10 Gratis Bestelformulier Sjablonen in Excel & ClickUp

Als uw bedrijf regelmatig bestellingen aanvraagt of uitvoert, verspilt u geen energie aan het maken van steeds nieuwe bestelformulieren. Stroomlijn uw bestelproces met gratis sjablonen voor bestelformulieren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw bedrijf, of u nu kantoorbenodigdheden bestelt of verzoeken van klanten uitvoert.

Met de beste sjablonen voor bestelformulieren bespaart u waardevolle tijd die u beter kunt besteden aan het vergroten van uw omzet en het maken van meer bestellingen. Dat is wat deze sjablonen doen!

Wat is een sjabloon voor een bestelformulier?

Een sjabloon voor een bestelformulier is een standaardformulier dat u snel kunt invullen wanneer u een nieuwe bestelling moet aanmaken. Er zijn twee hoofdtypen:

Inkoopordersjablonen kunt u gebruiken om een nieuwe bestelling te maken voor een leverancier om de materialen te kopen die u nodig hebt voor uw bedrijf

kunt u gebruiken om een nieuwe bestelling te maken voor een leverancier om de materialen te kopen die u nodig hebt voor uw bedrijf Fulfillment-sjablonen die u kunt gebruiken om uw proces van inname en verpakking tot levering te volgen

De toepassingen voor sjablonen stoppen niet bij bestelsjablonen. U kunt sjablonen vinden voor van alles en nog wat, van wijzigingsopdrachten voor verbouwingen tot swag-bestellingen. U kunt zelfs sjablonen voor bestelformulieren koppelen aan verkooptrackers om het grotere geheel in de gaten te houden.

Welke bestelformulieren je ook kiest, eenvoud is essentieel. Een formulierbouwer helpt bij het standaardiseren van bestelformulieren beheer om het bedrijf en de dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen .

Wat maakt een goed bestelformulier-sjabloon?

Omdat veel bedrijven met orders werken, vindt u veel sjablonen voor bestelformulieren die uw processen beloven te stroomlijnen. De volgende kenmerken helpen u bij het kiezen van een bestelformulier waar u uw voordeel mee kunt doen:

Gebruiksvriendelijkheid: Hoe eenvoudiger een sjabloon is om te gebruiken, hoe eenvoudiger het is om uw teams aan te moedigen het te gebruiken

Hoe eenvoudiger een sjabloon is om te gebruiken, hoe eenvoudiger het is om uw teams aan te moedigen het te gebruiken Aanpasbaarheid: Uw bedrijf is uniek, dus controleer of de sjabloon aanpasbaar is, zodat u de efficiëntie kunt optimaliseren om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen

Uw bedrijf is uniek, dus controleer of de sjabloon aanpasbaar is, zodat u de efficiëntie kunt optimaliseren om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen Simpel: U moet waarschijnlijk regelmatig een groot aantal orders verwerken, waardoor een eenvoudige sjabloon die snel is in te vullen extra waardevol is

U moet waarschijnlijk regelmatig een groot aantal orders verwerken, waardoor een eenvoudige sjabloon die snel is in te vullen extra waardevol is Kleurcodering: Sjablonen voor bestelformulieren met visuele aanwijzingen met kleurcodering om de ogen van de lezer naar belangrijke bestelgegevens te leiden, helpen gebruikersfouten en verwarring te voorkomen

Sjablonen voor bestelformulieren met visuele aanwijzingen met kleurcodering om de ogen van de lezer naar belangrijke bestelgegevens te leiden, helpen gebruikersfouten en verwarring te voorkomen Integratie van projectbeheer: Het is geen vereiste, maar als u uw bestelformulieren integreert met software voor het verwerken van online betalingen en het innen van online betalingen, kunt u uw activiteiten stroomlijnen en de efficiëntie verhogen terwijl u de kosten verlaagt

Door sjablonen te vinden die bij uw situatie en omgeving passen, maximaliseert u hun relevantie voor uw bedrijf.

10 bestelformuliersjablonen voor gebruik in 2024

1. ClickUp Product Bestelformulier Sjabloon

ClickUp Product Bestelformulier Sjabloon

Met de ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon kunt u uw bestellingen gemakkelijk volgen, van plaatsing tot uitvoering. Deze basisbestelsjabloon geeft u een overzicht van elke fase in het bestelproces, inclusief:

Besteld

Verpakt

Onderweg

Geleverd

Vervuld

Maar dat is nog maar het begin. Je kunt aan elke bestelling aangepaste velden toevoegen, zoals een volgnummer, totaalprijs en productnaam, -type en -hoeveelheid. Je kunt deze velden gebruiken om rapporten te genereren die trends laten zien.

Je kunt zelfs klantenservicetags gebruiken, zoals problemen met bestellingen en een aangepaste commentaarfunctie voor retourzendingen en nabestellingen - een geautomatiseerde Days Since Order-tracker helpt je om alles soepel te laten verlopen.

En dit is het toppunt: in de formulierweergave kunnen klanten hun bestellingen indienen met alle details die je nodig hebt, waardoor je tracker automatisch wordt gevuld. Deze integratie zorgt ervoor dat je geen enkele nieuwe bestelling mist, terwijl je toch een centrale plek hebt voor alle relevante informatie.

2. ClickUp Inkooporder & Inventaris Sjabloon

ClickUp Inkooporder & Inventaris Sjabloon

Als u de bestellingen wilt bijhouden die u plaatst bij leveranciers, dan is de ClickUp Inkooporder & Inventarissjabloon is uw go-to online bestelformulier. Hiermee kunt u uw bedrijfsmiddelen beheren, inclusief de huidige inventaris en uw bestellingen om die inventaris aan te vullen.

De voorraad tracker bevat twee lijsten om bij te houden wat er op voorraad is voor je klanten. Je kunt items aangepaste meldingslabels geven om waarschuwingen te ontvangen als de voorraad bijna op is of gewoon sorteren op hoeveelheid voor een overzicht van je voorraadniveaus.

Maar de weergave Bestelproces laat deze sjabloon schitteren. Deze is vooraf ingesteld met vijf kolommen:

Te bestellen

Besteld

Onderweg

Geleverd

Op voorraad

Je kunt voor elk artikel de productcategorie, de individuele product-ID en de hoofdleverancier toevoegen en ze door de toeleveringsketen verplaatsen naarmate de bestelstatus verandert. Deze sjabloon gebruikt deze velden om je voorraadlijst bij te werken zodat je voorraadniveau nauwkeurig blijft.

3. ClickUp Wijzigingsformulier voor renovatie sjabloon

ClickUp wijzigingsformulier voor renovatie sjabloon

Veel bedrijven, vooral grotere aannemersbedrijven, beheren voortdurend uitdijende projecten met steeds veranderende opdrachten. De ClickUp Wijzigingsformulier Renovaties Sjabloon helpt u zelfs de meest complexe aanvragen bij te houden.

Met een rechttoe rechtaan wijzigingsopdrachtformulier kunnen aannemers en klanten projectwijzigingen aanvragen. Velden zoals de reden voor de wijziging, de impact en de projectlocatie voegen context toe en je kunt gegevensvelden toevoegen zoals de oorspronkelijke contract-ID, de nieuwe contractduur en de nieuwe prijs.

De wijzigingsopdracht stroomt vervolgens naar een overzichtslijst met wijzigingsopdrachten, automatisch gesorteerd op nieuwe opdrachten, opdrachten in beoordeling en afgewezen opdrachten, waar je tijdlijnen, eigenaren en andere details kunt toewijzen. Sorteer vervolgens op prioriteit of status voor een overzicht van alle belangrijke projectbeslissingen.

Deze sjabloon voor bestelformulieren werkt het beste wanneer u ClickUp gebruikt als uw CRM voor productie omdat u taken en wijzigingsopdrachten kunt koppelen aan uw grotere bouwprojecten in het systeem, waardoor er één enkele bron van waarheid en projectoverzicht ontstaat voor uw team.

4. ClickUp bestelformulier

ClickUp bestelformulier voor benodigdheden

Geen enkel bedrijf kan effectief draaien zonder een gestage stroom van benodigdheden, zoals kantoorbenodigdheden, meubilair, gereedschap of andere standaardartikelen die de ruggengraat vormen van uw dagelijkse managementprocessen.

De ClickUp Bestelformulier voor benodigdheden is een speciaal ontworpen formulier waarmee u het bestellen en nabestellen van benodigdheden voor uw organisatie kunt stroomlijnen.

Begin met het bestelformulier voor benodigdheden door informatie in te vullen zoals:

Type levering

Aanvrager (met contactgegevens)

Leverancier (met contactgegevens)

Afdeling

Opmerkingen

Vervolgens doorloop je een goedkeuringsproces voor elke bestelling, dat je ook in de sjabloon kunt markeren. Elke nieuwe aanvraag die via het bestelformulier wordt ingediend, wordt automatisch opgenomen in de lijst Nieuwe bestellingen, maar je kunt per afdeling sorteren en je bestellingen volgen totdat ze worden uitgevoerd.

Zouden we niet allemaal willen dat het bestellen van voorraden iets minder hoofdbrekens zou kosten? Met dit gratis sjabloon voor bestelformulieren kan dat.

5. ClickUp Cookie Bestelformulier Sjabloon

ClickUp Bestelformulier Cookie

We hebben een heerlijke sjabloon voor je gemaakt. We hebben hem ontworpen voor koekjes, maar dat betekent niet dat de ClickUp Cookie Bestelformulier Sjabloon is alleen voor dat gebruik. Integendeel, de gestroomlijnde eenvoud ervan biedt verschillende voordelen voor een groot aantal bedrijven en bedrijfstakken, of je nu aangepaste t-shirts verzendt met een t-shirt bestelformulier of drukwerkaanvragen verwerkt met een bestelformulier voor fotografie.

Zoals bij veel van de sjablonen die in deze gids worden genoemd, begint dat met het bestelformulier. Aangepaste formuliervelden zoals koekjessmaak, afleveradres, afleverdatum en hoeveelheid geven je de basis om te beginnen met fulfillment.

Vanaf daar word je beste vrienden met het Orderverwerkingsbord, dat je helpt bij het bijhouden van de stappen die een nieuwe bestelling moet doorlopen. En je zult dol zijn op de Cookie Order Database, die een overzicht geeft van alle bestellingen die je hebt ontvangen per koekjessmaak in een eenvoudige, visuele spreadsheet.

Als dit al werkt voor koekjes, stel je dan eens voor wat deze sjabloon kan doen voor andere producten. Een paar eenvoudige aanpassingen, zoals het veranderen van de productsmaak in een t-shirtkleur voor een t-shirtbestelformulier, en je kunt het gebruiken voor elk bedrijf met meerdere producten om het bestelproces te stroomlijnen.

6. ClickUp Orderverzendmap

ClickUp Orderverzendingsmap

Geoptimaliseerd voor e-commerce bedrijven, de ClickUp sjabloon voor orderverwerking zorgt ervoor dat u alle nieuwe bestellingen op tijd verzendt met een gestroomlijnde workflow die tijdverlies minimaliseert.

Het proces begint met vier aangepaste statussen: Open, In uitvoering, Op voorraad en Niet op voorraad, om je orders gemakkelijk door het proces te leiden. Aangepaste velden, zoals kosteneenheid en bestelhoeveelheid, maken het eenvoudig om individuele bestellingen te categoriseren.

Voeg nieuwe orders toe aan het overzicht via het orderformulier en bekijk vervolgens het overzicht op hoog niveau met bord- en lijstweergaven. Met geavanceerde weergaven, zoals Product Demand, kunt u trends analyseren en uw voorraad op een beheersbaar niveau houden.

E-commerce is niet het enige potentiële gebruik van deze sjabloon. Het komt altijd van pas als u het orderverwerkingsproces moet beheren. En omdat de template in de ClickUp software zit, kunt u deze gratis template integreren met andere processen, zoals uw sjablonen voor accountplanning of de beveiligde online bestelformulieren van uw website.

7. ClickUp Bedrijfs Swag Bestellingen Sjabloon

ClickUp Bedrijfs Swag Bestel Sjabloon

Of je nu swag en geschenken wilt weggeven voor het interne moreel of als relatiegeschenk, promotieartikelen zijn voor de meeste organisaties een belangrijk onderdeel van de marketing- en HR-strategie. De ClickUp Bedrijfs Swag Bestel Sjabloon zorgt ervoor dat wanneer uw bedrijf meer swag nodig heeft, het bestelproces eenvoudig blijft, of u nu een bestelformulier voor t-shirts of een bestelformulier voor briefpapier nodig hebt.

Dit eenvoudige tabeloverzicht categoriseert swag bestellingen in Nieuw, Wachten op voorraad, Klaar om te verzenden en Verzonden. Voor elke rij kun je de naam van de klant, de teamgrootte en contactgegevens opgeven, samen met variabelen zoals de vervaldatum, de prijs per item en de hoeveelheid.

Naast deze basisgegevens kun je kleurgecodeerde formuliervelden, zoals betalingsinformatie en verzendpartner, gebruiken voor geavanceerde analyses. Zodra je deze variabelen hebt geplaatst, helpt de weergave Needs Payment List je te begrijpen waar je follow-ups nodig hebt voor lopende inkomsten.

8. ClickUp Verkooptracker Sjabloon

ClickUp sjabloon voor verkooptracker

Voor grotere, meer procesgeoriënteerde verkoopactiviteiten is de ClickUp Verkooptracker Sjabloon is precies wat uw bedrijf nodig heeft om georganiseerd te blijven.

Deze sjabloon volgt en analyseert uw verkoopproces op individueel orderniveau via drie weergaven:

De Sales Tracker-weergave toont elk van je producten georganiseerd per maand, inclusief variabelen zoals producttype, kosten per eenheid, eenheidsprijs, verzendkosten, winstmarge, aantal retouren en doelwinst

toont elk van je producten georganiseerd per maand, inclusief variabelen zoals producttype, kosten per eenheid, eenheidsprijs, verzendkosten, winstmarge, aantal retouren en doelwinst De weergave Verkoopstatus per product richt zich op elk product voor meer inzicht in waar je team de doelen haalt en waar je meer verkoopinspanningen nodig hebt

richt zich op elk product voor meer inzicht in waar je team de doelen haalt en waar je meer verkoopinspanningen nodig hebt De Verkoopvolume-per-maand-weergave richt zich op de totale verkoop en winst van alle producten voor een overzicht op hoog niveau van de prestaties van het verkoopteam

Met dit overzicht op meerdere niveaus kun je waardevolle inzichten krijgen in je verkopen proces dat u helpt bij uw besluitvorming . Het feit dat het ook een sjabloon voor verkooprapporten is een leuke bonus.

9. ClickUp betalingsformulier sjabloon

ClickUp betalingsformulier sjabloon

De ClickUp betalingsformulier sjabloon helpt u belangrijke informatie toe te voegen aan elke bestelling die u ontvangt voor in-persoon en online betalingen, waardoor het gemakkelijker wordt om te begrijpen welke bestellingen u al hebt verwerkt en welke nog follow-ups nodig hebben om inkomsten te genereren.

De standaard gebruikssituatie voor de sjabloon richt zich op evenemententickets, maar met een paar snelle aanpassingen kan hij net zo goed functioneren in elke branche.

De standaardweergave richt zich op productcategorieën voordat de contactgegevens, het type betaling en de ontvangststatus van elke bestelling worden weergegeven. Van daaruit kun je teamleden toewijzen voor follow-ups en vervaldatums en zelfs ontvangstbewijzen bijvoegen om je fysieke en online betalingen bij te houden.

10. Excel Bestelformulier Sjabloon by ExcelTemplates

/img/ https://www.exceltemplates.com/wp-content/uploads/2020/03/Blank-Order-Form-Template.jpg Excel Bestelformulier Sjabloon door ExcelTemplates /img/

Via ExcelTemplates Als u gewoon op zoek bent naar een Excel-sjabloon om uw bestellingen bij te houden en uit te voeren, kan ExcelTemplates Excel Bestelformulier Sjabloon u helpen. Het is een statisch alternatief voor Google-formulieren en een aantal van de ClickUp-sjablonen die hierboven zijn genoemd, zodat u kunt standaardiseren hoe u orders indient en plaatst voor uw bedrijf.

Bovenaan staat de basisbranding, gevolgd door informatie zoals het verzendadres en regelitems voor elk bestelitem. Kolommen voor de kosten tellen de totale prijs op, zodat u een overzicht krijgt en waardoor het voor uw leverancier eenvoudig wordt om de bestelling uit te voeren.

