10 beste Reddit-productiviteits-subreddits met tips en productiviteitshacks

De beste productiviteit advies komt niet altijd uit onze familie-, vrienden- en collega-kring. Soms bereiken we onze aha! momenten met online gemeenschappen die de hoogte- en dieptepunten ervaren van het Nog te doen van het belangrijkste werk in ons persoonlijke en professionele leven.

Reddit's diverse netwerk van gemeenschappen en 52 miljoen actieve gebruikers discussiëren over bijna elk onderwerp dat iemand interesseert! Dus als je in de buurt bent van het blok Reddit productiviteit, hebben we een shortlist samengesteld van de top 10 productiviteit subreddits en een gratis sjabloon om te abonneren waar en wanneer je nog te doen krijgt.

De ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit is verpakt met alle hulpmiddelen die u nodig hebt: Doelen lijst tracker, Celebrations Doc, en nog veel meer om bij te houden wat u wilt bereiken.

Gebruik het sjabloon om je favoriete koppelingen te kopiëren en plakken, inzichten op te schrijven en positieve aantekeningen voor jezelf achter te laten! ✍️

Organiseer je eigen doelen in ClickUp Dit sjabloon downloaden

1. r/productiviteitsapps We houden van een goede aanbeveling voor

apps voor productiviteit naar help ons focussen beter te concentreren en afleiding te blokkeren. En als we deze beroemde woorden zien: daar is een app voor! willen we die meteen op ons apparaat hebben. Maar deze subreddit gaat nog een stapje verder met app aanbevelingen.

De threads met reacties staan vol met ervaringen van mensen met de vermelde app voor productiviteit, zodat je echte beoordelingen kunt lezen om te weten of het je tijd en opslagruimte waard is.

Bookmarks is een app die je op je apparaat moet hebben, omdat je er probleemloos mee kunt internetten. Met Bladwijzers kun je je favorieten opslaan, tags toevoegen, de status bijhouden, herinneringen instellen en zelfs links in mappen en projecten organiseren om je productiviteit en focus te verbeteren op wat belangrijk is. Onderzoekers, studenten, ontwikkelaars , en gewoon iedereen die bladwijzers maakt in hun dagelijkse internet surfen zal profiteren van deze app. Oorspronkelijke post gekoppeld Bekijk de_ ClickUp subreddit voor tips over integraties met uw favoriete tools!

via Reddit

2. r/getdisciplined De r/getdisciplined subreddit zal je soms verrassen omdat het bijna een woord-voor-woord samenvatting is van de exacte

productiviteit blokker wat er met je gebeurt. Mensen vragen advies en geven eerlijke antwoorden over het voortdurende gepraat in hun hoofd: hoe kom ik uit deze sleur?

"Discipline is niet alleen het onderwerp van de subreddit, maar ook de regel! Je zult de regels van de moderator voor het plaatsen van berichten op prijs stellen, zodat gesprekken van zowel auteurs als commenters met respect en kwaliteit worden gevoerd.

Als je de app nog steeds moet downloaden om erbij te kunnen, verwijder dan je inloggegevens uit je opgeslagen wachtwoorden en verander ze. Het voegt een extra laag van overlast toe die genoeg is om me "wacht" te laten zeggen zonder me echt te weerhouden de apps thuis te gebruiken (zoals het volledig verwijderen van de accounts zou doen). Oorspronkelijke post gekoppeld De volgende keer dat je naar een stapel wasgoed kijkt, of een gootsteen vol afwas, of een rommelig bed - Nog te doen. Los het nu op. Denk er niet over na. Minder dan vijf minuten? Dat is niets. _Niet alleen voelt het voltooien van de Taak beter, je zult ook gemotiveerd zijn om nog meer te doen. Je hersenen zullen het gevoel prettig vinden en op zoek gaan naar meer van die beloning. Denk niet na. Nog te doen. Voer je hoofd Oorspronkelijke post gekoppeld Bekijk deze_ productiviteitssjablonen !

3. /rlofihiphop Betrap je jezelf erop dat je constant nummers overslaat op je "Late 90s Early 2000s" afspeellijst? Of pauzeer je elke 20 minuten van je Taak om een karaokeliedje te vinden waarvoor je de tekst kunt zingen? Probeer dan eens Lo-Fi HipHop! Het is een authentiek formulier met downtempo beats gemixt met achtergrondgeluiden om gemakkelijk te luisteren tijdens het werk.

De /rlofihiphop subreddit heeft pagina's en pagina's met beats en steekproeven om verschillende easy-listening opnames te verkennen. Zijn bewezen muziek of achtergrondgeluid verbetert je Taak ervaring dus als je op zoek bent naar late-night beats of chill jazz om je in de productiviteitszone te krijgen, luister er dan eens naar!

Sommige Lo-Fi HipHop video's laten zelfs scènes zien van rustige instellingen zoals cafés, gezellige werkplekken met hangende planten en honden die liggen te dutten in het middagzonlicht. Ben je al ontspannen?

Lees ClickUp's gids voor digitaal opruimen voor_meer productiviteitstips !

via Reddit

4. r/pomodoro De Pomodoro techniek is een methode die lange sessies verdeelt in korte blokken met rustpauzes. Dit helpt bij het organiseren van

taken voor oppervlakkig en diep werk zodat je controle hebt over je aandacht en energie.

Zo werkt de Pomodoro techniek:

Schrijf je dagelijkse taken op een lijst Nog te doen

Kies één Taak om aan te werken

Stel de timer in op 25 minuten en begin te werken

Werk de taak af als de timer afloopt

Neem een pauze van 5 minuten

Herhaal stappen 2-5 om drie Pomodoro sessies te voltooien

Neem een langere pauze (20 minuten) na vier Pomodorosessies

Mensen delen hun analogie en digitale versies van de Pomodoro timer zodat je de beste oplossing voor tijdbeheer kunt vinden op basis van je persoonlijke voorkeuren. Er is voor ieder wat wils!

Houd bij hoe lang je aan een project werkt en hoe lang pauzes en vergaderingen duren. Doe op basis van die gegevens aan het eind van de week een kleine evaluatie om Nog te doen Je productiviteit te beoordelen _en plan de week navenant met de learnings. Oorspronkelijke post gekoppeld Bekijk de_ beste Pomodoro timer apps voor studie en focus !

5. r/zelfverbetering De categorie zelfverbetering beslaat een breed bereik van onderwerpen, omdat het alle seizoenen van het leven beslaat. De verhalen en tips van mensen die zich in verschillende fases van hun reis naar zelfverbetering bevinden, laten je zien dat je alles waar je mee te maken hebt vanuit een nieuwe invalshoek kunt bekijken. Maar nog belangrijker, hoe je er actie op kunt ondernemen.

Omdat de tijd nemen om te reageren betekent dat je de controle over de situatie terugneemt. Je antwoorden zullen slimmer en samenhangender zijn, je bewegingen zullen sierlijker overkomen en je ziet er zelfverzekerder uit Oorspronkelijke post gekoppeld

6. r/Productiviteit Heb je wel eens iets gelezen waarvan je het gevoel had dat het precies op dat moment voor jou bedoeld was? De aanmoediging om terug te komen op het half voltooide project, grenzen te stellen aan de dings en pings, of gewoon urenlang te ontspannen op je favoriete plek zonder schuldgevoel?

De subreddit over productiviteit is de plek om in contact te komen met anderen over het bouwen van productieve systemen om je op het juiste spoor te zetten. Begin met de topposts om geweldige content te vinden en werk van daaruit verder!

Als je vastzit in het leven, probeer dan "De Week" Schrijf per dag een aantal doelen op en wat je van plan bent om over 7 dagen te bereiken. Hou je er dan aan alsof je leven ervan afhangt. De resultaten zullen je motiveren en laten zien hoeveel je dagelijks kunt bereiken Oorspronkelijke post gekoppeld De zin "Klaar is beter dan perfect" heeft mijn productiviteit op verbazingwekkende wijze veranderd. Focussen op gewoon iets voltooien, en dat misschien doen op een manier die een beetje ongewoon is, is een productievere mentaliteit dan focussen op perfectie. Laat vooropgezette ideeën over hoe en wanneer dingen klaar moeten zijn vallen en doe wat voor jou werkt Oorspronkelijke post gekoppeld

7. r/gemotiveerd "Dus snuffel rond, stel vragen, geef advies en vorm/sluit je aan bij een ondersteuningsgroep. Maar breng hier niet te veel tijd door; je hebt betere dingen te doen."

De r/getmotivated subreddit bevat meer in het oog springende visuals dan de meerderheid van de andere subreddits. Van schermafbeeldingen van tweets tot artistiek creatieve ontwerpen, soms zijn er maar een paar woorden nodig om de boodschap over te brengen en motivatie te ontlokken.

Verdeel doelen in beheersbare taken en geef ze weer op uw kalender in ClickUp-taak

8. r/nosurf Ben je hier klaar voor? Studies tonen aan dat de gemiddelde tijd die we elke dag op het internet doorbrengen

bijna zeven uur .

Zeven uur. Dat is bijna de helft van de tijd dat we wakker zijn!

Digitaal welzijn is zo belangrijk, vooral omdat we afhankelijk zijn van onze mobiele telefoons om in verbinding te blijven met de rest van de wereld. Het klinkt misschien tegenstrijdig om tijd te besteden aan het lezen over waarom je moet stoppen met gedachteloos surfen terwijl je door deze subreddit surft. Maar het grote voordeel van deze groep is dat je meer te weten komt over wat mensen doen om hersenloos surfen te vervangen.

Het is prima om niet op je telefoon te kijken. Je voelt je misschien sociaal ongemakkelijk als je alleen bent met je gedachten en nergens naar kijkt. Laat je niet misleiden door de sociale voorwaarden. Het is OK om alleen te zijn, zonder je telefoon. De volgende keer dat je niet weet wat je moet doen, doe dan gewoon niets. Laat je gedachten dwalen Oorspronkelijke post gekoppeld

9. r/zelfhulp Hier vind je de vragen die je wilde stellen, het eerlijke advies dat je zocht en mensen die het gewoon snappen. Mensen die de droogte van de productiviteit hebben doorstaan, bieden echt inzicht in alle manieren waarop je jezelf in de zetel van de bestuurder van je tijd en energie kunt zetten!

Bookmarkeer deze on-tap bron van_ inspirerende citaten voor de dagen dat je je vast voelt zitten!

10. r/ZenHabits Wil je kleur en comfort toevoegen aan je groeireis? Onderschat jezelf niet!

Mentale weerbaarheid is een spier die je opbouwt met elke uitdaging en prestatie. Onze gewoontes - de kleine acties die we elke dag ondernemen - kunnen ons naar dromen leiden die ons 's nachts wakker houden of ons juist angstiger maken. De keuze is helemaal aan jou!

Met de hulp van korte video's over mindset en observaties van deze subreddit, vergeet niet om Nog te doen.

Maak een lijst van uw doelen en taken in een ClickUp-taakdocument

Als u merkt dat u steeds teruggaat naar de eerste dag van uw reis naar productiviteit, maak dan gebruik van een platform om u verantwoordelijk te houden voor waar u bent en waar u wilt zijn. Het helpt om een speciale plek te hebben om prioriteit te geven aan wat het belangrijkst is in uw leven en om uw voortgang te visualiseren. ClickUp heeft duizenden Teams en individuen geholpen geholpen hun productiviteit naar nieuwe hoogten te brengen en wij willen dezelfde resultaten voor u! Maak een gratis account aan