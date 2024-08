Top 10 DevOps-tools voor automatisering, bewaking en meer 2024

Het kiezen van de juiste DevOps toolset met de beste functionaliteiten heeft een enorme impact op de productiviteit van de mensen in je teams en de functie van de apps die ze ontwikkelen. En daarbij, al het werk doen zonder goede tools is minder leuk. ✨

In dit artikel kijken we naar de nieuwste DevOps-tools met de nadruk op automatisering, monitoring en andere belangrijke functies, zodat jij en je team zich kunnen richten op het maken en implementeren van geweldige code. 🙌

Wat is DevOps?

DevOps is een methodologie voor het beheren van softwareontwikkeling dat werkwijzen en hulpmiddelen combineert voor zowel softwareontwikkeling (Dev) als IT-operaties (Ops).

Elke beoefenaar definieert zijn DevOps-levenscyclus anders, maar de meest voorkomende fasen in de werkstroom zijn:

Continue ontwikkeling: Planning ende software coderen2. Continue Integratie: Wijzigingen in de broncode regelmatig toewijzen Continu testen: Geautomatiseerde tests om wijzigingen in de code te evalueren Continue uitrol: Geteste en goedgekeurde software wordt op productieservers geplaatst, ook wel continue levering genoemd Continuous Monitoring and Observability: Het hele DevOps-proces bijhouden en documenteren Continue Feedback: Informatie over softwaregebruik wordt teruggekoppeld naar DevOps Teams Continuous Operations: Automatisering van het release- en toepassingsimplementatieproces

Veel van de sleutelaspecten van DevOps komen van agile maar er is een verschil tussen agile en DevOps praktijken.

Wat moet je zoeken in een DevOps-tool?

DevOps vereist van nature dat meerdere tools op een cross-functionele manier werken om te helpen bij de volledige levenscyclus van softwareproductie. Dit wordt de DevOps toolchain genoemd en elke tool richt zich op een of meer fasen in de DevOps levenscyclus.

Om de meest effectieve toolchain end-to-end voor uw productieomgeving te hebben, moet u de volgende aspecten in overweging nemen van elke tool die u bekijkt:

Compatibiliteit tussen elke tool in de toolchain en externe tools. Informatie moet gemakkelijk van de ene tool naar de andere werken. Eenvoudige communicatie en samenwerking binnen en tussen teams mogelijk maken. Dit omvat projectmanagement, het bijhouden van specificaties en het communiceren van de resultaten van voortdurende feedback. Automatisering van integratie en implementatie, ook wel de DevOps pijplijn of Continue Integratie en Implementatie genoemdContinue Uitrol (CI/CD). Eenvoudig en automatisch vastleggen en loggen van acties in de toolchain. Functies die veelvoorkomende taken automatiseren of vereenvoudigen die tijd kosten als ze Nog te doen zijn. Een goed voorbeeld is de mogelijkheid om een sjabloon te gebruiken om automatisch het volgende te genererenrelease aantekeningen. Flexibele functie die zich aanpast aan het meest efficiënte proces in plaats van het proces te dwingen zich aan te passen aan de tool.

Nu we een goede achtergrond hebben, volgt hier een lijst met de 10 beste DevOps-tools van dit moment.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een cloudgebaseerde tool voor projectmanagement en samenwerking met een sterke integratie met andere veelgebruikte DevOps-tools. Het biedt veel van de functies die softwareontwikkelingsteams nodig hebben om DevOps te implementeren, samen met een krachtig en gebruiksvriendelijk platform voor projectmanagement.

Het meest geschikt voor:

Samenwerking tussen en tussen teams

DevOps projectmanagement

Planning, toewijzing van taken, planning en voortgang bijhouden tijdens ontwikkeling

De resultaten van monitoring vastleggen en delen

Feedback bijhouden en overbrengen

ClickUp beste functies:

Cloudgebaseerde tool voorprojectdocumenten aanmaken en samenwerken* Automatiseringstools binnen ClickUp en andere gangbare DevOps-tools

Handig samenwerken en bijhoudentools zoals mijlpalen bijhoudenkanban-borden, whiteboards en een verscheidenheid aan grafieken en grafieken

Breng je project in kaart, in tabelvorm, als tijdlijn of in een andere stijl die voor jou het beste werkt

Gebruikers taggen en geven commentaar op alle Taken

Afhankelijkheid vaststellen en voortgang bijhouden

Robuuste en flexibele sjablonen om snel te kunnen beginnen en tegelijkertijd consistentie te garanderen, inclusief specifiekesjablonen voor agile werkstromen.

Krachtige en eenvoudige integraties met externe tools zoals Google Drive, Salesforce, Basecamp en oplossingen van vele providers, waaronder populaire open-source tools

Werkt op locatie of in de cloud

Visualiseer uw projecten metClickUp mindmaps ClickUp limieten:

Zoveel functies en mogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers uitdagen

Sommige functies, zoals de weergave van tabellen, zijn nog niet beschikbaar op de mobiele app

E-mailmeldingen en herinneringen kunnen overweldigend worden

ClickUp prijzen:

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (6.600+ beoordelingen)

4.7/5 (6.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Miro

Via MiroMiro is een digitaal whiteboard-platform met meerdere tools dat door teams wordt gebruikt om online vergaderingen te houden, samen te werken, te presenteren en hun ideeën en werk visueel te delen. Het is een van de populairste whiteboard projectmanagement hulpmiddelen. Het kan worden gebruikt om visuele informatie weer te geven tijdens vergaderingen, om abonnementen op voltooide projectworkflows te maken of om presentaties te geven.

Het meest geschikt voor:

Brainstormen, specificaties organiseren en Taken plannen tijdens de ontwikkeling

Beoordelen, bespreken en acties ontwikkelen voor feedback

Resultaten van testen presenteren

Miro beste functies:

Ondersteunt de meeste bestandstypen, waaronder GIF's, PDF's, spreadsheets, afbeeldingen en meer

Volledig functioneel videovergaderen terwijl je ook het whiteboard deelt

Agile werkstromen

Oneindig canvas

Ondersteunt een groot aantal interactieve gebruikers tegelijkertijd

Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface

Grote sjabloonbibliotheek voor werkstromen, mindmaps en Kanban-borden

Integratie met veelgebruikte DevOps-tools

Miro limieten:

Geen koppeling of tagging maakt verbinding van informatie moeilijk

Zeer weinig offline mogelijkheden

Navigatie op het whiteboard is verwarrend en vergt tijd om te leren

Beperkte schets- en bewerkingstools

Prijzen van Miro:

Free: $0

$0 Starters: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (4.400+ beoordelingen)

4.8/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.100+ beoordelingen)

3. Samenloop

Via Docker Docker is een platform voor softwareontwikkeling, testautomatisering en softwarelevering met behulp van gecontaineriseerde images. Een container is een geïsoleerde versie van de software die hetzelfde draait, ongeacht op welk besturingssysteem het draait of welke programmeertaal is gebruikt, zodat er geen virtuele machines hoeven te worden opgestart.

Het Docker-platform bevat gebruikers-, commandoregel- en toepassingsprogramma-interfaces (UI's, CLI's en API's) en veiligheid om elke stap van de levenscyclus van softwareontwikkeling te ondersteunen.

Best for:

Software bouwen tijdens ontwikkeling

Integratie beheren

Testen binnen containers voor bewaking van applicatieprestaties en robuustheid

Toepassingen implementeren in containers

Geautomatiseerde operaties voor integratie, testen en implementatie

Docker beste functies:

Robuuste implementatie van containerorkestratie

Flexibele set tools

Ondersteunt de meeste besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en MacOS

Sterke integratie met toonaangevende tools

Krachtige CLI maakt implementatie eenvoudig

Grote en actieve gebruikersgemeenschap

Grote bibliotheek van vooraf geconfigureerde omgevingen

Docker beperkingen:

Vertrouwen op de commandoregelinterface kan soms moeilijk zijn

De concepten achter containers kunnen verwarrend en moeilijk te begrijpen zijn

Images kunnen erg groot zijn en aanzienlijke bronnen gebruiken

Docker prijzen:

Persoonlijk: $0

$0 Pro: $5/maand, één gebruiker

$5/maand, één gebruiker Teams: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Business: $24/maand per gebruiker

Docker beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

5. GitHub

Via AWS Amazon Web Services (AWS) omvat het volledige aanbod van Amazon op het gebied van cloud-platformen. Dit omvat een brede array aan AWS DevOps modules voor SaaS en mobiele applicaties die op AWS draaien. De tools omvatten meerdere opties voor configuratiebeheer, geautomatiseerd bouwen en testen en implementatieautomatisering. Het ondersteunt ook containers en serverless computing.

De meest gebruikte DevOps-tools van AWS zijn AWS CodePipeline, AWS CodeBuild en AWS CodeDeploy.

Het meest geschikt voor:

CI/CD met AWS CodePipeline voor integratie en implementatie

Compilers en automatisering van testen met AWS CodeBuild voor ontwikkeling

Automatisering van implementatie met AWS CodeDeploy

beste functies van AWS:

Cloud provisioning is ingebouwd in het proces zodat gebruikers nooit zonder resources komen te zitten

Integratie met het hele AWS-ecosysteem

CI/CD-pijplijn kan in een paar klikken worden ingesteld

Uitgebreide statistieken van testen

Zowel handmatige als geautomatiseerde processen zijn eenvoudig in te stellen en te gebruiken

Tools voor veiligheid en monitoring

AWS limieten:

Niet aanpasbaar genoeg voor sommige use cases

Gaat ervan uit dat je gaat implementeren op de cloudinfrastructuur van AWS

Meerdere tools nodig voor voltooien werkstroom

AWS-platform kan overweldigend zijn

AWS-prijzen:

Neem contact op met AWS voor prijsinformatie

AWS beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: CodePipeline, 4.5/5 (13 beoordelingen); CodeBuild, 4.3 (3 beoordelingen); CodeDeploy, 4.5 (4 beoordelingen)

7. Stuur

Via Via Mend, voorheen WhiteSource, is een platform voor applicatieveiligheid. Het kan worden geïntegreerd in je DevOps-tools om het Application Security (AppSec)-programma van je team te implementeren, waarbij eerder in het ontwikkelproces wordt verschoven waar je software kwetsbaar is en waar je die kwetsbaarheden verhelpt.

Beste voor:

Evalueren van de veiligheid van je applicaties tijdens het testen

Biedt oplossingen voor herstel tijdens feedback

beste functies:

Evalueert en vindt kwetsbaarheden in open-source pakketten in uw applicatie in real-time

Eenvoudige integratie in GitHub

Geeft gedetailleerde rapportages

Voert automatisch codewijzigingen door voor de meest voorkomende kwetsbaarheden en voorkomt menselijke fouten bij het repareren van veiligheidslekken

Het team van Mend.io houdt kwetsbaarheden voortdurend in de gaten en werkt ze bij

Ondersteunt alle belangrijke programmeertalen, waaronder Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ en C#, evenals vele domeinspecifieke talen

Mend beperkingen:

Gebruikersinterface kan een beetje onhandig zijn

Dashboards kunnen verwarrend zijn

Implementatie kan moeilijk zijn voor sommige DevOps pipelines

Kan valse positieven genereren

Mend prijzen:

MEND SCA Advanced: $16.000/jaar voor 20 ontwikkelaars

$16.000/jaar voor 20 ontwikkelaars MEND SAST Advanced: $16.000/jaar voor 20 ontwikkelaars

$16.000/jaar voor 20 ontwikkelaars MEND SCA & SAST Advanced: $24.000/jaar voor 20 ontwikkelaars

$24.000/jaar voor 20 ontwikkelaars MEND Premium (Enterprise): Neem contact op voor prijzen

beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

4.3/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (7 beoordelingen)

8. Jira

Via Atlassian Jira is een probleem (bug) bijhouden en hulpmiddel voor projectmanagement. Het omvat agile projectmanagement functies, waaronder werkstromen, taken, budgettering en voorspelling, en het in kaart brengen van de wegen. Het bevat ook een uitgebreid en geïntegreerd probleembeheersysteem voor het documenteren en afhandelen van bugs in de code en in de werkzaamheden. Jira maakt deel uit van de Atlassian DevOps-suite.

Beste voor:

Projectmanagement tijdens ontwikkeling

Problemen bijhouden en automatisering tijdens feedback en ontwikkeling

Jira beste functies:

Vanaf de grond opgebouwd voor agile met scrum en Kanban-methoden * Zeer aanpasbaar

Zeer sterk in probleembeheer

Werkt voor veel verschillende soorten projecten, niet alleen voor softwareontwikkeling

Integreert met veel andere DevOps-tools

Jira beperkingen:

Kan moeilijk zijn om in te stellen en te gebruiken

Beperkte samenwerkingstools ingebouwd in het product

Niet ingesteld op samenwerking tussen meerdere teams

Het is een tool voor probleembeheer met toegevoegd projectmanagement, geen uitgebreid platform voor projectmanagement

Prijzen van Jira:

Free: $0

$0 Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (5.200+ beoordelingen)

4.3/5 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.100+ beoordelingen)

9. Bitbucket

Via Bitbucket Bitbucket is een alternatief hostingplatform voor software broncode met versiebeheer, ook gebouwd op Git. Het bevat CI/CD-tools en is gericht op het ondersteunen van gebruikers van Jira. Het is ontworpen om samenwerking binnen een ontwikkelteam mogelijk te maken. Bitbucket is onderdeel van de Atlassian DevOps-suite.

Beste voor:

Gedistribueerde versie- en toegangscontrole voor integratie

Geautomatiseerde workflows voor implementatie

Bitbucket beste functies:

Nauw geïntegreerd met Jira

Moderne en schone gebruikersinterface

Krachtige configuratietools voor het organiseren van complexe projecten, inclusief vertakkingen

Krachtige tools voor het nakijken van code

Bitbucket beperkingen:

Ontworpen om samen te werken met andere Atlassian-producten, integratie met andere tools is minimaal

Beperkte functies in vergelijking met andere versiebeheerplatforms

Minder populair dan andere vergelijkbare tools, dus de gemeenschap van gebruikers is klein, net als de plugin-opties

Bitbucket prijzen:

Free: $0

$0 Standaard: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Premium: $6/maand per gebruiker

Bitbucket beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

10. Slack

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Slack.png DevOps-tools: Schermafbeelding van Slack Snelkoppelingen /$$$img/

Via Slack Slack is een samenwerkingsplatform dat is gebouwd rond instant messaging met behulp van het concept van kanalen. Gebruikers kunnen binnen teams communiceren met rijke tekst gesprekken op een bepaald kanaal, directe berichten tussen gebruikers, video of audio gesprekken (Huddle), asynchrone tekst en video berichten (Clips), of via notitieblokken (Canvas). Het bevat ook een aantal taakbeheer hulpmiddelen.

Het meest geschikt voor:

Samenwerken tijdens ontwikkeling

Resultaten van testen vastleggen

Feedback documenteren

Slack beste functies:

Eenvoudige interface die gemakkelijk te navigeren is

Alle communicatie voor een specifiek kanaal op één plek

Zeer aanpasbaar

Een grote bibliotheek vanintegratie apps (Bekijk debeste Slack integraties)

Krachtig zoeken

Mogelijkheid om gesprekken te groeperen in threads

Ingebouwde video-conferencing

Slack beperkingen:

Met zijn focus op samenwerking, moet je meerdere integratie apps laden om de functie te vergroten

Kan overweldigend worden met veel werkruimten en kanalen

Taakbeheer is beperkt

Slack prijzen:

Free: $0

$0 Pro: $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Business+: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (31.200+ beoordelingen)

4.5/5 (31.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (22.900+ beoordelingen)

ClickUp: De beste DevOps-tool voor uw team

Hoe uw DevOps draaiboek er ook uitziet, om uw ontwikkel- en operationele teams te laten samenwerken is geen magie nodig, maar de juiste DevOps-tools. Ze moeten samenwerken op een manier die uw processen mogelijk maakt in plaats van u te dwingen uw processen aan te passen aan de tools. 🛠

Daarom rekenen teams van elk type op ClickUp voor projectmanagement, samenwerking, documentatie en nog veel meer, allemaal in een gebruiksvriendelijke interface die integreert met de rest van uw DevOps-tools. Dus, de volgende keer dat u een nieuwe zoektocht naar een softwareproject opstart, meld u dan aan voor een gratis proefversie van ClickUp en maak uw leven gemakkelijker. 🤩