bieden aan teams op afstand van verschillende groottes, hebben ze ook hun eigen unieke gebreken.

Dus, in de ultieme krachtmeting tussen Miro en Lucidchart, wie wint er?

Dat laten we je zien in deze gedetailleerde vergelijkingsgids, waarin we de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en beperkingen van deze twee tools onderzoeken. Plus, een extra digitaal whiteboard alternatief om de vakjes aan te vinken die Miro en Lucidchart missen!

Wat is Miro?

Miro, dat in 2011 werd opgericht en voorheen bekend stond als RealtimeBoard, is nu een van de populairste virtuele whiteboards whiteboard projectbeheer tools met meer dan 35 miljoen gebruikers wereldwijd. 🤯

Miro's digitale canvas kan worden gebruikt als een visueel hulpmiddel tijdens vergaderingen of om volledige workflows te plannen met diagramfuncties, presentatietools en vooraf gemaakte sjablonen om over je bord te leggen en je samenwerkingservaring te verbeteren.

Top Miro-eigenschappen

Een deel van Miro's aantrekkingskracht voor gebruikers is hoe intuïtief het is om te leren. Miro doet denken aan de whiteboards die we vroeger op de basisschool gebruikten of die we nu gebruiken om onze familiekalender te beheren, en biedt een vertrouwde functionaliteit met functies om te tekenen, notities te maken en afbeeldingen toe te voegen.

Maar hoe helpt Miro teams met verschillende use cases om daadwerkelijk dingen gedaan te krijgen? Met deze vier essentiële functies. 🙂 ⬇️

1. Oneindig whiteboard

Via Miro Het oneindige whiteboard is de belangrijkste functie van Miro. Teams kunnen dit digitale canvas gebruiken om van alles te doen, van brainstormen tot het maken van kanban-borden voor projecten. Je kunt beginnen met een leeg canvas of verschillende sjablonen van Miroverse gebruiken. Je kunt ook plakbriefjes, afbeeldingen, video's en PDF's aan je whiteboard toevoegen.

Sessiebegeleiders kunnen direct vanaf het whiteboard acties toewijzen met behulp van @mentions, en omdat het allemaal op een oneindig canvas gebeurt, heb je nooit te weinig ruimte om je ideeën uit te breiden.

Miro's whiteboard laat digitale en ouderwetse samenwerking naadloos in elkaar overvloeien. Neem bijvoorbeeld een snapshot van een fysiek document en converteer de foto onmiddellijk naar een digitale sticky note.

2. Diagrammen maken

Via Miro

Miro heeft een uitgebreide bibliotheek met basisvormen, pictogrammen en connectoren om je te helpen bij het maken van stroomdiagrammen, wireframes, journey mapping-diagrammen en diagrammen procesdiagrammen .

FYI: Geavanceerde diagrammen voor AWS, Cisco en Azure zijn alleen beschikbaar op Miro Smart Diagramming in het Business-plan.

Met Miro kun je in realtime samenwerken met je team. Leden kunnen bijvoorbeeld feedback achterlaten, wijzigingen aanbrengen of vragen stellen, rechtstreeks op het canvas van het diagrammen.

Je kunt Miro verbinden met meer dan 100 andere apps en je projecten opnemen in tools zoals Microsoft Office en Confluence. Als alternatief kun je met Miro je diagrammen ook als afbeeldingen exporteren.

3. Vergaderingen en virtuele conferenties

Video-oproepfunctie binnen Miro

Digitale whiteboards zijn uitstekende visuele middelen om te presenteren tijdens vergaderingen, en Miro gaat een stap verder door live vergaderingen binnen de app mogelijk te maken. Vergaderdeelnemers kunnen stemmen, deelnemen aan ijsbrekeractiviteiten en plakbriefjes toevoegen om hun punten te maken of ideeën te ontwikkelen.

Dit maakt Miro ook handig voor videovergaderingen en maakt snel commentaar of suggesties mogelijk met een ingebouwde chatfunctie.

Het bewerken van je whiteboard met het hele team wordt toegankelijker gemaakt door live cursortracking in Miro.

En om ervoor te zorgen dat alle ogen op het juiste gebied van het bord zijn, kunnen facilitators van vergaderingen de functie Breng iedereen naar mij gebruiken om deelnemers automatisch naar een specifieke whiteboardlocatie te trekken. Facilitators kunnen ook de afteltimer gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen deelneemt aan de vergadering en reacties delen met behulp van emoji's.

4. Mindmappen

Het Miro-mindmapsjabloon gebruiken

wat is een whiteboardtool zonder mindmapping-mogelijkheden?

Niet veel, eigenlijk..

Gelukkig snapt Miro dat!

Er zijn genoeg functies en sjablonen om mindmaps te bouwen met behulp van uw Miro whiteboard. Je hebt de optie om te beginnen met een schone interface waar je zelf eenvoudige kaarten kunt tekenen, en omdat je bord nooit leeg raakt, kun je zoveel kaarten maken als je wilt op een enkel whiteboard zonder een limiet te bereiken.

Voeg context toe aan je mindmap door externe links in te sluiten of je kaart op te delen in verschillende frames. Als je mindmap klaar is, heb je ook de optie om je werk publiekelijk te delen.

Miro prijzen

Miro biedt verschillende plannen, waaronder een gratis forever plan.

Gratis

Starter: $8 per lid, per maand, jaarlijks gefactureerd

$8 per lid, per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk :$16 per lid, per maand, jaarlijks gefactureerd

:$16 per lid, per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Aangepaste prijzen

Wat is Lucidchart?

Net als Miro is Lucidchart niet bepaald een nieuwkomer.

Met 15 miljoen gebruikers en een geschiedenis van 12 jaar is Lucidchart een diagramtool voor het maken van complexe en visuele diagrammen diagramvoorbeelden diagrammen en tekeningen.

Top Lucidchart functies

Het is gemakkelijk voor teams om samen te werken aan afzonderlijke diagrammen met behulp van de samenwerkingstools van Lucidchart, zoals commentaar geven en wijzigingen in realtime bijhouden. Maar laten we eens kijken naar de andere belangrijkste functies die je van Lucidchart kunt verwachten. ⬇️

1. Diagrammen

Via Lucidchart Diagrammen maken is de kern van Lucidchart. 🍞🧈

Met deze tool kun je elk type diagram maken, hoe complex, groot of gedetailleerd het ook is. Lucidchart heeft een uitgebreide vormenbibliotheek met honderden pictogrammen en symbolen voor netwerkdiagrammen, entiteitsrelatiediagrammen (ERD), org-diagrammen unified Modeling Language (UML) en alles daartussenin.

Maar daar houdt het niet op: Lucidchart kan ook live gegevens koppelen aan zijn diagrammen. Je kunt je diagrammen bijvoorbeeld koppelen aan gegevens in een Google-sheet.

Je kunt automatisch diagrammen genereren met Lucidchart. Importeer gewoon een tekstopmaak en Lucidchart zal een UML-sequentie maken voor jou! Het ondersteunt ook voorwaardelijke opmaak voor diagrammen met meer informatie.

Als je klaar bent met je diagram, biedt Lucidchart gedetailleerde exportopties om je diagram te delen als afbeelding (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX of CSV-bestand. Je kunt je diagrammen ook publiceren om ze openbaar toegankelijk te maken, de toegang voor anderen beperken tot alleen bekijken of toestemming geven om je document te bewerken.

2. Samenwerking in realtime

De samenwerkingscursorfunctie van Lucidchart markeert iedereen in het bestand in realtime

In Lucidchart kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een diagram werken zonder verwarring te veroorzaken of iemand achter te laten met behulp van de real-time samenwerking functies zoals @mentions, gepersonaliseerde cursors en een live chatbox.

3. Presentatiemodus

De presentatiemodus van Lucidchart

Klaar om je voortgang te presenteren aan leidinggevenden?

Met Lucidchart kun je je diagram omzetten in een diadeck - perfect voor vergaderingen met belanghebbenden en presentaties. Je hoeft de app alleen maar in de presentatiemodus te zetten en je hebt een naadloze slide deck om mee te werken.

4. Aangepaste vormen

Aangepaste vormen maken of bewerken in Lucidchart

Lucidchart is een waardevolle bron voor mensen die tijd willen besparen tijdens het maken van diagrammen.

Als je team meestal vertrouwt op één type diagram, kun je de elementen ervan als aangepaste vormen in je bibliotheek plaatsen zodat je ze op elk moment snel kunt openen en naar nieuwe canvasdoeken kunt slepen.

Prijzen Lucidchart

Lucidchart heeft een gratis versie voor nieuwe gebruikers en biedt een gratis proefversie voor elk van de betaalde opties.

Gratis

Individueel : $7,95 per maand

: $7,95 per maand Team : $9,00 per gebruiker, per maand

: $9,00 per gebruiker, per maand Onderneming: Prijzen op aanvraag

Miro vs. Lucidchart: Wie wint?

Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt. 🧐

Hoewel beide tools veel overeenkomsten hebben, zijn ze op zichzelf uniek en spreken ze verschillende doelgroepen aan. Hier is een overzicht van de voor- en nadelen van elke tool om je te helpen beslissen welke software voor jouw team de beste is.

1. Gebruikerservaring en interface

De gebruikersinterface speelt een belangrijke rol bij het kiezen van een hulpmiddel voor diagrammen of whiteboards. Idealiter wil je iets eenvoudigs, maar zonder gebrek aan functionaliteit. Hier zie je hoe Miro en Lucidchart zich tot elkaar verhouden:

Miro

Bij Miro draait alles om eenvoud en intuïtiviteit.

Het dashboard van de app is helder en direct, waardoor nieuwe gebruikers Miro snel kunnen leren kennen. Alle hulpmiddelen voor het toevoegen van verbindingen, tekeningen, tekst en pictogrammen zijn gemakkelijk toegankelijk aan de linkerkant van je bord en worden visueel geïdentificeerd.

Je kunt je borden organiseren, recente updates bekijken en je borden filteren met de zoekbalkfunctie van Miro. Over het algemeen is de gebruikersinterface van Miro eenvoudig, zelfs voor digitale whiteboard beginners .

Lucidchart

De interface van Lucidchart is eenvoudig te gebruiken, maar voelt een beetje verouderd aan in vergelijking met Miro.

In sommige opzichten maakt Lucidchart dit op andere manieren goed, waaronder een krachtige zoekfunctie voor het sorteren door tags, affiniteitsdiagram sjablonen , recente activiteit en opmerkingen over diagrammen.

Je kunt projecten starten in Lucidchart door op de new knop te klikken. Deze actie geeft je automatisch de optie om te beginnen met een sjabloon, maar je kunt ook kiezen voor een leeg bord als je liever je project vanaf nul begint.

2. Diagrammen

Met de beste tools voor diagrammen kun je zowel eenvoudige als complexe diagrammen maken zonder dat je extra apps nodig hebt. Miro en Lucidchart delen deze functionaliteit, maar welke domineert echt als het op diagrammen aankomt?

Miro

Als je bij het gratis plan blijft, zul je de beperkingen van Miro in deze categorie voelen. Om toegang te krijgen tot een uitgebreidere vorm- en connectorbibliotheek en geavanceerde diagramtools, moet je upgraden naar een van de betaalde abonnementen van Miro.

Lucidchart

Lucidchart wint het van Miro als het gaat om functionaliteit voor diagrammen. Lucidchart biedt niet alleen honderden vormen en een aangepaste vormbibliotheek, maar het geeft je ook de mogelijkheid om live gegevens te koppelen en voorwaardelijke opmaak te gebruiken voor je diagrammen.

3. Whiteboard-software

Digitale whiteboards zijn een hulpmiddel voor samenwerking, creatief, boeiend en functioneel. Alle soorten teams kunnen baat hebben bij dit hulpmiddel, maar het is belangrijk om lang na te denken voordat je investeert in de ene whiteboardsoftware boven de andere, omdat elk hulpmiddel heel verschillend kan zijn. Dus, waar vallen Miro en Lucidchart in het spectrum van virtuele whiteboards?

Miro

Miro is een van de toonaangevende tools in de sector als het gaat om whiteboardsoftware. Het blinkt uit in deze categorie door zijn intuïtieve en eenvoudige interface die ook samenwerking mogelijk maakt - de essentie van een whiteboard!

Met Miro kun je sticky notes, afbeeldingen, video's, links en PDF's invoegen, maar de belangrijkste whiteboardfunctie zijn de mogelijkheden voor videoconferenties en videochat.

Lucidchart

Aan de andere kant is Lucidchart in de eerste plaats een diagramtool en in de tweede plaats een whiteboardtool, waardoor de online whiteboardervaring minder naadloos is dan die van Miro.

Net als op een digitaal whiteboard kun je afbeeldingen, video's en documenten invoegen op het canvas van Lucidchart. Bovendien kun je je afbeeldingen koppelen aan live gegevens, iets wat Miro niet heeft. Lucidchart heeft ook een live chatfunctie, maar in tegenstelling tot Miro heeft het geen ingebouwde videoconferentie.

4. Integraties

De perfecte software zal je helpen je technische stapel te verkleinen en zal integreren met andere werktools om je processen te stroomlijnen. Miro en Lucidchart integreren met tonnen kernintegraties met belangrijke tools zoals Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira en meer.

Dus als het aankomt op integraties, delen Lucidchart en Miro de kroon. 👑

Miro vs. Lucidchart op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te kijken waar mensen landen op Miro vs. Lucidchart. Als je zoekt op Miro vs Lucidchart op Reddit veel gebruikers zijn het erover eens dat de flexibiliteit van Lucidchart moeilijk te verslaan is:

"Ten tweede. LucidChart is een geweldige tool en zeer flexibel voor een verscheidenheid aan toepassingen."

Andere Reddit gebruikers merken op dat Miro een geweldige optie is voor kleinere teams:

"Miro is geweldig, zelfs met de gratis versie als je een klein team hebt waarmee je het wilt delen..."

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Miro en Lucidchart

Hoewel Lucidchart en Miro geavanceerde functies hebben die hen hebben geholpen de whiteboarding-ladder te beklimmen, zijn het geen één-op-één vergelijkingen en dienen ze elke use case op een andere manier.

Dus als je hoe dan ook een compromis moet sluiten, wat is dan de echte oplossing voor whiteboards en diagrammen?

We geven je een hint - het is ClickUp . 😎

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waarmee uw team virtuele whiteboards kan maken en beheren, werkstroomdiagrammen en organigrammen. Teams van elke grootte en bedrijfstak vertrouwen op ClickUp voor oplossingen van muur tot muur met zijn rijke set aanpasbare functies en de mogelijkheid om te centraliseren werk over apps heen in één gezamenlijke werkruimte.

Laten we deze functies verder verkennen. 🧭

1. Whiteboards

Zet uw ideeën om in taken binnen de ClickUp Whiteboard-functie ClickUp Whiteboards moedigen creativiteit aan en laten uw team in realtime samenwerken aan projecten. Of u nu een brainstormsessie faciliteert het bekijken van de voortgang van een project of het bijwerken van uw routekaart, Whiteboards zorgen ervoor dat u sneller kunt reageren op uw ideeën door ze direct vanaf het bord te koppelen aan uw workflow.

Met ClickUp Whiteboards kunt u oogverblindende sticky notes, afbeeldingen, tekst, video's en nog veel meer invoegen! Bovendien wordt communicatie gemakkelijker met ClickUp's in-app chat functionaliteit, live cursors en opties voor delen .

Maar wat ClickUp Whiteboards echt onderscheidt, is dat het de enige tool op de markt is die elke vorm op uw bord kan omzetten in een uitvoerbare taak. 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

Brainstorm ideeën en teken een vrije-vorm Mindmap in de lege modus in ClickUp Mindmaps in ClickUp zijn het perfecte hulpmiddel voor het maken van diagrammen in vrije vorm of taakgericht om projectworkflows, nieuwe processen of complexe ideeën te visualiseren.

U kunt kiezen tussen de modus Taak of Leeg om je Mindmap op te bouwen vanaf nul en voeg knooppunten, taken en links direct toe aan je canvas voor directe context, zelfs in een oogopslag.

Met ClickUp hebt u volledige controle over de kleuren, vormen en connectoren in uw Mindmap en kunt u hetzelfde diagram op elk moment samen met uw team bewerken zonder overlapping.

3. Kant-en-klare sjablonen voor diagrammen ClickUp's sjabloonbibliotheek is werkelijk ongeëvenaard, met honderden vooraf gemaakte, aanpasbare sjablonen voor diagrammen voor elke use case om uw team sneller van start te laten gaan terwijl u de functies van ClickUp ten volle benut.

ClickUp's Decision Tree Template is het perfecte hulpmiddel om snel elk pad en mogelijke uitkomst te evalueren

Of je nu een affiniteitsdiagram maakt beslisboom of een eenvoudige mindmap clickUp creëert voortdurend nieuwe en flexibele manieren om uw productiviteit te verhogen op de manier die het beste werkt voor uw team.

ClickUp's Affinity Diagram Sjabloon biedt een gestructureerde aanpak voor het organiseren van ideeën en inzichten, het vergemakkelijken van diepgaande discussies en brainstormsessies

ClickUp prijzen

ClickUp biedt een uitgebreid Gratis Altijd Plan met verschillende premium functies en betaalde plannen die meegroeien met je team. Hier is een overzicht:

Gratis Altijd Plan : Je eerste drie whiteboards, mindmaps, onbeperkt aantal taken, onbeperkt aantal leden, 100 MB opslagruimte en meer

: Je eerste drie whiteboards, mindmaps, onbeperkt aantal taken, onbeperkt aantal leden, 100 MB opslagruimte en meer Unlimited ($7 per lid, per maand) : Meer geavanceerde projectweergaven, onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer

: Meer geavanceerde projectweergaven, onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer Zakelijk ($12 per lid, per maand) : Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen, geavanceerde automatiseringen en meer

: Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen, geavanceerde automatiseringen en meer Ondernemingsplan (neem contact op met verkoop voor prijzen): White labeling, enterprise API, begeleide onboarding, speciale succesmanager

Diagrammen, Whiteboards en honderden functionele hulpmiddelen

Miro en. Lucidchart hebben veel winnende kwaliteiten, maar de echte kampioen komt recht uit het linkerveld-ClickUp!

In plaats van te moeten kiezen tussen whiteboardsoftware en een tool voor het maken van diagrammen, kun je beter investeren in een productiviteitsplatform dat de functionaliteit van beide biedt - en nog veel meer - zonder afhankelijk te zijn van basisintegraties om dit te realiseren.

Verhoog samenwerking, efficiëntie, creativiteit en meer met ClickUp's dynamische lijst met functies en rijke prijsplannen.

Toegang tot whiteboards, mindmaps, honderden sjablonen, meer dan 1000 integraties en nog veel meer wanneer u u vandaag aanmeldt voor ClickUp ! 💯