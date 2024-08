Vergelijking Google Formulieren vs. Microsoft Formulieren 2024

Google Forms en Microsoft Forms bieden gebruikers allebei een manier om formulieren en quizzen te maken, publiceren en delen met anderen. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken, zowel thuis als zakelijk, met veel functies en opties die het maken van formulieren op maat eenvoudig maken.

Beide tools zijn geweldige keuzes voor het verzamelen van gegevens op de werkplek, maar welke is het beste? Welke tool is het beste in de strijd tussen Google Formulieren en Microsoft Formulieren? En is er een andere optie die nog beter is?

In deze uitgebreide gids vergelijken we Google Formulieren en Microsoft Formulieren, inclusief hun meest waardevolle functies, hun prijzen en wat gebruikers uit de praktijk over de tools zeggen. We delen ook een indrukwekkend alternatief voor Google Formulieren vs. Microsoft Formulieren. 👀

Zullen we het over formulierbouwers hebben?

Wat is Google Formulieren? Google formulieren is de formulierenbouwer van softwaregigant Google. Het is populair en een veelgebruikte formulierenbouwer, dankzij het gebruiksgemak en de vertrouwdheid voor wie al Google-producten gebruikt.

Functies van Google Formulieren

Google Forms heeft alle functies die u van een webgebaseerd formulier mag verwachten software voor formulierbouwers hulpmiddel. U kunt uw eigen formulieren maken, uw vraagtypen en vereisten aanpassen en uw formulier publiceren wanneer u klaar bent om gegevens te verzamelen in Google Spreadsheets.

Tools voor het maken van formulieren zijn vaak eenvoudig van aard, dus we hebben besloten om onze vergelijking te richten op drie gebieden-formulieren maken, aanpassen en analyse en rapportage. Hier ziet u hoe Google Formulieren zich vormt op deze gebieden.

1. Formulier bouwen

via Google formulieren Hoewel het een bonus is als uw enquêteformulier er goed uitziet, ligt de echte waarde in het verzamelen van gegevens, of het nu gaat om feedback van medewerkers, marktonderzoek of nieuwe suggesties. Het analysegedeelte van Google Forms maakt het gemakkelijk om uw gegevens te bekijken en te begrijpen met visuele rapportage.

U kunt de resultaten van uw enquêtes en formulieren weergeven terwijl ze binnenkomen, dankzij de realtime responsgegevens. Bekijk de resultaten gegroepeerd met cirkeldiagrammen en staafdiagrammen, of bekijk elke reactie afzonderlijk voor een individuele weergave van iemands feedback of ervaring. 📊

Als u uw gegevens ergens anders wilt opslaan of verder wilt onderzoeken, kunt u uw resultaten eenvoudig exporteren vanuit Google Formulieren. Zet de gegevens direct over naar een nieuw Google Spreadsheets of exporteer het .csv-bestand voor gebruik met Microsoft Excel of een andere app.

U kunt de antwoorden op formulieren ook opslaan in PDF format zodat u ze gemakkelijk offline kunt lezen.

Google Formulieren Prijzen

Google Forms is gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik.

Als u een zakelijke gebruiker bent, moet u zich aanmelden voor Google Werkruimte (voorheen bekend als Google Suite)-hun alles-in-één abonnement met Google Formulieren en andere apps zoals Gmail, Google Drive, Google Documenten, Google Spreadsheets en meer.

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Standaard Zakelijk: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

$21,60/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Wat is Microsoft Formulieren?

Net als Google Forms is Microsoft Forms (soms MS Forms genoemd) een andere populaire online tool voor het maken van formulieren. Het maakt deel uit van het Microsoft 365 ecosysteem (voorheen bekend als Microsoft Office 365), wat betekent dat het vaak de app bij uitstek is als uw bedrijf Microsoft-producten gebruikt.

Microsoft Formulieren functies Microsoft formulieren geeft je de mogelijkheid om op elk moment boeiende feedbackformulieren, enquêtes en teamquizzen te maken. Deze tool voor het maken van formulieren is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken, met veel functies die het maken van enquêtes beheersbaar maken, zelfs als het je eerste poging is.

Laten we eens kijken wat Microsoft Forms te bieden heeft op deze drie hoofdgebieden.

1. Formulieren maken

via Microsoft formulieren Dit hulpprogramma voor het maken van formulieren, afkomstig van een softwarebedrijf als Microsoft, heeft alles wat je nodig hebt om enquêtes en quizzen te maken, delen en analyseren.

Maak een formulier vanaf nul of gebruik de sjabloonbibliotheek om er een te vinden die nauw aansluit bij je bedoelingen. Voeg vragen individueel toe en kies uit een selectie van vraagtypes uit de vier categorieën - keuze, tekst, beoordeling of datum.

Geef je vragen titels, voeg beschrijvingen toe en kies de bestelling waarin ze verschijnen.

Microsoft Forms heeft een AI-gestuurde logica die slimme aanbevelingen doet voor het instellen en aanpassen van uw enquête of formulier voor de beste resultaten. Er worden slimme suggesties gedaan voor mogelijke vragen en vraagtypen, gebaseerd op de sjablonen die beschikbaar zijn in de ingebouwde bibliotheek.

Het is gemakkelijk om met anderen samen te werken omdat je snel Microsoft Formulieren kunt delen in het bereik van Microsoft 365-producten, waaronder Microsoft Teams. Deel enquêtelinks, stuur uitnodigingen per e-mail of maak een QR-code om met anderen te delen.

Net als bij Google kunt u bepalen wie er kan reageren op uw enquête en kunt u een anonieme enquête maken door niet langer te vereisen dat u bent aangemeld bij een Microsoft account om deel te nemen. 🔒

2. Aanpassing

via Microsoft formulieren Zoals de meeste apps voor het maken van formulieren, kunt u met Microsoft Forms het uiterlijk van uw formulier aanpassen. Kies uit een verzameling vooraf gebouwde, AI-ondersteunde thema's en sjablonen om een visuele stijl aan je formulier toe te voegen, of maak het je eigen formulier door de kleuren zelf aan te passen.

Stel het kleurthema voor uw formulier in en creëer een samenhangend uiterlijk dat past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Voeg uw bedrijfslogo toe of plaats een aangepaste afbeelding in de koptekst van uw formulier en personaliseer de achtergrond door een effen kleur te kiezen of een foto of patroon te uploaden.

3. Analytics en rapportage

via Microsoft formulieren Microsoft Formulieren geeft u direct een waardevol kijkje in uw gegevensverzameling met realtime inzichten.

Bekijk uw verzendgegevens in visuele staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, beoordelingen met sterren en meer. Krijg een weergave van het algemene sentiment van uw reacties of duik in de gegevens om specifieke reacties en individuele gegevenstrends te bekijken.

Het is gemakkelijk om meer met je gegevens te doen dan ze alleen maar weer te geven. Open ze in een nieuwe Excel-spreadsheet en begin met het meer gedetailleerd analyseren van uw resultaten.

Van daaruit kunt u uw gegevens ook opslaan in .csv format voor gebruik met andere apps of tools, of exporteren als PDF. 📝

Prijzen Microsoft Formulieren

Microsoft's aanpak is vergelijkbaar met die van Google-om Microsoft Forms zakelijk te gebruiken heb je een actief Microsoft 365 Business-abonnement nodig, dat je ook toegang geeft tot apps als Word, Excel en Outlook. Microsoft Forms is beschikbaar voor alle abonnementen, behalve Microsoft 365 Apps for Business.

Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/maand per gebruiker

$9,90/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Google Formulieren vs. Microsoft Formulieren: Vergelijking van functies

Microsoft Forms en Google Forms zijn ongelooflijk vergelijkbare tools. Ze bieden gebruikers allebei de mogelijkheid om in enkele minuten online enquêtes, quizzen en formulieren te maken, zonder ingewikkelde specialistische tools te gebruiken of het werk aan iemand anders uit te besteden. ⚒️

Dit zijn allebei geweldige opties als je je eigen enquêtes wilt kunnen maken. Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden op de drie sleutelgebieden die we eerder hebben behandeld.

1. Formulieren maken

De ervaring bij het maken van formulieren lijkt erg op die van Google Forms en Microsoft Forms. Beide zijn gebruiksvriendelijk, met een gestroomlijnde aanpak voor het bestellen van vragen, het kiezen van vraagtypes en het toevoegen van opties. Omdat de ervaring zo vergelijkbaar is, is er voor ons geen duidelijke winnaar in deze categorie.

2. Aanpassing

Google Forms en Microsoft Forms bieden gebruikers veel flexibiliteit als het op aanpassen aankomt. Je kunt de kleuren van de formulieren eenvoudig aanpassen aan de stijl van je merk en je kunt op beide formulieren een logo of koptekst toevoegen.

Microsoft Forms voegt echter extra aanpassingsopties toe, waaronder de mogelijkheid om een achtergrondafbeelding aan je formulier toe te voegen en AI-suggesties voor de voorpagina van je formulier. Dit zijn kleine functies, maar ze kunnen de balans doen doorslaan in het voordeel van deze tool als u meer aanpassingsmogelijkheden en AI-suggesties wilt om uw enquête boeiender te maken.

3. Analytics en rapportage

Beide tools bieden nuttige inzichten in uw gegevens direct in de tool en ook de optie om gemakkelijk te exporteren naar andere tools voor verdere gegevensanalyse. Microsoft Formulieren heeft hier echter een licht voordeel, omdat je snel inzicht krijgt in trends als je met de muis over je responsgegevens beweegt.

Zoals bij veel apps en tools hangt de winnende optie waarschijnlijk af van je eigen gebruikerservaring. Met zulke vergelijkbare functies zal het erop aankomen of je een grotere fan bent van Google- of Microsoft-producten.

Google Formulieren vs. Microsoft Formulieren op Reddit

Er is online niet veel discussie over Google Formulieren versus Microsoft Formulieren. In de meeste gevallen zul je waarschijnlijk het product gebruiken dat je bedrijf al heeft gekocht - of dat nu Google Werkruimte of Microsoft 365 is.

Toen we onderzochten wat gebruikers uit de praktijk te zeggen hebben over Reddit vonden we vooral in het voordeel van Google Forms. ✔️

Gebruikers vinden het prettig dat Google Forms meer vraagtypen heeft en sommigen zeggen dat Microsoft Forms "ver achterloopt" als het gaat om functies, hoewel er in de loop der tijd veel kan veranderen.

Eén gebruiker wees erop dat het met Google makkelijker is om enquêtes naar iedereen te sturen en dat het de beste optie is voor het uploaden van bestanden: "Volgens mij zijn bijlagen ook gelimiteerd door type/grootte [in Microsoft Formulieren], terwijl Google volgens mij slechts 1GB per afzonderlijke bijlage heeft."

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Google Formulieren versus Microsoft Formulieren

Hoewel je aan het afwegen bent of Google Formulieren vs. Microsoft Formulieren het beste is, willen we je graag een derde optie voorleggen. ClickUp is een nieuw alternatief voor deze traditionele apps voor het maken van formulieren en zit boordevol functies die het maken en delen van formulieren tot een meer lonende ervaring maken. En dat niet alleen, u kunt gratis formulieren maken op ClickUp zonder dat u een abonnement hoeft te nemen.

Laten we eens kijken naar enkele van ClickUp's beste functies voor makers van formulieren.

Weergave van ClickUp Formulieren

Maak slimmere formulieren in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is ClickUp Formulieren zijn ontworpen om u te helpen werkstroom op gang te brengen. In tegenstelling tot sommige formulierbouwers die prioriteit geven aan persoonlijk of educatief gebruik, is ClickUp gemaakt met uw productiviteit en succes in gedachten.

Maak een interne enquête en koppel reacties direct aan traceerbare ClickUp-taak, dankzij onze ingebouwde automatisering. Dit is vooral handig als u feedback- of medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken uitvoert over een specifiek project of als u gebruik maakt van formulieren voor softwareteams .

Onze intuïtieve formulierenbouwer geeft je tal van opties als het gaat om voorwaardelijke logica hiermee bepaal je welke vragen worden weergegeven op basis van eerdere keuzes van je respondent.

Deze geavanceerde functie betekent dat je enquêtes kunt maken die kort en zeer relevant aanvoelen, in plaats van gebruikers een lange lijst met irrelevante vragen te presenteren. 🙌

Dit gebeurt allemaal in ClickUp, de ene tool die ze allemaal vervangt. Maak slimme, aantrekkelijke formulieren en deel ze met uw team zonder uw online hub en werkruimte voor productiviteit te verlaten.

ClickUp-taak

Instellen dat taken terugkeren per tijd of gebeurtenis in ClickUp-taak

We hebben vermeld dat ClickUp Formulieren naadloos gekoppeld zijn met ClickUp-taak maar deze functie is meer dan alleen maar een handige add-on voor het maken van formulieren.

Met ClickUp Taken kunt u uw taken maken, organiseren, beheren en beoordelen, allemaal vanaf één plek. Maak een persoonlijke takenlijst of maak een lijst met projecttaken voor uw team en voltooi de ervaring volledig. Gebruik terugkerende taken om uw team op het juiste spoor te houden en die repeterende elementen van projecten te automatiseren.

Voeg medewerkers en toegewezen personen toe zodat je teamleden weten wie waar aan werkt. Geef uw Taken een deadline en bewaak de voortgang in uw team ClickUp weergaven waaronder de weergave Kalender en Lijstweergave.

Gebruik functies zoals itemtypes, aangepaste statussen, aangepaste velden, prioriteiten, afhankelijkheid en meer om te benaderen taakbeheer op een effectievere manier. 🌻

Sjabloon voor ClickUp Feedback Formulier

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Feedback-Form-Template-Recommendations-Board-view.png Google Formulieren vs Microsoft Formulieren: De weergave van het bestuur in het sjabloon voor ClickUp feedbackformulieren /$$$img/

Gebruik de bordweergave in het sjabloon voor feedbackformulieren om items te ordenen en kaarten eenvoudig te verplaatsen tussen fasen van beoordelingen

Als u op zoek bent naar een eenvoudige manier om aan de slag te gaan met ClickUp Formulieren, zijn onze sjablonen de ideale eerste stap. Er is een sjabloon voor bijna elk doel, inclusief sjablonen voor feedbackformulieren .

Gebruik dit Sjabloon voor feedbackformulier door ClickUp om snel uw eigen feedbackenquête op te stellen, of het nu voor uw klanten, belanghebbenden, het grote publiek of uw interne werknemersgroepen is. Het sjabloon biedt u een eenvoudige manier om gegevens te verzamelen en op te slaan met voorgestelde velden zoals beoordeling met sterren, reden voor score, service provider, suggesties voor verbetering en meer.

Houd sjablonen zoals ze zijn of pas ze aan zodat ze perfect aansluiten op uw eigen behoeften. ✅

gerelateerd: Google Formulieren Vs. Jotform !

Ontdek de beste online formulierbouwer voor uw doelen

Als het gaat om Google Forms vs. Microsoft Forms, hangt de keuze van de formulierenbouwer grotendeels af van het ecosysteem waarin uw bedrijf zich heeft ingekocht. Sommige mensen geven de voorkeur aan Google producten boven Microsoft producten en vice versa.

Microsoft Forms lijkt gebruikers meer flexibiliteit te bieden als het aankomt op visuele stijl, maar gebruikers suggereren dat Google Forms een bredere selectie van vraagtypes en opties heeft. Over het algemeen lijken de twee tools veel op elkaar en is het een kwestie van persoonlijke voorkeur welke je gebruikt.

Als je op zoek bent naar een online formulierbouwer die je nog meer biedt op het gebied van voorwaardelijke logica, aanpasbaarheid en productiviteit, dan stemmen wij voor ClickUp. ClickUp Forms biedt enorme waarde aan managers en teams die productiviteit en efficiëntie hoog in het vaandel hebben staan, en dan hebben we het nog niet eens over alle andere functies voor projectmanagement en Taakbeheer die de tool te bieden heeft.

Overweeg een nieuw alternatief voor Google Formulieren versus Microsoft Formulieren, en probeer ClickUp vandaag nog gratis uit . ✨