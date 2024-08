Lucidchart vs Visio: Welke diagramtool is beter in 2024?

Of je nu een projectmanager, een bedrijfseigenaar of een serieus georganiseerde student bent, soms is het het beste om even te brainstormen voordat je een idee uitvoert. Vroeger schreven 's werelds knapste koppen hun ideeën op servetjes - tegenwoordig gebruiken ze diagrammen.

Maar in plaats van te schetsen in een ouderwets schetsboek, kun je samenwerken met andere mensen met een realtime diagrammenplatform. Software voor diagrammen maakt het mogelijk om te brainstormen over productideeën, een organigram in kaart te brengen en gegevens te visualiseren, alleen of met een groep mensen. De enige beperking is je verbeelding. ✨

Als je op zoek bent naar de beste diagramtool, heb je je zoektocht misschien beperkt tot Lucidchart en Visio. Deze opties zijn populair bij individuele gebruikers en bedrijven, maar ze hebben nog steeds hun voor- en nadelen.

In deze gids geven we je een diepgaand overzicht van de strijd tussen Visio en Lucidchart. Leer meer over hun belangrijkste functionaliteiten, prijzen en hoe de twee platforms verschillen om de juiste optie voor jouw situatie te vinden.

Oh, en we geven je ook informatie over een degelijk Lucidchart- en Visio-alternatief waar je blij van wordt. Aan de slag! 🕺

Wat is Lucidchart?

Via LucidchartLucidchart is een diagramtoepassing die uitsluitend op het web is gebaseerd. Lucidchart is speciaal ontworpen voor real-time samenwerking waarmee zelfs de grootste teams complexe ideeën op één plaats kunnen visualiseren. Als je een groot team op één lijn wilt krijgen, kun je met Lucidchart iedereen tegelijk aan het diagram toevoegen en het bewerken.

Teams gebruiken Lucidchart om:

Proceskaarten te bouwen

User journeys in kaart te brengen

Teams organiseren

Gegevensstromen te bepalen

UML-diagrammen

Deze drag-and-drop tool wordt ook geleverd met gebruiksvriendelijke voorwaardelijke opmaak, zodat je snel geavanceerde afbeeldingen kunt maken.

Mac- en Linux-gebruikers houden van Lucidchart omdat het in de cloud werkt. Deze software staat bekend om zijn compatibiliteit met vrijwel elk apparaat (inclusief Androids) of besturingssysteem.

Kenmerken van Lucidchart

Als je Lucidchart vs. Visio vergelijkt, is het belangrijk om uit te splitsen wat je krijgt voor je geld. Hier zijn de meest aantrekkelijke functies van Lucidchart.

Co-authoring op afstand

Bij gebrek aan een letterlijk whiteboard is Lucidchart een geweldige optie voor teams op afstand die behoefte hebben aan een whiteboardtool . Maar het is ook een geweldige optie voor studenten die samen een presentatie plannen, vooral als je niet over de campus wilt lopen om je groep te ontmoeten.

Ongeacht je use case, Lucidchart's remote co-authoring functie betekent dat iedereen tegelijk aan dezelfde afbeelding kan werken. Het bevat een in-editor chat waar iedereen zijn gedachten deelt, plus een commentaarsectie waar je teamleden kunt taggen.

bonus:_ *software voorUML-diagrammen* _!**_

De samenwerkingscursorfunctie van Lucidchart markeert iedereen in het bestand in realtime

Beter nog, Lucidchart heeft ook collaborative cursors, zodat je kunt zien wie waar is in de Lucidchart.

Gegevenscontextualisatie

Je hoeft geen gegevens te kopiëren en te plakken in Lucidchart. Je kunt gegevensbronnen en metriek aan het platform koppelen om snel diagrammen met veel gegevens te maken.

Je hoeft alleen maar de gegevenskoppeling in te stellen om je gegevens handmatig in te voegen. Of, als je haast hebt, laat de automatische visualisatietool van Lucidchart alles voor je samenstellen.

Documentopslag

Documenteer uw institutionele kennis in plaats van deze te verstoppen in de e-mail inboxen of lokale schijven van uw team. Lucidchart slaat documenten op en maakt ze beschikbaar voor iedereen in een realtime cloudomgeving. Zie dit als één gecentraliseerde plek om al je diagrammen en documenten te beheren.

Dat betekent echter niet dat iedereen toegang heeft tot alle Lucid-bestanden. Beheerders kunnen accounttoegang aanpassen, dus als je op directieniveau toegang wilt houden tot je documenten, kun je de toegang tot je account aanpassen whiteboard-sessies onder de pet, dat is een optie.

integraties

Met Lucidchart ben je vrij om bij je huidige tech stack te blijven. Dit platform heeft connectoren voor:

Google Workspace, inclusief Google Drive

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Je kunt Lucidchart-documenten ook integreren in de technologie die je team al gebruikt, of bestanden importeren in Lucidchart om de samenwerking te vergemakkelijken.

Lucidscale

Deze functie is meer voor IT- en gegevensmensen, maar als jij dat bent, zul je Lucidscale geweldig vinden. Het is een uitloper van Lucidchart die gegevens visualiseert in AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform (GCP). Als je hulp nodig hebt bij data governance, visualiseert dit elk hoekje en gaatje van je cloudomgeving.

Prijzen Lucidchart

**Gratis

Individueel: $7,95/maand per gebruiker

$7,95/maand per gebruiker Team: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Wat is Visio?

Via VisioMicrosoft Visio is een diagramoplossing die al bestaat sinds 1992. Je kunt Visio kopen als een standalone app, maar het wordt ook geleverd met elke Microsoft Office 365 commercieel abonnement.

Als je je aanmeldt voor Visio, krijg je direct toegang tot duizenden sjablonen en aanpasbare vormen. Als je een diagram nodig hebt, maar niet zelf een diagram wilt maken, hoef je alleen maar een Visio-sjabloon of -vorm uit de bibliotheek te pakken en je kunt aan de slag.

Visio bevat functies voor realtime samenwerking tussen goedgekeurde teamleden. Beheerders bepalen wie wat ziet, dus het platform staat bekend als zowel privé als veilig.

Visio-functies

Visio heeft veel overeenkomsten met Lucidchart als software voor stroomdiagrammen, maar een aantal functies maken het tot een opvallende speler.

Vorm- en sjabloonbibliotheek

Stroomdiagrammen maken in Visio

Hier heb je geen grafische ontwerpvaardigheden voor nodig. Visio is geweldig voor beginners en meerdere gebruikers omdat het vooraf geladen is met 250.000 vormen in de bibliotheek, inclusief:

Stroomdiagrammen

Netwerk diagrammen

Organogrammen

Plattegronden

Bedrijfsprocessen

Houd er wel rekening mee dat je een geüpgrade Visio-abonnement nodig hebt om toegang te krijgen tot eersteklas vormen en sjablonen. Het kan zijn dat u extra moet betalen als u complexere diagram-sjablonen wilt, zoals cloud-architectuurkaarten of bedrijfsprocessen.

Gegevensbronnen

Als je een bestaande Microsoft-klant bent, is het eenvoudig om gegevens in Visio in te voeren voor het maken van diagrammen. Je kunt gegevens overzetten vanuit Excel of SQL Server, maar het kan ook automatisch een diagram genereren en dit terugplaatsen in je Excel-bestand. Als de diagramfuncties van Excel niet voldoen, vult Visio de gaten op.

integraties

Microsoft wil alles binnen zijn eigen omgeving houden en dat respecteren we. Bestaande Microsoft-gebruikers kunnen erop vertrouwen dat Visio-bestanden naadloos aansluiten op andere Microsoft-eigendommen, waaronder:

Teams

Power BI

Power automatiseren

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Toegankelijkheid

De toegankelijkheidsinstellingen van Visio verdienen een A+ van ons. In elk Visio-abonnement zijn toegankelijkheidsfuncties ingebouwd, zoals:

Verteller

Toegankelijkheidscontrole

Visuals met hoog contrast

Als uw bedrijf toegankelijkheid en inclusie hoog in het vaandel heeft staan, maakt Visio diagrammen zeker toegankelijker voor iedereen.

web- en desktopapplicatie

Visio biedt een webapp voor alle abonnees, hoewel het opgewaardeerde abonnement ook toegang tot de desktopversie biedt.

Terwijl de webversie altijd toegankelijk en up-to-date is, genereert de desktopversie automatisch visuals vanuit gegevensbronnen zoals Excel of Azure.

Het is ook ideaal voor apparaten met aanraakfunctionaliteit als je met je vinger wilt krabbelen in plaats van met je muis. En als je diagrammen offline wilt bewerken, is dat mogelijk in de desktopversie.

Visio prijzen

Plan 1: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Plan 2: $15/maand per gebruiker

Visio vs. Lucidchart: Eigenschappen vergeleken

In de strijd tussen Lucidchart en Visio is het moeilijk om een duidelijke winnaar aan te wijzen. Beide platforms hebben hun voor- en nadelen, dus de beste diagramtool hangt af van je doelen en voorkeuren.

Met zowel Lucidchart als Visio kun je:

Diagrammen bouwen in een intuïtieve, drag-and-drop gebruikersinterface

Diagrammen in realtime coauteurschap

Gegevens uit andere bronnen integreren

Gebruikerstoegang beheren

Dat gezegd hebbende, verschillen ze op een paar belangrijke gebieden.

Integraties: Lucidchart integreert met een handvol apps van derden, terwijl Microsoft alleen integreert met zijn eigen tools. Dat is prima als je al een Microsoft-gebruiker bent, maar als je een mix van verschillende technologieën gebruikt, kan Visio beperkter zijn

Lucidchart integreert met een handvol apps van derden, terwijl Microsoft alleen integreert met zijn eigen tools. Dat is prima als je al een Microsoft-gebruiker bent, maar als je een mix van verschillende technologieën gebruikt, kan Visio beperkter zijn Desktop vs. web: Lucidchart is er trots op dat het een webgebaseerde app is, dus je kunt er op elk apparaat of platform toegang toe krijgen. Je hebt toegang tot Visio in de cloud, dus gooi je Macbook nog niet weg. Maar als je de krachtigere desktopversie van Visio wilt, heb je een Windows-computer nodig

Lucidchart is er trots op dat het een webgebaseerde app is, dus je kunt er op elk apparaat of platform toegang toe krijgen. Je hebt toegang tot Visio in de cloud, dus gooi je Macbook nog niet weg. Maar als je de krachtigere desktopversie van Visio wilt, heb je een Windows-computer nodig Toegankelijkheid: Lucidchart heeft enkele toegankelijkheidsmogelijkheden, maar plaatst ze niet zo op de voorgrond als Visio dat doet. Als je afhankelijk bent van een schermlezer of andere ondersteunende technologie, is Visio beter compatibel

Lucidchart heeft enkele toegankelijkheidsmogelijkheden, maar plaatst ze niet zo op de voorgrond als Visio dat doet. Als je afhankelijk bent van een schermlezer of andere ondersteunende technologie, is Visio beter compatibel Sjablonen : Visio heeft meer sjablonen dan Lucidchart, maar je moet upgraden naar het duurdere abonnement om ze allemaal te kunnen gebruiken

Visio heeft meer sjablonen dan Lucidchart, maar je moet upgraden naar het duurdere abonnement om ze allemaal te kunnen gebruiken Prijzen : Het standalone abonnement van Visio is iets goedkoper dan Lucidchart, hoewel beide vrij betaalbaar zijn. Het probleem is dat Visio exclusieve premium functies biedt, dus het kan zijn dat je voor een account van $15/maand moet betalen om toegang te krijgen tot wat je nodig hebt, wat het dubbele is van de prijs van Lucidchart. Aangezien Visio deel uitmaakt van de Microsoft-suite, heb je er misschien al toegang toe als je een commercieel Microsoft 365-abonnement hebt

Als je niet zeker weet welke van deze tools voor stroomdiagrammen het beste voor jou zou werken, dan is hier onze stem op basis van verschillende behoeften.

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Lucidchart vs. Visio

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Kijk, we erkennen dat Lucidchart en Visio hun voordelen hebben. Maar hoe handig deze twee platforms ook zijn, ze kunnen nog steeds niet tippen aan ons productiviteitsplatform dat al uw diagrammen, taken, conversaties, rapporten en sjablonen combineert. 🕯️

ClickUp is een uniek alles-in-één platform dat al uw gegevens en samenwerkingstools op één plaats samenbrengt. U hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende platforms of software, u hoeft zich alleen nog maar aan te melden bij ClickUp om het allemaal te doen.

Natuurlijk, we hebben diagrammen, maar ClickUp is veel meer dan een diagramtool. Als u de voorkeur geeft aan aanpasbare workflowtools voor het in kaart brengen van processen, dan hebben we die ook. Mindmaps en Gantt-diagrammen? ClickUp heeft een robuuste verzameling van kant-en-klare diagrammallen om uw werkdag aanzienlijk te stroomlijnen. 🤩

Beter brainstormen met mindmaps

Plan en organiseer projecten, ideeën of bestaande taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht Software voor mindmappen maakt het mogelijk om een idee te visualiseren voordat je het daadwerkelijk uitvoert. Dit is een must-have voor ingewikkelde projecten of processen. Je wilt immers niet veel tijd investeren in een idee als je later van gedachten verandert.

Voordat je iets doet, breng het in kaart met een ClickUp gedachtenkaart . Verbind ideeën, taken en workflows binnen uw ClickUp dashboard en zet ze om in bruikbare projecten in slechts een paar klikken. Alles is ook deelbaar met uw team, zodat u kunt stoppen met e-mailtikkertje spelen en uw energie kunt richten op het zakendoen.

Mindmaps van ClickUp zijn gebaseerd op taken of knooppunten:

Taakgebaseerd: Als u uw taken al in ClickUp hebt ingeplugd en u hoeft alleen maar een workflow of volgorde te bepalen, maak dan een taakgebaseerde Mindmap. Met ClickUp kunt u gemakkelijk taken toevoegen, bewerken en verwijderen uit de Mindmap zonder dat u uw brainstormsessie hoeft te verlaten

Als u uw taken al in ClickUp hebt ingeplugd en u hoeft alleen maar een workflow of volgorde te bepalen, maak dan een taakgebaseerde Mindmap. Met ClickUp kunt u gemakkelijk taken toevoegen, bewerken en verwijderen uit de Mindmap zonder dat u uw brainstormsessie hoeft te verlaten Op knooppunten gebaseerd: Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Geen probleem. Genereer ideeën als knooppunten in een brainstormdocument. Als u tevreden bent met uw Mindmap, zet u de knooppunten om in taken zodat iedereen zo snel mogelijk aan de slag kan

Visueel samenwerken met whiteboards

Vormen, tekst en objecten toevoegen en zelfs items op uw cirkeldiagram omzetten in taken met ClickUp Whiteboards ClickUp Schoolborden is een cloud-gebaseerde tool voor diagrammen. Net als Lucidchart en Visio stellen wij uw team in staat om in realtime samen te werken. Voeg meer context toe door afbeeldingen te uploaden, links toe te voegen of activa aan uw Whiteboards te koppelen.

Gebruik Whiteboards voor:

Brainstormsessies

Strategiseren

Wireframing

Gegevens in kaart brengen

Workflows bouwen

Context diagrammen

ClickUp is het enige virtuele whiteboard ter wereld dat u de kracht geeft om diagrammen te maken en ze om te zetten in taken op hetzelfde scherm. Wij zijn er om het ideevormingsproces te versnellen zodat u kunt overgaan naar het goede deel: het uitvoeren van uw grote ideeën. 💡

Bespaar tijd met sjablonen

Laat uw visgraatdiagram zien door een van de vele sjablonen van ClickUp aan te passen

Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar ClickUp staat bekend om zijn sjablonen. Echt waar. We hebben een sjabloon voor zowat alles.

Natuurlijk, Lucidchart en Visio geven u sjablonen voor diagrammen, maar hebben ze ook sjablonen voor agentschapsbeheer, HR, IT-planning of planning? Wij hebben dat allemaal en nog veel meer. ClickUp sjablonen bespaar tijd bij het maken en opmaken van documenten. Met ClickUp voegt u uw prachtige diagrammen toe en kunt u snel weer aan het werk. Hoe is dat voor gebruiksgemak?

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Breng alles samen in ClickUp

Lucidchart vs. Visio zijn allebei populaire opties voor real-time diagrammen. Maar zelfs met deze platforms springt u tussen taakbeheer software, teamchats en documentatie. Dat klinkt behoorlijk hectisch.

Stop de waanzin en breng al uw werk (en dan bedoelen we ook echt alles) op één plek met ClickUp. Bespaar tijd met een intuïtieve setup die hard werkt zodat u dat niet hoeft te doen. 🌻

Niet verkocht? Probeer het zelf uit. Maak nu een ClickUp werkruimte -het is voor altijd gratis!